10 najlepszych narzędzi AI do pisania tekstów technicznych w 2025 roku

Wraz z pojawieniem się narzędzi AI do pisania tekstów technicznych, nawet pisarze z niewielkim lub żadnym doświadczeniem w programowaniu lub oprogramowaniu wkraczają na to pole i dobrze się rozwijają. Narzędzia te pomagają osobom nietechnicznym tworzyć wysokiej jakości i angażującą zawartość dokumentacji technicznej, instrukcji obsługi, a nawet fragmentów kodu.

Ale to nie jest takie proste. Dzisiejsi autorzy tekstów technicznych muszą również upewnić się, że ich praca jest ludzka, sprawdzona pod kątem faktów i płynnie dopasowana do tonu i stylu marki.

Tak więc, wybierając narzędzie AI do pisania tekstów technicznych, wybierz takie, które pomoże ci zweryfikować fakty, zachować spójność i pisać w stylu, który rezonuje z twoimi celami.

W tym artykule zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy i stworzyliśmy listę narzędzi, które pomogą Ci usprawnić procesy związane z pisaniem zawartości technicznej.

60-sekundowe podsumowanie Oto nasza lista najlepszych narzędzi do pisania tekstów technicznych, które pomogą Ci łatwo tworzyć raporty techniczne, dokumentację oprogramowania i informacje techniczne: ClickUp: Najlepsze do tworzenia dokumentów, współpracy i cyklu pracy Grammarly: Najlepsze do poprawy komunikacji i doskonalenia pisania Claude AI: Najlepsze dla wszechstronnej konwersacyjnej AI Jasper AI: Najlepsze dla zawartości i kampanii marketingowych Snagit: Najlepsze do współpracy i adnotacji Canva: Najlepsze do tworzenia zawartości opartej na projektowaniu z wykorzystaniem AI QuillBot: Najlepszy do parafrazowania i poprawy przejrzystości tekstu Scalenut: Najlepsze do automatyzacji cyklu życia zawartości SEO Copyscape: Najlepsze do zachowania oryginalności zawartości Perplexity AI: Najlepsze dla dobrze cytowanych, podsumowanych informacji

Pisanie tekstów technicznych może być często trudne, zwłaszcza w przypadku nowych technologii, które nie są zbyt dobrze udokumentowane.

Oznacza to, że autorzy zawartości muszą pamiętać o wyborze narzędzia AI, które pomoże im usprawnić proces pisania technicznego i dostarczy (głównie) rzeczowych informacji. Oto czego należy szukać:

Zwiększenie wydajności : Asystenci pisania AI (lub narzędzia AI) mogą pomóc w destylacji ponad 100 stron dokumentacji w ciągu godziny lub stworzyć wersję roboczą podręcznika użytkownika w mniej niż dwa dni, oszczędzając czas przy jednoczesnym zachowaniu jakości

Usprawnienie współpracy : Funkcje takie jak przypisywanie ról, zarządzanie uprawnieniami i zbieranie opinii MŚP usprawniają pracę zespołową nad złożonymi instrukcjami lub dokumentacją

Maintainer zapewnia spójność i dostosowanie do marki : Zapewnia, że każda wersja robocza jest zgodna z głosem marki, niezależnie od tego, czy jest profesjonalna, przystępna, czy coś pomiędzy

Dostawca konfigurowalnych szablonów : Gotowe szablony upraszczają proces, pozwalając skupić się na zawartości, zamiast zaczynać od zera

Wykrywanie błędów i weryfikacja faktów : Narzędzia sprawdzające błędy gramatyczne i nieścisłości sprawiają, że dokumentacja jest zarówno dopracowana, jak i wiarygodna

Automatyzacja żmudnych zadań: Obsługuje powtarzalne procesy, takie jak sortowanie danych, generowanie JSON lub tworzenie zautomatyzowanych notatek dotyczących wydania

Teraz, gdy już wiesz, czego szukać, chodzi o znalezienie idealnego rozwiązania - czegoś, co odpowiada potrzebom Twojej organizacji w zakresie łatwości użytkowania, płynnej integracji cyklu pracy i oczywiście budżetu.

Oto nasza lista najlepszych narzędzi AI do pisania tekstów technicznych:

1. ClickUp (najlepsze do tworzenia dokumentów, współpracy i cyklu pracy)

Nie możemy mówić o narzędziach AI do pisania tekstów technicznych, nie wspominając o ClickUp. To genialne rozwiązanie, które łączy pisanie tekstów technicznych, zarządzanie projektami i organizację zadań - wszystko w jednym miejscu.

📮ClickUp Insight: Niedawno odkryliśmy, że 83% pracowników wiedzy polega głównie na e-mailach i czatach do komunikacji w zespole. Zarządzanie zbyt wieloma odłączonymi narzędziami to zabójstwo wydajności. Dlatego też 60% czasu spędzamy na udostępnianiu, wyszukiwaniu i aktualizowaniu informacji w różnych narzędziach. Dokładnie to ma na celu ClickUp jako wszystko aplikacja do pracy, uzbrojona w funkcje zarządzania zadaniami oparte na sztucznej inteligencji.

ClickUp Brain to idealny asystent AI do tworzenia dokumentacji technicznej w kilka minut.

Stwórz wersję roboczą gotową do publikacji za pomocą kilku podpowiedzi, korzystając z ClickUp Brain

Załóżmy, że masz zadanie związane z dokumentacją produktu w napiętym terminie. Zamiast panikować, zwróć się do ClickUp Brain.

Korzystając z sugestii AI, definiujesz zakres, dostosowujesz format za pomocą rozwijanych menu, dodajesz notatki ze spotkań i gotowe - dopracowany szkic jest gotowy.

Przykład: Jesteś pisarzem technicznym, którego zadaniem jest stworzenie instrukcji obsługi dla nowej funkcji, a termin zbliża się za dwa dni. Korzystając z ClickUp Brain, przesyłasz specyfikacje produktu i notatki ze spotkań, a w ciągu kilku minut strony gęstych informacji zostają przekształcone w jasne, przydatne informacje. Następnie korzystasz z sugestii AI, aby opracować zarys instrukcji, zakończony kluczowymi sekcjami, takimi jak ustawienia, użytkowanie i rozwiązywanie problemów.

Podpowiedz ClickUp Brain, aby zasugerował pomysły, dodał poprawki, a nawet napisał zakończone sekcje dokumentacji technicznej

Co więcej, dzięki ClickUp Brain możesz wybierać spośród wielu LLM, w tym Claude, GPT-4o i innych. Użytkownicy ClickUp mogą zaspokoić wszystkie swoje potrzeby związane z AI bezpośrednio na platformie ClickUp!

Stamtąd możesz płynnie przekształcić go w dokument do udostępnienia za pomocą ClickUp Docs.

Teraz pracujesz nad procesem rozwoju produktu z wielofunkcyjnym zespołem. Dzięki Dokumentom możesz nakreślić wymagania dotyczące produktu, zdefiniować grupę docelową i zorganizować badania użytkowników - wszystko w jednej przestrzeni współpracy.

Każdy może komentować, oznaczać etykietami członków zespołu, a nawet przydzielać zadania bezpośrednio w dokumencie.

Współpracuj ze współpracownikami w czasie rzeczywistym za pomocą ClickUp Docs

A dzięki bogatym opcjom formatu, poleceniom / slashom i możliwości dodawania wizualizacji, twoja dokumentacja techniczna pozostaje angażująca i przyjazna dla czytelnika.

A co najważniejsze: gdy dokument jest już gotowy, można połączyć go z zadaniem za pomocą ClickUp Tasks, dzięki czemu terminy nie zostaną przekroczone, a postępy pozostaną krystalicznie czyste.

Aby rozpocząć, Docs oferuje gotowe szablony, takie jak ClickUp Product Brief Template, które umożliwiają współpracę między różnymi funkcjami.

Szablon osiąga to poprzez organizowanie kluczowych elementów, takich jak cele, kryteria powodzenia, plany wydania i specyfikacje funkcji w jeden spójny, wypełniony pustymi miejscami zarys.

Najlepsze funkcje ClickUp:

Integracja z ponad 1000 narzędzi : Bezproblemowe połączenie z platformami takimi jak WordPress, Google Drive, Microsoft Word, GitHub, HubSpot i Dokumenty Google

Mnóstwo szablonów : Skorzystaj z gotowych szablonów do zbierania wymagań, zarządzania zawartością i nie tylko, co pozwoli Ci skupić się na pisaniu zamiast na strukturyzowaniu zawartości

Kompatybilność z urządzeniami : Pracuj w Chrome, Windows, iOS, Android i macOS, uzyskując dostęp do ClickUp z praktycznie dowolnego miejsca

Funkcje współpracy : Dostosuj swój zespół dzięki komentarzom w czasie rzeczywistym, czatowi, GIF-om i niestandardowym pulpitom

Pomoc w pisaniu oparta na AI : ClickUp AI może generować e-maile, posty w mediach społecznościowych i streszczenia dokumentów, a nawet edytować lub rozszerzać tekst

Automatyzacja powtarzalnych zadań : Automatyzacja cykli pracy, takich jak aktualizowanie terminów lub tworzenie elementów działań za pomocą niestandardowych wyzwalaczy i akcji za pośrednictwem : Automatyzacja cykli pracy, takich jak aktualizowanie terminów lub tworzenie elementów działań za pomocą niestandardowych wyzwalaczy i akcji za pośrednictwem ClickUp Automations

Nagrywanie wideo za pomocą ClickUp Clips: Nagrywaj i udostępniaj wideo bezpośrednio swojemu zespołowi, aby wyjaśnić złożone koncepcje lub aktualizacje ClickUp Clips: Nagrywaj i udostępniaj wideo bezpośrednio swojemu zespołowi, aby wyjaśnić złożone koncepcje lub aktualizacje

Limity ClickUp:

Niektórzy użytkownicy zgłaszają potrzebę dostosowania ustawień powiadomień, aby uniknąć przeciążenia informacjami

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4. 7/5 (ponad 9 000 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4000 recenzji)

Recenzja użytkownika: Użytkownik G2 uznał ClickUp za świetną platformę do uproszczenia śledzenia błędów, wspierania komunikacji w zespole i tworzenia zadań w podróży.

2. Grammarly (najlepsze do poprawy komunikacji i udoskonalenia pisma technicznego)

via Grammarly

Grammarly to pierwsza nazwa, która przychodzi na myśl, gdy mówimy o poprawianiu gramatyki i udoskonalaniu tonu naszych tekstów. Być może nie wiesz, że świetnie nadaje się również do generowania zawartości dla pisarzy technicznych i profesjonalistów.

Sztuczna inteligencja platformy została zaprojektowana do obsługi wszystkiego, od e-maili i raportowania po posty na blogu, zapewniając jasną, zwięzłą i skuteczną komunikację.

Grammarly automatyzuje pracę poświęconą wyłącznie zadaniom związanym z pisaniem, niezależnie od tego, czy chodzi o dopracowywanie instrukcji obsługi, czy też bycie częścią dużego zespołu pracującego nad dokumentami opartymi na współpracy.

🧠 Do zrobienia: Nieefektywna komunikacja kosztuje amerykański Business 1,2 biliona dolarów rocznie. Pracownicy umysłowi poświęcają 20 godzin tygodniowo na komunikację pisemną, co jest w zasadzie wezwaniem dla firm do ustalenia priorytetów i pomiaru usprawnień w komunikacji.

Najlepsze funkcje Grammarly

Twórz akapity, przepisuj zdania i udoskonalaj tekst dzięki możliwościom AI Grammarly bezpośrednio w narzędziach takich jak Dokumenty Google i Word

Błyskawicznie dostosuj różne style pisania do odbiorców, zapewniając spójną komunikację w dokumentach technicznych i kreatywnych

Wyłapuj błędy, przeformułowuj niezręczne zdania i zapewnij oryginalną, dopracowaną dokumentację techniczną dzięki wykrywaniu plagiatu i korekcie gramatycznej

Korzystaj z niego w dowolnym miejscu - Grammarly jest dostępne jako rozszerzenia do przeglądarek, aplikacje komputerowe i integracje z narzędziami takimi jak Slack, Microsoft Word i LinkedIn

Otrzymuj sugestie dotyczące jasności, zwięzłości i formatu podczas pisania

Ograniczenia Grammarly

Użytkownicy zgłaszali wolniejsze czasy reakcji podczas pracy z dłuższymi lub bardziej złożonymi dokumentami

Narzędzie to może czasami sugerować zmiany w połowie zdania, co może zakłócić przepływ tekstu

Plan Free oferuje podstawowe poprawki, ale brakuje mu zaawansowanych funkcji, takich jak dostosowanie tonu i szczegółowe podpowiedzi AI

Ceny Grammarly:

Free

Pro : $12/miesiąc na członka

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Grammarly:

G2 : 4. 7/5 (9,780+ recenzji)

Capterra: 4. 7/5 (7 140+ opinii)

recenzja użytkownika: Użytkownikowi spodobała się precyzja Grammarly w edytowaniu i upraszczaniu pisania, zwłaszcza w połączeniu z jego zdolnością do usuwania czasowników, sugerowania bardziej zwięzłych alternatyw i zwiększania jasności - jak zmiana "w celu" na "do" lub "skontaktować się" na "skontaktować się". "

3. Claude AI (najlepsze dla wszechstronnej konwersacyjnej AI)

via Claude AI *

Claude AI firmy Anthropic to skoncentrowana na prywatności konwersacyjna sztuczna inteligencja, która wyróżnia się przetwarzaniem języka naturalnego, generowaniem kodu i dokumentacji oraz zaawansowanym rozumowaniem.

Mówiąc prościej - Claude został zaprojektowany, aby pomóc w burzy mózgów, podsumowywaniu, kodowaniu i generowaniu dokumentów technicznych.

Tym, co wyróżnia Claude, jest jego zdolność do przetwarzania dużych ilości informacji przy jednoczesnym zachowaniu płynności konwersacji. Jego wyspecjalizowane modele - Haiku do zwięzłych odpowiedzi, Sonnet do wysoce wydajnych zadań kreatywnych i Opus do złożonej analizy i kodowania - oferują spersonalizowane rozwiązania dla konkretnych potrzeb.

Najlepsze funkcje Claude AI

Generuj, podsumowuj i tłumacz teksty podczas rozwiązywania problemów z różnych dziedzin dzięki zaawansowanemu rozumowaniu i generowaniu tekstu

Pomóż specjalistom technicznym w identyfikacji optymalizacji, poprawie wydajności i rozwiązywaniu subtelnych błędów w kodowaniu

Zapewnij przejrzystość, bezpieczeństwo i ochronę danych użytkowników dzięki konstytucyjnym zasadom AI Claude'a

Uzyskaj dostęp do warstwy Free i różnych płatnych opcji dla osób indywidualnych i zespołów

Limity Claude AI

Czasami dostawca udziela zbyt szczegółowych lub stycznych odpowiedzi, które mogą wymagać dopracowania

Subtelne błędy w generowanej zawartości, szczególnie w kodowaniu lub niuansowych zadaniach technicznych

Długość rozmów i zadań może być ograniczona w zależności od planu

Ceny Claude AI

Free

Pro: $20/miesiąc za użytkownika

Teams: $25/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Claude AI

G2 : 4. 7/5 (20+ recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

4. Jasper AI (najlepsze do tworzenia zawartości i kampanii marketingowych)

via Jasper AI

Tylko marketerzy wiedzą, jak dużą wartość mają dla nich platformy szyte na miarę. Nie każde narzędzie AI do pisania oddaje kreatywne niuanse, których potrzebujemy. Dlatego Jasper AI trzyma się kupy.

Niezależnie od tego, czy wprowadzasz produkt na rynek, czy prowadzisz kampanię społecznościową, funkcje AI Jasper pomagają przekształcić pomysły w zawartość, którą można wykorzystać w praktyce, dzięki ponad 80 aplikacjom stworzonym specjalnie do zadań marketingowych.

Narzędzie to zapewnia, że Twój marketing pozostaje ostry i spójny, od utrzymania głosu marki po tworzenie zawartości przyjaznej dla SEO. Może również uprościć pisanie techniczne dla bardziej ogólnych odbiorców.

Najlepsze funkcje Jasper AI

Zachowaj spójny ton i styl dzięki funkcjom Brand Voice i Style Guide

Narzędzia dostępu dla wielu użytkowników, kampanie i współpraca w czasie rzeczywistym

Twórz i ulepszaj wizualizacje wraz z treścią pisemną dzięki dedykowanemu pakietowi do edycji obrazów AI

Limity Jasper AI

Zawartości może brakować osobowości lub głębszego wglądu, co wymaga ręcznego dopracowania

Najlepsze do wstępnych szkiców, ponieważ szczegółowa edycja może być potrzebna do uzyskania dopracowanych wyników

Dane wyjściowe opierają się na istniejących danych online i mogą wymagać weryfikacji pod kątem dokładności

Ceny Jasper AI

Creator : 39 USD/miesiąc za użytkownika

Business: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Jasper AI

G2 : 4. 7/5 (1 240+ recenzji)

Capterra: 4. 8/5 (1,840+ recenzji)

Recenzja użytkownika: Użytkownikowi G2 spodobała się obszerna biblioteka szablonów Jasper. ai, która uprościła dane powstania dzięki wstępnie skonfigurowanym ustawieniom dostosowanym do konkretnych typów zawartości.

5. Snagit (najlepszy do współpracy i adnotacji)

via Snagit

Jako marketer często musisz tworzyć wysokiej jakości materiały wizualne do dokumentacji, samouczków i prezentacji. Snagit to wszechstronne narzędzie do przechwytywania ekranu i nagrywania wideo, które w tym pomaga.

Niezależnie od tego, czy tworzysz przewodniki krok po kroku, czy nagrywasz wideo instrukcje dotyczące złożonych zagadnień technicznych, Snagit oferuje funkcje takie jak przewijanie, rozpoznawanie tekstu i adnotacje do obrazów.

Ponadto integracja Snagit z TechSmith's Screencast sprawia, że udostępnianie i współpraca są bezproblemowe, a jego wieloplatformowa kompatybilność z systemami Windows i macOS zapewnia płynny cykl pracy dla użytkowników na różnych urządzeniach.

Fun Fact: Około 95% marketerów czyni zawartość wizualną dużą częścią swojej strategii. Niektórzy nawet dodają wizualizacje do ponad 50% swojej zawartości. Być może zawdzięczamy to Instagramowi i TikTokowi.

Najlepsze funkcje Snagit

Przechwytywanie całych stron internetowych lub długich dokumentów bez łączenia wielu zrzutów ekranu

Edytuj tekst na obrazach lub zeskanowanych dokumentach, w tym dostosowuj czcionkę, rozmiar i kolor

Nagrywaj ekran, kamerę internetową i dźwięk bez limitów czasowych dla wysokiej jakości samouczków

Dodawaj komentarze, kształty i wyróżnienia, aby bez wysiłku tworzyć profesjonalne wizualizacje

Płynna praca w systemach Windows i macOS zapewniająca spójną wydajność

Limity Snagit

Podstawowe opcje przycinania i edycji pozostawiają miejsce na ulepszenia

Niektórzy użytkownicy zgłaszają problemy ze stabilnością, szczególnie w przypadku dłuższych materiałów wideo

Snagit może zmagać się z zadaniami wymagającymi dużej ilości zasobów na przestarzałym sprzęcie

Ceny Snagit

Subskrypcja indywidualna : 39 USD rocznie za użytkownika

Licencja wieczysta: 62,99 USD/jednorazowa opłata za użytkownika

Oceny i recenzje Snagit

G2 : 4. 7/5 (5 320+ recenzji)

Capterra: 4. 7/5 (470+ opinii)

6. Canva (najlepsze narzędzie do tworzenia zawartości z wykorzystaniem AI)

via Canva

Canva od dawna jest platformą dla osób niebędących projektantami, oferując intuicyjny interfejs i imponujący zakres szablonów do tworzenia profesjonalnych wizualizacji.

Dzięki dodaniu Canva AI Magic Studio jest teraz wyposażone w możliwość generowania tekstu, obrazów, a nawet zawartości wideo.

Narzędzia Magic Design, Magic Write i Text-to-Image firmy Canva pozwalają użytkownikom szybko przekształcać pomysły w dopracowaną zawartość postów społecznościowych, prezentacji lub materiałów drukowanych.

Najlepsze funkcje Canva

Generuj niestandardowe szablony dostosowane do podpowiedzi, dzięki czemu projektowanie będzie szybsze i bardziej spersonalizowane

Twórz unikalne wizualizacje, przekształcając pisemne podpowiedzi w przyciągające wzrok projekty

Generuj krótką zawartość, taką jak podpisy i nagłówki, aby uzupełnić swoje wizualizacje

Dostęp do ponad 1 miliona szablonów dla różnych typów projektów

Edytuj, komentuj i współpracuj ze swoim zespołem w czasie rzeczywistym

Limity Canva

Niektórzy użytkownicy uważają, że muszą przełączyć się na Photoshopa, aby korzystać z funkcji takich jak cienie

Przenoszenie wielu elementów może czasami prowadzić do przypadkowego niewspółosiowości

Wiele kroków wymaganych do uzyskania dostępu do niektórych funkcji może wydawać się uciążliwe

Canva ceny

Free

Pro : 15 USD/miesiąc za użytkownika

Teams: 10 USD/miesiąc za użytkownika (minimum 3 użytkowników)

Oceny i recenzje Canva

G2 : 4. 7/5 (4,370+ recenzji)

Capterra: 4. 7/5 (12 230+ opinii)

recenzja użytkownika: Jeden z użytkowników podkreślił prostotę i wszechstronność Canvy, która pomogła nawet początkującym bez wysiłku poruszać się po jej intuicyjnym interfejsie. Pozytywnie wypowiedział się również o rozbudowanej bibliotece szablonów Canva i wykorzystaniu AI do tworzenia grafiki.

7. QuillBot (najlepszy do parafrazowania i poprawy przejrzystości tekstu)

via QuillBot

Autorzy zawartości rozumieją zmagania, gdy zdanie jest prawie poprawne, ale nie do końca. To właśnie wtedy narzędzie takie jak QuillBot - specjalizujące się w parafrazowaniu, podsumowywaniu i edycji tekstu - robi różnicę.

Narzędzia takie jak parafrazator, narzędzie do sprawdzania gramatyki, detektor AI i generator cytatów zapewniają kompleksowy zestaw funkcji zwiększających wydajność i przejrzystość pisania.

Najlepsze funkcje QuillBot

Bez wysiłku przeformułuj do 125 słów w dwóch trybach Free lub uzyskaj dostęp do nieograniczonej liczby trybów w wersji Premium

Popraw błędy i zwiększ czytelność do 1000 słów w planie Free

Analizuj tekst, aby upewnić się, że nie brzmi jak wygenerowany przez AI lub robota

Łatwe tworzenie dokładnych cytatów w stylu APA, MLA i Chicago

Dostępne dla Chrome, Microsoft Word i macOS dla płynnego korzystania na różnych platformach

Ograniczenia QuillBot

Tylko dwa tryby parafrazowania i limit 1000 słów na sprawdzenie gramatyki w planie Free

Wymaga wcześniej istniejącej zawartości do pracy, w przeciwieństwie do ChatGPT lub innych narzędzi AI

Parafrazowane dane wyjściowe mogą wymagać dalszej edycji, aby brzmiały naturalnie

Ceny QuillBot

Free

Miesięczna subskrypcja Premium : 9,95 USD/miesiąc za użytkownika

Annual Premium: 4,17 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje QuillBot

G2 : 4. 4/5 (30+ recenzji)

Capterra: 4. 5/5 (140+ opinii)

Ocena użytkownika: Recenzent stwierdził, że QuillBot jest przydatny w identyfikowaniu tekstu wygenerowanego przez AI i dostarczaniu wiarygodnego procentowego podziału, który pomógł mu lepiej zhumanizować i przepisać artykuł.

8. Scalenut (najlepsze do automatyzacji cyklu życia zawartości SEO)

via Scalenut

🧠 Czy wiesz: 96. 55% wszystkich stron internetowych nie jest odwiedzanych z wyszukiwarki Google.

Choć dane te są szokujące, wywierają również dodatkową presję na twórców treści, aby tworzyli zawartość SEO, która faktycznie przyciąga czytelników. Scalenut zdaje sobie z tego sprawę i oferuje kompleksowy pakiet treści SEO zaprojektowany, aby pomóc marketerom usprawnić cały proces tworzenia danych - od planu i badań po pisanie i optymalizację.

Co więcej, jest on wyposażony w takie funkcje, jak tryb Cruise do szybkiego generowania zawartości, kluczowe terminy NLP do optymalizacji semantycznej i punktacja SEO w czasie rzeczywistym.

Najlepsze funkcje Scalenut

Generuj przyjazne dla SEO blogi techniczne w mniej niż pięć minut przy minimalnym nakładzie pracy

Identyfikacja semantycznych kluczy i konkurencyjnych danych w celu poprawy rankingów SERP

Korzystaj z funkcji, takich jak ocena SEO w czasie rzeczywistym, automatyczna optymalizacja i wewnętrzne łączenie, aby udoskonalać artykuły

Monitorowanie ruchu w witrynie i wydajności słów kluczowych w wielu domenach

Łatwe publikowanie bezpośrednio na platformach takich jak WordPress i Shopify

Limity Scalenut

Niektórzy użytkownicy zgłaszają nadmiarowość zawartości, wymagającą ręcznej edycji

Funkcje takie jak niestandardowy ton są wciąż w fazie rozwoju

Mieszana wydajność w niszowych tematach i sprawdzaniu faktów

Scalenut ceny

Essential : 22 USD/miesiąc za użytkownika

Pro: 67 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Scalenut

G2 : 4. 7/5 (310+ recenzji)

Capterra: 4. 8/5 (390+ recenzji)

9. Copyscape (najlepsze do utrzymywania oryginalności zawartości i wykrywania plagiatu)

via Copyscape

Oryginalność zawartości nie podlega obecnie negocjacjom, ponieważ około 29% treści online to duplikaty.

Dzięki Copyscape Premium możesz wklejać tekst, przesyłać pliki, a nawet zintegrować usługę ze swoimi systemami za pośrednictwem API, aby wychwycić nawet najmniejsze ślady duplikacji. Zawiera również funkcje takie jak Copysentry do automatycznego ostrzegania o plagiatach, zapewniając spokój ducha tym, którzy zarządzają dużymi portfolio zawartości.

Najlepsze funkcje Copyscape

Wyłapuj nawet niewielkie ślady zduplikowanej zawartości na milionach stron internetowych dzięki dokładnemu wykrywaniu plagiatu

Skanowanie tekstów, plików i adresów URL w celu sprawdzenia oryginalności

Otrzymuj automatyczne powiadomienia o nowych duplikatach znalezionych online

Korzystaj z prostej funkcji kopiuj-wklej z natychmiastowymi wynikami

Łatwy dostęp do API (dla Business wymagających masowego sprawdzania plagiatu)

Limity Copyscape

Koszty znacznie wzrastają przy większej liczbie słów lub rozmiarach stron

Koncentruje się wyłącznie na wykrywaniu plagiatu, nie sprawdzając gramatyki ani stylu

Ceny Copyscape

4,95 USD/miesiąc za maksymalnie 10 stron

0,25 USD/miesiąc za dodatkową stronę (do 500 stron)

Oceny Copyscape

G2 : 4. 4/5 (25+ recenzji)

Capterra: 4. 8/5 (65+ recenzji)

10. Perplexity AI (najlepsze dla dobrze cytowanych, podsumowanych informacji)

via Perplexity AI

Perplexity AI na nowo definiuje sposób, w jaki użytkownicy podchodzą do wyszukiwania w sieci, łącząc styl konwersacyjny z potężnymi narzędziami AI.

W przeciwieństwie do tradycyjnych wyszukiwarek (hej, Google 👋🏻), nie tylko wyświetla połączone linki - syntetyzuje informacje w zwięzłe odpowiedzi w języku naturalnym, jednocześnie cytując ich źródła.

Wyobraź sobie, że pytasz o najlepszą drukarkę bezprzewodową za mniej niż 200 USD - Perplexity ocenia specyfikacje, porównuje ceny i dostarcza świadomą rekomendację.

Najlepsze funkcje Perplexity AI

Uzyskaj wsparcie dla GPT-4 Turbo, Claude 3 i innych LLM w celu uzyskania dostosowanych odpowiedzi

Analizuj i podsumowuj pliki PDF, obrazy i teksty bez wysiłku

Twórz kolekcje i przestrzenie dla pogrupowanych, kontekstowych zapytań

Usprawnij odpowiedzi na zapytania matematyczne i techniczne dzięki funkcjom takim jak integracja z Wolfram Alpha

Limity Perplexity AI

Problemy z prostymi zapytaniami opartymi na adresach URL bez podawania bezpośrednich połączonych linków

Porównania cenowe często opierają się na wybranych źródłach, potencjalnie limitując opcje

Cena 20 USD/miesiąc za wersję Pro może nie uzasadniać ceny dla zwykłych użytkowników

Ceny Perplexity AI

Free

Pro : 20 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowy cennik

Ocena Perplexity AI

G2 : 4. 7 (30+ recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

recenzja użytkownika: Użytkownik Perplexity wskazał, że narzędzie to jest bardzo pomocne dla zespołów sprzedażowych i marketingowych, ponieważ pozwala zaoszczędzić znaczną ilość czasu dzięki szybkim i dokładnym możliwościom badawczym, szczególnie w przypadku redagowania e-maili i przygotowywania prezentacji.

Tech Writing spotyka się z technologiczną błyskotliwością dzięki ClickUp

Rozumiemy - pisanie techniczne może być trudne. Ale nie musi być niemożliwe.

Wykorzystując AI w pisaniu technicznym z ClickUp, możesz podnieść poziom każdego aspektu swojej pracy - od pisania dokumentacji projektów technicznych po zarządzanie złożonymi bazami wiedzy.

Możesz nawet współpracować nad zadaniami i monitorować postępy. Dodaj szczegółowe analizy wydajności, ustawienie celów i funkcje komunikacji w czasie rzeczywistym, a otrzymasz narzędzie, które zrobi to wszystko za Ciebie.

Oto studium przypadku, w jaki sposób ClickUp pomógł DISH Network zwiększyć wydajność.

DISH Network 🤝🏻 ClickUp Wyzwanie: Biuro zarządzania projektami usług komercyjnych DISH Network zmagało się z silosowymi cyklami pracy, odłączonymi narzędziami i niespójnymi procesami. Współpraca między zespołami była nieefektywna, a bez ujednoliconego systemu zarządzanie projektami i wprowadzanie zmian organizacyjnych stawało się coraz większym wyzwaniem. Rozwiązanie z ClickUp AI: DISH zaadoptował platformę "wszystko w jednym" ClickUp. ClickUp Brain działał jako wirtualny członek zespołu, dostarczając aktualizacje projektu w czasie rzeczywistym, podsumowując kluczowe informacje i z łatwością odpowiadając na zapytania. Zespół korzystał również z Dokumentów do przechowywania procedur operacyjnych, dzięki czemu zasoby były łatwo dostępne wraz z pracą nad projektem. Wynik: Dzięki ClickUp firma DISH osiągnęła 30% wzrost wydajności projektów i usprawniła przepływ informacji między Teamsami. Możliwości AI pozwoliły zespołowi zarządzać o 10% bardziej złożonymi projektami i umożliwiły im podejmowanie większych wyzwań z pewnością siebie

Zarejestruj się na ClickUp już teraz, aby dokonać pozytywnych zmian w swoim cyklu pracy!