35 Hilarische ChatGPT memes om van te genieten

Wil je een publiek van meer dan 100 miljoen gebruikers aanboren? Laat het ons uitleggen.

Memes zijn de sociale valuta van vandaag geworden en de gebruikersbasis van ChatGPT is op naar de 100+ miljoen .

Het geheim? Maak ChatGPT-memes die betrekking hebben op alledaagse frustraties, zoals ChatGPT om A vragen en op hilarische wijze resultaat B krijgen.

ChatGPT-memes die relateerbare humor bevatten, helpen u snel te lachen, bevorderen de verbinding met uw target publiek, dat uw merk als leuk, begint te zien en zorgt voor merkbetrokkenheid en gemeenschapsvorming.

Klaar om te beginnen? Alles wat je nodig hebt is creativiteit, een beetje humor, je trouwe AI-sidekick (om je memes te inspireren) en een geweldige productiviteitstool zoals ClickUp om je meme-wereldoverheersing te abonneren.

Laten we eerst begrijpen wat ChatGPT-memes zijn en waarom ze zo populair zijn.

Wat zijn ChatGPT-memes?

ChatGPT en memes? Ja, ze kennen elkaar al heel lang.

Kijk maar naar de virale Instagram-uitdaging van augustus 2024, waarbij meer dan 310.000 mensen hun krachten bundelden om op hilarische wijze "geroosterd" te worden door de chatbot.

De uitdaging, met de naam " Vraag ChatGPT om je feed te roosteren zette gebruikers ertoe aan ChatGPT slimme beledigingen en woordspelingen over hun Instagram-profielen te laten uitdelen en veranderde de memecultuur in een nieuw formulier voor kettingmail.

De uitdaging werkte als volgt: Gebruikers deelden een sjabloon voor een verhaal met een knop waarmee vrienden het verhaal konden delen of zelf uitproberen.

Je hoefde alleen maar de ChatGPT app te downloaden, een schermafbeelding van je Instagram feed te sturen met de prompt "Roast my Instagram feed in one paragraph," en de chatbot liet zijn creatieve kritiek los.

Enkele memorabele brandwonden?

"Te hard proberen spontaan te zijn", "De LinkedIn van Instagram profielen"

"De LinkedIn van Instagram profielen"

"Pinterest-bord zonder ideeën"

Gebruikers deelden vervolgens hun resultaten en feed en lieten de wereld meegenieten van de AI-ondersteunde hilariteit.

via Buzzfeed Genoten van deze ChatGPT-meme? Blijf hangen; nog veel meer grappige ChatGPT memes zullen je aan het lachen houden!

PS: Als je je afvraagt of je memes ChatGPT kwaad doen, kijk dan hier:

Over viraal gesproken:

35 Populaire ChatGPT-memes

Hier zijn 35 grappige ChatGPT-memes die de humor, eigenaardigheden en verrassingen weergeven die alleen AI kan leveren.

ChatGPT Roasts

Slim werken, niet hard werken

Bron: Locobuzz

Geroosterd...meer geroosterd?

Bron: Locobuzz

AI vs. mens

Baanovername

Bron: Pinterest

Grenzen zijn belangrijk

Bron: Pinterest

Prompt ingenieur

Bron: Memes Chamelon

AI-wereldheerschappij kan wachten

Leeftijdsverschil

bron:_ Pinterest

Doktertje spelen

Bron: Pinterest

Voor en na

Bron: Pinterest

AI staat in brand

Bron: Buzzfeed

Bedankt voor het ondersteunen?

Bron: Reddit Pro tip: Wees niet bang om te itereren. Zie ChatGPT als een brainstormmaatje. Als je prompt niet meteen raak is, blijf hem dan verfijnen - meestal komt hij met elke poging dichterbij.

Bonjour le monde

Bron: 9gag

Het was zo duidelijk

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ChatGPT-meme-2.png Het was zo duidelijk /%img/

Bron: Buzzfeed

Steen, papier, schaar en AI

Bron: Buzzfeed

"Laat het me weten als je hulp nodig hebt met iets anders :)"

Bron: Engati

Klassiek misverstand

Bron: Buzzfeed

Goede dingen komen toe aan degenen die wachten

Bron: Memes Chamelon

De G in GPT staat voor Gen Z

Bron: Yahoo

Van nul

Bron: Locobuzz

Yapper gecodeerd

Bron: Locobuzz

Creatieve aanwijzingen

Een of andere manier

bron:_ Buzzfeed

Gelukkige vrouw, gelukkig leven

Bron: Facebook

Alleen voor educatieve doeleinden

bron:_ Reddit

Wanneer de taal kindvriendelijk is, maar de content niet zo veel

Bron: Buzzfeed

Wat is er?

bron:_ Buzzfeed

Het is geen AI, het zijn mensen

Onze wortels vergeten

Bron: Memedroid

Hetzelfde maar dan anders

Bron: Engati

Het heet niet voor niets AI-assistent

bron:_ Locobuzz

Problemen met bijlagen

Bron: Pinterest

Ctrl+c, Ctrl+v

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Ctrlc-Ctrlv.png Ctrl+c, Ctrl+v /%img/

Bron: Locobuzz

Investeerdersvriendelijk

Bron: Engati

De mensheid verdedigen

Bron: Locobuzz 🌟 Leuk weetje: Volgens Eliza Kosoy van MIT's Center for Brains, Minds, and Machines zijn machines al op een aantal indrukwekkende manieren slimmer dan mensen. Ze zijn goed in strategiespellen zoals schaken en Go, ze kunnen operaties uitvoeren, vliegtuigen besturen en zelfs auto's besturen - hoewel ze misschien een paar keer moeten proberen om te slagen voor hun rijbewijs!

Grappen op GPT

Truien weer

Bron: Reddit

Gedrag van Pookie

Bron: Buzzfeed

De humor levend houden

Bron: Engati 35. Hoeveel vragen nog?

Schrijf betere ChatGPT-memes met de geavanceerde schrijfassistent ClickUp AI

Stap 3: Gebruik mindmaps om de punten met elkaar te verbinden

Hersenen vol met verspreide ideeën? Probeer ClickUp mindmaps om alles in elkaar te passen.

Of u nu begint met pen en papier of digitaal gaat met ClickUp's drag-and-drop knooppunten, mindmapping helpt bij het koppelen van half-gevormde ideeën en het maken van een verhaallijn voor uw memes.

Visualiseer en organiseer uw ChatGPT-memes met ClickUp Mindmaps

Stap #4: Taken organiseren als een meme machine

Zodra u ideeën hebt, beheert u het aanmaakproces met de tools voor Taakbeheer van ClickUp. Stel specifieke deadlines in, organiseer bestanden en houd feedback bij met opmerkingen voor een soepele werkstroom.

Prioriteer uw ChatGPT memes-gerelateerde taken effectief met de functie ClickUp-taak prioriteren ClickUp's kalender weergave kunt u taken slepen en neerzetten, zodat alles op schema blijft en er geen meme achterblijft!

Stap #5: Delen en verfijnen met ClickUp Docs

Stap #5: Delen en verfijnen met ClickUp Docs

Gebruik ClickUp Documenten om een gecentraliseerde hub voor uw project te maken, met memeconcepten, bijschriften en feedback op één plek. Het houdt iedereen op dezelfde pagina en voorkomt informatiesilo's.

creëer, bewerk en deel ChatGPT-memes met uw team in realtime met ClickUp Docs_

Werk nu eenvoudig samen, bewerk en verfijn ideeën met je team voordat de grote meme wordt gedropt.

💡 Pro tip: Taken visueel organiseren met Kleur Tags en ClickUp Aangepaste velden . Door taken te categoriseren met tags zoals "Hoge prioriteit" of "In uitvoering", kunt u gemakkelijk zien wat aandacht nodig heeft.

Deel je ChatGPT-memes op het werk

Heb je een hilarische ChatGPT-meme gemaakt? Deel de lach met je team met behulp van ClickUp chatten .

deel je favoriete ChatGPT memes en grappen in ClickUp Chat_

Maak een speciaal kanaal voor het delen van memes op ClickUp Chat of voeg het toe aan een chat voor onmiddellijke kameraadschap. Chatten maakt het gemakkelijk met realtime berichten, @vermeldingen, bestandsbijlagen en emoji-reacties voor die extra grappige momenten.

Een snelle meme-pauze is alles wat nodig is om iedereen met elkaar in verbinding te houden en energie te geven, zodat het werk een beetje leuker wordt!

Best Practices tijdens het delen van memes op het werk

Op kantoor lachen met je memes is geweldig. Houd deze best practices in gedachten om ervoor te zorgen dat iedereen geniet van een positieve, inclusieve omgeving:

😊 Bedenk de toon: Kies memes die luchtig en vriendelijk zijn. Vermijd alles wat als beledigend of verdeeld kan worden opgevat en respecteer alle achtergronden, overtuigingen en persoonlijkheden

stel duidelijke richtlijnen op: Zorg ervoor dat het werkplekbeleid respect benadrukt en verbied humor die iemands geslacht, ras, religie, etniciteit of andere persoonlijke kenmerken target

neem nieuwe leden van een team zorgvuldig in dienst: Zorg voor een gedragstraining op de werkplek om hen vertrouwd te maken met de bedrijfscultuur, met een duidelijke lijst met do's en don'ts voor humor op de werkplek

🎉 Moedig positieve humor rolmodellen aan: Leiders zetten de toon! Als leiders zich bezighouden met positieve, inclusieve humor, is dat een signaal dat iedereen zich aan de gezonde norm houdt

💬 Houd deelname vrijwillig: Humor moet teamgeest creëren, geen druk. Respecteer ieders keuze om wel of niet mee te doen en zorg ervoor dat iedereen zich op zijn gemak voelt en wordt ondersteund

Maak Meme-orable ChatGPT Lachen met ClickUp

Maak Meme-orable ChatGPT Lachen met ClickUp

Een professor aan de Wharton School van de Universiteit van Pennsylvania heeft ChatGPT op de proef gesteld met een echt MBA-examen.

ChatGPT scoorde tussen een B- en een B, wat bewijst dat het de hersenen heeft voor Business of op zijn minst wat al bestaat.

Maar het heeft ook zijn maffe momenten, waardoor de populaire AI-tool meme-waardig wordt.

Klaar om je eigen ervaringen om te zetten in hilarische ChatGPT-memes? Met ClickUp kun je je ideeën (en memes van topkwaliteit) moeiteloos brainstormen, organiseren en delen.

Veel plezier- meld je aan op ClickUp vandaag nog gratis!