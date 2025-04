Een AI-agent bouwen met ChatGPT voor aangepaste oplossingen

Projectmanagement voelt tegenwoordig als een eindeloze cyclus van deadlines, e-mails en follow-ups. Zelfs met meerdere tools voor Taakbeheer houden teams vaak handmatig updates bij, stellen ze rapportages samen en zoeken ze informatie op, waardoor er weinig ruimte overblijft voor het eigenlijke werk.

Het is geen verrassing dat AI dit snel verandert.

Uit een onderzoek van Capgemini bleek dat 82% van de organisaties van plan is om de komende drie jaar AI-agents te integreren en ze taken toe te vertrouwen zoals het genereren van e-mail, code en gegevensanalyse.

Voor degenen die de overstap al hebben gemaakt, is de impact duidelijk: updates worden geautomatiseerd, rapportages kunnen binnen enkele seconden worden gegenereerd en vergaderingen worden direct samengevat. In plaats van vast te zitten in het onkruid, kunnen teams zich richten op beslissingen met een hoge waarde en kan AI het alledaagse werk afhandelen.

Benieuwd hoe AI-agenten je werkstroom kunnen transformeren? In deze blogpost leggen we alles uit wat je moet weten om een AI-agent te bouwen met ChatGPT aan de hand van een stap-voor-stap handleiding.

Maar als je een veel cooler, kant-en-klaar, contextbewust AI-agentalternatief van ClickUp wilt proberen, blijf dan bij ons tot het einde!

60-seconden samenvatting Een AI-agent bouwen met ChatGPT kan de productiviteit aanzienlijk verhogen door repetitieve taken te automatiseren en de efficiëntie van de werkstroom te verbeteren

AI-agenten zijn autonome software-entiteiten die hun omgeving waarnemen, informatie verwerken en taken uitvoeren zonder constante menselijke input

Ze vertrouwen op AI-technieken zoals machinaal leren en natuurlijke taalverwerking om beslissingen te nemen en met gebruikers te communiceren

GPT-4 speelt een cruciale rol in het verbeteren van AI-agenten door contextbewuste reacties, het vasthouden van geheugen en het oplossen van complexe problemen mogelijk te maken

Volg deze stappen om een AI-agent te ontwikkelen met ChatGPT: Definieer het doel van uw agent Selecteer een geschikte tech stack voor ontwikkeling, testen en implementatie Configureer het AI-model op basis van uw doel en toepassingen Train het model met aangepaste gegevens Ontwikkel een gebruikersinterface Voer testen en optimalisatie uit Implementeer en monitor de agent

Bepaal het doel van je agent

Selecteer een geschikte technologiestack voor ontwikkeling, testen en implementatie

Configureer het AI-model op basis van uw doel en toepassingen

Train het model met aangepaste gegevens

Ontwikkel een gebruikersinterface

Testen en optimaliseren

De agent implementeren en bewaken

Door aangepaste agents te bouwen met ChatGPT kunnen bedrijven een kosteneffectieve oplossing creëren die hun specifieke workflows begrijpt en taken kan automatiseren, directe rapportages kan genereren en klantinteracties efficiënt kan afhandelen

ClickUp biedt een door AI aangedreven alternatief genaamd ClickUp Brain, dat workflows automatiseert, kennis organiseert en realtime inzichten biedt, waardoor aangepaste ontwikkeling overbodig wordt

ClickUp Brain verbetert de productiviteit door contextbewuste automatisering en zoeken met AI rechtstreeks in uw werkruimte te integreren Bepaal het doel van je agent

Selecteer een geschikte technologiestack voor ontwikkeling, testen en implementatie

Configureer het AI-model op basis van uw doel en toepassingen

Train het model met aangepaste gegevens

Ontwikkel een gebruikersinterface

Testen en optimaliseren

De agent implementeren en bewaken

Wat zijn AI-agenten en hoe werken ze?

AI-agenten zijn software-entiteiten die hun omgeving kunnen waarnemen, informatie kunnen verwerken en autonoom acties kunnen ondernemen om specifieke doelen te bereiken. Ze maken gebruik van kunstmatige intelligentietechnieken zoals machinaal leren, natuurlijke taalverwerking (NLP) en leren door versterking om beslissingen te nemen en te communiceren met gebruikers, systemen of andere agents.

De belangrijkste functie van een AI-agent is het automatiseren van repetitieve taken, zodat jij je kunt richten op meer strategisch werk.

Voorbeeld: Neem bijvoorbeeld een AI-aangedreven HR-assistent. In plaats van alleen een lijst met vacatures op te stellen, automatiseren AI-agenten de aanwerving door cv's te screenen, sollicitatiegesprekken in te plannen en vragen van kandidaten te beantwoorden.

Hoe werken AI-agenten?

Het werkingsmechanisme van AI-agenten is gebaseerd op vier sleutelcomponenten:

Waarneming en begrip : Ze verwerken invoer zoals tekst, spraak of gegevens met behulp van NLP en machine learning

Besluitvorming : Ze evalueren meerdere opties op basis van real-time gegevens en selecteren de meest effectieve actie

Autonome uitvoering : Ze voeren taken uit zoals het beantwoorden van query's, het analyseren van rapporten of het genereren van content

Continu leren: Ze leren van je eerdere interacties en worden na verloop van tijd steeds scherper en efficiënter

Maar hoe bereiken AI-agenten dit intelligentieniveau?

De rol van GPT-4 in de ontwikkeling van AI-agenten

AI-agenten bereiken hun intelligentie door een combinatie van deep learning, neurale netwerken en enorme datasets, maar het hart van veel van deze systemen wordt gevormd door GPT's (Generative Pre-trained Transformers).

GPT's worden getraind op enorme hoeveelheden tekstgegevens uit boeken, artikelen, websites en meer. Dit helpt hen een fundamenteel begrip van taal, logica en context op te bouwen. Deze voortrainingsfase geeft AI-agenten hun basisintelligentie, waardoor ze patronen kunnen herkennen en gefundeerde voorspellingen kunnen doen.

De sleutel tot innovatie hier is het zelfattentiemechanisme, dat de AI helpt te bepalen welke woorden in een zin (of over zinnen heen) het meest relevant zijn voor elkaar. Dit maakt antwoorden coherenter en contextueel bewuster.

Hier lees je waarom GPT-4 de ruggengraat is van AI-agentintelligentie en hoe het ChatGPT-gebruiksgevallen in echte toepassingen mogelijk maakt:

1. GPT-4 geeft contextbewuste antwoorden

Dankzij generatieve AI kan GPT-4 context, toon en intentie oppikken, waardoor interacties natuurlijk aanvoelen. Of het nu gaat om het beantwoorden van complexe query's of het samenvatten van lange rapporten, GPT-4 zorgt ervoor dat gesprekken vloeiend verlopen.

Voorbeeld: Een van de meest impactvolle AI-gebruikscases is in het onderwijs. De AI-tutor van Khan Academy, Khanmigo, gebruikt GPT-4 om studenten gepersonaliseerde, contextbewuste leerervaringen te bieden.

2. GPT-4 onthoudt wat je zegt

In tegenstelling tot eerdere modellen onthoudt GPT-4 eerdere en toekomstige interacties tijdens langere gesprekken, zodat je jezelf niet hoeft te herhalen. Dit maakt AI-agents nuttiger voor lopende projecten, klantenservice of alles waarbij follow-ups nodig zijn.

Voorbeeld: Een klant neemt contact op met een AI-ondersteunende agent van Shopify over een probleem met een bestelling. Een week later komen ze terug met een vervolgvraag en de AI herinnert zich hun vorige gesprek zonder dat ze details hoeven te herhalen.

3. GPT-4 is geweldig in het oplossen van complexe problemen

GPT-4 is beter in logisch redeneren en problemen oplossen dan zijn voorgangers. AI-agenten die gebruikmaken van GPT-4 kunnen complexe scenario's analyseren, problemen opsplitsen en gestructureerde, goed doordachte antwoorden geven.

Het resultaat is dat AI-agents met GPT-4 conversational commerce stimuleren met gepersonaliseerde winkelervaringen, verkoopprocessen automatiseren en klantenservice direct ondersteunen.

Voorbeeld: Amazon's AI-winkelassistent helpt klanten outfits te vinden op basis van hun voorkeuren, waardoor online winkelen interactiever wordt.

🔍 Wist je dat? OpenAI en andere providers bieden GPT-4 aan als API, zodat ontwikkelaars het kunnen integreren in AI-agents voor verschillende toepassingen, zoals chatbots, virtuele assistenten en tools voor automatisering. Hierdoor kunnen bedrijven aangepaste AI-oplossingen bouwen zonder hun eigen modellen vanaf nul te hoeven trainen.

Waarom een AI-agent bouwen met ChatGPT?

Een aangepaste AI-agent maken met ChatGPT betekent dat je een assistent hebt die jouw taal spreekt en jouw werkstromen begrijpt.

Dit is waarom het maken van een AI-agent met ChatGPT je kan helpen:

1. Aangepaste AI die op jouw manier werkt

Met ChatGPT kun je een AI-agent maken die je business begrijpt en taken uitvoert zoals jij dat wilt. Deze agent functioneert als een op kennis gebaseerde agent die logisch redeneert om accurate antwoorden en oplossingen te bieden.

Bovendien kan de agent vragen van klanten beantwoorden, leads kwalificeren, helpen bij onboarding of supporttickets beheren als een echt teamlid. Je bepaalt zelf de toon, de mate van detail en de informatiebron, zodat het overeenkomt met je merk en processen.

💡 Pro Tip: Voordat je je ChatGPT agent bouwt, maak je een persona-document met ideale antwoorden, no-go onderwerpen en vijf tot zeven steekproefsgewijze gesprekken. Deel dit document vroegtijdig met uw team om eindeloze aanpassingen te voorkomen. Deze eenvoudige stap kan de ontwikkelingstijd met 30-40% verkorten!

2. Kosteneffectieve automatisering

AI-agenten nemen menselijke teams veel werk uit handen en verlagen de operationele kosten. Bovendien kan ChatGPT duizenden gesprekken tegelijk voeren met LLM agents , die krachtige taalmodellen combineren met abonnement en geheugen. Dat betekent dat bedrijven kunnen opschalen zonder zich zorgen te hoeven maken over het overweldigen van hun ondersteuningsteams.

3. Krijg meer Klaar in minder tijd

Niemand vindt het leuk om urenlang bezig te zijn met beheerderstaken. Een AI-agent overbrugt die kloof.

werkstromen automatiseren → Taken niet meer handmatig toewijzen📊 Direct rapporten genereren → AI vat gegevens in seconden samen🎧 Interacties met klanten afhandelen → In realtime reageren op vragen

Nieuwsgierig naar hoe je het beste uit AI kunt halen voor alledaagse productiviteit? Hier zijn wat ideeën om je op weg te helpen started👇🏽

4. Betere privacy en veiligheid van gegevens

AI-tools van derden betekenen dat je anderen vertrouwt met jouw gegevens. Als je je eigen AI bouwt, houd je de controle. Eenvoudig gezegd:

Bepaal waar en hoe gegevens worden opgeslagen

Toegang beperken tot specifieke teams

Zorg voor naleving van de privacywetgeving ( GDPR HIPAA , enz.).

Bonus lezen: ChatGPT spiekbriefje (met voorbeelden van prompts)

Een AI-agent bouwen met ChatGPT

Je hoeft geen datawetenschapper te zijn om een AI-agent te bouwen met ChatGPT. Met een minimale installatie kun je aan de slag.

Hier is een inleiding 👇

Stap 1: Bepaal het doel van uw AI-agent

Voordat je in de technische details duikt, moet je duidelijk weten wat je wilt dat je AI-agent doet.

Vraag jezelf af: Welke specifieke Taken zal mijn AI-agent uitvoeren? (bijv. FAQ's beantwoorden, support tickets verwerken, gegevens visualiseren en rapporten samenvatten, enz. )

Wie zullen er het meest op vertrouwen? (bijv. teams van klantenservice, verkopers, websitebezoekers)

Wat voor soort gegevens verwerkt het? (bijv. vragen van klanten, interne documenten, CRM-records)

Hoe moet het communiceren? (bijv. live chatten, stemassistent, e-mail automatisering)

Zodra je een duidelijk doel hebt gedefinieerd, kun je overgaan tot de technische installatie.

Stap 2: Kies uw technische stapel

ChatGPT is niet alleen de krachtbron van je AI-agent, maar heeft ook een solide technische stack nodig om soepel te functioneren. De juiste combinatie van technologieën bepaalt hoe goed het resultaat zal zijn.

Dit is waar je rekening mee moet houden:

Programmeren: Python (geweldig voor AI/ML)

NLP-model: GPT-4 voor slimme reacties

Hosting: Cloud-gebaseerd (AWS, Azure, Google Cloud) of zelf gehost

Frameworks: LangChain, OpenAI API, FastAPI voor webgebaseerde interfaces

Database: PostgreSQL of MongoDB

Integraties: Zapier, Zapier, ClickUp API voor naadloze werkstroom

Stap 3: Stel je AI-model in met ChatGPT

Nu is het tijd om je AI-model te configureren. Je moet toegang krijgen tot OpenAI's API en het model afstemmen op jouw use case. Beslis verder over de toon, stel responsgrenzen in en implementeer API-aanroepen.

Voorbeeld: openai importeren antwoord = openai. ChatCompletion. create(model="gpt-4″,messages=[{"rol":"gebruiker","content":"Wat is het weer vandaag?"}]) print(response["choices"][0]["message"]["content"])

Zo kan je AI-agent antwoorden beginnen te genereren op basis van de input van de gebruiker.

Stap 4: Train je AI met aangepaste gegevens

Out of the box, ChatGPT weet een heleboel dingen. Maar het kent jouw business niet. Om je AI-agent nuttig te maken, moet je hem trainen met gegevens die specifiek zijn voor jouw branche en werkstromen.

Waar moet ik trainingsgegevens vandaan halen?

📝 Interne kennisbank: FAQ's, SOP's en helpdocumenten💬 Past chatlogs: Echte gesprekken met klanten (indien beschikbaar)🧑🏻‍💻 CRM of ticketsysteem: Tickets voor ondersteuning, vragen van clients en oplossingen

Hoe meer relevante gegevens je invoert in ChatGPT, hoe slimmer en nauwkeuriger je AI-agent wordt.

🔍 Wist je dat? GPT-2 leerde van 40 miljard tekst tokens van meer dan 8 miljoen web pagina's - allemaal afkomstig van Reddit posts die minstens drie upvotes kregen! Als mensen een bericht interessant genoeg vonden om te upvoten, is er een kans dat het heeft geholpen bij het trainen van de AI die je vandaag gebruikt.

Stap 5: Bouw de AI-interface

Je AI-agent is zo goed als de manier waarop mensen ermee omgaan. Een onhandige interface? Frustrerend. Een soepele, intuïtieve? Spelbreker.

Hier lees je hoe je het kunt instellen:

Chatbot: Voeg hem toe aan Slack, Teams of je website voor directe gesprekken📞 Spraakassistent: Koppel hem aan Twilio voor telefonische ondersteuning📧 Email AI: Automatiseer antwoorden via Gmail of Outlook

Kies de juiste interface op basis van gebruikersbetrokkenheid en je krijgt een AI die natuurlijk aanvoelt om mee te communiceren.

leuk weetje: Moderne AI-agenten maken gebruik van versterkingsleren (zoals RLHF-Reinforcement Learning from Human Feedback) om hun reacties te verfijnen. Ze leren van gebruikersinteracties en optimaliseren de nauwkeurigheid, relevantie en betrokkenheid.

Stap 6: Test en optimaliseer uw AI-agent

Zodra je AI-agent is gebouwd, moet je de reacties op specifieke Taken testen en verfijnen.

Hier is een checklist voor het testen die je nodig hebt 👇

Test Wat controleren Waarom het belangrijk is Unit testen API-reacties controleren Zorgt voor nauwkeurige gegevensopvraag Testen van gebruikers Verzamel echte feedback van gebruikers Verbetert ervaring en nauwkeurigheid Fouten oplossen Test het herstel van AI na fouten Voorkomt fouten en verwarring Prestatiecontrole Optimaliseer snelheid en reactietijd Houdt interacties soepel

Stap 8: Implementeren en monitoren

Het is tijd om je AI-agent in te zetten in de twee scenario's uit de praktijk. Afhankelijk van je use case, kun je:

Host het op AWS/GCP voor grootschalige toepassingen

Zet het in als SaaS-tool voor klantinteracties

Je moet je AI-agent ook voortdurend monitoren. Met andere woorden:

Feedback analyseren en AI-reacties verbeteren

Trainingsgegevens regelmatig bijwerken

Voeg nieuwe functies toe op basis van de behoeften van gebruikers

Blijf de prestaties van je AI-agent verbeteren op basis van feedback om hem slimmer, sneller en behulpzamer te maken.

Meer lezen: Beste AI-apps om werkstromen te optimaliseren

Hoe ChatGPT aanpassen voor je eigen AI-agent

Je hebt dus een AI-agent gebouwd met ChatGPT - geweldig! Maar een generieke AI is als een stagiair op de eerste dag. Hij kent de basis, maar heeft training nodig om nuttig te zijn. Om het op jouw manier te laten werken, moet je het werkingsprincipe van ChatGPT aanpassen. Hier is een stap-voor-stap handleiding:

1. ChatGPT afstemmen op jouw use case

ChatGPT is getraind op algemene kennis, maar je AI heeft domeinspecifieke expertise nodig.

Train het met uw gegevens : Upload klant query's, SOP's en interacties uit het verleden om de nauwkeurigheid te verbeteren

Antwoorden verfijnen: Gebruik OpenAI's API voor fijnafstemming om de AI af te stemmen op uw zakelijke behoeften

Verbind het met interne documentatie, kennisbanken of realtime gegevens via API's om reacties nauwkeurig te houden en af te stemmen op uw bedrijf.

2. Verbeter reacties met prompt engineering

Soms betekenen betere prompts betere antwoorden. Als je effectieve systeemprompts gebruikt, kun je de AI sturen om relevantere antwoorden te genereren. Voorbeeld,

❌ 'Vertel me over verkoop. '

via ChatGPT

✅ 'Lijst van de top drie B2B SaaS-verkoopstrategieën met voorbeelden. '

3. Stel vangrails in om AI-reacties onder controle te houden

AI is slim, maar niet perfect. Het kan misleidende informatie genereren als het niet wordt gecontroleerd. Stel mechanismen in voor het controleren van feiten, controle op de antwoordlengte en nalevingsfilters om onnauwkeurige of riskante uitvoer te voorkomen.

4. AI personaliseren op basis van rollen van gebruikers

AI moet zich aanpassen aan zijn publiek. Klanten krijgen eenvoudige uitleg, terwijl interne teams gedetailleerde, waardevolle inzichten krijgen. Rolgebaseerde antwoorden maken interacties nuttiger en contextbewuster.

Je kunt van ChatGPT een krachtige AI-agent maken die echt voor je werkt door de juiste gegevens af te stemmen en te integreren. Maar zoals we beloofden, is er een nog coolere oplossing dan ChatGPT-agenten, dus blijf lezen.

Best practices in de ontwikkeling van AI-agents

Door enkele best practices te volgen, kunnen organisaties aangepaste AI-agents bouwen die efficiënt, gebruiksvriendelijk en verantwoordelijk zijn.

Sleutelwoorden voor het bouwen van AI-agenten

Het bouwen van AI-agenten vereist een evenwicht tussen technische precisie en strategische abonnementen. Hier zijn essentiële factoren om rekening mee te houden:

1. Begin met een duidelijk doel

AI agents zijn het meest effectief als ze ontworpen zijn met een specifiek doel voor ogen.

voorbeeld: Een provider in de gezondheidszorg die een AI-agent bouwt, moet beslissen: Is het voor het plannen van patiëntafspraken?

Is het een medisch onderzoeksassistent voor artsen?

Elk vereist een andere aanpak, andere trainingsgegevens en een andere set data science- en AI-modellen.

💡 Pro tip: Maak een 'beslisboomdocument' voordat je je AI-agent codeert. Identificeer alle mogelijke intenties van gebruikers en de exacte acties van uw agent voor elk scenario. Deze visuele weergave helpt om potentiële doodlopende en cirkelvormige gesprekken vroegtijdig te identificeren.

2. Kies het juiste AI-model en de juiste trainingsgegevens

Niet alle AI-modellen zijn gelijk. Een chatbot voor klantenservice heeft niet hetzelfde model nodig als een AI-aangedreven financieel fraudedetectiesysteem.

Voorbeeld: Een AI-chatbot voor de detailhandel moet worden getraind op klantenservice-interacties en product FAQ's. Ondertussen moet een AI-agent voor cyberbeveiliging worden getraind op patronen van frauduleus gedrag en historische bedreigingsgegevens.

3. Maak de AI contextbewust

AI werkt het best als het de context van een gesprek begrijpt. Het moet realtime informatie uit je interne productdatabases, CRM-systemen of projectmanagementtools halen om zinvolle antwoorden te kunnen geven.

Zorgen voor ethische normen bij de implementatie van AI-agents

Een AI-model dat ethische normen volgt, is gebouwd op vertrouwen en naleving. Dit gezegd hebbende, zijn hier enkele ethische normen waaraan het zich moet houden:

Transparantie : Gebruikers verdienen te weten hoe beslissingen worden genomen, welke gegevens worden gebruikt en waar de limieten liggen. Als AI transparant is, bouwt het vertrouwen op en helpt het mensen weloverwogen keuzes te maken over hoe ze ermee omgaan

Mensgerichte benadering : AI moet het leven makkelijker maken, niet het menselijk oordeel vervangen. Het moet in lijn zijn met fundamentele menselijke waarden en worden ontworpen met het welzijn van mensen in gedachten

Eerlijkheid en vooringenomenheid beperken : AI moet iedereen eerlijk behandelen (geen uitzonderingen). Vooroordelen in gegevens kunnen leiden tot oneerlijke uitkomsten, dus constante controles en diverse trainingssets zijn een must

Privacy en veiligheid van gegevens: Persoonlijke gegevens zijn niet voor niets persoonlijk. AI moet alleen verzamelen wat nodig is, het veilig houden en gebruikers controle geven over hun informatie

Beperkingen van ChatGPT als AI-agent

Hoewel ChatGPT een krachtige AI-tool is, heeft het verschillende beperkingen wanneer het gebruikt wordt als een zelfstandige AI-agent. In een notendop zijn dat onder andere:

geen ingebouwd geheugen voor contextopslag

ChatGPT kan de context niet bewaren bij langdurige interacties, tenzij je aangepaste geheugenlagen maakt. Als je het bijvoorbeeld vraagt om aantekeningen van vergaderingen uit meerdere sessies samen te vatten, kan het zich eerdere samenvattingen niet herinneren tenzij de context expliciet wordt verstrekt.

beperkte mogelijkheden voor het uitvoeren van Taken

ChatGPT kan content genereren en aanbevelingen doen, maar kan niet direct acties uitvoeren zoals e-mails versturen, vergaderingen plannen of de status van Taken bijwerken zonder externe integraties.

potentieel voor onnauwkeurige antwoorden

ChatGPT heeft vaak last gehad van 'hallucineren', wat betekent dat het soms misleidende, onjuiste of onzinnige antwoorden genereert, vooral in complexe of technische velden.

📖 Bonus lezen: AI op de werkplek

ClickUp gebruiken als alternatief voor ChatGPT

Als je een AI-agent wilt bouwen met ChatGPT, ben je waarschijnlijk geïnteresseerd in het efficiënter maken van je workflows. Maar waarom zou je de moeite nemen om iets vanaf nul op te bouwen of meerdere agents aan te pakken?

Enter ClickUp, de alles app voor werk. ✅

Het combineert projectmanagement, kennismanagement en chatten in één platform - versneld door de volgende generatie AI-automatisering en -zoekfuncties.

De AI-agent, ClickUp Brain, is rechtstreeks in de app ingebouwd en is ontworpen om teams te helpen bij het automatiseren van workflows en toegang te krijgen tot realtime inzichten uit de gegevens in hun werkruimte, zonder dat ze complexe taken hoeven te coderen of te configureren. Deze agent maakt projectmanagement soepeler door op te treden als een intelligente copiloot die helpt bij het prioriteren van taken, het genereren van content en het samenvatten van sleutelinformatie.

Ontvang realtime taakupdates, subtaakdetails en meer met ClickUp Brain

Dit is wat we bedoelen:

Krijg snelle samenvattingen van uw ClickUp- taken , spraak- en video Clips in ClickUp , en gesprekken om op de hoogte te blijven zonder alles te hoeven lezen/bekijken

Sneller schrijven door e-mails, rapporten of brainstormideeën te genereren binnen ClickUp

Focus op taken met een hoge impact op basis van deadlines en werklast op basis van AI-gestuurde inzichten

Haal in een paar seconden belangrijke projectinformatie op uit taken, aantekeningen en documenten

Als AI-agent brengt ClickUp Brain ook de kracht van automatisering in natuurlijke taal naar workflows. In plaats van het handmatig instellen van complexe als-dit-dan-voorwaarden, kunt u met ClickUp Brain taken automatiseren door eenvoudigweg in gewoon Engels te beschrijven wat u nodig hebt.

voorbeeld: in plaats van door meerdere instellingen te klikken, kunnen gebruikers typen:

"Wanneer een taak als 'urgent' is gemarkeerd, wijs deze dan aan mij toe en stel het team op de hoogte. "

ClickUp Brain begrijpt de intentie en stelt de automatisering onmiddellijk in - codering is niet nodig.

Bouw aangepaste automatiseringen in natuurlijke taal met ClickUp Brain

Maar ClickUp stopt hier niet. ClickUp automatiseert niet alleen, maar maakt ook teamcommunicatie moeiteloos met ClickUp Chat. Het is de ontbrekende waarde van een puzzel voor teams die moe zijn van het springen tussen apps alleen maar om bij te blijven met werk gesprekken.

📮ClickUp Insight: 60% van de werknemers reageert binnen 10 minuten op chatberichten, maar elke onderbreking kost tot 23 minuten aan concentratietijd, waardoor een productiviteitsparadox ontstaat. Door al je gesprekken, taken en threads binnen je werkruimte te centraliseren, kun je met ClickUp het platformhoppen achterwege laten en snel de antwoorden krijgen die je nodig hebt. Er gaat nooit context verloren!

In plaats van aparte chat- en projectmanagementtools te gebruiken, brengt ClickUp alles onder één dak, zodat u op één plek kunt praten, plannen en actie ondernemen.

Houd werk- en teamgesprekken in verbinding met ClickUp Chat

Hier vindt u een walkthrough van ClickUp Chat:

Gesprekken worden werk : Geen 'Laten we deze Taak opschrijven' momenten meer. Maak van elk bericht een Taak met één enkele klik

Alles blijft met elkaar verbonden : Gesprekken worden automatisch gekoppeld aan Taken, Documenten en andere discussies, zodat je nooit de context verliest

Het brein steunt je : Snel een antwoord nodig? ClickUp Brain kan antwoorden voorstellen, lange threads samenvatten en zelfs automatisch taken aanmaken uit gesprekken

Gesprekken met directe resultaten: Voer een spraak- of videogesprek met SyncUps in Chat en de ClickUp AI agent genereert automatisch samenvattingen en actie-items voor u

AI-gestuurde automatisering en naadloos chatten is geweldig, maar wat gebeurt er als je verdrinkt in verspreide documenten, begraven Taken en eindeloze kennissilo's?

In plaats van oude berichten door te spitten of door eindeloze mappen te klikken, kunt u de mogelijkheden van ClickUp AI voor kennisbeheer gebruiken om de juiste informatie te organiseren, op te halen en weer te geven, precies wanneer u die nodig hebt.

Vind informatie binnen handbereik met ClickUp's AI-kennisbeheer

In tegenstelling tot traditionele AI-agents die passief reageren op prompts, biedt ClickUp een gecentraliseerde kennishub met AI die informatie op uw werkstation actief organiseert, bijwerkt en ophaalt.

Met deze gids krijg je:

Geautomatiseerde structurering van content : ClickUp categoriseert en tagt bedrijfsinformatie op intelligente wijze, waardoor het gemakkelijker wordt om gegevens te vinden en te gebruiken wanneer dat nodig is

Real-time kennisupdates : Brain stelt verbeteringen voor en zorgt ervoor dat documenten accuraat en bijgewerkt blijven

Contextbewuste antwoorden: In tegenstelling tot ChatGPT, dat herhaalde invoer vereist, haalt ClickUp Brain antwoorden op gebaseerd op gestructureerde gegevens binnen uw werkruimte

Bekijk deze handige uitleg over het bouwen en onderhouden van je eigen AI-kennis base👇🏽

Gestroomlijnd en contextueel werken met ClickUp Brain

Natuurlijk klinkt het spannend om een AI-agent te bouwen met ChatGPT. Maar AI gaat niet alleen over het beantwoorden van vragen; het gaat over slimmer, sneller en beter georganiseerd werken.

Met ChatGPT krijgt u een geweldige AI-assistent. Maar met ClickUp Brain? Dan krijgt u een AI die uw werkstroom begrijpt. Het genereert niet alleen antwoorden, maar automatiseert Taken, organiseert kennis en zorgt ervoor dat u de juiste informatie precies op het juiste moment hebt.

Als u op zoek bent naar een slimmere manier van werken, waarbij AI u helpt om meer te doen zonder dat u voortdurend context hoeft in te voeren, dan is ClickUp Brain de oplossing.

Meld u vandaag nog aan voor ClickUp en verander uw manier van werken!