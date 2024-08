10 beste OpenAI Playground alternatieven in 2024 (beoordelingen en prijzen)

Open AI Playground is een voorspellende taaltool met AI die getraind is om te reageren zoals een mens zou reageren op een prompt of een vraag, maar alleen met zijn uitgebreide kennis.

Zoals de naam al doet vermoeden, kun je spelen met prompts en vragen en experimenten uitvoeren.

OpenAI Playground heeft zijn beperkingen: het heeft te weinig functies, geeft onbetrouwbare resultaten, zorgt voor privacyproblemen en heeft trage reactietijden. Deze beperkingen kunnen je onderzoek naar taalmodellen ernstig vertragen en je onderzoek en ontwikkeling tegenhouden.

Je bent hier op de juiste plaats als je op zoek bent naar een OpenAI Playground alternatief om meer geavanceerde taalexperimenten uit te voeren.

We delen de top 10 alternatieven voor OpenAI Playground die meer functies hebben, beter zijn aangepast en zich richten op privacy van gegevens, zodat je betere resultaten kunt behalen met je experimenten.

Wat moet je zoeken in OpenAI Playground alternatieven

Een goed alternatief voor OpenAI Playground moet je helpen om te leren, te experimenteren en creatief te zijn. Als je opties vergelijkt, zoek dan naar de volgende functies:

Intuïtieve interface: Zoek naar platforms die je real-time interactie en een gebruiksvriendelijke ervaring geven. Je krijgt direct feedback terwijl je met modellen experimenteert

Zoek naar platforms die je real-time interactie en een gebruiksvriendelijke ervaring geven. Je krijgt direct feedback terwijl je met modellen experimenteert Aanpassingsopties: Ga na of het alternatief de mogelijkheid biedt om parameters aan te passen. Dit helpt u om de omgeving specifiek te configureren voor uw experimentvereisten en de modellen te verfijnen

Ga na of het alternatief de mogelijkheid biedt om parameters aan te passen. Dit helpt u om de omgeving specifiek te configureren voor uw experimentvereisten en de modellen te verfijnen Schaalbaarheid: Overweeg of de AI (Artificial Intelligence)-tool de schaal van uw projecten aankan en een verscheidenheid aan Taken aankan, van eenvoudige stukjes code tot complexere experimenten

Overweeg of de AI (Artificial Intelligence)-tool de schaal van uw projecten aankan en een verscheidenheid aan Taken aankan, van eenvoudige stukjes code tot complexere experimenten Support voor meerdere programmeertalen: Zoek naar alternatieven die verschillende programmeertalen ondersteunen, zodat je kunt experimenteren met verschillende technologieën en AI-tools

Zoek naar alternatieven die verschillende programmeertalen ondersteunen, zodat je kunt experimenteren met verschillende technologieën en AI-tools Community en ondersteuning: Beoordeel de beschikbaarheid van een community of ondersteuningssysteem waar je hulp kunt zoeken, vragen kunt stellen en kennis kunt delen met andere gebruikers. Een sterke community is waardevol voor samenwerking en probleemoplossing

De 10 beste OpenAI Playground alternatieven om te gebruiken in 2024

1. ClickUp

ClickUp is een alles-in-één productiviteitsplatform dat naadloos al uw taken, documenten en teamwerk op één plaats samenbrengt, waardoor alles gemakkelijk en handig voor u wordt.

De AI-mogelijkheden zijn ClickUp AI -een gepersonaliseerde assistent met AI-technologie die nauwkeurig is ontworpen om aan uw specifieke behoeften te voldoen. Stroomlijn uw projectmanagement met meer dan 100 handgemaakte en op onderzoek gebaseerde AI-tools die geschikt zijn voor elke rol.

Gebruik ClickUp AI om sneller te schrijven, tekst samen te vatten en op te poetsen, e-mailreacties te genereren en meer

ClickUp beste functies

Schrijfhulp: Stap sneller! Het maakt uw werk duidelijk en boeiend en bespaart tijd met kant-en-klare kopteksten, tabellen en meer. MetClickUp's schrijfhulpis uw content niet alleen goed geschreven, maar ziet deze er ook professioneel uit met de juiste format

Stap sneller! Het maakt uw werk duidelijk en boeiend en bespaart tijd met kant-en-klare kopteksten, tabellen en meer. MetClickUp's schrijfhulpis uw content niet alleen goed geschreven, maar ziet deze er ook professioneel uit met de juiste format Samenvattingen: Haal de sleutelpunten en snelkoppelingen uit threads en discussies over uw schrijfproject omdat ClickUp AI het samenvattingsproces stroomlijnt

Haal de sleutelpunten en snelkoppelingen uit threads en discussies over uw schrijfproject omdat ClickUp AI het samenvattingsproces stroomlijnt Scriptsjabloon:Verbeter uw schrijfervaring met ClickUpSjablonen voor opmerkingen. Het biedt een gestructureerd kader om ideeën te genereren, je schrijfstijl te verbeteren en creatieve blokken te overwinnen. Je hebt ook toegang tot meer dan 200 prompts en kunt gebruik maken van de geavanceerde NLP-technologie (Natural Language Processing) voor het creatieve proces en om inzicht te krijgen in je schrijfstijl en -voorkeuren

De sjabloon biedt 190+ AI-prompts om ideeën en content te genereren voor Six Sigma projectmanagement

Aangepaste weergaven: Visualiseer uw werk zoals u dat wilt door te kiezen uit meer dan 15 ClickUp aanpasbare weergaven zoals Gantt, Lijst, AI Kalender, Mindmaps en meer

Beheer uw kleine bedrijfsprojecten stap voor stap met sjablonen, functies voor samenwerking en meer dan 15 projectweergaven met ClickUp

Bouw documenten: Creëer en organiseer verschillende soorten documenten met ClickUp Documenten . Met /Slash commando's hebt u toegang tot de ClickUp AI functies en kunt u kwaliteitscontent genereren binnen documenten

via Promptsandbox.io Promptsandbox.io is een toegankelijk platform voor het snel testen en verfijnen van uw modellen - u hoeft zich niet druk te maken over infrastructuur of installatie. Speel met voorgetrainde GPT-modellen en verfijn en perfectioneer je AI-aanmaken zonder gedoe.

Gebruik Promptsandbox.io om te experimenteren met GPT-modellen, je AI-projecten te verfijnen of om samen te werken op hun communityforum.

Promptsandbox.io beste functies

Prototyping zonder moeite: Prototype direct uw eigen AI-modellen zonder gedoe met infrastructuur of installatie

Prototype direct uw eigen AI-modellen zonder gedoe met infrastructuur of installatie Voorgetrainde GPT-modellen: Krijg toegang tot en experimenteer met voorgetrainde GPT-modellen voor verschillende toepassingen en testscenario's

Krijg toegang tot en experimenteer met voorgetrainde GPT-modellen voor verschillende toepassingen en testscenario's Verfijningstools: Verfijn uw AI-modellen binnen het platform en stroomlijn het ontwikkelingsproces

Verfijn uw AI-modellen binnen het platform en stroomlijn het ontwikkelingsproces Community Forum: Neem deel aan een levendig community forum, werk samen met andere gebruikers, deel ideeën en ontvang waardevolle ondersteuning

Promptsandbox.io limieten

Het kan lastig zijn om offline te werken omdat het platform sterk afhankelijk is van het internet voor het uitvoeren van modellen

Het biedt mogelijk geen uitgebreide opties om modellen vanaf nul te trainen

Promptsandbox.io prijzen

De prijzen zijn niet openbaar beschikbaar op hun website

Promptsandbox.io beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra:Niet genoeg beoordelingen

3. ChatGPT

via ChatGPT ChatGPT is een taalmodel/ AI chatbot ontwikkeld door OpenAI, specifiek afgestemd om goed te presteren in AI-contexten voor gesprekken. Het is zeer gepersonaliseerd en heeft een gratis extensie voor Chrome, hoewel het geen AI-tekens heeft zoals Chatsonic of Character AI.

Het draait op de GPT (Generative Pre-trained Transformer) architectuur, specifiek de gpt-3.5-turbo versie, om reacties te produceren die net als mensen klinken op basis van de input die het krijgt.

ChatGPT beste functies

Diepgaande kennis: Profiteer van de uitgebreide training van het model op diverse teksten, waardoor u een schat aan informatie (zoals een intelligente zoekmachine) en taalnuances krijgt

Profiteer van de uitgebreide training van het model op diverse teksten, waardoor u een schat aan informatie (zoals een intelligente zoekmachine) en taalnuances krijgt Gepersonaliseerde interactie: Personaliseer uw ervaring door verschillende prompts uit te proberen, zodat u antwoorden kunt kiezen die perfect bij uw voorkeuren passen

Personaliseer uw ervaring door verschillende prompts uit te proberen, zodat u antwoorden kunt kiezen die perfect bij uw voorkeuren passen Naadloze integratie: IntegreerChatGPT moeiteloos in uw toepassingen met behulp van de meegeleverde API, zodat u programmatisch gebruik kunt maken van de kracht van de taalgeneratie

ChatGPT limieten

Als je geen nauwkeurige input levert, kan ChatGPT onjuiste informatie genereren

Het AI-model kan variaties vertonen omdat het gevoelig is voor veranderingen in de manier waarop de input is geformuleerd

ChatGPT-prijzen

Model GPT 3.5: Free forever

GPT 3.5: Free forever Model GPT 4: $20/maand

ChatGPT beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (400+ beoordelingen)

4.7/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (32+ beoordelingen)

4. Sudowrite

via Sudowrite Sudowrite is een AI-ondersteunde schrijfassistent ontworpen om het schrijfproces te verbeteren en te stroomlijnen. In tegenstelling tot ChatGPT voorziet het je van ideeën, AI-gegenereerde content en verschillende andere functies voor het schrijven van projecten en het verbeteren van de kwaliteit van je werk.

Sudowrite beste functies

Schrijffuncties: Integreer Sudowrite in uw applicaties, websites of onderzoeksprojecten om gebruik te maken van de functies voor schrijfondersteuning. Tekst genereren enschetsen voor uw website,SEO contentofsociale mediafeedback ontvangen en andere nuttige functies gebruiken

Integreer Sudowrite in uw applicaties, websites of onderzoeksprojecten om gebruik te maken van de functies voor schrijfondersteuning. Tekst genereren enschetsen voor uw website,SEO contentofsociale mediafeedback ontvangen en andere nuttige functies gebruiken Brainstorm: Gebruik deze functie om creatieve ideeën op te doen voor onderzoekspapers, nieuwe functies voor uw product te innoveren en nog veel meer

Sudowrite limieten

De enorme hoeveelheid tools kan overweldigend zijn en uw werkstroom verstoren

Geen ingebouwde plagiaatcontrole

Het biedt geen gratis krediet aan

Sudowrite prijzen

Hobby en student: $10/maand (30.000 AI woorden/maand)

$10/maand (30.000 AI woorden/maand) Professioneel : $25/maand (90.0000 AI woorden/maand)

: $25/maand (90.0000 AI woorden/maand) Max: $100/maand (300.000 AI woorden/maand)

Sudowrite beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

5. Voering.ai

via Voering Liner is een krachtige AI-tool waarmee je moeiteloos Machine Learning (ML)-modellen kunt trainen, zonder dat je code of ML-expertise nodig hebt.

Het maakt gebruik van uw trainingsgegevens om een eenvoudig te integreren ML-model te maken dat klaar is voor gebruik.

Liner.ai beste functies

Variëteit aan gebruikssituaties: Verken diverse sjablonen voor projecten met betrekking tot afbeeldingen, tekst, audio en video, en poseclassificatie voor een breed bereik aan machine-learning taken

Verken diverse sjablonen voor projecten met betrekking tot afbeeldingen, tekst, audio en video, en poseclassificatie voor een breed bereik aan machine-learning taken Geen GPU vereist: Behaal snel resultaten zonder high-end hardware nodig te hebben- dit platform traint naadloos op zowel CPU's als GPU's

Behaal snel resultaten zonder high-end hardware nodig te hebben- dit platform traint naadloos op zowel CPU's als GPU's Optimalisatie voor randapparatuur: Integreer getrainde modellen met mobiele en randapparatuur en ondersteun meerdere platforms voor flexibele inzet

Liner.ai limieten

Beperkte betrokkenheid van de community en ondersteuningsmiddelen

Prijzen van Liner.ai

Free Forever

Liner.ai beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

6. Doxis Intelligente Automatisering van Content

via Ser Doxis intelligente automatisering van content door SERgroup is een platform voor Enterprise content management.

Deze AI-tool verbindt en automatiseert content in het hele ecosysteem van uw organisatie, wat resulteert in een uitgebreide 360-graden weergave van uw bedrijf.

Doxis Intelligent Content automation beste functies

Zakelijke integratie: Verbinding maken met een divers bereik van toonaangevende bedrijfsapplicaties, zoals SAP, Salesforce, Microsoft, enz. om interoperabiliteit en soepele integratie te bevorderen

Verbinding maken met een divers bereik van toonaangevende bedrijfsapplicaties, zoals SAP, Salesforce, Microsoft, enz. om interoperabiliteit en soepele integratie te bevorderen Oplossingssuites: Deel waardevolle inzichten over verschillende facetten van de organisatie met de strategisch ontworpen cloud-native oplossingsbundels

Deel waardevolle inzichten over verschillende facetten van de organisatie met de strategisch ontworpen cloud-native oplossingsbundels ECM van de volgende generatie: Verhoog de efficiëntie van uw werkstroom met automatisering van begin tot eind en beheer uw content moeiteloos met de beste systemen

Doxis intelligente automatisering van content limieten

Beperkte aanpassingen in de mobiele versie belemmert het volledig gebruik van de software

Doxis intelligente automatisering van content prijzen

De prijzen worden niet vermeld op de site

Doxis intelligente automatisering van content beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

7. Laboratorium

via Laboratorium Colaboratory, of Colab, is een interactief platform dat is ontwikkeld door Google. Het stelt gebruikers in staat om Python code direct in de browser te schrijven en uit te voeren.

Het biedt verschillende functies die coderen, data-analyse en machine learning taken toegankelijker en meer collaboratief maken.

Colaboratory beste functies

Interactieve zelfstudies: Doe mee aan interactieve zelfstudies die zijn ontworpen om uw reis in machine learning en neurale netwerken te vergemakkelijken

Doe mee aan interactieve zelfstudies die zijn ontworpen om uw reis in machine learning en neurale netwerken te vergemakkelijken Gratis cloudservices: Krijg toegang tot een gratis cloudservice met GPU's en TPU's, zodat u kunt beschikken over robuuste rekenbronnen

Krijg toegang tot een gratis cloudservice met GPU's en TPU's, zodat u kunt beschikken over robuuste rekenbronnen Interactie met GitHub: Importeer of publiceer Notebooks rechtstreeks van en naar GitHub, zodat u moeiteloos kunt samenwerken en uw werk kunt delen

Colaboratorium limieten

Het platform biedt een aantal algemeneAI-toolsmaar deze zijn mogelijk niet geschikt voor gespecialiseerde Taken

U zult binnen een beperkte omgeving moeten werken en alleen de Python-pakketten draaien die daarin zijn opgenomen

Colaboratorium prijzen

Free Forever: Gratis, met beperkingen op sommige functies

Gratis, met beperkingen op sommige functies Colab pro: $11.79/maand (100 rekeneenheden/maand)

$11.79/maand (100 rekeneenheden/maand) Colab pro+: $58,99/maand (500 rekeneenheden/maand)

$58,99/maand (500 rekeneenheden/maand) Kolab enterprise: Betaal voor wat u gebruikt

Colaboratorium beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:Niet genoeg beoordelingen

8. Jupyter

via JupyterLab Jupyter is open-source software die een webgebaseerd interactief computerplatform biedt. Je kunt er documenten mee maken en delen die live code, vergelijkingen, visualisaties en verhalende tekst bevatten.

Jupyter beste functies

Taalondersteuning: Toegang tot ondersteuning voor meer dan 40 programmeertalen, zodat je je favoriete taal kunt gebruiken - of het nu Python, Julia of R is

Toegang tot ondersteuning voor meer dan 40 programmeertalen, zodat je je favoriete taal kunt gebruiken - of het nu Python, Julia of R is Samenwerken en delen: U kunt uw notitieblokken eenvoudig delen met anderen op een reproduceerbare manier via e-mail, Dropbox, GitHub en andere platforms

U kunt uw notitieblokken eenvoudig delen met anderen op een reproduceerbare manier via e-mail, Dropbox, GitHub en andere platforms Interactieve uitvoer:Kijk hoe je codedocumentatie tot leven komt met rijke interactieve uitvoer, inclusief HTML, afbeeldingen, video's, LaTeX en aangepaste MIME-types

Jupyter beperkingen

Beginners moeten misschien een beetje wennen aan de celgebaseerde aard van Jupyter Notebooks

Jupyter prijzen

Free forever

Jupyter beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (220+ beoordelingen)

4.6/5 (220+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (70+ beoordelingen)

9. Snel.ai

via Snel.ai Fast.ai is een deep learning-bibliotheek gemaakt voor gebruikers met codeerervaring en biedt componenten op hoog niveau om eersteklas resultaten te behalen in veelvoorkomende deep learning-gebieden.

Het stelt onderzoekers ook in staat om low-level componenten te gebruiken voor het maken van innovatieve methoden en benut de dynamiek van Python naast de PyTorch bibliotheek.

Fast.ai beste functies

2-Weg callback systeem: Faciliteer dynamische veranderingen in elke fase van de training met behulp van het innovatieve 2-weg callback systeem, dat toegang geeft tot elk deel van de gegevens, het model of de optimizer

Faciliteer dynamische veranderingen in elke fase van de training met behulp van het innovatieve 2-weg callback systeem, dat toegang geeft tot elk deel van de gegevens, het model of de optimizer Geavanceerde optimizer: Stroomlijn uw optimalisatietaken moeiteloos en implementeer optimalisatiealgoritmen in slechts 4-5 regels code

Fast.ai limieten

Deze AI-tool ondersteunt Mac OS niet en vereist Linux of Windows voor installaties

Fast.ai prijzen

Free Forever

Fast.ai beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

10. Transformers door Hugging Face

via Transformers Transformers, een open-source bibliotheek van Hugging Face, biedt een breed bereik van voorgetrainde modellen en hulpmiddelen voor NLP en machine-learning taken. Hugging Face is gespecialiseerd in machine learning en Natural Language Processing (NLP) technologieën.

Door gebruik te maken van deze voorgetrainde modellen kun je de kosten van computers verlagen, je ecologische voetafdruk verkleinen en tijd en geld besparen middelen . Het vermijdt de moeite om modellen helemaal opnieuw te trainen.

Transformers beste functies

**Verken een uitgebreide array van voorgetrainde modellen voor diverse NLP taken zoals taalmodellering, vertaling, tekst- en beeldclassificatie en meer

**Switch tussen frameworks gedurende de levenscyclus van een model. Integreer met leerframeworks zoals PyTorch, TensorFlow en JAX

Snelle tokenisatie:Verhoog de snelheid in vergelijking met traditionele tokenisatiemethoden door gebruik te maken van snelle tokenizers ondersteund door de Tokenizers bibliotheek

Transformers beperkingen

Het fine-tunen van modellen en het werken met grote taalmodellen (LLM) zoals GPT-3.5 kan veel middelen vergen

Sommige bestanden zijn te groot om te laden, wat de gebruikerservaring kan beïnvloeden

Prijzen Transformers

Hugging Face hub: Free forever

Free forever Pro: $9/maand

$9/maand Enterprise: $20/maand

Transformers beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (19+ beoordelingen)

4.8/5 (19+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Kies het beste OpenAI Playground alternatief voor uw behoeften

De toepassingen van AI zijn eindeloos - hoe meer u experimenteert, hoe meer u waarschijnlijk nieuwe use cases of toepassingen voor uw bedrijf zult vinden.

Als u buiten de beperkingen van OpenAI Playground treedt, zijn deze tien alternatieven een grote kans. Ze brengen eenvoud en diversiteit om uw machinaal leren en de toepassing van AI te transformeren

En als u een persoonlijke AI assistent voor een moeiteloze workflow, bekijk ClickUp AI -de eerste rolgebaseerde AI-assistent.