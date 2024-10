Free grafiek sjablonen en memes

Stel je een vergadering voor op maandagochtend: je staat op het punt een nieuw project op te starten, niemand weet wat de anderen doen en de lucht is dik van onuitgesproken vragen en algemene ongemakkelijkheid.

Stel je voor dat je het ijs breekt met een eenvoudige grafiek die de unieke persoonlijkheden van je team weergeeft. Het is maar een kleinigheid, maar het kan de sfeer veranderen en de gesprekken toegankelijker en leuker maken.

Grafieken zijn niet alleen om te lachen; ze zijn een slimme manier om teamdynamiek te visualiseren en samen uitdagingen aan te gaan.

In deze blog onderzoeken we hoe sjablonen voor uitlijningsschema's de werkcultuur kunnen verbeteren en sterkere verbindingen tussen de leden van het team kunnen bevorderen. šŸ«±šŸ½ā€šŸ«²šŸ¾

Wat zijn sjablonen voor uitlijningsdiagrammen?

Sjablonen voor uitlijningsschema's zijn visuele hulpmiddelen die in kaart brengen en verduidelijken hoe verschillende mensen of groepen op Ć©Ć©n lijn zitten wat betreft verschillende problemen, doelen of waarden.

Deze sjablonen hebben vaak een raster of matrix layout, waar je verschillende items kunt uitzetten op basis van twee assenā€”goed vs. slecht (hoe moreel iemand is) en wettig vs. chaotisch (hoeveel men zich houdt aan vastgestelde wetten).

Elke as heeft drie verschillende parameters die elkaar kruisen om negen verschillende persoonlijkheidskenmerken te definiƫren.

Bekijk de onderstaande tabel.

Goed šŸ˜‡ Neutraal šŸ˜ Kwaad šŸ‘æ Twee assen ā†“_14 Wettig Goed Neutraal Wettig Kwaad Neutraal Goed Echt Neutraal Wettelijk Neutraal Chaotisch Goed Neutraal Kwaad Chaotisch Kwaad

Tabel met uitlijningstabellen

Alignment grafieken werden voor het eerst populair door het tabletop spel Dungeons and Dragons (D&D), waar ze werden gebruikt om de persoonlijkheid van teken te beschrijven.

Sindsdien worden ze op grotere schaal gebruikt in de populaire cultuur, het onderwijs, entertainment en zelfs onderzoek. Bovendien zijn ze een hit geworden als sjabloon voor meme's! Je kunt ze gebruiken om verschillende mensen met elkaar te vergelijken, wat vaak leidt tot een goede grinnik voor iedereen die ze ziet.

Via: Reddit Met wat verbeelding en creativiteit kun je ze ook toepassen in professionele instellingen. Ze kunnen nuttig zijn om de persoonlijkheid en de besluitvormingsstijl van teamleden te evalueren en om hun leiderschapsaanpak te labelen.

Denk eens aan het plezier van het matchen van persoonlijkheden van collega's met bekende groeperingen, zoals wettig goed voor de gezagsgetrouwe collega of chaotisch neutraal voor de onvoorspelbare creatieveling. Het leukste is dat iedereen erom moet lachen en dat het dient als een leuke ijsbreker virtuele teambuildingactiviteit .

What Makes a Good Alignment Chart Template?

Een goed sjabloon voor een uitlijningsdiagram moet duidelijk, visueel overzichtelijk en aanpasbaar zijn. Dit zijn de sleutel kenmerken van een goed sjabloon:

Een duidelijke layout: Zorg ervoor dat het sjabloon duidelijk gedefinieerde assen en categorieƫn heeft die elkaar niet overlappen, met genoeg ruimte om de mensen of kenmerken toe te voegen die je wilt opnemen

Zorg ervoor dat het sjabloon duidelijk gedefinieerde assen en categorieƫn heeft die elkaar niet overlappen, met genoeg ruimte om de mensen of kenmerken toe te voegen die je wilt opnemen Simpliciteit: Houd de grafieken rechttoe rechtaan, want ze zijn bedoeld om leuk te zijn. Elk vierkant in het raster moet een kort, duidelijk label hebben dat het gemakkelijk maakt om persoonlijkheden toe te wijzen

Houd de grafieken rechttoe rechtaan, want ze zijn bedoeld om leuk te zijn. Elk vierkant in het raster moet een kort, duidelijk label hebben dat het gemakkelijk maakt om persoonlijkheden toe te wijzen Aanpasbaarheid: Pas een sterk sjabloon aan aan verschillende contexten, van dynamiek op de werkplek tot persoonlijke reflectie

Pas een sterk sjabloon aan aan verschillende contexten, van dynamiek op de werkplek tot persoonlijke reflectie Betrokkenheid: Ontwerp een visueel aantrekkelijk sjabloon dat de aandacht trekt en discussies aanwakkert, waardoor het effectiever is om uw publiek te betrekken

6 sjablonen voor grafieken

Een sjabloon voor grafieken ziet er misschien eenvoudig uit, maar ze zijn niet allemaal hetzelfde. Maak je geen zorgen: we hebben de zes beste sjablonen voor je uitgekozen!

1. ClickUp grafiek sjabloon

Humor op de werkplek hoeft niet ten koste te gaan van productiviteit en de ClickUp grafiek sjabloon vindt die balans perfect.

Dit beginnersvriendelijke sjabloon is ideaal voor het organiseren van Taken, strategieƫn en verantwoordelijkheden op een manier die zowel boeiend als effectief is. Met een kant-en-klaar Whiteboard dat inspanningen sorteert op ethische en morele overeenstemming, kunt u initiatieven in kaart brengen, eigendom toewijzen en deadlines in de gaten houden.

Zorg er wel voor dat je de discussie luchtig en informeel houdt. Je wilt niet dat iemand zich beledigd voelt omdat hij in een bepaalde categorie wordt ingedeeld.

Hoe gebruik je de ClickUp grafiek sjabloon:

Betrek iedereen erbij: Begin met het verzamelen van uw team. Een beetje participatie kan er al voor zorgen dat iedereen zich betrokken voelt.

Kies je categorieƫn: Bepaal welke aspecten je in kaart wilt brengen. Je kunt de grafiek aanpassen aan je unieke context, of het nu gaat om het afstemmen van rollen binnen het team, doelen van het project of zelfs leuke onderwerpen zoals favoriete snacks. Dankzij deze flexibiliteit kun je het sjabloon aanpassen voor verschillende discussies, van serieuze strategiesessies tot luchtige teambuildingoefeningen.

Stippel het uit: Gebruik het raster om items of leden van het team te plaatsen. Het sjabloon biedt een duidelijk, gestructureerd format om te visualiseren waar elk teamlid of idee past binnen de bredere context. Moedig een luchtig debat aan - waarom is Linda de Chaotic Good van jullie groep? Wie is het Lawful Neutral lid van het team dat iedereen in toom houdt?

Bijdragen visualiseren: Als je de grafiek invult, krijg je een visuele voorstelling van hoe iedereen in de teamstructuur past. Dit kan helpen om hiaten in vaardigheden of rollen te identificeren en gesprekken over samenwerking op gang te brengen.

Samenwerkingstools gebruiken: Maak gebruik van de geĆÆntegreerde functies voor samenwerking in realtime, zodat de leden van het team hun inzichten en suggesties rechtstreeks in het sjabloon kunnen bijdragen. Dit bevordert een inclusieve omgeving waarin ieders stem gehoord kan worden.

Bijhouden van voortgang: Koppel het sjabloon aan de ClickUp-taakbeheerfuncties, zodat u de voortgang kunt bijhouden van initiatieven die in de grafiek in kaart zijn gebracht. Deze functie zorgt voor verantwoording en houdt iedereen op dezelfde pagina wat betreft deadlines en verantwoordelijkheden.

Speel met je discussies: Door leuke categorieƫn te introduceren (zoals Chaotic Evil voor onconventionele ideeƫn), voegt het sjabloon een spelelement toe aan uw discussies, waardoor ze boeiender en memorabeler worden. Dit kan het moreel van teams verhogen en creatief denken aanmoedigen.

Delen en bespreken: Als je de grafiek hebt Voltooid, deel hem dan met het team. Dit is een geweldige gespreksstarter en kan leiden tot leuke discussies over hoe jullie persoonlijkheden overeenkomen (of botsen) op de werkplek!

Het is een handig hulpmiddel om hiaten op te sporen, om te begrijpen hoe individuele rollen bijdragen aan grotere doelen en om de samenwerking te stimuleren samenwerking in teams -terwijl je een beetje plezier toevoegt met wat je ook in het 'kwaadaardige' gedeelte plaatst.

Voorbeeld: Je zou dit sjabloon kunnen gebruiken om leden van een team in te delen op basis van hoe ze omgaan met deadlines van projecten: Lawful Good voor degenen die deadlines altijd halen, Chaotic Neutral voor degenen die dingen op het laatste moment inleveren en Lawful Evil voor degenen die deadlines halen maar snelkoppelingen nemen.

Dit sjabloon downloaden

2. Sjabloon voor Miro Uitlijningsgrafiek

Breng structuur in de organisatie en doelen van je team met het Miro Alignment Chart Template

De Sjabloon voor uitlijningsdiagram van Miro is uw go-to voor het injecteren van plezier en persoonlijkheid in teambesprekingen.

Je kunt het gebruiken om bijna alles te organiseren, inclusief teampersoonlijkheden, projectideeƫn of zelfs kantoorsnacks. Krijg je maagproblemen van de lasagne uit de kantine? Die hoort zeker thuis in de rubriek chaotisch kwaad!

Het sjabloon kan ook worden gebruikt als ijsbreker om teamdeelname aan te moedigen. De instelling is ook eenvoudig! Kies een onderwerp, selecteer wat leuke afbeeldingen voor de categorieƫn en laat het sjabloon alles automatisch voor je sorteren. Zo eenvoudig is het!

Voorbeeld: Stel je voor dat je de voorkeuren voor snacks op kantoor organiseert, waarbij Chaotic Evil staat voor het lid van het team dat de meest bizarre snackkeuzes meebrengt en Lawful Good voor de collega die het altijd bij gezonde opties houdt.

3. Sjabloon voor grafiek met uitlijning

Doorbreek de mal met de volledig aanpasbare Kapwing I'd Die For You Alignment Chart Meme Sjabloon

De Kapwing Ik zou sterven voor jou grafiek Meme sjabloon breekt af van het traditionele raster format om de dingen wat pittiger te maken.

Dit sjabloon neigt naar humor, waardoor het ideaal is om de stemming in elke situatie te verlichten. Hoewel dit de relevantie op de werkplek enigszins vermindert, kun je het nog steeds in verschillende contexten gebruiken als je denkt dat je team zich er prettig bij voelt.

Het categoriseert reacties op iemand die 'Ik zou voor je sterven' zegt, bereikend van gezonde antwoorden zoals 'Ik zou eerst voor je sterven' tot sarcastische zoals 'Dan verga'

Voel je vrij om de voorbeeldtekst te bewerken en afbeeldingen toe te voegen om je eigen ideeƫn weer te geven teamdynamiek voor een luchtige kijk op kantoorgrappen.

šŸŒŸ Voorbeeld: Stel je een scenario voor waarin je team brainstormt over manieren om waardering voor elkaar te tonen. Je zou dit sjabloon kunnen gebruiken om reacties te visualiseren op de speelse vraag, "Ik zou voor je sterven." Zo zou je verschillende reacties kunnen categoriseren:

Waanzinnig goed: "Ik zou je elke ochtend koffie brengen!": Een reactie die betrouwbaarheid en vriendelijkheid weerspiegelt.

"Ik zou je elke ochtend koffie brengen!": Een reactie die betrouwbaarheid en vriendelijkheid weerspiegelt. Neutraal Goed: "Ik steun je altijd!": Onvoorwaardelijk ondersteunen.

"Ik steun je altijd!": Onvoorwaardelijk ondersteunen. Chaotisch Goed: "Ik bak een taart voor je... met een verrassingsingrediƫnt!": Een leuke en onverwachte manier om zorg te tonen.

"Ik bak een taart voor je... met een verrassingsingrediƫnt!": Een leuke en onverwachte manier om zorg te tonen. Neutraal: "Ik volg de regels en help je bij projecten.": Een toewijding aan werkethiek tonen.

"Ik volg de regels en help je bij projecten.": Een toewijding aan werkethiek tonen. Echt neutraal: "Ik zal erover nadenken!": Een speelse vrijblijvende reactie.

"Ik zal erover nadenken!": Een speelse vrijblijvende reactie. Chaotisch Neutraal: "Ik zou wel eens een grap of twee kunnen uithalen!": Reflecteert spontaniteit en onvoorspelbaarheid.

"Ik zou wel eens een grap of twee kunnen uithalen!": Reflecteert spontaniteit en onvoorspelbaarheid. Wreed Kwaad: "Ik zou je volgende zet strategiseren voor een maximaal effect!": Een sluwe benadering van ondersteunen benadrukken.

"Ik zou je volgende zet strategiseren voor een maximaal effect!": Een sluwe benadering van ondersteunen benadrukken. Neutraal Kwaad: "Ik gebruik je vaardigheden om er zelf beter van te worden.": Een humoristische kijk op eigenbelang.

"Ik gebruik je vaardigheden om er zelf beter van te worden.": Een humoristische kijk op eigenbelang. Chaotisch Kwaad: "Sterf dan, je hebt geen idee wat je te wachten staat!": Een speels en brutaal antwoord dat humor in de mix brengt.

4. Sjabloon voor uitlijningsdiagrammen van Edrawmind

Laat je artistieke kant de vrije loop met de visuele esthetiek van het EdrawMind Schema Sjabloon

De Sjabloon uitlijningsdiagram EdrawMind is een fantastische manier om uw meningen te visualiseren en te delen - of het nu over films, politiek of zelfs teamcultuur .

Hiermee keren we opnieuw terug naar het eenvoudige 3Ɨ3 raster, waarmee je ideeĆ«n gemakkelijk kunt categoriseren met behulp van de klassieke assen.

Wat dit sjabloon zo bijzonder maakt, is de voltooide aanpasbaarheid. Je kunt kleuren, afbeeldingen en lettertypes toevoegen die passen bij jouw unieke stijl. Het is ideaal om iets grappigs of ernstigs te maken, waardoor het perfect is om een gesprek en debat op gang te brengen.

Voorbeeld: Je zou dit sjabloon kunnen gebruiken om de feedback van een team op een recent project te categoriseren, waarbij Lawful Good staat voor constructieve feedback en Chaotic Neutral voor onorthodoxe suggesties die misschien niet in het project passen.

5. Tiermaker D&D Uitlijningsgrafiek Generator

Visualiseer karaktereigenschappen en stimuleer discussies met Tiermaker's D&D Alignment Chart Generator

De Tiermaker D&D Uitlijningsgrafiek Generator is een eenvoudig hulpmiddel om grafieken van uitlijningen te maken. Het maakt het gemakkelijk om tekens of groepsdynamiek te visualiseren.

Deze generator biedt geweldige aanpassingsmogelijkheden, zodat je afbeeldingen kunt uploaden naar elk van de negen sleuven en tekst labels kunt aanpassen aan de door jou gekozen thema's. Zodra je de perfecte grafiek hebt gemaakt, kun je deze eenvoudig downloaden door op de knop 'Afbeelding exporteren' te klikken.

Voorbeeld: Gebruik deze generator om de leden van je team in te delen op basis van hun probleemoplossingsstijlen, waarbij Lawful Good staat voor degenen die de processen volgen en Chaotic Evil voor degenen die de fout ingaan.

6. Imgflip Grafiek Meme Generator

Maak aangepaste grafieken in de exacte stijl die je wenst met Imgflip's Alignment Chart Meme Generator

De Imgflip grafiek Meme Generator is een veelzijdig hulpmiddel voor het maken van hilarische en relateerbare memes voor uw werkplek.

Of je nu fictieve tekens, kantoorgewoonten of ideeĆ«n voor bedrijfsuitjes dit sjabloon biedt een op rasters gebaseerd systeem om alles langs het klassieke 3Ɨ3 rastersysteem te plaatsen.

Dit gezegd zijnde, is Imgflip, net als Tiermaker, een webgebaseerde generatietool. Je kunt dus gemakkelijk de kleuren, de grootte van het raster en de tekst in je grafiek aanpassen. Je kunt ook leuke pictogrammen zoals zonnebrillen en hoeden toevoegen om het nog persoonlijker te maken.

Voorbeeld: Je zou een meme kunnen maken waarin je verschillende soorten vergaderingen vergelijkt, zoals Lawful Good voor de goed georganiseerde, efficiƫnte vergaderingen en Chaotic Evil voor de vergaderingen die eindeloos lijken door te gaan zonder duidelijke agenda.

Nieuwe voorbeelden van grafieken om je te inspireren

Op zoek naar inspiratie voor je eigen grafieken? Bekijk deze andere voorbeelden die creatieve manieren laten zien om eigenschappen en persoonlijkheden te categoriseren!

Aantekening: Deze voorbeelden zijn niet bewerkbaar.

Grafiek van Vriendgroep

Via: Pinterest Deze grafiek voor vriendengroepen van Pinterest categoriseert je collega's of vrienden op basis van een persoonlijkheidstest met betrekking tot hun gedrag in een sushirestaurant aan de lopende band, zodat je elkaar beter begrijpt.

Zo kun je bijvoorbeeld categorieƫn hebben als De Avonturier, die altijd nieuwe sushi-rolletjes probeert; De Kieskeurige eter, die bij zijn favorieten blijft zoals Californische rolletjes; en De Sociale Vlinder, die meer tijd besteedt aan chatten met vrienden dan aan eten.

Ook lezen: Hoe maak je vrienden op het werk en bouw je betekenisvolle relaties op?

Grafiek **PM afstemming

Via: X De PM Alignment Chart is een waardevol hulpmiddel om verschillende stijlen van productmanagers (PM) te verkennen en tegelijkertijd een vleugje humor toe te voegen aan de werkplek.

Deze grafiek categoriseert verschillende PM rollen langs de klassieke assen wetmatig-chaotisch en goed-kwaad, bereikend van de gezagsgetrouwe Wetmatig Goed (de Visionair) tot de onvoorspelbare Chaotische Neutraal (de Draaier) en zelfs de sluwe Neutraal Kwaad (de Opportunist).

Bijvoorbeeld, je zou PM's kunnen indelen in Lawful Good (De Visionair), die een duidelijk stappenplan voor het project hebben; Chaotisch Neutraal (De Draaier), die zich snel aanpast aan veranderingen; en _Neutraal Kwaad (De Opportunist), die strategisch gebruik maakt van situaties ten gunste van hun doelen.

Het creƫert een positieve werkomgeving het stimuleert reflectie over teamdynamiek en bevordert luchtige discussies tussen collega's over hun managementstijlen.

Grafiek Hoe om te gaan met mensen die het niet met je eens zijn

Via: Tumblr De grafiek Hoe om te gaan met mensen die het niet met je eens zijn is een creatieve en vermakelijke manier om verschillende benaderingen van het omgaan met meningsverschillen te categoriseren. Dit sjabloon illustreert op humoristische wijze verschillende reacties, van de kalme, ruimdenkende weergave van 'hun mening is even geldig als de mijne' tot meer terughoudende of indirecte methoden.

Het illustreert op humoristische wijze reacties zoals "Hun mening is even geldig als de mijne" voor de kalme onderhandelaar, "Laten we afspreken dat we het oneens zijn" voor de tactvolle ontwijker, en "Ik heb gelijk, en hier is waarom" voor de assertieve uitdager.

Het is een goed voorbeeld van het integreren van werk grappen in uw discussies voor een boeiendere sfeer.

Maak werk leuk met uitlijngrafieken en ClickUp

Grafieken van de afstemming zijn zowel een leuk als inzichtelijk hulpmiddel om de dynamiek op de werkplek te evalueren.

Met deze sjablonen kunt u verschillende persoonlijkheden en gedragingen binnen uw teams onderzoeken, wat uiteindelijk de samenwerking en communicatie verbetert.

Of u ze nu gebruikt voor teambuildingoefeningen of luchtige memes, grafieken kunnen uw werkcultuur verbeteren, de onderlinge band versterken en het kantoor leuker en boeiender maken.

Wil je humor en creativiteit op het werk omarmen? Meld u aan voor ClickUp vandaag nog!