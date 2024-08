10 beste planningssoftware in 2024 (gratis en betaald)

Resourcemanagement en -planning is tijdrovend en ingewikkeld, tenminste als je er niet de juiste software voor gebruikt. 💾

De vaardigheden van je teamleden afstemmen op projecten, inzicht krijgen in de beschikbaarheid van resources en het juiste aantal factureerbare uren factureren kost allemaal tijd en expertise. In het verleden moesten projectmanagers dit handmatig doen of met grote en ingewikkelde spreadsheets.

Tegenwoordig hebben we het geluk te beschikken over resource planning software. Met deze nuttige hulpmiddelen kunnen we de volgende zaken weergeven, beheren en rapporteren gebruik van bronnen op een meer strategische manier. In plaats van te proberen te onthouden welke leden van het team al capaciteit hebben, kan uw software u dat meteen laten weten en de beste persoon voor de Taak voorstellen. 🙋

In deze gids bekijken we wat je moet zoeken in je resource management software, zodat je weet wat je kunt verwachten. Daarna delen we onze top tien aanbevelingen voor tools en platforms om te overwegen voor 2024.

Laten we een betere manier vinden om uw resources in 2024 en daarna te beheren. 🤩

Wat moet je zoeken in software voor resourceplanning?

Het kiezen van de juiste software voor resourceplanning begint met het begrijpen van uw doelen en vervolgens het evalueren van wat er beschikbaar is. Om u te helpen ontdekken wat goed bij uw organisatie past en wat niet, zijn hier een aantal dingen waar u rekening mee moet houden:

Prijzen : Past het prijsmodel binnen uw budget? Zijn de prijzen transparant of zit er een demo achter?

Past het prijsmodel binnen uw budget? Zijn de prijzen transparant of zit er een demo achter? Gebruiksvriendelijkheid: Is de software makkelijk te gebruiken? Zijn er voldoende trainingsmogelijkheden?

Is de software makkelijk te gebruiken? Zijn er voldoende trainingsmogelijkheden? Zelfbediening: Kunnen teamleden hun eigen urenstaten beheren? Is het voor managers gemakkelijk om rapportages bij te werken, goed te keuren en te delen?

Kunnen teamleden hun eigen urenstaten beheren? Is het voor managers gemakkelijk om rapportages bij te werken, goed te keuren en te delen? Functies: Zijn er functies voor urenregistratie? Kun je projecten beheren? Heeft het de financiële en rapportage functionaliteit die u nodig heeft?

Zijn er functies voor urenregistratie? Kun je projecten beheren? Heeft het de financiële en rapportage functionaliteit die u nodig heeft? Monitoring en rapportage: Kunt u in een oogopslag zien wat uwtoewijzing van middelen eruitziet? Zijn er verschillende opties voor rapportage?

Kunt u in een oogopslag zien wat uwtoewijzing van middelen eruitziet? Zijn er verschillende opties voor rapportage? Flexibiliteit: Kunt u de software precies aanpassen aan uw behoeften? Zijn er verschillende weergaven en aanpasbare functies?

Taken, middelen en projectvoortgang bijhouden en bewaken in de weergave ClickUp Dashboard

De behoeften van elk team op het gebied van resourceplanning zijn anders, dus het is belangrijk om rekening te houden met de behoeften en doelen van uw team. Denk na over welke elementen must-haves zijn en welke functies bonussen zijn.

Dit zal u helpen om uw keuzes te beperken en u sneller bij uw ideale partner voor resourceplanning te krijgen.

De 10 beste software voor personeelsplanning voor gebruik in 2024

Er is geen tekort aan planningssoftware. Er zijn er honderden en velen beweren de beste te zijn. Dit zijn gewaagde beweringen, maar sommige van deze tools voor resourcebeheer maken echt kans om die verheven titel te behalen.

Ontdek onze top 10 van beste tools voor resourceplanning waarmee je team strategischer en efficiënter kan werken.

Beheer alle resources die u nodig hebt om uw project naar de eindstreep te brengen met ClickUp

Als het aankomt op het stroomlijnen van middelenbeheer, is ClickUp de beste. Onze productiviteit en software voor projectmanagement geeft u de basis om een sterk aangepaste ervaring op te bouwen op basis van uw unieke behoeften en doelen.

Sla alle soorten resources op en beheer ze, inclusief mensen, kennis, plaatsen, materialen en leveranciers. Houd de tijd bij met onze ingebouwde stopwatch en geniet van een gedetailleerde rapportage. Bouw een database van al uw leveranciers en medewerkers en verstuur aangepaste formulieren om de gegevens te verzamelen die u nodig hebt. ⏰

ClickUp blinkt uit in middelenbeheer -Vooral personeelsbeheer. Met onze software kunt u een hub bouwen waar u kunt zien wie er beschikbaar is, de voortgang van taken kunt bewaken en knelpunten kunt voorkomen door slim om te gaan met de toewijzing van resources. Krijg een weergave in vogelvlucht dankzij onze Weergave kalender en duik dan in de details.

In één oogopslag zien wie in je team te weinig of te veel werk heeft, zodat je je bronnen gemakkelijk kunt toewijzen

Gebruik de werklastweergave om onmiddellijk de beschikbaarheid van je teamleden te zien, zodat je ze kunt toewijzen aan projecten en taken effectiever. Identificeer wie tijd over heeft, wie capaciteit heeft en wie al overcapaciteit heeft, zodat je kunt controleren en voor je teamleden kunt zorgen.

Onze teamweergave is volledig uniek voor ClickUp en biedt u een frisse, meer visuele manier om toezicht te houden op uw middelenbeheer met eenvoudige toewijzingen en wijzigingen dankzij ons drag-and-drop systeem.

ClickUp biedt zoveel flexibiliteit en daarom is het voor zovelen de favoriete planningssoftware. Het is altijd mogelijk om vanaf nul te beginnen, maar als je een snelkoppeling naar organisatiedominantie wilt, dan is onze Sjabloon voor resourceplanning is de beste plaats om te beginnen.

Onze sjablonen geven u een kant-en-klare manier om middelen weer te geven en toe te wijzen - u hoeft alleen maar uw gegevens in te voeren. ClickUp is geweldig voor het plannen van middelen, en nog veel meer.

Met ingebouwde Taken, Documenten, Doelen, Whiteboards, Dashboards en chatten wordt ClickUp in een mum van tijd uw enige bron van organisatie en productiviteit. 🤩

ClickUp beste functies:

Geniet van activabeheer, tijdsregistratie, digitale formulieren en resourceplanning allemaal op één plek

Meerdere weergaven, waaronderGantt grafiekenzodat u in één oogopslag de middelen en voortgang van het project kunt zien

Filter hulpmiddelen en taken op toegewezen persoon, prioriteit, tags en meer om hulpmiddelen effectiever te beheren

Ingebouwde tijdsregistratie enbudgetbeheer* Eenvoudige hertoewijzing van taken en projectplanning via slepen en neerzetten om de capaciteit van de middelen te ondersteunen

Configureerbare aangepaste formulieren voor het verzamelen van leveranciersgegevens

Zeer visuele en aanpasbare aanpak voor het plannen van projectresources en projectmanagement

Gebruiksvriendelijke interface en ervaring

Aanpasbare notificaties op gebruikersniveau

Ingebouwde samenwerking tussen teams voor projecten, taken en documenten

Gemakkelijke toegang tot andere gebieden van ClickUp, zodat u uw workflows kunt stroomlijnen en toegang hebt tot uw gegevens op één plek

ClickUp limieten:

ClickUp is een uitgebreide softwaretool, die enige leertijd kan vereisen om volledig te kunnen worden gebruikt

ClickUp bevat veel gegevens, dus laadtijden kunnen af en toe worden beïnvloed. Snelheids- en prestatieoptimalisaties hebben prioriteit op de website van ClickUpproduct roadmap ClickUp prijzen:

Free Forever

Onbeperkt: $5/maand per gebruiker

$5/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Business Plus: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (8.200+ beoordelingen)

4.7/5 (8.200+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.700+ beoordelingen)

2. Hub Planner

via Hub Planner Hub Planner is software voor het plannen van middelen en planningstool ontworpen voor bedrijven van elke grootte, van grote bedrijven tot kleinere bedrijven. De gestroomlijnde software helpt u bij het organiseren van resources, het beheren van urenstaten, het afhandelen van PTO-aanvragen, het toezicht houden op projecten en nog veel meer. 🙌

Hub Planner beste functies:

Blokken met kleurcodering die je helpen projecten en beschikbare middelen snel te visualiseren

Gebruiksvriendelijk, gestroomlijnde gebruikerservaring

Robuuste rapportage waarmee u tijd kunt accountagen en analyseren

Hub Planner limieten:

Er is een uitgebreide set functies, wat verwarrend kan zijn voor nieuwe of toevallige gebruikers

Sommige gebruikers vinden het repetitieve proces van het voltooien van urenstaten over meerdere projecten frustrerend

Hub Planner prijzen:

Gratis proefversie beschikbaar

Plug & Play: $7 per resource/maand

$7 per resource/maand Premium: $18 per resource/maand

$18 per resource/maand Business leader: Neem contact op voor prijzen

Hub Planner beoordelingen en recensies:

G2: 4.2/5 (10+ beoordelingen)

4.2/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (100+ beoordelingen)

3. Saviom

via Saviom Saviom is een hulpprogramma voor het plannen van resources op Enterprise-niveau dat bedrijven helpt hun personeelsbestand te optimaliseren, zodat ze kosten en efficiëntie kunnen besparen. Het platform stelt u niet alleen in staat om resources in te plannen, maar geeft u ook toegang tot prognoses, tools voor capaciteitsplanning en modellering op basis van scenario's. 📊

Saviom beste functies:

Eenvoudig te configureren om te voldoen aan uw zakelijke behoeften

Ingebouwde waarschuwingen helpen u potentiële problemen te identificeren

Gebruik automatisering om "wat als" analyses uit te voeren en verschillende scenario's te testen

Saviom limieten:

Sommige gebruikers vinden de interface en ervaring minder modern dan andere alternatieven

De software mist functies voor projectmanagement die andere concurrenten wel bieden

Saviom prijzen:

Gratis proefversie beschikbaar

Contact voor prijzen

Saviom beoordelingen en recensies:

G2: 3.5/5 (1 beoordeling)

3.5/5 (1 beoordeling) Capterra: 4.3/5 (10+ beoordelingen)

4. Zweef

via Ren Runn is een hulpmiddel voor resourcemanagement waarmee u een betere weergave krijgt van wat er gebeurt, zodat u de juiste mensen voor de juiste projecten kunt inplannen. Maak hoogwaardige planningen, plan en bijhoud projecten en gebruik prognoses om vooruit te plannen voor een betere optimalisatie. 📅

Met de functies voor resourceplanning krijgt u eenvoudig een weergave van uw projectresources. Het is ideaal voor het toewijzen van resources specifiek aan tijd en het beheren van uw personeelsbestand.

Runn beste functies:

Gemakkelijk te gebruiken zonder steile leercurve

Hoge mate van zichtbaarheid over hoe u uw middelen en projectbudget in realtime gebruikt

Integraties met tools van derden om de gegevens optimaal te benutten

Runn limieten:

Er is geen functie die afhankelijkheid tussen projecten in beschouwing neemt

Gebruikers zouden willen dat er meer kleuren beschikbaar waren

Niet het beste idee voor het beheren van projectbudgetten

Runn prijzen:

Gratis abonnement beschikbaar

Pro: $10 per persoon per maand

$10 per persoon per maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Runn beoordelingen en recensies:

G2: 4.5/5 (1 beoordeling)

4.5/5 (1 beoordeling) Capterra: 4.8/5 (25 beoordelingen)

6. Parallax

via Kantata Kantata's (voorheen Mavenlink ) resource scheduling software is onderdeel van hun all-in-one cloud-based platform en is ontworpen om teams te helpen een duidelijke weergave te krijgen van hun projecten en de algehele toewijzing en beschikbaarheid van resources.

De tools voor resourceplanning helpen bij het effectief beheren van meerdere werklasten en geven in één oogopslag inzicht in de capaciteit van de resources. De software maakt het eenvoudiger om het gebruik van resources in balans te brengen, aanbevelingen te krijgen en de vaardigheden van de leden van het team aan de juiste projecten toe te wijzen. 🧰

Kantata beste functies:

Eén dashboard voor alle ingediende, in behandeling zijnde en goedgekeurde urenstaten

Eén plek om je resources, tijd en projecten te beheren

Real-time weergave van de winstgevendheid en voortgang van een project

Kantata limieten:

Sommige beoordelingen bevatten ontevredenheid over de ontwikkeling van de functie projectmanagement

Gebruikers melden ook dat sommige filteropties beperkt aanvoelen

Kantata prijzen:

Contact voor prijzen

Kantata beoordelingen en recensies:

G2: 4.1/5 (1.300+ beoordelingen)

4.1/5 (1.300+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (600+ beoordelingen)

8. LiquidPlanner

via LiquidPlannerLiquidPlanner beweert het enige resource management platform te zijn dat zich aanpast aan verandering en teams helpt zo goed mogelijk in te schrijven op onzekerheid. Voer simulaties uit om realistische voorspellingen te maken, zie de bandbreedte van je team in één oogopslag en bepaal welke projecten prioriteit moeten krijgen voor de beste resultaten. ✅

LiquidPlanner beste functies:

Eenvoudig gegevens delen met andere afdelingen en medewerkers

Intuïtieve en robuuste functies voor projectmanagement

Snel en eenvoudig visualiserentijdlijnen van projecten en afhankelijkheden

LiquidPlanner limieten:

De software kan complex lijken en vergt tijd om te leren

Sommige gebruikers wensten meer gedetailleerde functies voor financiële rapportage

LiquidPlanner prijzen:

Gratis proefversie beschikbaar

Essentials: $15 per gebruiker per maand

$15 per gebruiker per maand Professioneel: $25 per gebruiker/maand

$25 per gebruiker/maand Ultiem: $35 per gebruiker/maand

LiquidPlanner beoordelingen en recensies:

G2: 4.2/5 (250+ beoordelingen)

4.2/5 (250+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (600+ beoordelingen)

9. Teamdeck

via Teamdeck De software voor project- en resourcemanagement van Teamdeck geeft teams een weergave op hoog niveau van elk team en elk project. De software combineert resourceplanning, tijdsregistratie, verlofbeheer, projectmanagement en beschikbaarheid op één plek, zodat teams efficiënter en strategischer kunnen werken. 📊

Teamdeck beste functies:

Geef de beschikbaarheid weer en plan vervolgens leden van het team in op projecten op eenintuïtieve resource kalender* Flexibele kalender voor teams die gemakkelijk te begrijpen is voor de leden van het team

Kan gemakkelijk worden geïntegreerd met andere tools dankzij ingebouwde integraties en API

Teamdeck limieten:

Sommige gebruikers vinden de gebruikersinterface moeilijk te navigeren

Sommige gebruikers melden moeilijkheden bij het maken van het soort rapporten dat ze nodig hebben

Teamdeck prijzen:

Gratis proefversie beschikbaar

Basis hulpbron: $1 per maand

$1 per maand Teamlid : $3.99 per maand

Teamdeck beoordelingen en recensies:

G2: 4.4/5 (5+ beoordelingen)

4.4/5 (5+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (40+ beoordelingen)

10. Smartsheet

via SmartsheetSmartsheet is een resource management platform ontworpen om consistentie te brengen in teams op schaal. Met de software is het eenvoudig om resources en planningen te bekijken en bij te houden, projecten in verschillende weergaven te beheren, samen te werken als een team en met behulp van abonnement de productie van projecten, content en andere te optimaliseren producten op grote schaal. ⚒️

De beste functies van Smartsheet:

Ingebouwde zoekfunctie maakt het gemakkelijk om te vinden wat u zoekt

Leden van het team kunnen aantekeningen toevoegen aan taken en projecten

Real-time updates zorgen voor betere abonnementen tussen projectmanagers en teams op het veld

Smartsheet limieten:

Sommige gebruikers melden dat er een steile leercurve is

De software is gebaseerd op een spreadsheetmodel, wat misschien niet voor alle gebruikers aantrekkelijk is

Prijzen van Smartsheet:

Gratis abonnement beschikbaar

Pro: $6 per gebruiker per maand

$6 per gebruiker per maand Business: $24 per gebruiker/maand

$24 per gebruiker/maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Smartsheet beoordelingen en recensies:

G2: 4.4/5 (12.000+ beoordelingen)

4.4/5 (12.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (2.900+ beoordelingen)

Uw resources effectiever beheren

Projectmanagers kunnen niet alles doen. Laat de juiste planningssoftware u wat werk uit handen nemen, zodat u zich gratis kunt richten op de taken die uw deskundige aandacht nodig hebben.

Als u klaar bent om verder te gaan en nu een betere manier te ontdekken om uw resources te beheren, clickUp gratis proberen . Ons alles-in-één platform heeft alles wat u nodig hebt om een aangepaste hub voor resourcebeheer te bouwen, zonder de kosten van op maat gemaakte software. Ga aan de slag met onze sjablonen, pas ze aan uw manier van werken aan en bouw een digitale werkruimte waarmee u slimmer kunt werken in plaats van harder. 💡