We hebben de beste ChatGPT-alternatieven en concurrenten getest in 2026 (gratis en betaald)

Tegenwoordig lijkt iedereen op de AI-trein te springen!

ChatGPT heeft zijn sporen verdiend – daar is nooit enige twijfel over geweest. Maar nu ik ChatGPT en andere generatieve AI-software heb onderzocht, realiseer ik me precies waar ChatGPT uitblinkt en waar het tekortschiet.

Met input van andere AI-enthousiastelingen in ons team heb ik een lijst samengesteld met de beste AI-tools om u te helpen uw weg te vinden in de groeiende AI-ruimte. Elk van deze tools heeft zijn eigen unieke toepassingen, voor- en nadelen. Lees verder om zelf het beste ChatGPT-alternatief te ontdekken.

Beperkingen van ChatGPT

Hoewel ChatGPT uitstekend werkt bij het genereren van reacties voor gesprekken op basis van uw instructies en profiel, kent het enkele fundamentele limieten:

Het beschikt over beperkte ingebouwde tools om u te helpen bij het beheren van taken of het creëren van complexe werkstroomen

U hebt apps van derden nodig om te integreren met projectmanagement- of contenttools

Als u meer controle wilt over hoe AI in specifieke werkstroomen functioneert, vindt u ChatGPT wellicht te beperkend

Door deze limieten wilt u misschien meer: voor het beheren van projecten, coderen of het creëren van content.

Pro-tip: Voor teams die aangepaste AI willen in plaats van algemene chatbots, biedt de AI Agent Directory van ClickUp een bibliotheek met agents die zijn ontworpen voor specifieke werkstroomen, van projectmanagement en marketing tot verkoop en klantenservice.

Wat maakt een goed alternatief voor ChatGPT?

Bij het evalueren van elk ChatGPT-alternatief heb ik me gericht op de use cases waarvoor ze het meest geschikt zouden zijn. Vervolgens heb ik ze beoordeeld op basis van het volgende:

Kwaliteit van de antwoorden : Nauwkeurigheid en samenhang bij het beantwoorden van vragen

Contextueel bewustzijn : het vermogen om relevante, op maat gemaakte antwoorden te geven zonder hallucinaties

Aangepaste aanpassing : Opties om modellen nauwkeurig af te stemmen of kant-en-klare oplossingen te gebruiken voor specifieke taken

Ondersteuning voor talen en sectoren : Mogelijkheid om meerdere talen en specifieke sectoren te ondersteunen

Integraties : eenvoudige verbindingen met tools van derden en robuuste API-toegang

Veiligheid en privacy : Naleving van gegevensregelgeving zoals de AVG of CCPA

AI-aangedreven functies : automatisering, contentgeneratie en multimodale ondersteuning

Gebruikerservaring : Intuïtieve interface met aangepaste aanpassingsmogelijkheden

Prestaties : Snelle reacties en schaalbaarheid voor hogere eisen

Ondersteuning en community : Sterke klantenservice en een actieve gebruikerscommunity

Ethisch gebruik : Beheersing van vooringenomenheid en transparantie bij ethische afwegingen

Prijzen: Betaalbare abonnementen met kosten op basis van gebruik en schaalbaarheid voor ondernemingen

ChatGPT-concurrenten in één oogopslag

ChatGPT is misschien wel uw favoriete AI-assistent, maar afhankelijk van uw behoeften is er wellicht iets beters te vinden. Of u nu op zoek bent naar unieke functies die direct in uw bestaande werkstroom kunnen worden geïntegreerd, betere integraties of gewoon meer waar voor uw geld, hieronder vindt u de beste AI-tools zoals ChatGPT die aan uw verwachtingen kunnen voldoen.

De 20 beste ChatGPT-alternatieven die we in 2025 hebben getest (gratis en betaald)

Hier is een gedetailleerde lijst van alle 20 ChatGPT-alternatieven op basis van mijn onderzoek. Deze bevat informatie over alle functies, limieten en prijzen, zodat u deze kunt beoordelen. Dit helpt u te beslissen welke tool het beste bij u past.

1. ClickUp (Het beste voor AI-gestuurd werkbeheer)

ClickUp is een AI-projectmanagementtool, aangedreven door ClickUp Brain, 's werelds meest complete werk-AI. Deze contextbewuste AI-assistent is onmisbaar voor elke rol, omdat hij leert van je taken, documenten en andere werkruimtegegevens om je de beste input en suggesties te bieden.

Net als vele anderen bij ClickUp ben ik er helemaal weg van. Omdat het is geïntegreerd in de ClickUp-suite, gaat het verder dan eenvoudige automatisering van Taaken: het maakt gebruik van zijn AI-kracht om projectmanagement en werkstroom te optimaliseren, content te genereren en te organiseren, bedrijfskennis te beheren en intelligente suggesties te doen om de productiviteit te verhogen.

Het grootste voordeel van ClickUp Brain ten opzichte van ChatGPT is dat het binnen de context van uw projecten werkt, in tegenstelling tot ChatGPT, dat onafhankelijk van specifieke werkstroomen of taakbeheersystemen opereert. Bovendien is ChatGPT weliswaar uitstekend geschikt voor tekstgebaseerde ondersteuning en het genereren van content, maar biedt het geen tools voor projectuitvoering.

ClickUp leert van de unieke behoeften van uw team en biedt een meer op maat gemaakte aanpak voor werkbeheer die meegroeit met de doelen van uw organisatie.

Waarom is dit een betere ChatGPT-alternatief, vraag je je af? Nou, het is niet alleen standaard veel contextbewuster, maar het geeft je ook toegang tot ChatGPT – zonder extra te betalen of een ander tabblad op je systeem te openen! Je kunt rechtstreeks vanuit ClickUp schakelen tussen ChatGPT, Claude, Gemini en andere premium LLM's en de beste resultaten behalen voor je schrijf-, data-analyse- of brainstormtaken.

Schakel met ClickUp Brain tussen meerdere LLM's en optimaliseer het model voor de taak die je wilt uitvoeren

Bovendien kun je met de desktop-AI-assistent, ClickUp Brain MAX, vragen stellen over elke taak, elk document of elk project in je ClickUp-werkruimte (en gekoppelde apps) en direct contextuele antwoorden krijgen.

Mijn favoriete functie is echter zonder twijfel Talk to Text. Hiermee kan ik taken inplannen, mijn kalender blokkeren en zelfs complete ClickUp-documenten handsfree dicteren. Ik kan het allemaal doen via spraakopdrachten. Ik bedoel: helemaal geen typen. En 100% nauwkeurige transcriptie. Van de namen van mijn collega's tot mijn project- en taakdetails, het legt alles woord voor woord vast, waardoor ik direct vier keer zo productief ben.

Leg ideeën vast, deel instructies en krijg dingen vier keer sneller gedaan met Talk to Text in ClickUp Brain MAX

💡 Pro-tip: ClickUp beperkt zich niet tot generatieve AI. Je kunt agentic AI binnen ClickUp gebruiken om complexe processen van begin tot eind te automatiseren. Met ClickUp Autopilot Agents suggereert je werkruimte niet alleen de volgende stappen; hij voert ze ook uit. Denk aan: terugkerende taken aangemaakt, statussen bijgewerkt, blokkades gemarkeerd en follow-ups gepland – zonder dat je er iets voor hoeft te doen. Autopilot Agents begrijpen je werkstroom en handelen namens jou om projecten op gang te houden.

De beste functies van ClickUp

Gebruik zoekopdrachten in natuurlijke taal om relevante documenten, taken, vermeldingen en opmerkingen in je werkruimte te vinden

Stel vragen en krijg duidelijke, beknopte antwoorden en analyses van je taken, documenten en mensen met de AI Knowledge Manager

Ontvang met één klik updates, statusrapporten en samenvattingen voor taken, documenten en mensen met de AI Project Manager

Genereer grammaticaal foutloze content, technische documentatie en marketingmateriaal in uw eigen toon en stijl met de AI Writer for Werk

Genereer AI-aangedreven sjablonen om veelvoorkomende werkgerelateerde communicatie, zoals statusupdates of projectbriefings, te versnellen

Limieten van ClickUp

Sommige gebruikers melden een steilere leercurve bij het opzetten van complexe werkstroomen

De mobiele ervaring is mogelijk niet van hetzelfde niveau als de desktop-versie

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

ClickUp biedt een sterk geïntegreerd platform voor projectmanagement. Het is geschikt voor zowel eenvoudige als complexe projecten. Het zorgt voor een hoge mate van zichtbaarheid voor zowel teamleden als managers in wat de deliverables van het project zijn en hoe de voortgang eruit ziet. Het maakt ook gebruik van AI (ClickUp Brain) om de administratieve rompslomp voor alle aspecten van de projecten te verminderen. Het kan eenvoudig rapportages genereren. Het biedt alle leden van een project een uitgebreid overzicht van alle elementen van het project en wie wat doet.

Wilt u meer informatie? Hier vindt u een gedetailleerde vergelijking tussen ClickUp en ChatGPT.

2. Google Gemini (Beste gratis ChatGPT-alternatief)

via Google Gemini

Google Gemini is een sterk alternatief voor ChatGPT, vooral voor gebruikers die diep in het Google-ecosysteem zijn ingebed. Het biedt naadloze integratie met tools zoals Gmail, Google Documenten en Search, waardoor het ideaal is voor werkstroomen op gebied van productiviteit. Gemini blinkt ook uit in realtime webtoegang en multimodale mogelijkheden, zoals het begrijpen van afbeeldingen en grote documenten, met name op Android-apparaten. Het gratis abonnement biedt vaak toegang tot geavanceerde modellen, waardoor hoogwaardige AI toegankelijker wordt. Hoewel ChatGPT misschien nog steeds toonaangevend is op het gebied van gesprekskwaliteit, geheugenfuncties en een robuust app-ecosysteem, onderscheidt Gemini zich door zijn native integratie, praktische bruikbaarheid en snelle reactie op live informatie.

Gemini maakt gebruik van de eigen zoekalgoritmen van Google en biedt toegang tot realtime webgegevens. Hieronder staan enkele van de beste functies en limieten om u te helpen kiezen tussen Google Gemini en ChatGPT.

De beste functies van Google Gemini

Krijg toegang tot realtime webgegevens, aangedreven door de zoekmachine van Google

Genereer creatieve output voor content (Google Documenten), ontwerp (Google Presentaties) en analyse (Google Spreadsheets) vanuit de AI-interface

Verkrijg waardevolle data-inzichten uit de Knowledge Graph van Google

Beperkingen van Google Gemini

Sommige gebruikers klagen over de limiet van het contextuele begrip

Gebruikers hebben melding gemaakt van af en toe trage reactietijden bij het verwerken van complexe multimodale queries

Sommige gebruikers vinden de integratie met niet-Google-diensten wellicht beperkt in vergelijking met andere AI-tools

Prijzen van Google Gemini

Gratis versie beschikbaar

Business: $ 20 per gebruiker/maand, jaarlijks gefactureerd

Enterprise: $ 30 per gebruiker/maand, jaarlijks gefactureerd

Beoordelingen en recensies van Google Gemini

G2: 4,4/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Google Gemini?

Gemini heeft de manier waarop we onze data gebruiken en beheren volledig veranderd. Het is een krachtig en flexibel platform met een indrukwekkende reeks functies die zowel aan de eisen van grote bedrijven als van individuele gebruikers kan voldoen. Toen we Gemini voor het eerst gingen gebruiken, merkten we meteen dat de productiviteit en efficiëntie van de gebruiker bij het ontwerp de hoogste prioriteit hadden. Een van de meest opvallende kenmerken van Gemini is de soepele integratie van Google met verschillende databronnen. Dankzij deze verbinding hoeven we niet langer het moeizame proces doorlopen van het schakelen tussen verschillende tools en databases, waardoor we een geconsolideerd beeld van onze gegevens krijgen. De productiviteit van ons team is toegenomen en onze werkstroom is daardoor veel efficiënter geworden.

3. Microsoft Copilot (Het beste voor AI-verbeterde productiviteit in Microsoft Office)

via Microsoft Copilot

U maakt waarschijnlijk al gebruik van Microsoft Copilot als u de Microsoft 365-suite gebruikt. Het is een aantrekkelijk alternatief voor ChatGPT, met name voor professionals die vertrouwen op Microsoft 365-tools zoals Word, Excel, Outlook en Teams. Copilot is direct in deze applicaties ingebouwd en verhoogt de productiviteit door samenvattingen te genereren, e-mails op te stellen, spreadsheets te analyseren en meer – allemaal binnen de tools waarmee gebruikers al werken. Het maakt gebruik van krachtige AI-modellen (vaak van OpenAI) met gegevensveiligheid en compliance op niveau van de onderneming. Voor bedrijven ligt de waarde in contextbewuste ondersteuning met behulp van uw eigen documenten en gegevens. Terwijl ChatGPT een bredere AI-chatervaring biedt met aangepaste GPT's, geheugen en multimodale invoer, blinkt Copilot uit in het naadloos integreren van AI in dagelijkse werkstroomen binnen het Microsoft-ecosysteem.

Dit ChatGPT-alternatief is niet zomaar een AI-chatbot – het blinkt uit in het gebruik van grote taalmodellen voor het genereren van teksten tijdens gesprekken en is in staat tot geavanceerde data-analyse.

De beste functies van Microsoft Copilot

Ontvang suggesties voor data-analyse, het genereren van formules en het aanmaken van content

Automatiseer repetitieve taken, zoals het opstellen van e-mails in Outlook

Verbeter de samenwerking met de Microsoft Teams-integratie

Limieten van Microsoft Copilot

Alleen beschikbaar voor Microsoft 365-abonnees

AI-mogelijkheden kunnen voor gevorderde gebruikers die vertrouwd zijn met complexe tools wat eenvoudig aanvoelen

Vroege rapporten vermelden incidentele onnauwkeurigheden bij het genereren van bepaalde Excel-formules

Prijzen van Microsoft Copilot

$ 20 per maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Microsoft Copilot

G2 : 4,3/5 (meer dan 60 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Microsoft Copilot?

Copilot vermindert de alledaagse taken, zoals het opstellen van de agenda voor een vergadering of het samenvatten van de uitkomst van virtuele vergaderingen. Ik gebruik het elke dag. Het helpt bij het onderzoeken van een onderwerp met veel specifiekere en gerichtere resultaten dan wanneer je het aan een zoekmachine overlaat. Of het opstarten van een PowerPoint-presentatie om me wat ideeën te geven wanneer ik een document of rapport probeer te schrijven, maar niet weet hoe ik moet beginnen. Zodra je een beetje hebt geleerd hoe je goede prompts schrijft, is het heel eenvoudig te gebruiken, vooral wanneer het is geïntegreerd in alle Office 365-tools en wanneer het deel uitmaakt van je organisatie en toegang heeft tot alle interne documenten.

4. Claude (Het beste voor creatieve, gesprekskundige tekstgeneratie)

via Claude

Claude is een andere conversatie-AI-tool die ik heb uitgeprobeerd, met name voor het genereren van lange teksten. Claude is ontwikkeld door Anthropic en heeft als doel de veiligheid en bruikbaarheid van AI te verbeteren. In vergelijking met ChatGPT voelt de output van deze AI-schrijftool intuïtiever aan.

Toen ik het vroeg om artikelen samen te vatten of te helpen bij het bedenken van ideeën, gaf Claude consequent gedetailleerde en samenhangende antwoorden die aansloten bij de intentie van mijn AI-opdrachten. Ik heb Claude ook gebruikt voor creatieve taken zoals het schrijven van blogopzetjes en het opstellen van rapporten, en in beide gevallen presteerde het erg goed.

De beste functies van Claude

Profiteer van diepgaande en contextbewuste gesprekken

Voer eenvoudige taken uit en los complexe queries met hetzelfde gemak op

Beperk schadelijke of bevooroordeelde resultaten tot een minimum dankzij verbeterde veiligheidsfuncties en een toewijzing naar ethische AI

Beperkingen van Claude

Gebruikers melden af en toe traagheid bij het verwerken van grote hoeveelheden invoer

Kan geen afbeeldingen genereren of met andere media dan tekst werken

Prijzen van Claude

Gratis abonnement beschikbaar

Pro: $20 per persoon/maand

Team: $ 25 per persoon/maand, jaarlijks gefactureerd

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies van Claude

G2 : 4,7/5 (23 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Claude?

Het handigste aan Claude is dat de AI natuurlijker overkomt. Ik vind het fijn dat de reacties meer aanvoelen als een gesprek tussen mensen. Wat ik ook leuk vind aan Claude is dat de reacties contextueel en boeiend zijn. Ik vind het ook fijn dat het probeert nauwkeurige antwoorden te geven en zijn limieten erkent wanneer het iets niet weet.

5. Perplexity AI (Het beste voor het vinden van betrouwbare databronnen)

via Perplexity AI

Het gebruik van Perplexity AI voelt alsof je vertrouwt op een combinatie van een zoekmachine en een assistent voor gesprekken om antwoorden te vinden. Ik vind het geweldig hoe het informatie uit meerdere betrouwbare bronnen op het web kan halen om vragen diepgaand en zonder verzinsels te beantwoorden.

In vergelijking met ChatGPT, dat zich richt op het genereren van creatieve antwoorden, biedt Perplexity AI op feiten gebaseerde, onderzoeksgestuurde antwoorden waarvan je de nauwkeurigheid kunt verifiëren aan de hand van aangehaalde bronnen. Ik heb het gebruikt om nichevragen te beantwoorden waarvoor ik geverifieerde gegevens nodig had, en het stelde niet teleur.

De beste functies van Perplexity AI

Bij elk antwoord worden betrouwbare bronnen vermeld voor meer transparantie

Krijg toegang tot nauwkeurige gegevens voor onderzoek en het beantwoorden van nichequeries

Profiteer van een gebruiksvriendelijke interface waarmee gebruikers sneller antwoorden kunnen vinden en begrijpen

Limieten van Perplexity AI

Beperkt in het genereren van creatieve of gesprekken gerichte content in vergelijking met andere AI-tools

Antwoorden kunnen soms te beknopt zijn voor complexe queries

Slaat af en toe nieuwere gegevens over als deze niet in de databank zijn geïndexeerd

Prijzen van Perplexity AI

Prijzen op basis van de grootte van de token en verzoeken

Beoordelingen en recensies van Perplexity AI

G2: 4,6/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Perplexity AI?

Ik kon zoeken naar specifieke onderwerpen met bronvermelding. In plaats van willekeurige informatie te geven, laat Perplexity zien waar de informatie vandaan komt, vanuit de bron, en kan ik controleren of de bron afkomstig is van een betrouwbare website. Bij het zoeken naar content of het onderzoeken van bepaalde onderwerpen is het vinden van bronnen bijna net zo belangrijk, en Perplexity doet dit beter. Het is gemakkelijk te gebruiken op pc en mobiel en de gebruikersinterface is zeer gebruiksvriendelijk. Perplexity kan dagelijks worden gebruikt en is betrouwbaar voor uitgebreide zoekopdrachten en het schrijven van teksten.

Lees ook: De 10 beste alternatieven en concurrenten van Perplexity AI

6. Jasper AI (Het beste voor het op grote schaal aanmaken van content)

via Jasper AI

Jasper is een AI-contentgenerator die is ontwikkeld voor marketeers, makers en bureaus die snel grote hoeveelheden content moeten produceren. Ik vind het vooral handig voor het genereren van blogposts, e-mailteksten, content voor sociale media en productbeschrijvingen.

Het begrijpt de toon van uw merk beter en past zich daar beter aan aan dan ChatGPT, waardoor de content altijd aansluit bij de boodschap van uw bedrijf.

De beste functies van Jasper AI

Profiteer van een uitgebreide bibliotheek met sjablonen om snel verschillende soorten content te maken

Gebruik verschillende toon-van-stem-opties om de boodschap van uw merk aangepast te maken

Optimaliseer content voor zowel de Google-zoekmachine als de Bing-zoekmachine zonder externe platforms

Beperkingen van Jasper AI

Kan repetitieve content produceren zonder duidelijke richtlijnen voor de input

De leercurve om vertrouwd te raken met de geavanceerde functies van het platform kan steil zijn

Sommige gebruikers melden dat de nauwkeurigheid van de content kan afnemen wanneer de prompts te algemeen zijn

Prijzen van Jasper AI

Maker: $ 39 per maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

Pro: $ 59 per maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

Business: Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies van Jasper AI

G2: 4,7/5 (meer dan 1.200 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 1800 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Jasper AI?

Er zijn zoveel AI-tools online beschikbaar en na een paar van die betaalde AI-tools te hebben geprobeerd, ben ik uiteindelijk bij één gebleven en dat is Jasper. De kwaliteit van de contentgeneratie en ook de mogelijkheid om aangepaste content te leveren, zijn de belangrijkste redenen om voor dit platform te kiezen.

Lees ook: 15 beste alternatieven en concurrenten van Jasper AI

7. Meta AI (Het beste voor sociale integratie en visuele AI)

via Meta AI

Ik gebruik Meta AI en het is perfect voor sociale integratie. Het biedt creatieve functies op Meta-platforms zoals WhatsApp, Facebook en Instagram. Dit gratis ChatGPT-alternatief helpt me bij de bewerking van foto's, het herkennen van objecten in afbeeldingen en zelfs het genereren van slimme bijschriften.

Dankzij het AI-model kan ik foto's bewerken door te chatten of feilloos inzichten in afbeeldingen verkrijgen. Door de integratie van Meta's apps verloopt alles soepel, van dagelijkse taken tot creatieve bezigheden.

De beste functies van Meta AI

Gebruik spraakinteractie om mobiele apparaten en AR-brillen te gebruiken om gebruikers handsfree te ondersteunen

Integreer met Meta-platforms voor AI-aangedreven mogelijkheden voor het genereren van afbeeldingen en intelligente suggesties

Tag @Meta AI in groepschats voor dynamische gesprekken

Beperkingen van Meta AI

Sommige geavanceerde functies voor de bewerking werken mogelijk niet zoals bedoeld bij complexe afbeeldingen

Beschikbaar in een beperkt aantal talen en regio's, wat het bredere gebruik ervan beperkt

Prijzen van Meta AI

Gratis versie beschikbaar

Meta AI-beoordelingen en recensies

Niet algemeen beschikbaar vanwege integratie binnen Meta-platforms

8. Chatsonic (Het beste voor chatten)

via Chatsonic

Chatsonic geeft me het gevoel dat ik met een vriend chat in plaats van met een machine. Het is een van de gratis ChatGPT-alternatieven die integraties met verschillende platforms biedt, waardoor het eenvoudig is om AI-chatbots in je projecten of applicaties te integreren.

Over het algemeen is Chatsonic een goede keuze als u op zoek bent naar een AI-tool die gesprekken combineert met spraakresponsmogelijkheden.

De beste functies van Chatsonic

Krijg in realtime toegang tot het web voor actuele informatie en context

Aangepaste prompts om gesprekken af te stemmen op de behoeften van de gebruiker

Limieten van Chatsonic

Voor spraakfuncties zijn mogelijk extra installaties of integratie nodig

Antwoorden van AI-chats kunnen soms afdwalen van het onderwerp als de vragen niet specifiek genoeg zijn

Prijzen van Chatsonic

Gratis toegang beschikbaar

Beoordelingen en recensies van Chatsonic

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

9. Writesonic (Het beste voor AI-gestuurd copywriting)

via Writesonic

Writesonic is gespecialiseerd in het creëren van marketingteksten, advertenties en lange content met indrukwekkende snelheid en creativiteit. In tegenstelling tot ChatGPT, dat zich meer richt op taaken met betrekking tot gesprekken, genereert Writesonic overtuigende teksten om betrokkenheid en conversies te stimuleren.

Wat gebruikers het meest waarderen aan Writesonic is de intuïtieve interface en de gebruiksvriendelijke ervaring.

De beste functies van Writesonic

Maak gebruik van AI-sjablonen voor verschillende soorten copywriting

Maak meerdere variaties van de output om de meest aansprekende content te kiezen

Optimaliseer content voor zoekmachines met behulp van ingebouwde SEO-functies

Limieten van Writesonic

Soms is bewerking nodig vanwege nuances in taal en context

De kosten kunnen snel oplopen als u de limieten voor gebruik overschrijdt

Prijzen van Writesonic

Gratis toegang beschikbaar

Particulieren : $ 16/maand, jaarlijks gefactureerd

Standaard : $ 79/maand, jaarlijks gefactureerd

Enterprise: Aangepaste prijzen voor grotere teams

Beoordelingen en recensies van Writesonic

G2 : 4,7/5 (meer dan 1.900 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 2000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Writesonic?

Writesonic bleek een handig hulpmiddel te zijn om snel een basis voor mijn blogpost te genereren. Het bespaarde tijd door een gestructureerde opzet en relevante content te bieden. De output moest echter nog steeds worden nagekeken en onderworpen aan bewerking om de nauwkeurigheid te waarborgen en een persoonlijker tintje aan de tekst toe te voegen.

10. Semrush ContentShake AI (Het beste voor SEO-contentoptimalisatie)

via Semrush ContentShake AI

Semrush ContentShake AI helpt marketeers en makers van content hun content te optimaliseren voor zoekmachines en tegelijkertijd hoogwaardige artikelen te genereren. Het stelt contentteams in staat om de prestaties van zoekwoorden te analyseren en content te genereren die is afgestemd op een hoge positie in de zoekresultaten.

De beste functies van Semrush ContentShake AI

Integreer met de SEO-toolkit van Semrush voor het creëren van datagestuurde contentstrategieën

Genereer snel gedetailleerde contentbriefs en schetsen

Ontvang realtime aanbevelingen op basis van inzichten in zoekwoorden en doelgroepen

Limieten van Semrush ContentShake AI

Effectiever voor gebruikers die bekend zijn met SEO en het ecosysteem van Semrush

Voor sommige functies is mogelijk een abonnement op de bredere diensten van Semrush vereist

Prijzen van Semrush ContentShake AI

Hiervoor is een Semrush-abonnement vereist; prijzen beginnen bij $ 60 per maand

Semrush ContentShake AI-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

11. OpenAI Playground (Het meest geschikt om te experimenteren met AI-modellen)

via OpenAI Playground

Met OpenAI Playground kan ik in een gebruiksvriendelijke omgeving met verschillende OpenAI-modellen communiceren. Terwijl ChatGPT gebruikers niet toestaat te experimenteren met prompts, instellingen en parameters, biedt OpenAI Playground deze mogelijkheid wel. Dit maakt het een ideaal hulpmiddel voor ontwikkelaars en onderzoekers die hun AI-interacties willen verfijnen.

De beste functies van OpenAI Playground

Krijg toegang tot diverse AI-modellen voor verschillende toepassingen

Aangepaste instellingen om te testen hoe wijzigingen in invoerparameters de AI-reacties beïnvloeden

Experimenteer eenvoudig met prompts via een eenvoudige, intuïtieve interface

Limieten van OpenAI Playground

Vereist een goed begrip van AI-concepten om het potentieel ervan optimaal te benutten

Voor de integratie van sommige geavanceerde functies is mogelijk technische expertise vereist

Prijzen van OpenAI Playground

Prijzen op basis van gebruik voor geavanceerdere functies en hogere limieten

Beoordelingen en recensies van OpenAI Playground

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

12. Character. AI (Het beste voor rollenspellen en interactieve gesprekken)

Ik heb veel plezier beleefd aan het gebruik van Character. AI, vooral voor rollenspelscenario's en interactieve verhalen. Met de gratis versie van Character. AI kan ik unieke personages creëren, waarmee ik dialogen kan voeren die van speelse grapjes tot diepgaande filosofische discussies variëren.

Het is ideaal voor schrijvers die op zoek zijn naar ideeën of voor iedereen die zich wil overgeven aan een creatief gesprek.

De beste functies van Character. AI

Creëer en pas unieke personages aan voor gesprekken

Neem deel aan rollenspelscenario's voor meeslepende verhalen

U kunt rekenen op voortdurende verbeteringen in de reacties van de chatbots, aangezien het systeem continu leert van interacties met gebruikers

Beperkingen van Character. AI

Sommige teken hebben mogelijk een limiet aan persoonlijkheidsdiepte, wat de kwaliteit van het gesprek kan beïnvloeden

Vereist mogelijk meer creativiteit van gebruikers om complexere dialogen op gang te brengen

Prijzen van Character. AI

Gratis abonnement beschikbaar

Premium: $ 9,99 per maand per gebruiker

Character. AI-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

13. Elicit (Het meest geschikt voor onderzoek en gegevensverzameling)

via Elicit

Elicit is een ongelooflijk handig alternatief als u ChatGPT gebruikt voor onderzoek en het verzamelen van gegevens. Deze tool is speciaal bedoeld voor academici en onderzoekers en maakt het eenvoudig om informatie efficiënt te ordenen en te analyseren.

Wat ik het meest waardeer aan Elicit is dat ik mijn onderzoek gemakkelijk kan delen met collega's.

Ontdek de beste functies

Organiseer literatuuronderzoeken en onderzoeksgegevens met gestructureerde sjablonen

Deel sjablonen en ontvang feedback via uitgebreide samenwerkingsfuncties

Genereer vragen op basis van bestaande literatuur voor een diepgaandere analyse

Limiet vaststellen

Er is een leercurve nodig om de geavanceerde functies te leren gebruiken

Prijzen opvragen

Gratis versie beschikbaar

Plus: $10 per maand

Pro: $ 42 per maand

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies verzamelen

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Bonus: Bekijk deze ChatGPT-memes voor een goede lach!

14. Surfer AI (Het beste voor het creëren van een werkstroom voor SEO-content)

via Surfer AI

Surfer AI helpt bij het creëren van content die geoptimaliseerd is voor zoekmachines. Door zoekwoordonderzoek en on-page optimalisatie via de tool te integreren, kunt u artikelen schrijven die niet alleen informatief zijn, maar ook SEO-vriendelijk. In tegenstelling tot ChatGPT, dat zich richt op het genereren van content zonder SEO-inzichten, combineert Surfer AI creativiteit met datagestuurde optimalisatie.

Het vermogen van Surfer AI om de werkstroom voor het aanmaken van content te verfijnen, maakt het een opvallende tool. Dit bespaart me tijd en vergroot de kans dat mijn artikelen online goed presteren. Het is een alles-in-één-oplossing voor wie zowel kwalitatieve content als SEO-optimalisatie in één keer wil.

De beste functies van Surfer AI

Integreer trefwoordonderzoek en SEO-inzichten rechtstreeks in het aanmaken van content

Optimaliseer content-suggesties op basis van een analyse van de best presterende concurrenten

Maak gestructureerde opzetjes om snel SEO-geoptimaliseerde artikelen te schrijven

Beperkingen van Surfer AI

Is sterk afhankelijk van SEO-trends, die mogelijk niet altijd aansluiten bij creatieve contentdoelen

Dit kan overweldigend zijn voor beginners die nog niet bekend zijn met SEO

Prijzen van Surfer AI

$ 179/maand, jaarlijks gefactureerd

Beoordelingen en recensies van Surfer AI

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

15. HuggingChat (Het beste voor open-source AI-projecten)

via HuggingChat

HuggingChat maakt het een genot om aan open-source AI-projecten te werken. HuggingChat is ontwikkeld door Hugging Face en stelt enthousiastelingen in staat om gebruik te maken van de uitgebreide bibliotheek met vooraf getrainde AI-modellen om AI-aangedreven applicaties te bouwen, te testen en te implementeren.

Wat HuggingChat zo uniek maakt, is de flexibiliteit: van het genereren van tekst tot vertalingen, het helpt je bij alles zonder dat je gebonden bent aan één enkel platform zoals ChatGPT.

De beste functies van HuggingChat

Krijg toegang tot een uitgebreide bibliotheek met open-source AI-modellen voor diverse toepassingen

Aangepaste AI-modellen voor specifieke behoeften en projecten

Vertrouw op een actieve ontwikkelaarsgemeenschap om je te ondersteunen en samen te werken

Limieten van HuggingChat

Er is enige technische kennis vereist om de mogelijkheden volledig te benutten

Beperkt tot ontwikkelaars die bekend zijn met open-sourceframeworks

Prijzen van HuggingChat

Gratis versie beschikbaar

Betaalde abonnementen: Starter: $59/maand Pro: $249/maand Onderneming: Aangepaste prijzen voor grootschalig gebruik

Beoordelingen en recensies van HuggingChat

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

16. Socratic (Het beste voor voorspellend engineeringmanagement)

via Socratic

Socratic is een uitkomst voor engineeringteams die willen overstappen van handmatig projectmanagement naar voorspellend engineeringmanagement. Het platform synchroniseert met tools zoals GitHub, waardoor teams realtime inzicht krijgen in de voortgang van projecten en tegelijkertijd hun werkstroom kunnen vereenvoudigen.

Socratic gebruikt AI om tijdlijnen en knelpunten in de werklast te voorspellen, waardoor teams een duidelijk beeld krijgen van wat er te wachten staat. Het biedt ook aanpasbare weergaven en rapporten die zijn afgestemd op unieke teamdoelen, waardoor het bijhouden van prestaties veel beter bruikbaar wordt.

De beste functies van Socratic

Krijg een duidelijk beeld van projecttijdlijnen en werklastverdeling met realtime AI-prognoses

Verdeel taken efficiënt en zorg voor een evenwichtige teamefficiëntie met werklastbeheer

Maak aangepaste dashboards om specifieke statistieken bij te houden die relevant zijn voor uw projecten en teamprestaties met aanpasbare weergaven

Beperkingen van Socratic

Er is geen integratie met andere tools voor projectmanagement dan Jira en GitHub

Het instellen en configureren van het systeem kost in het begin veel tijd

Prijzen van Socratic

Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies van Socratic

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

17. Amazon CodeWhisperer (Het beste voor AI-gestuurde hulp bij het coderen)

via Amazon CodeWhisperer

Amazon CodeWhisperer verfijnt uw coderingsproces als ontwikkelaar. Deze AI-gestuurde tool biedt op basis van gesprekken intelligente codesuggesties om u te helpen sneller dan ooit code te schrijven, te debuggen en te optimaliseren.

De beste functies van Amazon CodeWhisperer

Integreer AI-codesuggesties rechtstreeks in populaire geïntegreerde ontwikkelomgevingen (IDE's)

Maak cloud-ready applicaties die zijn geoptimaliseerd voor AWS-services

Profiteer van ondersteuning voor meerdere programmeertalen voor veelzijdigheid in al uw projecten

Beperkingen van Amazon CodeWhisperer

Beperkt tot ontwikkelaars die binnen het AWS-ecosysteem werken

Het kan code genereren die niet optimaal is, met name in geavanceerde gebruikssituaties

Prijzen van Amazon CodeWhisperer

Gratis versie beschikbaar voor individuele AWS-gebruikers

Er zijn betaalde abonnementen beschikbaar voor gebruik op niveau van de onderneming

Beoordelingen en recensies van Amazon CodeWhisperer

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

18. YouChat AI (Het beste voor persoonlijke assistentie en surfen op het web)

via YouChat AI

YouChat AI is een uitstekende keuze voor AI-gestuurde persoonlijke assistentie en snel surfen op het web. Het is ontworpen om realtime antwoorden te geven op vragen over algemene kennis. Ik vind het handig om actuele informatie op te zoeken, vooral over tijdgevoelige onderwerpen. Of ik nu een recente gebeurtenis wil opzoeken, suggesties voor persoonlijke taken nodig heb of lange artikelen wil samenvatten, YouChat maakt het gemakkelijk.

Een van mijn favoriete aspecten van YouChat AI is dat het beknopte antwoorden geeft zonder me te overspoelen met onnodige details.

De beste functies van YouChat AI

Ontvang realtime resultaten bij het surfen op het web voor nauwkeurige en actuele antwoorden

Integreer relevante bronnen en citaten in de antwoorden

Beperkingen van YouChat AI

Webbrowsen kan de responstijden vertragen in vergelijking met andere AI-modellen

Soms ontbreekt het aan diepgang of creativiteit voor complexe, genuanceerde discussies

Prijzen van YouChat AI

Gratis versie beschikbaar

Pro: $ 15/maand, jaarlijks gefactureerd

Team: $ 25/maand, jaarlijks gefactureerd

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies van YouChat AI

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

19. Undetectable.ai (Het beste voor het creëren van mensachtige content)

Wanneer ik hoogwaardige content moest genereren die natuurlijk en authentiek aanvoelt, was Undetectable.ai een echte gamechanger. Dit ChatGPT-alternatief blinkt uit in het produceren van boeiende, mensachtige teksten, perfect voor essays, blogposts of elke andere content die een persoonlijk tintje vereist.

De geavanceerde functies van Undetectable.ai zijn gericht op naadloos, professioneel schrijven, waardoor het een uitstekende tool is voor studenten, schrijvers en contentmarketeers die hun werk willen verbeteren.

De beste functies van Undetectable.ai

Genereer mensachtige tekst die uw publiek aanspreekt

Aangepaste schrijfstijl voor verschillende toon en complexiteit

Krijg direct feedback over de leesbaarheid en authenticiteit van de content

Beperkingen van Undetectable.ai

Beperkte mogelijkheden voor creatief schrijven in vergelijking met andere AI-tools met een limiet

De content kan nog steeds worden gedetecteerd door de meest geavanceerde AI-detectiesystemen

Prijzen van Undetectable.ai

Gratis versie beschikbaar

Betaald: $ 5,00/maand, jaarlijks gefactureerd

Beoordelingen en recensies van Undetectable.ai

G2 : 4,4/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat echte gebruikers zeggen over Undetectable.ai

Het heeft mijn werk gemakkelijker gemaakt bij het identificeren van door AI gegenereerde content. Het zoekt naar vrijwel alle AI-detectie-indicatoren waarmee iemand de content naar wens zou kunnen genereren in plaats van deze helemaal zelf te schrijven, wat nogal wat tijd kost.

20. GitHub Copilot (Het beste voor ondersteuning bij het programmeren)

via GitHub Copilot

GitHub Copilot, een samenwerking tussen GitHub en OpenAI, helpt ontwikkelaars door tijdens het typen realtime codesuggesties te geven. Ons team heeft het vooral nuttig gevonden bij het werken aan complexe softwareontwikkelingsprojecten, omdat het automatisch hele regels of blokken code kan genereren op basis van de context, waardoor we schonere en efficiëntere code kunnen schrijven.

Dit AI-model kan patronen in uw code-structuur herkennen om oplossingen voor te stellen, uw code te herstructureren en zelfs opmerkingen te geven, wat tijd bespaart en fouten vermindert. Wanneer u vastloopt bij repetitieve taken, zoals het hernoemen van methoden of het implementeren van vergelijkbare logica op meerdere plaatsen, komt Copilot te hulp met treffende suggesties.

De beste functies van GitHub Copilot

Krijg realtime informatie over de status van codeaanvulling voor verschillende programmeertalen en frameworks

Zorg voor consistentie tussen projecten met aangepaste kennisbanken uit GitHub-opslagplaatsen

Profiteer van contextuele suggesties op basis van bestaande structuren en patronen van de code, waardoor het zich aanpast aan uw ontwikkelingsstijl

Integreer het met IDE's, GitHub Mobile en CLI voor een veelzijdige ontwikkelervaring

Beperkingen van GitHub Copilot

Stelt af en toe code voor die niet aansluit bij de behoeften van het project, waardoor handmatige tussenkomst nodig is

Kan veiligheidsproblemen met zich meebrengen als het niet zorgvuldig wordt gecontroleerd, met name bij gevoelige of vertrouwelijke projecten​

Prijzen van GitHub Copilot

Copilot Individual : $ 10 per maand per gebruiker

Copilot Business : $ 19 per maand per gebruiker

Copilot Enterprise: $ 39 per maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van GitHub Copilot

G2 : 4,5/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Wat echte gebruikers zeggen over GitHub Copilot

Github Copilot is een van de beste codeerassistenten geweest in mijn carrière als programmeur. Het genereert code op basis van je codeerstijl. Copilot heeft me veel tijd bespaard omdat het terugkerende code genereert. Met slechts één druk op de tab-toets kan ik mijn hele code voltooien. De functie 'fix with copilot' heeft me ook enorm geholpen, omdat ik niet op internet hoef te zoeken naar de oplossing. Bovendien is het eenvoudig te integreren in Visual Studio Code.

Haal AI rechtstreeks naar je werkruimte met ClickUp Brain

Aangezien AI zich voortdurend ontwikkelt, is het altijd een goed idee om alternatieven voor ChatGPT te verkennen die wellicht beter bij uw behoeften aansluiten. We hebben een aantal uitstekende opties op een rijtje gezet op basis van de kwaliteit van de reacties, aangepaste aanpassingsmogelijkheden, prijzen en meer. De meeste daarvan zijn echter op zichzelf staande tools, waardoor u uw werkstroom moet aanpassen om AI-mogelijkheden in uw projecten te integreren.

Van deze opties onderscheidt ClickUp zich als een alles-in-één tool voor werkbeheer die je bestaande manier van werken niet verstoort, maar juist verbetert met de ongeëvenaarde intelligentie van ClickUp Brain. Als je een krachtig platform nodig hebt dat alles kan – van automatisering van taken tot documentbeheer en projectopvolging – raad ik je ten zeerste aan om ClickUp eens te proberen.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Mensen stappen over omdat ChatGPT beperkte ingebouwde tools heeft voor het beheren van werkstroomprocessen, geen native integraties biedt met project- en contentsystemen, en beperkend kan aanvoelen als u automatisering of meer controle nodig hebt over hoe AI binnen uw processen werkt. Veel alternatieven vullen deze hiaten op met sterkere integraties, multimodaliteit of gespecialiseerde functies.

ClickUp Brain integreert contextbewuste AI rechtstreeks in uw projectomgeving en leert van taken, documenten en werkstroomen om gepersonaliseerde suggesties, automatisering van taken en spraakgestuurde commando's te bieden, in tegenstelling tot het op zichzelf staande conversatiemodel van ChatGPT.

ClickUp Brain, Microsoft Copilot en Notion AI (vermeld in het bredere ecosysteem) werken het beste voor teams omdat ze context halen uit gedeelde documenten, taken en systemen in plaats van alleen uit chatprompts. Dit maakt ze geschikter voor samenwerking, planning en projectuitvoering.

Perplexity AI en Google Gemini zijn de beste opties voor realtime antwoorden, omdat ze actuele gegevens rechtstreeks van het internet halen – iets wat ChatGPT niet altijd betrouwbaar kan bieden. Ze zijn ideaal voor onderzoek, het controleren van feiten en tijdgevoelige queries.

Ja, ClickUp Brain combineert conversationele AI met taakbeheer, documentverwerking, workflowautomatisering en toegang tot meerdere LLM's binnen één werkruimte. Het is gebouwd om werk uit te voeren, niet alleen om tekst te genereren, wat het onderscheidt van op zichzelf staande LLM's zoals ChatGPT.