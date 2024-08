Sterkere teams bouwen: Uw gids voor fasen in teamontwikkeling

Het bouwen van een goed team is geen spelletje, hoewel het misschien lijkt op het in elkaar passen van een puzzel. 🧩

Je moet de talenten en capaciteiten van mensen zorgvuldig onderzoeken en je tijd, leiderschap, overtuigingsvaardigheden en organisatorische middelen investeren om mensen met verschillende achtergronden te verenigen voor een gedeelde zaak. Alleen dan kun je tot een collectief komen dat je gewenste doelen kan bereiken.

Maar daar eindigt de strijd niet! Zodra je je team hebt samengesteld, moet je het ontwikkelen van een groep individuen tot een zeer productieve en samenhangende eenheid.

In dit artikel leren we over de vijf ontwikkelingsfasen van teams en begrijpen we hoe we ze moeten managen om goed presterende teams te bouwen die de klus Nog te doen krijgen. Maar laten we eerst eens kijken naar wat teamontwikkeling eigenlijk is.

Wat is teamontwikkeling?

Net zoals we verschillende groeifasen doormaken, van onze kindertijd via tienerjaren tot volwassenheid, ondergaan teams ook een lang ontwikkelingsproces dat kan worden onderverdeeld in meerdere fasen.

Als je een teamleider bent die het beste uit elk lid van het team wil halen, is het essentieel om dit ontwikkelingsproces volledig te begrijpen, net zoals het belangrijk is voor ouders om de groeireis van hun kind volledig te begrijpen. Het concept van fases in teamontwikkeling biedt hiervoor een perfect kader.

5 Ontwikkelingsfasen van Teams

Via: Teamhood De vijf fasen van teamontwikkeling werden voor het eerst gedefinieerd door de Amerikaanse psycholoog Bruce Tuckman in 1965. In een essay met de titel Ontwikkelingsfasen in kleine groepen tuckman legde uit hoe kleine teams hun levenscyclus beginnen in de vormingsfase en eindigen in de opheffingsfase. Het begrijpen van deze fases en je rol als leider of lid in elke fase is cruciaal om het succes van je collectieve inspanning te garanderen. Laten we ze in detail uitwerken.

Fase 1: Formeren

Wanneer de leden van uw team voor het eerst aan tafel zitten, is er meestal weinig tot geen verbinding tussen hen. Zelfs als sommigen elkaar van vroeger kennen, is er minimaal inzicht in elkaars werkstijlen of benaderingen van het project. In een notendop krijgt de basis van de relatie tussen de teams vorm; daarom wordt deze fase ook wel de fase van het project genoemd teambuilding of vormende fase. 🧱

Maar tegelijkertijd is er in deze fase veel enthousiasme onder de leden van het team. Ze zijn enthousiast om iets nieuws te beginnen en met nieuwe mensen te werken. Dit enthousiasme kan zich uiten als nieuwsgierigheid of angst als ze het gevoel hebben dat ze niet zo getalenteerd zijn als sommige leden van hun team.

Rol van de teamleider

Als teamleider is het in deze eerste fase van teamontwikkeling uw rol om ervoor te zorgen dat iedereen bekend is met zijn rollen en verantwoordelijkheden en die van zijn teamleden. Een kristalhelder begrip van deze aspecten zal wonderen doen voor de samenwerking tussen teams en groepsontwikkeling. 💁

Het is ook jouw verantwoordelijkheid om vragen te beantwoorden die kunnen voortkomen uit de nieuwsgierigheid van je teamleden. Bovendien moet je eventuele prestatieangst wegnemen door hen te laten weten dat ze pas na zorgvuldige overweging van hun talenten en capaciteiten voor hun specifieke rollen zijn geselecteerd.

Fase 2: Storming

Naarmate de leden van het team elkaar beter leren kennen en geleidelijk aan beginnen samen te werken aan het project, kunnen er een aantal conflicten en problemen ontstaan. Bijvoorbeeld:

Sommige leden van het team voelen zich misschien niet op hun gemak bij de werkstijlen van anderen

Sommigen kunnen tegenstrijdige weergaven hebben over hoe het project zou moeten verlopen

Sommigen kunnen angstig worden door een overdaad aan informatie

En laten we niet vergeten dat sommige leden van het team ook hun eigen ambities of agenda's kunnen hebben die ze willen nastreven om snel carrière te maken.

Al deze problemen kunnen een turbulente omgeving creëren en daarom wordt deze tweede fase van teamontwikkeling de storming fase genoemd. ⛈️

Rol van de teamleider

Deze fase kan teams maken of breken, afhankelijk van hoe teamleiders ermee omgaan, dus let op hoe je hier navigeert. Als je de rollen en verantwoordelijkheden van alle leden van het team goed hebt uitgelegd in de eerste fase, zal je werk gemakkelijker zijn. Maar als je verwarring en conflicten ziet aanslepen, is het tijd om ze voor iedereen opnieuw duidelijk te definiëren (misschien met behulp van software voor personeelsplanning ).

Als er meningsverschillen zijn over de richting van het project, kan het duidelijk omschrijven van de missie en het doel van je team jullie weer op het juiste spoor krijgen. Het kan het hele team de broodnodige duidelijkheid verschaffen en helpen om de ideale aanpak en richting van het project te bepalen waar iedereen zich goed bij voelt. 🤝

Ten slotte, schrik niet van meningsverschillen. Hoewel conflicten dodelijk kunnen zijn zonder de juiste team management ze zijn niet per definitie slecht. In feite zijn ze heel natuurlijk en zelfs een teken dat de leden van het team al hun passie en kennis in het project steken.

Het is echter belangrijk om eventuele geschillen direct op te lossen met autoriteit in plaats van te proberen ze te vermijden of te verbergen. Deze aanpak voorkomt dat deze kleine problemen escaleren tot grote problemen die je project in gevaar kunnen brengen.

Fase 3: Normering

Zoals de naam al doet vermoeden, verwijst deze fase naar het normaliseren van de storm die zich in de vorige fase tussen de leden van het team heeft verzameld. De leden van het team hebben zich geleidelijk aangepast aan elkaars professionele aanpak en staan open voor constructieve feedback van hun collega's of managers.

Rol van de teamleider

Nu de leden van uw team elkaar en de richting van het project beginnen te begrijpen, is het uw taak om munt te slaan uit deze nieuw gevonden teamgeest door het formuleren van en processen te formuleren en af te stemmen en werkstromen die naadloze samenwerking mogelijk maken.

Met andere woorden, dit is een ideaal moment voor procesoptimalisatie . Als je al procedures hebt, pas ze dan een beetje aan om ze af te stemmen op de specifieke kenmerken van het project en op de persoonlijkheden en werkstijlen van je teamleden. Als de leden van je team zich bijvoorbeeld gefrustreerd voelen door het aantal keren dat ze de status van het project moeten bijwerken, kun je deze stap stroomlijnen met behulp van een tool voor werkstroom automatisering .

Fase 4: Uitvoeren

De fase van het presteren is de fase waarin uw team topprestaties bereikt. De leden van het team hebben nu waarschijnlijk geleerd hoe ze effectief kunnen samenwerken en volgen goed gedefinieerde procedures om de doelen van het team als één samenhangende eenheid te bereiken. Dit kan zichtbaar worden in hun stijgende productiviteit en een verminderd aantal conflicten. 🤩

Rol van de teamleider

Als de leden van uw groep één voor één de doelen van het project hebben bereikt, is het tijd om uw gezamenlijke succes te vieren. Het is ook het perfecte moment om hun productiviteit te evalueren en constructieve feedback te geven, vooral aan diegenen die misschien niet op hun best zijn. Tot slot moet je jezelf ook een schouderklopje geven omdat je je team naar deze fase hebt geleid.

Fase 5: Afsluiting

De vijfde fase wordt soms de rouwfase genoemd, omdat ze optreedt wanneer het project is afgerond of het gewenste doel is bereikt. De leden van het team kunnen een periode van lage productiviteit ingaan in afwachting van de onderbreking van het team.

Ze kunnen ook enige tijd moeite hebben met het werken in andere teams, vooral omdat ze gewend zijn geraakt aan de werkstijl van hun voormalige collega's. Dit is precies de reden waarom het begin van elke nieuwe cyclus voor teamontwikkeling zo moeilijk is: de leden van het team moeten loskomen van hun oude manieren en iets nieuws omarmen.

Rol van de teamleider

Vier wat u en uw teamleden hebben bereikt en denk na over wat beter had gekund. Deze geleerde lessen kunnen van onschatbare waarde zijn sjablonen voor ontwikkelingsplannen bij het samenstellen van je volgende team.

Dit kan ook een moment zijn waarop de emoties hoog oplopen wanneer de leden van het team zich realiseren dat hun reis met het project en de mensen aan wie ze hun hart en ziel hebben gegeven ten einde loopt. Als leider is het jouw verantwoordelijkheid om hen te helpen deze overgangsfase te erkennen en hen voor te bereiden op wat hen te wachten staat.

Ontwikkelingsfasen van teams beheren met ClickUp

We hebben al onderzocht hoe leiders de verschillende fases van teamontwikkeling moeten managen. Maar de overgang van theorie naar praktijk en het in praktijk brengen van dit alles kan een harde noot zijn om te kraken, zelfs voor de meest ervaren managers. Daarnaast kunnen de leden van een team ook moeite hebben om hun rol te begrijpen en uit te voeren. 🤔

Dat is waar een alles-in-één platform voor productiviteit zoals ClickUp stapt in om de dag (en het team) te redden. Het is Projectmanagement functies vergemakkelijken elke fase van teamontwikkeling met een array aan tools voor het beheren van Taken, naadloos samenwerken, optimaliseren van workflows en het bijhouden van doelen. Laten we eens kijken hoe ClickUp teams dichter bij elkaar brengt op weg naar succesvolle projectuitvoering.

Inzicht in rollen, verantwoordelijkheden en werkstromen

ClickUp stelt u in staat om taken maken en toewijzen aan leden van het team zodat iedereen een duidelijk idee heeft van wat ze op een bepaald moment moeten doen. Je kunt Aangepaste velden om de taken te voorzien van alle details die nodig zijn voor hun succesvolle voltooiing of voeg bestanden, opmerkingen of tags toe voor extra context. Taken kunnen bovendien worden verbonden met relaties en afhankelijkheid, zodat de leden van je team gemakkelijk inzicht krijgen in hun prioriteiten. 🙂 Taken kunnen worden gekoppeld aan relaties en afhankelijkheid

Stel eenvoudig en snel start- en deadlines in binnen een taak of gebruik instellingen met voorwaarden om data te laten herhalen of een nieuwe taak te maken na voltooien

Met de meervoudige weergaven van ClickUp (bijv. Gantt-grafiek, Bord, Tijdlijn, Kalender, enz.) kunt u alle informatie met betrekking tot het project visualiseren voor eenvoudiger projectmanagement en -coördinatie. Met de bord- en lijstweergaven krijgt u bijvoorbeeld een duidelijk overzicht van de voortgang van uw werk en project, terwijl u met de kalenderweergave de deadlines en planningen van uw team kunt visualiseren.

Verhoog de productiviteit door taken te stroomlijnen en aanpasbare ClickUp-views te gebruiken om alle soorten werk te organiseren en te controleren

Bovendien maakt ClickUp het makkelijk om in teamverband te werken met zijn Teamweergave en persoonlijke (ik) weergave opties. Hiermee kun je moeiteloos de focus verleggen van je persoonlijke taken naar waar het hele team aan werkt.

ClickUp 3.0 biedt een vereenvoudigde weergave van de werklast van uw hele team of van een individu om het werk in beweging te houden

U kunt ook hele wiki's maken voor je projecten waarnaar de leden van je team kunnen verwijzen als ze twijfelen met behulp van ClickUp Documenten is de documentbeheertool van het platform. Het dient als een ingebouwde editor voor uw ClickUp-werkruimte, waarmee u eenvoudig uitgebreide documenten kunt maken en deze kunt toevoegen aan bijlagen of delen met uw teamleden.

Krijg een snelle weergave van al uw verbonden Subpagina's en relaties op ClickUp Docs om georganiseerd te blijven en werk verbonden te houden

Gebruik tot slot ClickUp Doelen om de specifieke en meetbare doelen en mijlpalen te definiëren en bij te houden die uw team en individuele werknemers moeten bereiken.

Meetbare doelen vaststellen voor taken en projecten met automatische progressie om doelen effectiever te bereiken met gedefinieerde tijdlijnen en kwantificeerbare targets

Samenwerken met teamleden

Hoewel er veel apps voor samenwerking met de samenwerkingsfunctionaliteit die tegenwoordig op de markt is, stroomlijnt uw primaire platform voor projectmanagement uw werkstroom en minimaliseert u het wisselen van context. Gelukkig heeft ClickUp talloze functies om het volgende te vergemakkelijken samenwerking tussen projecten tussen de leden van je team. 👯

Bijvoorbeeld, ClickUp Whiteboards stelt je team in staat om abonnementen op te stellen en processen te visualiseren met behulp van plakbriefjes, tekeningen, blokken tekst, enz. Met de ClickUp Weergave chatten kunnen uw teamleden met elkaar communiceren en werkgerelateerde vragen stellen, terwijl functies zoals taggen, commentaar geven en bestanden delen hen in staat stellen samen te werken aan bestanden en andere activa binnen de ClickUp-werkruimte. ClickUp mindmaps laat hen teamprocessen schetsen met Taken erin voor een beter begrip en eenvoudige uitvoering.

Brainstorm, strategiseer of breng werkstromen in kaart met de visueel samenwerkende ClickUp Whiteboards

Status en productiviteit van projecten bijhouden

Last but zeker not least kan ClickUp u helpen met projecten bijhouden door u de doelen van het team, de sleutel prestatie-indicatoren en de productiviteit van alle leden van het team te laten bewaken op aangepaste ClickUp Dashboards .

En met ClickUp Team inzichten en rapportage kunt u gemakkelijk de prestatiegegevens van uw teams of andere meetgegevens bijhouden en visualiseren vanaf uw dashboard. U kunt de gegevens ook delen met andere belanghebbenden in rapporten die snel kunnen worden gegenereerd met behulp van kant-en-klare sjablonen voor rapportage . 📄

Krijg een holistische weergave van project statussen en resterende taken in uw team of afdeling met Dashboards in ClickUp 3.0

ClickUp: Uw geheime wapen voor effectieve teamontwikkeling

Er is nog veel meer dat gedaan kan worden om uw team en projecten succesvol te managen met ClickUp-de hier vermelde functies zijn slechts het topje van de ijsberg. Ontdek de rest door u gratis aan te melden voor ClickUp en zie hoe het u en uw team helpt succesvol te zijn in elke fase van groepsontwikkeling. 🤞