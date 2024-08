10 programów do organizacji pracy w kancelariach prawnych w 2024 roku

Prawnicy noszą wiele nakryć głowy, od wprowadzanie danych i przygotowywanie dokumentów prawnych, aż po przyjmowanie klientów. Nie jest to łatwe życie - chyba, że ma się do czynienia z prawnikami z najwyższej półki oprogramowanie do cyklu pracy aby operacje przebiegały płynnie.

Oprogramowanie do zarządzania prawnym przepływem pracy usprawnia procesy prawne dzięki automatyzacja dokumentów narzędzia i inne funkcje, aby Twój Teams mógł skupić się na ważniejszych rzeczach.

Niniejszy przewodnik przedstawia 10 najlepszych programów do obsługi obiegu dokumentów dla kancelarii prawnych i działów prawnych w 2024 roku. Porównaj kluczowe funkcje, ceny, limity, recenzje i nie tylko, aby znaleźć narzędzie legal workflow, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i wymaganiom.

Co to jest oprogramowanie do obsługi cyklu pracy?

Po pierwsze, zwróćmy uwagę na to, co oprogramowanie Legal Workflow może zrobić dla twojego zespołu prawnego. Jeśli jesteś już zaznajomiony z narzędziami do obsługi cyklu pracy, możesz pominąć te informacje.

Oprogramowanie do zarządzania cyklem pracy pozwala usprawnić pracę dzięki takim funkcjom jak:

Automatyzacja fakturowania, rejestrowania wydatków i śledzenia czasu pracy

Automatyzacja i zarządzanie dokumentami prawnymi

Automatyzacja i zarządzanie zadaniami

Innymi słowy, chodzi o tę słodką, słodką automatyzację procesów. 😎

Oprogramowanie do cyklu pracy może również do zrobienia innych rzeczy, takich jak ułatwienie bezpiecznego komunikację z klientem i współpraca w czasie rzeczywistym. Jednak wprowadzanie rutynowych zadań na autopilota i minimalizowanie błędów ludzkich jest zazwyczaj głównym celem.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do obsługi cyklu pracy?

Musisz wiedzieć, czego chcesz, aby wybrać odpowiednie rozwiązania z zakresu prawnego cyklu pracy dla swojego zespołu. Oto kilka rzeczy, na które należy zwrócić uwagę:

Automatyzacja: Znajdź narzędzie, które automatyzuje powtarzalne zadania i czasochłonne procesy biznesowe

Znajdź narzędzie, które automatyzuje powtarzalne zadania i czasochłonne procesy biznesowe Zarządzanie klientem: Będziesz potrzebował narzędzia, które pomagazarządzanie klientamiprocesy przyjmowania, wdrażania i obsługi klienta z bezpośrednią, bezpieczną komunikacją

Będziesz potrzebował narzędzia, które pomagazarządzanie klientamiprocesy przyjmowania, wdrażania i obsługi klienta z bezpośrednią, bezpieczną komunikacją Współpraca: Wybierz narzędzie, które połączy Cię z Twoim zespołem w celu współpracy w czasie rzeczywistym, powiadomień, automatycznego przydzielania zadań i zarządzania projektami

Wybierz narzędzie, które połączy Cię z Twoim zespołem w celu współpracy w czasie rzeczywistym, powiadomień, automatycznego przydzielania zadań i zarządzania projektami Zarządzanie bazą danych: Poszukaj oprogramowania, które przechowuje wszystkie dane związane z klientami, praktyką prawną, sprawami i kontaktami w jednym bezpiecznym miejscu

Poszukaj oprogramowania, które przechowuje wszystkie dane związane z klientami, praktyką prawną, sprawami i kontaktami w jednym bezpiecznym miejscu Integracja: Wybierz oprogramowanie, które integruje się z innymi narzędziami, aby ujednolicić dane na jednym pulpicie

Wybierz oprogramowanie, które integruje się z innymi narzędziami, aby ujednolicić dane na jednym pulpicie Raportowanie: Wybierz narzędzie, które poprawi zarządzanie twoją praktyką i rentowność dzięki analizie danych, śledzeniu KPI i monitorowaniu wydajności

Do zrobienia? Może szukasz oprogramowanie do zarządzania pracownikami dla Twojej firmy lub automatyzacja rozliczeń. Cokolwiek to jest, to też jest ważne! Zanotuj to, zanim przejdziesz do konkretów.

10 najlepszych programów do obsługi cyklu pracy w 2024 roku

Okej, oficjalnie wiesz, czego szukać w branży prawnej automatyzacja cyklu pracy oprogramowanie! Teraz jesteś gotowy, aby znaleźć narzędzie, które pokochasz i cieszyć się swobodą automatyzacji cykli pracy i ulepszonych procesów prawnych.

Automatyzacja automatycznie wyzwala wyniki, gdy ma miejsce działanie w ClickUp, przyspieszając cykl pracy dla wszelkiego rodzaju zadań prawnych ClickUp to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania projektami zaprojektowane, aby pomóc Teams z różnych branż planować, organizować i realizować ich cykle pracy w najbardziej efektywny sposób. Jest to jedyne narzędzie wystarczająco potężne, aby połączyć całą pracę - w różnych aplikacjach - w jedną bezpieczną platformę.

Dzięki setkom funkcji współpracy w każdym planie cenowym, ClickUp jest idealnym miejscem do połączenia z klientami, innymi prawnikami i nie tylko.

Konfigurowalne lub gotowe Automatyzacja w ClickUp odgrywają również ważną rolę w tworzeniu zorganizowanych prawnych cykli pracy. Niezależnie od tego, czy usprawniasz przekazywanie projektów, proces przyjmowania klientów, czy szukasz bardziej wydajnego sposobu przydzielania zadań, automatyzacja przepływu pracy w ClickUp jest Twoją odpowiedzią. Automatyzacja cyklu pracy pomaga wyeliminować niepotrzebne zadania administracyjne, które obciążają Twój dzień, pozostawiając więcej cennego czasu na skupienie się na badaniach prawnych, doradztwie i nie tylko.

Będziesz mieć również dostęp do ponad 1000 gotowych do użycia szablonów, w tym Szablon ClickUp do zarządzania projektami prawnymi . Umożliwia śledzenie postępów i poprawi współpracę w zespole do badań, sporów sądowych, umów i wszystkiego innego, z czym masz do czynienia.

ClickUp najlepsze funkcje

Ogromna biblioteka ponad 1000 szablonów, w tymszablony umów,szablony do zarządzania klientami, aSzablon do śledzenia spraw prawnychi wszystko inne, czego możesz potrzebować

Ponad 1000 integracji umożliwiających połączenie każdego używanego narzędzia w ramach jednej bezpiecznej platformy

Setki funkcji zarządzania relacjami z klientem (CRM), aby zapewnić szybkie i bezpieczne połączenie z klientami przez cały czas

Konfigurowalne pulpity i ponad 15 widoków zaprojektowanych w celu ulepszenia systemu zarządzania projektami dzięki funkcjom takim jakzarządzanie priorytetamiśledzenie postępów i automatyzacja zadań

Limity ClickUp

Dostosowanie się do bogatego zestawu funkcji ClickUp może wymagać nieco nauki

Nie wszystkie widoki są jeszcze dostępne w aplikacji mobilnej

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika płatne rocznie

$7/miesiąc za użytkownika płatne rocznie Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD miesięcznie na członka obszaru roboczego

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 8 800 recenzji)

4,7/5 (ponad 8 800 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 3 800 opinii)

2. Smokeball

przez Smokeball Smokeball to oprogramowanie do zarządzania praktyką prawniczą aby pomóc małym kancelariom prawnym i indywidualnym praktykom w zarządzaniu sprawami, dokumentami, współpracą i komunikacją z klientami. Korzystaj z funkcji takich jak oprogramowanie do śledzenia czasu pracy prawników automatyzacja dokumentów i zarządzanie pocztą e-mail aby pozostać zorganizowanym i zwiększyć wydajność.

Smokeball najlepsze funkcje

Funkcje automatyzacji zadań, takich jak tworzenie dokumentów, e-mail i planowanie zadań

Najwyższej klasy system zarządzania dokumentami pozwala organizować i przeszukiwać pliki z dowolnego miejsca

Narzędzia do zarządzania finansami umożliwiają zarządzanie wydatkami, śledzenie rozliczanych godzin i automatyzację danych powstania faktur

Ponad 15 integracji z oprogramowaniem takim jak Microsoft Word, Zoom i QuickBooks Online

Limity Smokeball

Niektóre opinie użytkowników wzmiankują o problemach związanych z tym, że usługa nie jest w pełni oparta na chmurze

Według niektórych opinii może to skutkować problemami z komunikacją z klientem z powodu niekompatybilności przeglądarek

Ceny Smokeball

Rachunek: $39/miesiąc za użytkownika

$39/miesiąc za użytkownika Boost: $89/miesiąc za użytkownika

$89/miesiąc za użytkownika Grow: 179 USD/miesiąc na użytkownika

179 USD/miesiąc na użytkownika Prosper+: 219 USD/miesiąc na użytkownika

Smokeball oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (ponad 200 recenzji)

4.8/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 200 recenzji)

3. MyCase

przez MyCase MyCase to kompleksowe oprogramowanie do zarządzania sprawami prawnymi przeznaczone dla praktyk różnej wielkości, od niezależnych paralegals po korporacyjne działy prawne. Oferuje narzędzia do usprawniania procesów automatyzacja dokumentów, zarządzanie rozliczeniami i wiele innych.

Najlepsze funkcje MyCase

Narzędzia pozwalają tworzyć niestandardowe cykle pracy dla rutynowych zadań, dzięki czemu można zminimalizować błędy ludzkie

Funkcje obejmują formularze przyjmowania klientów, podpis elektroniczny i wbudowaneportale dla klientów dla usług prawnych

Rozbudowane narzędzia analityczne oferują wgląd w finanse firmy, cykl pracy i zarządzanie sprawami

Integracja z Zapier, LawPay, CallRail, QuickBooks i innymi popularnymi narzędziami

Limity MyCase

Niektóre opinie firm prawniczych wspominają o problemach z zarządzaniem klientami, którzy mają wiele spraw

Pobieranie danych może być ograniczone, według opinii użytkowników

Ceny MyCase

Podstawowy: $49/miesiąc za użytkownika

$49/miesiąc za użytkownika Pro: $79/miesiąc za użytkownika

$79/miesiąc za użytkownika Zaawansowany: $99/miesiąc za użytkownika

MyCase oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 100 opinii)

4.4/5 (ponad 100 opinii) Capterra: 4.7/5 (ponad 500 opinii)

4. Clio

przez Clio Clio to oprogramowanie do zarządzania cyklem pracy prawników, które usprawnia sposób pracy i zarządzania sprawami. Jest oparte na chmurze i oferuje funkcje takie jak śledzenie czasu, fakturowanie, zarządzanie dokumentami i narzędzia komunikacyjne, aby poprawić wydajność i organizację w całym dziale prawnym.

Najlepsze funkcje Clio

Przechowywanie w chmurze umożliwia dostęp i udostępnianie informacji o sprawach i ważnych dokumentów w dowolnym miejscu i czasie

Funkcje wdrażania klientów zapewniają wysokiej jakości doświadczenie dzięki automatycznym e-mailom i przypomnieniom o korespondencji, aby zapewnić terminową komunikację i dobre wrażenia

Funkcje rozliczeń i fakturowania umożliwiają użytkownikom tworzenie i wysyłanie faktur,prosić o płatnościśledzenie ich i automatyzację raportowania finansowego

Ponad 200 integracji z popularnymi narzędziami do zarządzania praktyką

Limity Clio

Niektórzy użytkownicy zgłaszają trudności z przyjmowaniem płatności od klientów, którzy wolą płacić czekiem lub ACH

Nie ma funkcji przywracania plików, które zostały przypadkowo usunięte, co spowodowało problemy dla niektórych użytkowników

Ceny Clio

EasyStart: $39/miesiąc za użytkownika

$39/miesiąc za użytkownika Essentials: $69/miesiąc za użytkownika

$69/miesiąc za użytkownika Zaawansowany: $99/miesiąc za użytkownika

$99/miesiąc za użytkownika Zakończone: $129/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Clio

G2: 4,6/5 (ponad 500 recenzji)

4,6/5 (ponad 500 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 1 500 recenzji)

5. Filestage

przez Filestage Filestage to potężna platforma dla współpracy nad projektami w teamach różnej wielkości. Nie został zaprojektowany specjalnie dla teamów prawniczych, ale ma wszystko, czego potrzebujesz, aby usprawnić cykl pracy i utrzymać projekty na właściwym torze.

Najlepsze funkcje Filestage

Komentowanie w czasie rzeczywistym umożliwia natychmiastowe przekazywanie opinii i usprawnia współpracę z członkami Teams

Kontrola wersji zapewnia, że zespół zawsze pracuje z aktualnymi wersjami każdego pliku, co oznacza mniej błędów i mniej zamieszania

Funkcja bezpiecznego udostępniania plików gwarantuje, że poufne informacje i dokumenty sprawy są dostępne tylko dla autorów

Cena płatnych planów obejmuje nieograniczoną liczbę członków zespołu, zamiast naliczania dodatkowych opłat za każdego użytkownika

Limity Filestage

Brak niektórych funkcji opartych na prawie, dostępnych w innych programach do zarządzania sprawami prawnymi

Wersja Free jest ograniczona do dwóch aktywnych projektów i 2 GB przestrzeni dyskowej

Ceny Filestage

**Free

Basic: $59/miesiąc

$59/miesiąc Profesjonalny: $299/miesiąc

$299/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Filestage oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 200 recenzji)

4.6/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 100 recenzji)

6. Onit

przez Onit Onit specjalizuje się w tworzeniu oprogramowania usprawniającego działalność Business. Marka oferuje kilka wyspecjalizowanych produktów, w tym OnitX Enterprise Legal Management (ELM).

OnitX ELM pozwala uprościć przepływ pracy, śledzić istotne wskaźniki, usprawnić współpracę i zmaksymalizować wewnętrzne i zewnętrzne oszczędności. Jest to konfigurowalne oprogramowanie do obiegu dokumentów prawnych z niskokodowym silnikiem, idealne dla korporacyjnych działów prawnych i dużych firm prawniczych.

Najlepsze funkcje Onit

Konfigurowalne pulpity i przyjazne dla użytkownika interfejsy zwiększające wydajność pracy działu prawnego

Wszechstronne narzędzia do raportowania i analizy zapewniają wgląd w rentowność, zarządzanie sprawami i obszary praktyki

Narzędzia do automatyzacji cyklu pracy obsługują wprowadzanie danych, tworzenie dokumentów, fakturowanie i nie tylko 📚

Płatne plany obejmują nieograniczoną liczbę członków zespołu, zamiast naliczać opłaty za każdego użytkownika

Limity Onit

Brak opinii użytkowników na popularnych platformach recenzenckich utrudnia ocenę standardowego doświadczenia związanego z produktem

Opinie niektórych firm prawniczych donoszą, że miesięczna cena jest zbyt wysoka dla ich budżetu

Ceny Onit

Standard: 700 USD/miesiąc

700 USD/miesiąc Profesjonalny: 900 USD/miesiąc

900 USD/miesiąc Premium: $2,000/miesiąc

Onit oceny i recenzje

G2: 3.8/5 (2+ recenzji)

3.8/5 (2+ recenzji) Capterra: N/A

7. Pole wyboru

przez Pole wyboru Checkbox to platforma automatyzacji przepływu pracy AI przeznaczona dla firm z różnych branż, w tym firm prawniczych. Dostarcza bezkodowe wewnętrzne oprogramowanie prawne, które może poprawić wartość i szybkość usług, wywierając lepsze wrażenie na klientach.

Pole wyboru - najlepsze funkcje

Przydzielanie pracy wewnętrznemu zespołowi prawnemu na podstawie obciążenia lub specjalizacji

Tworzenie i aktualizowanie niekodowanych rozwiązań przepływu pracy za pomocą wizualnej kanwy typu "przeciągnij i upuść", z której może korzystać każdy

Integracja z narzędziami takimi jak Slack, Microsoft Teams, Google Drive i DocuSign umożliwia zespołom przetwarzanie komunikacji i żądań z wielu źródeł

Analityka dostarcza informacji na temat statusu zadań, ilości pracy, typu projektu i średniego czasu na zakończenie zgłoszeń

Pole wyboru z limitami

Brak opinii na temat popularnych platform do recenzowania utrudnia ocenę typowych doświadczeń użytkowników

Checkbox nie zapewnia zainteresowanym dostawcom dostępu do informacji o cenach na swojej stronie internetowej lub popularnych witrynach z recenzjami

Checkbox ceny

Użytkownicy muszą skontaktować się z Checkbox w celu uzyskania wersji demonstracyjnej, aby otrzymać informacje o cenach.

Pole wyboru oceny i recenzje

G2: N/A

N/A Capterra: 4.9/5 (ponad 30 recenzji)

8. Kissflow

przez Kissflow Kissflow to oparta na chmurze platforma, która automatyzuje procesy przepływu pracy za pomocą silnika bez kodu. Teams prawnicze mogą tworzyć niestandardowe rozwiązania bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy technicznej, automatyzując powtarzalne zadania i optymalizując wydajność za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Najlepsze funkcje Kissflow

Interfejs typu "przeciągnij i upuść" umożliwia szybkie tworzenie formularzy, dokumentów prawnych i cykli pracy bez znajomości kodowania

Narzędzia do mapowania procesów umożliwiają łatwą wizualizację złożonych procesów i tworzenie ich map w postaci schematów blokowych i krajobrazów procesów

Analityka inarzędzia do raportowania umożliwiają podejmowanie świadomych decyzji, tworzenie niestandardowych raportów i śledzenie wyników biznesowych

Integracje z aplikacjami takimi jak Google Drive i Slack dousprawnić procesy biznesowe i poprawić wydajność

Limity Kissflow

Nie został zaprojektowany specjalnie dla branży prawniczej i może brakować funkcji dostępnych w dedykowanym oprogramowaniu do cyklu pracy

W planie podstawowym brakuje dostępu do zaawansowanych funkcji, takich jak użytkownicy zewnętrzni i możliwość tworzenia prywatnego klastra

Cennik Kissflow

Podstawowy: $1,500+/miesiąc

$1,500+/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje Kissflow

G2: 4.3/5 (ponad 500 recenzji)

4.3/5 (ponad 500 recenzji) Capterra: 3.9/5 (ponad 30 opinii)

9. Osprey Approach

przez Podejście Osprey Osprey Approach to kompleksowa usługa prawna, która zapewnia narzędzia do wszystkiego, od harmonogram pracy i zarządzanie cyklem pracy po raportowanie finansowe. Obejmuje śledzenie czasu pracy, automatyzację rozliczeń, zarządzanie dokumentami w chmurze, płynne wdrażanie klientów i bezpieczną komunikację.

Najlepsze funkcje Osprey Approach

Automatyzacja tworzenia formularzy prawnych i zarządzania dokumentami pozwala zaoszczędzić czas, ograniczyć błędy ludzkie i uporządkować pliki w dostępnej bibliotece

Funkcje zarządzania praktyką, sprawami i klientami pomagają połączyć wszystkie obszary praktyki prawniczej w celu zwiększenia wydajności i powodzenia

Narzędzia finansowe optymalizują procesy na koniec miesiąca i centralizują operacje finansowe na jednej platformie, zapewniając lepszą widoczność

Narzędzia do zarządzania klientami modernizują proces wdrażania i ułatwiają zarządzanie sprawami

Ograniczenia Osprey Approach

Niektóre opinie użytkowników zgłaszają problemy z poruszaniem się po interfejsie i korzystaniem z dodatków

Osprey Approach nie zapewnia potencjalnym dostawcom dostępu do informacji o cenach na swojej stronie internetowej lub popularnych witrynach z recenzjami

Ceny Osprey Approach

Użytkownicy muszą zarezerwować konsultację z zespołem Osprey Approach, aby otrzymać informacje o cenach.

Oceny i recenzje Osprey Approach

G2: 4,7/5 (ponad 8 800 recenzji)

4,7/5 (ponad 8 800 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 3 800 opinii)

10. TeamConnect

przez Mitratech TeamConnect to platforma ELM firmy Mitratech przeznaczona dla kancelarii prawnych każdej wielkości. Dostarcza narzędzia do fakturowania, zarządzania finansami, zarządzania dokumentami, automatyzacji cyklu pracy i kilku innych obszarów zarządzania sprawami.

TeamConnect najlepsze funkcje

Scentralizowana platforma zarządzania danymi przechowuje wszystkie dokumenty w jednej lokalizacji, do której można uzyskać dostęp w dowolnym miejscu i czasie

Automatyzacja prawnego obiegu dokumentów umożliwiausprawnić procesy i zmniejszyć ryzyko błędów

Niestandardowe raportowanie umożliwia zespołom generowanie raportów opartych na określonych kryteriach w celu uzyskania potrzebnych informacji wtedy, gdy są one potrzebne

Narzędzia do współpracy i komunikacja w czasie rzeczywistym pozwalają członkom zespołu na bardziej efektywną współpracę

Limity TeamConnect

Niektóre recenzje wskazują na potrzebę szybszego i bardziej intuicyjnego interfejsu użytkownika

TeamConnect nie zapewnia dostępu do informacji o cenach na swojej stronie internetowej lub popularnych witrynach z recenzjami

Cennik TeamConnect

Potencjalni klienci muszą poprosić o demo TeamConnect, aby uzyskać dostęp do informacji o cenach.

TeamConnect oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (10+ recenzji)

4.7/5 (10+ recenzji) Capterra: 5/5 (1+ recenzji)

Ulepsz cykl pracy swojej kancelarii prawnej

Jeśli Twoja konkurencja ma dostęp do zautomatyzowanego zarządzania zadaniami, śledzenia terminów i zarządzania dokumentami, to czy Ty nie powinieneś?

Oprogramowanie do zarządzania cyklem pracy pozwala zaoszczędzić czas i zasoby, dzięki czemu można skupić się na tym, co robi się najlepiej - na obsłudze klientów. 🌻

Wyprzedź konkurencję dzięki najbardziej wszechstronnemu i bogatemu w funkcje oprogramowaniu do zarządzania obiegiem dokumentów. Zarejestruj się w ClickUp już dziś (za darmo)!