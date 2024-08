Top 25 AI Art Prompt Ideeën om je creativiteit te stimuleren

AI heeft een eenvoudig credo: hoe beter de input, hoe beter de output. 🎯

In AI-terminologie is de input de prompt en de output het gegenereerde resultaat. Tegenwoordig gebruiken kunstenaars en ontwerpers, zowel professionals als amateurs, AI-aanwijzingen om verbluffende visuele kunst te genereren.

Kunstwerkgeneratoren aangedreven door kunstmatige intelligentie hebben nieuwe wegen geopend voor artistieke expressie. Nu AI-gegenereerde kunst wereldwijd steeds populairder wordt, is het tijd voor jou om mee te doen.

Gereedschappen zoals Midjourney, Stable Diffusion en DALL-E 2 maken het voor iedereen gemakkelijk om te experimenteren met AI-kunstgeneratoren . Ze produceren indrukwekkende resultaten - en veel sneller dan de meeste computerprogramma's voor kunstenaars.

Maar het begint allemaal met weten hoe je de perfecte prompt schrijft. 🎨

Wat zijn AI Art Prompts?

AI art prompts zijn de instructies die een AI-kunstgenerator krijgt om kunstwerken en afbeeldingen te maken. Stel je voor dat je een kunstenaar aanwijzingen geeft, maar in dit geval is de kunstenaar een geavanceerd computerprogramma.

Een goede AI-kunstopdracht is duidelijk, specifiek, gedetailleerd en, het allerbelangrijkste, fantasierijk! 🤖

Waarom heb je een goede AI-prompt nodig?

Om inhoud te creëren - tekst of afbeeldingen - vertrouwen AI-inhoudsgeneratoren op hun begrip van de prompt. Vervolgens vergelijken ze de specifieke kenmerken van de prompt met de dataset waarop ze getraind zijn. De input of de prompt speelt dus een cruciale rol in het proces.

Natuurlijk is er geen standaardproces voor het schrijven van een goede prompt. Het kan zijn dat je een paar keer moet proberen voordat het model een beeld tevoorschijn tovert dat perfect overeenkomt met wat je in gedachten hebt. Dit proces van vallen en opstaan helpt je te begrijpen hoe verschillende elementen in de prompt het gegenereerde kunstwerk beïnvloeden.

Voordelen van het gebruik van AI Art Prompts

Er zijn twee grote voordelen van het gebruik van AI-prompts: AI gebruiken om afbeeldingen te genereren bespaart tijd en kosten. Een ander groot voordeel is dat het geen beperkingen heeft die mensen wel hebben, zoals specifieke vaardigheden en eindige kennis van verschillende artistieke stijlen. 💫

Hier zijn enkele grote voordelen van het gebruik van AI-aanwijzingen.

Tijd efficiëntie

Met een goede prompt kun je binnen enkele seconden een afbeelding genereren in plaats van de uren die het kost om een originele afbeelding handmatig te maken. Sleutelen aan de prompt om de uitvoer aan te passen kan hooguit nog een paar minuten duren.

Kostenefficiëntie

Tijd is geld, en met goedkope, no-code AI-tools kunnen bedrijven de productie van content aanzienlijk verhogen en tegelijkertijd de productiekosten verlagen. Prompts geven artiesten een voorsprong met eerste ideeën en richting in plaats van eindeloos experimenteren om een creatieve vonk te vinden, wat geld bespaart op verspilde materialen en tijd

Consistentie

Door prompts te gebruiken voor AI-afbeeldingsgeneratoren kun je consistentie bereiken. Omdat beeldgeneratoren tekstuele instructies en machinaal leren gebruiken, kun je veel originele ontwerpen maken zonder afbreuk te doen aan merkrichtlijnen of voorkeursstijlen

Toegankelijkheid

Experts beweren ook dat AI-tools zoals Midjourney, Dall-E en Stable Diffusion het ontwerpen gedemocratiseerd hebben het creëren van inhoud . Prompts zijn toegankelijk voor iedereen. Je hoeft dus geen expert in kunst of kunstmatige intelligentie te zijn om visueel aantrekkelijke afbeeldingen te maken 👍🏼

Veelzijdigheid

Het gebruik van prompts voor AI-kunst geeft je ook een ongeëvenaarde veelzijdigheid - AI kan heel goed verschillende artistieke stijlen begrijpen en nabootsen. Dat kan kunstenaars aanmoedigen om te experimenteren met verschillende stijlen en technieken

Innovatie

Beeldgeneratoren moedigen kunstenaars ook aan om buiten de gebaande paden te denken. Je kunt onbekend terrein verkennen en verbluffende, nooit eerder vertoonde kunstwerken maken met onconventionele ideeën en combinaties. AI-kunsttools helpen ook bij het genereren van aanwijzingen om je te helpen brainstormen en innovatieve kunstwerken te maken.

Tot slot kunnen AI-kunst promptgeneratoren kunstenaars uitdagen om hun grenzen te verleggen. Als kunstenaars zich bezighouden met nieuwe en uitdagende aanwijzingen, verfijnen ze hun technieken en breiden ze hun vaardigheden uit.

Uitdagingen en wegversperringen bij het gebruik van AI-prompts voor kunst

De opkomst van AI bij het maken van content heeft geleid tot discussies en debatten onder kunstenaars en ontwerpers. Naast zorgen over schending van het auteursrecht, eigendom en dataschrapen, blijft de devaluatie van menselijk kunstenaarschap een punt van zorg voor doorgewinterde kunstenaars.

Een veelvoorkomend nadeel van het gebruik van AI-aanwijzingen is dat ze beperkend zijn. Omdat AI kunstgeneratoren alleen op deze aanwijzingen werken, is er geen ruimte om te experimenteren met elementen en stijlen buiten de aanwijzingen om. AI-afbeeldingengeneratoren slagen er daarom misschien niet in om nuances en subtiliteiten vast te leggen die een kenmerk zijn van goed kunstenaarschap. AI-gegenereerde kunst heeft ook de neiging om formeel te zijn, zonder een persoonlijk tintje.

Te veel vertrouwen op AI-gegenereerde aanwijzingen is een andere uitdaging. Kunstenaars kunnen moeite hebben om een evenwicht te vinden tussen productievolume en goede kwaliteit.

Je eigen unieke creatieve stem op de voorgrond houden terwijl je vertrouwt op AI-aanwijzingen is nog een andere wegversperring. Ondanks deze uitdagingen worden afbeeldingsgeneratoren langzaam maar zeker fantastische hulpmiddelen voor het maken van content.

Alleen de laatste hindernis moet nog genomen worden: effectieve prompts maken die relevante, boeiende en nuttige content genereren. 💡

Laten we eens kijken hoe we dat kunnen doen.

Winnende AI Art-prompts schrijven

Om een prompt te schrijven die werkt, moet je ervoor zorgen dat je deze details opneemt: het formaat van de afbeelding, het centrale onderwerp, details in verband met het onderwerp, stijlkenmerken of referenties en details in verband met de volledige compositie.

Hier volgt een diepgaande, stapsgewijze uitleg.

**Bepaal of het een foto, tekening, schets, olieverfschilderij of 3D-weergave wordt. Bepaal vervolgens duidelijk waar het kunstwerk om draait. Dat kan een persoon, dier, voorwerp of abstract concept zijn.

**Geef informatie over kleuren, vormen, afmetingen en texturen om het hulpmiddel te helpen bij het genereren van nauwkeurige details. Geef details over de artistieke kunstvorm en stijl die je in gedachten hebt door trefwoorden te gebruiken als "abstract", "minimalistisch", "expressionistisch" of "surrealistisch" om de esthetiek te beschrijven.

Definieer ten slotte de compositie zo gedetailleerd mogelijk Geef de kunstschool, de belichtingsstijl, de beeldverhouding, de verhoudingen en de camerastandpunten aan. Voor de rest kun je je richten op de achtergrond en de context.

Stel dat je een afbeelding nodig hebt van een Viking tegen een moderne achtergrond. Laten we eens kijken naar de stappen die nodig zijn om de juiste prompt voor dit voorbeeld te schrijven:

Bepaal het formaat: Genereer een foto.. Beschrijf het onderwerp: Genereer een foto van een Viking krijgsheer.. Details toevoegen: Genereer een foto van een Viking krijgsheer die een bijl vasthoudt.. Beschrijf de stijl: Genereer een foto in pop-artstijl van een Viking krijgsheer die een bijl vasthoudt in een zwart-wit long shot.. Voeg extra details toe: Genereer een foto in pop-artstijl van een Viking krijgsheer die een bijl vasthoudt in een zwart-wit long shot staande voor Times Square, New York

Je kunt dan details en nuances blijven toevoegen, zoals gedetailleerde beschrijvingen, om kunstwerken en ontwerpideeën te genereren, inclusief elementen zoals specifieke kunststijlen zoals pop-art, scholen of genres, verwijzingen naar popcultuuriconen of tekstuele elementen.

Hoe duidelijker en specifieker je bent in je aanwijzingen, hoe gedetailleerder en genuanceerder het beeld.

Pro-tip: Gebruik de Klik omhoog AI tool om te brainstormen en prompts te maken die geweldige beelden genereren. 💯

Hoewel de AI van ClickUp niet direct digitale kunst genereert, ligt de kracht in het creëren van aansprekende prompts die uw artistieke visie tot leven brengen.

Stel je voor: een bron van ideeën binnen handbereik. ClickUp's kunst prompt en AI-tools voor kunstgeneratoren helpen u brainstormen en beeldideeën bedenken.

Je kunt je ideeën en voorkeuren invoeren en het AI-model zal thema's, concepten en elementen voorstellen die bij die ideeën passen. Je kunt met een paar klikken complete aanwijzingen maken voor je AI-afbeeldingsgenerator.

25 voorbeelden van AI kunstopdrachten

We hebben een verzameling prompts samengesteld die boeiende afbeeldingen zullen creëren in zowat elke AI-gestuurde kunstgenerator.

1. Futuristische stadsgezichten

via Gencraft "Genereer een stadsbeeld met een bruisende, futuristische metropool met torenhoge wolkenkrabbers met unieke, ingewikkelde ontwerpen. Leg een levendige, hightech stedelijke omgeving vast met holografische billboards die de skyline van de stad en de straten eronder verlichten."

2. Levendige kleuren en verlopen

via Gencraft

"Genereer een afbeelding barstensvol levendige kleuren en verlopen, die een abstracte en visueel opvallende compositie vormen. De kleuren moeten in elkaar overlopen en een gevoel van beweging en energie overbrengen."

3. Surrealistische landschappen

via Gencraft

"Genereer een surrealistische landschapsafbeelding met drijvende eilanden, omgekeerde bergen en onconventionele flora. Voeg een droomachtige kwaliteit toe en verleg de grenzen van de werkelijkheid. Tover een scène tevoorschijn met fantasierijke en buitenwereldse elementen."

4. Portretten

via Gencraft

"Genereer een portretafbeelding met de uitdrukkingen, gelaatstrekken en emoties van een persoon in een close-up. Houd de achtergrond neutraal en benadruk de aanwezigheid van de persoon. Breng de diepte en persoonlijkheid van het onderwerp naar voren en creëer een boeiend en goed gecomponeerd portret."

5. Hemellichamen

via Gencraft

"Genereer een afbeelding met hemellichamen in de uitgestrektheid van de ruimte. Voeg planeten, sterren en sterrenstelsels toe om een boeiende kosmische scène te maken."

6. Diepe, donkere bossen

via Gencraft

"Genereer een afbeelding van een diep, donker bos met oude, torenhoge bomen. Leg de mysterieuze sfeer vast met gedraaide takken die angstaanjagende schaduwen op de bosgrond werpen. Roep een gevoel van eenzaamheid en intrige op."

7. Geografische kenmerken

via Gencraft

"Genereer een afbeelding met verschillende geografische kenmerken, waaronder torenhoge bergen, kronkelende rivieren, uitgestrekte woestijnen en weelderige valleien. Het terrein om afbeeldingen te maken is gevarieerd en laat de natuurlijke schoonheid van de aarde in al haar vormen zien."

8. Onderwater zeegezicht

via Gencraft

"Genereer een onderwater zeegezicht met de schoonheid van de diepten van de oceaan. Inclusief koraalriffen, exotische vissen en waterplanten, met zonlicht dat door het water filtert om een dramatische belichting en een kleurenspel te creëren."

9. Sportevenementen

via Gencraft

"Genereer een afbeelding die de sfeer van een sportevenement in een druk stadion vastlegt. Laat de energie, opwinding en competitie zien wanneer atleten hun sport beoefenen. De scène zit boordevol actie en legt de essentie van een spannend sportevenement vast."

10. Bedrijf en handel

via Gencraft

"Genereer een afbeelding die de zakelijke en commerciële scène van een moderne stad weergeeft. Laat torenhoge wolkenkrabbers zien, drukke straten vol professionals en de dynamische activiteit van een bloeiend zakendistrict. Laat mensen zien die aan het vergaderen zijn, mensen die door financiële districten lopen en elektronische tickers die beursupdates weergeven."

11. Historische gebeurtenissen

via Gencraft

"Genereer een afbeelding van de maanlanding, met een eenzame astronaut die op het maanoppervlak staat. Laat de Eagle-module van de Apollo 11 zien die in de buurt zit."

12. Muzieknoten visualiseren

via Gencraft

"Genereer een afbeelding die muzieknoten visualiseert in een abstracte en dynamische compositie. Laat de muzieknoten dansen in de lucht en een symfonie vormen van vormen en symbolen die de essentie van geluid overbrengen. Laat de noten zweven en verstrengelen in de lucht, waardoor een visueel harmonieuze compositie ontstaat."

13. Naties en oriëntatiepunten

via Gencraft

"Genereer een afbeelding die de essentie van Oezbekistan weergeeft. Laat de ingewikkelde architectuur van historische steden zoals Samarkand en Bukhara zien en benadruk de culturele rijkdom van de regio. Plaats de afbeelding tegen de achtergrond van de dorre schoonheid van de Kyzylkum-woestijn."

14. Bloemen en tuinen

via Gencraft

"Genereer een afbeelding van een schilderachtige tuin versierd met diverse, levendige bloemen in volle bloei. Leg de sereniteit van de scène vast, met zorgvuldig gerangschikte bloembedden en kronkelende paden. De scène moet rust uitstralen: Een combinatie van zorgvuldig gerangschikte bloembedden en kronkelende paadjes."

15. Abstract, mechanische tuinen

via Gencraft

"Genereer een surrealistisch beeld van een abstracte en mechanische tuin, waar metalen bloemen versierd met tandwielen dienen als bloemblaadjes en robotachtige lianen denkbeeldige structuren beklimmen."

16. Serene landschappen

via Gencraft

"Genereer een afbeelding met de prachtige landschappen van de Alpen. Laat torenhoge, besneeuwde toppen, weelderige groene weiden en kristalheldere Alpenmeren zien. Inclusief schilderachtige dorpjes genesteld in de valleien."

17. Wereld evenementen

via Gencraft

"Genereer een afbeelding van een vergadering van de Verenigde Naties, met vertegenwoordigers van landen over de hele wereld bijeen om dringende mondiale problemen te bespreken en aan te pakken. Leg de diversiteit aan culturen, talen en perspectieven in de kamer vast, als symbool voor de collectieve inspanning om vrede, samenwerking en begrip op wereldwijde schaal te bevorderen."

18. Realistische foto's

via Gencraft

"Genereer een reeks realistische foto's die alledaagse momenten vastleggen op een oprechte en relateerbare manier. Foto's van mensen die hun dagelijkse leven leiden, openhartige uitdrukkingen en de schoonheid van gewone details."

19. Echte of historische personages

via Gencraft

"Genereer een realistische foto van Malcolm X, de invloedrijke burgerrechtenleider. Leg zijn charisma, vastberadenheid en inzet voor rechtvaardigheid en gelijkheid vast. Breng een moment in beeld dat zijn charisma, vastberadenheid en inzet voor rechtvaardigheid en gelijkheid weerspiegelt."

20. Maak kunst

via Gencraft

"Genereer een impressionistisch aquarel-olieverfschilderij van een rustige vijver. Gebruik penseelstreken om kleuren te mengen, het spel van licht en kleur vast te leggen en een warme gloed van gedempt zonlicht in te voegen."

21. Seizoenen

via Gencraft

"Leg de schoonheid van het winterseizoen vast in één scène, probeer seizoenselementen en kleurenpaletten om de harmonie van de cycli van de natuur over te brengen."

22. Lijndiagrammen

via Gencraft

"Genereer een lijngrafiek die de groei van het gebruik van schone energie in de afgelopen vijf jaar illustreert. Zorg ervoor dat je twee assen en gelabelde gegevenspunten genereert om de opwaartse trend in het gebruik van schone energie te communiceren."

23. Dia's voor een presentatie

via Gencraft

"Genereer een presentatiedia over verkoopkansen in een bepaalde regio. Voeg een kaart toe met de belangrijkste regio's en beknopte opsommingen van marktpotentieel, demografische doelgroepen en potentiële groeigebieden."

24. Emoties visueel weergeven

via Gencraft

"Genereer een visualisatie die immense vreugde weergeeft. Gebruik levendige kleuren, zoals geel en oranje, die samenkomen in dynamische vormen om vreugde en feestelijkheid over te brengen. Probeer vreugde vast te leggen door middel van kleur en vorm."

25. Logo's en emblemen maken

via Gencraft

"Genereer opties van emblemen voor een prestigieuze universiteit, met symbolen zoals een schild, een open boek en een pen. Schik deze elementen in een goed kleurenschema en creëer zo een gevoel van kennis, traditie en verlichting."

Gebruik ClickUp om creatieve AI-opmerkingen te maken

Gebruik ClickUp AI als een snelle krachtpatser om alles te doen, van het opstellen van alledaagse e-mails tot het genereren van verbluffende kunst

Wat als we u zouden vertellen dat u sneller kunt werken met AI die...nou ja, AI gebruikt?

AI kunstaanwijzingen leren schrijven kost tijd en oefening. Maar met ClickUp AI voor kunstaanwijzingen krijgt u een krachtig AI-model dat uw instructies interpreteert en aanwijzingen maakt voor zowat elke gratis AI-kunstgenerator.

ClickUp heeft ook een bibliotheek met promptsjablonen om prompts sneller en eenvoudiger te maken. Er zijn ook kant-en-klare prompts. 👏🏼

Met ClickUp's kunst prompt generator kunt u voor altijd afscheid nemen van creatieve blokkades.

Duik in een wereld van diverse thema's, stijlen en onderwerpen. Van abstracte wonderen tot hyperrealistische portretten, er is voor elk wat wils. Elke prompt laat je AI-kunst creëren terwijl je onbekend terrein verkent in je artistieke expressie.

Sluit je aan bij een levendige gemeenschap van kunstenaars, ontwerpers en docenten die ClickUp hebben gebruikt om geïnspireerd en productief te blijven. Aanmelden voor ClickUp vandaag nog! ✨