ClickUp Brain voor Teams: Top 10 Tools voor kennis delen, automatisering van projecten en schrijven

ClickUp heeft sinds 2017 werk tools geconsolideerd in één platform. Maar nu AI steeds populairder en noodzakelijker wordt, moet er opnieuw worden nagedacht over de manier waarop teams hun business content bijhouden, delen en oproepen om de werkplek te optimaliseren.

ClickUp Brain is een verzameling van conversationele, contextuele en rolgebaseerde AI-functies die overal in ClickUp beschikbaar zijn. Elke werknemer in elk team kan gebruikmaken van de drie sleutelpijlers: AI Knowledge Manager, AI Projectmanager en AI Writer for Work.

De vraag die iedereen bezighoudt is: Hoe kan AI mij helpen om effectiever en efficiënter *te zijn in mijn rol?

Met ClickUp Brain hoeft uw team niet te leren hoe ze de juiste vragen moeten stellen voor betere AI-resultaten - dat wordt voor u geregeld. En u kunt ClickUp AI tools stapsgewijs toepassen, te beginnen met gebieden met een grote persoonlijke en team impact, en vervolgens het toepassingsgebied uitbreiden!

VEILIGHEID MET AIU blijft volledig bevoegd om onze AI-functies te gebruiken, en alleen op manieren die in overeenstemming zijn met uw beleid ten gunste van uw personeel. Dit is wat u moet weten:

1. Gegevenscodering: ClickUp gebruikt encryptie om gegevens onderweg en in rust te beschermen, zodat gevoelige informatie niet toegankelijk is voor onbevoegden. 2. Toegangscontroles voor Ask AI: ClickUp implementeert strenge toegangscontroles, zodat alleen bevoegde gebruikers toegang hebben tot de antwoorden van ClickUp Brain. Gebruikers moeten toegang hebben tot de onderliggende gegevens. 3. Overeenkomsten met AGI-partners: ClickUp heeft overeenkomsten gesloten met LLM providers om geen gegevens te gebruiken om modellen te trainen. 4. Modeltraining: ClickUp traint geen AI-modellen op gegevens van gebruikers.

Lees ons volledige veiligheidsbeleid voor meer informatie.

Laten we de sleutel functies in ClickUp Brain eens van dichterbij bekijken! 🤓

1. Start AI van overal in ClickUp

De nieuwe AI-chatten is precies waar u het nodig hebt: Een klik verwijderd van de werkbalk overal in uw Werkruimte. Het is een zelfbedieningspoort om antwoorden te zoeken en je team in een staat van ononderbroken werkstroom te houden.

Met toegang tot altijd delen van informatie, profiteren individuele focus en teamsamenwerking van minder onderbrekingen.

Als teams hun taken bijwerken of samenwerken aan deliverables, roept een simpele tik AI op zodat iedereen kan verwijzen naar bestaande gedocumenteerde beslissingen en gegevens.

Selecteer een kant-en-klare prompt of typ een vraag met Ask AI

Terwijl elke dag nieuwe vragen met zich meebrengt, is ClickUp AI er 24/7/365. Hier zijn een paar scenario's van hoe mensen ClickUp AI kunnen gebruiken om snelle organisatorische hulp te krijgen:

Interne beleidsvraag

Persoon : Kunt u mij laten weten wat ons vakantiebeleid is? Ik wil aanstaande vrijdag vrij nemen, maar ik wist niet zeker of ik van tevoren toestemming moet vragen en hoe lang van tevoren.

AI: Antwoordt met een kort overzicht van het PTO-beleid van het bedrijf, inclusief vereiste goedkeuringen, hoe lang van tevoren aanvragen moeten worden ingediend, beschikbaarheid van ziektedagen vs. persoonlijke vrije dagen en bronnen voor meer informatie

Algemene werkruimte best practices

Persoon : Hoe maak ik een Taak privé?

ClickUp AI: Reageert met stap-voor-stap instructies en bronkoppelingen naar ClickUp Help-artikelen voor aanvullende informatie

IT-ondersteuning

Persoon : *Mijn computer werkt niet! Hoe neem ik contact op met IT?

ClickUp AI: Verwijst naar uw kennisdatabase om de gedocumenteerde procedures te vinden en deelt de bronlink(s)

2. Vragen stellen over Taken en Documenten

Zelfs werknemers die uitblinken in organisatie hebben moeite om hun lijst met concentratie-intensieve taken bij te houden.

Alles is nu geregeld als je vijf projectmanagers hebt op vijf taken waar je aan werkt.

U hebt nu duidelijkheid over werk dat onmiddellijke actie vereist en werk met een lagere prioriteit op basis van taakgegevens. Stel een aangepaste vraag of kies uit de vooraf ingestelde prompts, inclusief:

*Wat zijn mijn dringende taken?

*Waar moet ik nu aan werken?

*Wat zijn mijn achterstallige taken?

*Welke Taken staan open en zijn aan mij toegewezen?

Zo kunnen Teams gestaag voortgang boeken met dringend werk en belangrijke doelen op lange termijn zonder de belangrijkste mijlpalen uit het oog te verliezen. 🔑

Krijg de hoogtepunten van de activiteit van taken en stel vervolgvragen over de deadline, opmerkingen en meer

Het gebruik van AI-tools voor het samenvatten van informatie en hulp bij het schrijven neemt de druk weg van de enorme hoeveelheid lezen en schrijven van content op de werkplek. Dit verhoogt de efficiëntie in het hele bedrijf met tijdsbesparing.

Vertel het iedereen: *Nooit meer kilometerslange threads over Taken lezen!

Door automatisch samenvattingen te maken van de belangrijkste details, vergroten teams hun capaciteit om meer werk Voltooid en gedeeld te krijgen. De onderstaande situaties zijn uitstekende mogelijkheden om AI-samenvattingen aan het werk te zetten:

Productontwikkeling : Vat lange documenten met vereisten samen om er de sleutelbeslissingen en afwegingen voor nieuwe ingenieurs uit te halen

Marketingcampagnes : Haal belangrijke thema's en inzichten uit lange threads e-mails waarin een aankomende campagnelancering wordt geabonneerd om collega's op snelheid te helpen

Onderzoeksprojecten: Distilleer de sleutelbevindingen en aanbevelingen uit lange resultaten en analyses om beknopte samenvattingen te maken

Klantenservice : Vat ticketgesprekken tussen collega's en klanten samen om onopgeloste problemen, functieverzoeken of bugs voor productteams aan het licht te brengen

Adviesprojecten: Maak een momentopname van deliverables, statusrapporten en vergaderingen om clients op de hoogte te houden van de voortgang op hoog niveau

Samenvatten van tekst of dingen in taken zoals opmerkingen, belangrijke updates, statuswijzigingen, nieuwe subtaken en meer

AI StandUp produceert hapklare statusoverzichten op aanvraag voor maximaal 10 mensen. Deze regelmatige contactmomenten om de voortgang te evalueren, houden ons verantwoordelijk zodat we individuele en collectieve inspanningen niet over het hoofd zien. 🏆

Uw één-op-één gesprekken, vergaderingen in teams en retrospectives lopen parallel. Dagelijkse stand-ups via ClickUp AI geven van moment tot moment zichtbaarheid om wendbaar te blijven terwijl ze worden gevoed door bredere behoeften zoals instelling van doelen en talentontwikkeling.

En wanneer een eenvoudig voortgangscontrolepunt net genoeg is om uw dag bij te houden, voeg dan de StandUp kaart toe aan uw startpagina! In de instellingen van de kaart kun je schakelen tussen verschillende periodes en formats om te laten zien wat voor jou relevant is gedurende de week.

Maak een overzicht van een Taak over een bepaald aantal dagen om snel updates, to-dos en knelpunten op te sommen

5. Gebruik natuurlijke taal om aangepaste automatiseringen te maken

Onze gebruikers zijn dol op de functie Automatisering in ClickUp, die veel van de handmatige processen rond taken wegneemt. We hebben de tool supercharged zodat iedereen aangepaste regels kan maken met behulp van eenvoudige tekst!

Beschrijf terloops wat u op de automatische piloot wilt laten werken: Statussen bijwerken, sjablonen toepassen of opmerkingen naar specifieke mensen sturen.

Een voorbeeld: een recruiter automatiseert een wervingsworkflow met behulp van natuurlijke taal: Wanneer de status van de taak verandert in geaccepteerd, pas je het sjabloon voor het inwerken van nieuwe medewerkers toe en verander je de prioriteit in hoog.

Schrijf in gewone gesprekken met de automatisering bouwer

Als u al aangepaste velden gebruikt om snelkoppelingen tussen velden te maken, zult u de nieuwste toevoegingen aan de groep geweldig vinden: AI Summary en AI Progress Updates!

Herinner je je de functie Taken samenvatten van eerder? Nu kunt u direct overzichten krijgen van de voortgang en updates van weergaven, zonder een taak te openen.

Genereer voor productroadmaps of lijsten met marketingcampagnes een fris, verhalend overzicht van de recente voortgang van Taken. Maak voor verkooppijplijnen of lijsten met Sprints samenvattingen van de urgente klantprospectietaken of dev voltooiingspercentages terwijl de taken van dag tot dag evolueren. 🌱

7. Schrijf met onze rol-specifieke assistent

De AI-schrijfassistent levert waarde op door teams in staat te stellen het moment te maximaliseren. Terwijl de ideeën nog vers in ons geheugen zitten, is dit het perfecte moment om het werk in gang te zetten. We blijven ons concentreren op onze toptaken en voorkomen achterstallig papierwerk.

Hoe het werkt: Aanbevolen startpunten binnen ClickUp AI veranderen op basis van de rol die u selecteert in het modale venster.

Bijvoorbeeld, ingenieurs kunnen een modelschema genereren of een document met technische specificaties schrijven. Projectmanagers kunnen een scope document of een wijzigingsverzoek opstellen. HR kan lijsten met vacatures maken of interne aankondigingen opstellen.

Kies uit verschillende organisatorische afdelingen voor rol-specifieke content op basis van uw behoeften

8. Verlicht de werklast vooraf met een sjabloon op basis van AI

Nu de snelheid van projecten in alle Business's toeneemt, is consistente kwaliteit een troost. AI-gegenereerde sjablonen standaardiseren de structuur en opmaak, zodat iedereen die uw door het merk goedgekeurde bronnen gebruikt - of het nu gaat om klanten of leidinggevenden - gepolijste materialen heeft. 🎨

Gebruik de functie Write With AI om een eerste conceptdocument te genereren. Specifiek:

Een nieuw document openen Typ de voorwaartse schuine streep sleutel om de Write With AI tool te openen Vertel AI wat u wilt maken en bewerk het naar behoefte Voeg de tekst in het document in en leg de laatste hand aan uw tekst Sla het document op als sjabloon zodat andere leden van het team er toegang toe hebben

Programmamanagers die nieuwe cross-functionele initiatieven lanceren, kunnen bijvoorbeeld direct volledig gestructureerde handvestdocumenten voor wijzigingen genereren die zijn afgestemd op PM best practices, zoals succesmetingen, lijsten met risico's en RACI matrices die zijn afgestemd op de grootte van het team.

Bekijk hier hoe andere Teams sjablonen maken voor verschillende gelegenheden:

Sociale media

Content kaders met vooraf geconfigureerde afbeeldingsgroottes en ideale bijschriftlengtes

Sjablonen voor sociale campagnes met herbruikbare lijsten met hashtags en berichten

Analytics rapportages die sleutel metrische trends blootleggen

Content

Blogposts met SEO-onderzoek vooraf ingevuld om af te ronden

Video concept scripts met scène details en productie checklists klaar

Sjablonen voor e-mailnieuwsbrieven met blokken gesegmenteerde content voor abonnees

Marketing

E-mails voor lead-nurturing met uitsplitsing van leadsegmentanalyse

Sjablonen voor campagnelancering met budgettracker, doel en informatie over het publiek

Sjablonen voor persberichten voor productlancering met positioneringstaal

Engineering

Sjablonen voor code-architectuur en componentdocumentatie

Vooraf ingestelde kaders voor productvereisten met stijlbegeleiding

Logboeksjablonen voor probleemoplossingsplannen met beslisboom-logicastromen

IT

Incident response documentatie formulieren met ernstcategorisatie

Sjablonen voor auditrapporten over cyberbeveiliging bijgewerkt tot de nieuwste compliances

Testrasters voor noodherstel en archiefstructuren voor selectief archiefherstel

HR

Gepersonaliseerde sjablonen voor aanbiedingsbrieven met arbeidsvoorwaarden

Aanpasbare 90-dagen onboarding checklists per afdeling of team

Flexibele kaders voor prestatiebeoordeling afgestemd op bedrijfswaarden

Financiën

Sjablonen voor financiële audit voorbereiding risicoanalyse

Sjablonen voor rapportage budget versus werkelijke uitgaven

Pitchbook-schalen voor financieringsmateriaal bijgewerkt per grootte van ronde

Naadloze samenwerking betekent dat u uw werknemers moet ontmoeten op de plek waar zij hun ideeën het beste kunnen uiten. Voor sommigen voelt het intuïtiever om concepten hardop uit te spreken, waardoor de toon en het enthousiasme beter overkomen.

Met Voice Clips in ClickUp kunnen teams mondelinge opmerkingen delen en kan ClickUp AI gesprekken direct omzetten in tekst.

Met het transcript kan iedereen content snel scannen op sleutel details. (U kunt zelfs volledige transcripties of uittreksels kopiëren voor een bredere zichtbaarheid.

Lees een Voice Clip transcript van een verzonden commentaar

10. Creëer subtaken twee keer zo snel met AI

In plaats van uw hersenen te pijnigen om elke componenttaak te bepalen die nodig is om een project succesvol te voltooien, laat ClickUp AI u helpen bij het opstellen van het actieplan. Definieer gewoon het overkoepelende doel, bijv. Creëer een nieuwe IT-werkstroom voor verzenden, en AI zal een reeks opeenvolgende subtaken opstellen!

En de kracht van AI-gegenereerde subtaken stopt daar niet. 🤖

Hoe het werkt: Als een Taak begon als Plan bedrijfsbrede training opfrissers toen deze voor het eerst werd aangemaakt, kan het zijn dat de details ontbreken die nodig zijn om logische subtaken te bepalen. Maar na een paar dagen, als gesprekken het format, het publiek en de prioriteiten van het onderwerp verduidelijken, kan de AI al het nieuw toegevoegde commentaar verwerken.

Op basis van de evoluerende reikwijdte kan het op maat gemaakte subtaken aanbevelen die de bijgewerkte context en details weerspiegelen: Benodigde rollen, locaties die georganiseerd moeten worden, onderwerpen voor sessies die behandeld moeten worden en uitnodigingen die gemaakt moeten worden!

11. Wissel van LLM om uw AI-ervaring op maat te maken

Zou je willen dat je ChatGPT kon gebruiken in je werkruimte? Of een gedetailleerde blogpost schrijven met Claude zonder van tabblad te wisselen en in te loggen op de tool? Dat kan nu!

ClickUp Brain biedt u de mogelijkheid om te schakelen tussen verschillende Large Language Models (LLM's) om tegemoet te komen aan verschillende gebruikssituaties en persoonlijke voorkeuren. Dit zorgt ervoor dat u betere resultaten krijgt voor verschillende taken zoals coderen, schrijven of samenvatten.

Naarmate de AI-technologie evolueert, zorgt de mogelijkheid om van LLM te wisselen ervoor dat Brain nieuwere, meer geavanceerde modellen kan integreren zodra deze beschikbaar zijn en dat uw handige assistent aanpasbaar blijft aan uw werkvereisten.

Wissel van LLM binnen ClickUp Brain om uw AI-ervaring te personaliseren

Vergroot uw productiviteit bedrijfsbreed met ClickUp Brain

We chatten graag met je om te begrijpen hoe graag jouw team automatiseert en waar de pijnpunten zitten. In de gepersonaliseerde sessie bespreken we waar uw werkstromen vastlopen en laten we zien waar ClickUp Brain, in combinatie met uw kennisbank, de output zal verveelvoudigen. ⚙️

En om de transformatie van de werkplek toegankelijker te maken, is ClickUp Brain verkrijgbaar voor $5 per lid van ClickUp-werkruimte per maand. Vanaf vandaag kan je team taken voltooien voor vandaag, morgen en overmorgen!