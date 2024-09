Hoe ChatGPT wel (en niet) te gebruiken voor sociale media

Een social media manager zijn is hard werken.

Niet alleen moet je een hele socialmediapostkalender plannen en uitvoeren die is afgestemd op je marketingstrategie (die bijna nooit statisch is), maar je bent ook voortdurend op je hoede om onderwerpen en trends in de gaten te houden die je aanwezigheid op sociale media kunnen verbeteren.

Voeg daar de voortdurende coƶrdinatie met je content-, ontwerp- en zelfs productteams aan toe en je hebt werkdagen waarop je zelfs moeite hebt om tijd te vinden om te lunchen.

Gelukkig kun je ChatGPT voor sociale media gebruiken om een aantal van je abonnementen en werkstromen te vereenvoudigen. šŸ¤–

Hoe ChatGPT gebruiken voor sociale media

Er zijn zes manieren waarop je ChatGPT kunt gebruiken voor sociale mediamarketing: ideeƫn bedenken, sociale-mediakalenders opstellen, instructies genereren, sociale-mediaposts maken, hergebruiken en afbeeldingen genereren.

1. Ideatie

Je hebt net je laatste hersencellen gebruikt om je sociale agenda te abonneren en je CMO vraagt je om in te spelen op een actuele trend. Je stuit op een muur van ideeƫn en komt met ideeƫn die sneller worden afgewezen dan je "viraal" kunt zeggen

Dit is waar ChatGPT een geweldig klankbord kan worden en je kan helpen bij het genereren van ideeƫn (vooral als het wordt ondersteund door inzichten van tools voor sociaal luisteren ).

Met de juiste context en een idee kan ChatGPT je binnen enkele seconden in de juiste richting sturen en zelfs bijschriften voor sociale media en postideeƫn creƫren.

Voorbeeld: Stel dat je een LinkedIn- of Facebook-post wilt maken rond een trending meme sjabloon.

Je kunt ChatGPT het sjabloon geven, details over je product of dienst toevoegen en de tool vragen om je contentopties te geven die teruggrijpen naar de belangrijkste voordelen of specifieke uitdagingen voor het publiek met betrekking tot je aanbod(en).

Vraag ChatGPT om een flitsende hashtag te genereren, stel de output in op een Google-document, bewerk de content om aan je verwachtingen te voldoen en je kunt aan de slag!

creƫer frisse ideeƫn voor sociale posts en campagnes in enkele seconden met ChatGPT_

šŸ’”Pro Tip: Gebruik documenten en afbeeldingen om ChatGPT te helpen bij het bedenken van ideeĆ«n voor content. Instance, stel dat u ideeĆ«n voor social media content wilt halen uit een whitepaper die uw bedrijf onlangs heeft gepubliceerd. Laat de PDF analyseren door ChatGPT en vraag het om met relevante onderwerp vertakkingen te komen. Voila! Unlimited ideeĆ«n.

2. Kalenders

Met de juiste context en details kan ChatGPT snel een uitgebreide social media kalender voor je uitwerken.

Creƫer uitgebreide social media kalenders met ChatGPT

Voorbeeld: Stel dat uw SaaS-bedrijf net een nieuwe functie van het product heeft gelanceerd. Om dit bekend te maken, is u gevraagd om een contentkalender en multiplatformkalender te maken promotiestrategie voor sociale media. Dit is hoe je ChatGPT kunt gebruiken om een campagnekalender op te stellen.

Bepaal eerst een algemene campagnerichting en -thema. Is er een onderliggend idee waarop je elke campagnepost wilt baseren? Geef ChatGPT dan de juiste instructies. Dit omvat details over: De nieuwe functie die wordt gelanceerd, social media doelstellingen en je target publiek

Het campagnethema en de social media-kanalen die je wilt verkennen

Het aantal posts per platform en de formats die onderzocht moeten worden

De totale duur van de campagne en de postingscadans Vraag ChatGPT vervolgens om je instructies te raadplegen en een kalender met potentiƫle onderwerpen op te stellen. Je kunt vragen om output in tabel- of opsommingformaat. Vraag de tool ten slotte om je kalender aan te passen volgens je specificaties en je hebt goud in handen!

šŸ’”Pro Tip: Voordat je ChatGPT gebruikt voor het aanmaken van een social media kalender, moet je ervoor zorgen dat je de verschillende kolommen hebt vastgesteld die moeten worden ingevuld op je content tracker. Zorg er vervolgens voor dat de uiteindelijke kalender die wordt gegenereerd door ChatGPT overeenkomt met de door jou gedefinieerde kolommen. Het zal je veel formatteertijd en frustratie besparen.

Als je een kant-en-klaar sjabloon nodig hebt voor je kalender voor sociale media, ClickUp's sjabloon voor sociale mediapostings is precies wat u nodig hebt.

Sjabloon voor sociale-mediaposting door ClickUp

Met dit sjabloon kunt u uw planning voor berichten maken op ClickUp en samenwerken met uw team om te brainstormen en de kalender te vullen met nieuwe ideeƫn.

U kunt de weergave van de wekelijkse Nog te doen lijst gebruiken om alles bij te houden en taken te maken en toe te wijzen die kunnen worden ingedeeld in verschillende fasen van voortgang. U zult ook dol zijn op de weergave Op platform, die berichten automatisch per platform organiseert.

Je kunt ook andere nuttige sjablonen voor social media content kalenders inclusief kalenders voor A/B-tests die u voor verschillende campagnes uitvoert, of een redactiesjabloon voor sociale posts om uw pijplijn voor sociale-mediacontent te stroomlijnen.

3. Briefings

ChatGPT kan geweldig zijn om snel sterke copywriting en creatieve briefings te genereren.

schrijf sterke social media-teksten en ontwerp briefings met ChatGPT_

Er zijn twee manieren om briefings te genereren als je met ChatGPT werkt.

Als je al weet wat er in je briefing moet komen, definieer dan je vereiste parameters in je prompts, vraag ChatGPT om die velden in te vullen en breng de nodige wijzigingen aan

Als u niet weet wat er in de briefing moet komen,kies een goed sjabloon voor creatieve instructies en vraag ChatGPT om je vereisten uit te werken. Als je voor deze aanpak kiest, is het een goed idee om ChatGPT de rol van je tekstschrijver of ontwerper te laten spelen en je relevante vragen te laten stellen die je briefing kunnen versterken

Natuurlijk helpt AI je om content exponentieel sneller te produceren dan mensen. Maar tegelijkertijd heeft het een zeer beperkt creatief denkvermogen, wat robotachtige output oplevert die het publiek van mijlenver kan ruiken ("In dit concurrerende landschap...").

De beste manier om AI-gegenereerde content te produceren die niet klinkt alsof het door een bot is geschreven? Kies voor een "cyborg"-benadering van copywriting, d.w.z. laat ChatGPT het zware werk doen terwijl jij het denkwerk doet. Dit houdt in dat je de copywriting Taak opdeelt in drie stappen.

Stap 1: Geef een basisopdracht

Dit is waar je een primaire briefing maakt, deze opsplitst in kleinere briefings en elk van deze mini-briefings gebruikt als een progressieve reeks aanwijzingen voor ChatGPT.

In deze fase van het copywritingproces wordt van ChatGPT verwacht dat het de toon en inhoud van het merk goed weergeeft, maar de output zal nog steeds instances van content bevatten die bot-geschreven aanvoelen.

šŸ’”Pro Tip: Vind je het moeilijk om de juiste toon te vinden voor je social media-copy? Vraag ChatGPT om een "conversationele en leuke" tone of voice te gebruiken voor educatieve content, of een "conversationele, assertieve en eigenwijze toon" voor content die van persoonlijke handles afkomstig is. U kunt ook de zinsbouw vereenvoudigen door het leesniveau te definiĆ«ren als dat van een 8e klasser.

Stap 2: bewerk content met hulp van AI

Slechts ongeveer 30-50% van de GPT-gegenereerde content uit de vorige stap zal daadwerkelijk bruikbaar zijn. Nu is het tijd om content te verwijderen die niet menselijk aanvoelt.

Wollige zinnen die geen echte waarde toevoegen voor de lezer

Herhaalde woorden, zinnen, terminologie en interpunctie

Onnodige of onjuiste analogieƫn en metaforen

Overmatig of onnodig gebruik van emoji's

Niet-naleving van merkrichtlijnen

Gebrek aan humor of nuance in de tekst

Stap 3: Content zelf bewerken

Na de vorige stap is ongeveer 50-70% van de door GPT gegenereerde content bruikbaar. Om dit op 100% te krijgen, moet je zelf sleutelbewerkingen uitvoeren die ChatGPT niet aankan.

Toon verbeteren (zoals humor toevoegen aan je content)

Tekst herstructureren om de logische werkstroom te verbeteren

Nuttige analogieƫn en metaforen toevoegen

Technische terminologie toevoegen waarmee je publiek zich kan identificeren

Instanties met niet-helpende content bewerken

Inkorten van secties om te voldoen aan de limieten voor tekens op platforms

5. Hergebruik content

Het hergebruiken van content vormt waarschijnlijk een groot deel van uw social media-strategie. En het is een slimme zet: je wilt het maximale halen uit elke bit content die je produceert. ChatGPT kan hierbij helpen.

Er zijn drie manieren waarop je ChatGPT kunt vragen om je bestaande content te herformuleren.

Deel een link naar gepubliceerde content

Upload content in een PDF format en vraag ChatGPT om het te scannen

Gebruik de goede oude Ctrl C + V (of Cmd C + V, als je een Mac gebruiker bent), en ga direct aan de slag met herformuleren

Voordat je de content deelt die je opnieuw geformatteerd wilt hebben, moet je ervoor zorgen dat je ChatGPT de juiste instructies hebt gegeven met betrekking tot het platform, het publiek, het format van de content, de tone of voice en eventuele limieten voor tekens.

6. Afbeeldingen

Wist je dat ChatGPT afbeeldingen en creatives voor je kan genereren? Je hoeft niet elke keer naar de designer of DM's te gaan als je een social post creatief nodig hebt.

Maar er is een voorbehoud: op dit moment hebben ChatGPT en vergelijkbare generatieve AI-tools moeite met het maken van op tekst gebaseerde creatives, tot een punt waarop de tekst in de creatie compleet onleesbaar is.

Dus als je ChatGPT gebruikt voor het genereren van afbeeldingen voor sociale media, blijf dan bij aanwijzingen die alleen gericht zijn op afbeeldingen zonder tekst. Er zijn twee manieren om dit te doen.

Afbeelding prompts

Moet je een afbeelding vanaf nul maken? Dat kan een beschrijvende kunstopdracht kiezen geef specifieke instructies over de afbeeldingsstijl en genereer afbeeldingen in enkele seconden.

nieuwe afbeeldingen rechtstreeks op je ChatGPT-dashboard genereren_

Referentieafbeeldingen

Heb je een afbeelding die je wilt laten omzetten in een specifieke kunststijl? Je kunt die referentieafbeelding delen met ChatGPT, het verwachte resultaat definiƫren en je instructies aanpassen om meer varianten te krijgen.

Converteer bestaande afbeeldingen naar je favoriete kunststijl met ChatGPT

šŸ’”Pro Tip: Elke afbeelding die je maakt met ChatGPT kan worden afgestemd op je merkrichtlijnen. Je kunt de hexcodes van je merkkleuren definiĆ«ren, deze opsplitsen in primaire, secundaire en tertiaire kleuren en GPT vragen relevante afbeeldingen te maken in de door jou gespecificeerde merkkleuren.

Tips voor het gebruik van ChatGPT voor sociale media

Om het meeste uit ChatGPT te halen voor sociale media-ideeƫn en het aanmaken van content, moet je het volgende doen: verdeel prompts in kleinere stukjes, maak je eigen aangepaste GPT's, bouw een opslagplaats voor prompts die je kunt delen en deel voorbeelden.

Gebruik een iteratieve promptaanpak

Hier is een prompting-fout die u moet vermijden: een LLM-model in Ć©Ć©n keer een hele opdracht geven.

Tools zoals ChatGPT werken niet goed met informatiedumps en vergeten waarschijnlijk instructies. Dat betekent dat je meer tijd moet besteden aan het geven van vervolgcommentaar, het hele proces opnieuw moet starten of, erger nog, de meeste wijzigingen zelf moet maken.

Een beter idee? Verdeel je opdracht in kleinere brokken en kies voor een iteratieve aanpak om de gewenste output te genereren.

Voorbeeld: Stel dat je een geweldige tekst wilt voor een LinkedIn carrousel. In plaats van ChatGPT alle instructies samen te geven, geef je de tool meer context, begin je met een wireframe en wijd je vervolgens een paar aanwijzingen aan elke carrousel slide.

Bij een iteratieve prompt-aanpak zijn er meer berichten per chat nodig, wat betekent dat je je limiet voor chatten sneller bereikt (waarover dadelijk meer). Maar dat is veel beter dan werken met middelmatige resultaten die je uiteindelijk zelf moet verfijnen of herwerken.

Aangepaste GPT's instellen voor specifieke doelen

Op de betaalde abonnementen van ChatGPT kun je doel-specifieke GPT's instellen, d.w.z. je kunt je eigen aangepaste instructies definiƫren of de GPT-sjablonen van OpenAI gebruiken.

aangepaste ChatGPT-assistenten maken voor specifieke marketingdoelen_

Het idee van het maken van je eigen GPT is om instructietijd te verminderen. Je hoeft niet bij elke chat de toon en het publiek te definiƫren of steeds opnieuw belangrijke referenties te delen wanneer je content voor sociale media wilt.

Om aangepaste GPT's te maken of te gebruiken op ChatGPT, klik je op het tabblad 'GPT's verkennen' op de zijbalk van de tool, klik je op de knop 'Maken' of zoek je vooraf gedefinieerde GPT-sjablonen en ga je aan de slag.

Een opslagplaats voor prompts aanmaken

ChatGPT is absoluut een productiviteitsbooster.

Maar de echte productiviteitshack is het delen van kennis, dat wil zeggen: "HĆ©, deze prompt werkte echt goed voor dit specifieke type content of onderwerp. Je zou het eens moeten proberen!"

Het is een goed idee om een solide (maar goed beheerde) opslagplaats van ChatGPT prompts aan te leggen die je kunt delen met je team. De snelste manier om dit te doen is op een spreadsheet, maar de meer beheersbare en aanpasbare manier om het te doen is via de Tabel weergave in ClickUp .

creƫer een aanpasbare opslagplaats met ClickUp's tabelweergave_

šŸ’”Pro Tip: Wanneer u een opslagplaats voor prompts bouwt, moet u ervoor zorgen dat er vangrails zijn ingesteld. Dat betekent dat je strikt moet controleren wie prompts mag toevoegen en weergeven, wie de opslagplaats met anderen mag delen, welke uitvoerkwaliteit bij specifieke prompts hoort, enz. Met aangepaste toestemmingen in ClickUp Documenten nog te doen!

Betere context instellen met voorbeelden

Elke maker van content die met een opdracht werkt, heeft altijd baat bij goede voorbeelden. Dit geldt ook voor generatieve AI-tools zoals ChatGPT.

Een gebied waar AI-tools moeite mee hebben is het nabootsen van de stem of toon van je merk voor social media content. Met de mogelijkheid van ChatGPT om het web te scannen, is dit nu eenvoudig op te lossen.

Voorbeeld: Stel dat u een conversationele maar gezaghebbende toon gebruikt voor alle marketingcontent voor producten. Je hebt echter moeite om ChatGPT dit te laten begrijpen.

De makkelijkste oplossing is om ChatGPT een link te geven naar content waarvan je de toon wilt imiteren en het te laten komen met een aantal eerste concepten.

chatGPT voorbeelden geven om content output te verfijnen_

Als de tool een specifieke link niet kan scannen, kun je zelfs een specifieke alinea of zin kopiƫren en plakken ter referentie (maar zorg ervoor dat je niets plagieert).

Beperkingen van het gebruik van ChatGPT voor sociale media

ChatGPT kan je zeker helpen je social media spel te verbeteren. Maar ondanks alle voordelen heeft de tool een aantal belangrijke tekortkomingen.

Zo kan het onnauwkeurige informatie produceren en zelfs koppelingen naar onjuiste bronnen. Bovendien kan het moeite hebben met creatieve antwoorden.

ChatGPT heeft ook een strikte limiet op het aantal chats dat je kunt hebben in een bepaalde tijd. Als je een grotere limiet wilt voor chatten, zul je meer moeten betalen.

Feitelijke onjuistheden

Onnauwkeurige informatie is vanaf dag ƩƩn een probleem geweest met ChatGPT. OpenAI heeft zelfs een disclaimer toegevoegd (onder elke chat) om gebruikers te waarschuwen voor potentiƫle uitvoerfouten.

Als je een bron van content niet kunt vertrouwen op de feitelijke juistheid, heb je te maken met een enorme tijdverspilling. De hoeveelheid tijd die je kwijt bent aan het controleren van de uitvoer van ChatGPT doet het doel van het toewijzen van de taak aan de tool teniet: productiviteit.

Vermijd voorlopig het gebruik van ChatGPT om social media content te creƫren die sterk leunt op feitelijke nauwkeurigheid. Als je de tool toch moet gebruiken om nauwkeurige content te maken, vraag dan om bronnen voor elk gegevenspunt en feit in de uitvoer.

Robot reacties

De huidige ChatGPT-modellen zijn helaas niet creatief.

De tool begrijpt creatieve nuances en nuances van het publiek niet zoals mensen dat doen, dus de standaard output bestaat uit inspiratieloze, robotachtige reacties. Het resultaat is middelmatige content die het publiek gemakkelijk kan onderscheiden van menselijk gegenereerde content.

De grotere uitdaging is dat zelfs als je een specifieke tone of voice definieert of de tool creatieve aanwijzingen geeft, ChatGPT de neiging heeft om instructies te vergeten en vaak teruggaat naar de trainingsgegevens om ondermaatse output te produceren.

Limieten voor gebruik

Zoals we al eerder hebben besproken, is de enige manier om de gewenste output van ChatGPT te benaderen het gebruik van iteratieve prompts. Daarvoor zijn natuurlijk meer berichten per chat nodig.

De uitdaging is echter dat je zelfs op betaalde abonnementen van ChatGPT slechts maximaal 160 berichten per drie uur kunt verzenden. En dat is bij het duurste abonnement.

Deze limieten voor chatten zijn beheersbaar als je een individuele gebruiker bent. Maar als je een gedeeld team account hebt, kan deze limiet snel uitgeput raken, ook wel productiviteit genoemd.

Als ChatGPT een integraal onderdeel is van je social media workflows, is de enige oplossing voor nu om meerdere accounts te krijgen met een beperkt aantal gebruikers per account.

ClickUp AI voor sociale mediamarketing ClickUp Brein is het dappere en veelzijdigere neefje van ChatGPT. šŸ§

Dus hoewel het een geweldige schrijf- en ideeƫnassistent is (zoals ChatGPT) voor social mediamarketeers, ondersteunt ClickUp Brain ook uw marketingbeheerworkflows.

versnel, automatiseer en vergroot sociale-mediamarketing met ClickUp Brain_

Breng context in content

Net als ChatGPT is ClickUp Brain een AI-schrijfassistent die content en ideeƫn voor je kan genereren. Maar er is hier een sleutel verschil: ClickUp Brain is kunstmatige intelligentie maar met veel meer context

ClickUp Brain werkt op neurale netwerken (vandaar "hersenen") die uw projecten, documenten en taken op Ć©Ć©n platform met elkaar verbinden. Dat betekent dat elke keer dat u ClickUp Brain gebruikt, de output gebaseerd is op een diep begrip van uw projecten en werkstromen.

Bijvoorbeeld, met ClickUp Brain's AI Knowledge Manager, kunt u antwoorden krijgen op vragen met betrekking tot specifieke documenten, wiki's, mensen, producten of taken in of verbonden met ClickUp. Dus, als u een van uw helpcenter blogs op ClickUp zou willen omzetten in een social media carrousel post, hoeft u slechts minimale tijd te besteden aan de instelling van de juiste context voor de ingebouwde AI tool om posts te genereren.

Nog te doen met ChatGPT, zou je de helft van je tijd besteden aan het geven van extreem gedetailleerde instructies aan de tool.

Het alledaagse automatiseren

ClickUp Brain is een handige tool voor het aanmaken van content. Maar in tegenstelling tot ChatGPT, brengt ClickUp Brain ook AI naar je marketing project- en projectmanagement workflows.

Bijvoorbeeld, met ClickUp's AI Project Manager, kunt u nauwkeurige statusupdates en rapporten genereren voor alle taken of subtaken die aan een specifiek project zijn gekoppeld.

Je kunt de tool ook vragen om specifieke acties uit te voeren (zoals het wijzigen van statussen van taken), gedetailleerde abonnementen op te stellen en deze om te zetten in samenwerkingsdocumenten en automatisch de juiste gegevens te verzamelen en relevante velden in documenten te vullen.

ClickUp Brain kan ook transcripties van vergaderingen genereren, op mensen lijkende snelle antwoorden instellen, actie-items samenvatten en sjablonen maken voor terugkerende taken.

Dit alles krijg je niet met de generatieve AI-assistent van ChatGPT.

Werken zonder limieten

In tegenstelling tot ChatGPT heeft ClickUp Brain geen limiet op het aantal prompts dat je kunt invoeren. Dit betekent dat je de prompts doelbewuster kunt benaderen en boeiende content kunt produceren die veel dichter bij de gewenste output ligt.

ClickUp voor marketingbeheer

De breedte van AI-mogelijkheden is niet het enige verschil tussen ClickUp en ChatGPT .

Graaf dieper en het echte verschil komt aan het licht: ClickUp is een strategisch platform met AI, terwijl ChatGPT een tactische AI-assistent is.

Met andere woorden, als je een geweldige marketingtekstschrijver of een brainstormmaatje voor sociale posts wilt, kunnen zowel ClickUp als ChatGPT de klus goed klaren.

Maar als je een solide AI-gebaseerd marketingbeheer nodig hebt (inclusief projectmanagement voor sociale media ) platform dat wordt geleverd met ingebouwde generatieve AI, ClickUp is wat u wilt toevoegen aan uw technologiestapel.

Naast beheer van sociale media, ClickUp voor marketingteams voegt op veel manieren waarde toe aan uw dagelijkse marketingactiviteiten.

Plannen

bouw en organiseer gedetailleerde kalenders voor social media content via ClickUp's kalenderweergave_

Maak een gedetailleerde kalender voor uw sociale-mediamarketingcampagnes viaKalenderweergave op ClickUp. Taken plannen en werk toewijzen in slechts een paar klikken

voor uw sociale-mediamarketingcampagnes viaKalenderweergave op ClickUp. Taken plannen en werk toewijzen in slechts een paar klikken Visualiseer uw marketingideeƫn en abonnementen als stroomdiagrammen metClickUp mindmaps. Zet stroomdiagrammen automatisch om in Taken en pas ze naar wens aan

en abonnementen als stroomdiagrammen metClickUp mindmaps. Zet stroomdiagrammen automatisch om in Taken en pas ze naar wens aan Volg uw marketingactiviteiten met de verschillende andereClickUp weergaven- de Lijstweergave voor gedetailleerde overzichten van Taken, de Bordweergave voor een Kanban-achtig voortgangsrapport, de Boxweergave om de capaciteit te beheren, enzovoort

Samenwerking

sneller en effectiever samenwerken met ClickUp Docs_

Creƫer automatisch content met AI en bewerk concepten voor marketingcontent in realtime met uw team viaClickUp Documenten. Opmerkingen toevoegen, taken toewijzen en bijhouden, geneste pagina's maken en meer

en bewerk concepten voor marketingcontent in realtime met uw team viaClickUp Documenten. Opmerkingen toevoegen, taken toewijzen en bijhouden, geneste pagina's maken en meer Stop met jongleren met communicatietools en werk sneller en effectiever samen met uw teams metClickUp's weergave van chatten. Deel koppelingen en multimedia in chats en tag chatcommentaren naar specifieke leden van het team

Rapportage

Team en individuele targets instellen en delen metClickUp Doelen voor transparantie en verantwoording

instellen en delen metClickUp Doelen voor transparantie en verantwoording Houd iedereen synchroon en op koers metClickUp Dashboards die campagne resultaten en voortgang naar team doelen visualiseren

Sjablonen

ClickUp's brede bereik van automatiseringsmogelijkheden is niet de enige manier waarop het platform u tijd bespaart - u kunt ook waardevolle uren besparen via onze enorme sjabloonbibliotheek voor specifieke taken en project workflows.

Hieronder vindt u enkele sjablonen waarmee social mediamarketeers aan de slag kunnen op ClickUp.

ClickUp Social Media Sjabloon

ClickUp's sjabloon voor sociale media helpt u uw sociale mediastrategie te visualiseren in georganiseerde blokken. Elk blok bevat details over elke post, inclusief toegewezen personen, publicatiedatums, platforms waarop gepost moet worden, links naar concepten voor content, hashtags die gebruikt moeten worden en nog veel meer.

Voor een andere manier om deze informatie te visualiseren, kunt u ook het volgende downloaden ClickUp's sjabloon voor sociale mediaposts . ClickUp's sjabloon voor de werkstroom voor sociale-mediastrategie geeft je ook een goed startpunt om je sociale mediacampagnes vorm te geven en te organiseren.

Voor een andere manier om deze informatie te visualiseren, kunt u ook het volgende downloaden ClickUp's sjabloon voor sociale mediaposts . ClickUp's sjabloon voor de werkstroom voor sociale-mediastrategie geeft je ook een goed startpunt om je sociale mediacampagnes vorm te geven en te organiseren.

Integraties

ClickUp is een zeer uitbreidbaar platform en ondersteunt 1000+ integraties waaronder CRM's, helpdesks, tools voor productiviteit en samenwerking, databases en meer.

Wilt u sociale-mediataken op ClickUp toewijzen via een Slack-bericht? Dat kan! Moet u concepten van content van Google Drive naar ClickUp overbrengen? Heel eenvoudig. Hebt u een Figma-ontwerpbestand of Miro Whiteboard dat u wilt opnemen in uw copywriting brief? Importeer het. Wilt u uw schrijvers helpen om consistent te blijven met grammatica? Synchroniseer ClickUp met Grammarly.

Er is veel dat je kunt doen met ClickUp's brede bereik van app connectors. Maar dat is niet het geval met ChatGPT, dat grotendeels bruikbaar is als zelfstandige AI-assistent. Het integreert wel met andere tools via API's, maar dat is complex en zelfs duur om te doen.

Jij bent de hersens, laat AI de spierkracht zijn

Goede marketing is goed denken.

Hoewel sommige van de beste AI-tools voor sociale media, zoals ChatGPT, zijn geweldige doeners, maar geen geweldige denkers. Als marketeers vergeten we dit soms en gaan we ervan uit dat generatieve AI net zoveel context en creatief vermogen heeft als wij. Dat is niet zo.

Of je nu AI-tools voor het genereren van bijschriften voor sociale media of om ideeƫn op te doen voor actuele campagnes, zie ze altijd als een krachtig hulpmiddel waarmee je dingen nog sneller en efficiƫnter kunt doen. De creatieve controle moet echter bij jou blijven.

Onthoud ook dat echte procesefficiƫntie niet alleen voortkomt uit het terugbrengen van de outputtijd van je content van twee uur naar twee minuten (hoewel dat helpt) - het komt ook voort uit AI die andere workflows in je werkdag ondersteunt en je taken uit handen neemt.

Daar zijn tools als ClickUp voor gemaakt. Probeer ClickUp gratis uit en breng meer productiviteit in uw werkdag!