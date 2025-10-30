ChatGPT versus Google AI Mode: wat is beter voor productiviteit en onderzoek?

Sommige dagen voelt het alsof je hersenen een marathon lopen. Je springt van het opstellen van een rapportage naar het opzoeken van feiten, terwijl je tegelijkertijd probeert het echte werk niet uit het oog te verliezen.

Dat is waar AI u wat ademruimte kan geven. Maar kiest u voor ChatGPT, de generatieve AI-assistent die context onthoudt en u helpt uw ideeën vorm te geven, of voor Google AI Mode, de assistent die informatie verzamelt en u de meest actuele antwoorden geeft?

In deze blogpost vergelijken we ChatGPT met Google AI Mode om te zien hoe ze in uw werkstroom passen, wat hun impact is op productiviteit en onderzoek, en hoe ClickUp de kracht van beide, en meer, onder één dak brengt. 💪

ChatGPT versus Google AI Mode in één oogopslag

Hier is een tabel waarin deze AI-zoekmachines worden vergeleken:

Mogelijkheden ChatGPT Google AI-modus (Gemini in werkruimte) Primaire functie Conversational AI voor schrijven, brainstormen, code en Q&A AI-assistent ingebouwd in Google-apps Taakbeheer Geen ingebouwde taakbeheerder, maar kan taaklijsten/checklists genereren. Kan automatisch actiepunten genereren uit e-mails/documenten, maar geen volledige taakbeheerder. Planning Stelt schema's voor, maar maakt geen directe verbinding met kalenders. Integreert met Google Agenda om vergader tijden voor te stellen, herinneringen in te stellen en gebeurtenissen automatisch te plannen. Samenwerking Deelbare chatten en documenten, maar geen realtime gezamenlijke bewerking of native functies voor teamwork. Intensieve samenwerking binnen werkruimte; realtime bewerking, voorgestelde antwoorden, team aantekeningen Integraties Plug-ins en API's voor externe tools; vereist installatie Standaard verbonden met Gmail, kalender, Drive, vergadering en document; beperkte externe integraties AI-mogelijkheden Sterk in creatieve generatie (content, code, brainstormen) met meerdere AI-modellen Contextuele ondersteuning binnen Google Werkruimte (samenvattingen, concepten, vergader-aantekeningen, slimme antwoorden) Prijzen* Gratis versie, betaalde versie vanaf $ 20 per maand per gebruiker Gratis versie, betaald vanaf $ 19,99/maand per gebruiker

Hoe we software beoordelen bij ClickUp Ons redactieteam volgt een transparant, door onderzoek ondersteund en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen gebaseerd zijn op de werkelijke waarde. Hier volgt een gedetailleerd overzicht van hoe we software beoordelen bij ClickUp.

Wat is ChatGPT?

ChatGPT is een geavanceerde conversational artificial intelligence ontwikkeld door OpenAI, getraind om mensachtige tekst te begrijpen en te genereren met behulp van deep learning en andere AI-technieken.

via ChatGPT

Het kan vragen beantwoorden, helpen bij het opstellen van content, brainstormen over ideeën, complexe onderwerpen vereenvoudigen en zelfs code schrijven of vertalen tussen talen, waardoor het een veelzijdige assistent is voor zowel productiviteit als creativiteit.

Aangedreven door modellen zoals GPT-4o en GPT-5, past het zich aan de context en toon aan om reacties te geven die verrassend natuurlijk en intelligent aanvoelen.

Functies van ChatGPT

Laten we drie van de meest opvallende en onderscheidende functies eens nader bekijken.

Functie #1: Multimodale invoer en uitvoer

Analyseer bestanden en interpreteer afbeeldingen met ChatGPT

Met ChatGPT kunnen gebruikers typen, afbeeldingen en bestanden zoals pdf's en csv's uploaden of rechtstreeks met de interface spreken. Het interpreteert grafieken, haalt informatie uit documenten, analyseert spreadsheets en creëert of verklaart visuele content.

Deze multimodale mogelijkheid is vooral handig bij toepassingen zoals het presenteren van uitgebreide rapporten, het vereenvoudigen van presentaties met veel gegevens en het assisteren bij dynamische gegevensanalysesessies.

Functie #2: Geheugen, aangepaste GPT's en gepersonaliseerde stemmen

Gebruik het geheugen van ChatGPT in al uw gesprekken

ChatGPT past zich aan uw werkstijl aan. Het geheugen kan uw voorkeuren bijhouden, namen onthouden en details over lopende projecten onthouden, zodat antwoorden aansluiten bij uw context.

U kunt ook aangepaste GPT's instellen die fungeren als gerichte assistenten voor specifieke taken, zoals schrijfbegeleiding of ondersteuning bij het coderen. Als u de mobiele app gebruikt, zorgen spraakinvoer en -uitvoer ervoor dat gesprekken natuurlijker aanvoelen en kunt u handsfree communiceren.

📖 Lees ook: Hoe u een efficiënte werkstroom voor documentbeheer creëert

Functie #3: Surfen op het web, redeneren en toolintegratie

Selecteer verschillende zoekmodi om antwoorden binnen ChatGPT te verfijnen

Gebruik ChatGPT voor onderzoek door actuele informatie op te halen en om bronnen en referenties te vragen. U kunt er ook op vertrouwen voor taken zoals logisch redeneren, samenvatten en taalvertaling.

Daarnaast kunt u met geavanceerde functies zoals code-uitvoering en de mogelijkheid om met verschillende tools te werken, complexere werkstroom aan.

🔍 Wist u dat? Uit een grootschalig onderzoek bleek dat onderzoekers die AI gebruikten 67% meer artikelen publiceerden, drie keer meer citaties kregen en ongeveer vier jaar eerder teamleider werden dan collega's die geen AI-tools gebruikten.

Prijzen van ChatGPT

Gratis abonnement

Plus: $ 20/maand per gebruiker

Team: $30/maand per gebruiker

Pro: $ 200/maand per gebruiker

🎥 Bekijk: Voldoet ChatGPT niet aan uw geavanceerde AI-behoeften? Probeer ClickUp Brain

Wat is Google AI Mode?

Google AI Mode is een intelligente zoekmachine die in Google is ingebouwd en is ontworpen om gelaagde, contextrijke queries met gesprekgemak te verwerken.

via Google

Aangedreven door de geavanceerde versies van Gemini, ontleedt het complexe vragen, put het uit meerdere bronnen en levert het samengevatte, nauwkeurige antwoorden rechtstreeks in de zoekinterface, zonder dat u door pagina's hoeft te klikken.

Het is beschikbaar via Search Labs in verschillende regio's en ondersteunt spraak-, beeld- en tekstinvoer om het zoeken vloeiender, intelligenter en responsiever te maken.

Functies van Google AI Mode

Dit zijn de beste functies.

Functie #1: Multimodale AI en adaptief redeneren

Weergave van referentiebronnen direct met uw zoekresultaten

Spreek, typ of richt de camera, en AI Mode verwerkt alles. Of u nu vragen stelt via tekst, spraak of afbeeldingen (of pdf's uploadt), het begrijpt en synthetiseert informatie in verschillende formaten.

Met behulp van de multimodale mogelijkheden van Google Gemini en een 'query fan-out'-strategie verdeelt het complexe prompts in subvragen, zoekt deze parallel en brengt de bevindingen samen in een samenvatting.

💡 Pro-tip: Gebruik specifieke tijdsbestekken om de antwoorden relevant te houden. Vraag wat er tussen 2019 en 2023 is veranderd of specificeer ontwikkelingen na de pandemie. Zo voorkom je dat het model oude en nieuwe informatie zonder onderscheid door elkaar haalt.

Functie #2: Canvas en permanente werkruimte

Voeg bijlagen toe voor meer specifieke zoekmogelijkheden

Het zijpaneel 'Canvas' van AI Mode fungeert als een levendige werkruimte en is daarmee ideaal voor planning, meerfasen-taken of marktonderzoek met AI. Stel abonnementen op, upload documenten, verfijn ideeën met vervolgvragen en kom later terug om verder te gaan waar u was gebleven.

Het verandert Google-zoekopdrachten effectief van een eenmalige zoekopdracht naar een samenwerkingssessie die zich in de loop van de tijd ontwikkelt.

📖 Lees ook: Topvoorbeelden van Retrieval Augmented Generation in de praktijk

Functie #3: Live zoeken en Chrome-integratie

Verzend zoekquery via de geïntegreerde Google Lens

Hulp nodig bij het interpreteren van wat u voor u ziet? AI Mode integreert Google Lens met realtime AI via 'Search Live'. Richt uw mobiele camera gewoon op een object of diagram om er vragen over te stellen.

Op desktop kunt u met de nieuwe optie 'Vraag Google over deze pagina' van Chrome de content van de pagina verkennen in een contextgevoelige zijbalk.

Prijzen Google AI Mode

Gratis abonnement

Google AI Pro: $19,99/maand per gebruiker

Google AI Ultra: $249,99/maand per gebruiker

🔍 Wist u dat? AI kan ongeveer 57% van de taken voor het genereren van ideeën automatiseren. Toponderzoekers maken daar gebruik van om zich te concentreren op het beoordelen en verfijnen van suggesties, wat leidt tot 44% meer ontdekkingen, 39% meer patenten en 17% meer nieuwe producten.

💡 Pro-tip: Voeg elke keer dat je iets vraagt een zin toe als 'en leg uit waarom dat belangrijk is voor bedrijven' of 'en wat de implicaties zijn in de praktijk'. Hierdoor gaat de LLM-zoekmachine verder dan oppervlakkige kennis.

ChatGPT versus Google AI Mode: vergelijking van functies

ChatGPT maakt indruk met echte multimodale invoer/uitvoer, geheugenfuncties, autonome agents en uitgebreide productiviteit.

Google AI Mode en AI Overviews onderscheiden zich door adaptief redeneren, naadloze Chrome/Search-integratie, geavanceerde planningstools zoals Canvas en diepe ecosysteemintegratie.

Laten we ze eens naast elkaar leggen:

Functie #1: Aangepast en flexibiliteit

Zowel Google AI Mode als ChatGPT laten gebruikers hun ervaringen aanpassen, maar ze pakken dat op een andere manier aan.

ChatGPT

ChatGPT biedt u meer mogelijkheden om uw zoekopdrachten te personaliseren. U kunt aangepaste GPT's bouwen zonder code, modellen verfijnen met uw eigen gegevens en integreren met tools van derden, zoals Canva, Notion en HubSpot.

Voor ontwikkelaars biedt ChatGPT API's en connectoren, waardoor diepere automatisering en op maat gemaakte oplossingen voor specifieke sectoren mogelijk worden.

Google AI-modus

Google AI Mode richt zich daarentegen op maatwerk via AI Studio, waar ontwikkelaars prototypes kunnen maken met Gemini-modellen en hun werk kunnen exporteren naar apps. Hoewel dit handig is voor technische teams, krijgen gewone gebruikers niet dezelfde plug-and-play-flexibiliteit die de aangepaste GPT's van ChatGPT bieden.

🏆 Winnaar: ChatGPT, omdat het personalisatie toegankelijk maakt voor zowel particulieren als bedrijven.

📖 Lees ook: Hoe ChatGPT te gebruiken voor onderzoek

Functie #2: Agentic-tools en automatisering

Automatisering is waar de twee het duidelijkst van elkaar verschillen.

ChatGPT

ChatGPT heeft agents geïntroduceerd die zelfstandig complexe taken kunnen uitvoeren, zoals onderzoek doen, code schrijven, presentaties maken of navigeren door web-UI's.

Functies zoals de ChatGPT Agent en Deep Research-tool gaan verder dan het beantwoorden van vragen en voeren ook taken uit, waardoor teams die proactieve hulp nodig hebben tijd besparen.

Google AI-modus

Google AI Mode is meer gericht op het ondersteunen van onderzoek en organisatie dan op automatisering.

Canvas helpt je bij het maken van gestructureerde studieplannen, het ordenen van aantekeningen of het samenvatten van pdf's. Het is een krachtige planningassistent, maar het kan niet tippen aan het vermogen van ChatGPT om zelfstandig te handelen en werkstroom te automatiseren.

🏆 Winnaar: ChatGPT, vanwege zijn hands-off en gepersonaliseerde automatisering.

💡 Pro-tip: Gebruik prompt loops: vraag, verfijn, weerleg en distilleer. Bij de vierde of vijfde keer krijg je antwoorden die meer lijken op een synthese op expertniveau dan op oppervlakkige output.

Functie #3: Privacy en geheugenbeheer

De platforms verbeteren de personalisatie en pakken tegelijkertijd gegevensproblemen aan, maar met verschillende filosofieën.

ChatGPT

Met ChatGPT kunt u het geheugen in- of uitschakelen, aangepaste instructies toevoegen en bepalen hoe uw gegevens worden opgeslagen. Hoewel het transparantie biedt, zijn de geheugenfuncties nog in ontwikkeling en moeten ze soms handmatig worden beheerd.

Google AI-modus

Deze intranetzoekmachine neemt een sterker standpunt in ten aanzien van gebruiksvriendelijke privacy.

Het biedt tijdelijk chatten dat na 72 uur automatisch wordt verwijderd, opt-in persoonlijk contextgeheugen en duidelijkere activiteitencontroles. Deze functies zorgen voor personalisatie zonder zorgen over langdurige gegevensopslag en bieden gebruikers eenvoudigere privacy-instellingen.

🏆 Winnaar: Google AI Mode, als provider van meer intuïtieve en privacy geheugenopties.

📮 ClickUp Insight: Slechts 10% van de respondenten van onze enquête gebruikt spraakassistenten (4%) of geautomatiseerde agents (6%) voor AI-toepassingen, terwijl 62% de voorkeur geeft aan conversationele AI-tools zoals ChatGPT en Claude. De lagere acceptatie van assistenten en agents kan te wijten zijn aan het feit dat deze tools vaak zijn geoptimaliseerd voor specifieke taken, zoals handsfree bediening of specifieke werkstroom. ClickUp biedt u het beste van twee werelden. ClickUp Brain fungeert als een conversationele AI-assistent die u kan helpen met een breed bereik aan ChatGPT-toepassingen. Aan de andere kant kunnen AI-agenten binnen ClickUp Chat-kanalen vragen beantwoorden, problemen triëren of zelfs specifieke taken uitvoeren!

💡 Pro-tip: Als het model een term gebruikt die je niet kent, daag het dan uit. Vraag waar het vandaan komt, of het algemeen aanvaard is en of er discussie over bestaat. Zo blijf je scherp en voorkom je dat je argumenten op lucht baseert.

ChatGPT versus Google AI Mode op Reddit

We hebben de functies onderzocht en de mogelijkheden vergeleken, maar wat vinden echte gebruikers van ChatGPT versus Google AI Mode?

Om een onbevooroordeelde weergave te krijgen, hebben we Reddit geraadpleegd, waar early adopters hun praktische ervaringen met beide tools delen.

Dit is wat Redditors te zeggen hadden over ChatGPT:

Voor mij wint ChatGPT op alle vlakken. Ik heb vaak andere LLM's geprobeerd, maar ChatGPT komt altijd als beste uit de bus. Het heeft het grootste gebruikersbestand, en dat hebben LLM's nodig om te blijven leren. Ik heb het gevoel dat ChatGPT je het volle pakket biedt. Wanneer ik iets zoek of hulp nodig heb, geeft ChatGPT me het beste antwoord, met duidelijke uitleg en een logische volgorde van ideeën. Ik heb Gemini 2. 5 Pro (voorlopig de beste) geprobeerd, maar de manier waarop het praat en dingen uitlegt is vreemd. *

Voor mij wint ChatGPT op alle vlakken. Ik heb vaak andere LLM's geprobeerd, maar ChatGPT komt altijd als beste uit de bus. Het heeft het grootste gebruikersbestand, en dat hebben LLM's nodig om te blijven leren. Ik heb het gevoel dat ChatGPT je het voltooide pakket biedt. Wanneer ik iets zoek of hulp nodig heb, geeft ChatGPT me het beste antwoord, met duidelijke uitleg en een logische volgorde van ideeën. Ik heb Gemini 2. 5 Pro (momenteel de beste) geprobeerd, maar de manier waarop het praat en dingen uitlegt, is vreemd. *

En wat gebruikers opvielen aan de AI-modus van Google:

De nieuwe AI-modus lijkt veel meer op ChatGPT of Gemini dan op traditionele SERP's. Er zijn geen SEO-gerangschikte pagina's, alleen links naar de bronnen waaruit de LLM heeft geput... De gemiddelde traditionele zoek-CTR van Google is ~8-9%, terwijl AI-zoekmachines 3%-7% rapporteren. Gebruikers lijken veel minder geneigd om op links in AI-resultaten te klikken. *

De nieuwe AI-modus lijkt veel meer op ChatGPT of Gemini dan op traditionele SERP's. Er zijn geen SEO-gerangschikte pagina's, alleen links naar de bronnen waaruit de LLM heeft geput... De gemiddelde traditionele zoek-CTR van Google is ~8-9%, terwijl AI-zoekmachines 3%-7% rapporteren. Gebruikers lijken veel minder geneigd om op links in AI-resultaten te klikken. *

Sommige specialisten voegen hieraan toe dat beide tools nog in de kinderschoenen staan wat betreft AI en zoekfuncties:

AI en zoekmachines zijn een nieuwe en veelbelovende sector... OpenAI is op dit moment vergelijkbaar met AskJeeves. Google is op weg naar IBMificatie.

AI en zoekmachines zijn een nieuwe en veelbelovende sector... OpenAI is op dit moment vergelijkbaar met AskJeeves. Google is op weg naar IBMificatie. *

💡 Pro-tip: Probeer een vraag te stellen met een tegenstrijdigheid in gedachten. Vraag bijvoorbeeld, nadat u een definitie hebt gekregen: 'Waar zou deze definitie in de praktijk niet kloppen?' Dit dwingt het model om verder te denken dan het leerboek.

Maak kennis met ClickUp: het beste alternatief voor ChatGPT en Google AI Mode

ChatGPT is zeer geschikt voor het aanmaken van multimodale content, terwijl Google AI Mode voordelig is voor adaptief redeneren en de integratie met Chrome.

Toch delen beide tools een belangrijke limiet: ze werken als zelfstandige assistenten. Ze beheren geen projecten, centraliseren geen kennis en vertalen geen inzichten naar werkstroom. Dit leidt tot werkversnippering, waarbij gebruikers van de ene tool, app of pagina naar de andere moeten springen om hun werk gedaan te krijgen.

ClickUp hanteert een andere aanpak door AI rechtstreeks in uw werkruimte te integreren. Het is 's werelds meest voltooide werk-AI.

Vraag ClickUp Brain om voortgangsupdates uit uw hele werkruimte

Met ClickUp Brain kunt u contentcreatie, bedrijfszoekopdrachten, kennisbeheer en automatisering op één plek samenbrengen. In plaats van tussen verschillende tools te schakelen, beschikt u over een AI-assistent die verbinding maakt met uw taken, documenten en projecten, zodat deze op natuurlijke wijze in uw werkstroom past.

Bovendien krijgen ClickUp Brain-gebruikers rechtstreeks vanuit hun werkruimte toegang tot premium externe AI-modellen zoals ChatGPT, Gemini en Claude, zodat de antwoorden altijd contextueel en volledig veilig zijn.

Hier volgt een nadere beschrijving van wat deze zoeksoftware voor ondernemingen zo bijzonder maakt.

ClickUp's One Up #1: AI en automatisering

ClickUp Brain begrijpt de context van uw werkruimte, wat betekent dat de content die het produceert direct een verbinding vormt met projecten die al in gang zijn gezet.

Vraag ClickUp Brain om promotiecampagnes in kaart te brengen

Wanneer u het vraagt om een campagne-lanceringsbriefing op te stellen, haalt het de te leveren resultaten uit taken, toonrichtlijnen uit ClickUp Docs en deadlines uit de roadmap. Het concept verschijnt in de werkruimte waar het team al samenwerkt, waardoor de informatie nauwkeurig en bruikbaar blijft.

Neem bijvoorbeeld een marketingmanager die werkt aan een productrelease. In plaats van helemaal vanaf nul te beginnen, genereert de verbonden AI een persbericht dat al de productaantekeningen, goedgekeurde taal uit de kennisbank en de deadlines waaraan het team zich heeft toewijzen, weergeeft. De manager besteedt zijn tijd aan het verfijnen van het verhaal in plaats van aan het verzamelen van informatie.

Bekijk deze video om te zien hoe ClickUp AI in elk onderdeel van uw werk kan worden geïntegreerd:

Blijf in werkstroom tijdens complexe projecten

Schakel tussen ClickUp Brain, Gemini en ChatGPT in Brain MAX om taken te voltooien

ClickUp Brain MAX breidt deze mogelijkheden uit tot een complete desktop-companion. Het brengt ClickUp-gegevens, gekoppelde apps en webresultaten samen in één AI-ruimte.

De focus ligt op het diepgaand ondersteunen van complexe projecten, waardoor het meer is dan een on-demand schrijftool.

Een belangrijk verschil is flexibiliteit: gebruikers kunnen schakelen tussen ClickUp Brain, ChatGPT, Gemini, Claude en andere ondersteunde grote taalmodellen zonder de app te verlaten. Dat betekent dat u niet vastzit aan één AI-model; u kiest de beste engine voor de taak die u wilt uitvoeren.

Stel je een projectmanager voor die een risicobeoordeling voorbereidt voor het management. Brain MAX analyseert taak tijdlijnen, noteert afhankelijkheden en brengt blokkades aan het licht die in recente updates zijn gemarkeerd. Vervolgens genereert het een gestructureerd rapport, voltooid met ondersteunende bestanden. Dit rapport geeft de actuele status van het project weer, niet een statische samenvatting.

Nog beter? Brain MAX accepteert spraakinvoer met de functie Talk to Text, zodat het past in werkstroom waar handsfree interactie cruciaal is. Bekijk deze video voor meer informatie over de magie van Brain MAX:

📖 Lees ook: Hoe citeer je tekst die door ChatGPT is gegenereerd?

Projecten zonder vertragingen laten verlopen

Kies uit meer dan 100 ClickUp-automatiseringssjablonen om uw werkstroom te vereenvoudigen

ClickUp Automatisering elimineert de repetitieve stappen die teams vaak vertragen. Automatiseringen trigger acties op basis van voorwaarden zoals statuswijzigingen, deadlines of aangepaste velden, zodat projecten zonder handmatige tussenkomst vorderen.

Wanneer de ontwikkeling bijvoorbeeld een functie voltooit en de taak naar 'Klaar voor QA' verplaatst, kan een automatisering deze toewijzen aan de QA-verantwoordelijke, een testdeadline instellen en de tester op de hoogte brengen. Als QA een blokkade ontdekt, kan dezelfde automatisering de taak opnieuw openen, de ontwikkelaar taggen en de productmanager waarschuwen. De werkstroom verloopt naadloos, waardoor de kans op gemiste overdrachten of vastgelopen taken binnen de kennisbeheersoftware wordt verkleind.

ClickUp's One Up #2: Zoeken binnen de onderneming

Vind sneller antwoorden met ClickUp Enterprise Search

ClickUp Enterprise Search biedt een uniforme, door AI aangestuurde zoekfunctie voor uw hele ecosysteem, inclusief Drive, Notion, Slack, Gmail en interne documenten en taken.

Hier zijn enkele specifieke functies van deze kennisbankzoekfunctie:

Verbonden zoeken: haal informatie op die verder gaat dan bestandsnamen om voltooide antwoorden, bruikbare items en gedetailleerde samenvattingen te leveren.

Diepgaand zoeken: Ontdek moeilijk te vinden content binnen ClickUp – taken, documenten, chatten – zelfs als deze verborgen of jaren oud zijn.

Contextuele vragen en antwoorden en samenvattingen: Bekijk de volledige context om vergaderingen samen te vatten, inzichten uit taken en opmerkingen te halen en deze direct weer te geven.

Websearch breidt query's uit naar het internet, zodat onderzoek en concurrentie-inzichten in dezelfde weergave worden weergegeven als uw interne kennis.

📣 Klantstem: Victoria Berryman van Seequent deelt: Door de procesdocumentatie en het taakbeheer van ons team op één plek te hebben, besparen we tijd bij het zoeken naar dingen. Het biedt ons ook één enkele bron van waarheid voor informatie Door de procesdocumentatie en het taakbeheer van ons team op één plek te hebben, besparen we tijd bij het zoeken naar dingen. Het biedt ons ook één enkele bron van waarheid voor informatie

ClickUp's One Up #3: Kennisbeheer

Verander verspreide documenten in directe antwoorden met ClickUp AI Knowledge Management

Met ClickUp AI Knowledge Management kunnen teams wiki's maken, kennisbanken opbouwen en deze rechtstreeks gekoppeld aan taken. Dit betekent dat AI-aangedreven outputs putten uit door het bedrijf goedgekeurde bronnen in plaats van losstaande informatie.

Een klantenserviceteam dat bijvoorbeeld een playbook bijhoudt in Docs, kan dit koppelen aan supporttickets. Wanneer ClickUp Brain een antwoord voor een client genereert, verwijst het automatisch naar het playbook. Antwoorden blijven consistent met de bedrijfsnormen en updates van het playbook verbeteren toekomstige resultaten.

📖 Lees ook: Hoe u ClickUp AI kunt gebruiken voor meer productiviteit en efficiëntie

ClickUp-integraties houden externe platforms verbonden en maken het gemakkelijk om historische kennis in de werkruimte te brengen.

Breng teamkennis samen door vanuit andere tools te importeren met behulp van ClickUp-integraties

Met kant-en-klare importfuncties kunnen teams spreadsheets en documenten uit andere tools met veiligheid importeren. Alles wordt in hetzelfde format overgezet, zodat waardevolle kennis tijdens de overgang niet verloren gaat.

Stel dat een team productvereisten beheert in Google Spreadsheets en beleidsregels opslaat in Confluence. Met behulp van de importfuncties van ClickUp kunnen ze beide naar ClickUp verplaatsen en ze gekoppeld houden aan actieve taken. Op die manier maken automatiseringen of AI-functies gebruik van dezelfde kennis die voorheen verspreid was over verschillende tools. In combinatie met integraties zoals Slack of Figma zorgt dit ervoor dat zowel nieuw werk als verouderde kennis op één verbonden ruimte wordt bewaard.

⚙️ Bonus: Om teams te helpen snel aan de slag te gaan, biedt ClickUp kennisbasissjablonen met kant-en-klare structuren voor veelvoorkomende gebruikssituaties.

Elimineer zoeksilo's met ClickUp

ChatGPT blinkt uit met duidelijke, goed gestructureerde antwoorden, terwijl Google AI Mode het zoeken op zijn kop zet met samenvattingen, maar het heeft de betrokkenheid nog niet helemaal voor elkaar.

Beide zijn nuttig, maar ze voelen nog steeds aan als 'extra tools' in plaats van een onderdeel van uw dagelijks werk.

ClickUp daarentegen is de alles-in-één-app voor werk, die taken, documenten, doelen en samenwerking op één plek samenbrengt.

En met ClickUp Brain en Brain Max is AI rechtstreeks in die werkstroom ingebouwd, waardoor het in al uw tools zoekt, contextuele antwoorden geeft en automatiseert zonder silo's.

Meld u aan bij ClickUp en ontdek hoe werk voelt wanneer AI echt deel uitmaakt van uw werkruimte.