15 najlepszych narzędzi do dokumentacji IT na rok 2026

Czy często masz wrażenie, że cała Twoja wiedza informatyczna jest ukryta w losowych notatkach, starych wiadomościach lub po prostu tkwi w czyjejś głowie? 😅

To sprawia, że zespołom technicznym naprawdę trudno jest szybko wykonać zadania — tracą czas na szukanie odpowiedzi, powtarzanie zadań lub ciągłe naprawianie tych samych problemów.

Właśnie dlatego posiadanie dobrego oprogramowania do dokumentacji IT jest tak ważne. Pomaga ono zgromadzić całą wiedzę IT w jednym miejscu, gdzie jest łatwa do znalezienia i udostępnienia zespołowi.

Zebraliśmy więc listę najlepszych dostępnych narzędzi do dokumentacji IT. Niezależnie od tego, czy piszesz instrukcje obsługi, prowadzisz śledzenie sprzętu, czy pomagasz nowym członkom zespołu w rozpoczęciu pracy, znajdziesz tu coś, co pomoże każdemu zespołowi IT zachować porządek i pracować wydajniej. 🧠

Na co należy zwrócić uwagę, wybierając najlepsze oprogramowanie do dokumentacji IT?

Wybór odpowiedniego narzędzia do dokumentacji może przypominać brodzenie w morzu opcji, z których każda obiecuje być „najlepsza”.

Łatwo jest utknąć w porównywaniu funkcji, cen i integracji, aż wszystko zaczyna się zlewać w jedną całość. Ale rzecz w tym, że wybór odpowiedniego narzędzia dla Ciebie zależy mniej od modnych haseł, a bardziej od tego, co faktycznie pomaga Twojemu zespołowi zachować porządek, wydajność i zdrowy rozsądek.

Oto, na co warto zwrócić uwagę:

Zaawansowane wyszukiwanie : Powinieneś być w stanie znaleźć wszystko w ciągu kilku sekund. Szukaj narzędzi z wyszukiwaniem semantycznym, filtrami i fragmentami kontekstowymi, aby użytkownicy mogli natychmiast znaleźć odpowiedzi, co jest szczególnie ważne w sytuacjach reagowania na incydenty lub podczas wdrażania nowych pracowników

Kontrola dostępu i uprawnienia : Nie każdy inżynier lub interesariusz potrzebuje dostępu do każdego dokumentu. Odpowiednie narzędzie powinno zapewniać wsparcie dla uprawnień opartych na rolach, SSO oraz ścieżek audytu, aby chronić poufne konfiguracje, dane uwierzytelniające lub plany architektoniczne

Współpraca w czasie rzeczywistym : Twój zespół powinien mieć możliwość wydajnej wspólnej pracy nad dokumentami. Poszukaj : Twój zespół powinien mieć możliwość wydajnej wspólnej pracy nad dokumentami. Poszukaj oprogramowania do współpracy nad dokumentami , które obsługuje edycję zespołową, komentarze w tekście i inne funkcje

Płynna integracja z Twoim stosem technologicznym : Powinno ono płynnie współpracować z aplikacjami, z których Twój zespół już korzysta, takimi jak Slack, GitHub, Jira i inne

Historia wersji i kopie zapasowe : Dobre narzędzie do dokumentacji rejestruje zmiany w dokumentach, umożliwia przywrócenie poprzednich wersji oraz oferuje opcje automatycznego tworzenia kopii zapasowych, co jest szczególnie ważne podczas audytów, awarii lub przy zmianach w składzie zespołu

Obsługa wielu formatów: Twoja dokumentacja powinna dać się eksportować i udostępniać. Szukaj narzędzi z wsparciem dla formatu PDF do udostępniania dokumentów zgodnych z przepisami, Markdown do formatów przyjaznych dla programistów oraz HTML do wewnętrznych baz wiedzy lub portali

A przede wszystkim wybierz narzędzie, które wspiera zarządzanie wiedzą IT, dzięki czemu Twoje dokumenty będą uporządkowane, łatwe do wyszukiwania i naprawdę pomocne dla całego zespołu. 🧠

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów.

Najlepsze oprogramowanie do dokumentacji IT w skrócie

Oto krótkie porównanie najlepszych narzędzi:

Narzędzie Najważniejsze funkcje Najlepsze dla Ceny* ClickUp Dokumenty wspomagane przez AI, zagnieżdżone strony, łączenie zadań Scentralizowane zarządzanie dokumentacją IT i zarządzanie projektami Dostępny jest bezpłatny Free Plan; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Confluence Wersjonowanie stron, integracja z Jira, szablony Udostępnianie wiedzy w zespole i integracja z Jira Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 5 USD. 16 Notion Bloki, bazy danych, konfigurowalne szablony Elastyczne, kompleksowe rozwiązanie do tworzenia dokumentów i baz danych typu wiki Dostępny jest Free Plan; ceny płatnych planów zaczynają się od 12 USD Document360 Baza wiedzy oparta na AI, kontrola wersji, analityka Dedykowana baza wiedzy z funkcjami AI Niestandardowe ceny dostosowane do potrzeb klienta Scribe Automatyczne przewodniki zrzutów ekranu, data powstania jednego kliknięcia, eksport do wielu formatów Zautomatyzowana dokumentacja procesów krok po kroku Dostępny jest Free Plan; ceny płatnych planów zaczynają się od 15 USD IT Glue Szafa haseł, zarządzanie zasobami, integracje RMM/PSA Scentralizowane zarządzanie dokumentacją operacji IT i hasłami Ceny płatnych planów zaczynają się od 29 USD Nuclino Współpraca w czasie rzeczywistym, widok graficzny, minimalistyczny interfejs użytkownika Lekka wiki dla zespołów z możliwością współpracy na żywo Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 8 USD GitHub Kontrola wersji Git, wiki Markdown, integracja kodu Dokumentacja oparta na kodzie z kontrolą wersji Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 4 USD ProPofs KB Konfigurowalne motywy, zarządzanie wieloma witrynami i uprawnienia dostępu Łatwe publikowanie bazy wiedzy oparte na szablonach Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 79 USD miesięcznie za autora Bit. ai Bogate możliwości osadzania zawartości, śledzenie dokumentów oraz asystent pisania oparty na AI Dokumenty w wielu formatach i zawartość interaktywna Dostępny jest Free Plan; ceny płatnych planów zaczynają się od 12 USD Dropbox Paper Edycja w czasie rzeczywistym, zarządzanie zadaniami i integracja z Dropbox Prosta edycja dokumentów w trybie współpracy Ceny płatnych planów zaczynają się od 11,99 USD ClickHelp Wyjście w wielu formatach, zarządzanie projektami i kontrola wersji Tworzenie pomocy technicznej z obsługą wielu formatów wyjściowych Ceny płatnych planów zaczynają się od 175 USD Helpjuice Zaawansowane wyszukiwanie, analityka, niestandardowe dostosowywanie Baza wiedzy ukierunkowana na konkretne zagadnienia z rozbudowanymi funkcjami analitycznymi Ceny płatnych planów zaczynają się od 249 USD miesięcznie Tettra Integracja ze Slackiem, boty do pytań i odpowiedzi, zatwierdzanie stron Wewnętrzna wiki zintegrowana z Google i Slackiem Ceny płatnych planów zaczynają się od 5 USD Doxygen Automatycznie generuje dokumentację na podstawie kodu, oferuje wsparcie dla wielu języków Dokumentacja kodu ze źródła Free

Oto najlepsze narzędzia, które wyróżniają się funkcjonalnością, łatwością obsługi i funkcjami współpracy zespołowej:

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do scentralizowanej dokumentacji IT i zarządzania projektami)

Twórz dokumentację, zarządzaj zadaniami, przypisuj priorytety i śledź cykle pracy związane z dokumentacją IT, korzystając z cykli pracy opartych na AI w ClickUp

ClickUp, wszechstronna aplikacja do pracy, pomaga zespołom zarządzać dokumentacją techniczną i projektami jednocześnie.

Jedną z jego największych zalet jest ClickUp Docs, które stanowi przełom dla zespołów zajmujących się dokumentacją zewnętrzną i wewnętrzną. Pozwala ono tworzyć przejrzystą, uporządkowaną i osadzoną dokumentację w Twoim obszarze roboczym. Co więcej, oferuje wsparcie dla edycji w czasie rzeczywistym, zaawansowane formatowanie (tabele, osadzone elementy, bloki kodu), a nawet strony zagnieżdżone (idealne do dzielenia złożonych systemów IT na mniejsze, łatwiejsze do przyswojenia sekcje).

Współpracuj z zespołem, aby tworzyć i udoskonalać dokumentację za pomocą ClickUp Docs

ClickUp Docs oferuje również kontrolę uprawnień, dzięki czemu możesz zdecydować, kto może przeglądać, komentować lub edytować poszczególne dokumenty.

Jeśli Twoja dokumentacja ma prowadzić do podjęcia działań (takich jak raportowanie błędów lub aktualizacja konfiguracji), możesz połączyć powiązane dokumenty bezpośrednio z odpowiednimi zadaniami ClickUp, aby wszystko było ze sobą połączone, co idealnie nadaje się do inteligentniejszej optymalizacji cyklu pracy.

ClickUp oferuje również asystenta pisania opartego na sztucznej inteligencji o nazwie ClickUp Brain, jedno z najinteligentniejszych narzędzi AI do tworzenia dokumentacji technicznej. Chcesz szybko udokumentować standardową procedurę operacyjną? Wystarczy skorzystać z podpowiedzi AI, np.:

Skorzystaj z ClickUp Brain, aby tworzyć przejrzystą, uporządkowaną dokumentację IT, taką jak przewodniki dla nowych pracowników i standardowe procedury operacyjne dotyczące rozwiązywania problemów

Brain natychmiast pomoże Ci sformatować i uporządkować dokument, dzięki czemu wysiłek związany z tworzeniem dokumentacji będzie szybszy, płynniejszy i mniej pracochłonną.

Jeśli nie wiesz, jak napisać dokumentację techniczną, ClickUp oferuje gotowy do użycia szablon dokumentacji technicznej ClickUp. Został on zaprojektowany, aby pomóc zespołom IT w dokumentowaniu oprogramowania, interfejsów API, konfiguracji systemowych i nie tylko. Szablon zawiera wstępnie ustrukturyzowane sekcje, takie jak „Przegląd”, „Wymagania systemowe” i „Często zadawane pytania”, dzięki czemu nie musisz zaczynać od zera.

Pobierz bezpłatny szablon Zwiększ wydajność cykli pracy tworzenia dokumentacji IT dzięki szablonowi dokumentacji technicznej ClickUp

Najlepsze funkcje ClickUp

Automatyzacja powtarzających się zadań: Zautomatyzuj procesy dokumentacyjne, takie jak przypomnienia o nieaktualnych dokumentach lub przydzielanie osób do sprawdzania nowych wpisów, dzięki Zautomatyzuj procesy dokumentacyjne, takie jak przypomnienia o nieaktualnych dokumentach lub przydzielanie osób do sprawdzania nowych wpisów, dzięki automatyzacjom ClickUp

Tworzenie zadań: Zamień elementy do wykonania w dokumentacji na zadania, które można śledzić. Doskonałe rozwiązanie do utrzymania porządku w dokumentacji, np. przypisywania aktualizacji, dodawania terminów i połączania zadań z sekcjami dokumentów

Wyszukiwanie globalne: Znajdź wszystko w zadaniach, dokumentach, komentarzach i załącznikach dzięki : Znajdź wszystko w zadaniach, dokumentach, komentarzach i załącznikach dzięki funkcji ClickUp Enterprise Search . Niezbędne dla zespołów IT, które muszą szybko wyszukiwać informacje bez konieczności przeglądania folderów

Ograniczenia ClickUp

Obsługa platformy może być skomplikowana dla nowych użytkowników

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Oto, co napisał recenzent serwisu G2:

ClickUp pomaga scentralizować całą naszą pracę w jednym miejscu, co ogranicza konieczność rozproszonej komunikacji i poprawia koordynację działań zespołu. Rozwiązuje problem śledzenia wielu zadań testowych w różnych zespołach, oferując konfigurowalne widoki, automatyzację i przejrzystą dokumentację.

ClickUp pomaga scentralizować całą naszą pracę w jednym miejscu, co ogranicza konieczność rozproszonej komunikacji i poprawia koordynację działań zespołu. Rozwiązuje problem śledzenia wielu zadań testowych w różnych zespołach, oferując konfigurowalne widoki, automatyzację i przejrzystą dokumentację.

2. Confluence (najlepsze rozwiązanie do udostępniania wiedzy w zespole i integracji z Jira)

za pośrednictwem Confluence

Confluence firmy Atlassian to przestrzeń do współpracy, która pomaga zespołom efektywnie tworzyć, udostępniać i zarządzać zawartością. Jest przydatna dla zespołów IT, które już korzystają z narzędzi Atlassian, takich jak Jira, ponieważ umożliwia łatwe połączanie stron z problemami, zapewniając synchronizację projektów i dokumentacji.

Posiada również obszerną bibliotekę szablonów dokumentów technicznych, materiałów wprowadzających i nie tylko. Możesz współpracować w czasie rzeczywistym, dodawać komentarze i zarządzać uprawnieniami. Confluence oferuje również wsparcie dla hierarchicznej organizacji stron, co ułatwia porządkowanie złożonych informacji w ramach zespołów i projektów.

Najlepsze funkcje Confluence

Osadzaj problemy Jira na żywo: Wyświetlaj statusy problemów Jira w czasie rzeczywistym w Wyświetlaj statusy problemów Jira w czasie rzeczywistym w dokumentacji projektu , aby uzyskać natychmiastowy kontekst dotyczący błędów, wdrożeń lub zgłoszeń do wsparcia technicznego

Wykorzystaj makra, aby zwiększyć przejrzystość: Dodaj zawartość dynamiczną, taką jak bloki kodu, sekcje zwijane, etykiety statusu i objaśnienia, aby dokumentacja techniczna była bardziej czytelna

Przechowuj pliki konfiguracyjne i logi na stronie: Załączaj pliki .conf, .yaml, .log i inne pliki techniczne jako załączniki, aby mieć do nich łatwy dostęp

Ograniczenia Confluence

Zespoły często muszą ręcznie powielać i aktualizować dokumentację, ponieważ nie ma wbudowanych cykli pracy umożliwiających ponowne wykorzystanie zawartości lub synchronizację między stronami

Ceny Confluence

Free : do 10 użytkowników

Standard : 5,16 USD/użytkownik/miesiąc

Premium : 9,73 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Confluence

G2 : 4,1/5 (ponad 3500 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 3500 recenzji)

Co mówią o Confluence prawdziwi użytkownicy?

W opinii użytkownika czytamy:

Ogromna biblioteka szablonów notatek ze spotkań, planów projektów, dokumentów wymagań produktowych (PRD), analiz SWOT i nie tylko. Szablony te stanowią doskonały punkt wyjścia i pomagają ujednolicić sposób tworzenia i udostępniania informacji przez zespoły. Redaktor jest przejrzysty i przyjazny dla użytkownika, co zmniejsza barierę wejścia dla członków zespołu nieposiadających wiedzy technicznej.

Ogromna biblioteka szablonów notatek ze spotkań, planów projektów, dokumentów wymagań produktowych (PRD), analiz SWOT i nie tylko. Szablony te stanowią doskonały punkt wyjścia i pomagają ujednolicić sposób tworzenia i udostępniania informacji przez zespoły. Redaktor jest przejrzysty i przyjazny dla użytkownika, co zmniejsza barierę wejścia dla członków zespołu nieposiadających wiedzy technicznej.

3. Notion (najlepsze rozwiązanie dla elastycznego, kompleksowego wiki do obsługi dokumentów i baz danych)

za pośrednictwem Notion

Notion to oparte na blokach obszar roboczy, który pełni również funkcję narzędzia do dokumentacji IT. Zespoły mogą tworzyć skalowalne huty wiedzy, łącząc tekst, bazy danych, zsynchronizowane bloki i zawartość osadzoną.

Jego funkcja bazy danych oferuje wsparcie dla filtrowania, różnych widoków (tabela, tablica, kalendarz, galeria) oraz logiki opartej na formułach, co pozwala zarządzać dynamicznymi cyklami pracy IT. Aby przyspieszyć ustawienia, użytkownicy mogą zacząć od darmowych i premium szablonów, a Notion AI pomoże w tworzeniu szkiców, podsumowań lub tłumaczeniu dokumentacji w kilka sekund.

Najlepsze funkcje Notion

Dokumentacja połączona z linkami zwrotnymi: Twórz dwukierunkowe linki między powiązanymi stronami (np. połącz spis serwerów ze schematami sieciowymi), aby ułatwić odsyłanie do innych dokumentów

Bazy danych dla ustrukturyzowanych cykli pracy IT: Twórz narzędzia do śledzenia incydentów, dzienniki zmian, wykazy zasobów IT lub referencje API z możliwością dostosowania widoków i właściwości

Osadzanie multimediów i wsparcie dla Markdown: Dodawaj bloki kodu, diagramy, wideo, pliki PDF i Markdown w sposób natywny

Ograniczenia Notion

Ograniczone mechanizmy kontroli dostępu (szczegółowość uprawnień na poziomie użytkownika może wydawać się podstawowa), a możliwość korzystania w trybie offline jest często wymieniana jako słaby punkt

Ceny Notion

Free Forever

Plus : 12 USD miesięcznie za licencję

Business : 24 USD miesięcznie za licencję

Enterprise : Ceny niestandardowe

Dodatek Notion AI: 10 USD miesięcznie za członka

Oceny i recenzje Notion

G2: 4,7/5 (ponad 6000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2000 recenzji)

Co mówią o Notion prawdziwi użytkownicy?

Oto, co napisał recenzent serwisu G2:

Podoba mi się to, że mam swobodę tworzenia praktycznie wszystkiego, co może być przydatne dla mojej organizacji i struktury zespołu. Dzięki zintegrowanej AI mogę teraz łatwo generować teksty.

Podoba mi się to, że mam swobodę tworzenia praktycznie wszystkiego, co może być przydatne dla mojej organizacji i struktury zespołu. Dzięki zintegrowanej AI mogę teraz łatwo generować teksty.

4. Document360 (Najlepsze rozwiązanie do tworzenia dedykowanej bazy wiedzy z funkcjami AI)

za pośrednictwem Document360

Document360 oferuje narzędzia do tworzenia firmowej bazy wiedzy, zarówno publicznej, jak i prywatnej, z opcjami dostosowania strony głównej i wykorzystania własnej domeny. Zespoły IT mogą w szczególności pracować w przejrzystym redaktorze Markdown lub interfejsie WYSIWYG, korzystając z funkcji takich jak kontrola wersji dokumentów, zarządzanie kategoriami i dostosowywanie cyklu pracy.

Oferuje również widżet, Knowledge Base Assistant, zaprojektowany, aby zapewnić użytkownikom dostęp do bazy wiedzy bezpośrednio z dowolnej strony internetowej lub aplikacji. Jeśli chodzi o analitykę, Document360 zapewnia wgląd w to, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z zawartością, w tym co wyszukują, jakie artykuły czytają i jak bardzo są zaangażowani.

Najlepsze funkcje Document360

Zapytaj Eddy'ego (asystenta AI) : Twórz inteligentniejszą zawartość, która sugeruje artykuły i wspomaga inteligentne wyszukiwanie, aby pomóc użytkownikom szybciej znaleźć to, czego potrzebują

SEO: Zoptymalizuj swoją bazę wiedzy pod kątem wyszukiwarek dzięki takim funkcjom, jak mapy witryn, pliki robots.txt oraz konfiguracje SEO na poziomie artykułów

Platforma REST API: Twórz niestandardowe integracje, które umożliwiają odczyt i zapis danych w bazie wiedzy, zapewniając lepszą automatyzację i kontrolę nad cyklem pracy

Ograniczenia programu Document360

Nie można dodawać ikon przypisów bezpośrednio w redaktorze, w przeciwieństwie do narzędzi konkurencji, które oferują wbudowane wsparcie dla tej funkcji

Ceny Document360

Niestandardowe ceny dostosowane do potrzeb klienta

Oceny i recenzje programu Document 360

G2 : 4,7/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 200 recenzji)

Co mówią o Document 360 prawdziwi użytkownicy?

Oto recenzja serwisu G2:

Bardzo podobało mi się to, jak łatwo było ustawić i zacząć korzystać z Document360. Interfejs jest przejrzysty, intuicyjny i sprawia, że porządkowanie naszej bazy wiedzy nie wymaga żadnego wysiłku.

Bardzo podobało mi się to, jak łatwo było ustawić i zacząć korzystać z Document360. Interfejs jest przejrzysty, intuicyjny i sprawia, że porządkowanie naszej bazy wiedzy nie wymaga żadnego wysiłku.

5. Scribe (najlepsze rozwiązanie do automatycznej dokumentacji procesów krok po kroku)

za pośrednictwem Scribe

Scribe pomaga zespołom IT tworzyć szczegółową dokumentację dotyczącą zasad i procedur IT, wykorzystując przewodniki i sformatowane strony w jednym miejscu. Jego funkcje obejmują organizację folderów, filtry dokumentów, gotowe szablony stron, opcje sortowania oraz śledzenie widoków.

Oferuje funkcję Smart Embed, która pozwala umieszczać Scribes i Pages bezpośrednio w narzędziach takich jak Confluence, Notion, SharePoint i HubSpot, dzięki czemu dokumentacja znajduje się tam, gdzie już pracuje Twój zespół. Możesz również zarządzać ustawieniami powiadomień dotyczących widoków dokumentów, reakcji i zaproszeń dla członków zespołu.

Najlepsze funkcje programu Scribe

Integracja z Scribe AI : Połącz własne dokumenty Scribe z tekstem generowanym przez AI, aby tworzyć dokumenty procesowe dostosowane do potrzeb firmy, jej narzędzi i cykli pracy

Odtwarzanie animowanych plików Scribe : Osadzaj swoje pliki Scribe jako filmy, aby odbiorcy mogli oglądać procesy krok po kroku z animacją i opcjonalnym komentarzem lektorskim

Wsparcie multimediów w Pages: Dodaj ponad 1000 typów multimediów, w tym wideo, formularze, schematy blokowe i dokumenty, bezpośrednio do Pages, aby tworzyć bardziej interaktywną i wizualną dokumentację

Ograniczenia programu Scribe

Zmiana kolejności kroków może wydawać się nieporęczna, z limitem kontroli i bez płynnego przeciągania i upuszczania

Podczas nagrywania użytkownicy nie mogą edytować ani usuwać kroków w czasie rzeczywistym

Ceny Scribe

Free Forever

Pro Team : 15 USD miesięcznie za licencję

Pro Personal: 29 USD miesięcznie za licencję

Oceny i recenzje Scribe

G2 : 4,8/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: 4,9/5 (20 recenzji)

Co mówią o Scribe prawdziwi użytkownicy?

Oto, co napisał recenzent serwisu G2:

Największą zaletą programu Scribe jest jego rozbudowana funkcja edycji i dodawania adnotacji do zrzutów ekranu, co czyni go potężnym narzędziem do tworzenia szczegółowych i łatwych do zrozumienia przewodników, samouczków lub dokumentacji.

Największą zaletą programu Scribe jest jego rozbudowana funkcja edycji i dodawania adnotacji do zrzutów ekranu, co czyni go potężnym narzędziem do tworzenia szczegółowych i łatwych do zrozumienia przewodników, samouczków lub dokumentacji.

6. IT Glue (Najlepsze rozwiązanie do scentralizowanej dokumentacji operacji IT i zarządzania hasłami)

IT Glue to intuicyjne oprogramowanie do dokumentacji IT stworzone z myślą o dostawcach usług zarządzanych (MSP) i zespołach IT. Pomaga scentralizować, ujednolicić i bezpiecznie zarządzać całą wiedzą cyfrową w jednym miejscu.

Dzięki widokowi listy możesz szybko filtrować, sortować i przeszukiwać ogromne ilości danych, takich jak konfiguracje, domeny, kontakty i dokumenty. Aplikacja zapamiętuje również Twoje filtry między sesjami. IT Glue zawiera również listy globalne, które pozwalają użytkownikom z odpowiednimi uprawnieniami przeglądać dane z wielu organizacji. Dzięki temu znacznie łatwiej jest śledzić relacje między zasobami oraz ustawienia specyficzne dla poszczególnych klientów.

Aby zapewnić kompleksową dokumentację, zespoły mogą również tworzyć niestandardowe szablony zasobów dostosowane do swoich cykli pracy.

Najlepsze funkcje IT Glue

Funkcja powiązania : Natychmiastowe łączenie dokumentów i zasobów w celu poprawy widoczności zawartości i ograniczenia ręcznego śledzenia

Runbooki i standardowe procedury operacyjne (SOP): Twórz uporządkowane standardowe procedury operacyjne (SOP) i eksportuj je jako runbooki, co jest szczególnie przydatne podczas przekazywania klientów, audytów lub szkoleń wewnętrznych

Cooper Copilot: Wykorzystuje AI i uczenie maszynowe do automatycznego sugerowania odpowiedniej dokumentacji, dzięki czemu Teams mogą szybko uzyskać dostęp do informacji dostosowanych do kontekstu, gdy ich potrzebują

Limity IT Glue

Funkcja wyszukiwania czasami domyślnie kieruje do konkretnej sekcji lub tematu zamiast do wyszukiwania ogólnego lub obejmującego całą organizację, co może utrudniać dostosowanie ustawień

Ceny IT Glue

Podstawowe : 29 USD miesięcznie

Wybierz : 38 USD miesięcznie

Enterprise: 44 USD miesięcznie

Oceny i recenzje IT Glue

G2 : 4,7/5 (ponad 600 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 300 recenzji)

Co mówią o IT Glue prawdziwi użytkownicy?

Oto recenzja serwisu G2:

Oprogramowanie to jest niezwykle elastyczne w zakresie obsługi haseł i innej dokumentacji. Korzystamy z DattoRMM, więc połączenie go z IT Glue usprawnia pracę.

Oprogramowanie to jest niezwykle elastyczne w zakresie obsługi haseł i innej dokumentacji. Korzystamy z DattoRMM, więc połączenie go z IT Glue usprawnia pracę.

7. Nuclino (najlepsze rozwiązanie dla niewielkich zespołów korzystających z wiki z funkcją współpracy na żywo)

za pośrednictwem Nuclino

Nuclino to minimalistyczna wiki, w której zespoły IT mogą scentralizować cykle pracy obejmujące cały zespół.

Posiada widok graficzny przedstawiający połączenia między tematami w całym obszarze roboczym, co ułatwia zrozumienie relacji między dokumentami

Ponadto Nuclino oferuje widok tabeli, który pozwala zarządzać dokumentacją niczym arkuszem kalkulacyjnym, z konfigurowalnymi kolumnami do śledzenia postępów, własności, etykiet i innych kluczowych pól. Dzięki dostępowi do statystyk zespołu, dzienników audytowych, zaawansowanych filtrów wyszukiwania oraz uprawnień opartych na rolach, Nuclino zapewnia zespołom IT prosty, ale potężny zestaw narzędzi do zarządzania wszystkim — od dokumentów dotyczących polityk po przewodniki dotyczące rozwiązywania problemów.

Najlepsze funkcje Nuclino

Sidekick (AI) : Twórz, edytuj i streszczaj zawartość lub generuj obrazy 2D, 3D lub fotorealistyczne, aby usprawnić cykle pracy dokumentacyjnej

Wsparcie multimediów : dodawaj diagramy Mermaid, osadzaj wideo lub korzystaj z Canvy do tworzenia tablic, schematów blokowych i dokumentacji wizualnej

Przyjazny dla programistów interfejs API: Zautomatyzuj procesy dokumentacji i zintegruj Nuclino z innymi narzędziami dzięki elastycznemu interfejsowi API do odczytu i zapisu

Limits of Nuclino

Nie zapewnia pełnej kontroli nad danymi ani wystarczająco rozbudowanego interfejsu API do płynnego tworzenia kopii zapasowych, co może stanowić problem dla zespołów zajmujących się poufnymi informacjami biznesowymi

Ceny Nuclino

Free Forever

Pakiet podstawowy : 8 USD/użytkownik/miesiąc

Business: 12 USD/użytkownik/miesiąc

Oceny i recenzje Nuclino

G2 : 4,7/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 100 recenzji)

Co mówią o Nuclino prawdziwi użytkownicy?

Oto, co napisał recenzent serwisu Capterra:

Nuclino świetnie wkomponowało się w nasz zespół jako mała i średnia firma, która potrzebuje prostego, ale skutecznego sposobu na dokumentowanie swojej pracy. Dzięki świetnym funkcjom współpracy, program ten doskonale integruje się z naszą strukturą spotkań i organizacją spotkań.

Nuclino świetnie wkomponowało się w nasz zespół jako mała i średnia firma, która potrzebuje prostego, ale skutecznego sposobu na dokumentowanie swojej pracy. Dzięki świetnym funkcjom współpracy, program ten doskonale integruje się z naszą strukturą spotkań i organizacją spotkań.

8. GitHub (najlepsze rozwiązanie do dokumentacji opartej na kodzie z kontrolą wersji)

za pośrednictwem GitHub

GitHub pomaga zespołom IT tworzyć, zarządzać i przeprowadzać automatyzację kompleksowej dokumentacji technicznej.

Dzięki GitHub Pages zespoły mogą publikować przejrzyste, statyczne strony z dokumentacją bezpośrednio ze swoich repozytoriów — idealne do wszystkiego, od dokumentacji API po wewnętrzne centra wiedzy. Oferuje wsparcie dla domen niestandardowych, wersjonowanie poprzez gałęzie oraz łatwe wdrażanie z gałęzi głównej lub gałęzi dokumentacji.

Dla zespołów zajmujących się złożonymi procesami GitHub oferuje również GitHub Actions, które umożliwiają automatyzację cykli pracy związanych z dokumentacją, takich jak testowanie, publikowanie lub formatowanie aktualizacji. Akcje mogą być wyzwalane przez pull requesty, commits lub harmonogramy, co zapewnia synchronizację dokumentacji z kodem.

Najlepsze funkcje GitHub

GitHub Copilot : Wykorzystaj AI do autouzupełniania skryptów, tworzenia notatek lub kodu związanego z dokumentacją bezpośrednio w redaktorze

Integracja pakietów : hostuj narzędzia wewnętrzne, zestawy SDK lub biblioteki bezpośrednio obok dokumentacji, aby zapewnić łatwy dostęp i wdrożenie

GitHub Projects: Dodaje warstwę wizualną do zarządzania zadaniami, pomagając zespołom organizować problemy związane z dokumentacją, ustalać priorytety aktualizacji i zarządzać sprintami bez opuszczania platformy

Ograniczenia GitHub

Duże pliki binarne i zawartość zawierająca dużo multimediów mogą spowalniać działanie systemu i zwiększać koszty przechowywania danych

Ceny GitHub

Free Forever

Teams : 4 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise: 21 USD/użytkownik/miesiąc

Oceny i recenzje na GitHubie

G2 : 4,6/5 (ponad 2200 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 6000 recenzji)

Co mówią o GitHubie prawdziwi użytkownicy?

Oto recenzja serwisu G2:

GitHub stanowi część mojego cotygodniowego cyklu pracy w zakresie kontroli wersji, współpracy nad kodem oraz zarządzania projektami. GitHub oferuje bogaty zestaw funkcji, w tym pull requesty, akcje, śledzenie zgłoszeń, dyskusje itp., które pozwalają zespołowi zachować wysoką wydajność.

GitHub stanowi część mojego cotygodniowego cyklu pracy w zakresie kontroli wersji, współpracy nad kodem oraz zarządzania projektami. GitHub oferuje bogaty zestaw funkcji, w tym pull requesty, akcje, śledzenie zgłoszeń, dyskusje itp., które pozwalają zespołowi zachować wysoką wydajność.

9. ProProfs Knowledge Base (najlepsze rozwiązanie do łatwego publikowania baz wiedzy opartego na szablonach)

ProProfs Knowledge Base to kolejne narzędzie do dokumentacji IT stworzone, aby pomóc zespołom usprawnić zarządzanie wiedzą wewnętrzną, standardowymi procedurami operacyjnymi (SOP) oraz Centrami pomocy dla klientów. Jego redaktor oparty na AI, ProProfs AI, pomaga przyspieszyć tworzenie zawartości i oferuje inteligentne sugestie podczas pisania.

Umożliwia ono również łatwy import istniejącej dokumentacji w formatach takich jak Word, PDF i HTML, co pozwala zaoszczędzić czas podczas migracji. Dzięki wbudowanym narzędziom analitycznym, narzędziom SEO i śledzeniu stron w czasie rzeczywistym, ProProfs pomaga zespołom lepiej dokumentować i optymalizować bazę wiedzy IT.

Najlepsze funkcje bazy wiedzy ProProfs

Widok zakładek : przełączaj się między wieloma stronami pomocy jednocześnie, co zwiększa efektywność przeglądania

Fragmenty zawartości i zawartość warunkowa : ponowne wykorzystywanie bloków tekstu oraz dostosowywanie widoczności w oparciu o role lub zachowania użytkowników

Pomoc kontekstowa: Dodaj podpowiedzi, okienka i wyskakujące okienka, które pomogą użytkownikom

Limity bazy wiedzy ProProfs

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że brakuje w nim elastycznych opcji zarządzania powiadomieniami — tylko właściciel konta otrzymuje powiadomienia o dokumentach oczekujących na publikację, co pomija odpowiednich redaktorów posiadających wiedzę na dany temat

Ceny ProProfs Knowledge Base

Free Forever

Essentials: 79 USD miesięcznie na autora

Business: 99 USD miesięcznie na autora

Oceny i recenzje serwisu ProProfs Knowledge Base

G2: 4,6/5 (ponad 30 recenzji)Capterra: 4,7/5 (ponad 25 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ProProfs Knowledge Base?

Oto, co napisał recenzent serwisu G2:

Narzędzie to jest niezwykle pomocne przy tworzeniu dokumentacji produktu online. Jego funkcja pomocy kontekstowej pozwala dodawać podpowiedzi, wyskakujące okienka i lightboxy, aby wyjaśnić skomplikowane funkcje i terminologię związaną z produktem. Pisanie i edycja zawartości jest dziecinnie prosta dzięki redaktorowi przypominającemu MS Word. Możesz nawet przesyłać zawartość, obrazy i wideo bezpośrednio do dokumentacji produktu.

Narzędzie to jest niezwykle pomocne przy tworzeniu dokumentacji produktu online. Jego funkcja pomocy kontekstowej pozwala dodawać podpowiedzi, wyskakujące okienka i lightboxy, aby wyjaśnić skomplikowane funkcje i terminologię związaną z produktem. Pisanie i edycja zawartości jest dziecinnie prosta dzięki redaktorowi przypominającemu MS Word. Możesz nawet przesyłać zawartość, obrazy i wideo bezpośrednio do dokumentacji produktu.

10. Bit.ai (Najlepsze rozwiązanie do dokumentów w wielu formatach i zawartości interaktywnej)

za pośrednictwem Bit.ai

Dzięki przejrzystemu interfejsowi i redaktorowi opartemu na blokach Bit.ai pomaga zespołom tworzyć atrakcyjne wizualnie dokumenty wzbogacone o wideo, wykresy, formularze, pliki PDF i ponad 100 rodzajów elementów osadzonych.

Umieszczając podstrony w ramach dokumentu nadrzędnego, możesz przekształcić dowolny dokument w obszar roboczy do współpracy lub łatwą w nawigacji wewnętrzną wiki, pomagając zespołom w utrzymaniu przejrzystej struktury hierarchicznej.

Wbudowany w redaktor asystent AI Genius Writing Assistant pomaga w generowaniu pomysłów, tworzeniu zawartości i udoskonalaniu tekstów. Inteligentne widżety dodatkowo rozszerzają funkcjonalność Bita, umożliwiając rozbudowaną integrację bez konieczności przełączania się między platformami. Można na przykład przeciągać i upuszczać fragmenty kodu, arkusze kalkulacyjne i pulpity analityczne bezpośrednio do dokumentu.

Najlepsze funkcje Bit.ai

Inteligentne wyszukiwanie : zapewnia szybkie i trafne wyniki dzięki analizie zawartości dokumentów, etykiet i metadanych w całym obszarze roboczym

Zaawansowane opcje udostępniania : Oferuje ochronę hasłem, wygasanie dostępu oraz śledzenie linków, co pozwala bezpiecznie zarządzać widocznością dokumentów

Narzędzia usprawniające cykl pracy: śledź interakcje z dokumentami dzięki potwierdzeniom odczytu, korzystaj z historii wersji, aby monitorować zmiany, i przyspieszaj pracę dzięki szablonom wielokrotnego użytku

Ograniczenia Bit.ai AI

Niektórzy użytkownicy zgłaszają uszkodzone linki podczas przesyłania plików PDF i twierdzą, że osoby przeglądające muszą podać swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, aby uzyskać dostęp do linków umożliwiających śledzenie

Ceny Bit.ai

Free Forever

Pro : 12 USD miesięcznie

Business : 20 USD miesięcznie

Dodatek AI: 10 USD za 100 tys. słów miesięcznie

Oceny i recenzje Bit.ai

G2 : Zbyt mało recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

Co mówią o Bit.ai prawdziwi użytkownicy?

W opinii użytkownika czytamy:

Bit.ai usprawnia sposób, w jaki mój zespół i ja tworzymy, udostępniamy i zarządzamy dokumentami. Wideo instruktażowe i gotowe szablony pozwalają nam zaoszczędzić mnóstwo czasu, a prywatne obszary robocze są niezbędne do bezpiecznego i wydajnego przetwarzania poufnych informacji. Automatyczna historia wersji jest również nieoceniona, gdy wiele osób edytuje ten sam dokument.

Bit.ai usprawnia sposób, w jaki mój zespół i ja tworzymy, udostępniamy i zarządzamy dokumentami. Wideo instruktażowe i gotowe szablony pozwalają nam zaoszczędzić mnóstwo czasu, a prywatne obszary robocze są niezbędne do bezpiecznego i wydajnego przetwarzania poufnych informacji. Automatyczna historia wersji jest również nieoceniona, gdy wiele osób edytuje ten sam dokument.

11. Dropbox Paper (najlepsze rozwiązanie do prostej, wspólnej edycji dokumentów)

za pośrednictwem Dropbox

Dropbox Paper obsługuje edycję w czasie rzeczywistym, dzięki czemu wielu członków zespołu może współpracować jednocześnie — z wykorzystaniem @wzmianek, komentarzy i list kontrolnych do przydzielania lub śledzenia zadań. Możesz osadzać multimedia, takie jak filmy, obrazy, mapy Google, a nawet pinezki z serwisu Pinterest, zamieniając zwykły dokument w interaktywne miejsce pracy.

Zespoły mogą również tworzyć uporządkowane dokumenty przy użyciu gotowych szablonów lub dostosowywać je do osi czasu projektów i planów rozwoju produktów. Dokumenty można eksportować do formatów PDF lub Word, co ułatwia udostępnianie ich poza Dropbox.

Najlepsze funkcje Dropbox Paper

Tworzenie spisu treści: Automatycznie generuje spis treści na podstawie nagłówków, umożliwiając szybką nawigację w długich dokumentach

Podstrony i linki wewnętrzne: Uporządkuj obszerną dokumentację IT w logiczne podsekcje i połącz powiązane dokumenty lub zasoby zewnętrzne

Praktyczne listy kontrolne i przydzielanie zadań: Osadzaj listy kontrolne, aby prowadzić śledzenie kroków w procesach IT, oraz przydzielaj zadania z terminami wykonania członkom zespołu w ramach dokumentacji

Ograniczenia Dropbox Paper

W aplikacji komputerowej nie można tworzyć folderów, co może utrudniać porządkowanie dokumentów

Ceny Dropbox Paper

Plus: 11,99 USD miesięcznie

Professional: 19,99 USD miesięcznie

Standard: 18 USD miesięcznie za użytkownika

Zaawansowane: 30 USD miesięcznie na użytkownika

Oceny i recenzje Dropbox Paper

G2 : 4,1/5 (ponad 4000 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 200 recenzji)

Co mówią o Dropbox Paper prawdziwi użytkownicy?

Oto, co napisał recenzent serwisu G2:

Dropbox jest idealnie zaprojektowany do edycji i tworzenia dokumentów w podróży. Liczne funkcje są doskonałe i łatwe do zrozumienia. Łatwo jest współpracować z członkami zespołu, zapraszać ich i z łatwością edytować dokumenty.

Dropbox jest idealnie zaprojektowany do edycji i tworzenia dokumentów w podróży. Liczne funkcje są doskonałe i łatwe do zrozumienia. Łatwo jest współpracować z członkami zespołu, zapraszać ich i z łatwością edytować dokumenty.

12. ClickHelp (najlepsze rozwiązanie do tworzenia pomocy technicznej z obsługą wielu formatów wyjściowych)

ClickHelp to oparta na przeglądarce platforma do tworzenia dokumentacji IT, wykorzystująca podejście oparte na tematach. Pozwala ona podzielić zawartość na modułowe jednostki, które łatwiej jest aktualizować, ponownie wykorzystywać i organizować. Każdy projekt dokumentacji służy jako dedykowana przestrzeń robocza dla współpracowników, podczas gdy publikacje stanowią ostateczny wynik przeznaczony dla użytkowników, dzięki czemu wersje robocze i treści publikowane są wyraźnie oddzielone.

ClickHelp zawiera również WriteAssist, asystenta pisania opartego na AI, który usprawnia tworzenie zawartości i poprawia ogólną jakość pisania. Platforma oferuje rozbudowane funkcje raportowania, dostarczając wgląd w zachowania czytelników, czytelność zawartości oraz wydajność zespołu.

Najlepsze funkcje ClickHelp

Narzędzia typu single-sourcing : Wykorzystaj fragmenty kodu, zmienne i bloki warunkowe, aby generować wiele wyników z jednego źródła

Automatyczne tworzenie haseł : Automatycznie twórz hasła indeksu, słownika lub spisu treści na podstawie struktury dokumentacji

Wspólne zarządzanie cyklem pracy: usprawnij współpracę zespołową dzięki statusom tematów, przypisywaniu zadań i wbudowanym procesom weryfikacji

Limits of ClickHelp

Brak bezpośredniej opcji nawigacji umożliwiającej powrót do głównego pulpitu nawigacyjnego, co może spowolnić dostęp do przeglądów projektów

Ceny ClickHelp

Pakiet podstawowy : 185 USD miesięcznie

Growth : 310 USD miesięcznie

Professional: 610 USD miesięcznie

Oceny i recenzje ClickHelp

G2: 4,8/5 (ponad 60 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (20 recenzji)

Co mówią o ClickHelp prawdziwi użytkownicy?

W opinii użytkownika czytamy:

Ogólnie podoba mi się ClickHelp i jego funkcje, ale tutaj chciałbym skupić się na jego funkcjach AI. Korzystam z Answer Genius i Write Assist w ClickHelp tak często, jak tylko mogę. Znacznie usprawniły one mój cykl pracy jako autora dokumentacji technicznej. Answer Genius pomaga naszym czytelnikom, dostarczając natychmiastowe, trafne sugestie, co ułatwia skuteczne odpowiadanie na typowe pytania użytkowników. Write Assist przyspiesza tworzenie zawartości poprzez udoskonalanie tekstu, zapewnianie jasności, a nawet oferowanie sugestii dotyczących poprawy czytelności. Narzędzia te działają świetnie, oszczędzają mój czas i podnoszą ogólną jakość mojej dokumentacji.

Ogólnie podoba mi się ClickHelp i jego funkcje, ale tutaj chciałbym skupić się na jego funkcjach AI. Korzystam z Answer Genius i Write Assist w ClickHelp tak często, jak tylko mogę. Znacznie usprawniły one mój cykl pracy jako autora dokumentacji technicznej. Answer Genius pomaga naszym czytelnikom, dostarczając natychmiastowe, trafne sugestie, co ułatwia skuteczne odpowiadanie na typowe pytania użytkowników. Write Assist przyspiesza tworzenie zawartości poprzez udoskonalanie tekstu, zapewnianie jasności, a nawet oferowanie sugestii dotyczących poprawy czytelności. Narzędzia te działają świetnie, oszczędzają mój czas i podnoszą ogólną jakość mojej dokumentacji.

13. Helpjuice (Najlepsze rozwiązanie do tworzenia ukierunkowanej bazy wiedzy z rozbudowanymi funkcjami analitycznymi)

Helpjuice oferuje ustawienia podwójnego redaktora — Markdown dla zespołów programistów oraz WYSIWYG dla użytkowników bez wiedzy technicznej, zapewniając każdemu współpracownikowi wygodny sposób tworzenia zawartości. Zespoły mogą współpracować w czasie rzeczywistym, dodawać komentarze i śledzić zmiany, co ułatwia aktualizowanie zawartości.

Jego funkcje AI są przydatne, zwłaszcza narzędzie Subtitle Suggestion, które automatycznie tworzy chwytliwe podtytuły, oraz Swifty AI Chatbot, który udziela natychmiastowych, inteligentnych odpowiedzi na pytania użytkowników w oparciu o zawartość bazy wiedzy.

Najlepsze funkcje Helpjuice

Dostosowywanie redaktora wizualnego : z łatwością dostosuj układ bazy wiedzy, nagłówek i stopkę bez konieczności pisania kodu

Pulpit analityczny : Śledź liczbę wyświetleń artykułów, trendy wyszukiwania i zachowania użytkowników, aby zidentyfikować luki w dokumentacji i ulepszyć zawartość

Swifty AI Helpbar: Wbuduj wyszukiwanie i czat oparte na AI bezpośrednio w interfejsie wyszukiwania, poprawiając nawigację i zmniejszając liczbę zapytań do wsparcia technicznego

Limits of Helpjuice

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że wyniki wyszukiwania nie zawsze są dokładne, a dostęp do opinii lub analiz wymaga zbyt wielu kliknięć

Ceny Helpjuice

Ceny od 249 USD miesięcznie

Oceny i recenzje Helpjuice

G2 : 4,6/5 (ponad 180 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 90 recenzji)

Co mówią o Helpjuice prawdziwi użytkownicy?

Oto, co napisał recenzent serwisu G2:

Dodawanie zawartości jest stosunkowo łatwe, a moduł automatyzacji tłumaczenia jest bardzo pomocny. Dobrze jest stworzyć strukturę biblioteki pomocy dla produktu, który obsługujesz, lub dokumentów, które powinny być dostępne wyłącznie dla Twojego zespołu lub użytkowników zewnętrznych.

Dodawanie zawartości jest stosunkowo łatwe, a moduł automatyzacji tłumaczenia jest bardzo pomocny. Dobrze jest stworzyć strukturę biblioteki pomocy dla produktu, który dostarczasz, lub dokumentów, które powinny być dostępne wyłącznie dla Twojego zespołu lub użytkowników zewnętrznych.

14. Tettra (najlepsze rozwiązanie do tworzenia wiki zintegrowanego z Google i Slackiem)

za pośrednictwem Tettra

Tettra to lekka, oparta na AI wewnętrzna baza wiedzy stworzona dla dynamicznych zespołów korzystających ze Slacka. Możesz tworzyć uporządkowane strony przy użyciu szablonów, organizować je w kategorie oraz kontrolować dostęp za pomocą uprawnień przypisanych do poszczególnych zespołów.

Asystent AI firmy Tetra, Kai, udziela natychmiastowych odpowiedzi na pytania członków zespołu, przeszukując istniejącą dokumentację. Dostęp do Kai można uzyskać bezpośrednio w Slacku, co pozwala użytkownikom otrzymywać odpowiedzi w czasie rzeczywistym bez opuszczania platformy komunikacyjnej.

Najlepsze funkcje Tettra

Zaawansowana funkcja wyszukiwania : Uzyskaj wyniki precyzyjnych wyszukiwań dzięki dopasowywaniu dokładnych fraz i wykluczaniu terminów

Wsparcie formatu pytań i odpowiedzi : Łatwo porządkuj wiedzę firmową w uporządkowanym formacie pytań i odpowiedzi, aby szybko wyszukiwać i rozumieć informacje

Cykl pracy weryfikacji zawartości: Zapewnij dokładność dokumentacji dzięki zaplanowanym przeglądom i zatwierdzeniom

Ograniczenia Tettra

Niektórzy użytkownicy wskazali jako problem ograniczone wsparcie dla elementów wizualnych, takich jak diagramy, czcionki i formatowanie kolorów

Ceny Tettra

Basic: 5 USD miesięcznie za użytkownika (minimum 10 użytkowników)

Skalowalność: 10 USD miesięcznie za użytkownika (minimum 10 użytkowników)

Wersja Professional: 7200 USD rocznie (obejmuje pierwszych 50 użytkowników)

Oceny i recenzje Tettra

G2 : 4,7/5 (ponad 140 recenzji)

Capterra: Zbyt mało recenzji

Co mówią o Tettra prawdziwi użytkownicy?

Oto recenzja serwisu G2:

Tettra świetnie nadaje się do porządkowania i przeszukiwania naszej bazy wiedzy. Pomaga członkom zespołu w łatwym zapoznaniu się z naszymi procesami i procedurami podczas wdrażania.

Tettra świetnie nadaje się do porządkowania i przeszukiwania naszej bazy wiedzy. Pomaga członkom zespołu w łatwym zapoznaniu się z naszymi procesami i procedurami podczas wdrażania.

15. Doxygen (najlepsze do dokumentacji kodu źródłowego)

za pośrednictwem Doxygen

Doxygen to bezpłatne narzędzie typu open source, które pomaga zespołom programistycznym generować dokumentację bezpośrednio na podstawie opatrzonego adnotacjami kodu źródłowego. Jest idealne do ustalenia, jak pisać dokumentację do kodu.

Doxygen jest szeroko stosowany do tworzenia dokumentacji API dla języków takich jak C, C++, Java, Python i innych. Analizując specjalne komentarze w kodzie, generuje uporządkowaną dokumentację w różnych formatach, takich jak HTML, PDF i LaTeX.

Ponadto dzięki funkcjom takim jak automatyczne odsyłacze, generowanie diagramów (po zintegrowaniu z Graphviz) oraz wsparcie dla wielu formatów wyjściowych, Doxygen usprawnia utrzymanie dokumentacji i synchronizuje ją ze zmianami w kodzie.

Najlepsze funkcje Doxygen

Komendy niestandardowe: Twórz aliasy i definiuj nowe etykiety, aby uzyskać spójne i wielokrotnego użytku bloki dokumentacji w całym kodzie źródłowym

Zaawansowane wsparcie dla tabel: Wyjdź poza proste znaczniki Markdown dzięki zagnieżdżonym tabelom, elementom span i podpisom przy użyciu składni HTML, aby uzyskać lepszą prezentację danych

Integracja formuł matematycznych: Łatwe wstawianie formuł w stylu LaTeX, które wyświetlają się poprawnie w plikach HTML i LaTeX, idealne do dokumentów technicznych i naukowych

Imitacje Doxygen

Niektórzy użytkownicy uważają, że integracja Doxygena ma limit

Ceny Doxygen

Free Forever

Recenzje i oceny Doxygen

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Usprawnij dokumentację IT dzięki ClickUp

Jeśli nadal rozważasz różne opcje, oto wskazówka: wybór odpowiedniego oprogramowania do dokumentacji IT zależy od wielkości zespołu, potrzeb technicznych i stylu współpracy.

Niektóre narzędzia do dokumentacji oprogramowania idealnie sprawdzają się w zespołach intensywnie zajmujących się programowaniem, podczas gdy inne rozwiązania wyróżniają się prostotą obsługi lub wsparciem AI.

Jeśli jednak zależy Ci na równowadze między wydajnością, łatwością obsługi i przyszłościowością, ClickUp spełnia wiele wymagań. Otrzymujesz ClickUp Docs do tworzenia uporządkowanej i spójnej dokumentacji, połączone zadania w ramach cykli pracy, AI przyspieszającą pisanie oraz szablony, dzięki którym unikniesz stresu związanego z pustą stroną.

Gotowy, aby w końcu uporządkować dokumentację i skupić się na tym, co naprawdę ma znaczenie?

Zarejestruj się w ClickUp już dziś!

Często zadawane pytania

1. Które oprogramowanie do dokumentacji jest najlepsze?

Wybór najlepszego oprogramowania do dokumentacji zależy od konkretnych potrzeb, ale popularnymi rozwiązaniami są Confluence, Notion, Microsoft OneNote, ClickUp i Dokumenty Google. Platformy te oferują edycję w trybie współpracy, kontrolę wersji oraz łatwą organizację informacji. W przypadku dokumentacji technicznej powszechnie stosowane są również narzędzia takie jak Read the Docs, GitBook i Docusaurus. Idealny wybór będzie zależał od takich czynników, jak wielkość zespołu, potrzeby w zakresie integracji oraz to, czy wymagane są zaawansowane funkcje, takie jak zarządzanie uprawnieniami lub dokumentacja API.

2. Jakie oprogramowanie najlepiej nadaje się do dokumentowania procesów?

Jeśli chodzi o dokumentowanie procesów, narzędzia takie jak Process Street, Lucidchart i Microsoft Visio cieszą się dużym uznaniem. Process Street został zaprojektowany specjalnie do tworzenia i zarządzania cyklami pracy oraz listami kontrolnymi, co ułatwia standaryzację i automatyzację powtarzających się procesów. Lucidchart i Microsoft Visio doskonale nadają się do tworzenia schematów blokowych i diagramów procesów, które pomagają w przejrzystej wizualizacji każdego kroku. ClickUp, Notion i Confluence są również popularne do dokumentacji procesów, zwłaszcza gdy chcesz połączyć tekst, elementy wizualne i osadzone zasoby w jednym miejscu.

3. Jakie są rodzaje dokumentów IT?

Dokumentacja IT może obejmować szeroki zakres typów dokumentów, takich jak instrukcje obsługi, przewodniki techniczne, standardowe procedury operacyjne (SOP), schematy sieci, pliki konfiguracyjne, przewodniki dotyczące rozwiązywania problemów oraz artykuły z bazy wiedzy. Inne popularne typy to dokumenty dotyczące architektury systemu, dokumentacja API, przewodniki wdrożeniowe oraz zasady zgodności lub bezpieczeństwa. Każdy typ służy konkretnemu celowi, od pomocy użytkownikom końcowym w obsłudze oprogramowania po umożliwienie zespołom IT wydajnej konserwacji i rozwiązywania problemów systemowych.

4. Jakiego rodzaju oprogramowaniem jest IT Glue?

IT Glue to specjalistyczna platforma do dokumentacji IT przeznaczona dla dostawców usług zarządzanych (MSP) i zespołów IT. Pomaga organizacjom w bezpiecznym przechowywaniu, porządkowaniu i uzyskiwaniu dostępu do kluczowych informacji IT, takich jak hasła, konfiguracje sieciowe, wykazy zasobów i dokumentacja procesów. IT Glue jest oparte na chmurze i oferuje funkcje takie jak mapowanie powiązań, kontrola wersji oraz integracje z innymi narzędziami do zarządzania IT, co ułatwia zespołom utrzymywanie aktualnej i łatwo dostępnej dokumentacji.