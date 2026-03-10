Claude vs. Gemini vs. ChatGPT voor werk in [jaar]

De meeste teams verspillen uren aan discussies over welk AI-model ze moeten gebruiken, om vervolgens te ontdekken dat hun keuze maar de helft van hun werkelijke werk aankan. Of erger nog, ze betalen uiteindelijk voor drie verschillende abonnementen omdat geen enkele tool alles kan.

Deze gids geeft een overzicht van wanneer je Claude, Gemini of ChatGPT moet gebruiken voor echte taken van werk, zoals schrijven, codeen en onderzoek.

We laten je ook zien hoe je de chaos van AI-wildgroei kunt voorkomen: de ongeplande proliferatie van AI-tools, -modellen en -platforms zonder toezicht.

Wat zijn Claude, Gemini en ChatGPT?

Je hebt de namen wel eens gehoord, maar weten welke je voor je eigen werk moet gebruiken, is moeilijker dan het klinkt. Teams raken verstrikt in analyseverlamming, omdat ze proberen uit te zoeken welke AI-assistent 'de beste' is, om er vervolgens een te kiezen op basis van een coole demo, die vervolgens nutteloos blijkt te zijn voor hun eigen werk.

Dit leidt tot tijdverspilling, gefrustreerde collega's en weer een abonnement dat digitaal stof ligt te verzamelen.

Dit zijn de drie belangrijkste spelers:

ChatGPT: Gemaakt door OpenAI, dit is de AI-assistent die de meeste mensen kennen. Het is een veelzijdige allrounder, een manusje-van-alles die bekend staat om zijn snelheid en enorme ecosysteem van plug-ins

Claude: Dit model is ontwikkeld door Anthropic en is gebouwd met de nadruk op veiligheid en menselijk redeneren. Claude heeft de neiging om meer genuanceerde, langere antwoorden te geven, die door veel gebruikers als 'doordachter' worden omschreven, hoewel dit per taak verschilt.

Gemini: Dit is de AI van Google, ontworpen voor snelheid en diepe integratie met zijn zoekmachine en andere Google-producten. Het is uw go-to voor realtime informatie en multimodale taken waarbij afbeeldingen of spraak betrokken zijn.

Alle drie zijn ze gebaseerd op grote taalmodellen (LLM's), maar ze zijn getraind met verschillende doelen. Dit betekent dat dezelfde prompt drie totaal verschillende resultaten kan opleveren.

In onze tests leverde dezelfde marketingtekstprompt merkbaar verschillende resultaten op: ChatGPT gaf prioriteit aan snelheid en variatie, Claude richtte zich op consistentie in toon en Gemini haalde meer feitelijke context aan.

Om beter te begrijpen wat deze AI-assistenten aandrijft, bekijk je deze video waarin de technologie achter ChatGPT wordt uitgelegd en hoe grote taalmodellen reacties verwerken en genereren:

Als je deze kernkenmerken begrijpt, kun je voor elke taak de juiste tool kiezen.

Vervolgens: hoe presteren ze bij het werk dat u daadwerkelijk doet?

Claude vs. Gemini vs. ChatGPT: sterke en zwakke punten

Je team is moe van algemene vergelijkingen die niet te vertalen zijn naar het echte werk. Je hebt geen benchmarkscores nodig; je moet weten of een AI je tijd bespaart of juist meer opruimwerk oplevert. Als je de verkeerde kiest, zit je opgescheept met de zwakke punten ervan, zoals een AI die te traag is voor snelle vragen of een die vol vertrouwen dingen verzint.

Hier volgt een eerlijke analyse van waar elk model uitblinkt en waar het tekortschiet.

Dimensie Claude ChatGPT Gemini Het beste voor Complexe redeneringen, lange documenten, genuanceerd schrijven Veelzijdigheid, code, ecosysteem van plug-ins Real-time informatie, snelheid, Google-integratie Schrijfstijl Natuurlijk, doordacht, minder robotachtig Competent, maar kan wat van een formule aanvoelen Functioneel, soms beknopt Coderen Krachtige foutopsporing en uitleg Uitstekende generatie en iteratie Capabel, maar minder consistent Contextvenster Tot 1 miljoen tokens (API); 200.000 standaard Tot 1 miljoen tokens (GPT-4. 1 API); 128K voor GPT-4o/GPT-5 Pro Tot 2 miljoen tokens (Gemini 1. 5 Pro); grootste beschikbare Snelheid Langzamer, meer doordacht Snel Snelste Zwakke punten Tragere reacties, beperkte integraties met een limiet Kan vol vertrouwen hallucineren, uitgebreid Inconsistente kwaliteit, zwakkere redenering

Het komt hierop neer:

Claude wint op het gebied van diepgang en documentintensief werk. ChatGPT biedt meer breedte en ontwikkelaarstools. Gemini biedt je de beste snelheid en toegang tot live informatie.

De verborgen kosten van een verkeerde keuze zijn enorm. Wanneer u een ontwikkelaar vraagt om een AI te gebruiken die slecht is in codeen, of een schrijver om er een te gebruiken met een robotachtige toon, krijgt u niet alleen slechte resultaten. U ondermijnt ook hun vertrouwen in AI als nuttig hulpmiddel, waardoor het moeilijker wordt om elk AI-initiatief in de toekomst geaccepteerd te krijgen.

👀 Wist u dat: Onderzoek toont aan dat de juiste AI-tool de schrijftijd met 65% kan verkorten.

📮ClickUp Insight: 62% van onze respondenten vertrouwt op conversationele AI-tools zoals ChatGPT en Claude. Hun vertrouwde chatbot-interface en veelzijdige mogelijkheden – om content te genereren, gegevens te analyseren en meer – zouden de reden kunnen zijn waarom ze zo populair zijn in diverse rollen en sectoren. Als een gebruiker echter elke keer naar een ander tabblad moet overschakelen om de AI een vraag te stellen, lopen de bijbehorende kosten voor het schakelen en het wisselen van context na verloop van tijd op. Maar niet met ClickUp Brain. Het bevindt zich in uw werkruimte, weet waar u mee bezig bent, begrijpt eenvoudige tekstprompts en geeft u antwoorden die zeer relevant zijn voor uw taken. Ervaar een verdubbeling van uw productiviteit met ClickUp!

Beste AI-model voor veelvoorkomende taken

Tijd om van algemene sterke punten over te gaan naar specifieke, alledaagse taken en voor elke taak een winnaar aan te wijzen.

Schrijven en contentaanmaken

Uw marketingteam heeft teksten nodig die menselijk klinken, niet robotachtig. Uw communicatieteam moet een interne aankondiging opstellen met de juiste toon. Als u hier de verkeerde AI gebruikt, kost dat uren aan herschrijven en is het resultaat vaak saaie, generieke content die zijn doel mist.

Voor taken zoals schrijven en contentcreatie is Claude de winnaar.

Veel contentteams melden dat de schrijfstijl van Claude natuurlijker en minder formele aanvoelt. In gebruikerstests blinkt het uit in het behouden van een consistente merkstem in langere documenten.

De rol van ChatGPT: Het is nog steeds een krachtpatser. Gebruik het voor brainstormen en het maken van schetsen of het opstellen van een ruw ontwerp in enkele seconden wanneer snelheid belangrijker is dan perfectie.

De rol van Gemini: Dit model is het meest geschikt voor content waarin actuele gebeurtenissen moeten worden verwerkt, zoals een wekelijkse nieuwsoverzicht voor uw team. De schrijfstijl kan echter wat kortaf zijn en mist de creatieve flair van de andere twee modellen.

Voor elk belangrijk schrijfwerk, zoals een voorstel voor een client of een e-mail aan het management, kunt u het beste beginnen met een concept van Claude en dit vervolgens door een mens laten bijschaven. Dit gaat bijna altijd sneller dan een ander model vragen om zichzelf steeds opnieuw te herzien.

💡 Pro-tip: Teams die ClickUp gebruiken, kunnen gewoon ClickUp Brain, de in ClickUp geïntegreerde AI, gebruiken om teksten te genereren in de stijl en toon die ze willen.

Coderen en ontwikkelen

Uw engineeringteam zit vast. Ze gebruiken ofwel een AI die snel code genereert, maar zijn eigen logica niet kan uitleggen, ofwel een AI die concepten uitstekend kan uitleggen, maar traag is in het genereren van boilerplate. Deze wrijving vertraagt de ontwikkelingscyclusen en leidt tot frustratie.

De winnaar is hier een gedeelde beslissing: Claude voor begrip en debuggen, en ChatGPT voor het snel genereren van code.

Het voordeel van Claude: Het is beter in het redeneren met complexe logica en het uitleggen waarom een stuk code niet werkt. Geef het een grote codebase en dankzij het enorme contextvenster begrijpt het het grotere geheel, waardoor het een krachtige partner is bij het opsporen van fouten.

Het voordeel van ChatGPT: het is gebouwd voor snelheid en iteratie. Voor het genereren van standaardfuncties, het schrijven van unit tests of het verkrijgen van boilerplate-code op de pagina is het ongelooflijk snel en consistent. De onderliggende modellen van ChatGPT vormen ook de basis voor GitHub Copilot, waardoor ontwikkelaars die bekend zijn met de ene tool gemakkelijker de andere kunnen leren.

Gemini is een capabele maar minder betrouwbare derde optie, handig voor snelle opzoekingen of het schrijven van scripts voor Google-services. Voor de meeste engineeringteams is toegang tot zowel Claude als ChatGPT de ideale installatie.

💡 Pro-tip: De Codegen AI Agent in ClickUp is je autonome AI-assistent die je helpt bij het schrijven en debuggen van code, het openen van PR's, het bijwerken van technische documentatie, het opstellen van release notes en changelogs, en nog veel meer.

Onderzoek en data-analyse

Als het gaat om onderzoek en data-analyse, moet uw team informatie samenvoegen, maar ze krijgen tegenstrijdige resultaten. De ene persoon gebruikt een AI die verouderde feiten hallucineert, terwijl een ander een nieuw rapport probeert te analyseren met een tool die niet eens het hele document kan verwerken.

Dit leidt tot slechte gegevens, verspilde tijd aan het controleren van feiten en beslissingen op basis van onjuiste informatie.

De juiste tool hangt af van uw bronmateriaal. Gemini wint voor onderzoek naar actuele gebeurtenissen, terwijl Claude de kampioen is voor het analyseren van bestaande documenten.

De kracht van Gemini: dankzij de directe integratie met Google Search heeft het realtime toegang tot het internet. Als je wilt weten wat er deze week is gebeurd of de nieuwste trends in de branche wilt verzamelen, biedt Gemini actuele antwoorden met minder hallucinaties.

De kracht van Claude: Als je al over bronmateriaal beschikt, zoals transcripties van klantinterviews of een kwartaalverslag, is het enorme contextvenster van Claude een gamechanger. Je kunt een document ter grootte van een heel boek uploaden en gedetailleerde vragen stellen, waarna je een betrouwbare synthese en analyse krijgt.

ChatGPT zit in het midden, biedt een goede balans, maar vereist meer toezicht.

Een werkstroom voor power-gebruikers: gebruik Gemini om actuele artikelen en bronnen te verzamelen en voer die documenten vervolgens in Claude in voor een diepgaande en genuanceerde samenvatting.

Snelle vragen en alledaagse taken

Soms heb je gewoon snel een antwoord nodig. Je bent geen roman aan het schrijven of een spaceshuttle aan het debuggen; je herschrijft een onhandige zin in een e-mail of vraagt om een eenvoudige uitleg van een term die je net in een vergadering hebt gehoord.

Het gebruik van een trage, weloverwogen AI voor deze taken is als het gebruik van een moker om een noot te kraken: het is overdreven en vertraagt je. Voor dagelijkse ondersteuning zijn lage latentie en beschikbaarheid het belangrijkst.

Voor deze ad-hocverzoeken is ChatGPT de winnaar vanwege zijn ongeëvenaarde snelheid en veelzijdigheid.

Dankzij de snelle reactietijd en het solide geheugen voor gesprekken is het de perfecte assistent voor de honderden 'help me even snel'-momenten die zich tijdens een werkdag voordoen.

Gemini is even snel en is een betere keuze als je vraag betrekking heeft op een actuele gebeurtenis of iets binnen het Google-ecosysteem. De antwoorden van Claude zijn doorgaans gedetailleerder, wat trager kan aanvoelen als je gewoon een snel antwoord nodig hebt. Voor snelle vragen voelen de beknoptere standaardantwoorden van ChatGPT vaak pittiger aan.

Hoe u de juiste AI voor uw team kiest

Individuele voorkeuren zijn eenvoudig, maar het opschalen van AI voor een team is moeilijk. Als je iedereen zijn eigen tool laat kiezen, krijg je al snel te maken met een nachtmerrie van AI-wildgroei. Je krijgt te maken met gefragmenteerde werkstroomen, inconsistente outputs en een tiental verschillende AI-abonnementen op de bedrijfskaart zonder enig overzicht. Deze chaos verspilt geld en maakt samenwerking onmogelijk.

Het kiezen van de 'beste' AI is minder belangrijk dan het ontwikkelen van een strategie die uw team ook daadwerkelijk zal volgen. Voordat u een keuze maakt, heeft u een besluitvormingskader nodig.

Controleer uw taken met het hoogste volume: optimaliseer niet voor de coole, zeldzame use case. Concentreer u op wat uw team elke dag doet: marketingteksten schrijven, code debuggen of verkoopgesprekken samenvatten.

Houd rekening met integratiebehoeften: Werkt uw team met Google Workspace? Gemini heeft dan een thuisvoordeel. Zijn ze intensieve gebruikers van ontwikkelaarstools? Het ecosysteem van ChatGPT is moeilijk te verslaan.

Evalueer contextvereisten: Werkt u regelmatig met lange documenten, onderzoeksrapporten of omvangrijke codebases? Het superieure contextvenster van Claude is een cruciale functie, geen leuke extra.

Denk na over AI-beheer: wie krijgt toegang tot welke tools? Welke bedrijfsgegevens kunnen veilig worden gedeeld met een externe AI? Hoe gaat u het gebruik en de kosten bijhouden?

De verborgen kosten van het laten gebruiken van alle drie door iedereen lopen snel op. Meerdere pro-tier-abonnementen stapelen zich op en het wisselen tussen apps voor verschillende taken vermindert de productiviteit.

De ideale oplossing is niet om één model te kiezen en met de tekortkomingen ervan te leven. Het is om de kracht van alle modellen te benutten zonder de chaos.

📮ClickUp Insight: 88% van de respondenten in onze enquête gebruikt AI voor persoonlijke taken, maar meer dan 50% schuwt het gebruik ervan op het werk. De drie belangrijkste belemmeringen? Gebrek aan naadloze integratie, kennislacunes of bezorgdheid over de veiligheid. Maar wat als AI in uw werkruimte is ingebouwd en al veilig is? ClickUp Brain, de ingebouwde AI-assistent van ClickUp, maakt dit mogelijk. Het begrijpt prompts in gewone taal en lost alle drie de zorgen over AI-implementatie op, terwijl het uw chat, taken, documenten en kennis in de hele werkruimte met elkaar verbindt. Vind antwoorden en inzichten met één enkele klik!

Hoe ClickUp Brain Claude, Gemini en ChatGPT combineert

Als je één AI-model kiest, moet je leven met de zwakke punten ervan. Je wilt het schrijfwerk van Claude, de snelheid van ChatGPT en de realtime gegevens van Gemini, maar om alle drie te krijgen, moet je met meerdere tabbladen jongleren, betalen voor overbodige abonnementen en voortdurend context kopiëren en plakken van het ene chatvenster naar het andere. Deze AI-wildgroei is een enorme killer van de productiviteit.

Je hoeft niet slechts één te kiezen. Krijg toegang tot meerdere AI-modellen vanuit één werkruimte met ClickUp Brain. Gebruik Claude's redenering voor algemene taken, ChatGPT's veelzijdigheid voor creatief werk en Gemini's snelheid voor snelle antwoorden, terwijl ClickUp Brain zelf contextbewuste antwoorden geeft op basis van je daadwerkelijke werkruimtegegevens.

Zo vereenvoudigt ClickUp Brain de toegang tot meerdere modellen:

Toegang tot meerdere LLM's: haal het beste uit alle werelden zonder ClickUp te verlaten. Gebruik de krachtige redenering van Claude voor diepgaande analyses, de veelzijdigheid van ChatGPT voor creatieve taken en de snelheid van Gemini voor snelle antwoorden, allemaal vanaf één plek.

Contextbewuste AI: Omdat ClickUp Brain zich bevindt waar je werkt, heeft het al de context. Het begrijpt je projecten, taken en documenten, zodat je nooit meer tijd hoeft te verspillen met prompts als "Als herinnering, ik ben een projectmanager die werkt aan ...".

Uniforme zoekfunctie: Stop met zoeken naar informatie. Stel een vraag en ClickUp Connected Search scant onmiddellijk alles – taken, opmerkingen, ClickUp-documenten en zelfs gekoppelde apps – om het antwoord te vinden.

AI die handelt: ClickUp Brain is meer dan een chatbot. Vermeld gewoon Brain in een commentaar op een ClickUp-taak of ClickUp Chat om acties uit te voeren, zoals het aanmaken van subtaaken, het bijwerken van projectstatussen of het opstellen van follow-up-e-mails. Het verandert AI van een passieve assistent in een actief teamlid.

Sla het wisselen van context over dat standalone AI-tools vereisen met ClickUp Brain.

💡 Pro-tip: Wat als je in plaats van één of twee AI-modellen een team van autonome AI-teamgenoten zou kunnen hebben? Dat is wat je krijgt met Super Agents in ClickUp! ClickUp Super Agents kunnen talloze rollen en Taaken op zich nemen die door u worden gedefinieerd. Beschouw Super Agents als altijd actieve teamgenoten binnen ClickUp: je kunt ze via een vermelding noemen, werk toewijzen en berichten sturen, net als bij een persoon. Deze mensachtige agents met oneindig geheugen zijn ontworpen om zich aan te passen aan uw werkstroomen tools. Ze werken 24/7, onthouden de context en werken aan verschillende taken en tijdlijnen om projecten vooruit te helpen. Teams gebruiken ze om twee dagen per week te besparen door het drukke werk te automatiseren en tegelijkertijd menselijk toezicht te behouden.

Wilt u uw eerste Super Agent maken? Het is supergemakkelijk, en deze video laat zien hoe:

Het debat tussen Claude, Gemini en ChatGPT doet er minder toe als je ze allemaal kunt openen via één ClickUp-werkruimte.

Met ClickUp kun je voor elke taak de juiste AI gebruiken in plaats van vast te zitten aan één enkele modeloplossing. Bovendien kent de AI in ClickUp al het werk, de toestemmingen en de doelen van je team, in tegenstelling tot generieke assistenten.

Veelgestelde vragen

Claude blinkt uit bij taken die diepgaand redeneren en nuance vereisen, zoals het analyseren van lange documenten of het creëren van content in een specifieke merkstem.

Voor gepolijste, professionele proza die minder bewerking vereist, is Claude over het algemeen beter, terwijl ChatGPT sneller is voor brainstormen en het maken van eerste concepten.

Ja, een geconvergeerd platform zoals ClickUp biedt toegang tot meerdere LLM's, waardoor teams de sterke punten van verschillende modellen kunnen benutten voor verschillende taken binnen één werkstroom.

Betaalde abonnementen bieden aanzienlijke voordelen voor intensieve gebruikers, maar een geconvergeerde werkruimte met ingebouwde toegang tot meerdere modellen is vaak een meer gestroomlijnde en efficiënte oplossing voor teams.