Aangepaste velden per taaktype in ClickUp: hoe ik overzichtelijkere werkstroomen creëer zonder rommelige velden

Verkoopwerkstroomen worden rommelig wanneer elke lead, elk bedrijf, elk contact en elke deal dezelfde aangepaste velden toont. Een bedrijfsrecord heeft geen veld voor de voornaam nodig. Een contactrecord heeft niet alle kwalificatievelden op accountniveau nodig. Een opvolgingstaak heeft niet het volledige verkoopscoringsmodel nodig. Wanneer velden overal verschijnen, verliezen gebruikers het vertrouwen in het systeem. Ze laten velden leeg, gissen naar wat van toepassing is en geven ClickUp de schuld van een structuurprobleem. ClickUp aangepaste velden door Taak-type lost dit op door gegevens op bedrijfsniveau in bedrijfsrecords op te slaan, gegevens op contactniveau in persoonsrecords en gedeelde velden zichtbaar te houden waar dat zinvol is.

In dit artikel leg ik uit hoe ik aangepaste velden per taaktype gebruik in een verkoopomgeving voor een digitaal marketingbureau, en waarom deze kleine structurele verandering het leadbeheer in ClickUp gemakkelijker schaalbaar maakt.

Waarom verkoopgegevens rommelig worden als elk record dezelfde velden gebruikt

Verkoopteams beheren meerdere soorten informatie tegelijk: bedrijfsgegevens, contactgegevens, dealgegevens en opvolgingstaken. Veel ClickUp-werkruimten voegen dat allemaal samen tot één generieke taakstructuur.

Dat leidt meestal tot problemen zoals:

Velden op bedrijfsniveau en contactniveau door elkaar

Kwalificatievelden die worden weergegeven bij subtaaken van personen

Contactvelden die worden weergegeven bij bovenliggende bedrijfstaken

Gebruikers weten niet zeker welke velden ze moeten voltooien

Rommelige leadgegevens omdat velden worden overgeslagen of verkeerd worden gebruikt

Moeilijkere onboarding omdat de werkruimte ingewikkelder lijkt dan hij is

Verkoopwerkstroom heeft niet minder velden nodig. Ze hebben velden nodig die alleen worden weergegeven waar ze van toepassing zijn.

Over mij: Oprichter en hoofdarchitect bij Upficient

Ik ben Christopher Day, oprichter en hoofdarchitect bij Upficient.

Ik ben een ClickUp-expert met een Verified-beoordeling en Top Rated Plus op Upwork. Bij Upficient ontwerpen we ClickUp-systemen die ook nog steeds logisch zijn als er meer mensen, records en werkstroomen worden toegevoegd.

Veel van ons werk komt neer op één praktische vraag: hoe maken we het voor teams gemakkelijker om ClickUp consequent te gebruiken?

Aangepaste velden per taaktype is een van die functies die helpt omdat het rommel bij de bron wegneemt. In plaats van mensen te leren irrelevante velden te negeren, kun je de werkruimte zo inrichten dat die velden nooit verschijnen waar ze niet thuishoren.

De structuur van de verkoopwerkruimte waarmee ik begin voordat ik velden toevoeg

Voordat ik aan de slag ga met aangepaste velden, zorg ik ervoor dat de structuur van de verkoopwerkruimte duidelijk is.

Bij een typisch digitaal marketingbureau begin ik meestal met drie gebieden:

Pijplijn: deals, follow-ups en actiemappen voor de verkoop

Sales Enablement: Prijzen, verkooppresentaties, servicegegevens en draaiboeken

Contacten: Leads, clients, leveranciers, influencers, affiliates en partners

Voor deze werkstroom is de lijst met leads het belangrijkst. Daar begint de scheiding tussen bedrijf en contactpersoon, wat voor rommel zorgt als elk record dezelfde velden overneemt.

Hoe ik leads modelleer: bedrijven als bovenliggende taken, personen als subtaaken

In een werkstroom voor leadbeheer geef ik het bedrijf graag weer op het niveau van de bovenliggende taak.

Vervolgens nest ik de individuele personen of contactpunten als subtaaken.

Dat geeft het verkoopteam een eenvoudige structuur:

Het bedrijf is de account die wordt gekwalificeerd

De mensen zijn de contactpersonen die aan dat account zijn gekoppeld

Verkoopacties en follow-ups worden gekoppeld aan het juiste record

U kwalificeert niet zomaar een willekeurig persoon. U kwalificeert een bedrijf, brengt in kaart wie de besluitvormers zijn en houdt bij welke personen bij het aankoopproces betrokken zijn.

In ClickUp zou de hiërarchie er als volgt uit kunnen zien:

Bovenliggende taak: Bedrijf

Subtaak: Personen die aan het bedrijf zijn gekoppeld

Tag: Primaire contactpersoon

Leads kunnen afkomstig zijn van ClickUp-formulieren, websiteformulieren, Email-to-List, integraties, automatiseringen, webhooks of Super Agents. De bron is minder belangrijk dan wat er daarna gebeurt: het record moet terechtkomen in een overzichtelijke bedrijfs-/contacthiërarchie, met bedrijfsrecords als bovenliggende taken en personen als subtaaken.

Een leadlijst in ClickUp kan bedrijfsrecords als bovenliggende taken en individuele personen als subtaaken gebruiken, zodat gegevens op account- en contactniveau met elkaar verbonden blijven

Pro-tip: Houd de hiërarchie van je leads bewust eenvoudig. Gebruik het bedrijf als bovenliggende taak, contactpersonen als subtaaken en één duidelijke tag voor de primaire contactpersoon. Hoe eenvoudiger het model, hoe makkelijker het voor verkopers is om het te volgen zonder dubbele records aan te maken.

Het oude probleem met aangepaste velden: te veel gegevens op de verkeerde plek

Vóór de invoering van aangepaste velden per taaktype verschenen velden op lijstniveau bij elke taak en subtaak in die lijst. Dat werkte voor eenvoudige werkstroomen, maar niet voor lijsten waarin bedrijven, contactpersonen, follow-ups en kwalificatietaken door elkaar stonden.

Bedrijfsrecords hebben velden nodig zoals leadkwaliteit, branche, bedrijfsgrootte, budgetbereik, haalbaarheid van de scope, urgentie en geschiktheid.

Contactrecords hebben velden nodig zoals voornaam, achternaam, e-mail, telefoonnummer en de rol van de beslisser.

In een bedrijfsrecord mag niet naar iemands voornaam worden gevraagd. In een persoonsrecord mag de gebruiker niet worden gevraagd om de haalbaarheid op bedrijfsniveau te beoordelen.

Wat verandert er als velden bij taaktypen horen?

Met aangepaste velden per taaktype kunt u zelf bepalen waar een veld thuishoort. Open een bedrijfstaak en je ziet bedrijfsvelden. Open een subtaak voor een persoon en je ziet contactvelden. Gedeelde velden kunnen nog steeds op het niveau van de lijst blijven staan.

De werkruimte kan het volgende scheiden:

Velden op basis van taaktype: Rolspecifieke velden voor het exacte type record

Velden uit lijst: Gedeelde velden die in alle records in die lijst moeten verschijnen

Die scheiding geeft u controle.

U kunt nog steeds velden op lijstniveau gebruiken waar dat zinvol is. Maar u hoeft niet langer elk veld aan elk record toe te voegen.

Pro-tip: Verplaats niet elk veld naar een taaktype. Houd echt gedeelde velden op lijstniveau en verplaats alleen rolspecifieke velden naar taaktypes. Zo krijg je overzichtelijkere records zonder je installatie te veel te fragmenteren.

Bedrijfsvelden blijven in de bedrijfsrecords staan

Velden op bedrijfsniveau beschrijven het account, niet de persoon.

Gebruik het bedrijfstaak type voor velden zoals:

Kwaliteit van leads

Sector

Bedrijfsgrootte

Budgetbereik

Haalbaarheid van de scope

Urgentie

Fit

Deze velden helpen het team te bepalen of het de moeite waard is om het bedrijf te benaderen en hoe het verkoopproces verder moet verlopen.

Bedrijfsspecifieke velden zoals budgetbereik, bedrijfsgrootte en leadkwaliteit kunnen in het taaktype 'Bedrijf' worden ondergebracht in plaats van in elke contact-subtaak te verschijnen

Velden op contactniveau beschrijven de individuele koper, voorstander of belanghebbende.

Gebruik het Person- of Lead Task Type voor velden zoals:

Voornaam

Achternaam

E-mailadres

Telefoonnummer

Rol van de beslisser

Hoofdcontactpersoon

Wanneer een gebruiker een subtaakpagina voor een persoon opent, zou hij of zij alleen de velden moeten zien die nodig zijn om die persoon te begrijpen of contact met hem of haar op te nemen.

Subtaaken voor personen kunnen alleen contactspecifieke velden weergeven, waardoor velden voor bedrijfskwalificatie uit de weg blijven

Gedeelde velden staan nog steeds op lijstniveau

Niet elk veld hoeft naar een taaktype te worden verplaatst.

Houd velden op lijstniveau wanneer ze van toepassing zijn op zowel bedrijfs- als contactrecords. Bijvoorbeeld:

Status

Eigenaar

Bron

Prioriteit

Regio

Volgende vervolgdatum

Dit zorgt voor een duidelijke scheiding: velden voor taaktype voor rolspecifieke gegevens, lijstvelden voor gedeelde gegevens.

Mijn installatie voor leadkwalificatie voor bedrijfsrecords

Leadkwalificatie hoort thuis op bedrijfsniveau.

Als ik bijvoorbeeld beoordeel of een lead de moeite waard is om op te volgen, zou ik binaire scorevelden kunnen gebruiken zoals:

Beslisser geïdentificeerd

Duidelijke pijnpunten

Budget bevestigd

Waarschijnlijk geschikt

Urgentie is reëel

De reikwijdte is haalbaar

Marketingbehoeften bevestigd

Een 'ja' kan gelijk staan aan één. Een 'nee' kan gelijk staan aan nul.

Deze velden moeten bij het taaktype 'Bedrijf' staan, omdat ze de account beoordelen, niet de persoon.

Hoe ik een veld van de lijst naar het bedrijfstaken-type verplaats

Stel dat een veld als Scope bruikbaar is en momenteel is gekoppeld aan de lijst met leads.

Dat betekent dat het zowel op de bovenliggende taak van het bedrijf als op de bovenliggende subtaak van personen verschijnt, ook al hoort het alleen thuis in het bedrijfsrecord.

Om dat op te lossen, kan ik het veld verplaatsen naar het taaktype Bedrijf.

Het proces is eenvoudig:

Open de veldinstellingen Ga naar Geavanceerde instellingen Zoek Veld behoort tot Verander dit van de locatie 'Lijst' naar het relevante taaktype Selecteer Bedrijf Sla de wijziging op

Nu verdwijnt het veld uit de subtaaken van de persoon en blijft het precies staan waar het hoort.

Dat is de kernwaarde van aangepaste velden per taaktype. Hiermee kan ik informatie die bij het ene type record hoort eruit filteren zonder het andere te vervuilen.

Zoals ik in het webinar al zei: "Dat probleem is nu officieel opgelost."

In Geavanceerde instellingen kan 'Veld behoort tot' worden gewijzigd van de lijstlocatie naar een specifiek taaktype, zoals Bedrijf

Waarom overzichtelijkere velden de acceptatie van ClickUp verbeteren

Overzichtelijkere velden zorgen voor een betere acceptatie.

Wanneer gebruikers een Taak openen en begrijpen welke velden belangrijk zijn, is de kans groter dat ze het systeem correct gebruiken.

Ze vragen niet meer:

Moet ik dit invullen?

Is dit veld van toepassing op deze taak?

Waarom staat dit hier?

Moet ik dit veld leeg laten?

Dat bespaart tijd. Het zorgt ook voor een betere organisatie van de taken.

De meeste problemen bij de implementatie van ClickUp komen niet voort uit een gebrek aan documentatie. Ze komen voort uit werkstroomprocessen die niet intuïtief aanvoelen.

Als een werkruimte gebruikers dwingt om de helft van de velden bij elke taak te negeren, werkt het ontwerp tegen hen in.

Relevantie maakt het systeem makkelijker te leren.

Waar deze functie past in een schaalbaar verkoopsysteem

Verkoopwerkstroomen zijn afhankelijk van betrouwbare gegevens.

Als je velden rommelig zijn, worden je gegevens rommelig. Als je gegevens rommelig worden, wordt je rapportage minder goed. Als de rapportage minder goed wordt, verliezen leidinggevenden het vertrouwen in de werkruimte.

Aangepaste velden per taaktype helpen die kettingreactie te voorkomen. Het biedt verkoopteams overzichtelijkere records, betere kwalificatiegegevens, duidelijkere eigendommen en een eenvoudigere onboarding voor nieuwe gebruikers.

Dezelfde logica geldt voor leveringen aan klanten, werving, leveranciersbeheer, partnerprogramma's, onboarding en escalatie van ondersteuning. Maar sales is een van de meest voor de hand liggende plekken om te beginnen, omdat bedrijven en contactpersonen van nature verschillende gegevens nodig hebben.

Een aantekening over onboarding: ook overzichtelijke systemen hebben gedeelde standaarden nodig

Een overzichtelijke structuur vereist nog steeds gedeelde standaarden.

Overzichtelijke velden helpen, maar zijn geen vervanging voor training. Gebruikers moeten nog steeds weten welke Taaksoorten er zijn, wat ze betekenen en waar elk veld thuishoort.

Te veel teams laten mensen kennismaken met ClickUp door:

Een korte uitleg

Een paar Loom-video's

Een Doc-link

Een vaag "je komt er wel achter"

De aanpak leidt meestal tot inconsistent gebruik, rommelige beheer van taken, gebroken werkstroomen en leidinggevenden die de tool de schuld geven.

De betere aanpak is om de normen van de werkruimte bij te brengen.

Dat betekent dat gebruikers begrijpen:

Welke taaktypen zijn er?

Wat elk taaktype vertegenwoordigt

Voor welke velden zij verantwoordelijk zijn

Welke velden worden gedeeld

Waar kwalificatiegegevens thuishoren

Hoe u gegevens overzichtelijk houdt

Als uw team moeite heeft met inconsistent gebruik van ClickUp, maak dan van deze regels een korte checklist voor onboarding of een handleiding voor de werkruimte.

Pro-tip: Wanneer je je team inwerkt, laat dan niet alleen zien waar de velden zich bevinden. Leg uit waarom elk taaktype bestaat, wat erin thuishoort en wat er nooit ingevuld mag worden. Die kleine contextuele verschuiving voorkomt de meeste problemen met gegevenshygiëne voordat ze ontstaan.

Begin met één rommelige lijst voor verkoop

U hoeft niet uw hele werkruimte in één keer opnieuw in te richten.

Begin met één verkooplijst waarin rommelige velden mensen vertragen.

Stel uzelf de vraag:

Welke records delen momenteel velden die ze niet zouden moeten delen?

Welke velden zijn universeel?

Welke velden zijn specifiek voor een rol?

Welke velden zorgen voor verwarring wanneer gebruikers een Taak openen?

Waar komen onjuiste gegevens het systeem binnen?

Maak vervolgens die ene werkstroom overzichtelijker.

Test het met het team. Kijk waar mensen nog steeds in de war raken. Breid het geleidelijk uit.

Zo zorgt een functie voor een betere werkstroom.

Bouw een verkoopwerkstroom waarop uw team daadwerkelijk kan vertrouwen

Als elke taak dezelfde veldlast met zich meebrengt, begin dan met één rommelige verkooplijst.

Scheid bedrijfsvelden van contactvelden. Houd gedeelde velden op het niveau van de lijst. Verplaats rolspecifieke velden naar de juiste taaktypen.

Op dat moment voelt ClickUp niet langer rommelig aan, maar wordt het een verkoopsysteem waarop uw team kan vertrouwen.