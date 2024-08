ABC's voor op het werk (Bondgenoten, Buddies en Collega's): Een gids voor het maken van vrienden op het werk

Een werkend volwassen leven betekent weinig tot geen tijd voor sociale contacten buiten het werk.

Tussen werk, huishoudelijke taken, verschillende verplichtingen en nog veel meer verantwoordelijkheden is er nauwelijks tijd of energie om iemand te benaderen die we interessant vinden, een gesprek aan te knopen, een band op te bouwen over wederzijdse rente en een vriendschap te ontwikkelen.

Er is echter een plek waar je gemakkelijk nieuwe vrienden kunt maken: op je werk.

A onderzoek van het Survey Center on American Life ontdekte dat mensen meer kans hebben om vrienden te maken op het werk dan op elke andere plaats! We brengen tenslotte een groot deel van ons volwassen leven op het werk door.

Dus of je nu aan een nieuwe baan begint of je wilt aansluiten bij al bestaande groepen, hier is je gids om vrienden te maken op het werk.

Het belang van vrienden op het werk

Werkvriendschappen krijgen niet genoeg krediet. A recente Gallup onderzoek ontdekt hoe het hebben van een beste vriend op het werk nauw gekoppeld is aan een hogere productiviteit, een beter moreel, meer werktevredenheid en positieve bedrijfsresultaten. Dat is nog niet alles; er is veel onderzoek dat de voordelen van het maken van vrienden op het werk bewijst.

Hier zijn een paar tips die duidelijk maken waarom vrienden op het werk belangrijk zijn:

Emotionele ondersteuning : Werkvrienden hebben een beter begrip van de werkcultuur en jouw professionele doelen en worstelingen. Ze kunnen zich inleven en emotionele ondersteuning en aanmoediging bieden tijdens moeilijke tijden op het werk. Deze woorden van bevestiging stimuleren het moreel en verlichten stress om mensen te helpen tegenslagen te overwinnen

: Werkvrienden hebben een beter begrip van de werkcultuur en jouw professionele doelen en worstelingen. Ze kunnen zich inleven en emotionele ondersteuning en aanmoediging bieden tijdens moeilijke tijden op het werk. Deze woorden van bevestiging stimuleren het moreel en verlichten stress om mensen te helpen tegenslagen te overwinnen Samenwerken : Op goede voet staan met collega'sbouwt teamvertrouwen op en transparantie. Elkaar aardig vinden en vertrouwen helpt de leden van een team om effectiever samen te werken.

: Op goede voet staan met collega'sbouwt teamvertrouwen op en transparantie. Elkaar aardig vinden en vertrouwen helpt de leden van een team om effectiever samen te werken. Gevoel erbij te horen : Vriendschappen op het werk geven een gevoel van kameraadschap. Dit gevoel van erbij horen op het werk creëert een positieve werkomgeving waar werknemers zich betrokken en gewaardeerd voelen in plaats van zich een radertje in het wiel te voelen

: Vriendschappen op het werk geven een gevoel van kameraadschap. Dit gevoel van erbij horen op het werk creëert een positieve werkomgeving waar werknemers zich betrokken en gewaardeerd voelen in plaats van zich een radertje in het wiel te voelen Relevante communicatie: Sterke relaties op het werk cultiveren open en eerlijke communicatie. Dit voorkomt verwarring en misverstanden en verbetert het teamwerk. Zelfs als het team te maken krijgt met een conflict, is het gemakkelijker om dingen uit te praten en snel weer terug te komen

Mentaal welzijn : Of het nu gaat om het afreageren op het verkeer of het delen van een mop, je collega is een oase van verlichting tussen vergaderingen, werkdruk en oplopende deadlines. Ze bevorderen het mentale welzijn door stress te verminderen en veerkracht te vergroten

: Of het nu gaat om het afreageren op het verkeer of het delen van een mop, je collega is een oase van verlichting tussen vergaderingen, werkdruk en oplopende deadlines. Ze bevorderen het mentale welzijn door stress te verminderen en veerkracht te vergroten Hogere productiviteit : Een positieve werkomgeving verhoogt de motivatie en productiviteit omdat werknemers zich meer betrokken voelen bij hun werk. Zulke hoge betrokkenheid stimuleert teams en individuen om hun beste beentje voor te zetten

: Een positieve werkomgeving verhoogt de motivatie en productiviteit omdat werknemers zich meer betrokken voelen bij hun werk. Zulke hoge betrokkenheid stimuleert teams en individuen om hun beste beentje voor te zetten Beroepstevredenheid : Een vriend hebben op het werk maakt je werkdag aangenamer. De combinatie van emotionele ondersteuning en het gevoel erbij te horen verhoogt het niveau van werktevredenheid en zorgt ervoor dat je uitkijkt naar je werk

: Een vriend hebben op het werk maakt je werkdag aangenamer. De combinatie van emotionele ondersteuning en het gevoel erbij te horen verhoogt het niveau van werktevredenheid en zorgt ervoor dat je uitkijkt naar je werk Professionele groei: Een collega als vriend hebben katalyseert professionele groei omdat ze mentorschap, waardevolle feedback en zelfs loopbaanadvies bieden. Ze kunnen ook dienen als een waardevolle verbinding binnen de organisatie, waardoor u in contact komt met nieuwe projecten, kansen en netwerken

Hoe maak je vrienden op het werk: 11 eenvoudige tips en trucs

Hier zijn een paar eenvoudige manieren om vriendschappen op het werk te sluiten (en ze in stand te houden):

1. Maak een praatje en breek het ijs

Onderschat nooit de kracht van een 'Hoi, hoe gaat het?

Om vrienden te maken op het werk, moet je bereid zijn om jezelf bloot te geven en contact te maken met mensen. Stel jezelf voor, vraag mensen naar zichzelf en maak af en toe een praatje.

Als je nieuw bent, houd het dan eerst bij werkgerelateerde vragen, zoals hoe lang iemand al bij de organisatie werkt, wat ze leuk vinden aan het werk, hun carrièrepad, enzovoort. Nadat je het ijs hebt gebroken, kun je langzaam overgaan tot de meer persoonlijke dingen, zoals hobby's en rente, muzieksmaak of abonnementen voor het weekend.

Zulke eenvoudige uitwisselingen kunnen de weg vrijmaken voor diepere en betekenisvollere gesprekken. Nog te doen: gesprekken zijn tweerichtingsverkeer. Als iemand niet vrijwillig informatie wil geven of small talk ongemakkelijk vindt, laat hem dan met rust.

2. Gebruik namen

Ze zeggen dat niets zo goed in de oren klinkt als de eigen naam. Het gebruik van namen in gesprekken is een van de meest effectieve manieren om mensen te beïnvloeden communicatiestrategieën om een emotionele band op te bouwen.

Leer de namen van je collega's en gebruik ze zoveel mogelijk. Van _hello_s en _goodbye_s tot het aanspreken van mensen in groepen (of tijdens een Teams gesprek), gebruik hun namen om hun identiteit te erkennen. Zo laat je zien dat je interesse hebt om meer over hen te weten te komen.

3. Verbinding maken tijdens het eten

U weet hoe we nieuwe buren verwelkomen met versgebakken koekjes of cake? Waarom niet hetzelfde proberen op het werk? Het hoeven niet per se gebakken producten te zijn. Ga creatief aan de slag in de keuken en haal je familierecept boven. Als koken niet je ding is (of te veel werk), koop dan deelbare verpakkingen van je favoriete snacks. Je kunt ook naar de plaatselijke bakker of koffiebar gaan en de bestsellers uitzoeken.

Deel de snacks uit aan collega's of laat ze achter in de kantine met een kleine aantekening. Hoe dan ook, je collega's zullen het attente gebaar waarderen en warm lopen voor je.

4. Breng tijd door in gemeenschappelijke ruimten

Gemeenschappelijke ruimten zoals de cafetaria, loungeruimte en waterkoeler bieden een ontspannen instelling waar collega's kunnen ontspannen, socializen en contacten kunnen leggen. Of je nu een snelle hap neemt of je benen strekt, overweeg om in gemeenschappelijke ruimtes rond te hangen. Het vergroot ook je sociale kring buiten je hokje of verdieping, omdat je misschien mensen van verschillende teams of afdelingen ontmoet.

5. Begin of sluit u aan bij een Slack kanaal

Het is makkelijker om vrienden te maken als je elkaar passeert in de gangen van het kantoor of als je samen luncht. Mensen die op afstand werken hebben dit gemak niet. Maar dat betekent niet dat ze een geïsoleerd leven moeten leiden!

Begin of sluit je aan bij een Slack-kanaal met gelijkgestemde individuen om dit gemeenschappelijke probleem van het missen van dat 'persoonlijke' contact te overwinnen. Sluit je aan bij gemeenschappelijke interesses, zoals tv-series, sport, boeken, recepten of online games. Je kunt zelfs virtuele activiteiten organiseren zoals kijkfeestjes, vergaderingen van boekenclubs, bakwedstrijden of toernooien.

Overleg met je manager of supervisor om er zeker van te zijn dat de rente niet in strijd is met het bedrijfsbeleid.

6. Positieve houding

Een positieve houding is een magneet voor vriendschappen op het werk. Een warme en vriendelijke houding op het werk trekt mensen naar u toe. In ruil daarvoor ontmoet je positieve, gelijkgestemde mensen die je kunnen oppeppen als het even tegenzit.

Positief werkgewoonten zoals anderen helpen, opstaan tijdens moeilijke momenten en je collega's ondersteunen, laten zien dat je een betrouwbare teamspeler bent.

7. Neem deel aan teamactiviteiten

De meeste organisaties organiseren teambuilding activiteiten periodiek. Veel bedrijven nemen dergelijke ijsbrekers ook op in de aanloopfase voor nieuwe werknemers. Deze periodieke gebeurtenissen op het werk versterken de teamgeest en de saamhorigheid door middel van gedeelde ervaringen.

Of het nu gaat om een virtueel spelletje charades of een trektocht in de buitenlucht, elke teamactiviteit is een kans om vrienden te maken op het werk. Je hebt al de gemeenschappelijke basis van gedeelde doelen en uitdagingen. Bovendien betekent het samen oplossen van problemen dat je op elkaar moet vertrouwen en vertrouwen moet ontwikkelen, wat de vriendschap versterkt.

8. Sta open voor gezelligheid na het werk

Het belangrijkste verschil tussen teamactiviteiten en gezellig samenzijn na het werk is dat dit laatste niet verplicht is.

Als je komt opdagen voor sociale gebeurtenissen na het werk, laat je zien dat je het belangrijk vindt om vrienden te maken op het werk. Een drankje drinken tijdens een virtueel happy hour of een bedrijfsdiner bijwonen rond Kerstmis geeft collega's de kans om met elkaar in contact te komen in een leuke, ontspannen en informele instelling buiten het werk.

Je ziet je vrienden op het werk als individuen en ontdekt hun verborgen talenten, interesses of hobby's. Terwijl de werkstroom vrijer wordt en collega's met elkaar lachen, maak je blijvende herinneringen en echte vriendschappen.

9. Vier mijlpalen en prestaties

Vieringen kunnen een perfecte gelegenheid zijn om vrienden te maken op het werk. Prijs collega's voor goed werk en feliciteer ze met hun overwinningen.

Of het nu gaat om een promotie of een geweldige presentatie, het waarderen van collega's toont ondersteuning en kan een gesprek op gang brengen.

Natuurlijk moet zo'n lofbetuiging vanuit authenticiteit komen. U wilt hun succes als uw eigen succes vieren en hun sterke punten en bijdragen erkennen. Kleine token van waardering, zoals een bedankbriefje of zelfs een e-card, kunnen iemands eigenwaarde een flinke boost geven. En als het jouw tijd is, zullen je vrienden je vriendelijke gebaren onthouden en je met hetzelfde enthousiasme behandelen.

10. Vrijwilliger

Bedrijven bieden werknemers vaak de mogelijkheid om vrijwilligerswerk te doen voor een goed doel. Dit is een geweldige manier om werkvrienden te maken die net zo gepassioneerd zijn over het goede doel als jij.

Of je kantoor nu een schoonmaakactie houdt, een bakesale voor het goede doel organiseert of een marathon door de hele stad loopt, vrijwilligerswerk voor zulke gebeurtenissen is een kans om iets goeds te doen en een band op te bouwen met collega's met dezelfde rente.

Werken aan een zinvol doel geeft je ook een gevoel van doelgerichtheid buiten het werk, omdat je bijdrage ten goede komt aan de gemeenschap en de samenleving.

11. Heb geduld

Werk vriendschappen niet in een nacht formulier. Ze hebben dagen, weken en maanden nodig om uit te groeien tot iets authentieks.

Verwacht niet dat je je bestie op het werk vindt bij het eerste happy hour op kantoor dat je bijwoont. Blijf gewoon jezelf en ga de interactie aan met collega's. Je wilt ook geen vriendschap afdwingen alleen maar om vrienden te maken op het werk. Zoek iemand die dezelfde moeite en energie doet en soms zelfs een stapje verder gaat om jou het gevoel te geven dat je waardevol bent op het werk.

lees ook:_ *hoe te netwerken op een conferentie* 🤝

Verlegenheid overwinnen en verbindingen leggen op het werk

Ben je verlegen of sociaal onhandig en wil je graag vrienden maken op het werk, maar ben je bang om jezelf bloot te geven? We zien je. Hier zijn een paar snelle tips voor je:

Stel communicatiedoelen: Daag jezelf uit met eenvoudigecommunicatie doelen. Zeg tegen jezelf dat je op een dag met meerdere collega's zult communiceren of dat je elke week met een nieuw persoon zult praten. Zulke kleine, haalbare doelen zullen je zelfvertrouwen vergroten en je stimuleren om relaties op de werkplek te onderhouden Oefen actief luisteren: Gebruik je verlegenheid in je voordeel door de rol van een 'goede' luisteraar op je te nemen. Oefen actief luisteren door aanwezig en aandachtig te zijn tijdens gesprekken. Door open vervolgvragen te stellen kun je het gesprek werkstroom houden zonder je sociale batterij uit te putten Gebruik open lichaamstaal: Lichaamstaal is een andere manier om deel te nemen aan gesprekken zonder echt te spreken. Maak oogcontact, glimlach en knik waar nodig, en je bent een actieve deelnemer aan een gesprek zonder een woord te zeggen Maak gebruik van technologie: Als face-to-face interacties intimiderend aanvoelen, gebruik dan technologie om digitaal te communiceren. U hebt verschillende opties, van instant messaging tot e-mail tot video conferencing, om een goede verstandhouding op te bouwen met uw collega's

Sluit u aan bij interessegroepen: We hebben al gezien hoe gemakkelijk het is om vriendschappen te sluiten als je een deel van je interesses deelt. Overweeg om lid te worden van belangengroepen om verbindingen op te bouwen die verder gaan dan werk. Misschien vind je het ook gemakkelijker om met iemand te praten als je gemeenschappelijke interesses hebt Leren, observeren en improviseren: Gelukkig vind je verschillendeboeken om communicatievaardigheden te verbeteren. Leer hiervan en probeer verbinding te maken met je collega's Teams vormen: Elke werkplek heeft die ene extraverte collega die iedereen kent. Sluit vriendschap met zo iemand en je zult indirect vriendschappen vormen met alle anderen Neem hulp aan: Wees niet bang om ondersteuning te zoeken bij je manager, mentor of collega. Praat met hen over je specifieke uitdagingen en zij kunnen je ondersteunen bij het opbouwen van zinvolle verbindingen Beoefen zelfcompassie: Als je verstijft in sociale instellingen of huiverig bent voor gebeurtenissen die door het bedrijf gesponsord worden, erken deze emotie dan en zeg tegen jezelf dat het oké is om je zo te voelen. Oefen zelfcompassie en wees niet te streng voor jezelf. Herinner jezelf eraan dat dit soort dingen tijd kosten en dat je nog verschillende kansen krijgt om vrienden te maken op het werk

Onlineplatforms gebruiken om werkrelaties op te bouwen

Je gebruikt verschillende online platforms op het werk voor van alles en nog wat, van teambeheer om je week te plannen. Maar wist u ook dat u deze online platforms kunt gebruiken om relaties op de werkplek op te bouwen en te onderhouden?

Dit is hoe.

Interne communicatiemiddelen

Bijna alle organisaties gebruiken verschillende communicatiemiddelen op de werkplek zoals clients voor e-mail, instant messaging tools of platforms voor videoconferenties. Deze helpen bij het onderhouden van efficiënte synchrone en asynchrone communicatie tussen de leden van een team, ongeacht de locatie.

Gebruik deze kanalen en tools om in contact te komen met je collega's. Richt chatrooms en op rente gebaseerde Slack-kanalen in, plan virtuele koffiebijeenkomsten of praat bij met je nieuwe werkvriend. Verbinding maken over gedeelde interesses, ervaringen en uitdagingen legt de basis voor diepe vriendschappen.

Samenwerkingsplatforms

Samenwerktools worden vaak gebruikt in combinatie met software voor interne communicatie oplossingen. Ze bieden een gecentraliseerde locatie voor teams om bestanden te delen, documenten te maken en te bewerken, ideeën uit te wisselen en samen te werken aan projecten. Deze inspanningen dragen bij tot teambuilding omdat iedereen werkt aan een gemeenschappelijk doel.

Gebruik platforms zoals ClickUp om samen te werken met collega's om complexe problemen op te lossen. Samen uitdagingen overwinnen zal meer waarde toevoegen aan jullie vriendschap.

Sociale netwerksites

Verbinding maken met werkvrienden via sociale netwerksites zoals Instagram kan voor sommigen in een grijs gebied vallen. Natuurlijk hangt het helemaal af van jullie comfortniveau en de diepte van jullie vriendschap, maar niet iedereen wil collega's op hun sociale mediafeeds.

Dus, om vriendschappen op het werk te onderhouden en tegelijkertijd je privéleven gescheiden te houden, kun je verbinding maken via professionele platforms zoals LinkedIn. Gebruik het om te netwerken met collega's, mentoren en leiders en breid je professionele kring uit.

Leren en vaardigheden ontwikkelen

U en uw collega's kunnen zich aanmelden voor leer- en vaardigheidsontwikkelingsprogramma's. Online leerplatforms, bijscholingsprojecten, virtuele gebeurtenissen en interactieve webinars helpen om vaardigheden te verbeteren. Deelname hieraan met collega's kan ook relaties versterken.

Elkaar helpen om professionele doelen te bereiken en de voortgang van je carrière te versnellen, verrijkt de relaties op het werk door ze waardevoller te maken.

Platformen voor werknemersbetrokkenheid

De meeste organisaties gebruiken platforms voor werknemersbetrokkenheid. Deze platforms kunnen een gevoel van erbij horen ontwikkelen en een gemeenschap opbouwen die relaties op het werk verrijkt. Van deelname aan teambuildingactiviteiten tot het vieren van professionele prestaties, deze betrokkenheidsportalen bieden een kans om een band op te bouwen en positieve en betekenisvolle relaties op te bouwen.

Bonus: Communicatie abonnement sjablonen

Professionele grenzen in vriendschappen op de werkplek

Hoewel het maken van vrienden op het werk zijn verdiensten heeft, moet je ook professionele grenzen handhaven om een gezonde en respectvolle werkomgeving te garanderen. Nog te doen vergt vaardigheid, want je wilt niet onbeleefd of afstandelijk overkomen terwijl je je grenzen handhaaft.

Hier zijn een paar tips die je kunnen helpen:

Grenzen stellen en respecteren: Houd rekening met de grenzen en voorkeuren van je werkvrienden en wees duidelijk over je verwachtingen en grenzen. Respecteer de privacy van je nieuwe vrienden en geef ze de ruimte als dat nodig is

Houd rekening met de grenzen en voorkeuren van je werkvrienden en wees duidelijk over je verwachtingen en grenzen. Respecteer de privacy van je nieuwe vrienden en geef ze de ruimte als dat nodig is Privacy in professionalisme: Vermijd het bespreken van diep persoonlijke onderwerpen en gevoelige problemen zoals religieuze of politieke overtuigingen in een professionele instelling. Houd privézaken privé om de relatie met iedereen hartelijk te houden

Vermijd het bespreken van diep persoonlijke onderwerpen en gevoelige problemen zoals religieuze of politieke overtuigingen in een professionele instelling. Houd privézaken privé om de relatie met iedereen hartelijk te houden Ontdek hiërarchieën op de werkplek: Houd rekening met de machtsdynamiek op de werkplek terwijl je vriendschappen sluit op het werk. Natuurlijk kan je nieuwe baas cool zijn, maar je wilt geen situatie creëren die je carrièredoelen kan beïnvloeden

Houd rekening met de machtsdynamiek op de werkplek terwijl je vriendschappen sluit op het werk. Natuurlijk kan je nieuwe baas cool zijn, maar je wilt geen situatie creëren die je carrièredoelen kan beïnvloeden Blijf weg van roddels: Vermijd roddelen of het onderhouden van roddels. Leg vanaf het begin van de vriendschap vast dat je niet zult deelnemen aan onproductieve en negatieve gesprekken over anderen. Als je verstrikt raakt in een kantoordrama, doe er dan niet meer aan mee en blijf passief tot alles weer rustig is

Vermijd roddelen of het onderhouden van roddels. Leg vanaf het begin van de vriendschap vast dat je niet zult deelnemen aan onproductieve en negatieve gesprekken over anderen. Als je verstrikt raakt in een kantoordrama, doe er dan niet meer aan mee en blijf passief tot alles weer rustig is Geef voorrang aan werk boven gezelligheid : Hoewel het natuurlijk is om vrienden te maken op het werk en je deel van de lol te hebben, moet je onthouden dat de primaire focus van je werkplek het handhaven van productiviteit is. Zorg ervoor dat je je werk en verantwoordelijkheden niet deprioriteert

: Hoewel het natuurlijk is om vrienden te maken op het werk en je deel van de lol te hebben, moet je onthouden dat de primaire focus van je werkplek het handhaven van productiviteit is. Zorg ervoor dat je je werk en verantwoordelijkheden niet deprioriteert Eerlijke behandeling voor iedereen: Behandel alle collega's eerlijk en gelijk, ongeacht uw relaties buiten het werk. Toon geen vooringenomenheid of vriendjespolitiek, vooral niet bij het nemen van beslissingen of het oplossen van conflicten, en blijf objectief

ClickUp: Uw betrouwbare werkvriend

Vriendschappen sluiten en onderhouden op het werk is niet gemakkelijk, maar het hoeft ook niet ingewikkeld te zijn, vooral niet als u tools zoals ClickUp hebt. ClickUp biedt samenwerkingsdetectie waardoor u met teamgenoten aan een gedeeld project kunt werken. U kunt samen documenten maken en bewerken, opmerkingen toevoegen en taken aan elkaar toewijzen. U kunt ook

ClickUp Whiteboards

om ideeën uit te wisselen met uw team, mogelijke oplossingen te bespreken, mindmaps te maken en werkstromen op te stellen en collectief naar een gezamenlijk doel toe te werken.

En dan is er nog

ClickUp Weergave chatten

die gesprekken in threads sorteert zodat u aan meerdere interacties kunt deelnemen zonder uw verstand te verliezen!

ClickUp checkt alle boxen om die one vriend op het werk te zijn die je nooit zal teleurstellen.

Ontdek hoe ClickUp u helpt het beste van uzelf te geven. Nu gratis aanmelden !

Veel gestelde vragen

**1. Hoe kan ik vrienden maken op het werk als ik nieuw ben?

Als je nieuw bent op kantoor en vrienden wilt maken, kun je overwegen jezelf voor te stellen aan je collega's, een praatje te maken, gebeurtenissen op het werk bij te wonen en deel te nemen aan teamactiviteiten om je collega's beter te leren kennen.

**2. Wat zijn de voordelen van vrienden maken op het werk?

Vrienden maken op het werk ontwikkelt een gevoel van kameraadschap en erbij horen. Het is een tegengif voor isolement en eenzaamheid en verbetert de samenwerking en communicatie tussen de leden van een team. Het stimuleert betrokkenheid, wat het moreel verbetert en de tevredenheid op het werk vergroot. Bovendien kan het netwerkmogelijkheden bieden voor persoonlijke groei en carrière.