Een aangepaste GPT maken voor gepersonaliseerde reacties

Je stelt een eenvoudige vraag aan een chatbot en in plaats van een nuttig antwoord, krijg je een algemeen antwoord dat klinkt alsof het uit een tekstboek komt. Dat komt omdat de kwaliteit van je AI-uitvoer afhangt van de context waarin je hem voedt.

Met een aangepaste GPT kunt u daarentegen AI bouwen die zeer relevant is voor uw behoeften, een die uw projecten, richtlijnen, werkstromen en klanten begrijpt. En het mooiste is? Iedereen kan het doen!

In deze blogpost leggen we uit hoe je een aangepaste GPT maakt die je tijd bespaart, vervelende Taken elimineert en slimmere, nuttigere reacties oplevert. 🎯

60-seconden samenvatting Een aangepast GPT-model is een gespecialiseerde versie van OpenAI's GPT, getraind op specifieke gegevens om de nauwkeurigheid en relevantie in bepaalde velden te verbeteren

Dit zijn de stappen om een aangepast GPT-model te maken: open GPT Builder (Klik Explore GPTs > Create), customize name and description, configure behavior , test and publish (deel het privé of maak het openbaar), en review and update (via My GPTs regularly)

ClickUp Brain is een AI-projectmanager die automatisch samenvattingen maakt van vergaderingen, actie-items genereert en suggesties doet voor volgende stappen ClickUp Knowledge Management laat u al uw belangrijke zakelijke inzichten, beslissingen en documenten organiseren en openen op één plek ClickUp Chat om naadloos samen te werken met uw team met behulp van ClickUp AI-gestuurde chat die gesprekken uitvoerbaar en gecontextualiseerd houdt ClickUp , aan de andere kant, is meer dan een AI-chatbot. Het combineert projectmanagement, kennisbeheer en chatten - allemaal aangedreven door AI die je helpt sneller en slimmer te werken. In een notendop:is een AI-projectmanager die automatisch samenvattingen maakt van vergaderingen, actie-items genereert en suggesties doet voor volgende stappenlaat u al uw belangrijke zakelijke inzichten, beslissingen en documenten organiseren en openen op één plekom naadloos samen te werken met uw team met behulp van ClickUp AI-gestuurde chat die gesprekken uitvoerbaar en gecontextualiseerd houdt

Wat is een aangepast GPT-model?

Met een aangepaste GPT in het ecosysteem van OpenAI kunnen gebruikers een versie van ChatGPT maken die is aangepast aan specifieke behoeften, industrieën of werkstromen. In plaats van te vertrouwen op het standaard ChatGPT-model, kan een aangepaste GPT worden verfijnd met aangepaste instructies, persoonlijkheidsinstellingen, kennisbanken en zelfs API-integraties om een bepaalde use case beter te dienen.

via OpenAI

Met aangepaste GPT's kunt u AI aanpassen aan uw behoeften zonder code. Gebruikers kunnen het gedrag aanpassen door simpelweg tekst in te voeren in de GPT-bouwer.

Het verzamelt je suggesties in een set regels. Je kunt zelfs referentiebestanden uploaden of de aangepaste GPT verbinden met services van derden, zoals automatisering van werkstromen en webbrowsing, voor meer context en nauwkeurige resultaten.

wist je dat? ChatGPT is getraind op ongeveer 45 TB aan datasets, waaronder webpagina's, boeken en andere bronnen. Dankzij deze uitgebreide training kan het veel onderwerpen begrijpen en erop reageren.

Waarom een aangepast GPT-model maken?

Algemene GPT-modellen zijn niet gebouwd met uw business in gedachten en kunnen resultaten opleveren zonder branchespecifieke kennis.

Een aangepaste GPT verandert dat. Laten we eens kijken hoe je ChatGPT kunt gebruiken voor productiviteit: 👀

Gepersonaliseerde reacties : Een aangepaste GPT begrijpt uw behoeften en geeft u antwoorden die echt zinvol zijn voor uw business of niche

Diepgaande branchekennis : Train het met specifieke gegevens zodat het een expert wordt in uw veld, of het nu gaat om belastingplanning, vastgoed of softwareproducten

Snellere werkstroom : Automatiseer het aanmaken van content, e-mails of veelgestelde vragen met behoud van merkconsistentie, zodat je minder tijd kwijt bent aan herhaalde bewerkingen

Meer privacy en controle: In tegenstelling tot openbare AI-tools houdt een aangepaste GPT uw gegevens binnen uw systeem, waardoor de veiligheidsrisico's afnemen

🧠 Leuk weetje: Er zijn veel leuke voorbeelden van aangepaste GPT's, zoals 'Simpsonize Me', dat foto's verandert in Simpsons-achtige kunst. Een ander voorbeeld is 'Game time,' dat bordspellen uitlegt aan spelers van elk niveau!

Hoe GPT-modellen werken: Een kort overzicht

GPT-modellen (Generative Pre-trained Transformer) genereren op mensen lijkende tekst met behulp van een combinatie van deep learning, enorme datasets en voorspellende algoritmen.

In plaats van feiten uit het hoofd te leren, voorspellen ze het meest waarschijnlijke volgende woord in een reeks op basis van de context.

Laten we eens begrijpen hoe GPT werkt 👇

1. Voortrainen op een enorme dataset

De kern van GPT is pre-training, waarbij het model wordt gevoed met terabytes aan tekstgegevens uit boeken, websites en andere bronnen. Het 'onthoudt' geen feiten, maar leert taalstructuren, patronen en relaties tussen woorden.

✅ Voorbeeld: Als je typt 'Kunstmatige intelligentie transformeert...', voorspelt GPT woorden die meestal volgen, zoals 'business', 'gezondheidszorg' of 'industrieën'. '

2. Transformator neurale netwerken

GPT AI-modellen gebruiken een Transformer-architectuur, een deep learning-techniek die woorden parallel verwerkt (in plaats van één voor één, zoals oudere modellen).

🔍 Key innovation: GPT gebruikt het self-attention mechanism, dat verschillende niveaus van belangrijkheid toekent aan woorden in een zin, waardoor het de context en betekenis begrijpt.

✅ Voorbeeld: In de zin 'Hij schonk koffie in de mok. Daarna pakte hij het op', weet GPT dat 'het' verwijst naar de mok en niet naar de koffie, dankzij zelfaandacht.

3. Fijnafstemming voor nauwkeurigheid en relevantie

Na pre-training wordt het model verfijnd, waarbij het wordt getraind op specifieke datasets om de relevantie, nauwkeurigheid en ethische overwegingen te verbeteren. Deze stap stemt het model af op de menselijke intentie en de behoeften van de Business.

✅ Voorbeeld: Een juridische AI-assistent is afgestemd op gerechtelijke uitspraken, jurisprudentie en juridische documenten, zodat hij betrouwbare juridische inzichten biedt in plaats van algemene samenvattingen.

4. Reactie genereren (het volgende woord voorspellen)

Als een gebruiker een vraag stelt, 'weet' GPT het antwoord niet. GPT voorspelt het antwoord op basis van geleerde kennis en context. Deze voorspelling wordt gedaan door waarschijnlijkheden toe te wijzen aan woorden en de meest waarschijnlijke volgende token te selecteren.

temperatuurregeling:

Hogere temperatuur (bijv. , 1. 0) → Creatievere maar riskantere antwoorden

Lagere temperatuur (bijv. 0,2) → Meer voorspelbare, op feiten gebaseerde reacties

voorbeeld: Prompt: 'Wat is de beste manier om $10.000 te investeren?

Lage-temperatuur-antwoord: 'Een gediversifieerde portfolio met indexfondsen is een veilige keuze'

High-temperature answer: 'Overweeg onroerend goed, opkomende tech-aandelen of zelfs crypto als je volatiliteit aankunt'

5. Voortdurend leren via RLHF

GPT-modellen worden na verloop van tijd verbeterd met behulp van menselijke feedback. OpenAI gebruikt Reinforcement Learning from Human Feedback (RLHF) om reacties te verfijnen op basis van:

Upvotes/downvotes op chatbot antwoorden

Expert reviewer correcties

Biasdetectie en veiligheidsafstemming

✅ Voorbeeld: Als gebruikers herhaaldelijk een downvote uitbrengen op een antwoord over 'best coding practices', past het trainingsteam van OpenAI het model aan om toekomstige reacties te verbeteren.

⚡️Quick Hack: Hier is een klein spiekbriefje voor ChatGPT: Open een nieuwe chat: Ctrl + Shift + 0 (Windows) en Cmd + Shift + 0 (Mac)

Gerichte invoer voor chatten: Shift + Esc

Chatten verwijderen: Ctrl + Shift + Backspace (Windows) en Cmd + Shift + Backspace (Mac)

Een aangepaste GPT maken

Een aangepaste GPT maken klinkt misschien complex, maar met de juiste aanpak is het verrassend eenvoudig.

Dit is een stap-voor-stap handleiding voor het maken van aangepaste GPT's:

Stap 1: Ga naar de GPT-bouwer

Meld u aan bij uw OpenAI account. Je hebt een abonnement op ChatGPT Plus of Enterprise nodig om een aangepast model te maken. Klik in de zijbalk op GPT's verkennen.

Selecteer nu Creëer om de GPT-bouwer te starten.

Stap 2: Definieer uw aangepaste GPT

Beschrijf in OpenAI's GPT builder wat u wilt dat uw GPT doet. Van het afhandelen van vragen van klanten tot het genereren van sectorrapporten, deze stap geeft vorm aan de antwoorden van de AI.

De GPT-bouwer stelt een naam en beschrijving voor, die je kunt bewerken om beter aan te sluiten bij je behoeften.

Stap 3: Stel het gedrag van uw GPT nauwkeurig af

Je kunt het gedrag van je GPT aanpassen via de conversatie-interface van de bouwer. Bovendien kun je die reacties verder aanpassen op het tabblad Configureren bovenaan.

Voeg enkele gespreksstarters, prompts of steekproefvragen toe om gebruikers te begeleiden bij de interactie met je GPT.

Je kunt ook aangepaste instructies toevoegen:

Bestanden uploaden: Zorg voor referentiedocumenten zoals PDF's, richtlijnen of datasets voor extra context voor de GPT

Integreer met externe tools: Verbind je GPT met services van derden via API's, zodat je Taken kunt plannen of gegevens kunt ophalen, en krijg toegang via de GPT-winkel

Uiterlijk aanpassen: Upload een profielfoto of genereer er een met AI-tools zoals DALL-E

Stap 4: Test en publiceer je GPT

Test je aangepaste GPT voordat je hem afrondt om er zeker van te zijn dat hij reageert zoals verwacht. Pas indien nodig de instellingen aan. Als je tevreden bent met de installatie, klik je op Creëer om je GPT te starten. Je kunt het privé delen via een link of het publiek toegankelijk maken.

⚙️ Bonus: Kijk ook eens naar deze lijst met de Beste Prompt Engineering Tools voor Generatieve AI om je werkstroom te stroomlijnen, de nauwkeurigheid te verbeteren en het maximale uit je projecten met AI te halen.

Om je aangepaste GPT effectief te houden, moet je regelmatig naar de sectie Mijn GPT's in de zijbalk gaan om deze te openen en zo nodig aan te passen.

Naarmate uw behoeften veranderen, kunt u nieuwe bestanden uploaden, instellingen bijwerken (klik op Update) of het gedrag verfijnen om relevantie te garanderen. Vergeet niet alle wijzigingen op te slaan zodat je GPT optimaal blijft presteren.

pro tip: Zorg voor een duidelijke documentatie van uw trainingsgegevens, parameters en eventuele aanpassingen die u maakt. Dit bespaart u tijd wanneer u later problemen oplost of uw model bijwerkt. Als je een GPT wilt verwijderen, ga dan naar ChatGPT > Mijn GPT's, klik op het menu met drie puntjes (---) naast je aangepaste GPT, selecteer GPT verwijderen en bevestig.

Uw aangepaste GPT optimaliseren en onderhouden

Net als elke andere AI-tool moet je GPT regelmatig worden bijgewerkt, bijgesteld en gecontroleerd om optimaal te presteren.

De beste manieren om je aangepaste GPT te optimaliseren en te onderhouden zijn:

Je GPT is zo slim als de gegevens waarvan hij leert. Zorg ervoor dat je hem traint op nauwkeurige, relevante en gevarieerde content, vooral als je ChatGPT gebruikt voor het aanmaken van content, gezondheidszorg, marketing, verkoop en andere doeleinden.

✅ Voorbeeld: Als u een AI-gestuurde klantenservicebot beheert, kunt u deze updaten met nieuwe productfuncties of recente trends op het gebied van ondersteuning, zodat deze betere antwoorden geeft in plaats van te vertrouwen op verouderde antwoorden.

Beoordelen en testen voor betere prestaties

Stel een feedbacklus in waarbij gebruikers reacties kunnen beoordelen of problemen kunnen markeren, zodat je precies weet wat er moet worden verbeterd. Door A/B-tests uit te voeren (waarbij je de huidige versie vergelijkt met een bijgewerkte versie), kun je bepalen welke wijzigingen daadwerkelijk verbeteringen opleveren.

✅ Voorbeeld: Als gebruikers melden dat uw GPT moeite heeft met specifieke vragen, gebruik dan hun feedback om de antwoorden te verfijnen en de nauwkeurigheid te verbeteren.

⚡ Snelle hack: In plaats van te vragen naar een lijst met ideeën, draai je het proces om door eerst te vragen naar de slechtst mogelijke ideeën. Dit is een fantastische ChatGPT hack! Bijvoorbeeld, in plaats van 'Geef me marketingstrategieën voor een SaaS-product', vraag je: 'Wat zijn de slechtste marketingstrategieën die zouden falen voor een SaaS-product? Volg dan op met: "Verander deze in winnende strategieën. ' Gebruik ChatGPT om onverwachte, hoogwaardige inzichten te genereren in plaats van oppervlakkige antwoorden.

Let op prestatiecijfers

Houd, net als bij het monitoren van websiteverkeer of de prestaties van apps, de sleutelgegevens bij, zoals de nauwkeurigheid van reacties, snelheid en tevredenheid van gebruikers, om eventuele kwaliteitsdalingen op te vangen. Identificeer problemen voordat ze problemen worden.

Hier zijn enkele KPI's die je kunt bijhouden:

Nauwkeurigheid en tijd van antwoorden

Tevredenheidsscore gebruiker (CSAT/ NPS)

Taak voltooid

Escalatiegraad

Retentie en betrokkenheid

Driftdetectie

✅ Voorbeeld: Stel dat je GPT op maat voor klantenservice query's afhandelt. Als je merkt dat het aantal klachten van gebruikers over irrelevante antwoorden of vertraagde antwoorden toeneemt, is dat een rode vlag. Controleer de logbestanden op reactietijden en nauwkeurigheid; deze zullen problemen aan het licht brengen en het model dienovereenkomstig aanpassen.

Beperkingen van aangepaste GPT

Aangepaste GPT's hebben beperkingen die van invloed kunnen zijn op hoe ze presteren in echte toepassingen. Als u deze beperkingen kent, bent u beter voorbereid om veelvoorkomende valkuilen te vermijden 👇

Tekenlimieten: Aangepaste GPT's hebben een limiet van 8.000 tekens voor instructies, wat betekent dat je nauwkeurig moet zijn. Als je een complexe werkstroom probeert op te zetten die gedetailleerde instructies nodig heeft, kan het een uitdaging zijn om alle details in die ruimte te proppen

Complexiteit is een probleem: Als uw Taak diepgaande logica, lange redeneringen in meerdere stappen of integraties vereist die verder gaan dan het genereren van basistekst, hebt u mogelijk externe hulpmiddelen nodig om de gaten op te vullen

De grootte van bestanden is belangrijk: Elk geüpload bestand is beperkt tot 512 MB, en hoewel u meerdere bestanden kunt gebruiken, kan het uploaden van te veel bestanden tegelijk leiden tot fouten

Maximum aantal tokens: Er is een limiet van 2 miljoen tokens per bestand, wat betekent dat grote datasets mogelijk worden afgesneden

Limieten voor berichten: Als je ChatGPT Plus gebruikt, kun je tegen limieten aanlopen (zoals 40 berichten per 3 uur). Voor intensieve gebruikers kan dit een ernstig knelpunt zijn

🔍 Wist je dat? Met effectieve prompt engineering kom je een heel eind als je met AI-tools werkt. Hier zijn enkele kaders die u kunt gebruiken bij het structureren van uw prompts: RACE: rol, actie, context, verwachtingen

APE: Actie, Doel, Verwachting

COAST: Teken, Objecten, Acties, Scenario, Taak

TAG: Taak, Actie, Doel

Waarom ClickUp een krachtig alternatief is voor aangepaste GPT

Aangepaste GPT's zijn perfect voor AI-chatten op maat, maar als je werk moet stroomlijnen, kennis moet centraliseren en taken moet automatiseren die verder gaan dan gesprekken, heb je een uitgebreider alternatief nodig.

Enter ClickUp , de everything app voor werk.

In plaats van te sleutelen aan een aangepaste GPT en alles nog steeds handmatig te moeten structureren, biedt ClickUp u AI-gestuurd werkbeheer, kennisbeheer, realtime samenwerking en meer onder één dak.

Laten we eens kijken wat je krijgt als ChatGPT vs. ClickUp tegen elkaar strijden:

1. ClickUp Brein

Het eerste wat u zult willen proberen binnen het platform is ClickUp Brain, de ingebouwde AI-assistent die expliciet is ontworpen voor werk.

In tegenstelling tot aangepaste GPT, automatiseert Brain taken, vat vergaderingen samen, geeft prioriteiten aan werk en stelt zelfs volgende stappen voor. In plaats van een brainstormpartner te zijn, stelt het je in staat om te handelen, samen te werken en dingen gedaan te krijgen.

Het beste deel? U hoeft het niet handmatig te configureren. Brain, dat in ClickUp woont, begrijpt uw taken, projecten, documenten en werkstromen, zonder dat u ze expliciet vermeldt.

Vraag ClickUp Brain voor dagelijkse teamupdates en mijlpalen van projecten onderweg

In de kern werkt Brain als:

AI kennismanager: Ooit tijd verspild met het doorzoeken van e-mails, Slack-berichten of documenten om informatie te vinden? ClickUp Brain onthoudt alles in uw tools en haalt onmiddellijk antwoorden op (contextbewust, altijd)

Onthoud belangrijke projectgegevens en handel er meteen naar met ClickUp Brain

Projectmanager voor AI: Projectmanagement betekent deadlines bijhouden, taken opvolgen en ervoor zorgen dat niets onopgemerkt blijft. Met Brain kun je al deze en nog veel meer automatiseren terwijl je je op andere belangrijke Taken concentreert

✅ Wat Brain kan doen: Automatisch de voortgang van projecten bijwerken op basis van voltooide taken

Genereer rapportages zodat u dat niet hoeft te doen

Stel volgende stappen voor op basis van wat er in het project gebeurt

Ontvang onmiddellijke updates over taken, chatten, vergaderingen en workflows met ClickUp Brain

AI-schrijver voor werk: Brain kan voor je schrijven in jouw stijl, of het nu gaat om het opstellen van een e-mail aan een client of het samenvatten van een lange discussie

Vraag ClickUp Brain om content voor u te schrijven, te bewerken of samen te vatten

Als bonus, met ClickUp Brain hebt u nu de optie om meerdere LLM's te gebruiken, zoals ChatGPT, Gemini en Claude.

2. ClickUp kennisbeheer

Contextbewuste informatie produceren is één ding, maar ervoor zorgen dat de chatbot deze informatie opslaat voor toekomstig gebruik is iets anders. ClickUp's Knowledge Management Solution helpt u daarbij.

Gebruik ClickUp's Knowledge Management Solution om sleutelinformatie op te slaan en te organiseren

Eenvoudig gezegd, gebruik deze AI-kennisbank om:

Onmiddellijke AI-antwoorden : ClickUp Brain haalt inzichten uit uw documenten, wiki's, taken en opmerkingen, zodat uw chatbot (en team) direct nauwkeurige informatie kan ophalen

Naadloze kennisimport : Breng documenten, spreadsheets en aantekeningen uit verschillende tools in en consolideer alles op één plaats

Moeiteloos wiki's aanmaken : Zet elk document in een paar klikken om in een volledig georganiseerde wiki

Realtime samenwerking : Kenniswerkers kunnen wiki's in realtime bewerken, bijwerken en becommentariëren, zodat kennis vers en relevant blijft

Granulaire toestemmingen en versiebeheer : Houd informatie veilig met rolgebaseerde toegang en bijhoud elke wijziging met versiegeschiedenis

Gecentraliseerde hub voor documenten: Zoek, filter en beheer snel alle : Zoek, filter en beheer snel alle wiki en kennis van het bedrijf in één intuïtieve ruimte

ClickUp heeft veel te bieden op één plek, zoals projectmanagement, brainstormopties, taakbeheer, projectplanning, documentatiebeheer, enz. Het heeft het leven absoluut gemakkelijker gemaakt omdat het makkelijk te gebruiken is, de UI goed ontworpen is en de samenwerking binnen het team en met andere teams makkelijker is. We konden het werk beter beheren, het werk gemakkelijk bijhouden en rapporteren en op basis van de dagelijkse voortgang was het makkelijk om toekomstige abonnementen op te stellen.

3. ClickUp chatten

ClickUp Chat houdt al uw werk gesprekken op dezelfde plaats waar u projecten beheert. Of het nu gaat om discussies over taken, teamaankondigingen met berichten of het bijhouden van items, via chatten blijft alles op dezelfde plek waar het hoort.

Combineer Taakbeheer, Bedrijfsbrede aankondigingen en Direct Messaging met ClickUp-taak Chatten

Zo helpt het 👀

Zet gesprekken om in actie: Met chatten kunt u van elk bericht met één klik een Met chatten kunt u van elk bericht met één klik een ClickUp-taak maken

Houd iedereen op één lijn: Een team managen betekent een miljoen dingen tegelijk bijhouden. Met FollowUps kun je belangrijke berichten markeren, toewijzen aan teamgenoten en ervoor zorgen dat je niets mist

Communiceer met je team: Met SyncUps kunt u rechtstreeks in ClickUp een spraak- of videogesprek starten, uw scherm delen en in realtime taken toewijzen. U hebt geen extra Zoom-koppelingen of aantekeningen voor vergaderingen nodig: het platform vat automatisch de sleutelpunten samen en maakt actiepunten voor u aan

Skip de scroll: Ben je een paar uur (of dagen) weg en heb je een lange thread over chatten gemist? AI CatchUp geeft u een snelle samenvatting van de sleutelpunten, zodat u meteen kunt doen waar het om gaat in plaats van door threads te scrollen

📮ClickUp Insight: 92% van de kenniswerkers loopt het risico sleutel beslissingen te verliezen in eindeloze chats, e-mails en spreadsheets. Zonder een gecentraliseerd systeem worden kritieke inzichten gemist. Maar met ClickUp is dat nooit een probleem. Zet chats, opmerkingen, documenten en zelfs e-mails onmiddellijk om in bruikbare Taken, zodat er niets verloren gaat en elke beslissing het werk vooruithelpt!

Modelleer uw project voor succes met ClickUp

Je eigen aangepaste GPT maken voor gepersonaliseerde reacties is nog maar het begin.

Je wilt een AI-systeem dat je hele werkstroom beheert, organiseert en stroomlijnt, in een tool die je elke dag gebruikt, voor bijna al je taken.

Met ClickUp krijgt u een assistent met AI die in realtime verbindingen legt tussen taken, documenten en kennis in uw hele organisatie. Dus waarom zou je jezelf beperken tot slechts één AI-tool als je een volledig geïntegreerde AI-werkruimte kunt hebben?

Meld u vandaag nog gratis aan bij ClickUp! ✅