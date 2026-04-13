Hoe u tools kunt consolideren zonder gegevens te verliezen

De gemiddelde organisatie gebruikt ongeveer 275 SaaS-applicaties.

En voor grotere ondernemingen? Dat nummer loopt op tot gemiddeld 660.

Hoewel deze tools bedoeld waren om problemen op te lossen, hebben ze een 'fragmentatiebelasting' gecreëerd – waarbij teams meer tijd besteden aan het wisselen tussen tabbladen dan aan het afronden van taken. De grootste hindernis bij het opruimen van deze rommel? De angst om de historische gegevens en context te verliezen die vastzitten in die verouderde apps.

Deze handleiding laat u zien hoe u uw activiteiten kunt verplaatsen naar één enkele, geïntegreerde werkruimte zonder ook maar één regel aan gegevens te verliezen.

🧠 Leuk weetje: Een 'silo' was oorspronkelijk letterlijk een put of bouwwerk voor het opslaan van graan. Pas later werd het de perfecte metafoor voor teams en gegevens die zijn afgesneden van de rest van de Business.

Waarom migraties vanuit meerdere tools het risico op gegevensverlies met zich meebrengen

Het samenvoegen van tools werkt alleen als elke taak, opmerking, bijlage en aangepast veld wordt overgezet. Als er ook maar één ontbreekt, ben je gegevens en de directe werkcontext kwijt.

Het probleem: elke tool slaat gegevens op zijn eigen manier op, en geen enkele communiceert standaard met de andere. Dat is contextversnippering. Je werk is verspreid over zoveel systemen dat geen enkel systeem het volledige plaatje bevat. Je team moet uiteindelijk van app wisselen, naar bestanden zoeken en dezelfde update op drie plaatsen opnieuw invoeren, alleen maar om de status van een project te controleren.

Diezelfde kloof is de oorzaak van het verdwijnen van gegevens tijdens een migratie. Dit is waar u mee te maken krijgt:

Incompatibele datamodellen leiden tot verloren velden : een 'project' in de ene tool bestaat niet in de andere. Aangepaste velden, hiërarchieën en metadata gaan niet mee bij de overstap

Bijlagen en opmerkingen gaan niet samen mee : bestanden staan op schijven, opmerkingen in documenten en gesprekken blijven in de chat hangen. Ze worden zelden als één pakket gemigreerd

Dubbele records leiden tot tegenstrijdige versies : dezelfde taak staat in meerdere systemen met verschillende statussen, eigenaren of deadlines. U weet niet welke versie de juiste is

De automatiseringen vallen zonder waarschuwing uit : werkstroommen die twee tools met elkaar verbinden, mislukken stilzwijgend op het moment dat een van beide verdwijnt

Geen enkele bron van waarheid betekent geen verantwoording: wanneer gegevens overal verspreid zijn, weet niemand wat actueel is en kan niets worden vertrouwd

In de rest van deze gids wordt uitgelegd hoe u elk van deze risico's kunt neutraliseren voordat uw gegevens het bronsysteem verlaten.

📮 ClickUp Insight: 1 op de 4 werknemers gebruikt vier of meer tools alleen al om context te creëren op het werk. Een belangrijk detail kan verborgen zitten in een e-mail, verder uitgewerkt zijn in een Slack-thread en gedocumenteerd zijn in een aparte tool, waardoor teams tijd verspillen met het zoeken naar informatie in plaats van hun werk te doen. ClickUp brengt je volledige werkstroom samen op één uniform platform. Met functies als ClickUp E-mail Projectmanagement, ClickUp Chat, ClickUp Docs en ClickUp Brain blijft alles verbonden, gesynchroniseerd en direct toegankelijk. Zeg vaarwel tegen 'werk over werk' en win je productieve tijd terug. 💫 Concrete resultaten: Teams kunnen met ClickUp meer dan 5 uur per week besparen – dat is meer dan 250 uur per jaar per persoon – door verouderde kennisbeheerprocessen te elimineren. Stel je eens voor wat je team zou kunnen bereiken met een extra week productiviteit per kwartaal!

📮 ClickUp Insight: 1 op de 4 werknemers gebruikt vier of meer tools alleen al om context te creëren op het werk. Een belangrijk detail kan verborgen zitten in een e-mail, verder uitgewerkt zijn in een Slack-thread en gedocumenteerd zijn in een aparte tool, waardoor teams tijd verspillen met het zoeken naar informatie in plaats van hun werk te doen. ClickUp brengt je volledige werkstroom samen op één uniform platform. Met functies als ClickUp E-mail Projectmanagement, ClickUp Chat, ClickUp Docs en ClickUp Brain blijft alles verbonden, gesynchroniseerd en direct toegankelijk. Zeg vaarwel tegen 'werk over werk' en win je productieve tijd terug. Vervang meer dan 20 tools door één krachtige werkruimte binnen ClickUp 💫 Concrete resultaten: Teams kunnen met ClickUp meer dan 5 uur per week besparen – dat is meer dan 250 uur per jaar per persoon – door verouderde kennisbeheerprocessen te elimineren. Stel je eens voor wat je team zou kunnen bereiken met een extra week productiviteit per kwartaal!

U hebt een volledige inventaris nodig van elke tool, elk gegevenstype en elke werkstroom waarmee uw team werkt, voordat u ook maar één bestand exporteert. Door deze stap over te slaan, ontdekken teams halverwege de migratie dat een heel kwartaal aan client-antekeningen in een tool stond die niemand had meegenomen.

Zo voer je de controle uit:

Maak een lijst van alle tools die actief worden gebruikt , inclusief officiële apps en schaduw-IT zoals persoonlijke borden en eenmalige spreadsheets. Vraag het rechtstreeks aan elk team in plaats van te vertrouwen op de licentielijst van IT. Mensen bedenken workarounds die nooit worden gedocumenteerd

Breng in kaart welke gegevens elke tool bevat : taken, projecten, documenten, opmerkingen, bijlagen, tijdregistraties, aangepaste velden, automatiseringen en integraties. Als het in de tool staat, hoort het op de lijst thuis

Bepaal de bron van waarheid voor elk gegevenstype : als twee tools de status van het project bijhouden, beslis dan nu welke de voorkeur krijgt. Onduidelijkheid hier leidt later tot dubbele records

Classificeer elke tool als 'behouden', 'consolideren' of 'afbouwen' : Niet alles hoeft te worden gemigreerd. Sommige gegevens zijn simpelweg verouderd, en het verplaatsen ervan zorgt alleen maar voor nog meer rommel

Wijs aan elke tool een eigenaar toe: u hebt per tool iemand nodig die kan controleren of de gegevens na de migratie volledig zijn. Zonder eigendom blijven hiaten onopgemerkt

Deze audit brengt ook toolversnippering aan het licht — de opeenstapeling van overlappende apps die de context versnipperen en teams vertragen. Je kunt niet consolideren wat je niet hebt gecatalogiseerd. 🛠️

💡 Pro-tip: Voer vóór de migratie in elke tool een rapport uit met de 'laatste activiteit'. De meeste platforms geven aan wanneer een record voor het laatst is bewerkt. Alles wat al meer dan zes maanden niet is aangeraakt, komt in aanmerking voor archivering, niet voor migratie. Dit verkleint de omvang van de migratie en vermindert de rommel die uw team in het nieuwe systeem erft.

Breng datamodellen en werkstroom tussen platforms in kaart

Elke tool heeft zijn eigen terminologie.

Wat in de ene app een 'Sectie' wordt genoemd, kan in een andere app een 'Groep' zijn en in een derde app een 'Lijst'. Veldtoewijzing is het proces waarbij elke eigenschap in uw brontools wordt gekoppeld aan de overeenkomstige eigenschap in de doelomgeving.

Toewijzing van datamodellen

Veld-naar-veld-toewijzing: koppel elk aangepast veld, elke status, tag en eigenschap aan het equivalent daarvan op het doelplatform met behulp van een spreadsheet

Hiërarchische mapping: Leg vast hoe projecten, taken en subtaaken tussen systemen worden vertaald (de nestdiepte varieert per tool)

Relaties en afhankelijkheden in kaart brengen: gekoppelde taken, blokkades en ouder-kindverbindingen moeten expliciet worden afgehandeld, anders gaan ze ongemerkt mis

Werkstroom- en automatiseringsmapping

Maak een lijst van alle actieve automatiseringen: triggers, voorwaarden en acties per tool

Identificeer integraties die tools met elkaar verbinden: middleware-verbindingen, native integraties, API-gebaseerde synchronisaties

Bepaal welke werkstroomautomatiseringen u wilt herontwerpen en welke u wilt afschaffen: Sommige werkstroomautomatiseringen bestaan alleen vanwege limieten van de tools en zijn na de consolidatie niet meer nodig

💟 Het voordeel van ClickUp: Wilt u uw werkstroom systematisch opnieuw opzetten? Gebruik dan ClickUp Automations. Hiermee krijgt u één dashboard waarop u alle actieve en inactieve automatiseringen in uw werkruimte kunt bekijken, per locatie. En als je liever niet helemaal vanaf nul begint, kun je met ClickUp Brain, de meest contextuele AI-laag, in gewoon Engels beschrijven wat je wilt automatiseren. Het kan dan aangepaste AI-velden voor je aanmaken! Pas de details die je in je projecten wilt monitoren aan met de AI-velden van ClickUp

Reinig en ontdubbel uw gegevens voordat u ze verplaatst

Het migreren van onzuivere gegevens verplaatst de rommel alleen maar naar een nieuw adres. Daarom is het essentieel om de gegevenshygiëne goed te handhaven. Datadeduplicatie houdt in dat records die op meerdere plaatsen voorkomen, worden opgespoord en samengevoegd, zodat u slechts één enkele, schone versie overzet.

Verwijder verouderde records: gearchiveerde projecten zonder toekomstige waarde, testtaken, tijdelijke invoer

Samenvoegen van dubbele records: Kies de meest complete versie wanneer dezelfde Taak in meerdere tools voorkomt

Standaardiseer naamgevingsconventies: Inconsistente projectnamen en statuslabels leiden tot fouten bij het in kaart brengen tijdens het importeren

Normaliseren van veldwaarden: Datums moeten één format hebben en de opties in de dropdown-menu's moeten overeenkomen met de opties van het doelplatform

Controleer de integriteit van bijlagen: Controleer of gekoppelde bestanden nog steeds bestaan en toegankelijk zijn – gebroken links zullen de migratie niet overleven

👦 Het engste deel van een tool-audit Tegen de tijd dat u klaar bent met de lijst van alle losse spreadsheets en geïsoleerde projectborden, zult u zich waarschijnlijk realiseren dat u betaalt voor tientallen losstaande apps. Als uit je audit blijkt dat je een enorme tech-stack hebt – en je weet dat je bedrijf groeit – begin dan met de ClickUp Small Business Suite. In plaats van oude gegevens simpelweg naar nieuwe silo's te verplaatsen, kunt u met de Suite uw activiteiten consolideren in één Converged AI-werkruimte. Kort samengevat: Vervang direct meer dan 6 apps: Projecten, Documenten, Chat, Whiteboards, CRM en Tijdsregistratie zijn allemaal standaard op één plek beschikbaar, waardoor uw team beschikt over één enkele bron van waarheid

Stop met betalen voor losstaande AI: U hoeft geen afzonderlijke AI-tools van $ 20 per maand te controleren of te beheren. U krijgt direct toegang tot premiummodellen zoals Claude, Gemini en ChatGPT, rechtstreeks vanuit uw werkruimte

Krijg hulp bij de migratie op ondernemingsniveau: U hoeft de overgang niet alleen te regelen. De suite omvat speciale ondersteuningsuren en begeleiding bij de implementatie Bekijk hoe dit kleine bedrijf meer dan 6 apps heeft geconsolideerd:

Kies een migratiestrategie die de verstoring beperkt

Een plan voor gegevensmigratie beschrijft wanneer en hoe gegevens van oude tools naar het nieuwe platform worden verplaatst. De beste keuze hangt af van de grootte van uw team, het gegevensvolume en de tolerantie voor downtime:

Big bang Verplaats alles in één keer tijdens een kort overgangsvenster Kleine teams met eenvoudige gegevens Hoger: als er iets misgaat, heeft dat gevolgen voor alles Gefaseerd/stapsgewijs Migreer één tool of team per keer, verspreid over een aantal weken Grotere organisaties, meerdere brontools Fase 2: vereist tijdelijk parallelle systemen Parallelle uitvoering Laat het oude en het nieuwe systeem tegelijkertijd draaien en voer vervolgens de omschakeling uit Missiekritische werkstroomen Laagste gegevensrisico: hoogste operationele overhead Hybride Combineer benaderingen per tool op basis van complexiteit Consolidaties van meerdere tools met gemengde complexiteit Gemiddeld: vereist een duidelijke planning per tool

Wat u ook kiest, houd rekening met deze best practices voor gegevensmigratie:

Voer altijd eerst een pilot uit: kies één team of één tool, migreer deze, valideer het resultaat en gebruik de opgedane ervaringen om het proces te verfijnen

Stel een terugdraaiplan op: Bepaal precies hoe u de migratie ongedaan maakt als deze mislukt, inclusief het actief houden van de toegang tot de brontool

Communiceer de tijdlijn: Gebruik een Gebruik een sjabloon voor verandermanagement zodat elke belanghebbende weet wanneer hun tool alleen-lezen wordt en wanneer het nieuwe platform live gaat

Als je een kant-en-klaar raamwerk nodig hebt om je migratie op schema te houden, gebruik dan de ClickUp-sjabloon voor het veranderingsmanagementplan.

Ontvang een gratis sjabloon Blijf bijhouden welke fase van je migratie er is met de ClickUp-sjabloon voor het veranderingsmanagementplan

Het is opgebouwd rond het ADKAR-model, een van de meest gebruikte kaders voor het managen van organisatieverandering. Elke fase – Awareness, Desire, Knowledge, Ability en Reinforcement – brengt direct in kaart waar uw team zich bevindt in het migratieproces.

De sjabloon is vooraf geladen met taakgroepen voor Beoordeling & Planning, Uitvoering van veranderingen en Monitoring & Verbetering van veranderingen. Elke groep bevat zijn eigen taken, subtaaken, toegewezen personen en deadlines, zodat elke werkstroming een eigenaar en een deadline heeft.

Bescherm uw gegevens tijdens het exporteren, overzetten en importeren

Tijdens de daadwerkelijke verplaatsing (exporteren, overzetten, importeren) vindt het gegevensverlies fysiek plaats. Bestanden worden tijdens het exporteren afgekapt, de codering raakt tijdens het overzetten in de war en verschillen in velden zorgen er tijdens het importeren voor dat records ongemerkt verloren gaan.

Exportbeveiligingen:

Maak een volledige back-up van elke brontool voordat u gaat exporteren – bewaar back-ups apart, zodat u een schone kopie hebt als de import gegevens beschadigt

Exporteer in het meest uitgebreide beschikbare format (API-export behoudt meer metadata dan CSV)

Controleer of de export volledig is door het aantal records te vergelijken met de totalen van de brontool

Beveiligingsmaatregelen bij de overdracht:

Gebruik versleutelde overdrachtsmethoden voor gevoelige gegevens

Vermijd handmatig kopiëren en plakken voor alles wat verder gaat dan triviale datasets, omdat dit anders op grote schaal tot menselijke fouten leidt

Veiligheidsmaatregelen bij het importeren:

Voer eerst een testimport uit met een kleine dataset om de veldtoewijzing en de koppeling van bijlagen te controleren

Gebruik de native importtools van het doelplatform indien beschikbaar, omdat deze beter omgaan met uitzonderingsgevallen dan generieke uploads

Registreer elke importfout in plaats van deze over te slaan – overgeslagen fouten leiden tot onzichtbaar gegevensverlies

👀 Wist u dat? In het IT-trendrapport van Auvik gaf 61% van de organisaties aan minstens één keer per maand ongeautoriseerde SaaS-apps te ontdekken, en 23% zei dit wekelijks te doen. Dat betekent dat een migratie-audit vaak tools aan het licht brengt die nooit op de officiële lijst zijn opgenomen.

De migratie is niet klaar zodra het importeren is afgerond. Afstemming is het proces waarbij wordt gecontroleerd of elk record, elke bijlage en elke relatie intact is overgezet, vaak met behulp van een interne auditchecklist.

Vergelijk het aantal records: totaal aantal taken, projecten en documenten in de bron versus de bestemming — verschillen duiden op ontbrekende records Steekproefsgewijs controleren van kritieke records: Open handmatig projecten met hoge prioriteit om te controleren of alle velden, opmerkingen en subtaaken correct zijn overgezet Test automatiseringen: Trigger elke opnieuw opgebouwde automatisering en controleer of deze correct werkt met echte gegevens Controleer de uitzonderingslogboeken: Controleer regel voor regel op overgeslagen records, waarschuwingen voor afgeknotte velden en formatfouten Zorg voor goedkeuring door de belanghebbenden: Laat de contactpersoon van elke tool bevestigen dat de gegevens van het team volledig lijken voordat de databron wordt uitgeschakeld

Doe dit terwijl de brontools nog toegankelijk zijn. Zodra u oude accounts deactiveert, wordt het veel moeilijker om gemiste gegevens te herstellen.

💡 Pro-tip: Het line-by-line controleren van duizenden gemigreerde records is een gegarandeerde manier om iets over het hoofd te zien. In plaats van urenlang te zoeken naar lege velden of gebroken werkstroom-werkprocessen, zet je een ClickUp Super Agent in om het zware werk voor je te doen. Omdat deze afdelingsspecifieke agents (zoals Projectmanagement Super Agents ) de volledige context van de werkruimte hebben, kunt u hen vragen om de afwijkingen in uw geïmporteerde gegevens op te sporen. Zo wordt een moeizame, dagenlange handmatige controle omgezet in een kort gesprek, waardoor je zeker weet dat je nieuwe werkruimte vlekkeloos is voordat de rest van het team zich aansluit.

Breng uw team op één lijn en voorkom toekomstige toolversnippering

Zelfs een technisch perfecte migratie mislukt als u geen strategie voor verandermanagement hebt om het team te helpen het nieuwe platform te omarmen. En de wildgroei aan tools komt weer terug, tenzij u vanaf dag één datagovernance implementeert.

Implementatie en verandermanagement:

Maak het 'waarom' vroeg duidelijk: benadruk de kosten van versnipperde informatie – tijdverlies door het wisselen tussen apps, dubbel werk, gemiste updates – zodat de migratie als een verademing wordt ervaren

Organiseer praktische trainingen: Laat mensen hun eigen werkstroom opbouwen in een werkruimte, in plaats van naar de demo van iemand anders te kijken

Wijs per team migratie-ambassadeurs aan: een aanspreekpunt die in de eerste paar weken vragen kan beantwoorden

Governance om nieuwe wildgroei te voorkomen:

Zet een IT-governance en een goedkeuringsproces voor tools op: Aanvragen voor nieuwe apps worden beoordeeld om te controleren of de behoefte niet al wordt gedekt

Plan driemaandelijkse stackbeoordelingen: Controleer of er weer schaduwtools zijn binnengeslopen om de Controleer of er weer schaduwtools zijn binnengeslopen om de verborgen kosten van app-wildgroei te voorkomen

Zet verouderde tools buiten gebruik met een strikte deadline: Als je verouderde tools actief laat staan 'voor het geval dat', is het zeker dat sommige leden ze zullen blijven gebruiken

📮 ClickUp Insight: Slecht presterende teams gebruiken 4 keer vaker meer dan 15 tools, terwijl goed presterende teams efficiënt blijven door hun toolkit te beperken tot 9 of minder platforms. Maar wat dacht je ervan om één platform te gebruiken? Als de alles-in-één-app voor werk brengt ClickUp je taken, projecten, documenten, wiki's, chat en gesprekken samen op één platform, compleet met AI-aangedreven werkstroom. Klaar om slimmer te werken? ClickUp werkt voor elk team, maakt werk zichtbaar en stelt je in staat je te concentreren op wat belangrijk is, terwijl AI de rest afhandelt.

📮 ClickUp Insight: Slecht presterende teams gebruiken 4 keer vaker meer dan 15 tools, terwijl goed presterende teams efficiënt blijven door hun toolkit te beperken tot 9 of minder platforms. Maar wat dacht je ervan om één platform te gebruiken? Als de alles-in-één-app voor werk brengt ClickUp je taken, projecten, documenten, wiki's, chat en gesprekken samen op één platform, vol met AI-aangedreven werkstroom. Klaar om slimmer te werken? ClickUp werkt voor elk team, maakt werk zichtbaar en stelt je in staat je te concentreren op wat belangrijk is, terwijl AI de rest afhandelt. Stap over van versnipperde werkstroom naar geïntegreerde werkstroomen met ClickUp

Migreren van meerdere tools naar één platform zonder gegevensverlies is eenvoudiger wanneer de nieuwe omgeving al alle functies biedt die uw oude tools afzonderlijk afhandelden.

Breng al je werk samen op één plek met de geconvergeerde AI-werkruimte van ClickUp. Deze combineert projectmanagement, documenten, chat en rapportage. Bovendien zijn contextuele AI en agents in al je werkstroommen ingebouwd.

Zo werkt elke stap van het bovenstaande proces binnen ClickUp:

1. Behoud hiërarchieën met native importers

ClickUp biedt native importfuncties voor Asana, Trello, Monday.com, Jira, Wrike, Todoist en Basecamp.

Diepgaande mapping: synchroniseert automatisch borden, statussen, toegewezen personen, aangepaste velden, opmerkingen en bijlagen, waarbij uw geschiedenis intact blijft

Universele compatibiliteit: Gebruik de Spreadsheet Importer voor Excel-, CSV- of JSON-bestanden, met begeleide mapping, om tools te ondersteunen die geen directe API hebben

2. Spiegel complexe gegevens met aangepaste velden

Repliceer je bestaande gegevensstructuur perfect. Maak vóór het importeren je unieke gegevenspunten opnieuw aan met behulp van ClickUp aangepaste velden.

Repliceer unieke gegevensstructuren vóór het importeren met ClickUp aangepaste velden

Gegevenspariteit: Maak dropdown-menu's, formules, datums en relaties opnieuw aan om ervoor te zorgen dat uw verouderde gegevens perfect in het nieuwe systeem worden geïntegreerd

Automatisch aanmaken: De Jira-importer detecteert bijvoorbeeld je bestaande Jira-velden en maakt tijdens de migratie de bijbehorende ClickUp-velden voor je aan

3. Bouw werkstroommen opnieuw op met native automatiseringen

Maak een einde aan de noodzaak van middleware van derden en handmatige overdrachten. Gebruik ClickUp-automatiseringen om uw gemigreerde gegevens tot leven te brengen.

Automatiseer overdrachten en activeer gemigreerde werkstroomen met ClickUp-automatiseringen

Overgenomen logica: stel triggers in op Space- of mapniveau om regels automatisch toe te passen op elke gemigreerde Taak, waardoor u uren aan handmatige installatie bespaart

Naadloze overdrachten: wijzig automatisch de toegewezen personen of prioriteiten op basis van statusupdates, waarbij het gedrag van uw oude gespecialiseerde tools wordt nagebootst

4. Centraliseer kennis met ClickUp Documents

Maak een einde aan de vermoeidheid door het voortdurend wisselen tussen tabbladen. In plaats van een aparte app voor documentatie te gebruiken, breng je je content rechtstreeks naar ClickUp Docs.

Centraliseer de kennis van het team en verminder het schakelen tussen tabbladen met ClickUp Docs

Contextuele kennis: Neem documenten op in wiki's en koppel ze aan de Neem documenten op in wiki's en koppel ze aan de ClickUp-taken waarnaar ze verwijzen

Rich media insluiten: Importeer je Notion- of Google Documenten-content zonder dat format, ingesloten video's, toestemming of live tabellen verloren gaan

5. Versnel de onboarding met ClickUp Brain

Minimaliseer de fase na de migratie waarin iedereen zich afvraagt: "Waar is alles gebleven?". ClickUp Brain, onze ingebouwde contextuele werk-AI, zorgt voor de verbinding tussen de mensen, het werk en de kennis in je ClickUp-werkruimte.

Intelligente samenvatting en zoekfunctie: Gebruik AI om maanden aan gemigreerde opmerkingen samen te vatten in directe overzichten en gebruik natuurlijke taal om beslissingen te vinden die verborgen zitten in geïmporteerde documenten of chatgeschiedenis

Automatische generatie: Genereer direct taakbeschrijvingen of lijsten met subtaaken op basis van de ongestructureerde aantekeningen die u uit verouderde tools hebt overgezet

6. Controleer de integriteit met ClickUp-dashboards

Vertrouw, maar controleer. Bouw een afstemmingsdashboard om de voortgang van uw migratie in realtime te volgen.

Kwaliteitscontrole: Maak visuele kaarten op Maak visuele kaarten op ClickUp-dashboards om het verwachte aantal records te vergelijken met de daadwerkelijke importen en markeer taken met ontbrekende metadata

Rapportage aan belanghebbenden: exporteer uw rapporten over de voortgang van de migratie en de kwaliteit van de gegevens als PDF om het management op de hoogte te houden van de status van de overgang

Controleer de kwaliteit van de migratie en voer rapportage uit met ClickUp-dashboards

De echte waarde zit niet alleen in het hebben van een bestemming voor uw gegevens, maar ook in het feit dat softwareconvergentie de hoofdoorzaak van toolversnippering wegneemt.

Zodra projectmanagement, documenten, communicatie en AI op één plek zijn ondergebracht, hoeft u dit soort migraties nooit meer uit te voeren.

Ga aan de slag met ClickUp en voer dit hele consolidatieproces uit in één werkruimte. ✨

Veelgestelde vragen

Kleine teams met schone gegevens die een SaaS-consolidatie doorvoeren, kunnen dit binnen enkele dagen afronden, terwijl grotere organisaties die gefaseerde migraties uitvoeren over verschillende afdelingen heen, mogelijk enkele weken nodig hebben.

Bij een 'big bang'-migratie worden alle gegevens in één keer verplaatst tijdens één overgangsperiode: sneller, maar riskanter. Bij een gefaseerde migratie worden gegevens stapsgewijs overgezet, één tool of team per keer, waardoor u tussen de fasen door problemen kunt opsporen en oplossen.

Geautomatiseerde tools verwerken het grootste deel van de gestructureerde gegevensoverdracht op betrouwbare wijze, maar handmatige controle blijft noodzakelijk voor uitzonderingsgevallen zoals complexe veldtoewijzingen en verificatie van bijlagen.

Herstel de gegevens vanuit de volledige back-up die u vóór de start hebt gemaakt, bekijk de logboeken met importfouten om te bepalen welke records zijn mislukt, los de oorzaak op en voer de import opnieuw uit voor alleen de betreffende dataset.