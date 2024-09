11 Beste WhatsApp-alternatieven voor betere communicatie

Heb je je ooit afgevraagd of WhatsApp echt het beste communicatiemiddel is?

Veel Teams gebruiken het uit vertrouwdheid en alomtegenwoordigheid - vooral voor internationale teams - maar worden al snel geconfronteerd met uitdagingen zoals veiligheid, beperkte functies voor werk en de voortdurende strijd om persoonlijke en professionele chats te scheiden. Als je dit hebt meegemaakt, ben je niet de enige.

Ik heb met verschillende teams gewerkt die precies met deze problemen te maken hadden en heb ze geholpen om tools te vinden die beter geschikt zijn voor zakelijke communicatie. En ik deel graag met jou wat ik heb geleerd!

Mijn team en ik hebben een lijst samengesteld met de 11 beste WhatsApp-alternatieven. Deze opties bieden een betere veiligheid, soepeler delen van bestanden en geavanceerde functies voor samenwerking om je werk te stroomlijnen en je communicatie overzichtelijk te houden.

Laten we erin duiken!

**Wat moet je zoeken in een WhatsApp-alternatief?

Is er een ideaal app voor zakelijke berichten die de klus efficiënt klaart?

Het primaire doel van een messaging app is om de samenwerking op de werkplek te verbeteren met name voor teams op afstand en verdeelde teams. Het moet echter ook essentiële functies bevatten zoals:

End-to-end encryptie : De door jou gekozenteam chatten app moet end-to-endencryptie hebben, zodat je berichten veilig zijn en alleen toegankelijk voor de beoogde ontvangers

: De door jou gekozenteam chatten app moet end-to-endencryptie hebben, zodat je berichten veilig zijn en alleen toegankelijk voor de beoogde ontvangers Cross-platform compatibiliteit : De app moet naadloos kunnen synchroniseren met Android, iOS en desktop-apps

: De app moet naadloos kunnen synchroniseren met Android, iOS en desktop-apps Bestanden delen en media ondersteunen : Of je nu documenten deelt of foto's en video's naar een collega stuurt, de app moet robuuste functies hebben voor het delen van bestanden

: Of je nu documenten deelt of foto's en video's naar een collega stuurt, de app moet robuuste functies hebben voor het delen van bestanden Spraak- en videogesprekken : De mogelijkheid om collega's te bereiken via spraakberichten of snelle videogesprekken voor vergaderingen of teamupdates is belangrijk

: De mogelijkheid om collega's te bereiken via spraakberichten of snelle videogesprekken voor vergaderingen of teamupdates is belangrijk Groep chatten en samenwerken: U moet in staat zijn om groepschats en -samenwerking effectief te beherenteamcommunicatie met administratieve controles. Hoewel de meeste berichtendiensten mogelijkheden bieden voor groepschatten en videogesprekken, is het cruciaal dat het platform gebruiksvriendelijk is en waar mogelijk ondersteuningsteam videoconferenties ondersteunt.

De 11 beste WhatsApp-alternatieven

Ik heb verschillende messaging apps getest, elk met unieke functies. Hoewel veel apps hun sterke punten hebben, zijn ze niet allemaal geschikt voor naadloze zakelijke communicatie of gebruikersvriendelijke ervaringen. Om de juiste berichtendienst voor je team te vinden, is het essentieel om inzicht te hebben in je specifieke wensen en behoeften communicatiedoelen .

Dit is een lijst met de 11 beste alternatieve apps voor WhatsApp. Of je nu op zoek bent naar betere privacy, verbeterde groepssamenwerking of een frisse benadering van messaging, deze opties vallen op door hun verschillende voordelen en functies.

1. ClickUp (de beste voor samenwerking in teams, instant messaging en delen van video's)

Mijn team gebruikt ClickUp is een alles-in-één platform voor berichten en productiviteit om effectief te communiceren en projecten bij te houden. ClickUp is meer dan alleen een messaging app; het is een krachtig samenwerkingsplatform dat een bereik aan functies biedt om uw workflows te stroomlijnen en projecten te beheren.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/03/Chat-view-Attachment-3-1400x926.png Weergave van chatten slaat al uw opmerkingen op in ClickUp /%img/

Verstuur bestanden, koppelingen, video's, afbeeldingen en berichten met rijke tekst met de functie ClickUp Weergave chat

De ClickUp Weergave chatten functie kunt u al uw berichtenbehoeften op één plaats samenbrengen. Als ik bijvoorbeeld met mijn team moet samenwerken aan een bepaald document, kan ik hen berichten sturen of hen taggen met @mentions om commentaar toe te wijzen. Ze kunnen dan in realtime aan het document werken terwijl ik op de hoogte blijf via groepschats.

Als u aan de slag wilt, maak dan gebruik van de kant-en-klare sjablonen voor communicatieplannen om uw groepsdiscussies te beheren en op te volgen. Met de ClickUp Instant Message sjabloon kunt u gemakkelijk gesprekken op meerdere platforms op één plaats centraliseren. Dit helpt:

Teambesprekingen en gesprekken op één plaats verenigen

Prioriteit geven aan gesprekken die dringend aandacht nodig hebben

Ervoor zorgen dat geen enkel bericht wordt gemist of vergeten

werk samen, brainstorm en leg de ideeën van uw teams vast met behulp van ClickUp Whiteboards_

ClickUp heeft krachtige functies voor samenwerking. Met ClickUp Whiteboards kan ik onmiddellijk groepsbreinstormsessies houden voor een bepaald onderwerp of project. Zo kan ik de ideeën van het team vastleggen, gekoppelde taken in kaart brengen zodat ze logisch kloppen en deze aantekeningen omzetten in taken voor elk lid van het team.

Deze functies maken ClickUp tot een zeer betrouwbaar WhatsApp-alternatief en een krachtige alles-in-één oplossing software voor interne communicatie .

Beste functies van ClickUp

Verbinding maken met je team viaClickUp chatten. Berichten verzenden, bestanden delen en zelfs taken rechtstreeks vanuit de chat aanmaken

Deel eenvoudig video's of gedetailleerde walkthroughs op het scherm met uw team met behulp vanClickUp Clips, een hulpmiddel om uw scherm op te nemen en snelle videoberichten te versturen

Deel bestanden en documenten met veilige functies voor toegangscontrole metClickUp Documenten*enin realtime samenwerken Gebruik de kracht van*ClickUp Brein*de AI-assistent, om uw content aanmaken, samenwerken en communiceren naar een hoger niveau te tillen

Verbind ClickUp met 1.000+ verschillende apps voor werk om al uw discussies en communicatie op één plaats te consolideren

ClickUp limieten

Sommige gebruikers kunnen een steile leercurve ervaren door het enorme aantal beschikbare functies

Prijzen voor ClickUp

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7 per lid van de werkruimte per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

2. Telegram (het beste voor grote groepsdiscussies en veilig delen van bestanden)

via Telegram Telegram is een WhatsApp-alternatief dat bekend staat om zijn sterke nadruk op privacy en veiligheid. Telegram wordt veel gebruikt voor het delen van bestanden.

Vooral de functies voor veiligheid, zoals zelfvernietigende berichten en geheime chats, zijn indrukwekkend. Zelfs gewone berichten hebben verbeterde privacyopties die verder gaan dan wat WhatsApp biedt.

Bovendien ondersteunt Telegram chatsessies met grote groepen, waardoor het perfect is voor communitybeheer en geschikt is voor bredere interacties dan alleen groepsgesprekken en interne teamdiscussies.

De beste functies van Telegram

Ontvang een zeer veilige messaging app met end-to-end encryptie, functies voor geheime chats en meer om je chats privé te houden

Bouw grote gemeenschappen met Telegram, want het ondersteunt groepschats met tot 200.000 leden

Sla berichten en bestanden op in de cloud; naadloze toegang vanaf meerdere apparaten

Pas je groep of chats aan met thema's en instellingen voor het uiterlijk

Telegram beperkingen

Telegram ondersteunt videogesprekken, maar de functies zijn niet zo geavanceerd als die van andere apps

Telegram prijzen

Gratis

Telegram Premium: $4.99 per maand

Telegram beoordeling en recensies

G2: NA

NA Capterra: 4.7/5 (6000+beoordelingen)

3. Wire (Beste functies voor veiligheid voor ondernemingen)

via Draad Wire is een geweldig alternatief voor WhatsApp voor bedrijven die vertrouwelijkheid en naleving hoog in het vaandel hebben staan.

Het biedt end-to-end-encryptie voor alle communicatiekanalen, inclusief berichten, video- en audiogesprekken en delen van bestanden. Hierdoor is het een uitstekende keuze voor teams die gevoelige informatie verwerken en niet de geavanceerde functies voor berichtenverkeer nodig hebben die andere chatservices bieden.

De beste functies van Wire

Krijg end-to-endencryptie als standaard voor alle communicatie, zodat gegevens bij elke stap worden beschermd

Gebruik hetzelfde account op meerdere apparaten tegelijk, waardoor het handig is voor zowel persoonlijk als professioneel gebruik

Deel bestanden veilig met teamleden, met ondersteuning voor verschillende bestandstypen

Gebruikmaken van de kracht van het open-source framework, waarvan de code openbaar beschikbaar is voor herziening, wat een extra laag van vertrouwen en transparantie biedt

Draadbeperkingen

Wire biedt niet zoveel integraties met derde partijen als sommige andere messaging apps, wat de effectiviteit in complexere workflows zou kunnen limieten

Hoewel Wire een krachtig hulpmiddel is, is het minder bekend dan andere messaging apps. Dit lagere profiel kan het minder handig maken om met klanten of externe verbindingen te communiceren

Wire prijzen

Persoonlijk : Free

: Free Enterprise: Aangepaste prijzen

Draadbeoordeling en recensies

G2: 4.2/5 (54 beoordelingen)

4.2/5 (54 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (69 beoordelingen)

4. Viber (Beste voor audio- en videogesprekken)

via Viber Viber is een populaire messaging app die spraak- en videogesprekken van hoge kwaliteit aanbiedt. Het is ideaal voor diegenen die de voorkeur geven aan virtuele face-to-face communicatie in plaats van eenvoudige berichten.

Dit is vooral geweldig als je een team hebt dat verspreid is over de hele wereld, omdat je zelfs internationale gesprekken kunt voeren met Viber. Bovendien biedt het populaire functies zoals stickers, GIF's en de mogelijkheid om koppelingen, video's, foto's en meer te versturen.

Viber beste functies

Internationale spraak- en videogesprekken voeren tegen een scherp tarief

Deelnemen aan openbare groepschats of deze aanmaken om verbinding te maken met mensen die uw interesses delen

Synchroniseer uw berichten en gesprekken op meerdere apparaten, of u nu een Android, iOS of desktop gebruikt

Krijg veiligheid in al je gesprekken met end-to-end encryptie voor zowel berichten als gesprekken

Viber beperkingen

De gratis versie van Viber bevat advertenties, die sommige gebruikers als storend kunnen ervaren

Het heeft niet de krachtige functies voor groepsberichten en samenwerking die de meeste populaire messaging apps bieden

Viber prijzen

Gratis

Viber Out: Pay-per-use voor internationale gesprekken

Viber beoordeling en recensies

G2: NA

NA Capterra: 4.4/5 (4000+beoordelingen)

5. Lark (Beste voor geïntegreerde functies voor productiviteit)

via Leeuwerik Lark gaat verder dan alleen basiscommunicatie zoals Google Messages of Facebook Messenger. Het is een volwaardige productiviteitssuite die is ontworpen om het volgende te verbeteren teambeheer en samenwerking.

Lark combineert functies zoals chatten, videovergaderen, opslagruimte in de cloud en samenwerken aan documenten. Het is een goed alternatief voor WhatsApp voor teams die een alles-in-één oplossing nodig hebben voor communicatie en productiviteit.

De beste functies van Lark

Toegang tot standaardfuncties voor berichten en functies voor samenwerking, zoals bewerking van documenten, opslagruimte in de cloud en taakbeheer, allemaal binnen één platform

Vertaal uw berichten binnen de apps om de taalkloof te overbruggen

Hoogwaardige groepsvideogesprekken voeren met mogelijkheden voor scherm delen

Houd al uw berichten en gesprekken bij met onbeperkte berichtgeschiedenis

Lark beperkingen

Door het brede bereik aan functies kan de interface van Lark overweldigend aanvoelen, vooral voor nieuwe gebruikers

Hoewel Lark veel ingebouwde tools biedt, ondersteunt het niet zoveel integraties met derden als sommige andere platforms

Het Enterprise-abonnement kan duur zijn voor kleinere bedrijven

Lark prijzen

Starter: Free

Free Pro : $12 per gebruiker per maand

: $12 per gebruiker per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Lark beoordeling en beoordelingen

G2: 4.6/5 (147 beoordelingen)

4.6/5 (147 beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (30 beoordelingen)

6. Signal (Beste op privacy gerichte app voor berichten)

via Signaal Signal wordt alom erkend voor zijn toewijding aan privacy en veiligheid, waardoor het een van de meest vertrouwde messaging apps is.

De Signal app heeft een open-source platform dat end-to-end encryptie gebruikt voor alle vormen van communicatie, zodat je berichten, gesprekken en zelfs metadata beschermd zijn.

De beste functies van Signal

Krijg bescherming tegen ongeautoriseerde toegang met end-to-end versleuteling voor al je communicatie, inclusief berichten, spraakoproepen en video-oproepen,

Krijg een schone en veilige gebruikerservaring met de volledig reclamevrije interface van Signal die geen gebruikersgegevens bijhoudt

Instellen dat berichten na een bepaalde tijd verdwijnen, wat een extra laag veiligheid toevoegt aan je gesprekken

Signal limieten

De focus van Signal op privacy betekent minder aangepaste opties in vergelijking met andere messaging apps

Omdat Signal nog relatief nieuw is, is het gebruikersbestand nog steeds kleiner dan dat van mainstream apps zoals WhatsApp, wat de bruikbaarheid kan beperken

De prijzen van Signal

**Gratis

Signaalbeoordeling en beoordelingen

G2: 4.4/5 (400+Reviews)

4.4/5 (400+Reviews) Capterra:Niet genoeg beoordelingen

7. Element (Beste messaging app met een gedecentraliseerd communicatieprotocol)

via G2 Element is een gedecentraliseerde app voor berichtenverkeer, gebouwd op het Matrix-protocol. Het geeft prioriteit aan privacy, veiligheid en controle over gegevens voor teams. In tegenstelling tot traditionele messaging apps kun je met Element kiezen waar je gegevens worden gehost, waardoor het een goede optie is voor gebruikers die meer controle willen over hun communicatie.

Element beste functies

Gebruik de gedecentraliseerde structuur van Element om gegevens op servers te hosten of kies een vertrouwde provider, wat ongeëvenaarde controle en privacy biedt

Krijg end-to-end versleutelde veiligheid voor al je communicatie

Pas de app aan aan je behoeften, zodat je de app kunt aanpassen aan je unieke voorkeuren

Gebruik de app op alle belangrijke platforms, waaronder mobiel, desktop en web, voor naadloze communicatie

Elementen limieten

Het gratis abonnement is beschikbaar voor maximaal 200 gebruikers per groep

De gedecentraliseerde aard van Element kan de navigatie complexer maken, vooral voor niet-technische teams

Element Prijzen

Starter : Free

: Free Business : €5 per maand per gebruiker

: €5 per maand per gebruiker Enterprise : €10 per gebruiker per maand

: €10 per gebruiker per maand Vorstelijk: Aangepaste prijzen

Element beoordeling en recensies

G2: 4.3/5 (23 beoordelingen)

4.3/5 (23 beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

8. Threema (Beste messaging app met hoge privacy functies)

via Threema Threema is een zeer veilige berichtenapp die is ontworpen voor maximale privacy met minimale gebruikersgegevens. Wat ik leuk vond aan de app is dat, in tegenstelling tot de meeste messaging apps, Threema geen telefoonnummer of e-mail nodig heeft om te registreren. Het is dus een uitstekende keuze voor gebruikers die anoniem willen blijven.

Alle communicatie op Threema is end-to-end versleuteld, inclusief tekstberichten, telefoongesprekken, videogesprekken en het delen van bestanden.

De beste functies van Threema

Registreer en gebruik de Threema app zonder enige persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken, zoals een telefoonnummer of e-mail adres

Gebruik beveiligde end-to-end encryptie voor al uw communicatie, zodat uw gegevens privé blijven

Maak anonieme polls en enquêtes voor je teams binnen chats

Profiteer van de strenge regelgeving voor gegevensbescherming, waardoor het ideaal is voor gebruik in de Europese regio, aangezien het voldoet aan de GDPR

Threema limieten

Threema vereist een eenmalige aankoop, wat gebruikers kan afschrikken die de voorkeur geven aan gratis apps

Net als sommige andere apps die zich richten op privacy, mist Threema enkele van de geavanceerde functies van gratis messaging apps

Prijzen van Threema

Essential : $2 per gebruiker per maand

: $2 per gebruiker per maand Geavanceerd : $2.50 per gebruiker per maand

: $2.50 per gebruiker per maand Professioneel: $3,50 per gebruiker per maand

Beoordeling en beoordelingen

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:Niet genoeg beoordelingen

9. Discord (Beste app voor het opbouwen van een gemeenschap)

via Discord Discord is een populair communicatieplatform gericht op de gaming- of NFT-gemeenschap. De functies om een gemeenschap op te bouwen en de klassieke berichtfuncties, waaronder tekst-, spraak- en videocommunicatie, maken het het ideale platform voor teams, gemeenschappen en zelfs bedrijven.

De app heeft ook uitgebreide ondersteuning voor aanpassingen en chatbots, waardoor het ideaal is voor verschillende vereisten. Met de functie voor persoonlijke berichten van Discord kun je één-op-één verbinding maken met gebruikers uit de community, zodat je een solide netwerk kunt opbouwen in het door jou gekozen werkgebied.

Discord beste functies

Organiseer en beheer real-time communicatie binnen grote groepen of gemeenschappen met behulp van speciale spraak- en videokanalen

Maak meerdere tekstkanalen binnen een server, wijs rollen met verschillende toestemmingen toe en beheer discussies effectief

Integreer met verschillende tools en diensten, zoals Spotify en Twitch, om uw community-ervaring te verbeteren

Deel je scherm tijdens spraak- of videogesprekken

Discord beperkingen

Het bereik van functies en aanpassingsopties kan overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers, vooral voor degenen die niet bekend zijn met communitybeheertools

Sommige gebruikers rapporteren prestatieproblemen met de app, vooral bij het beheren van grote servers met veel actieve gebruikers

Prijzen voor Discord

Gratis

Discord Nitro Basic : $2,99 per maand

: $2,99 per maand Discord Nitro: $9,99 per maand

Discord beoordeling en recensies

G2: NA

NA Capterra: 4.7/5 (400+Reviews)

10. KIK Messenger (Beste gratis app voor berichten voor gemeenschappen en openbare groepen)

via Google spelen KIK Messenger is een web app die bekend staat om zijn eenvoudige interface en focus op anonimiteit van de gebruiker. In tegenstelling tot veel andere messaging apps, heeft KIK geen telefoonnummer nodig om zich aan te melden, waardoor gebruikers zich kunnen registreren en communiceren met alleen een e-mail adres of gebruikersnaam.

KIK Messenger beste functies

Aanmelden en de app gebruiken zonder een telefoonnummer op te geven; behoud privacy en anonimiteit

Navigeer naadloos met een gebruiksvriendelijke interface

Toegang tot interactieve functies zoals chatbots voor entertainment, informatie en nut

Gemakkelijk groepschats maken en beheren; discussies tussen meerdere gebruikers ondersteunen

KIK Messenger limieten

Hoewel KIK geen telefoonnummer vereist, heeft de app in het verleden te kampen gehad met kritiek met betrekking tot problemen op het gebied van privacy en veiligheid

KIK is misschien niet ideaal voor professioneel gebruik, aangezien het gericht is op jongere leeftijdsgroepen voor het voeren van groepsdiscussies en het opbouwen van gemeenschappen

KIK Messenger prijzen

Gratis

KIK Messenger beoordeling en recensies

G2 : NA

: NA Capterra: NA

11. Skype (beste voor geïntegreerde video-oproepen met wereldwijd bereik)

via Microsoft Skype bestaat al sinds 2003 en is een van de oudste instant messaging apps. Dankzij de robuuste functies voor het versturen van berichten en de mogelijkheden voor spraak- en videogesprekken, kom ik af en toe terug naar deze app.

Skype is geëvolueerd sinds de aanvankelijke focus op messaging- en videogesprekken. Het is vooral handig voor internationale communicatie, gezien de ondersteuning voor goedkope internationale gesprekken en de integratie met andere Microsoft-producten.

Skype beste functies

Een betrouwbare messaging app met hoogwaardige functies voor videogesprekken

Voer internationale gesprekken met opties voor maandelijkse abonnementen of een pay-as-you-go model

Deel naadloos bestanden en documenten binnen chats; ondersteunt een breed bereik van bestandstypen

Integreer chats en discussies met andere Microsoft-diensten zoals Outlook en Office 365

Skype beperkingen

Skype wordt bekritiseerd vanwege problemen met de privacy, met name wat betreft gegevensverwerking en integratie met het bredere ecosysteem van Microsoft

Gebruikers melden soms prestatieproblemen, zoals vertraging of problemen met de verbinding, vooral tijdens videogesprekken

Skype prijzen

Gratis

Skype krediet : Pay-as-you-go voor gesprekken naar vaste en mobiele telefoons

: Pay-as-you-go voor gesprekken naar vaste en mobiele telefoons Skype Abonnementen: Maandelijkse abonnementen voor onbeperkt bellen naar specifieke landen

Skype beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (23.000+Beoordelingen)

4.3/5 (23.000+Beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (450+Beoordelingen)

