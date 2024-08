10 najlepszych programów do zarządzania projektami dla prawników w 2024 roku

Czy jesteś prawnikiem lub firmą prawniczą, która codziennie żongluje wieloma klientami i sprawami? Nie szukaj dalej!

Czym jest oprogramowanie do zarządzania projektami prawnymi?

Oprogramowanie do zarządzania projektami prawnymi jest jak osobisty asystent, który pomaga zmniejszyć ryzyko, ustandaryzować projekty prawne i wyeliminować ręczne procesy.

Dzięki oprogramowaniu do zarządzania projektami prawnymi możesz efektywnie śledzić swój czas, efektywnie zarządzać klientami i poprawić ogólne zarządzanie projektami, cykl pracy i efektywność komunikacji.

Ponadto możesz pożegnać się z niedotrzymanymi terminami dzięki automatycznym przypomnieniom i powiadomieniom, które zapewnią, że będziesz na bieżąco z zadaniami.

Z kompleksowymi szablonami, śledzenie czasu pracy prawników dzięki prostym strategiom i rozbudowanym listom zarządzanie projektami prawniczymi nigdy nie było łatwiejsze.

Jakich kluczowych funkcji należy szukać w oprogramowaniu do zarządzania projektami prawniczymi?

Jeśli chodzi o wybór odpowiedniego oprogramowania do zarządzania projektami prawnymi dla firmy prawniczej, przypomina to układanie puzzli - każdy element musi idealnie pasować, aby stworzyć większy obraz wydajności i produktywności.

Oto klucze, na które należy zwrócić uwagę przy porównywaniu oprogramowania do zarządzania projektami prawnymi.

Funkcje : Czy dostawca zapewnia niezbędne podstawy, takie jak zarządzanie zadaniami,śledzenie czasu pracy prawników,zarządzanie klientamii funkcje współpracy nad dokumentami?

: Czy dostawca zapewnia niezbędne podstawy, takie jak zarządzanie zadaniami,śledzenie czasu pracy prawników,zarządzanie klientamii funkcje współpracy nad dokumentami? Łatwość obsługi: Czy jest na tyle przyjazna dla użytkownika, że ty i twój zespół możecie się do niej dostosować w ramach czasowych?

Czy jest na tyle przyjazna dla użytkownika, że ty i twój zespół możecie się do niej dostosować w ramach czasowych? Integracje : Czy może zintegrować się z innymi krytycznymi narzędziami oprogramowania, takimi jak CRM i oprogramowanie do fakturowania?

: Czy może zintegrować się z innymi krytycznymi narzędziami oprogramowania, takimi jak CRM i oprogramowanie do fakturowania? Bezpieczeństwo : Czy oprogramowanie zapewnia poziom bezpieczeństwa wymagany do zrobienia ochrony danych klienta?

: Czy oprogramowanie zapewnia poziom bezpieczeństwa wymagany do zrobienia ochrony danych klienta? Cena : Czy cena oprogramowania jest rozsądna i mieści się w budżecie?

: Czy cena oprogramowania jest rozsądna i mieści się w budżecie? Skala: Czy oprogramowanie jest dobrze dopasowane do wielkości, potrzeb i preferencji firmy prawniczej i czy można je skalować w celu dostosowania do przyszłego rozwoju?

Biorąc pod uwagę te czynniki, jesteś na dobrej drodze do znalezienia idealnego oprogramowania do zarządzania projektami prawnymi dostosowanego do unikalnych potrzeb Twojej firmy. Wszystko zależy od znalezienia idealnego rozwiązania!

10 najlepszych programów do zarządzania projektami prawnymi w 2024 roku

Oto 10 najlepszych programów do zarządzania projektami prawnymi w 2024 roku, w oparciu o funkcje, ceny i opinie klientów.

Użyj ClickUp AI, aby pisać szybciej i dopracowywać swoje teksty, odpowiedzi na e-maile i nie tylko

ClickUp Oprogramowanie do zarządzania projektami dla Teams

oferuje wiele funkcji, które pomagają firmom prawniczym i prawnikom usprawnić ich działalność. Umożliwia skrupulatne śledzenie celów i postępów, współpracę z członkami firmy oraz łatwe organizowanie i widok wszystkich projektów.

ClickUp Legal śledzenie spraw i fakturowanie

zawiera funkcje śledzenia spraw prawnych i fakturowania, umożliwiając prawnikom dokładne śledzenie czasu pracy i płynne generowanie faktur. Pozwala również na przechowywanie wszystkich informacji o klientach w jednej, dobrze zorganizowanej bazie danych.

ClickUp Law

pomaga zarządzać śledzeniem czasu pracy poszczególnych klientów z dokładnością co do minuty. Dodatkowo, funkcja robienia notatek umożliwia dodawanie informacji związanych z wpisami czasu i oznaczanie ich jako godziny podlegające rozliczeniu. Możesz też wyeksportować zarejestrowany czas, gdy nadejdzie czas na wystawienie faktury.

ClickUp Legal Zarządzanie klientami

pozwala zarządzać szczegółami wszystkich spraw dzięki przeglądom klientów i spraw, śledzeniu wydarzeń/zadań/terminów oraz wykresom Gantta i listom kontrolnym, które pomagają monitorować postępy we wszystkich sprawach.

Kilka innych przydatnych narzędzi i funkcji ClickUp dla kancelarii prawnych obejmuje:

Narzędzia do pisania AI , takie jak ClickUp AI Assistant, pomagają zapewnić płynną, szybką i skuteczną komunikację ze wszystkimi, z którymi łączysz się na co dzień.

Tablice ClickUp umożliwiają burzę mózgów, współpracę i wizualizację pomysłów, ułatwiając efektywną współpracę w zespole i zwiększając możliwości rozwiązywania problemów.

Pulpity nawigacyjne w ClickUp zapewniają wizualny przegląd trwających projektów, terminów i postępów, umożliwiając prawnikom monitorowanie statusu ich spraw na pierwszy rzut oka

ponad 1000 integracji oznacza, że możesz zintegrować swoje ulubione istniejące narzędzia z platformą.

Ogólnie rzecz biorąc, ClickUp umożliwia kancelariom prawnym i prawnikom optymalizację ich działalności, poprawę komunikacji, usprawnienie zarządzania klientami prawnymi oraz automatyzację śledzenia czasu i procesów rozliczeniowych. Wykorzystując wszechstronne funkcje i integracje, ClickUp maksymalizuje wydajność i produktywność, ostatecznie wpływając na rentowność firmy i zadowolenie klientów.

ClickUp najlepsze funkcje

Duża ilość darmowych narzędzi do wykorzystania i wypróbowania tak długo, jak chcesz

Łatwa automatyzacja do zarządzania powtarzalnymi zadaniami

Możliwość niestandardowego dostosowania narzędzi i funkcji do konkretnych potrzeb firmy

Limity ClickUp

Sporadyczne opóźnienia i spowolnienia w przypadku dużej ilości danych

Wersja mobilna nie posiada wszystkich funkcji wersji na pulpit

Niestandardowe nazwy i statusy w ograniczonym zakresie

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (8,757+ recenzji)

: 4.7/5 (8,757+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,800+ recenzji)

2. Projekt ProProfs

przez

Projekt ProProfs

Jeśli szukasz najlepszego oprogramowania do zarządzania projektami prawnymi, zaprojektowanego w celu

usprawnić procesy

i zwiększyć wydajność praktyk prawnych, warto rozważyć oprogramowanie do planowania projektów ProProfs.

ProProfs umożliwia zespołom organizowanie projektów, oddelegowanie zadań, śledzenie postępów, współpracę i tworzenie szczegółowych raportów.

Dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi i wszechstronnym funkcjom, ProProfs Project upraszcza zarządzanie projektami, dzięki czemu można efektywnie przydzielać zasoby, optymalizować przepływ pracy i zwiększać wydajność w zarządzaniu projektami prawnymi.

Najlepsze funkcje ProProfs Project

Przyjazne dla budżetu ceny, idealne dla mniejszych firm

Aplikacja mobilna jest przyjazna dla użytkownika i działa dobrze

Wysoko oceniany zespół obsługi klienta

ProProfs Project limits

Integracja z oprogramowaniem jest ograniczona

Możliwości automatyzacji zadań są ograniczone

Sporadyczne spowolnienia i opóźnienia

Ceny projektów ProProfs

Annual Plan: $39.97/miesiąc, nieograniczona liczba użytkowników

ProProfs Project oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (32+ recenzji)

4.4/5 (32+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 76 recenzji)

3. Asana

przez

Asana

Asana to oprogramowanie do zarządzania projektami, które może umożliwić prawnikom skuteczną koordynację i usprawnienie ich pracy.

Oferuje kompleksową platformę do organizowania i zarządzania projektami prawniczymi, od małych zadań po złożone inicjatywy. Dostarcza funkcję zarządzania zadaniami, śledzenia czasu i

narzędzia do współpracy

które mogą pomóc prawnikom zmniejszyć ryzyko, usprawnić komunikację i zapewnić zadowolenie klientów.

Przyjazny interfejs użytkownika i konfigurowalne pulpity sprawiają, że jest to idealny wybór do zarządzania projektami prawnymi, umożliwiając prawnikom standaryzację procesów i poprawę ogólnej wydajności pracy.

Najlepsze funkcje Asany

Free Plan zawiera wszystkie podstawowe funkcje

Musi kupić co najmniej dwie licencje, aby uaktualnić

Ułatwia śledzenie projektów i zadań

Limity Asany

System powiadomień e-mail jest pomocny, ale wymaga poprawy

Świetnie współpracuje z obszarami roboczymi Google i Slack

Kilka funkcji jest ograniczonych, więc użytkownicy muszą pracować z tym, co jest określone

Cennik Asana

Free

Premium : 10,99 USD/miesiąc za użytkownika

: 10,99 USD/miesiąc za użytkownika Business : $24.99/miesiąc na użytkownika

: $24.99/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Asana

G2 : 4.3/5 (9,469+ recenzji)

: 4.3/5 (9,469+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (12,134+ recenzji)

4. MerusCase

przez

MerusCase

MerusCase to oparte na chmurze oprogramowanie do zarządzania praktyką prawniczą, zaprojektowane z myślą o firmach prawniczych, zwłaszcza tych zajmujących się sporami sądowymi.

Oferuje konfigurowalne typy spraw, szablony dokumentów, cykle pracy nad zadaniami i raportowanie. Oprogramowanie zawiera funkcje takie jak pełny klient e-mail, pakiet księgowy, skanowanie wsadowe i śledzenie skierowań.

MerusCase jest zgodny z HIPAA i uruchamia OCR na przesłanych dokumentach. Najlepiej nadaje się dla małych i średnich firm, ze szczególnym uwzględnieniem firm zatrudniających 15-50 prawników. Chociaż nie ma natywnych aplikacji mobilnych, aplikacja internetowa jest w pełni responsywna i można uzyskać do niej dostęp na urządzeniach mobilnych.

Najlepsze funkcje MerusCase

Wygodne skróty pozwalają na widok liczby spraw i liczby zadań przypisanych do każdego członka zespołu

Daje dostęp do wszystkich formularzy prawnych, plików spraw i e-maili

Łatwe ustawienia, bardzo pomocne dla firm przechodzących na technologię cyfrową

Limity MerusCase

Brak dedykowanej aplikacji mobilnej, ale wersja na przeglądarkę jest responsywna

Limit funkcji raportowania może nie być odpowiedni dla wszystkich kancelarii prawnych

Brak integracji z innymi systemami

Ceny MerusCase

Kontakt w sprawie cen

MerusCase oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (5+ recenzji)

: 4.6/5 (5+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (81+ recenzji)

5. Monday

przez

Monday

Kompleksowa platforma do zarządzania pracą Monday oferuje prawnikom usprawnione rozwiązanie do efektywnego zarządzania projektami.

Dzięki rozbudowanym funkcjom Monday umożliwia prawnikom zrozumienie obciążeń zespołu, planowanie zadań i śledzenie postępów. Dostarcza konfigurowalne pulpity, narzędzia do współpracy i możliwości zarządzania dokumentami, umożliwiając płynną koordynację i zwiększoną wydajność w zarządzaniu projektami prawnymi.

Niezależnie od tego, czy chodzi o zarządzanie zadaniami, śledzenie czasu czy współpracę w zespole, Monday oferuje narzędzia potrzebne do

optymalizacji cyklu pracy

i poprawić ogólne zarządzanie projektami w branży prawniczej.

Monday najlepsze funkcje

Regularnie dodawane aktualizacje i ulepszone funkcje

Dostawca zapewnia łatwe do zaplanowania ludzkie wsparcie telefoniczne

Konfigurowalne pulpity dopasowane do Twojej praktyki

Monday limits

Brak płatnego planu dla mniej niż trzech licencji

Generuje sporo codziennej komunikacji e-mail, która dla niektórych użytkowników wygląda jak spam

Ceny są nieco wyższe niż średnia

Monday pricing

Free

Podstawowy : $8/miesiąc za licencję

: $8/miesiąc za licencję Standard : $10/miesiąc za licencję

: $10/miesiąc za licencję Pro : $16/miesiąc za licencję

: $16/miesiąc za licencję Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Monday oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (8,624+ recenzji)

: 4.7/5 (8,624+ recenzji) Capterra: 4.6/5 4,177+ reviews)

6. Redbooth Legal

przez

Redbooth Legal

Redbooth Legal to przyjazne dla użytkownika oprogramowanie przeznaczone do zarządzania projektami prawnymi. Oferuje centralną platformę, na której prawnicy mogą usprawnić swój cykl pracy. Pozwala członkom Teams współpracować ze sobą i śledzić proces ich projektów.

Dzięki funkcjom takim jak zarządzanie zadaniami, udostępnianie dokumentów i narzędzia komunikacyjne, Redbooth Legal ma na celu zwiększenie wydajności i organizacji w firmach prawniczych.

Najlepsze funkcje Redbooth

Łatwe przydzielanie zadań wszystkim członkom zespołu i śledzenie postępów w ich realizacji

Łatwe ustawienie, szybki proces wdrażania członków zespołu

Tworzenie oddzielnych obszarów roboczych dla różnych działów i zespołów

Limity Redbooth

Tylko administratorzy mogą rozwiązywać zadania

Limit integracji z rozwiązaniami innych firm, powolny rozwój

Potrzeba ulepszeń w zakresie wsparcia aplikacji mobilnych

Ceny Redbooth

Pro: $9/miesiąc za użytkownika

$9/miesiąc za użytkownika Business: $15/miesiąc za użytkownika

$15/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Redbooth oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 100 recenzji)

4.4/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 90 recenzji)

7. Clio

przez

Clio

Oparte na chmurze oprogramowanie do zarządzania praktyką prawniczą Clio jest przeznaczone dla prawników i firm prawniczych poszukujących narzędzi do zarządzania projektami prawnymi.

Dostarcza narzędzia do śledzenia czasu, zarządzania dokumentami, zarządzania zadaniami i komunikacji z klientem.

Jego przyjazne dla użytkownika ustawienia i wszechstronne funkcje umożliwiają prawnikom usprawnienie cyklu pracy i zwiększenie wydajności.

Najlepsze funkcje Clio

Chwalona za funkcje zarządzania sprawami, takie jak wyszukiwanie kontaktów i zapisywanie plików

Doskonała, płynna integracja i bieżące aktualizacje

System fakturowania jest wydajny i ułatwia płatności

Limity Clio

Wymaga sporo przesyłania i pobierania dokumentów (nie można powielać)

Trudne śledzenie i dostęp do oryginalnych e-maili

Opóźnienie między dokonaniem płatności ACH a zarejestrowaniem ich w systemie

Ceny Clio

EasyStart: $39/miesiąc za użytkownika

$39/miesiąc za użytkownika Essentials: $69/miesiąc za użytkownika

$69/miesiąc za użytkownika Zaawansowany: $99/miesiąc za użytkownika

$99/miesiąc za użytkownika Zakończone: $129/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Clio

G2: 4.6/5 (515+ recenzji)

4.6/5 (515+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (1,508+ opinii)

8. Trello

przez

Trello

Jeśli masz nadzieję na znalezienie prostego, wysoce

wizualne oprogramowanie do zarządzania projektami

które każdy w biurze może szybko opanować, Trello może być odpowiedzią!

Internetowe narzędzie do zarządzania projektami Trello oferuje elastyczne podejście do organizowania zadań i projektów.

Dzięki Trello prawnicy mogą tworzyć tablice, listy i karty, aby śledzić i ustalać priorytety swoich projektów prawnych oraz przypisywać i monitorować zadania. Pomaga to w łatwej współpracy i uzyskaniu przejrzystego przeglądu projektów i terminów.

Najlepsze funkcje Trello

Przyjazny design sprawia, że organizacja jest przyjemna i skuteczna

Proste ustawienia i łatwe wdrożenie

Elastyczny, pozwala na oddzielne tablice dla każdego projektu

Limity Trello

Limit wbudowanych widoków

Ograniczone funkcje niestandardowego pipeline'u

Brak raportowania i analiz

Cennik Trello

**Free

Standardowy: $5/miesiąc za użytkownika

$5/miesiąc za użytkownika Premium: $10/miesiąc za użytkownika

$10/miesiąc za użytkownika Enterprise: $7.38+/miesiąc na użytkownika

Trello oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (13,370+ recenzji)

4.4/5 (13,370+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (22,708+ opinii)

9. Oprogramowanie do zarządzania operacjami prawnymi Thomson Reuters

przez

Oprogramowanie do zarządzania operacjami prawnymi firmy Thomson Reuters

Thomson Reuters Legal Operations Management Software to rozwiązanie biznesowe dla wielu sektorów, które pomaga prawnikom w zarządzaniu projektami prawnymi.

Oferuje ono takie funkcje jak: zarządzanie rekrutacją, zarządzanie sprawami, zarządzanie umowami, zarządzanie wydatkami i zarządzanie wiedzą.

Oprogramowanie ma na celu usprawnienie operacji, kontrolę kosztów i poprawę wydajności w działach prawnych.

Dzięki zintegrowanym funkcjom i przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi, oprogramowanie Thomson Reuters Legal Operations Management Software zapewnia prawnikom narzędzia potrzebne do skutecznego organizowania i nadzorowania ich projektów, ostatecznie zwiększając wydajność i zapewniając powodzenie.

Najlepsze funkcje Thomson Reuters Legal Tracker i Pro Law

Możliwość zarządzania sprawami przez cały ich cykl życia

Możliwość zarządzania wydatkami działów na rzecz zewnętrznych doradców prawnych

Dostawca szablonów dokumentów prawnych

Thomson Reuters Legal Tracker i Pro Law najlepsze funkcje limity

Ze względu na wiele opcji generowania raportów, może to wymagać kilku prób

Niektóre problemy techniczne mogą nie mieć szybkich odpowiedzi, co wymaga eksperymentowania z obsługą klienta

Niektórzy recenzenci uważają, że obsługa klienta wymaga poprawy

Ceny najlepszych funkcji Thomson Reuters Legal Tracker i Pro Law

Kontakt w sprawie cen

Thomson Reuters Legal Tracker i Pro Law najlepsze funkcje oceny i recenzje

G2: 4,6/5 (ponad 85 recenzji)

4,6/5 (ponad 85 recenzji) Capterra: 3,7/5 (ponad 45 recenzji)

10. Evernote Teams

przez

Evernote Teams

Kiedy nadchodzi czas na włączenie cyfrowego obszaru roboczego, który może robić notatki, organizować i archiwizować, Evernote może być rozwiązaniem, na które liczysz.

Oprogramowanie zapewniające wydajność pozwala na przechowywanie dokumentów, notatek i protokołów ze spotkań w jednym miejscu.

Jego funkcja wyszukiwania pozwala szybko zlokalizować określone informacje, co może mieć duże znaczenie, gdy trzeba zwiększyć wydajność zarządzania projektami prawnymi.

Najlepsze funkcje Evernote Teams

Doskonałe narzędzia do współpracy dla Teams, w tym komunikacja w czasie rzeczywistym

Według recenzentów świetna obsługa na urządzeniach mobilnych

Etykiety, wyszukiwanie i notatniki ułatwiają znajdowanie i udostępnianie zawartości

Limity Evernote Teams

Dostawca ma ograniczone opcje formatu

Koszt może mieć znaczenie dla Teams, które nie potrzebują pełnych funkcji

Może nie być kompatybilny z innymi aplikacjami lub oprogramowaniem

Cennik Evernote Teams

Professional: $17.99/miesiąc

$17.99/miesiąc Teams: $24.99/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Evernote Teams

G2: 4,3/5 (ponad 75 recenzji)

4,3/5 (ponad 75 recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 8 092 recenzji)

Wykorzystanie możliwości narzędzi do zarządzania projektami prawnymi: Ostateczny werdykt

Wybór najlepszego oprogramowania do zarządzania projektami prawnymi w 2024 roku znacznie zwiększy wydajność i produktywność Twojej firmy prawniczej.

Od

korzyści z oprogramowania do zarządzania projektami

do zakresu opcji takich jak

Alternatywy dla Asany

,

Alternatywy dla Trello

oraz

Alternatywy na poniedziałek

istnieje rozwiązanie na każdą potrzebę.

Nie zapomnij wziąć pod uwagę

free oprogramowanie do zarządzania projektami

również. Wzmocnij swoją strategię dzięki

Narzędzia do pisania AI

,

oprogramowanie do śledzenia czasu

oraz

szablony konsultingowe

.

