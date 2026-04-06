Haal meer uit ChatGPT met ClickUp AI

ClickUp of ChatGPT? Je hoeft niet te kiezen.

Je team maakt dagelijks gebruik van ChatGPT. Dat maakt ClickUp juist nog waardevoller, niet minder.

ChatGPT is een hulpmiddel om na te denken: onderzoek, analyse, conceptontwikkeling, redeneren en brainstormen. ClickUp AI is een operationeel hulpmiddel: het beheert het werk dat uit dat denkproces voortkomt.

ChatGPT helpt je team te bepalen wat er nog te doen is. ClickUp AI helpt de organisatie om dit daadwerkelijk uit te voeren, bij te houden, te automatiseren en te meten. Samen zetten ze AI-gestuurd denken om in AI-gestuurde uitvoering.

Hoe ClickUp AI werkt

ClickUp AI is een compleet pakket aan AI-functies dat is geïntegreerd in het platform waarop uw teams al hun werk beheren.

In plaats van AI te behandelen als een losse add-on die losstaat van je werk, biedt ClickUp je ’s werelds eerste geïntegreerde AI-werkruimte — waar AI je taken, documenten en gesprekken grondig begrijpt om je in elk onderdeel van je werkstroom relevante, contextuele en tijdbesparende ondersteuning te bieden.

De toekomst van werk is convergentie + AI

Dit is wat dat mogelijk maakt:

ClickUp Brain

ClickUp Brain is de ingebouwde intelligentielaag van ClickUp. Het maakt de hele werkruimte slimmer voor elke gebruiker en elke gekoppelde tool.

Stel prioriteiten voor taken vanuit je werkruimte met behulp van de contextgevoelige suggesties van ClickUp Brain

@vermelding Brain : Tag Brain als een teamgenoot in elke Taak, elk document of tijdens het chatten. Het is je intelligente assistent die 24/7 voor je klaarstaat : Tag Brain als een teamgenoot in elke Taak, elk document of tijdens het chatten. Het is je intelligente assistent die 24/7 voor je klaarstaat

Ambient Answers : AI beantwoordt vragen automatisch in chat- en reactiethreads, zodat mensen dat niet hoeven te doen : AI beantwoordt vragen automatisch in chat- en reactiethreads, zodat mensen dat niet hoeven te doen

Contextuele intelligentie : Houdt de volledige context van het werk in de gaten om kennisbanken voortdurend bij te werken

Enterprise Search : Stel een vraag in natuurlijke taal en krijg antwoorden uit taken, documenten, chats, reacties en bijlagen. Houdt rekening met de toestemmingen van de werkruimte : Stel een vraag in natuurlijke taal en krijg antwoorden uit taken, documenten, chats, reacties en bijlagen. Houdt rekening met de toestemmingen van de werkruimte

Aangepaste AI-velden: Velden die automatisch worden ingevuld op basis van de inhoud van de taak: sentiment, prioriteitsscore, categorie-indeling en samenvattingen. Er hoeft niets te worden ingevoerd

📮ClickUp Insight: 62% van onze respondenten maakt gebruik van conversational AI-tools zoals ChatGPT en Claude. Hun vertrouwde chatbot-interface en veelzijdige mogelijkheden – zoals het genereren van content, het analyseren van gegevens en nog veel meer – zijn wellicht de reden waarom ze zo populair zijn in uiteenlopende rollen en sectoren. Als een gebruiker echter elke keer naar een ander tabblad moet overschakelen om de AI een vraag te stellen, lopen de bijbehorende kosten voor schakelen en kosten voor het wisselen van context na verloop van tijd op. Met ClickUp Brain is dat echter niet het geval. Het bevindt zich rechtstreeks in uw werkruimte, weet waar u mee bezig bent, begrijpt prompts in platte tekst en geeft u antwoorden die zeer relevant zijn voor uw taken! Ervaar een verdubbeling van uw productiviteit met ClickUp!

Superagenten

Super Agents zijn AI-teamgenoten die je via de Super Agent Builder kunt configureren met instructies, triggers, tools, kennis en geheugen.

Maak aangepaste ClickUp Super Agents met een no-code-bouwer waarmee je instructies in natuurlijke taal kunt delen

Je kunt ze taggen, taken toewijzen, ze een privébericht sturen in de chat en ze zelfs @vermelden, gewoon vanuit je werkomgeving. Ze gedragen zich als een echt teamlid en ondernemen zelfstandig de nodige stappen om de toegewezen taken te voltooien.

Je hoeft ze niet bij elke stap aan te sturen. Ze voeren hun werk zelfstandig uit.

Elke afdeling beschikt over kant-en-klare agentpakketten die direct inzetbaar zijn met ClickUp Accelerator:

Afdeling Makelaars Projectmanagement Intake-medewerker, Toewijzingsmedewerker, PM-medewerker, Live Answers-medewerker Marketing Kortberichtagent, Content-agent, Merkagent, Live-informatieagent Productontwikkeling & Techniek PRD-medewerker, Triage-medewerker, Codegen-medewerker, Live Answers-medewerker HR Onboarding-medewerker, Pulse Check-medewerker, Trainer-medewerker, Live Answers-medewerker Leiderschap Agent voor doelherinneringen, Agent voor afstemming, Agent voor belangrijke resultaten, Agent voor statusupdates Verkoop Aangepaste agents voor werkstroom voor verkoop

Bell Direct bewijst dat je met ClickUp geen technisch team nodig hebt om AI op een zinvolle manier in te zetten.

Met behulp van ClickUp Super Agents heeft het team een volledige werkstroom voor de intake en triage geautomatiseerd, zonder code te schrijven of nieuwe tools toe te voegen.

Autopiloot en omgevingsagenten

Dit zijn agents die continu actief zijn en op de achtergrond draaien zonder dat je daar iets voor hoeft te doen. Denk bijvoorbeeld aan:

Elke ochtend gegenereerde dashboardoverzichten

Statusupdates die worden gepubliceerd zonder in te checken

Taaken zijn automatisch gesorteerd en op basis van prioriteit doorgestuurd

Achterstallige items gemarkeerd en doorgegeven

Gegevens worden continu aangevuld in de hele werkruimte

Gecertificeerde agenten

Voor werkstroomen waarbij er zoveel op het spel staat dat een aangepaste oplossing gerechtvaardigd is, zullen de Forward Deployed Engineers van ClickUp een agent ontwerpen en implementeren die is afgestemd op de specifieke processen van uw organisatie. Met Certified Agents krijgt u een eersteklas installatie en onbeperkt gebruik.

👀 Wist je dat? De Certified Agent van ClickUp scoorde 96 van de 100 punten in een directe vergelijking van uitvoeringsklare projectplannen. De naaste concurrent haalde 61 punten, terwijl de meeste anderen bleven steken op scores tussen de 40 en 50. In de praktijk kunnen teams in één keer van idee naar plan naar uitvoering gaan, met een minimum aan handmatige aanpassingen. Dat is wat de Certified Agent in deze benchmark onderscheidt.

AI-vergaderingen

Met ClickUp Kalender en AI Notetaker kunnen teams vergaderingen in de juiste context inplannen en automatisch aantekeningen maken.

Laat ClickUp AI uw vergaderingen automatiseren, van het plannen tot het maken van notities en het samenvatten

Gebruik natuurlijke taalcommando’s om de kalenders van teamleden te controleren op beschikbaarheid en vergaderingen in te plannen

Neem deel aan vergaderingen vanuit ClickUp, zonder van tabblad te wisselen

Ontvang automatisch aantekeningen over vergaderingen in je ClickUp-inbox – met labels voor sprekers, samenvattingen, belangrijke onderwerpen en beslissingen die zijn gemarkeerd

AI haalt actiepunten uit vergaderaantekeningen en zet deze om in bij te houden ClickUp-taken

Het bijhouden van de follow-up is gekoppeld aan het betreffende project

Samenvattingen worden in de betreffende ClickUp-ruimte geplaatst

Elke deelnemer aan de vergadering heeft zichtbaarheid over wat er is besproken, wat er nu moet gebeuren en wie daarvoor verantwoordelijk is.

Meerdere AI-modellen op één platform

ClickUp is modelonafhankelijk. Gebruikers kunnen rechtstreeks vanuit de ClickUp-werkbalk schakelen tussen GPT-5.2, GPT-4.1, Claude Opus 4.5, Gemini 3 Pro, o3 en 14 andere AI-modellen van OpenAI, Anthropic en Google, zonder het platform te verlaten.

Krijg toegang tot meerdere AI-modellen voor de prijs van één met ClickUp Brain

Brain gebruikt deze modellen voor werkruimte-intelligentie, en Super Agents kunnen elk beschikbaar model inzetten. Beheerders kunnen per werkruimte bepalen welke modellen beschikbaar zijn.

Uw team krijgt nu dezelfde GPT-modellen waarop het vertrouwt, toegepast op de volledige werkgrafiek: taken, documenten, chat, dashboards, clips, doelen en formulieren. Er is geen apart abonnement of API-sleutel nodig.

Wat ChatGPT te bieden heeft

🠠 Leuk weetje: ChatGPT bereikte al binnen vijf dagen na de lancering de mijlpaal van 1 miljoen gebruikers. Het staat nu op de vierde plaats in de lijst van meest bezochte websites ter wereld.

ChatGPT is de meest gebruikte AI-toepassing ter wereld, en in combinatie met ClickUp biedt het echte waarde voor zowel individuele productiviteit als teamsamenwerking:

ChatGPT (gesprek) : Universele AI-assistent voor onderzoek, analyse, het opstellen van teksten, brainstormen en het oplossen van problemen. Blinkt uit in diepgaande redeneringen en het samenvatten van uitgebreide contexten

Deep Research : een geautomatiseerde onderzoeksagent die het internet doorzoekt, bevindingen samenvat en uitgebreide rapporten opstelt

Aangepaste GPT's : Herbruikbare AI-configuraties met aangepaste instructies, kennis en tools. Deelbaar binnen Business- en Enterprise-werkruimten

ChatGPT Agent : Een agentmodus waarmee meerstapsacties kunnen worden uitgevoerd: surfen, code schrijven, bestandsanalyse en het gebruik van tools binnen een gesprek

Codex : de programmeeragent van OpenAI voor het autonoom genereren en uitvoeren van de bewerking van code

Projecten: Georganiseerde werkruimten binnen ChatGPT om gesprekken, bestanden en : Georganiseerde werkruimten binnen ChatGPT om gesprekken, bestanden en aangepaste GPT’s rond een bepaald onderwerp te groeperen

ChatGPT ondersteunt nu MCP (Model Context Protocol) via de ontwikkelaarsmodus en de app-directory (meer dan 300 integraties, waaronder Monday.com, Notion, Linear, Stripe en Hex). Aangepaste MCP-servers kunnen worden gekoppeld voor lees- en schrijftoegang tot eigen systemen. Codex-plugins kunnen MCP-serverconfiguraties samen met skills en app-integraties bundelen.

Vier redenen waarom ChatGPT en ClickUp beter samenwerken

1. Bedenk het met ChatGPT, voer het uit met ClickUp

🙇🏻‍♂️ ChatGPT blinkt uit in de eerste fasen van een project: het onderzoeken van een onderwerp, het analyseren van gegevens, het opstellen van een strategie en het verkennen van mogelijke werkstroomen. Zijn grootste kracht ligt in het samenvatten van informatie uit verschillende bronnen. Dat is precies waar een algemene redeneerengine in uitblinkt.

🤝 Bij ClickUp worden die inzichten omgezet in concreet werk. De strategie wordt een project met mijlpalen. De analyse wordt taken met eigenaars. De werkstroom wordt een Super Agent die triggert telkens de status verandert. Het concept wordt een document dat is gekoppeld aan de opdrachtomschrijving en dat in de Sprint wordt bijgehouden.

ChatGPT helpt je bij het denken. ClickUp AI helpt de organisatie om op grote schaal te werken, voor elk team, zonder dat iemand nog iets hoeft in te voeren.

2. Een systeem voor gezamenlijk werk versus persoonlijke AI-gesprekken

🙇🏻‍♂️ Wat je in ChatGPT maakt, blijft bewaard in je gespreksgeschiedenis of in een project. Aangepaste GPT’s kunnen binnen een werkruimte worden gedeeld, maar de resultaten blijven gesprekken. Als je iets geweldigs maakt in ChatGPT, moet de rest van het team weten dat het bestaat, weten hoe het te gebruiken en eraan denken om het te openen.

🤝 ClickUp AI is per definitie bedoeld om te delen:

Superagenten hebben zichtbaarheid in de werkruimte. Wanneer één persoon een agent ontwikkelt, profiteert de hele organisatie daarvan

ClickUp-automatiseringen worden voor iedereen geactiveerd, niet alleen voor degene die ze heeft ingesteld

Aangepaste AI-velden worden voor het hele team ingevuld

Kennisbanken zijn toegankelijk voor elke gebruiker en elke medewerker

Wanneer iemand het bedrijf verlaat, blijven zijn of haar ChatGPT-gesprekken en aangepaste GPT’s mogelijk in de werkruimte staan, maar de kennis over de bedrijfswerkstroom wordt niet op dezelfde manier overgedragen als de triggers, instructies en context van een ClickUp-agent.

💡 Pro-tip: Als je AI-platforms zoals ChatGPT aan het evalueren bent, is het de moeite waard om je af te vragen: „Als iemand uit je team een AI-werkstroom in ChatGPT opzet, kan de rest van de organisatie die dan zien, gebruiken en er voordeel uit halen? Of blijft die werkstroom beperkt tot die ene persoon?“

📮ClickUp Insight: Op de vraag wat AI-agenten echt nuttig zou maken, was het meest gegeven antwoord niet snelheid of kracht. Bijna 40% van de respondenten gaf aan behoefte te hebben aan een agent die hun werkcontext volledig begrijpt. Dat is logisch, want de meeste AI-agenten falen als ze niet begrijpen waarom bepaalde beslissingen zijn genomen of hoe de werkstroom zou moeten verlopen. Omdat Super Agents de context onthouden, eerdere beslissingen onthouden en continu actief blijven, kunnen ze veel betrouwbaarder handelen dan op prompts gebaseerde agents. Ze werken op basis van een dynamische werkruimtegeschiedenis, blijven actief naarmate het werk vordert en opereren binnen duidelijke grenzen voor toestemming en met controletrajecten. Als de AI het werk begrijpt en het foutloos uitvoert, krijg je eindelijk het gevoel dat je samenwerkt met een virtuele collega waarop je echt kunt vertrouwen.

3. Continu beschikbare informatie versus antwoorden op aanvraag

🙇🏻‍♂️ ChatGPT werkt pas als iemand het opent en iets intypt. Als niemand iets vraagt, gebeurt er niets. ChatGPT Agent kan acties uitvoeren die uit meerdere stappen bestaan, maar iemand moet het gesprek nog steeds op gang brengen.

🤝 ClickUp AI werkt continu, of er nu iemand op let of niet:

Brain verrijkt gegevens op de achtergrond: het maakt samenvattingen van projecten, vult aangepaste velden in en werkt kennisbanken bij

Autopilot Agents houden de werkruimte 24/7 in de gaten: ze markeren achterstallige items, sorteren nieuwe taken automatisch en genereren overzichten voor het dashboard

Superagenten worden geactiveerd bij werkstroomgebeurtenissen: statuswijzigingen, nieuwe taken, vermeldingen en vooraf ingestelde schema’s

De werkruimte wordt met het uur slimmer, zonder dat iemand daar actief iets voor hoeft te doen. Je gebruikt ClickUp AI niet op dezelfde manier als ChatGPT. Het werkt gewoon.

4. Een werkomgeving die ChatGPT slimmer maakt

🤝 ClickUp AI vult de gegevens in je werkruimte voortdurend aan. Door de AI gegenereerde samenvattingen, door AI geclassificeerde aangepaste velden en zelfs gestructureerde projectinzichten worden allemaal automatisch gegenereerd, zonder dat iemand daar om hoeft te vragen.

Wanneer je team ChatGPT gebruikt voor analyses en die analyses terugkoppelt naar ClickUp, pikt ClickUp AI dit op: het classificeert automatisch, triggert taken en werkt dashboards bij. En wanneer iemand ChatGPT gebruikt met ClickUp-gegevens (via de API of handmatig ingevoerde context), zorgen de verrijkte gegevens uit ClickUp ervoor dat de output van ChatGPT beter wordt.

De versterkende spiraal:

Het resultaat: ChatGPT levert betere resultaten op omdat ClickUp AI het zware werk van het ordenen, classificeren en verrijken van de gegevens al heeft gedaan. En wanneer ChatGPT iets waardevols produceert, zet ClickUp AI dit om in concrete acties waar de hele organisatie baat bij heeft.

Onze klanten zijn het erover eens dat deze combinatie een doorbraak betekent:

ClickUp versus ChatGPT: de juiste tool voor de juiste toepassing

Het gaat er niet om ChatGPT te vervangen door ClickUp AI. Het gaat erom de juiste AI in te zetten voor de juiste taak.

Toepassingsvoorbeeld De beste tool Waarom Grondig onderzoek en analyse ChatGPT Surfen op het web, samenvatting van uitgebreide context, diepgaand onderzoek Brainstormen en ideeën bedenken ChatGPT Gespreksgericht, creatief, goed in het uitwerken van ideeën Content drafting ChatGPT Krachtige schrijfstijl, goed in het afstemmen van de toon Programmeren en fouten opsporen Codex Autonoom codeerprogramma Statusupdates van het project ClickUp AI Altijd actief, automatisch gegenereerd op basis van daadwerkelijke activiteit Sprintplanning en -bijhouden ClickUp AI Werklastverdeling, detectie van blokkades, dashboarden Content van projectdocumenten ClickUp AI In de context, gekoppeld aan de opdrachtomschrijving en de taak Vragen over werk Hersenen Directe antwoorden vanuit taken, documenten, chatten en reacties Taakverdeling en prioritering Superagenten Gebeurtenisgestuurd, werkruimtebewust, met beperkingen op basis van toestemming Aantekeningen en vervolgacties AI-vergaderingen Automatische vastlegging, aanmaken van actiepunten Achtergrondmonitoring Autopilot-agenten 24 uur per dag, 7 dagen per week, zonder tussenkomst, altijd actief Aangepaste werkstroom voor grote belangen Gecertificeerde agenten Speciaal ontworpen, met FDE-ondersteuning, zonder datumbeperking Persoonlijke productiviteit ChatGPT Zelfstandig redeneren, opstellen, verkennen Gedeelde teamwerkstroomen Superagenten Zichtbaar voor de organisatie, beheerd op niveau van de werkruimte

👉 Belangrijkste inzicht: ChatGPT is geschikt voor persoonlijk, diepgaand en algemeen denkwerk. ClickUp AI is bedoeld voor teambrede, continu actieve, operationele werkstroom. Met deze twee heb je de hele organisatie gedekt.

Wat dit voor uw organisatie betekent

Voor elk teamlid

AI die direct werkt zodra ze ClickUp openen, zonder dat er een ChatGPT-abonnement nodig is, zonder API-installatie en zonder dat er kennis van prompt engineering vereist is. Brain beantwoordt hun vragen, agents nemen repetitief werk uit handen, aangepaste velden classificeren taken automatisch en aantekeningen van vergaderingen worden vanzelf opgesteld.

Voor ervaren gebruikers van ChatGPT

Blijf ChatGPT gebruiken voor diepgaand onderzoek, analyses en creatief werk. Voer de resultaten in ClickUp in, waar ze worden omgezet in bijgehouden taken met eigenaars, deadlines en automatisering via agents. De inzichten blijven niet beperkt tot een chatvenster. Ze worden daadwerkelijk in de praktijk gebracht.

Voor IT en leidinggevenden

Eén centraal beheerd AI-platform met dezelfde SSO, toestemming en nalevingsstatus als de rest van ClickUp. ISO 42001-gecertificeerd voor AI-beheer, geen gegevensopslag door AI-partners en gecentraliseerde controle door beheerders over welke modellen, agents en functies zijn ingeschakeld. Vergelijk dat eens met honderden afzonderlijke ChatGPT-instanties met uiteenlopende abonnementen en geen gecentraliseerde zichtbaarheid in wat de AI met bedrijfsgegevens doet.

Voor de AI-strategie

ClickUp is modelonafhankelijk en ondersteunt GPT-5.2, Claude Opus 4.5, Gemini 3 Pro, o3 en 14 andere AI-modellen van OpenAI, Anthropic en Google. Uw team krijgt direct toegang tot dezelfde GPT-modellen die ze vertrouwen, toegepast op de volledige werkgrafiek. Mocht er morgen een beter model op de markt komen, dan schakelt ClickUp automatisch over zonder dat iemand de werkstroom opnieuw hoeft in te stellen.

Bovendien voorkom je zo de kosten die gepaard gaan met AI-wildgroei (of het gebruik van en betalen voor meerdere AI-tools zonder strategie of toezicht).

👀 Wist je dat? Uit het AI Sprawl-onderzoek van ClickUp blijkt dat bijna de helft van alle werknemers (46,5%) gedwongen is om tussen twee of meer AI-tools te schakelen om één enkele taak te voltooien.

Hoe ChatGPT en ClickUp samenwerken: de architectuur

Laat ChatGPT slimmer werken met ClickUp

ChatGPT is misschien wel de AI waar je team als eerste naar grijpt. ClickUp AI zorgt ervoor dat die intelligentie daadwerkelijk in je werkstroom wordt geïntegreerd.

ClickUp Brain voegt contextbewuste AI toe aan je ClickUp-werkruimte en gekoppelde apps. Super Agents helpen je meer te doen dan menselijkerwijs mogelijk is, als AI-teamgenoten die 24/7 paraat staan.

Dit bericht gaat niet over ClickUp AI versus ChatGPT. Het gaat erom de juiste AI in te zetten voor het juiste doel. Waar ChatGPT het denkwerk voor zijn rekening neemt, zorgt ClickUp AI voor de uitvoering. En als je beide in één werkruimte samenbrengt, kun je 10 keer sneller schrijven, codeen, opleveren en uitvoeren dan wanneer je alleen ChatGPT gebruikt.