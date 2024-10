10 Beste ChatGPT Alternatieven voor Marketing voor 2024

"AI komt voor onze banen!" Uitspraken als deze halen nog steeds de krantenkoppen en doen dat al sinds de komst van ChatGPT.

Maar als marketeer begrijp ik niet waarom ons voortdurend wordt verteld dat technologie de mens volledig zal vervangen. Was het niet net zo toen computers hun intrede deden op de arbeidsmarkt? Kijk waar ze ons nu gebracht hebben!

Of je nu van kunstmatige intelligentie (AI) houdt of het haat, één ding is zeker: je kunt het niet negeren. Marketeers moeten AI-assistenten of ChatGPT in de een of andere vorm omarmen. En hoe sneller we het omarmen, hoe beter we het kunnen gebruiken.

Maar is ChatGPT het antwoord op alles wat met marketing te maken heeft? Waarschijnlijk niet. Hier is een blik op enkele van de beste ChatGPT-alternatieven, waarvan vele veel geavanceerdere natuurlijke taalverwerking en gegevensanalyse bieden dan ChatGPT. Laten we beginnen.

Wat moet je zoeken in ChatGPT alternatieven voor marketing?

Nog voordat ChatGPT op het toneel kwam, gebruikten we dagelijks verschillende marketingtools.

Maar met AI zijn automatisering en hulp naar een ander niveau gegaan. AI tools helpen ons vaak bij het creëren van content, het optimaliseren ervan of zelfs bij het automatiseren van sommige van onze marketinginspanningen (bijvoorbeeld AI chatbot tools), waardoor mensen zich kunnen richten op de meer creatieve en strategische inzet.

In mijn ervaring biedt ChatGPT een aantal krachtige functies maar dat betekent niet dat het inderdaad de go-to is AI-marketingtool . Ik ben verschillende alternatieven tegengekomen die goede resultaten opleveren.

Dus, bij het evalueren van ChatGPT alternatieven let bij marketing op factoren zoals:

Functies voor het aanmaken van content : Geschikt voor het maken van blogberichten, het schrijven van een e-mail,marketingcampagnes beherenen meer

: Geschikt voor het maken van blogberichten, het schrijven van een e-mail,marketingcampagnes beherenen meer AI-afbeeldingsgeneratie : Biedt krachtige functies voor het genereren van afbeeldingen die gemakkelijk kunnen worden aangepast en verbeterd. Aangezien we nu in staat zijn om afbeeldingen te maken met behulp van slechts een paarAI-aanwijzingenis dit een cruciaal criterium voor marketeers.

: Biedt krachtige functies voor het genereren van afbeeldingen die gemakkelijk kunnen worden aangepast en verbeterd. Aangezien we nu in staat zijn om afbeeldingen te maken met behulp van slechts een paarAI-aanwijzingenis dit een cruciaal criterium voor marketeers. NLP (Natural Language Processing)-capaciteiten : Begrijpt en reageert op menselijke taal op een natuurlijke en conversationele manier

: Begrijpt en reageert op menselijke taal op een natuurlijke en conversationele manier Realtime informatie: Verwerkt content in realtime met actuele informatie

Verwerkt content in realtime met actuele informatie Integratie met andere tools: Sluit naadloos aan op bestaande marketingtools en -platforms, waardoor de algehele marketingworkflow wordt vereenvoudigd

De 10 beste ChatGPT alternatieven voor marketing

Ik heb talloze uren besteed aan het zelf testen van deze tools en het werken met teams om te zien welke AI-platforms echt het verschil maken. Na het verkennen van verschillende use cases ik heb een aantal uitstekende alternatieven voor ChatGPT gevonden. Als je dus op zoek bent naar de beste ChatGPT-alternatieven voor marketing, dan zit je hier goed.

Hieronder vind je een lijst met 10 AI-tools voor je marketingprocessen, van het aanmaken van socialemediaposts tot projectmanagement en contentoptimalisatie.

1. ClickUp (Beste voor AI-gestuurd marketing projectmanagement en samenwerking)

creëer gedetailleerde marketingactiva zoals e-mails, casestudy's, campagnes, briefings, blogs en meer met ClickUp Brain_

Terwijl ClickUp een alles-in-één platform voor productiviteit en projectmanagement is, heeft het krachtige AI-modellen gebouwd die al uw wiki's, taken en marketinginformatie combineren in een naadloos platform genaamd ClickUp Brein .

Brain is een krachtige AI-chatbot die verder gaat dan alleen content genereren. Je kunt het gebruiken om workflows te automatiseren, contextuele marketingcontent te creëren en uw advertentiecampagnes stroomlijnen op één plaats.

Of u nu een snelle post op sociale media moet opstellen , e-mails schrijven content in lange formaten maken of in realtime samenwerken met uw team, met de tools van ClickUp zit u goed. Het beste aan ClickUp is het speciale aanbod voor marketeers. Zijn alles-in-één ClickUp Marketing platform brengt al uw marketingactiviteiten naar een centrale hub. Hierdoor kunnen uw marketing teams campagnes bouwen, ontwerpen strategieën en gebruik AI voor uw content marketing inspanningen.

Creëer en beheer op triggers of acties gebaseerde automatisering met ClickUp Automatiseringen

Gebruik naast het genereren van content ook de AI-tools van ClickUp om uw marketingworkflow te automatiseren. ClickUp Automatiseringen helpt u de AI automation builder te gebruiken om triggers of actiegebaseerde workflows te creëren met meer dan 100 sjablonen. Hierdoor kunnen uw Teams de voortgang bijhouden, werk delegeren en op schema blijven, terwijl handmatige processen worden verminderd.

💡Pro Tip: Ga voor meer informatie over het gebruik van marketingautomatisering met de robuuste tools van ClickUp naar hoe AI gebruiken voor marketing automatisering voor inzichten.

ClickUp Marketingcampagne Briefing sjabloon

start elke marketingcampagne eenvoudig met het ClickUp Marketing Campaign Briefing Template_

Het bevat ook kant-en-klare sjablonen zoals de Sjabloon voor marketingcampagnes die een duidelijke briefing geeft over de campagne of het merk. Het resultaat is dat je gemakkelijk doelen, richtlijnen en deliverables voor het merk kunt definiëren voor elke fase van het project.

Tegelijkertijd kunt u ClickUp Brain binnen Docs gebruiken en content genereren of relevante informatie opbouwen door de campagnerichtlijn en -richtlijnen in het oog te houden. Dus in een vergelijking van kop tot kop clickUp komt over als een robuuster ChatGPT-alternatief, vooral voor marketeers, met zijn vele tools voor contentmarketing en bewerking.

De beste functies van ClickUp

Kopieerbewerking: Markeer een willekeurig deel van uw tekst in ClickUp Docs om deze direct te verbeteren met behulp van de bewerkingstool ClickUp AI. Het helpt u content te optimaliseren voor duidelijkheid, de lengte aan te passen of uw boodschap te vereenvoudigen - alles in slechts een paar klikken

Markeer een willekeurig deel van uw tekst in ClickUp Docs om deze direct te verbeteren met behulp van de bewerkingstool ClickUp AI. Het helpt u content te optimaliseren voor duidelijkheid, de lengte aan te passen of uw boodschap te vereenvoudigen - alles in slechts een paar klikken Content schrijven : Stel e-mails, social media-inhoud of blogoverzichten in enkele seconden op met ClickUp's AI-schrijfassistent

: Stel e-mails, social media-inhoud of blogoverzichten in enkele seconden op met ClickUp's AI-schrijfassistent Samenvatten van teksten: Vat lange e-mails of documenten samen door er de sleutelinzichten uit te halen met ClickUp's AI samenvattingshulp. Het genereert beknopte overzichten en uitvoerbare volgende stappen, zodat uw team op één lijn kan blijven wat betreft de voortgang van de campagne en komende mijlpalen

Vat lange e-mails of documenten samen door er de sleutelinzichten uit te halen met ClickUp's AI samenvattingshulp. Het genereert beknopte overzichten en uitvoerbare volgende stappen, zodat uw team op één lijn kan blijven wat betreft de voortgang van de campagne en komende mijlpalen Prompts : Gebruik generatieve AI-functies voor meerdere marketingactiviteiten, zoals het voorstellen van taglines, enquêtevragen, het opstellen van strategieën voor marketingcampagnes en meer. DeChatGPT-prompts voor marketingsjabloonmet meer dan 600 marketing prompts, kunt u uw campagnes optimaliseren en target content voor uw publiek creëren

: Gebruik generatieve AI-functies voor meerdere marketingactiviteiten, zoals het voorstellen van taglines, enquêtevragen, het opstellen van strategieën voor marketingcampagnes en meer. DeChatGPT-prompts voor marketingsjabloonmet meer dan 600 marketing prompts, kunt u uw campagnes optimaliseren en target content voor uw publiek creëren Integreer met andere tools: Verbind ClickUp met duizenden marketingtools die u al gebruikt, van planningsplatforms voor sociale media tot contentmanagementsystemen. Hierdoor kunt u content maken, bewerken en plannen voor meerdere kanalen met behulp van uw bestaande technologie

ClickUp limieten

Het kost tijd om alle functies te verkennen, maar u kunt gebruikmaken van deClickUp Helpcentrum om de leercurve te vergemakkelijken

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9000+ beoordelingen)

4.7/5 (9000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4000+ beoordelingen)

Lees meer: Marketing kalenders , campagnemanagement en marketing abonnement ontwerp zijn opgenomen als extra marketing sjablonen om te overwegen voor uw team in ClickUp.

2. Copilot (Beste gratis ChatGPT alternatief voor contentmarketing)

genereer afbeeldingen, content en marketingstrategieën met *[copiloot]( https://www.bing.com/chat)* Een van de top ChatGPT alternatieven, Copilot van Microsoft (eerder bekend als Bing AI) biedt relevante en actuele resultaten. Het is eenvoudig te openen en te gebruiken en is beschikbaar in de zoekmachine Microsoft Bing.

Veel marketeers en social media managers gebruiken deze uitstekende gratis AI-tool omdat het helpt bij het genereren van afbeeldingen en content met slechts een paar aanwijzingen.

Wat Copilot onderscheidt, is dat het het enige gratis ChatGPT-alternatief met internettoegang is, waardoor het real-time gegevens rechtstreeks van het web kan halen. Dit helpt wanneer je nauwkeurige informatie of statistieken nodig hebt voor je content.

De beste functies van Copilot

Het is geïntegreerd met het Microsoft ecosysteem, waardoor het geweldig is voor de Microsoft Edge browser en Microsoft Office tools als een van de beste gratis ChatGPT alternatieven

Bevat de DALLE-3 engine voor het genereren van afbeeldingen

Nuttig voor het aanmaken van content in verschillende formats, van contentmarketingblogs tot posts op sociale media

Beperkingen van de automatische piloot

De uitvoerkwaliteit varieert afhankelijk van de complexiteit van de Taak

Microsoft account vereist voor volledige functie

Als u wilt dat de tool voor het genereren van afbeeldingen tekst in de afbeelding opneemt, bevat de gegenereerde afbeelding mogelijk niet de exacte tekst of is deze vaak verkeerd gespeld

Copilotprijzen

Gratis versie meegeleverd met Microsoft

Beoordelingen en beoordelingen van de Copilot

G2: 4.3/5 (60+ beoordelingen)

4.3/5 (60+ beoordelingen) Capterra: NA

3. HubSpot Breeze AI (Beste voor marketing automatisering)

maak content marketing automatiseringen probleemloos met *[breeze AI van _HubSpot]( https://www.hubspot.com/products/artificial-intelligence)* Voor marketeers die de HubSpot Sales of Marketing Hub al gebruiken voor hun processen, HubSpot's Breeze AI is een krachtige AI-assistent die automatisering een stap verder brengt.

Met deze AI assistent tool automatiseer je alles, van het schrijven van content voor e-mails en blogs tot het analyseren van klantinteracties. Het werkt efficiënt met je HubSpot CRM en marketing automatiseringstools, omdat de AI integreert in bestaande workflows.

Het beste deel is dat het klantgegevens en gedrag analyseert, waardoor marketeers gerichte campagnes kunnen maken die betere resultaten opleveren.

De beste functies van HubSpot Breeze AI

Helpt je content te genereren voor bepaalde secties op je pagina's, blogs te schrijven of bestaande content te herformuleren

Gebruik AI voor betere inzichten in je klanten, zodat je leads kunt genereren via aangepaste marketingcampagnes

AI-functies in de Sales Hub worden gebruikt voor voorspellende verkoopvoorspellingen, leadgeneratie en begeleide verkoop

Automatiseer terugkerende taken om tijd te besparen en de efficiëntie te verhogen

Hubspot Breeze AI limieten

Beperkt tot het HubSpot ecosysteem, wat betekent dat je het moet gebruiken voor je marketing om de Hubspot Breeze AI functie te gebruiken

Vrij duur in vergelijking met andere alternatieven voor ChatGPT

Prijzen voor Hubspot Breeze AI

Gratis abonnement

Professioneel klantenplatform : $1170/maand

: $1170/maand Enterprise Klantenplatform: $4300/maand

HubSpot Breeze AI beoordelingen en reviews:

G2: NA

NA Capterra: NA

4. Perplexity (Beste voor zoeken met behulp van de kracht van AI)

gebruik sleutel functies zoals bronvermelding op Perplexiteit AI's _zoekmachine om gedetailleerde inhoud te creëren

Door velen beschouwd als het beste ChatGPT-alternatief voor onderzoek, Perplexiteit AI is uniek in zijn sleutel functies.

Deze AI-zoekmachine, ontworpen door Aravind Srinivas, Denis Yarats, Johnny Ho en Andy Konwinski, heeft toegang tot GPT-4, Claude 3, Mistral Large en het experimentele interne LLM-model om je te helpen nauwkeurigere en coherentere antwoorden te krijgen.

Voor marketeers betekent dit het snel verkrijgen van ideeën voor content, het verzamelen van relevante statistieken of zelfs het creëren van content in korte formaten, zoals berichten op sociale media en productbeschrijvingen. De NLP, of natuurlijke taalverwerkingsmogelijkheden, van Perplexity AI zorgen ervoor dat de content duidelijk en gemakkelijk te begrijpen is, wat ideaal is voor het schrijven van content die aanslaat bij je publiek.

De beste functies van Perplexity

Uitstekende AI-tool voor gegevensanalyse, zoeken en diepgaander onderzoek

Geavanceerde verwerking van natuurlijke taal voor het nauwkeurig genereren van content

Ontdekt diepere onderwerpen en subonderwerpen, met citaten voor de gegenereerde informatie, waardoor het zich onderscheidt van alternatieven voor ChatGPT

Perplexiteitsbeperkingen

Het is niet zo sterk voor content in lange formaten vergeleken met andere ChatGPT-alternatieven

Het is niet multinodaal zoals Gemini, Copilot of ChatGPT, wat betekent dat het geweldig is voor het zoeken naar content, maar niet effectief voor het oplossen van problemen

Perplexiteitsprijzen

Gratis abonnement

Pro: $20/maand

$20/maand Enterprise Pro: $40/maand (tot 250 werknemers)

Beoordelingen en beoordelingen

G2: 4.6/5 (30+ beoordelingen)

4.6/5 (30+ beoordelingen) Capterra: NA

5. Google Gemini (Beste compacte ChatGPT alternatief)

Krijg SEO-vriendelijke marketingstrategieën van Google GeminiGemini is Google's AI-assistent die is ontworpen om de kracht van natuurlijke taalverwerking en generatieve AI te benutten voor verschillende gebruikssituaties.

Gemini werd eerst geïntroduceerd als Google Bard, maar biedt nu, als onderdeel van het Google AI-ecosysteem, een geïntegreerde oplossing voor het maken van gepersonaliseerde en SEO-vriendelijke content die is afgestemd op de stem van je merk.

De tool is ideaal voor marketeers die vertrouwen op de tools van Google, zoals Google Analytics, Ads en Search Console. Gemini werkt ook naadloos samen met Google Spreadsheets en andere bewerkingstools, waardoor het eenvoudiger wordt om campagnes te beheren, gegevens te analyseren en strategieën aan te passen.

De beste functies van Google Gemini

Gewapend met geavanceerde taalmodellen waarmee je meerdere activiteiten kunt uitvoeren, zoals het genereren van tekst, code, afbeeldingen en audio

Heeft solide mogelijkheden voor het genereren van afbeeldingen om AI-gebaseerde afbeeldingen te maken met behulp van een paar eenvoudige aanwijzingen

Gemini's AI-modellen op maat maken voor uw specifieke behoeften en voorkeuren, zodat u uw eigen AI-gebaseerde platforms en tools kunt ontwerpen met dit framework als basismodel

Het heeft toegang tot het internet, biedt actuele antwoorden en genereert content die rekening houdt met de meest recente informatie die online beschikbaar is

Google Gemini limieten

Voornamelijk nuttig als u al Google services gebruikt voor uw marketingbehoeften

Hoewel het betere, meer contextuele antwoorden biedt in vergelijking met ChatGPT, is het gevoelig voor verkeerde informatie of logische fouten, vooral in het gratis abonnement

Google Gemini prijzen

Gratis versie : $0

: $0 Gemini Business: $24/gebruiker maandelijks gefactureerd

$24/gebruiker maandelijks gefactureerd Gemini Enterprise:$36/gebruiker maandelijks gefactureerd

Google Gemini beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (150+ beoordelingen)

4.4/5 (150+ beoordelingen) Capterra: NA

6. Jasper AI (Beste voor snel en nauwkeurig content aanmaken)

geef je contentmarketingstrategie een boost door snel nauwkeurige content te schrijven met *[_Jasper AI]( https://www.jasper.ai/)* De AI-schrijfassistent voor marketeers, sociale-mediamanagers en makers van content, Jasper is een krachtig platform voor het aanmaken van content dat content van hoge kwaliteit genereert voor uw marketingcampagnes.

Het staat bekend om zijn gebruiksvriendelijke interface en veelzijdigheid en heeft geavanceerde machine-learning mogelijkheden die ontworpen zijn om marketeers te helpen met alles van het schrijven van content, blogberichten en artikelen tot social media berichten en advertentieteksten, en dat alles met behoud van context.

De beste functies van Jasper AI

Gebruik Jaspers AI-gebaseerde geïntegreerde marketingfunctie om uw marketingcampagnes te optimaliseren

Gebruik het krachtige AI-model om content te creëren, waaronder copywriting, het schrijven van blogs, SEO-vriendelijke content en meer

Betrek publiek en bouw aan een solide AI-gestuurde contentstrategie door bestaande content te hergebruiken, optimaliseren en converteren naar verschillende formats

Integreer Jasper veilig in uw bestaande technische stack met ingebouwde functies om uw gegevens te beschermen

Jasper AI limieten

Jasper heeft een lichte leercurve, vooral voor iemand die nieuw is met generatieve AI

Je hebt de Pro of Business versie nodig om geavanceerde functies te krijgen zoals AI beeldgeneratie en bewerkings functies

Het is duur voor bureaus omdat je maar een beperkte merkstem en kennisassets hebt met de Creator- en Pro-pakketten

Jasper AI prijzen

Creator : $49/maand per gebruiker, maandelijks gefactureerd

: $49/maand per gebruiker, maandelijks gefactureerd Pro: $69/maand per maand gefactureerde gebruiker

$69/maand per maand gefactureerde gebruiker Business: Aangepaste prijzen

Jasper AI beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (1200+ beoordelingen)

4.7/5 (1200+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (meer dan 1800 beoordelingen)

7. Claude (Beste voor content van hoge kwaliteit en context)

profiteer van claude's_ _functie voor contextueel begrip om blogs en briefings van hoge kwaliteit te maken Claude is een geweldig ChatGPT-alternatief voor wie een geavanceerd groot taalmodel (LLM) met meerdere gebruikssituaties wil. Deze geavanceerde AI-tool, ontwikkeld door Anthropic, is ontworpen om genuanceerde en contextueel relevante content te bieden.

Wat mij het meest aanspreekt aan deze tool is het vermogen om subtiliteiten in taal te begrijpen, waardoor het ideaal is voor marketeers die goed gemaakte teksten willen maken die diep resoneren met hun publiek. Bovendien kun je documenten, PDF's en andere materialen toevoegen, die het analyseert om marketing content te produceren, waaronder merkrichtlijnen, long-form content, social media posts en meer.

De beste functies van Claude

Creëer content van hoge kwaliteit, waaronder artikelen, e-mails en berichten in sociale media, met behulp van eenvoudige aanwijzingen

Blinkt uit in genuanceerd schrijven en contextueel begrip dankzij de geavanceerde taalmodellen, waardoor het ideaal is voor het maken van marketingcontent waarin de stem en toon van je merk effectief zijn opgenomen in alle collaterals

Een van de beste tools voor het genereren van code waarmee je HTML- of CSS-codes kunt schrijven, afbeeldingen kunt omzetten in JSON-gegevens of complexe code kunt debuggen zonder veel technische kennis

Claude limieten

Het vinden van de juiste prompts is in het begin een beetje moeilijk, in tegenstelling tot ChatGPT en enkele van de andere alternatieven

Kan meer gebruikersinvoer vereisen om de gewenste resultaten te bereiken in vergelijking met gevestigde tools

Prijzen

Free: $0

Pro: $20/maand per persoon

Teams: $25/maand per persoon

Enterprise: Aangepaste prijzen

Claude beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (20+ beoordelingen)

4.7/5 (20+ beoordelingen) Capterra: NA

8. Frase (Beste voor gedetailleerde inzichten in contentmarketing)

ontwerp en maak onderzoeksgebaseerde briefings en artikelen met behulp van *[_Frase's AI]( https://www.frase.io/)* gereedschap

Er zijn veel AI-tools voor SEO-optimalisatie, maar niets doet de klus zo goed als deze eenvoudige tool genaamd Frase . Het is een AI-gestuurd schrijfprogramma dat je kunt gebruiken voor het aanmaken van long-form content, zoekwoordenonderzoek en SEO-optimalisatie.

Met behulp van geavanceerde natuurlijke taalverwerking bestudeert Frase de best presterende content in je niche en biedt inzichten om je te helpen informatieve en SEO-vriendelijke artikelen te maken.

De beste functies van Frase

Analyseer zoekopdrachten en maak onderzoeksgedreven AI-content met de AI-schrijftools

Sjablonen opslaan en hergebruiken om briefings, AI-aanwijzingen of andere terugkerende werkstromen te maken

Uitgebreide content briefings maken op basis van zoekwoordanalyse en optimaliseren voor zoekmachines

Integraties met Google Documenten en WordPress

Verminder limieten

Frase kan worden beperkt in zijn vermogen om zeer creatieve of originele content te creëren

Beperkte zoekopdrachten, zelfs voor de betaalde abonnementen, waarbij alleen het abonnement voor teams onbeperkte zoekopdrachten krijgt

Frase prijzen

Gratis proefversie: $0

$0 Solo : $15/maand

: $15/maand Basis : $45/maand

: $45/maand Teams: $115/maand (maximaal 3 gebruikers)

Verschrijf beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (290+ beoordelingen)

4.8/5 (290+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (300+ beoordelingen)

9. Descript (Beste voor audio- en videomarketing)

Genereer en bewerk audio en video's onmiddellijk op Descript Als je denkt dat ChatGPT werkt fantastisch voor alle gebruikssituaties, denk dan nog eens goed na! Helpt het je bij het maken en bewerken van audio en video content? Nou, Beschrijf zeker wel!

Descript is een van de beste ChatGPT-alternatieven voor het genereren van video en audio content en wordt gebruikt voor podcasts, webinars of videomarketingcampagnes. Een van de opvallende functies is de mogelijkheid om audio en video te bewerken door simpelweg de tekst te bewerken, waardoor het ongelooflijk gebruiksvriendelijk is.

Descript beste functies

Gebruiksvriendelijk platform voor bewerking van video waarmee je clips kunt maken, ondertitels kunt toevoegen, audio kunt verbeteren, clips kunt bewerken en nog veel meer kunt doen

Creëer een realistisch menselijk klinkende verteller of stem met behulp van de AI spraak functie

Tekst naar audio transcriberen die kan worden gebruikt voor podcasts, video of andere formats voor content

Dit ChatGPT-alternatief heeft samenwerkingsfuncties voor projecten in teamverband, waaronder de mogelijkheid om bewerkingen voor te stellen met inline commentaar, clips toe te voegen of te bewerken en meer

Beperkingen

Het gratis abonnement heeft basisfuncties met beperkte export. Voor geavanceerde AI content generatie moet je een betaald abonnement nemen

Het vereist een goede computer voor optimale prestaties

Beschrijvende prijzen

Gratis : $0

: $0 Hobbyist : $19/maand per persoon, maandelijks gefactureerd

: $19/maand per persoon, maandelijks gefactureerd Maker : $35/maand per persoon, maandelijks gefactureerd

: $35/maand per persoon, maandelijks gefactureerd Business : $50/maand per persoon, maandelijks gefactureerd

: $50/maand per persoon, maandelijks gefactureerd Enterprise: Aangepast

Beschrijvende beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (500+ beoordelingen)

4.6/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (170 beoordelingen)

10. Surfer SEO (Beste voor SEO en trefwoorden)

profiteer van sEO voor surfers_ _vriendelijke content aanmaken en ranken

Hoewel er verschillende ChatGPT hacks en prompts die je zullen helpen met creatief schrijven of zoekmachine rankings, SEO voor surfers is de beste tool die ik heb gevonden om het aanmaken van content te vereenvoudigen.

Deze AI-aangedreven ChatGPT alternatieve tool helpt marketeers bij het maken van unieke content en blogs die geoptimaliseerd zijn voor zoekmachines.

Een van de opvallende functies van Surfer is de content editor, die real-time feedback en aanbevelingen geeft op basis van artikelen die het beste presteren voor je target zoekwoorden. Hierdoor kunt u begrijpen welke elementen cruciaal zijn voor een goede ranking, zodat u content schrijft met de juiste zoekwoorden, koppen en zinnen.

Surfer SEO beste functies

Gestroomlijnde keyword onderzoekstool die u helpt de beste zoekwoorden te vinden, inclusief long-tail zoekwoorden en gerelateerde zoekwoorden die overeenkomen met uw intentie

Creëert blog hoofdlijnen en suggesties die u helpen hoogwaardige content te schrijven die is geoptimaliseerd voor zoekmachine ranking

Geïntegreerde plagiaatcontroles en onbeperkte AI-controles om ervoor te zorgen dat uw content origineel is

Surfer SEO limieten

Hoewel elk abonnement je onbeperkte AI-detectie geeft, kun je alleen bij de Scale AI en hogere abonnementen de AI-schrijver gebruiken om AI-artikelen te genereren met een limiet van maximaal 10

Zelfs de premium abonnementen hebben een beperking van auto-optimalisatie en team leden (Scale AI geeft je de mogelijkheid om slechts 5 team leden uit te nodigen)

Surfer SEO prijzen

Essential: $89/maand (tot 30 artikelen) maandelijks gefactureerd

$89/maand (tot 30 artikelen) maandelijks gefactureerd Schaal: $129/maand (tot 100 artikelen) maandelijks gefactureerd

$129/maand (tot 100 artikelen) maandelijks gefactureerd Schaal AI: $219/maand (tot 100 artikelen, met maximaal 10 AI-gegenereerde artikelen) maandelijks gefactureerd

$219/maand (tot 100 artikelen, met maximaal 10 AI-gegenereerde artikelen) maandelijks gefactureerd Enterprise: Aangepaste prijzen

Surfer SEO beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (500+ beoordelingen)

4.8/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (390+ beoordelingen)

De toekomst van marketing is hier: Versterk uw team met ClickUp AI

Wat heeft de toekomst in petto voor marketing en AI? De mogelijkheden zijn eindeloos! Binnenkort zal AI veel meer doen dan nu, zodat uw team zijn creativiteit de vrije loop kan laten terwijl het de veeleisende, minder strategische, repetitieve taken uitvoert.

Bijvoorbeeld in het geval van affiliate marketing aI identificeert de juiste affiliates, terwijl mensen vervolgens controleren en contact opnemen om een solide affiliate programma op te bouwen. Het draait allemaal om het vinden van die balans!

Mijn ChatGPT-alternatief zou ClickUp zijn voor de all-round hulp die het biedt bij het ontwerpen en implementeren van marketingstrategieën. Met kant-en-klare marketingsjablonen en specifieke aanwijzingen helpt de ClickUp AI assistant tool je team bij het beheren van marketingprojecten en het snel genereren van documenten zoals case studies of marketing abonnementen.

Het automatiseert zelfs taken zoals het samenvatten van blog content in social media posts of het vereenvoudigen van content aanmaken met behulp van de krachtige AI-schrijfassistent. Start vandaag nog je gratis proefversie en ontdek hoe ClickUp AI uw marketinginspanningen kan verhogen!