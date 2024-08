Kreatywna komunikacja: 10 darmowych szablonów cyfrowych tablic ogłoszeń

W dzisiejszej erze cyfrowej tradycyjne metody komunikacji firmowej mogą wydawać się przestarzałe. Przy tak wielu kanałach i wiadomościach łatwo jest zgubić ważne informacje.

Szablony cyfrowych tablic ogłoszeń to nowoczesne podejście do bezproblemowa komunikacja . Są one dostarczane z wstępnie zaprojektowanymi ramami, umożliwiającymi prezentowanie informacji, ogłoszeń i wiadomości w dynamicznym formacie cyfrowym z urzekającymi obrazami, grafiką i spersonalizowanym tłem.

Nie wszystkie szablony są jednak sobie równe. Przeprowadziliśmy ciężką analizę i z przyjemnością przedstawiamy 10 najlepszych szablonów cyfrowych tablic ogłoszeń. Zapoznajmy się z ich unikalnymi funkcjami, aby pomóc Ci znaleźć idealne rozwiązanie dla Twojej firmy! 👌

Czym jest szablon cyfrowej tablicy ogłoszeń?

Szablony cyfrowych tablic ogłoszeniowych to wstępnie zaprojektowane układy, które upraszczają tworzenie treści digital signage dla tablic ogłoszeniowych. Oferują różnorodne opcje projektowania i są łatwe do dostosowania, umożliwiając tworzenie angażujących i pouczających materiałów do wyświetlaczy cyfrowych. Ta wszechstronność sprawia, że są one odpowiednie dla różnych organizacji, od szkół po firmy.

Szablony te obejmują szereg elementów projektowych, takich jak tła, grafiki, pola tekstowe i obrazy, pomagając użytkownikom tworzyć treści, takie jak aktualizacje firmowe, komunikaty prasowe , powiadomienia o wydarzeniach i harmonogramy.

W przeciwieństwie do tworzenia treści digital signage od podstaw, korzystanie z szablonów cyfrowych tablic ogłoszeniowych oszczędza czas i wysiłek oraz zapewnia spójny i profesjonalny wygląd digital signage organizacji. Dodanie marki organizacji, komunikatów i istotnych informacji do szablonu pozwala stworzyć atrakcyjną wizualnie i informacyjną cyfrową tablicę ogłoszeń, która skutecznie zaspokoi potrzeby organizacji.

Co składa się na dobry szablon cyfrowej tablicy ogłoszeń?

Praktyczny szablon cyfrowej tablicy ogłoszeń ma zazwyczaj następujące cechy:

Wciągający wizualnie projekt : Powinien być atrakcyjny i przyciągać wzrok, aby przyciągnąć uwagę widza. Dodatkowo, grafika, filmy i pliki graficzne wzmacniają przekaz i przyciągają wzrokskupiają uwagę odbiorców *Dostosowanie: Użytkownicy powinni być w stanie łatwo modyfikować szablon, aby dodawać swoje treści, takie jak tekst, obrazy i filmy

: Powinien być atrakcyjny i przyciągać wzrok, aby przyciągnąć uwagę widza. Dodatkowo, grafika, filmy i pliki graficzne wzmacniają przekaz i przyciągają wzrokskupiają uwagę odbiorców *Dostosowanie: Użytkownicy powinni być w stanie łatwo modyfikować szablon, aby dodawać swoje treści, takie jak tekst, obrazy i filmy Trafność : Szablon powinien być odpowiedni do celu tablicy ogłoszeń, niezależnie od tego, czy chodzi o reklamy, ogłoszenia, harmonogramy czy inne informacje

: Szablon powinien być odpowiedni do celu tablicy ogłoszeń, niezależnie od tego, czy chodzi o reklamy, ogłoszenia, harmonogramy czy inne informacje Widoczny tekst : Tekst powinien być łatwy do odczytania, z odpowiednimi czcionkami, rozmiarami i kolorami z prostymi opcjami tematycznymi

: Tekst powinien być łatwy do odczytania, z odpowiednimi czcionkami, rozmiarami i kolorami z prostymi opcjami tematycznymi Spójność : Dobry szablon powinienbyć zgodny z Twoim brandingiem i utrzymywać spójny wygląd i styl we wszystkich treściach

: Dobry szablon powinienbyć zgodny z Twoim brandingiem i utrzymywać spójny wygląd i styl we wszystkich treściach Skalowalność : Szablony powinny być dostosowane do różnych rozmiarów ekranu i orientacji

: Szablony powinny być dostosowane do różnych rozmiarów ekranu i orientacji Przyjazny dla użytkownika interfejs : Tworzenie i aktualizowanie treści powinno być łatwe dla osób niebędących projektantami

: Tworzenie i aktualizowanie treści powinno być łatwe dla osób niebędących projektantami Kompatybilność: Upewnij się, że szablon działa z wybranym oprogramowaniem lub platformą digital signage

10 szablonów cyfrowych tablic ogłoszeń do wykorzystania w 2024 roku

Tworzenie treści digital signage od podstaw może być prawdziwym wyzwaniem. Na szczęście mamy dla ciebie wybór najlepszych szablonów cyfrowych tablic ogłoszeniowych w PowerPoint i ClickUp wszystko po to, aby przyspieszyć kreatywną podróż. ✈️

Zapnij pasy, bo zaraz zagłębimy się w ich przydatne funkcje!

1. Szablon tablicy ClickUp

Szablon tablicy ClickUp pozwala na bieżąco informować zespół o postępach w realizacji zadań za pomocą przyjaznej dla użytkownika tablicy Kanban

Bez wysiłku twórz spersonalizowane cyfrowe tablice ogłoszeń za pomocą szablonu Szablon tablicy ClickUp . To przyjazne dla użytkownika narzędzie pozwala prezentować zadania na Tablica Kanban tworzenie projektów i zarządzanie przepływem pracy bryza. 🍃

Wyobraź sobie, że chcesz zwiększyć wydajność zarządzania zadaniami. Dzięki cyfrowej tablicy ogłoszeń Twój zespół zyskuje jasny widok statusów zadań, rozróżniając zadania w toku, ukończone i oczekujące.

Szablon ma kolumny reprezentujące różne etapy projektu. Każda karta na tablicy reprezentuje zadanie i można łatwo aktualizować jej status za pomocą prostego przeciągania i upuszczania. Dla dodatkowej wygody można umożliwić członkom zespołu dostosowywanie statusów zadań w miarę ich postępów.

Potrzebujesz sposobu na komunikację priorytety pracy dla zespołu? Wizualne wyświetlanie na cyfrowej tablicy ogłoszeń pozwala zespołom szybko identyfikować zadania, które wymagają natychmiastowej uwagi i te, którymi mogą zająć się później. Jest to możliwe dzięki pięciu poziomom pilności, od Low do Urgent. 🚩

Karty zadań mogą nawet zawierać obrazy okładek. To fantastyczny sposób na podzielenie tablicy, wprowadzenie nagłówków lub nadanie kartom osobistego charakteru.

2. Szablon notatki ClickUp

Szybkie i skuteczne tworzenie notatek przy użyciu szablonu ClickUp Memo Template

Szukasz uniwersalnego szablonu, który nada strukturę Twoim cyfrowym tablicom ogłoszeń i ułatwi pracę zespołową? cele komunikacyjne ? Nie szukaj dalej niż Szablon notatki ClickUp ! 👀

Ten wszechstronny szablon Doc to kompleksowe rozwiązanie do wyświetlania różnych rodzajów informacji, niezależnie od tego, czy są to prośby, aktualizacje statusu, ogłoszenia, instrukcje czy opinie. Jest to struktura, której potrzebujesz, aby nadawać wiadomości z krystalicznie czystą precyzją, zapewniając, że wszystkie istotne szczegóły są na miejscu.

Obejmuje wszystkie bazy z sekcjami takimi jak:

Wprowadzenie : nadaj ton swojej wiadomości

: nadaj ton swojej wiadomości Treść : Rozłóż główną treść

: Rozłóż główną treść Zakończenie: Podsumuj i uwzględnij możliwe do wykonania działania

Szablon oferuje standardowe pola, takie jak Temat i Kategoria, umożliwiające określenie typu notatki. Znajdziesz domyślne kategorie, takie jak prośba o działanie, pilne, ogłoszenie lub wymaga uwagi, a jeśli te nie pasują, możesz utworzyć własne.

Aby dodać znak do tego ClickUp Doc , umieść nazwę firmy, adres i link do strony internetowej w nagłówku. Spraw, aby szablon był bardziej atrakcyjny wizualnie, dodając obrazy, wykresy i tabele, aby skuteczniej przekazać swoją wiadomość!

Skorzystaj z ClickUp Narzędzie do pisania AI do tworzenia notatek o pożądanym tonie lub poprawy gramatyki i czytelności bieżących szkiców.

3. Szablon tablicy projektów ClickUp

Upewnij się, że Twój zespół jest zawsze na bieżąco ze wszystkimi zmianami w projekcie przez cały rok dzięki szablonowi tablicy projektów ClickUp

Szukasz prostego sposobu, aby być na bieżąco z projektami przez cały rok i informować swój zespół na bieżąco? Szablon Szablon tablicy projektów ClickUp może sprawić, że proces ten będzie łatwy jak bułka z masłem! 🍰

Pozwala dokumentować zadania dla wielu projektów w jednym centralnym miejscu, usprawniając organizację projektu. Możesz łatwo dostosować priorytety zadań za pomocą niestandardowych statusów, a jeśli coś się zmieni po drodze, po prostu przeciągnij i upuść, aby zreorganizować.

Twój zespół może korzystać z domyślnego widoku Progress Board jako cyfrowej tablicy ogłoszeń, aby zobaczyć wszystkie projekty pogrupowane według ich statusu. Zapewnia to szybki przegląd projektów na etapach takich jak badania, burza mózgów, w toku i zakończone, dając jasny obraz postępów każdego projektu. 🖼️

Jeśli chcesz zagłębić się w pracę poszczególnych działów, Widok tablicy działów jest najlepszym rozwiązaniem. Tutaj możesz ustawić unikalny obraz dla karty każdego działu, dodając angażujące wizualizacje do miksu. Kliknięcie tych kart ujawnia szczegóły, takie jak przydzielony budżet, czas trwania i poziom wysiłku, starannie przedstawione w polach niestandardowych.

Aby zobaczyć projekty na podstawie kwartału roku, do którego należą, wybierz widok listy projektów. Może nie jest on tak atrakcyjny wizualnie jak tablica Kanban, ale wyświetla wszystkie zadania wraz z niezbędnymi informacjami, takimi jak priorytet, czas trwania i dział.

4. Szablon notatki dla pracownika ClickUp

Szablon notatki dla pracowników ClickUp pozwala na bieżąco informować pracowników o wszystkich aktualizacjach w firmie

Jeśli Twoja firma opiera się na regularnej, bezpośredniej komunikacji z pracownikami, nie chcesz przegapić możliwości, jakie daje Szablon notatki dla pracownika ClickUp . Pomaga w łatwym dzieleniu się nowymi strategiami, wprowadzaniu zmian lub ogłaszać -i zaoszczędzić czas! 🕒

Narzędzie zaspokaja różne potrzeby komunikacyjne, niezależnie od tego, czy pracujesz z zespołami wielofunkcyjnymi czy zespołami zdalnymi . Można go użyć do zwrócenia się do pojedynczego pracownika, całego działu lub całej firmy.

Ten szablon zadania zawiera konfigurowalne pola i poręczną listę kontrolną, dzięki czemu może służyć jako cyfrowy planer . Dostosuj go do swoich potrzeb - użyj pól niestandardowych, aby wybrać członków zespołu i wybierz odpowiedni dział z menu rozwijanego.

Aby uwzględnić wszystkie niezbędne informacje, należy wypełnić następujące pola lista rzeczy do zrobienia pola:

Kategoria :Określ, czy jest to ogłoszenie, pilna aktualizacja, czy prośba o działanie

:Określ, czy jest to ogłoszenie, pilna aktualizacja, czy prośba o działanie Wprowadzenie : Ustaw scenę dla swojej notatki

: Ustaw scenę dla swojej notatki Zadania i plan działania : Zanurz się w szczegółach tego, co należy zrobić

: Zanurz się w szczegółach tego, co należy zrobić Zakończenie : Zgrabne podsumowanie

: Zgrabne podsumowanie Załączniki: Dodaj wszelkie dodatkowe materiały lub dokumenty w razie potrzeby

Gdy Twoje arcydzieło będzie gotowe, użyj go jako tablicy ogłoszeń, zapewniając wszystkim swoim pracownikom łatwy dostęp i bycie na bieżąco z najnowszymi wiadomościami.

5. Szablon komunikacji wewnętrznej ClickUp

Użyj szablonu komunikacji wewnętrznej ClickUp, aby ogłosić pracownikom wydarzenia lub zmiany

W erze wszystkiego, co cyfrowe, poleganie na tradycyjnych tablicach ogłoszeń dla komunikacji wewnętrznej jest jak próba wysłania faksu w świecie komunikatorów internetowych. Na szczęście Szablon komunikacji wewnętrznej ClickUp przychodzi na ratunek, działając jako tablica ogłoszeń dla wszystkich ważnych informacji o firmie. 📌

Dzięki temu szablonowi możesz bez wysiłku udostępniać wydarzenia firmowe i ich harmonogramy między zespołami i działami, zapewniając swoim pracownikom, że zawsze są na bieżąco. Jego widok listy wyświetla wszystkie wydarzenia skategoryzowane według działów i wraz z polami niestandardowymi, takimi jak Typ, Status i Opis.

Bycie na bieżąco jest bardzo proste dzięki dwóm poręcznym widokom tablicy:

Tablica typu wydarzenia: Organizuje wydarzenia według kategorii, takich jak wywiady, webinaria i szkolenia, ankiety lub cotygodniowe biuletyny Tablica statusu: grupuje wydarzenia według niestandardowego statusu, takiego jak Do zrobienia, W toku lub Zaplanowane

Obie tablice umożliwiają dołączenie krótkiego opisu wydarzenia dla kontekstu i wykorzystanie pól niestandardowych do określenia docelowych odbiorców, niezależnie od tego, czy jest to określony dział, stażyści, czy wszyscy pracownicy. Gdy status wydarzenia ulegnie zmianie, można po prostu przenieść je do następnego etapu, przeciągając i upuszczając jego kartę na tablicy.

Aby upewnić się, że żadne terminy nie zostaną pominięte, pracownicy mogą otworzyć widok Kalendarza komunikacji, aby zobaczyć wszystkie nadchodzące wydarzenia. Ponadto, można zmienić harmonogram zadań lub znaleźć miejsce dla niezaplanowanych zadań, przenosząc je na lepszą datę. 📅

6. Interaktywny szablon tablicy ogłoszeń PowerPoint od SlidesGo

PowerPoint Interactive Bulletin Board Template by SlidesGo oferuje konfigurowalne slajdy z urzekającą grafiką, aby udostępnianie informacji było bardziej angażujące

Masz dość nudnych, pełnych tekstu prezentacji PowerPoint, które wywołują ziewanie u uczniów? Wielofunkcyjny szablon interaktywnej tablicy ogłoszeń PowerPoint firmy SlidesGo wnosi energię do lekcji i zamienia naukę i dzielenie się informacjami w wciągającą przygodę. 🚵‍♂️

Szablon pomaga wypełnić prezentację dynamicznymi wizualizacjami, takimi jak obrazy, kształty i karteczki samoprzylepne zaprojektowane tak, aby przyciągnąć uwagę uczniów. Tło przypomina klasyczną tablicę korkową z teksturami, pinezkami, karteczkami samoprzylepnymi, papierami i zdjęciami. Ręcznie rysowana typografia tytułu dodaje szczyptę kreatywności, dzięki czemu można poczuć się jak na prawdziwej lekcji w klasie, nawet podczas nauki zdalnej.

Szablon jest w pełni edytowalny i łatwy do dostosowania. Zawiera 33 unikalne slajdy, ale możesz dołączyć tyle, ile potrzebujesz. Stwórz swój własny szablon:

Łatwe do edycji grafiki, mapy i makiety

Ponad 500 ikon i rozszerzenie Flaticon do personalizacji slajdów

Obrazy, kształty, czcionki i unikalne schematy kolorów

7. PowerPoint Bulletin Board Presentation by SlidesMania

Prezentacja PowerPoint Bulletin Board od SlidesMania oferuje pełną personalizację, przyjazną dla użytkownika prostotę i świetny sposób na zachowanie klasycznej estetyki tablicy korkowej

PowerPoint Bulletin Board Presentation od SlidesMania łączy w sobie oldschoolowy urok tablicy korkowej ze wszystkimi zaletami cyfrowego tworzenia ogłoszeń.

Ten szablon tablicy ogłoszeń jest dość prosty - zawiera arkusze papieru, karteczki samoprzylepne i pinezki. Użyj ich do tworzenia ogłoszeń, dzielenia się wiadomościami i pomysłami ze swoim zespołem, wdrażanie pracowników lub w jakimkolwiek innym wymaganym celu.

Możesz go dostosować do własnych potrzeb, zmieniając kolory papieru, eksperymentując z czcionkami, dodając lub usuwając slajdy oraz wstawiając pliki graficzne i wykresy, aby zaangażować odbiorców.

Dla dodatkowej wygody dostępny jest slajd zawierający pinezki w różnych kolorach, które można łatwo skopiować i wkleić, dzięki czemu nie utkniesz tylko z czerwonymi pinezkami. Ponadto dostępny jest zestaw ikon, które pomogą ci zilustrować swoje punkty i zachować spójny styl w całej prezentacji. Niezależnie od tego, czy użyjesz ich w obecnej formie, czy dodasz własne ikony, wybór należy do Ciebie.

8. Szablon tablicy ogłoszeń PowerPoint od FPPT.com

Dostosuj szablon tablicy ogłoszeń PowerPoint od FPPT.com, aby stworzyć idealną cyfrową tablicę ogłoszeń do dowolnego celu

Jeśli szukasz łatwego sposobu, aby utrzymać swój zespół w pętli lub chcesz stworzyć prostą, ale angażującą prezentację w klasie, szablon tablicy ogłoszeń PowerPoint od FPPT.com jest tutaj, aby pomóc. Przedstawia on puste slajdy inspirowane tablicą korkową, które czekają na twój kreatywny dotyk. 👆

Wyobraź sobie ten szablon jako swoje własne płótno, gdzie brązowe tło staje się żywe w miarę dodawania:

Żywe pliki graficzne i dynamiczne kształty Kolorowe karteczki samoprzylepne i atrakcyjne grafiki Zabawna i czytelna czcionka, aby utrzymać zaangażowanie odbiorców Szereg ikon zapewniających dodatkowy efekt wizualny

Brązowa tablica korkowa nie jest w Twoim stylu? Nie ma problemu! Przejdź do panelu miniatur, kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Zmień tło i voila! Właśnie nadałeś szablonowi całkowitą metamorfozę, aby dopasować go do swojego unikalnego gustu.

Ponieważ slajdy są w pełni konfigurowalne, mogą służyć jako cyfrowa tablica ogłoszeń dla praktycznie wszystkiego, od ogłoszeń firmowych i aktualizacji projektów po promocje wydarzeń i współpracę zespołową.

9. Interaktywna tablica ogłoszeń PowerPoint by SlidesCarnival

Interaktywna tablica ogłoszeń PowerPoint od SlidesCarnival oferuje kreatywny plac zabaw do tworzenia wciągającej tablicy ogłoszeń na powrót do szkoły

Zachwyć uczniów w każdym wieku dzięki kreatywnie wykonanej interaktywnej tablicy ogłoszeń PowerPoint od SlidesCarnival! Ten dynamiczny i żywy szablon jest dostosowany do potrzeb nauczycieli, którzy chcą, aby nauka była wciągającym i niezapomnianym doświadczeniem.

Ta cyfrowa tablica ogłoszeń Powrót do szkoły to świetny sposób na rozpoczęcie zajęć poprzez ciepłe powitanie uczniów i pokazanie im ekscytujących lekcji, które ich czekają.

A jeśli spotykasz się ze swoimi uczniami po raz pierwszy, użyj slajdów, aby utworzyć sekcję "O mnie" i pomóc im lepiej Cię poznać. Dodaj swoje przyjazne zdjęcie, wrzuć zabawną ramkę i pozostaw pozytywne pierwsze wrażenie na swoich uczniach już od pierwszego dnia! 🌸

Ten przyjazny dla użytkownika szablon zawiera:

Ponad 25 gotowych slajdów, które można dostosować do własnych upodobań

Układ kolażu w stylu pinezki z mieszanką pomarańczowych, fioletowych i brązowych odcieni

Liczne wykresy, ramki, linie i kształty, które oferują nieskończone możliwości kreatywne

Przydatne funkcje animacji i przejść dla każdego slajdu, aby utrzymać zaangażowanie

10. Cyfrowa tablica ogłoszeń PowerPoint autorstwa SlidesAcademy

Użyj PowerPoint Digital Bulletin Board by SlidesAcademy do angażującej komunikacji ze współpracownikami lub studentami

Czy chcesz poprawić komunikację i skuteczniej łączyć się ze swoimi współpracownikami lub studentami? Cyfrowa tablica ogłoszeń PowerPoint od SlidesAcademy to rozwiązanie umożliwiające bezproblemową wymianę informacji. 📢

Ten przyjazny dla użytkownika szablon cyfrowej tablicy ogłoszeń jest wyposażony w elementy, które ożywiają wiadomości, w tym:

Wielokolorowe pinezki, które można łatwo kopiować i wklejać Karteczki samoprzylepne w żywych kolorach Przyciągające wzrok czcionki, które sprawią, że Twoje treści będą się wyróżniać

Ale to nie wszystko - na tablicy korkowej wiszą ilustracje, grafiki i ikony, które pozwalają stworzyć oryginalny i wciągający projekt. Mając do dyspozycji 13 slajdów, dodawanie nowych lub edytowanie i usuwanie tych, które nie do końca pasują do projektu, jest dziecinnie proste.

Jeśli twój cel jest bardziej akademicki, oto wskazówka: załaduj te karteczki samoprzylepne treścią i wrzuć kilka plików graficznych, aby utrzymać zaangażowanie uczniów. Aby uczynić swoje lekcje krystalicznie czystymi, nie wahaj się dodać kilku wykresów i diagramów.

Usprawnij komunikację z najlepszymi szablonami cyfrowych tablic ogłoszeń

Wykorzystując te darmowe szablony cyfrowych tablic ogłoszeń do pracy, nie przegapisz żadnej okazji. Niezależnie od tego, czy chodzi o rozpowszechnianie informacji o ogłoszeniach, utrzymywanie firmy w pętli, czy też ułatwianie komunikacji wewnątrz zespołu, mają one wszystkie podstawy. Ponadto, są one łatwo dostępne online, co czyni je spełnieniem marzeń dla zespołów zdalnych lub hybrydowych!

Ale czekaj, jest jeszcze więcej do odkrycia! Rzuć okiem na Biblioteka szablonów ClickUp -skrzynka skarbów wypełniona ponad 1000 szablonów, obejmująca tworzenie notatek , współpraca zespołowa oraz planowanie komunikacji . Mając te szablony w swoim zestawie narzędzi, sukces jest gwarantowany! 🎉