10 gratis AI-prompt-werkstroom-sjablonen

Veel teams maken tegenwoordig gebruik van AI-tools. Maar zonder gestandaardiseerde prompts melden ze zeer inconsistente resultaten die veel herwerk vereisen.

Het State of AI-rapport van Deloitte bevestigt dit: 37% van de organisaties gebruikt AI nog steeds op oppervlakkig niveau, met weinig of geen procesverandering.

Dit artikel legt uit wat AI-prompt-werkstroom-sjablonen precies zijn en waarom ze de ontbrekende schakel vormen tussen uw team en betrouwbare AI-output. Het leidt u ook door 10 kant-en-klare opties op het gebied van content, projectmanagement, engineering, HR, financiën en meer.

Wat is een AI-prompt-werkstroomsjabloon?

Een AI-prompt-werkstroomsjabloon is een herbruikbaar document dat een geteste promptstructuur koppelt aan de bijbehorende stappen van de werkstroom. Het bevat plaatshouders voor zaken als rol, context, beperkingen en uitvoerformat, zodat u niet elke keer dat u AI-output nodig hebt prompts helemaal opnieuw hoeft te schrijven.

Zonder standaardisatie hebben we teams gezien waarbij hetzelfde verzoek – 'schrijf een e-mail met een projectupdate' – output oplevert variërend van 50 tot 500 woorden, met sterk uiteenlopende toon en detailniveaus. Niemand weet welke prompts daadwerkelijk werken.

Een goede AI-prompt-werkstroom-sjabloon combineert drie dingen:

Het prompt-raamwerk: Een gestructureerd format met duidelijke invulvelden voor variabelen zoals doelgroep, toon en type output

Van de werkstroom: Wat triggert de prompt, wie beoordeelt de output en wat gebeurt er vervolgens met het resultaat?

Aantekeningen over iteraties: Wat is er veranderd en waarom, zodat de sjabloon in de loop van de tijd steeds beter wordt

🎥 Voordat u zich verdiept in de werkstroom-sjablonen, is het handig om de basisprincipes van het effectief stellen van vragen aan AI te begrijpen. Deze video laat de essentiële technieken zien om betere antwoorden van AI-tools te krijgen:

Waarom AI-promptsjablonen teams tijd besparen

Elk team maakt tegenwoordig gebruik van AI op de werkvloer. Maar de meeste teams slaan de stap over om af te spreken hoe ze deze moeten gebruiken – McKinsey ontdekte dat minder dan een derde van de organisaties de juiste praktijken voor de implementatie en opschaling van generatieve AI volgt.

Het gebruik van AI-promptsjablonen biedt vele voordelen:

Consistente outputkwaliteit: wanneer iedereen hetzelfde promptskelet gebruikt, produceert een nieuwe medewerker concepten van hetzelfde niveau als een senior teamlid

Sneller wisselen: Dankzij duidelijke plaatshouders kunt u de doelgroep, toon of het eindproduct binnen enkele seconden aanpassen, in plaats van alles helemaal opnieuw te moeten schrijven

Kennis die blijft hangen: Goede prompts zijn waardevol. Sjablonen maken van de geheime formule van één persoon een gedeeld hulpmiddel dat ook bij personeelswisselingen blijft bestaan

Minder wisselen tussen tools: wanneer uw prompt-sjablonen zich in dezelfde werkruimte bevinden waar u projecten en taken beheert, vermindert u de wrijving die ontstaat door het heen en weer schakelen tussen apps

📮ClickUp Insight: De helft van onze respondenten heeft moeite met de implementatie van AI; 23% weet gewoon niet waar te beginnen, terwijl 27% meer training nodig heeft om geavanceerde taken uit te voeren. ClickUp lost dit probleem op met een vertrouwde chatinterface die net aanvoelt als chatten. Teams kunnen meteen aan de slag met eenvoudige vragen en verzoeken, en ontdekken gaandeweg op natuurlijke wijze krachtigere functies voor automatisering en werkstroom, zonder de intimiderende leercurve die zoveel mensen tegenhoudt.

De 10 beste AI-prompt-werkstroom-sjablonen

Sommige van deze sjablonen zijn gemaakt voor ClickUp, andere voor ChatGPT of Copilot, en één organiseert prompts met behulp van Microsoft Lists. Kies wat bij jouw stack past. 👀

1. AI-prompt en handleiding voor blogberichten door ClickUp

Standaardiseer de fasen van het schrijven van blogposts met de AI Prompt and Guide for Blog Posts-sjabloon van ClickUp

Deze AI-prompt- en handleiding voor blogposts-sjabloon van ClickUp biedt contentteams een herhaalbare werkstroom voor blogopzet, concepten en briefings.

👀 Voorbeeldprompt: “Je bent een senior contentstrateeg. Schrijf een blogpost-opzet van 1200 woorden voor [ONDERWERP], gericht op [DOELGROEP]. Gebruik een conversatietoon. Neem een H1, vijf H2-secties en een afsluitende CTA op om [ACTIE] te ondernemen. Geef de voorkeur aan praktisch advies boven theorie. ”

Waarom u deze sjabloon zult waarderen:

Vooraf ingevulde velden voor onderwerp, doelgroep, toon, SEO-zoekwoorden en CTA maken een einde aan het giswerk bij prompts

Gekoppeld aan ClickUp-taken , zodat elke post wordt bijgehouden tijdens de fasen van opstellen, beoordelen en publiceren

Integreert basisprincipes van prompt engineering , zoals roltoewijzing en outputbeperkingen, zodat eerste concepten bruikbaar zijn en niet generiek

🀗 Ideaal voor: Contentmarketingteams met een terugkerend publicatieschema.

2. ChatGPT-prompts voor projectmanagement

De ChatGPT-prompts voor projectmanagement-sjablonen helpen je efficiënter te werken en projecten als een professional te managen

De ChatGPT-prompts voor projectmanagement-sjabloon van ClickUp bieden je kant-en-klare ChatGPT-prompts voor het schrijven van projectbriefings, het samenvatten van statusupdates, het opstellen van risicoregisters en het opsplitsen van epics in taken. Elke prompt bevat velden voor de projectnaam, tijdlijn, teamgrootte en deliverables.

👀 Voorbeeldprompt: “Treed op als manager voor projectmanagement. Vat de volgende projectupdate in drie punten samen voor een leidinggevend publiek. Benadruk: (1) voortgang ten opzichte van mijlpalen, (2) grootste risico, (3) prioriteit voor volgende week. Projectupdate: [PASTE UPDATE]. ”

Gestructureerde invulvelden dwingen je om de AI de context te geven die deze nodig heeft, wat betekent dat de eerste output bruikbaar is in plaats van vaag en algemeen. En als je de kopieer- en plakstap helemaal wilt overslaan, kan ClickUp Brain samenvattingen en taakoverzichten genereren op basis van bestaande taakgegevens.

Waarom u deze sjabloon zult waarderen:

Omvat de volledige PM-levenscyclus: briefings, updates, risicoregisters en epische uitsplitsingen

Invoervelden voor projectspecifieke details zorgen ervoor dat er minder aanpassingen aan prompts nodig zijn

Prompts zijn gestructureerd voor uitvoerbare output, niet voor onsamenhangende alinea's

Kan naadloos worden gecombineerd met ClickUp Brain als u taakgegevens automatisch wilt ophalen

🀗 Ideaal voor: Projectmanagers en teamleiders die ChatGPT gebruiken naast hun tool voor projectmanagement

💡 Pro-tip: Sla de lege velden helemaal over met ClickUp Brain. Elke sjabloon op deze lijst bevat [LEEGTE] die je handmatig moet invullen: projectnaam, doelgroep, tijdlijn en deliverables. Het werkt, maar het is traag en je moet zelf de context verzamelen. ClickUp Brain kent al je taaknamen, toegewezen personen, deadlines, beschrijvingen en gegevens uit gekoppelde apps. In plaats van context in een prompt te plakken, haalt Brain deze rechtstreeks uit je werkruimte. Een statusupdate-prompt die in ChatGPT vijf minuten kopiëren en plakken kost, duurt in ClickUp slechts enkele seconden omdat de context al aanwezig is. Krijg binnen enkele seconden antwoorden in je hele werkruimte met de contextuele AI van ClickUp Brain

3. ChatGPT-prompts voor productmanagement

Gebruik het ChatGPT-sjabloon voor productmanagement om taken te automatiseren en elk aspect van je werk onder de knie te krijgen

De ChatGPT-prompts voor productmanagement-sjabloon van ClickUp omvat PRD's ( productvereistendocumenten ), concepten voor user stories, thema's voor klantfeedback en release notes. Prompts zijn geordend op fase van de productlevenscyclus, zodat je niet door een platte lijst hoeft te scrollen om de juiste te vinden.

Elke prompt bevat een ingebouwde rolcontext, en het 'Als een… wil ik… zodat…'-format voor user stories is al een standaard voor AI-prompts voor productmanagers. Door dit in de sjabloon te integreren, wordt de output geleverd in een structuur die uw team al gebruikt, zonder dat er herformattering nodig is.

👀 Voorbeeldprompt: “Je bent een productmanager. Stel vijf user stories op in het format ‘Als [gebruikerstype] wil ik [actie] zodat [resultaat]’ voor een functie die [FUNCTIEBESCHRIJVING]. Geef prioriteit op basis van de geschatte impact op de gebruiker.”

Waarom u deze sjabloon zult waarderen:

Prompts brengen echte productfasen in kaart: ontdekking, definitie, ontwikkeling en lancering

De output van user stories volgt standaard het gangbare format in de branche

Bevat prompts voor het samenvatten van thema's uit klantfeedback, niet alleen voor het schrijven van documenten

Door de rolcontext in elke prompt te vermelden, voorkomt u dat de AI algemene, oppervlakkige antwoorden geeft

🀏 Ideaal voor: Productmanagers en productoperatieteams die backlogs en roadmaps beheren.

🚀 Deze AI-prompts helpen projectmanagers om beter na te denken, sneller te werken en te voorkomen dat ze elke keer weer helemaal opnieuw moeten beginnen.

4. ChatGPT-prompts voor engineering

Gebruik de ChatGPT-prompts voor engineering-sjabloon om de voordelen van ChatGPT voor uw werk te benutten

De ChatGPT Prompts for Engineering-sjabloon van ClickUp omvat checklists voor codereview, technische documentatie, sjablonen voor bugrapporten en verslagen van architectuurbeslissingen. Elke prompt bevat invulvelden voor taal, framework en het technische niveau van de doelgroep, zodat de output aansluit bij uw daadwerkelijke stack.

De beperking van genummerde output in prompts zoals hieronder dwingt tot scanbare, bruikbare feedback in plaats van een muur van tekst. Dat is het verschil tussen AI-output die je daadwerkelijk gebruikt en AI-output die je vluchtig doorneemt en vervolgens sluit.

👀 Voorbeeldprompt: “Beoordeel het volgende codefragment voor [LANGUAGE]. Identificeer: (1) mogelijke bugs, (2) prestatieproblemen, (3) verbeteringen in de leesbaarheid. Leg elke bevinding in één zin uit. Code: [CODE PLAKKEN]. ”

Waarom u deze sjabloon zult waarderen:

Prompts bestrijken de volledige engineering-werkstroom: codebeoordeling, documentatie, bugrapporten en ADR's

Taal- en framework-sjablonen zorgen ervoor dat de output relevant blijft voor uw stack

Beperkingen op genummerde output maken AI-feedback gemakkelijk te scannen en ernaar te handelen

Met instellingen op doelgroepniveau kunt u documenten genereren voor engineers of niet-technische belanghebbenden

🚀 Ideaal voor: Software-engineers, engineeringmanagers en DevOps-teams.

💡 Pro-tip: Geef prompts vanaf elke locatie (zelfs via spraak) met ClickUp Brain MAX . Promptsjablonen zijn alleen nuttig als je ze kunt raadplegen wanneer de inspiratie toeslaat, niet alleen wanneer je toevallig het juiste tabblad van de browser open hebt staan. Brain MAX is een desktop-AI-assistent die in je systeemvak staat en met één sneltoets wordt gestart. Gebruik het om prompts uit te voeren, te zoeken in ClickUp en gekoppelde apps zoals Google Drive, GitHub en SharePoint, en antwoorden te krijgen zonder van venster te wisselen. En als het typen van een gedetailleerde tekst als een hele klus voelt, kunt u met Brain MAX's Talk to Text teksten op natuurlijke wijze dicteren. Spreek gewoon zoals u de Taak aan een collega zou uitleggen, en de AI doet de rest.

5. ChatGPT-prompts voor HR

ChatGPT-prompts voor HR-sjabloon van ClickUp

Deze ChatGPT-prompts voor HR-sjabloon van ClickUp behandelt kernprocessen op het gebied van human resources, zoals functieomschrijvingen, vragenbanken voor sollicitatiegesprekken, checklists voor onboarding en samenvattingen van medewerkersenquêtes. Het bevat richtlijnen zoals "Gebruik genderneutraal taalgebruik" en "Vermijd vereisten die niet strikt noodzakelijk zijn voor de rol."

De 'bias-guardrail'-instructie helpt veelvoorkomende AI-uitdagingen te overwinnen door te voorkomen dat AI standaard terugvalt op uitsluitende taalpatronen – iets wat zonder deze instructie vaker gebeurt dan je zou denken.

👀 Voorbeeldprompt: “Schrijf een functieomschrijving voor een [ROLTITEL] bij een bedrijf van [BEDRIJFSGROOTTE] in de [SECTOR]. Neem het volgende op: functieoverzicht, vijf belangrijkste verantwoordelijkheden, vereiste kwalificaties en gewenste kwalificaties. Gebruik overal genderneutraal taalgebruik.”

Waarom u deze sjabloon zult waarderen:

Omvat de volledige People Ops-cyclus: werving, onboarding, betrokkenheid en offboarding

Maatregelen ter voorkoming van vooringenomenheid zijn standaard ingebouwd in prompts

Prompts voor sollicitatievragen zijn gestructureerd op basis van competenties, niet alleen op basis van de rol

Prompts voor enquêtesamenvattingen helpen u om feedback van medewerkers snel samen te vatten in thema's

🀏 Ideaal voor: HR-managers, recruiters en People Ops-teams.

6. ChatGPT-prompts voor de financiële sector

ChatGPT-prompts voor de financiële sector

De ChatGPT-prompts voor financiën-sjabloon van ClickUp behandelt verklaringen voor budgetafwijkingen, samenvattingen voor het management, regels voor het categoriseren van uitgaven en vergelijkingsmatrices voor leveranciers. Elk bevat velden voor de rapportageperiode, valuta en het niveau van de doelgroep.

De instructies voor de uitvoer per alinea in prompts zoals hieronder weerspiegelen het format voor projectmanagement dat teams al aan het management presenteren. In plaats van een blok AI-tekst te herschrijven tot iets dat presenteerbaar is, krijg je een gestructureerd verhaal dat je direct in een presentatie kunt plaatsen.

👀 Voorbeeldprompt: “Vat de volgende kwartaalbegrotingsgegevens samen in een uitvoerig verslag van drie alinea's. Alinea 1: algemene prestaties ten opzichte van het plan. Alinea 2: de drie belangrijkste oorzaken van afwijkingen. Alinea 3: aanbevolen acties. Gegevens: [GEGEVENS PLAKKEN]. ”

Waarom u deze sjabloon zult waarderen:

Prompts zijn gestructureerd voor leidinggevenden, niet voor ruwe gegevensdumps

Invoervelden voor rapportageperiode, valuta en anciënniteit zorgen ervoor dat de output direct klaar is voor presentatie

Prompts voor leveranciersvergelijking genereren matrices waarin leveranciers naast elkaar worden vergeleken, geen tekst

Prompts voor variantie-uitleg helpen je het 'waarom' achter de nummers te verklaren

🀗 Ideaal voor: Financiële analisten, controllers en FP&A-teams.

💟 Bonus: Maak van je beste prompt een altijd beschikbare Super Agent! Zodra je een prompt hebt gevonden die werkt, zoals een wekelijkse statusoverzicht of een checklist voor het triageren van bugs, hoef je deze niet meer handmatig uit te voeren. Bouw er in plaats daarvan een ClickUp Super Agent omheen. Super Agents zijn AI-aangedreven teamgenoten die in ClickUp zitten met volledige werkruimtecontext. Ze kunnen 24/7 meerstapswerkstroomen uitvoeren, triggerd door wijzigingen in de taakstatus, schema's of een simpele @vermelding. U bepaalt zelf tot welke tools en databronnen ze toegang hebben, wie ze kan triggeren en binnen welke kaders ze werken. Het is het verschil tussen een prompt die u moet onthouden en een autonoom proces dat nooit iets vergeet. Lees hier meer informatie over Super Agents 👇

7. ChatGPT-prompts voor schrijven

ClickUp ChatGPT-prompts voor schrijfsjabloon

De ChatGPT Prompts for Writing-sjabloon van ClickUp gaat verder dan het aanmaken van basiscontent en omvat ook e-mails, teksten voor sociale media, interne memo's en voorstelteksten. Het bevat een 'style mimic'-patroon waarbij je een steekproef van je merkstem plakt en de AI vraagt om deze na te bootsen.

Het nabootsen van stijl is de meest onderbenutte truc om merkherkenning op te bouwen met AI. In plaats van je stem in abstracte termen te beschrijven als 'professioneel maar vriendelijk', laat je de AI zien hoe die eruitziet. De output sluit vanaf het eerste concept al beter aan bij het merk.

👀 Voorbeeldprompt: “Schrijf een [FORMAT: e-mail / LinkedIn-bericht / interne memo] over [ONDERWERP] voor [DOELGROEP]. Toon: [TOON]. Lengte: [AANTAL WOORDEN]. Pas de schrijfstijl aan dit voorbeeld aan: [PLAKKEN VOORBEELD]. ”

Waarom u deze sjabloon zult waarderen:

Omvat alle gangbare werkformaten: e-mails, posts op sociale media, memo's en voorstellen

Met prompts die de stijl nabootsen krijgt u output die bij het merk past, zonder lange beschrijvingen van de toon

Vakjes voor format, doelgroep en woordenaantal zorgen ervoor dat de output strak en gericht op doel blijft

Geschikt voor elk team dat schrijft, niet alleen voor marketing

🚀 Ideaal voor: marketingteams, communicatieprofessionals en iedereen die op het werk schrijft.

8. Gemini-prompts van ClickUp

Haal het maximale uit Gemini met Gemini Prompts van ClickUp

De Gemini Prompts-sjabloon van ClickUp is een kant-en-klaar ClickUp Doc-document boordevol 600 vooraf geschreven prompts voor Google Gemini, geordend op bedrijfsfunctie.

Of je nu hulp nodig hebt bij marketingteksten, data-analyse, projectplanning of klantcommunicatie, er is altijd wel een prompt die je kunt gebruiken in plaats van er zelf een te moeten schrijven.

En omdat deze sjablonen in een ClickUp-document staan, kan je team samen deelnemen aan de bewerking, aantekeningen toevoegen en voortbouwen op de prompts die het beste bij je werkstroom passen.

👀 Voorbeeldprompt: “Analyseer de volgende feedbackgegevens van klanten en identificeer de vijf meest terugkerende thema's. Geef voor elk thema een samenvatting van één zin en geef een beoordeling van het sentiment aan als positief, neutraal of negatief. Gegevens: [FEEDBACK PLAKKEN]. ”

Waarom u deze sjabloon zult waarderen:

600 prompts voor verschillende bedrijfsfuncties, zodat u nooit met een leeg blad hoeft te beginnen

Geleverd als ClickUp document, waardoor je dit eenvoudig kunt delen, bewerken en aanpassen met je team

Beginnersvriendelijke prompts die direct klaar zijn voor gebruik; geen ervaring met prompt engineering nodig

Sluit naadloos aan op ClickUp Brain, waarmee je toegang krijgt tot meerdere AI-modellen (waaronder Gemini) in één werkruimte

🚀 Ideaal voor: Teams die Google Gemini gebruiken en op zoek zijn naar een uitgebreide, overzichtelijke bibliotheek met prompts die ze in de loop van de tijd kunnen aanpassen.

9. E-mailautomatisering met ClickUp-sjabloon

Stroomlijn je e-mailautomatisering met de sjabloon voor e-mailautomatisering van ClickUp

Deze sjabloon voor e-mailautomatisering met ClickUp combineert AI-promptworkflows met ClickUp-automatiseringen. Automatiseringen zijn gebaseerd op triggers, voorwaarden en acties, en deze sjabloon laat zien hoe je e-mailautomatisering kunt integreren in je bestaande werkstroom. ✨

Wanneer de status van een taak verandert in Voltooid, triggert een automatisering ClickUp Brain met de naam, de toegewezen persoon en de beschrijving van de taak als context, en komt de opgestelde e-mail terecht in een gekoppeld ClickUp-document ter beoordeling.

Niemand hoeft eraan te denken om de update-e-mail te schrijven, want die wordt automatisch gegenereerd wanneer de status verandert.

👀 Voorbeeldprompt: “Stel aan de hand van de onderstaande taaknaam, toegewezen persoon, voltooiingsdatum en beschrijving een professionele e-mail op met een update voor de client. Bevestig de voltooiing, vat samen wat er is geleverd en vermeld de volgende mijlpaal. Toon: vriendelijk maar professioneel. ”

Waarom u deze sjabloon zult waarderen:

E-mails worden automatisch opgesteld zodra een Taak de status 'Voltooid' krijgt

Haal automatisch echte Taak-gegevens (naam, toegewezen persoon, beschrijving) op in de prompt

Concepten worden voor beoordeling in een gekoppeld Doc-document geplaatst voordat ze worden verzonden, zodat er niets ongecontroleerd wordt verzonden

Maakt een einde aan de meest vergeten stap in de communicatie met klanten: het daadwerkelijk schrijven van de update

🀏 Ideaal voor: klantgerichte teams en accountmanagers die regelmatig update-e-mails versturen

10. Copilot Prompts Gallery van Microsoft

De Copilot Prompts Gallery van Microsoft is een doorbladerbare bibliotheek met kant-en-klare prompts voor Microsoft 365 Copilot, geordend op werkstroom: Bijpraten, Creëren, Analyseren, Codeen, Uitvoeren, Plannen en meer. In plaats van naar een leeg chatvenster te staren, kiest u een taakgebaseerde prompt, waarna Copilot deze toepast op uw e-mails, vergaderingen, documenten en projecten.

Deze prompts halen automatisch context uit uw Microsoft 365-gegevens. Een prompt 'blijf op de hoogte van een vergadering' vat beslissingen en actiepunten uit uw daadwerkelijke kalender samen. Een prompt 'bekijk e-mails die nog beantwoord moeten worden' scant uw echte inbox. De prompts verzamelen context voor u.

👀 Voorbeeldprompt: “Help me bij te praten over wat ik heb gemist in recente vergaderingen, inclusief belangrijke beslissingen, actiepunten en volgende stappen.”

Waarom u deze sjabloon zult waarderen:

Prompts zijn geordend op werkstroom (bijpraten, creëren, analyseren, codeen, enz.) zodat u snel vindt wat u nodig hebt

Elke prompt haalt live context uit uw Microsoft 365-gegevens: e-mails, vergaderingen, documenten en projecten

Omvat een breed bereik aan taken, van wekelijkse samenvattingen en e-mailtriage tot codevertaling en concurrentieanalyse

Er is geen prompt engineering nodig, aangezien de galerij de structuur regelt; u hoeft alleen maar te klikken en u kunt aan de slag

🀗 Ideaal voor: Organisaties die al gebruikmaken van SharePoint of Microsoft 365.

📮ClickUp Insight: 62% van onze respondenten vertrouwt op conversational AI-tools zoals ChatGPT en Claude. Hun vertrouwde chatbot-interface en veelzijdige mogelijkheden – om content te genereren, data te analyseren en meer – zouden de reden kunnen zijn waarom ze zo populair zijn in diverse rollen en sectoren. Als een gebruiker echter elke keer naar een ander tabblad moet schakelen om de AI een vraag te stellen, lopen de bijbehorende kosten voor het schakelen en de kosten voor het wisselen van context na verloop van tijd op. Maar niet met ClickUp Brain. Het bevindt zich rechtstreeks in je ClickUp-werkruimte, weet waar je mee bezig bent, begrijpt prompts in platte tekst en geeft je antwoorden die zeer relevant zijn voor je taken! Ervaar een verdubbeling van je productiviteit met ClickUp!

Best practices voor AI-promptwerkstroomen

Je hebt de sjablonen. Hier lees je hoe je ervoor zorgt dat je team ze ook daadwerkelijk gaat gebruiken. 👀

Versiebeheer voor je prompts: Geef elke sjabloon een versienummer en een changelog. In ClickUp Docs wordt elke bewerking automatisch bijgehouden via de versiegeschiedenis, zodat je terug kunt gaan als een nieuwe versie niet goed presteert

Wijs een eigenaar van de prompt aan: Iemand moet elke sjabloon onderhouden. Zonder eigendom raken prompts verouderd. Voeg één regel toe: “Eigenaar: [Naam]. Laatst beoordeeld: [Datum]”

Test verschillende AI-modellen: Een prompt die uitstekend werkt in GPT-4o kan in Claude of Gemini juist mislukken. Test de verschillende modellen die uw team gebruikt en noteer welke combinaties het beste werken

Ontwerp eerst de werkstroom: Ontwerp eerst je Ontwerp eerst je werkstroomautomatisering : bepaal wat de trigger is, wie de output beoordeelt en wat er daarna gebeurt. Automatiseer de trigger- en routeringsstappen met ClickUp Automations, zodat mensen alleen nog maar hoeven te beoordelen

Houd rekening met slechte output: Elke sjabloon moet de gebruiker vertellen wat te doen als de AI de plank misslaat – een fallback-prompt, een menselijke beoordelaar of een stap om het resultaat opnieuw te genereren

Sla prompts op waar het werk plaatsvindt: Een promptbibliotheek in een aparte app zorgt voor Een promptbibliotheek in een aparte app zorgt voor een wildgroei aan tools , wat leidt tot dubbel werk en geen zichtbaarheid in de AI-voetafdruk van uw organisatie. U zoekt de prompt in de ene tool, voert deze uit in een andere en plakt de output in een derde. Voor maximale effectiviteit houdt u prompts verbonden met uw werk.

💡 Pro-tip: Voorkom het heen en weer schakelen tussen je chatvenster en projectbord — sla prompts op in ClickUp Docs, koppel ze aan ClickUp-taken en voer ze uit met ClickUp Brain, allemaal in één werkruimte.

Stop met prompts. Begin met het bouwen van werkstroomen.

Promptsjablonen zijn een goed startpunt, maar ze zijn nog steeds handmatig. De echte verandering vindt plaats wanneer uw prompts context bevatten, worden uitgevoerd op basis van triggers in plaats van geheugen, en aan elkaar worden gekoppeld zonder dat u elke stap hoeft te begeleiden.

Dit is waar de geconvergeerde AI-werkruimte van ClickUp de overwinning behaalt.

ClickUp Brain haalt automatisch je werkcontext op, zodat prompts vanaf de eerste output slimmer zijn. Met Brain MAX kun je ze overal op je desktop uitvoeren, via het toetsenbord of met je stem. En als je een prompt vindt die het herhalen waard is, maken Super Agents er een altijd beschikbare teamgenoot van die volledige werkstroommen uitvoert, terwijl jij je kunt concentreren op het werk dat daadwerkelijk menselijke inbreng vereist.

De teams die de uitdagingen bij de implementatie van AI overwinnen, zijn niet de teams met de meest geavanceerde modellen. Het zijn de teams die hebben gestandaardiseerd hoe ze met AI communiceren – en dat hebben geïntegreerd in de omgeving waar het werk wordt gedaan.

Veelgestelde vragen over AI-prompt-werkstroom-sjablonen

Wat is het verschil tussen een AI-promptsjabloon en een promptbibliotheek?

Een prompt-sjabloon helpt je bij het schrijven van AI-prompts door een enkele herbruikbare structuur te bieden met plaatshouders die je invult voor een specifieke taak. Een prompt-bibliotheek is een verzameling van vele sjablonen, georganiseerd en gecategoriseerd zodat teams de juiste kunnen vinden voor elke use case – de archiefkast versus het individuele document dat erin zit.

Ja. De meeste prompt-sjablonen zijn tool-onafhankelijk en werken met ChatGPT, Copilot, Gemini, Claude of ClickUp Brain. Gebruik automatisering van gegevensinvoer om handmatig kopiëren en plakken te elimineren bij het raadplegen van werkgegevens — ClickUp Brain draait binnen je werkruimte met volledige toegang tot je taken, documenten en projectcontext.

Hoe deel ik AI-prompt-werkstroomen met meerdere afdelingen?

Bouw een schaalbaar proces voor kennisoverdracht op door sjablonen op te slaan op een gedeelde, centrale locatie waar elke afdeling toegang toe heeft, zoals een ClickUp document of een Microsoft Lists Prompt Library-sjabloon. Voorzie elk sjabloon van tags per afdeling en use case, zodat mensen kunnen filteren op wat relevant is.

Presteren AI-promptsjablonen anders, afhankelijk van het AI-model?

Voor de meeste zakelijke taken zijn effectieve AI-prompttechnieken belangrijker dan de keuze van het model, maar sommige modellen kunnen bepaalde uitvoerformaten, zoals tabellen, code of lange verhalen, beter aan dan andere. Test uw sjablonen op verschillende modellen en documenteer de resultaten in het sjabloon zelf.