ChatGPT-gebruiksscenario's voor bedrijven (met voorbeeldprompts en suggesties voor gebruik)

Kunstmatige intelligentie (AI) kan industrieën radicaal veranderen, maar hoe integreert u deze geavanceerde tools op een effectieve manier?

Ondanks het aanvankelijke enthousiasme rond AI hebben de meeste mensen, waaronder veel professionals en besluitvormers, nog steeds een oppervlakkig begrip van AI.

Verschillende factoren dragen bij aan deze kloof. Een daarvan is de complexiteit van AI, met ingewikkelde concepten zoals neurale netwerken en deep learning, die veel tijd en moeite vergen om onder de knie te krijgen.

Bovendien worden de mogelijkheden van AI vaak overdreven in films, tv-programma's en nieuwsberichten, waardoor misvattingen ontstaan. Ook is er een gebrek aan toegankelijke, hoogwaardige educatieve bronnen om de kloof tussen basiskennis en diepgaand technisch inzicht te overbruggen.

Bijna iedereen met internet heeft toegang tot deze AI-tool, maar niet iedereen weet hoe deze effectief te gebruiken. Dit betekent vaak dat mensen niet het maximale uit AI-technologieën halen.

Hoewel ChatGPT uw onderzoeks- en operationele processen niet direct kan automatiseren, kan het wel de productiviteit verbeteren. U kunt ChatGPT gebruiken om snel:

Samenvatting van grotere onderwerpen

Maak briefings voor uw marketingteam

Code bewerken, documenteren of schrijven

Content genereren

Bedrijfsstrategieën bedenken

Tekst naar andere talen vertalen

Beantwoord query's van klanten

Scan verschillende webartikelen voor een geconsolideerde output

Bovendien kunnen de use cases van ChatGPT helpen in de geneeskunde, gaming, data-analyse, evenementenplanning, e-commerce, persoonlijke financiën, scriptschrijven, taalvertaling, klantenservice en meer.

We laten je 14 use cases voor ChatGPT zien, samen met de geschiedenis van deze AI-tool en enkele richtlijnen voor het gebruik ervan. 🤖

Definitie en geschiedenis van ChatGPT

ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer) is ontwikkeld door OpenAI en werd voor het eerst geïntroduceerd in 2018. Het oorspronkelijke model maakte gebruik van het deep learning (DL)-framework om tekst op natuurlijke wijze te begrijpen en te genereren, zoals mensen dat doen, ook wel natural language processing (NLP) genoemd.

In 2019 werd GPT-2 uitgebracht met een aanzienlijk grotere dataset en geavanceerde trainingsmethodologieën. Als resultaat begon de bot coherente en contextueel relevante tekst te genereren.

In 2020 introduceerde OpenAI GPT-3, een verdere uitbreiding van zijn mogelijkheden op het gebied van natuurlijke taalverwerking en informatiegeneratie. Maar het was met de lancering van GPT-4 in 2022 dat ChatGPT echt de aandacht van het publiek trok.

In de loop der jaren is deze AI-tekstgenerator ontworpen om conversaties te voeren op basis van recente ontwikkelingen.

Als resultaat lijken de reacties van de bot nu sterk op menselijke conversaties en bieden ze praktische hulp bij verschillende alledaagse taken. Door de voortdurende verfijning kunt u queries met betrekking tot verschillende industrieën en in verschillende content formats oplossen.

Of het nu gaat om het maken van tabellen, het schrijven van onderzoeksverslagen, het opstellen van juridische documenten, het opstellen van nieuwsbrieven, het ontwikkelen van planningsdocumenten of het uitvoeren van onderzoek, ChatGPT is enorm populair geworden onder professionals in verschillende velden.

Hoe ChatGPT werkt

Hier volgt wat inzicht in hoe ChatGPT prompts gebruikt om dynamische tekst te genereren.

Gebruik van grote taalmodellen (LLM)

De AI-tool wordt getraind op basis van een enorme hoeveelheid gegevens van het internet. Door de statistische relaties tussen woorden in miljoenen zinnen te leren, kan het model zinnen en alinea's genereren op basis van uw reeks tekst, ook wel een prompt genoemd.

De functionaliteit, met name het geheugen en de gegevensverwerkingscapaciteit, is vergelijkbaar met die van het menselijk brein.

Generatieve kunstmatige intelligentie

ChatGPT is een uitstekend voorbeeld van generatieve kunstmatige intelligentie. De tool verwerkt de tekst die u invoert en genereert nieuwe content op basis van de patronen en informatie die tijdens de training zijn geleerd.

Wanneer ChatGPT een prompt of vraag ontvangt, raadpleegt het zijn trainingsdata om creatief, menselijk en in de gevraagde communicatiestijl te reageren.

Adaptief leren

ChatGPT onderscheidt zich van andere AI-modellen door zijn interactieve leermogelijkheden.

Elke interactie met u stelt de bot in staat om zijn begrip van uw query te verfijnen en zijn output te verbeteren. Deze adaptieve leerbenadering helpt het AI-model om in de loop van de tijd beter aan uw behoeften te voldoen.

14 ChatGPT-gebruiksscenario's in zeven functies

Je kunt ChatGPT voor alles gebruiken, van wiskunde, codering, bewerking, het genereren van campagne-ideeën, het maken van rapporten en nog veel meer.

Hier zijn 15 gebruiksscenario's van ChatGPT voor verschillende functies op de werkplek:

ChatGPT in human resource management (HR)

Gebruiksscenario 1: Onboarding van nieuwe medewerkers

Door ChatGPT te integreren in het onboardingproces van medewerkers verandert de manier waarop u nieuwe medewerkers kennis laat maken met de bedrijfscultuur en -processen. U kunt de levering van aangepast onboardingmateriaal, zoals functiespecifieke trainingsmodules, automatiseren.

De mogelijkheid om binnen enkele seconden volledig aangepaste administratieve documenten te creëren, kan uw HR-kosten verlagen.

Dit personalisatieniveau verbetert de onboarding-ervaring en stelt uw HR-team in staat zich te concentreren op interacties met een hogere waarde, zoals salarisonderhandelingen en promoties.

🤖 Prompt: "Genereer een uitgebreide onboarding-gids voor nieuwe medewerkers bij mijn softwarebedrijf. Neem belangrijke beleidsregels en teamintroducties op. Houd de toon professioneel. "

Output:

Gebruiksscenario 2: Begeleiding bij conflictoplossing

ChatGPT kan u helpen bij het beheren van conflicten op de werkplek door richtlijnen en communicatie-etiquette te bieden op basis van best practices.

Het kan bemiddelingsmethoden voorstellen en advies op maat geven voor het omgaan met gevoelige situaties. Probeer deze prompts samen te voegen met gratis HR-sjablonen om uw HR-team uit te rusten met automatiseringstools.

🤖 Prompt: "Maak een stapsgewijze handleiding voor het bemiddelen in een conflict tussen twee team leden over projectverantwoordelijkheden. "

Output:

De ChatGPT-prompts van ClickUp voor HR-teams bevatten meer dan 140 suggesties om uw efficiëntie te verhogen en de strategieën voor werknemersbetrokkenheid te verbeteren.

De ChatGPT-prompts van ClickUp voor HR-teams bevatten meer dan 140 suggesties om uw efficiëntie te verhogen en de strategieën voor werknemersbetrokkenheid te verbeteren.

U kunt het documentatieontwikkelingsproces automatiseren voor nieuwe, gedegradeerde en gepromoveerde werknemers. Door deze prompts te gebruiken, kunt u garanderen dat uw werknemers de nodige ondersteuning krijgen gedurende de hele tijd dat ze bij u werken.

ChatGPT in marketing

Gebruiksscenario 3: Content aanmaken

Dankzij de enorme trainingsdata van ChatGPT kunt u de tool gebruiken als mede-maker. U kunt hoogwaardige conceptcontent genereren die voldoet aan de richtlijnen die u opgeeft.

Van het schrijven van boeiende blogposts met hooks tot het maken van posts voor sociale media, kalenders en strategieën: u kunt verschillende creatieve contentstijlen produceren voor uw target audience.

De bot analyseert ook bestaande content om relevante trefwoorden en metabeschrijvingen aan te bevelen voor SEO- en optimalisaties voor publieksbetrokkenheid. Dit geldt voor nieuwsbrieven, brochures, essays, e-mails en marketingmateriaal. Nog beter: u kunt de bot vragen om uw content te optimaliseren voor een maximaal digitaal bereik.

🤖 Prompt: "Maak een contentkalender met blogs over duurzaam leven voor 40-plussers. Optimaliseer de titels en geef me korte beschrijvingen van de content voor elk onderwerp. "

Output:

Gebruiksscenario 4: Ontwikkeling van een merkstrategie

Deze AI-tool kan helpen bij het ontwikkelen van merkstrategieën door te brainstormen over ideeën voor merkboodschappen, tone of voice en visuele signalen.

U kunt een samenhangende merkidentiteit creëren op alle digitale platforms door referenties te delen en hulp te zoeken.

ChatGPT kan u ook helpen bij het opstellen van een uitgebreide huisstijlhandleiding die de waarden van uw merk weerspiegelt en uw doelgroep aanspreekt, waardoor uw merk beter in het geheugen blijft hangen.

🤖 Prompt: "Ontwikkel een gids voor een merkstrategie voor een nieuwe milieuvriendelijke kledinglijn die zich richt op de leeftijdsgroep 17-28 jaar. Focus op sleutelberichten en technieken om het publiek te betrekken. "

Output:

De ChatGPT-prompts voor marketing van ClickUp kunnen u helpen met frameworks voor cold e-mails, advertentieteksten voor sociale media en kleine en grootschalige contentmarketingtaken.

De ChatGPT-prompts voor marketing van ClickUp kunnen u helpen met frameworks voor cold e-mails, advertentieteksten voor sociale media en kleine en grootschalige contentmarketingtaken. U kunt ook binnen enkele minuten trefwoordonderzoek uitvoeren en affiliate marketingabonnementen opstellen.

ChatGPT in engineering

Gebruiksscenario 5: Hulp bij het debuggen van code

U kunt het debuggingproces voor softwareprojecten stroomlijnen door problematische code patronen te identificeren en mogelijke oplossingen aan te vragen.

Door uw foutlogboeken in realtime te interpreteren, helpt ChatGPT u tijd te besparen tijdens het oplossen van problemen.

De bot is ook getraind om codedocumentatie te maken op basis van de herkende oplossingen en mogelijke gebruiksscenario's. Wat anders weken zou duren, kan nu binnen enkele minuten worden gemaakt.

🤖 Prompt: "Plak de code hier – Kunt u dit codeblok beoordelen en uitleggen waarom ik fouten krijg? Maak ook een rapport met codecodocumentatie voor deze query. "

Output:

Gebruiksscenario 6: Technische documentatie genereren

U kunt ChatGPT gebruiken om het aanmaken van technische documentatie voor uw softwareprojecten te automatiseren, waardoor u de efficiëntie van uw engineering kunt verbeteren.

De AI-tool kan duidelijke, beknopte en nauwkeurige handleidingen, installatiegidsen en productspecificaties maken. Dit kan tijd besparen en consistentie tussen documenten garanderen. Het kan ook worden hergebruikt als helpdocumentatie voor klantenservice-teams.

🤖 Prompt: "Maak een uitgebreide gebruikershandleiding voor onze nieuwe softwaretool, inclusief installatie, functies, stappen voor probleemoplossing en andere relevante onderdelen. "

Output:

De ChatGPT-prompts voor engineering van ClickUp bevatten handige handleidingen voor het invoeren van het gewenste resultaat, gegevens, processen en meer.

De ChatGPT-prompts voor engineering van ClickUp bevatten handige handleidingen voor het invoeren van het gewenste resultaat, gegevens, processen en meer. Deze prompts helpen u processen te optimaliseren en fouten binnen enkele seconden op te sporen, zodat uw engineeringteam complexe wiskundige uitdagingen in korte tijd kan oplossen.

ChatGPT in de financiële sector

Gebruiksscenario 7: Investeringsanalyse

ChatGPT helpt financiële analisten zoals u door inzichten te bieden in beleggingsstudies en marktonderzoek.

De tool kan grote datasets verwerken en trends in winsten en verliezen over verschillende tijdsperioden in kaart brengen. In de financiële sector wordt dan ook veel gebruikgemaakt van deze tool.

Gebruik ChatGPT om marktbewegingen te voorspellen en inzicht te krijgen in vroegere en bestaande investeringsmogelijkheden.

🤖 Prompt: "Analyseer de huidige trends in de markt voor hernieuwbare energie en identificeer de beste investeringsmogelijkheden voor het komende kwartaal. "

Output:

Gebruiksscenario 8: Risicobeheer

Door ChatGPT te gebruiken om financiële risico's in kaart te brengen en risicobeperkende strategieën voor te stellen, bespaart u tijd bij uw risicobeheer.

Het kan financiële rapporten, marktomstandigheden en wijzigingen in de regelgeving analyseren om end-to-end risicobeoordelingen te bieden. U kunt ChatGPT ook vragen om risicobeoordelingen van beleggingsfondsen, obligaties, individuele aandelen en verschillende instrumenten.

🤖 Prompt: "Beoordeel de financiële risico's van het betreden van de Aziatische markt in het huidige economische klimaat en stel strategieën voor risicobeperking voor."

Output:

De ChatGPT-prompts van ClickUp voor financiële projecten zijn geschikt om on-demand financiële kennis te bieden om uw financiële queries binnen enkele seconden op te lossen.

De ChatGPT-prompts van ClickUp voor financiële projecten zijn geschikt om on-demand financiële kennis te bieden om uw financiële queries binnen enkele seconden op te lossen.

Of het nu gaat om financieel beheer, financiële tools of budgettering en beleggingstechnieken, onze prompts gebruiken deze AI-tool om informatie binnen enkele minuten op maat te maken.

ChatGPT in schrijven

Gebruiksscenario 9: Onderzoeksassistentie

Schrijvers kunnen ChatGPT gebruiken als onderzoeksassistent. In plaats van meerdere webpagina's te doorzoeken om relevante informatie te vinden, kunt u een geconsolideerd antwoord krijgen van ChatGPT. Dit antwoord is afkomstig van het scannen van meerdere bronnen, zoals wetenschappelijke artikelen, blogs, rapporten, enz.

Bovendien kunt u samenvattingen, content-skeletten, bewijsmateriaal ter ondersteuning van uw content en nog veel meer aanvragen.

🤖 Prompt: "Geef een samenvatting van recente studies over de impact van werken op afstand op de productiviteit van werknemers. "

Output:

Use case 10: Creatieve verhaalontwikkeling

ChatGPT is een waardevol hulpmiddel voor het brainstormen van creatieve verhaalideeën en het ontwikkelen van verhaallijnen. Probeer de tool eens te vragen om narratieve elementen en creatieve richtingen die anders dagen zouden kosten om te bedenken en te documenteren.

Experimenteer met ChatGPT door het te vragen om de achtergrond van tekens uit te breiden, waarbij het inspiratie put uit uw favoriete tv-series en filmscripts.

🤖 Prompt: "Genereer een plotoverzicht voor een mysterieuze sciencefictionroman die zich afspeelt in het Mallorca van de jaren 50. "

Output:

De ChatGPT-prompts voor schrijven van ClickUp vereenvoudigen het genereren van contentbriefs en het aanmaken van content.

De ChatGPT-prompts voor schrijven van ClickUp vereenvoudigen het genereren van contentbriefs en het aanmaken van content. U krijgt toegang tot creatieve invalshoeken voor uw onderwerp, ongeacht of de content in de vorm van een script, nieuwsbrief, blog, brochure of e-mail wordt gepresenteerd.

ChatGPT in projectmanagement

Gebruiksscenario 11: Optimalisatie van de toewijzing van middelen

ChatGPT is een betrouwbare tool voor het reguleren en aanpassen van project resource allocation. Voer eenvoudig uw projectvereisten, tijdlijnen, capaciteiten van teamleden en andere resource-gerelateerde statistieken in.

De output zal stappen en technieken voorstellen voor een efficiënte inzet van middelen om het project op tijd en binnen het budget te voltooien.

🤖 Prompt: "Stel een optimaal abonnement voor het toewijzen van middelen voor een softwareontwikkelingsproject van drie maanden met een team van vijf leden en een budget van $ 40.000. "

Output:

Gebruiksscenario 12: Mitigatieplanning

Vroegtijdige identificatie en analyse van potentiële projectrisico's kan de nauwkeurigheid en effectiviteit van projectmanagement gedurende de hele levenscyclus van een project aanzienlijk verbeteren.

ChatGPT heeft toegang tot historische gegevens en projectrapporten om het risico van budgetoverschrijdingen, vertragingen in de tijdlijn en tekorten aan middelen te voorspellen.

🤖 Prompt: "Analyseer de risicofactoren voor mijn aanstaande internationale productlancering en stel praktische strategieën voor om deze risico's te beperken op basis van vergelijkbare projecten in het verleden. "

Output:

De projectmanagement-prompts van ClickUp kunnen de tijd die u besteedt aan het maken van tijdlijnen en het toewijzen van beheersbare werklasten verminderen.

De projectmanagement-prompts van ClickUp kunnen de tijd die u besteedt aan het maken van tijdlijnen en het toewijzen van beheersbare werklasten verminderen. Deze prompts geven u op maat gemaakte tips om projectdeadlines te halen en beoordelingen van clients naadloos te integreren zonder dat dit tot verwarring leidt bij meerdere teams.

ChatGPT in productmanagement

Gebruiksscenario 13: Compilatie van feedback over functies

ChatGPT kan grootschalige feedbackbeoordelingen uitvoeren en klantfeedback over meerdere productfuncties verzamelen. Vervolgens kan het deze feedback categoriseren in thema's en innovatieve ideeën voor verbetering presenteren.

Van het kwantificeren van klanttevredenheid tot het signaleren van ruimte voor innovatie en betere bruikbaarheid: u kunt prioriteiten stellen voor functie-updates en nieuwe ontwikkelingen.

🤖 Prompt: "Verzamel en analyseer feedback van klanten over de gebruikersinterface van onze mobiele app om verbeterpunten te identificeren."

Output:

Gebruiksscenario 14: Concurrentieanalyse

Voer een concurrentieanalyse uit door ChatGPT te vragen informatie over producten en marktstrategieën van concurrenten te verzamelen en samen te vatten.

Deze analyse helpt u de marktpositie van uw product te begrijpen en mogelijke tegenslagen te voorzien. Zo kunt u zich van tevoren voorbereiden op lagere verkopen of productupgrades van concurrenten.

🤖 Prompt: "Voer een concurrentieanalyse uit van mid-range smartphones die in het afgelopen jaar zijn uitgebracht, met bijzondere aandacht voor hun functies en prijsstrategieën. "

Output:

De productmanagementprompts van ClickUp maken het eenvoudiger om upgrades voor functies te bedenken, nieuwe waardeproposities te creëren voor een betere productpositie en de pijnpunten van uw ideale klant te bestuderen.

De productmanagementprompts van ClickUp maken het eenvoudiger om upgrades voor functies te bedenken, nieuwe waardeproposities te creëren voor een betere productpositie en de pijnpunten van uw ideale klant te bestuderen.

Door klantgegevens en meningen te consolideren en te analyseren om mogelijke veranderingen aan uw product te bepalen, kunt u weken aan onderzoekstijd besparen.

Voorzichtig gebruik en richtlijnen voor ChatGPT

Laten we eens kijken naar enkele overwegingen en richtlijnen voor mensen die ChatGPT gebruiken:

Ethische overwegingen bij het gebruik van ChatGPT

Hier zijn enkele ethische overwegingen om in gedachten te houden bij het gebruik van ChatGPT:

Transparantie: Wees transparant tegenover klanten en belanghebbenden over het gebruik van AI in uw processen, met name in interacties met klanten waar ChatGPT uw antwoorden kan genereren

Verantwoordelijkheid: Stel duidelijke verantwoordelijkheden vast voor beslissingen die met behulp van AI worden genomen. U moet ervoor zorgen dat er mechanismen zijn voor menselijk toezicht en ingrijpen wanneer dat nodig is

Beperking van vooringenomenheid: Werk actief aan het identificeren en beperken van vooringenomenheid in AI-reacties. U wilt uw trainingsdata controleren en bijwerken om vooringenomenheid regelmatig te verminderen

Nauwkeurigheid: Controleer en valideer de nauwkeurigheid van de informatie die ChatGPT biedt, vooral op belangrijke gebieden zoals de gezondheidszorg of financieel advies

Richtlijnen voor bedrijven die ChatGPT gebruiken

Hier zijn enkele richtlijnen als u een bedrijfseigenaar bent die ChatGPT gebruikt:

Gebruikerstraining: Train uw team uitgebreid in het omgaan met en beheren van de AI-bot. Vergeet niet hen te leren de beperkingen ervan te begrijpen en de nuances van de interpretatie van de output

Feedbackmechanisme: Implementeer een robuust feedbacksysteem waarmee uw team onnauwkeurigheden, problemen of ethische kwesties met betrekking tot de reacties van ChatGPT kan melden

Continue monitoring: Evalueer en beoordeel regelmatig de outputprestaties van ChatGPT, inclusief de relevantie van de kwaliteit van de antwoorden

Doelstelling: Verduidelijk alle twijfels over de rol en doelstellingen van het gebruik van ChatGPT in uw bedrijf

ChatGPT-alternatieven in de AI-ruimte

Terwijl IBM Watson Assistant meertalige mogelijkheden en een focus op ondernemingen biedt, biedt Microsoft Azure's Bot Service implementatie via meerdere kanalen en integratie met Azure-services.

Ook het open-source framework van Rasa en de nadruk op NLP van Google Dialogflow zijn uitstekende alternatieven voor ChatGPT.

We hebben ook ChatGPT en Google Gemini vergeleken en hebben bij beide unieke sterke punten ontdekt.

ClickUp Brain is een andere uitstekende optie. Het biedt dezelfde functies als ChatGPT en is ook een geweldige aanvulling op ClickUp, een end-to-end projectmanagementtool met uitgebreide automatiseringsmogelijkheden.

Deze AI-assistent kan rechtstreeks worden geïntegreerd in het projectmanagementplatform van ClickUp en helpt bij het genereren van content, het analyseren van gegevens en het beheren van taken, werkstromen en communicatie binnen één uniform ecosysteem.

ClickUp Brain kan ook routinematige taken op het gebied van projectmanagement automatiseren, zoals het bijwerken van de status van taken en het informeren van teamleden over wijzigingen in deadlines en nieuwe input van clients.

Neem alle repetitieve taken uit handen terwijl u zich concentreert op de belangrijke zaken met ClickUp Brain

Hier zijn enkele extra functies van ClickUp Brain die uw bedrijfsactiviteiten vereenvoudigen:

Creëer rolspecifieke content

Schrijf en bewerk met ClickUp AI

Stel vragen over het project

Genereer gepersonaliseerde teamupdates

Taken creëren en toewijzen

Reageer op taakopmerkingen

Spraakfragmenten transcriberen

Vertalen en lokaliseren

AI als uw assistent voor productiviteit

Door een AI-tool zoals ChatGPT te integreren in de dagelijkse activiteiten en taken van uw bedrijf, bespaart u tijd en middelen. De prompts die we hebben verstrekt, zullen uw productiviteit verbeteren en u helpen snel betere resultaten te behalen.

Hoewel ChatGPT-hacks uw resultaten kunnen verbeteren, raden we u aan te experimenteren met uw prompting-aanpak. Aarzel niet om de AI-tool vervolgvragen te stellen om zijn kennis met betrekking tot uw primaire prompt uit te breiden.

Om verschillende resultaten te krijgen, moet je een gesprek aangaan met de AI-tool en deze voorzien van relevante informatie. Het trainen van ChatGPT is vergelijkbaar met het trainen van een menselijk brein, maar dan met een foutloos geheugen.

De AI-promptsjablonen van ClickUp zijn geïntegreerd in de projectmanagementinterface, waardoor uw team ze heel eenvoudig kan raadplegen wanneer dat nodig is. Met ClickUp Brain hebt u toegang tot meer dan 100 op rollen gebaseerde prompts om druk werk te verminderen en uw werkstromen te versnellen. Bovendien hebt u met alles-in-één werkbeheersoftware zoals ClickUp één oplossing voor al uw documentatie, taakbeheer en productiviteitsbehoeften. Meld u vandaag nog aan voor ClickUp.