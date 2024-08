100+ Leuke Virtuele Teambuilding Activiteiten om de Teamgeest op te krikken

Zelfs met alle voordelen van virtuele teams over 53% van de telewerkers vindt het moeilijk om verbinding te maken met collega's van achter het scherm.

We hebben het allemaal meegemaakt!

Hoe handig werken op afstand ook is, werknemers voelen zich soms eenzaam.

Virtuele teambuildingactiviteiten zijn leuke spelletjes en oefeningen die collega's helpen samen te werken aan een gezamenlijk doel, ongeacht de locatie. Het helpt om elkaar te leren kennen en relaties op te bouwen, wat de cohesie en creativiteit bevordert.

De meeste van je collega's zullen aankondigingen van gebeurtenissen voor teambuilding 'meh' vinden omdat ze bang zijn voor weer een saaie vergadering zonder het 'fun'-element.

Om je teambuildingactiviteiten met externe medewerkers te verbeteren, hebben we een lijst samengesteld met 100+ leuke virtuele teambuildingactiviteiten en -tools om de samenwerking en betrokkenheid binnen externe teams te verbeteren.

Laten we gaan 🎉

Het belang van virtuele teambuilding

Virtuele teambuilding is essentieel voor teams op afstand om isolatie te overwinnen en de communicatie te verbeteren, teamvertrouwen op te bouwen en werknemers betrokken houden. Laten we eens kijken hoe virtuele teambuildingactiviteiten teams op afstand helpen om verbonden te blijven.

Help relaties op te bouwen: Virtuele teambuildingactiviteiten helpen werknemers op afstand elkaar persoonlijk te leren kennen ondanks het feit dat ze niet fysiek op dezelfde locatie aanwezig zijn. Deze activiteiten helpen sterkere relaties op te bouwen, die essentieel zijn voor een maximale samenwerking en productiviteit van het team

Virtuele teambuildingactiviteiten helpen werknemers op afstand elkaar persoonlijk te leren kennen ondanks het feit dat ze niet fysiek op dezelfde locatie aanwezig zijn. Deze activiteiten helpen sterkere relaties op te bouwen, die essentieel zijn voor een maximale samenwerking en productiviteit van het team Verhoog het moreel en de betrokkenheid: Deelnemen aan leuke en interactieve teambuilding activiteiten zorgt voor een onderbreking van de dagelijkse sleur en stelt de leden van het team in staat om tot rust te komen en te ontspannen. Dergelijke pauzes helpen stress te verminderen en leiden tot een beter moreel en algemeen welzijn

Deelnemen aan leuke en interactieve teambuilding activiteiten zorgt voor een onderbreking van de dagelijkse sleur en stelt de leden van het team in staat om tot rust te komen en te ontspannen. Dergelijke pauzes helpen stress te verminderen en leiden tot een beter moreel en algemeen welzijn Verbeter de communicatievaardigheden: Onze lijst bevat veel leuke virtuele teambuildingactiviteiten om de communicatie en teambinding te verbeteren. Deze activiteiten omvatten actief luisteren, ideeën duidelijk verwoorden en constructieve feedback geven aan de teamledenmedewerkers op afstand betrokken te houden. Als je moe bent van hindernissen in de productiviteit door miscommunicatie, dan zijn deze activiteiten een must om uit te proberen!

Onze lijst bevat veel leuke virtuele teambuildingactiviteiten om de communicatie en teambinding te verbeteren. Deze activiteiten omvatten actief luisteren, ideeën duidelijk verwoorden en constructieve feedback geven aan de teamledenmedewerkers op afstand betrokken te houden. Als je moe bent van hindernissen in de productiviteit door miscommunicatie, dan zijn deze activiteiten een must om uit te proberen! Verbeteren van probleemoplossende vaardigheden: Bij veel virtuele teambuildingactiviteiten moeten deelnemers samenwerken om complexe problemen op te lossen. Zulke virtuele spellen leren je team samen te werken om doelen te bereiken

100 Virtuele teambuildingactiviteiten om te proberen in 2024

Hier is een lijst met 100+ leuke virtuele teambuildingactiviteiten om je team samen te brengen voor maximale efficiëntie.

1. Virtuele ijsbrekers

Hebben de leden van uw team het gevoel dat ze elkaar nog niet kennen? Tijd om het ijs te breken! 🥶

Virtuele ijsbrekers zijn activiteiten en oefeningen die gesprekken met je teamleden stimuleren.

Het belangrijkste doel van ijsbrekeractiviteiten is om teamleden in staat te stellen om gesprekken in vrije vorm te voeren in een leuke, informele instelling.

Voorbeeld: 'Twee waarheden, één leugen' is een uitstekende ijsbreker. Elk lid van het team moet drie uitspraken over zichzelf bedenken. Van deze uitspraken zijn er twee waarheden en één leugen. De rest van het team luistert aandachtig en probeert te raden welke uitspraak de leugen is. Als iedereen gestemd heeft, ga je verder en onthul je het antwoord.

Op dezelfde manier zijn er andere virtuele ijsbrekeractiviteiten, zoals 'Six Word Memoirs' en 'Desert Island Intelligences.'

Over introducties gesproken, het is niet gemakkelijk om in één vergadering alles over iedereen te onthouden. Dat is waar het team ontmoeten sjablonen kunnen je helpen om iedereen snel voor te stellen. Houd deze sjablonen bij de hand om ieders functienamen, ervaring, vaardigheden en contactgegevens op één plek te zien.

Je kunt ook sjablonen voor teamhandvesten gebruiken om de missie en doelstellingen van je team te documenteren, zodat iedereen op dezelfde pagina zit.

2. Virtuele teambuilding

Interactieve spellen zoals Pictionary of Dumb Charades zijn een leuke manier om teamwerk en vriendschappelijke competitie te verbeteren.

Deze spellen kun je geen ijsbreker noemen; je speelt ze meestal nadat je een goede verstandhouding hebt opgebouwd met je teamleden.

Het mooie is dat de meeste video conferencing apps zoals Zoom, projectmanagement tools zoals ClickUp en samenwerkingsapps zoals MS Teams zijn uitgerust met tekengereedschappen en elementen om Pictionary te spelen zonder dat je team een andere app hoeft te installeren.

3. Virtuele talentenjachten

Als je de interesses en passies van je teamleden begrijpt, kun je beter met ze samenwerken. Soms betekent dit dat je je collega's moet waarderen voor hun unieke talenten.

Virtuele talentenjachten kunnen hiervoor een handig hulpmiddel zijn. Jij en je collega's kunnen jullie creatieve kanten laten zien, en als je ontdekt dat hun rente en die van jou elkaar mogelijk overlappen, kunnen jij en je team een betere band opbouwen!

4. Online workshops teambuilding

Een andere geweldige manier voor teambuilding is het organiseren van virtuele workshops of trainingen. Onderwerpen kunnen zijn teamleiderschap communicatievaardigheden, teamdynamiek en het verbeteren van professionele ontwikkeling en samenwerking. Workshops met rollenspellen en groepsdiscussies zijn een speciale vermelding waard.

Hoewel deze workshops de leden van je team zullen helpen groeien, moet je, om het beste in elk lid naar boven te halen, focussen op verschillende fasen van teamontwikkeling

formeren, stormen, normeren, presteren en afsluiten. Zorg ervoor dat je in elke fase aanwezig bent om je werknemers te begeleiden.

5. Virtuele lunchvergaderingen

Eten is een van de eenvoudigste manieren om mensen samen te brengen. Met virtuele lunchvergaderingen kunnen leden van een team online samenkomen, samen eten, chatten en een band opbouwen tijdens een maaltijd. Het mooie is dat deze vergaderingen ongelooflijk eenvoudig en gemakkelijk te houden zijn.

Bovendien is elke week een virtuele lunchbijeenkomst een uitstekende manier om relaties op te bouwen buiten het werk om. Gebruik deze virtuele vergaderingen om meer informatie te krijgen over uw collega's: hun eetvoorkeuren, favoriete restaurants en hoe ze hun tijd buiten het werk doorbrengen.

6. Filmavonden op afstand

Iedereen hecht zich aan eten en films zijn een goede tweede. 🎬

Om je virtuele teambuilding te verbeteren, kun je overwegen om virtuele filmavonden te organiseren waarbij de leden van het team samen films kijken via gesynchroniseerde streamingplatforms.

Voorbeeld, Netflix-partij is op dit moment de grote vis in het ecosysteem van externe kijk-partijen. Het werkt als een extensie voor de browser, waardoor tot 50 mensen samen alles op Netflix kunnen bekijken.

Ook apps van derden zoals Scener maken het mogelijk om op afstand te kijken via Netflix, Disney+, HBO en meer.

7. Groepsmeditatie of yogasessies

Als teamleider die zich er terdege van bewust is hoe stressvol de werkomgeving kan zijn, moet u uw team aanmoedigen door middel van activiteiten die het volgende bevorderen mentaal welzijn .

Als je van meditatie en yoga houdt, kun je virtuele sessies leiden om ontspanning, mindfulness en stressverlichting onder teamleden te bevorderen. Zo niet, dan kun je yoga-/meditatiesessies voor groepen houden met behulp van YouTube-videogidsen die iedereen de broodnodige ontspanning geven!

8. Online kooklessen

Kook je zelf? Zo ja, leer je team dan een recept of twee of leer zelfs hun favoriete recepten. 🍴

Je kunt ook een lid van je team een virtuele kookles laten leiden. Als niemand in je team kookt, organiseer dan groepssessies waarin je kunt leren van de ontelbare video's die het internet biedt!

9. Online komediesessies

Wat is iets waar iedereen van houdt, behalve eten? Lachen, natuurlijk!

Je kunt online comedysessies organiseren met je team, waarbij iedereen grappen deelt over elkaar of over wat er in je leven gebeurt. Misschien ontdek je wel het verborgen talent van een collega voor stand-up! Als je je team de kans geeft om je openlijk uit te lachen over je eigenaardigheden en er sportief mee omgaat, ben je de coolste teamleider ooit!

10. Online fitnessuitdagingen

Als er één ding is dat we allemaal hebben geleerd van 2020 en 2021, dan is het wel het belang van een gezond lichaam voor een gezonde geest. Door fitnessdoelen voor elkaar in te stellen, blijf je niet alleen gezond, maar krijg je ook het gevoel dat je samenwerkt aan een gemeenschappelijk doel. Het resultaat zal zeker zijn weerslag hebben op de output van jullie projecten!

Op zoek naar meer suggesties voor virtuele teambuildingactiviteiten? Hier zijn nog een paar teambuildingactiviteiten voor je team op afstand.

Spelletjes, quizzen en trivia

11. Virtuele bordspelavond

12. Virtuele bingo

13. Augmented reality-spel

14. Virtueel 'heb ik nog nooit'

15. Bucket list uitdaging

16. Persoonlijkheidstest quizzen

17. Virtueel emoji-gespreksspel

18. Virtueel code breken

19. Virtueel moordmysterie

20. Digitale marketing weetjes

21. Online trivia spellen

22. Virtuele speurtocht

23. Virtuele spreekbeurt

24. Virtuele ontsnappingsruimte

25. Raad de emoji-wedstrijden

26. Virtueel 'wie ben ik'

27. Online tijdmachine trivia

28. Raad de slogan

29. Logo weetjes

30. Podcast weetjes

31. Vrijdag special - 'ken je team' virtuele vergadering

32. Virtuele racespellen

33. Virtuele vijfvingershowdown

Eten en drinken

34. Virtuele kroegentocht

35. Virtuele mixologiecursus

36. Digitaal toetjesfeest

37. Virtuele happy hours

38. Kookboekenclub

39. Trivia Cook-off

Muziek en dans

40. Virtuele karaoke sessies

41. Online samen schrijven aan toneelstukken

42. Virtueel dansfeest

43. Virtuele open mic avond

44. Groepskaraokewedstrijd

45. Virtuele DJ-strijd

46. Online muziek jamsessies

47. Samenwerking afspeellijsten groep

48. 'Name that tune' uitdaging

Creatieve uitdrukkingen

49. Wat als je X was (een CEO, filmster of vergelijkbare herkenbare rollen)

50. Uitdaging voor het delen van foto's

51. Virtuele improvisatie sessie

52. Creatieve schrijfwedstrijden op afstand

53. Digitale toneelschrijfwedstrijd

54. Verhalensessie op afstand

55. Virtuele kunstuitdaging

56. Schilder- en drinksessies op afstand

57. Knutselsessies op afstand

58. Spreadsheet pixel art

59. DIY knutsel uitdaging

60. Virtuele origamisessie

61. Samenwerking digitale kunst

62. Virtuele modeshow

63. Doe-het-zelf-decoratie-uitdaging

64. Fotografiewedstrijden binnen teams

65. Online schetsles

Intellectuele bezigheden

66. Debatclub

67. Virtuele Sudoku sessies

68. Virtuele boekenclub

69. Energie-uur

70. Spreadsheet oorlogen

Interactieve activiteiten voor teambuilding

71. Rollenspel leider

72. Wekelijkse winstviering

73. Productiviteit tips showdown

74. Product pitch uitdaging

75. Afdelingsruildag

76. Virtuele workshop over communicatie

77. Online brainstormsessies

78. Virtuele teamachtervolging

79. Interdepartementaal mentorprogramma

80. deal or no deal' onderhandelingsspel

81. Afdelingsruildag

82. Empowerment workshops

83. Online fondsenwervers

84. Klantpersona's aanmaken

85. Virtuele geheime kerstman

86. Dankbaarheidskring

87. Virtueel in teams verhalen bouwen met objecten om je heen

88. Virtuele teambuilding-ervaringen

89. Virtueel sociaal team ondersteunen

Culturele uitwisseling en diversiteit

90. Boekruil sessie

91. Virtueel reisgesprek

92. Virtuele rondleidingen door musea

93. Virtuele plantenwinkel

94. Doe-het-zelf dagje spa

95. Deel favoriete filmquotes

96. Digitaal ontsnappen naar de natuur

97. Boekenclubdiscussies op afstand

98. Virtuele taaluitwisseling

99. Virtuele culturele uitwisselingssessie

100. Paneldiscussies over diversiteit

Nu je de lijst met de beste virtuele teambuildingactiviteiten hebt, heb je de juiste hulpmiddelen nodig om ze uit te voeren. Bespreek de activiteiten voor de maand met andere leden voordat je ze kiest.

Zet ideeën om in gecoördineerde acties met ClickUp Whiteboards

Gebruik ClickUp Whiteboards om verschillende activiteiten te bespreken en suggesties te vragen aan de leden van uw team. Er staan veel leuke activiteiten in onze lijst hierboven die u kunt uitvoeren met ons virtuele whiteboard.

Als je eenmaal de juiste virtuele teambuildingactiviteiten hebt, moet je ervoor zorgen dat iedereen meedoet. Aangezien de leden van je team zich misschien in verschillende delen van de wereld bevinden, moet je ervoor zorgen dat je de sessies op hun kalender zet en ze herinnert aan de komende activiteiten.

Met ClickUp Herinneringen hoef je geen herinneringen meer handmatig naar je teamleden te sturen. De leden krijgen regelmatig automatisch een bericht zodat iedereen aan de leuke activiteiten deelneemt.

Herinneringen instellen in ClickUp om bovenop nieuwe positieve gewoonten te blijven zitten

Terwijl het allemaal leuk en aardig is met teambuildingactiviteiten, heeft ons platform ook functies om uw teams op afstand georganiseerd te houden. ClickUp Teams stelt u in staat om samen te werken met teams, gemeenschappelijke doelen te bereiken en de voortgang bij te houden.

Visualiseer de voortgang met ClickUp's Dashboard

Wanneer je samenwerkt met virtuele teams, bestaat de kans op miscommunicatie als je alleen vertrouwt op vergaderingen. U moet uw processen, abonnement en voortgang visualiseren om iedereen op de hoogte te houden.

Dat is precies wat onze visueel aantrekkelijke ClickUp Dashboards nog te doen. Ze houden iedereen op dezelfde pagina wat betreft de doelen van het team en houden de voortgang van het project bij. Taken toewijzen aan leden van het team zorgt er ook voor dat ze altijd verantwoordelijk blijven.

De ClickUp-taak functie verbetert de verantwoording en teamdiscussies nog meer. Voeg opmerkingen toe, wijs taken toe met opmerkingen, spraakclips opnemen en delen en prioriteiten toevoegen zodat iedereen in het team weet waar eerst aan gewerkt moet worden.

Samenwerken met leden van een team in ClickUp Docs

Bovendien kunnen ClickUp Documenten maken het eenvoudiger om inspanningen te synchroniseren en iedereen op de hoogte te houden, ongeacht locatie en tijd (een groot succes voor hybride teams en teams op afstand!) Onze Weergave chatten maakt het ook gemakkelijk om in realtime met uw team te chatten. Als u dat liever doet, kunt u binnen ClickUp gesprekken met Zoom organiseren.

bonus: Hoe productief is uw team? doe de productiviteitsquiz om erachter te komen!

Houd teams op afstand betrokken en productief met ClickUp

Ervoor zorgen dat uw externe team plezier heeft in het werk is een serieuze Business! Probeer één of meer van de voorgestelde ideeën voor virtuele teambuilding uit om de eentonigheid van het werk te doorbreken en teams dichter bij elkaar te brengen.

Een andere manier om uw virtuele team productief te houden is door gebruik te maken van tools voor gezamenlijk taakbeheer zoals ClickUp. ClickUp is ontworpen om het hele team efficiënt te laten samenwerken, ongeacht de locatie, en is het go-to platform voor grote en kleine teams wereldwijd.

Meer informatie over hoe werken op afstand gemakkelijker wordt met ClickUp? Boek vandaag nog een demo !

FAQs

1. Wat zijn teambuildingactiviteiten voor virtueel werk?

Virtuele teambuildingactiviteiten versterken de band, stimuleren het moreel en bevorderen de samenwerking tussen leden van externe teams.

Deze activiteiten kunnen virtuele ijsbrekers omvatten, zoals leuke quizzen of online spelletjes, om de leden van het team te helpen elkaar beter te leren kennen.

**2. Hoe bouw je online teamwork op?

Online teamwork gebeurt via platforms voor werkbeheer zoals ClickUp.

Deze omvatten gestroomlijnde processen die zorgen voor een soepele werkstroom, activiteiten en spelletjes waaraan leden van het team over de hele wereld kunnen deelnemen terwijl ze thuis werken.

Het doel is om alle leden van het team te verenigen, ongeacht in welk deel van de wereld ze wonen.

3. Hoe bouw je virtueel teamgeest op?

Het virtueel opbouwen van teamgeest vereist creativiteit en bewuste inspanningen.

Begin met het plannen van regelmatige virtuele vergaderingen waar de leden van het team elkaar kunnen ontmoeten, updates kunnen uitwisselen en deel kunnen nemen aan informele gesprekken om een goede verstandhouding op te bouwen.

Gebruik een videoconferentieplatform voor face-to-face interacties om het gevoel van aanwezigheid in dezelfde ruimte na te bootsen. Integreer virtuele teambuildingactiviteiten zoals online games, quizzen of uitdagingen die samenwerking en teamwerk op een leuke manier aanmoedigen.