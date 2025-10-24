Waarom ClickUp van kleine bedrijven houdt, en waarom kleine bedrijven van ClickUp houden

Bij ClickUp zijn kleine bedrijven niet zomaar een klantsegment. Ze zijn de reden waarom we bestaan. Onze oprichter, Zeb Evans, startte ClickUp als een ondernemer die zelf de pijn van werkversnippering voelde. Hij moest jongleren met te veel tools, had veel te veel druk werk en te weinig tijd om zich te concentreren op wat echt belangrijk is: iets geweldigs opbouwen. Daarom staat het ondersteunen van kleine bedrijven centraal in alles wat we doen.

Zoals Zeb het zegt:

Kleine bedrijven zijn de motor achter kansen. We hebben ClickUp ontwikkeld zodat ondernemers minder tijd kwijt zijn aan routinewerk en meer tijd hebben om hun dromen waar te maken. We zijn erop gefocust om kleine en middelgrote bedrijven te helpen slagen.

Kleine bedrijven zijn de motor achter kansen. We hebben ClickUp ontwikkeld zodat ondernemers minder tijd kwijt zijn aan routinewerk en meer tijd hebben om hun dromen waar te maken. We zijn erop gefocust om kleine en middelgrote bedrijven te helpen slagen.

Gemaakt voor kleine bedrijven

De Small Business Suite van ClickUp is ontworpen voor de doeners, de dromers en de teams die dingen voor elkaar krijgen. Zo helpen we je chaos om te zetten in duidelijkheid:

vervang meer dan 20 apps door één werkruimte: *Dit is het einde van werkversnippering. Nooit meer heen en weer schakelen tussen projectmanagement, chat, documenten, tijdsregistratie en tientallen andere tools. ClickUp brengt alles samen in één geconvergeerde AI-werkruimte , waardoor uw team één enkele bron van waarheid heeft

automatiseer met AI:* laat de AI en agents van ClickUp repetitieve taken, herinneringen en rapportages afhandelen. Maak tijd gratis om je te concentreren op groei, niet op routinewerk

Realtime zichtbaarheid: dankzij aangepaste dashboards en live rapportage weet u altijd wat er in uw bedrijf gebeurt. U hoeft niet meer door e-mails of spreadsheets te spitten om de sleutel context te vinden die u nodig hebt

ClickUp levert meetbare resultaten, van tijdwinst tot versnelde output in alle afdelingen

*echte resultaat van echte bedrijven

Pat Henderson, oprichter en uitvoerend producent bij path8 Productions, deelt:

We besteedden te veel tijd aan het updaten van verschillende systemen die niet met elkaar communiceerden. Dat vertraagde ons werk en vergrootte de kans dat er dingen door de mazen van het net glipten

We besteedden te veel tijd aan het updaten van verschillende systemen die niet met elkaar communiceerden. Dat vertraagde ons werk en vergrootte de kans dat er dingen door de mazen van het net glipten

Na de overstap naar ClickUp heeft het team van Pat zes afzonderlijke tools vervangen, de tijd voor vergaderingen en updates met 60% verminderd en de overgang in minder dan acht weken naadloos laten verlopen.

Ontvang het draaiboek dat duizenden kleine en middelgrote bedrijven gebruiken om hun tech stack te consolideren, talloze uren kostbare tijd terug te winnen en werkversnippering te elimineren. ⬇️

AI die uw Business begrijpt

Gebruik ClickUp Brain om direct sleutelinzichten en acties naar voren te brengen, precies waar u werkt

ClickUp Brain is uw altijd beschikbare bedrijfsassistent. Het leert uw werkstroom, maakt verbinding met uw gegevens en helpt u bij het automatiseren van processen die uniek zijn voor uw bedrijf. Of u nu rapportage moet genereren, vergaderingen moet samenvatten of automatiseringen moet triggeren, de AI van ClickUp staat voor u klaar.

En het is ongelooflijk eenvoudig te gebruiken. We begrijpen dat het runnen van een bedrijf een fulltime baan is die geen tijd laat om een AI-expert te worden. ClickUp biedt kant-en-klare AI-mogelijkheden en agents die vanaf dag 1 waarde toevoegen, zonder dat er codering nodig is.

*ondersteunen dat aanvoelt als familie

We weten dat kleine bedrijven meer nodig hebben dan alleen software; ze hebben een partner nodig. Daarom biedt ClickUp live 1:1-training, premium ondersteunen en deskundig advies om u te helpen uw werkruimte in te richten en uw activiteiten te optimaliseren.

Zo zorgen we ervoor dat u de maximale waarde haalt uit elke cent die u uitgeeft en dat u optimaal gebruikmaakt van de meer dan 20 werk-apps die u ter beschikking staan in het pakket dat ClickUp aanbiedt.

🗣️ Klantenstem: Dit is wat een gebruiker op G2 te zeggen had: ClickUp heeft veel unieke functies en add-ons die je misschien niet in andere PM-opties ziet, zoals tijdsregistratie, ingebouwde chat en uitgebreide mogelijkheden voor resourcebeheer. Als je een klein bedrijf of start-up bent, biedt ClickUp veel sjablonen en eenvoudige manieren om aan de slag te gaan zonder uren te investeren in een aangepaste installatie. Je krijgt dat gevoel van een grote, op maat gemaakte box in een meer toegankelijk product. ClickUp heeft veel unieke functies en add-ons die je misschien niet in andere PM-opties ziet, zoals tijdsregistratie, ingebouwde chat en uitgebreide mogelijkheden voor resourcebeheer. Als je een klein bedrijf of start-up bent, biedt ClickUp veel sjablonen en eenvoudige manieren om aan de slag te gaan zonder uren te investeren in een aangepaste installatie. Je krijgt dat gevoel van een grote, op maat gemaakte box in een meer toegankelijk product.

Waarom kleine en middelgrote bedrijven overstappen

Volgens McKinsey zijn kleine bedrijven in de VS slechts 47% zo productief als grotere bedrijven. Dit verschil heeft niets te maken met talent, maar met toegang tot tools en systemen die kunnen worden geschaald. ClickUp maakt het veld gelijk.

Volgens McKinsey zijn kleine bedrijven in de VS slechts 47% zo productief als grotere bedrijven. Dit verschil heeft niets te maken met talent, maar met toegang tot tools en systemen die kunnen worden geschaald.

ClickUp maakt het veld gelijk.

De oude manier:

meer dan 20 losstaande apps

Handmatige, repetitieve processen

Onduidelijke overdrachten en verloren context

Stagnerende groei

De ClickUp-manier:

Eén uniforme werkruimte

Geautomatiseerde, AI-aangedreven werkstroom

Naadloze samenwerking en zichtbaarheid

Schaalbare, efficiënte groei

Sluit u aan bij meer dan 2 miljoen teams die werk opnieuw definiëren

ClickUp wordt vertrouwd door zowel kleine bedrijven als wereldwijde merken, waaronder Siemens, Chick-fil-A, Wayfair en meer. Met meer dan 25.000 lovende recensies en een beoordeling van 4,6 sterren is het duidelijk: ClickUp is het platform dat is gebouwd voor bedrijven die meer willen doen met minder.

Klaar om uw tijd terug te winnen?`

Download het gratis Small Business Playbook en ontdek hoe ClickUp u kan helpen uw tech stack te consolideren, uw werkstroom te automatiseren en het volledige potentieel van uw Business te benutten.

Kleine bedrijven zijn onze passie. Met ClickUp krijgt u de kracht van meer dan 20 apps, de intelligentie van AI en het ondersteunen van een team dat uw succes nastreeft. Probeer ClickUp vandaag nog gratis en ervaar de toekomst van werk – speciaal voor u ontwikkeld.