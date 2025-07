Enquête: wat 1000 werknemers zeggen over AI-wildgroei en hoe dit te verhelpen

Bedrijfsleiders zitten gevangen in een investeringsparadox. De uitgaven aan AI zijn met 130% gestegen, maar 80% van de organisaties meldt geen tastbare impact op de EBIT van de hele onderneming van hun generatieve AI-investeringen (Bron: Wharton, McKinsey ).

Deze kloof tussen investering en impact komt niet voort uit de technologie zelf. Het komt voort uit een reactieve, door angst gedreven strategie die agent sprawl en tool overload in de hand werkt.

De angst om achterop te raken leidt tot een overhaaste obsessie met het implementeren van nieuwe, losstaande AI-tools, waardoor onbedoeld een 'AI-wildgroei' ontstaat: een onsamenhangend ecosysteem waarin individuele tools weliswaar krachtig zijn, maar de gedeelde context van de belangrijkste werkgebieden van een team ontbreekt.

Deze interne chaos komt nu ook in de openbaarheid, nu softwaregiganten als Salesforce en Atlassian de toegang van tools van derden tot gevoelige gegevens en contextuele werkinformatie beginnen te beperken of te blokkeren.

AI-wildgroei met meerdere tools

Het is precies deze chaos en fragmentatie die de aanname dat de volgende AI-tool het sprawl-probleem zal oplossen, op losse schroeven zet. Om verder te gaan dan speculatie en de realiteit van het dagelijkse AI-gebruik bloot te leggen, hebben we meer dan 1000 kenniswerkers van over de hele wereld ondervraagd.

Ons doel was om kritische vragen te beantwoorden: Wat zijn de werkelijke kosten van AI-wildgroei en wat motiveert kenniswerkers echt om AI in te zetten voor frequent en hoogwaardig gebruik?

Belangrijkste bevindingen uit onze enquête:

Slechts 7,2% van de teams beoordeelt hun AI-strategie als 'super effectief' met een sterke ROI

91% van de werknemers gebruikt slechts 1-4 AI-tools per week, ondanks dat bedrijven in tientallen tools investeren

44,8% van de teams heeft AI-tools die het afgelopen jaar zijn geïmplementeerd alweer afgeschreven

Gebruikers met geïntegreerde AI hebben 2,78 keer meer kans om dagelijks constant gebruik te maken van de tool

De oplossing? Uit ons onderzoek blijkt dat contextuele, geïntegreerde AI zorgt voor aanzienlijk hogere acceptatiegraad en gebruikerstevredenheid.

De grote AI-uitstap is al begonnen

Terwijl IT-afdelingen doorgaan met hun aankoopgekte, hebben werknemers al gestemd met hun werkstromen. Ondanks investeringen van organisaties in tientallen AI-tools, gebruikt 91% van de werknemers slechts 1-4 tools per week:

ClickUp-enquête over AI-wildgroei: wekelijkse verdeling van het gebruik van AI-tools

54,4% gebruikt slechts 1-2 tools

36,8% gebruikt 3-4 tools

Slechts 9% gebruikt regelmatig 5 of meer tools

Nog verontrustender is dat 44,8% van de teams de AI-tools die ze het afgelopen jaar hebben geïmplementeerd, alweer heeft afgeschreven.

ClickUp-enquête over AI-wildgroei: crisis door het afstoten van AI-tools

32,0% heeft sommige tools (minder dan de helft) niet meer gebruikt

12,8% heeft meer dan de helft van hun AI-investeringen opgegeven

Dit is niet alleen verspilde licentiekosten, maar ook verloren implementatietijd, trainingsmiddelen en een afnemend vertrouwen van medewerkers in toekomstige AI-initiatieven.

De boodschap is duidelijk: uw AI-portfolio bevat waarschijnlijk veel ballast. Elke nieuwe tool die wordt toegevoegd zonder dat andere tools worden verwijderd, vergroot de kans dat er nog meer tools worden afgeschreven.

De verborgen kosten van contextwisselingen

Bijna de helft van alle werknemers (46,5%) moet tussen twee of meer AI-tools schakelen om een enkele taak te voltooien.

Dit patroon, dat de productiviteit ondermijnt – beginnen in de ene tool, resultaten kopiëren naar een andere, prompts herformuleren, outputs met elkaar in overeenstemming brengen – leidt tot compliance-risico's en verwarring. Het is geen automatisering. Het is complicatie.

Het effect is te zien in de tevredenheid van gebruikers:

79,3% van de werknemers geeft aan dat de inspanningen die AI vereist onevenredig hoog zijn in vergelijking met de waarde van de output

Slechts 21,7% ervaart zelden deze mismatch tussen inspanning en waarde

Elke toolwissel vereist:

Context opnieuw uitleggen

Gegevens opnieuw formatteren

Beheer van verschillende interfaces

Tegenstrijdige resultaten met elkaar verzoenen

De cognitieve belasting stapelt zich op totdat het gebruik van AI moeilijker wordt dan het werk handmatig doen.

Conclusie: u verliest niet alleen productiviteit door te schakelen, u leert uw teams ook om AI helemaal te vermijden.

AI die in het duister opereert: geen context

Meer dan een derde van de werknemers (34,4%) gebruikt AI-tools die niet zijn geïntegreerd in hun belangrijkste werkgebieden: projecten, documenten en chats.

ClickUp-enquête over AI-wildgroei: AI-integratieniveaus in organisaties

Dat betekent dat AI-systemen hun projecten niet kennen, geen toegang hebben tot hun documenten en hun gesprekken niet begrijpen. Het is alsof je een assistent inhuurt en hem blinddoekt.

De integratiestatistieken laten de volledige omvang van het probleem zien:

Integratieniveau Percentage gebruikers Volledige integratie (alle 3 werkgebieden) 25. 6% Gedeeltelijke integratie (2 gebieden) 22. 8% Minimale integratie (1 gebied) 17. 3% Geen integratie 34. 4

Wanneer AI geen toegang heeft tot de context waarin het werk plaatsvindt, begint elke interactie vanaf nul, wat de opkomst van schaduw-AI-tools zonder toezicht of goede integratie in de hand werkt. Gebruikers moeten handmatig achtergrondinformatie verstrekken, terminologie uitleggen en context reconstrueren die al in hun werksystemen aanwezig is.

De realiteit: zonder integratie worden AI-tools dure rekenmachines die veiligheidsrisico's met zich meebrengen in plaats van te functioneren als intelligente assistenten.

Hier is een bevinding die elke vergadering over AI-strategieën zou moeten doen stoppen: 77,5% van de werknemers zou zich onverschillig of opgelucht voelen als de helft van hun AI-tools zou worden verwijderd.

ClickUp-enquête over AI-wildgroei: hoe werknemers denken over het consolideren van AI-tools

De uitsplitsing laat zien hoe groot de toolmoeheid is:

53,6% zou zich onverschillig voelen

23,9% zou zich daadwerkelijk opgelucht voelen

Slechts 15% zou zich gestoord voelen door consolidatie

Dit zijn geen tegenstanders van technologie, maar kenniswerkers die verdrinken in de complexiteit van tools en consolidatie zien als een bevrijding. Zij begrijpen wat veel leidinggevenden niet begrijpen: meer tools betekenen meer contextwisselingen, meer wachtwoorden, meer interfaces om te leren en uiteindelijk minder productiviteit.

De weg vooruit is duidelijk: succes met AI komt voort uit consolidatie, niet uit proliferatie. Uw teams vragen niet om meer opties, ze hebben behoefte aan vereenvoudiging.

Het bewijs: integratie verandert alles

De gegevens komen neer op één enkele waarheid: integratie is het verschil tussen succes en mislukking van AI.

Het voordeel van integratie

Werknemers met volledig geïntegreerde AI gebruiken 2,78 keer meer kans om AI constant gedurende hun werkdag te gebruiken:

ClickUp-enquête over AI-wildgroei: impact van AI-integratie op dagelijks gebruik

21,1% van de geïntegreerde gebruikers geeft aan AI meer dan 20 keer per dag te gebruiken

Slechts 7,6% van de niet-geïntegreerde gebruikers bereikt deze frequentie

De ROI-realiteit die niemand onder ogen wil zien

Minder dan 1 op de 10 teams behaalt een betekenisvol rendement op AI:

📊 Sleutelcijfers voor ROI:

Slechts 7,2% beoordeelt hun AI-strategie als 'super effectief' met een sterke ROI

Meer dan 66% is actief op zoek naar deskundig advies over AI-implementatie

95% van de werknemers gebruikt van nature slechts 1-2 tools per taak wanneer ze de keuze hebben

Dit is geen teleurstelling, dit is een totale mislukking. De zoektocht naar externe expertise laat zien dat algemeen wordt erkend dat de huidige aanpak heeft gefaald, vaak als gevolg van grote tekortkomingen in het ontwerp en de implementatie van AI-strategieën.

Het gedrag van werknemers vertelt het echte verhaal. Zij begrijpen intuïtief wat veel strategieën over het hoofd zien: een wildgroei aan tools is de vijand van productiviteit.

De harde waarheid: uw AI-strategie werkt waarschijnlijk niet, en uw teams weten dat.

Van wildgroei naar strategie

Het onderzoek wijst op duidelijke acties voor leiders die klaar zijn om verder te gaan dan AI-wildgroei:

❌ STOP:

Aankoop van point solutions zonder native integratieabonnementen

Het succes van AI meten aan de hand van het aantal tools in plaats van resultaatstatistieken

Het negeren van het toenemende bewijs van toolmoeheid en het opgeven van tools

Werkstromen bouwen die afhankelijk zijn van kwetsbare integraties van derden

✅ START:

Controleer uw huidige AI-portfolio op redundantie en veroudering

Prioriteit geven aan diep geïntegreerde, contextuele AI-oplossingen

Succes meten aan de hand van acceptatiegraad en efficiëntieverbeteringen

Consolideren rond platforms die AI binnen uw werkstroom bieden

De contextuele AI-oplossing

Daarom hebben we ClickUp Brain ontwikkeld – niet als nog een tool om toe te voegen aan uw verzameling, maar als een oplossing.

ClickUp Brain, de oplossing voor AI-wildgroei

In tegenstelling tot generieke AI-assistenten biedt ClickUp Brain:

Leert de specifieke context en terminologie van uw organisatie

Werkt binnen bestaande werkstromen (geen toolwisseling nodig)

Biedt AI-mogelijkheden voor alle werkgebieden vanaf één platform

Levert de integratie die 2,78 keer hogere acceptatiegraad oplevert

Gebruikers van ClickUp Brain melden:

2. 26x hogere volledige integratiepercentages

39,1% bereikt volledige integratie (tegenover 17,3% voor andere tools)

27,1% ervaart zelden frustratie met AI – het hoogste tevredenheidspercentage

83% geeft aan opgelucht te zijn over de consolidatie van tools (tegenover 13,5% van de niet-gebruikers)

Deze gebruikers hebben ervaren wat werkt en kiezen vanzelf voor vereenvoudiging met behulp van effectieve tools.

Het oordeel: Diepe, native integratie verbetert niet alleen AI, maar transformeert ook de manier waarop teams werken.

De keuze is duidelijk

Ons onderzoek toont aan dat AI-wildgroei de belofte van AI tenietdoet: het elimineren van routinewerk, niet het creëren ervan. Gefrustreerd door fragmentatie wijzen werknemers tools af, zien ze af van investeringen en verlangen ze naar consolidatie.

De kleine minderheid die succes boekt, heeft één kenmerk gemeen: diep geïntegreerde, contextuele AI.

De toekomst is aan organisaties die deze waarheid begrijpen: de waarde van AI komt niet voort uit het hebben van veel tools, maar uit het hebben van de juiste tool – een tool die uw werkcontext begrijpt, integreert met uw werkstromen en in de loop van de tijd steeds waardevoller wordt.

De vraag voor elke leidinggevende:

Blijft u bijdragen aan de wildgroei, ziet u het aantal afbrekingen stijgen en de ROI tegenvallen?

Of kiest u voor de beproefde weg van contextuele AI?

Onderzoeksmethodologie: De gegevens voor dit rapport zijn verzameld gedurende een periode van twee weken in de tweede helft van juni 2025. De enquête, bestaande uit 10 meerkeuzevragen, is anoniem afgenomen onder meer dan 1000 deelnemers. De respondenten vertegenwoordigden een evenwichtige mix van professionele rollen, van leidinggevenden en managers tot individuele kenniswerkers en ondernemers. Neem voor de volledige methodologie en gedetailleerde bevindingen contact op met research@clickup.com