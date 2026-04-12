Van 6 tools naar 1: hoe Path8 Productions tijd bespaarde en app-kosten verlaagde

Het laten groeien van een klein bedrijf is zelden een strak, lineair proces. Meestal gebeurt het per toeval.

Je neemt het ene project aan, dan het andere, en plotseling ben je niet meer alleen maar een freelancer.

Voor Pat Henderson, oprichter van het in Boston gevestigde Path8 Productions, ging de overgang naar een volwaardig videoproductiebureau gepaard met een verborgen kostenpost: toolversnippering.

Om aan de vraag te kunnen voldoen, moest Path8 jongleren met een enorme, onsamenhangende tech stack. Ze gebruikten Smartsheet voor projectmanagement, Toggl voor tijdsregistratie, Dropbox Paper voor documenten en Slack voor communicatie. De tools stapelden zich op, maar de efficiëntie daalde.

Zo stapte Path8 uit de ratrace, consolideerde hun tech stack in ClickUp en won hun week terug.

Het probleem met een 'Frankenstein'-technologiestack

Wanneer een team in een hoog tempo werkt, wordt er vaak software aangeschaft om telkens één acuut probleem op te lossen. Het resultaat? Een wirwar van apps die niet met elkaar communiceren.

Het grootste knelpunt voor Path8 was de kloof tussen de plek waar het werk werd gepland en de plek waar de gesprekken daadwerkelijk plaatsvonden.

Naarmate we groeiden, voegde ik gewoon tools toe. We deden onze projectplanning in Smartsheet, maar niemand in het team keek echt naar Smartsheet. Mensen sturen gewoon een berichtje via Slack: Hé, hoe staat het hiermee? Dus dan moet je dingen op twee plekken bijwerken.

Omdat deze afzonderlijke lijsten en trackers niet met elkaar konden communiceren, moest het team losstaande silo's met informatie beheren, waardoor het bijna onmogelijk was om de werkstroom te synchroniseren zonder voortdurende handmatige updates.

Deze dubbele gegevensinvoer bereikte een hoogtepunt tijdens een enorm project met 30 video's, waardoor de verouderde tools van Path8 hun breekpunt bereikten. De omvang van het werk was simpelweg te groot en te complex om effectief te beheren in Smartsheet.

De Slack-drempel: app-loyaliteit overwinnen

De overstap naar een nieuwe tool mislukt meestal wanneer teams hun favoriete communicatie-apps niet willen loslaten.

Toen Pat zich realiseerde dat het team één centrale bron van informatie nodig had, was ClickUp de voor de hand liggende keuze. De enige grote hindernis die de invoering in de weg stond? De loyaliteit van het team aan Slack.

Het belangrijkste voor mij was Slack. Slack was echt geweldig. Ons team is dol op Slack. En ik dacht: we kunnen ClickUp gebruiken voor projectmanagement, maar we blijven Slack gebruiken omdat iedereen het zo graag gebruikt. En toen ik met ClickUp aan de slag ging en de chat zag, dacht ik: oké, dit is in wezen Slack. Dit kunnen we wel aan.

De echte gamechanger? Ze hoefden hun geschiedenis of hun teamcultuur niet op te offeren om de overstap te maken.

Het team kon al zijn Slack-gegevens importeren: berichten, kanalen en de gesprekken, tot aan de kleine emoji-reacties toe. 💪🏽

Slimmer werken: meer dan 50 projecten beheren

Het samenvoegen van hun tools leverde niet alleen besparingen op de kosten van abonnementen op.

Het heeft de output van dit slanke team fundamenteel veranderd. In plaats van in de ene app naar een briefing te zoeken, in een andere de tijdregistraties te vinden en in een derde om updates te vragen, heeft Path8 alles gecentraliseerd. Luister naar het team. 👇🏼

"AI-native" worden: zonder de leercurve

De techwereld is geobsedeerd door AI, maar voor een kleine eigenaar die zich richt op video-productie is het niet realistisch om complexe AI-prompts onder de knie te krijgen.

Pat's benadering van AI was volledig pragmatisch.

Ik geef toe dat ik nog maar een beginner ben. Totdat ik ClickUp had, had ik geen AI-app op mijn telefoon.

In plaats van externe AI-tools te gebruiken, maakte Pat gebruik van de interne AI van ClickUp om een heel specifiek operationeel probleem op te lossen: het beantwoorden van terugkerende vragen van het team.

Hij bouwde een AI-agent die fungeert als de interne kennisbank van het bedrijf. Vervolgens zette hij een speciaal kanaal voor directe berichten op zodat het team ermee kon communiceren, en gaf de bot de liefkozende naam “Mr. Systems”.

Als een teamlid nu een vraag heeft over een proces of werkstroom, stuurt hij of zij gewoon een DM naar Mr. Systems. De bot haalt direct het juiste antwoord uit de bedrijfsdocumentatie, waardoor Pat volledig uit de loop wordt gehouden en de dagelijkse 'onderbrekingslast' op zijn agenda verdwijnt.

Hoe u het succes van Path8 kunt evenaren: 5 snelle ClickUp-voorbeelden

Je hebt geen budget op niveau van de onderneming nodig om je tech stack te consolideren en een zeer efficiënte werkruimte te creëren.

Met de ClickUp Small Business Suite kunt u het exacte stappenplan van Path8 volgen om uw eigen gecentraliseerde commandocentrum te creëren.

Zo ontwerpt u een waardegedreven, gestroomlijnde werkstroom voor uw eigen team:

1. Geef je team meer mogelijkheden met AI-agenten

Begin met de standaardwerkprocedures (SOP's) en wiki's van je bedrijf. Met Agents in ClickUp kun je deze omzetten in interactieve, zelfbedieningskennisbanken.

Gebruik de Agent Builder om je behoeften in gewone taal te beschrijven en zo een aangepaste agent te bouwen die direct in je werkruimte wordt geïntegreerd. Of schakel de Ambient Answers-agents in je werkruimte in.

Als een lid van het team een vraag heeft over een proces, kan hij of zij de agent gewoon een privébericht sturen om direct een nauwkeurig antwoord te krijgen dat rechtstreeks uit uw eigen interne documenten komt. Dit stelt uw team in staat om zelfstandig informatie te vinden en bespaart het management kostbare tijd.

2. Versnel de output met contextuele AI

Naast losstaande agents ligt de echte kracht van de Small Business Suite in het feit dat ClickUp Brain direct is geïntegreerd op de plek waar je werk daadwerkelijk plaatsvindt.

In plaats van handmatig door lange threads met discussies te scrollen om bij te blijven, kun je direct AI-updates genereren binnen individuele taken om precies te zien wat er is veranderd terwijl je weg was.

U kunt deze inzichten zelfs samenvoegen om direct binnen uw projectmanagement-dashboards en lijstweergaven overzichten op hoog niveau te genereren, waardoor het management binnen enkele seconden een duidelijk beeld krijgt van de status van de gehele portfolio. Als u ooit een specifiek bestand of gesprek kwijtraakt, kunt u met de AI-aangedreven Enterprise Search precies vinden wat u nodig hebt in al uw taken, documenten en chats door op een natuurlijke manier te vragen.

Tot slot kunt u uw gesprekken omzetten in directe actiepunten met AI Notetaker, dat uw vergaderingen samenvat en automatisch de belangrijkste punten omzet in kant-en-klare taken.

Elk gesprek, elke actiepunt en elke taak is doorzoekbaar met AI in ClickUp

3. Maak een verbinding tussen chat en je werk

Je team perfect op één lijn houden is geen onmogelijke taak! Het enige wat je hoeft te doen is gesprekken te voeren op de plek waar de daadwerkelijke deliverables zich bevinden.

Door je dagelijkse communicatie te integreren in ClickUp Chat, wordt elk bericht, elke korte update en elke schermopname gekoppeld aan de relevante Taak.

Dit zorgt ervoor dat iedereen die aan een project begint, direct de geschiedenis kan lezen en de context begrijpt, waardoor het gedoe van het heen en weer schakelen tussen verschillende berichtenapps om ontbrekende informatie te vinden, wordt geëlimineerd.

4. Ontwerp een zelfsturende projectpijplijn

Wilt u een visuele, geautomatiseerde werkstroom bouwen die eenvoudig kan worden opgeschaald naar tientallen gelijktijdige projecten?

Begin met het in kaart brengen van je exacte operationele fasen met behulp van aangepaste statussen (zoals 'Scripting', 'In bewerking' of 'Beoordeling door klant'). Maak vervolgens gebruik van een overzichtelijke bordweergave in ClickUp-taken, zodat het management in één oogopslag de status van elk project kan beoordelen.

Voeg ten slotte automatiseringen toe, zodat wanneer een taak naar een nieuwe status gaat, het juiste lid van het team automatisch wordt toegewezen en op de hoogte wordt gesteld, wat zorgt voor een naadloze overdracht.

Hier is een voorbeeld van een werkstroom voor Sales in de praktijk. 🧰

5. Breng uw activiteiten samen met native tijdsregistratie

Houd bij hoe je je tijd besteedt met ClickUp tijdsregistratie

Dankzij de ingebouwde tijdsregistratie in het ClickUp-platform kunnen je medewerkers en freelancers hun uren direct registreren binnen de taken die ze actief voltooien.

Deze naadloze integratie levert uiterst nauwkeurige gegevens voor capaciteitsplanning, vereenvoudigt de facturering aan klanten en zorgt ervoor dat elke minuut hard werk wordt bijgehouden in één centrale hub.

Conclusie: stop met het wisselen tussen verschillende softwareprogramma's

Voor een klein team dat boven zijn gewichtsklasse wil presteren, is het verspillen van uren aan het schakelen tussen verschillende software geen optie.

Path8 Productions heeft bewezen dat het opschalen van je business niet hoeft te betekenen dat je alleen maar meer apps moet toevoegen.

Door hun 'Frankenstein'-technologiestack te dumpen en 6 losstaande tools samen te voegen tot één, bouwden ze een gestroomlijnde, AI-aangedreven hub die het zware werk voor hen doet.

Nu is het routinewerk geautomatiseerd, is het team volledig op één lijn en kan Pat zich eindelijk weer bezighouden met waar hij echt het beste in is: het maken van geweldige video's!