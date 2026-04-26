8 tools zoals Smartsheet voor capaciteitsplanning

Smartsheet kan goed overweg met gestructureerde projectgegevens, maar het is gebouwd rond spreadsheetlogica, niet rond realtime capaciteit. Als je team zijn tijd verdeelt over verschillende projecten en je planning niet meer overeenkomt met de werkelijkheid zodra iemand een taak opnieuw toewijst, ben je eruit gegroeid.

Deze gids behandelt acht alternatieven. Kort oordeel: bureaus die tijd aan klanten factureren, zouden Float of Productive moeten bekijken. Mid-market teams die complexe berekeningen met middelen uitvoeren, hebben Wrike of Runn nodig. Teams die hun capaciteitsplan in dezelfde werkruimte willen hebben als het daadwerkelijke werk, zouden ClickUp moeten bekijken. Asana en monday.com zitten in het midden voor teams die ze al gebruiken. Resource Guru is het eenvoudigst als je alleen een gedeeld overzicht van beschikbaarheid nodig hebt.

Hieronder: een vergelijkingstabel, de vijf zaken die er echt toe doen bij het evalueren van deze tools, en vervolgens individuele beoordelingen met eerlijke beperkingen voor elk.

Wat is software voor capaciteitsplanning?

Capaciteitsplanningssoftware laat zien hoeveel werk je team realistisch gezien aankan, en helpt je vervolgens nieuwe taken toe te wijzen zonder dat iemand over die grens heen gaat. Het brengt beschikbaarheid, verlof, huidige opdrachten en (in betere tools) vaardigheden samen, zodat de vraag “kunnen we dit project aannemen?” wordt beantwoord met data in plaats van op gevoel.

De reden waarom dit belangrijker is dan vroeger: hybride roosters, contractwerk en mensen die hun tijd verdelen over drie tot vijf projecten hebben de werklast onzichtbaar gemaakt. Een spreadsheet kan bijhouden wie waar mee bezig is. Het kan je niet vertellen dat Priya volgende week op 110% zit omdat twee deadlines op dezelfde dinsdag zijn gevallen.

ClickUp Insight: Slechts 15% van de managers controleert de werklast voordat ze nieuwe taken toewijzen. Nog eens 24% wijst taken toe op basis van projectdeadlines alleen. Het resultaat is overwerkte teams, onderbenutte teamleden en het soort burn-out dat drie weken te laat aan het licht komt om nog te verhelpen. Concrete resultaten: Lulu Press bespaart 1 uur per dag per medewerker dankzij ClickUp-automatiseringen, wat leidt tot een toename van de werkefficiëntie met 12%.

Smartsheet-alternatieven voor capaciteitsplanning in één oogopslag

Tool Het meest geschikt voor Opvallende functie Prijzen Eerlijke limiet ClickUp Teams die capaciteit, taken en documenten in één werkruimte willen Werklastweergave gekoppeld aan live taken; AI-toewijzing en prioritering Free Forever; aanpassing beschikbaar voor ondernemingen De diepgang van de functies is een leercurve voor kleine teams Monday.com Visuele capaciteit bijhouden voor niet-technische teams Widget voor werklast, kleurgecodeerde overtoewijzing Gratis; betaald vanaf $ 9 per gebruiker per maand Geavanceerde functies voor werklast zijn beschikbaar in duurdere abonnementen Wrike Enterprise Resource Planning met op inspanning gebaseerde planning Resourceplanner, toewijzing op basis van percentages Free; betaald vanaf $ 10 per gebruiker per maand Steile leercurve, rommelige gebruikersinterface Asana Capaciteit op portfolio-niveau voor meerdere projecten Werklastweergave, portfolio's, tijdlijn Gratis; betaald vanaf $ 13,49 per gebruiker per maand De nauwkeurigheid van de werklast hangt af van consistente schattingen van de benodigde inspanning Float Speciale planning van middelen voor bureaus Visuele planner, winstgevoelige toewijzing Betaald vanaf $ 8,50 per gebruiker per maand Beperkte functies van projectmanagement Resource Guru Eenvoudige teamplanning met verlofbeheer Beschikbaarheidsbalk, conflictdetectie Betaald vanaf $ 5 per gebruiker per maand Basisrapportage, weinig integraties Runn Realtime prognoses voor capaciteit voor serviceteams Scenarioplanning, voorlopige projecten Betaald vanaf $ 9 per gebruiker per maand Kleine gebruikersgemeenschap, limiet aan sjablonen Productief Beheer van bureau-middelen gekoppeld aan budgetten Benutting gekoppeld aan projectmarge Betaald vanaf $ 10 per gebruiker per maand Overkill voor bedrijven die geen diensten leveren

Wist u dat? 50% van de organisaties beschikt niet over realtime project-KPI's en verspilt daardoor elke maand minstens een volledige dag aan handmatige rapportage.

Waarom teams op zoek zijn naar Smartsheet-alternatieven voor capaciteitsplanning

Teams ontgroeien Smartsheet meestal voor capaciteitsplanning wanneer de gegevens over middelen te dynamisch worden voor rijen en kolommen. Capaciteitsplanning vereist live taakupdates, zichtbaarheid van verlof, prognoses van de werklast, scenarioplanning en wijzigingen in toewijzingen die het plan automatisch bijwerken.

Smartsheet kan gestructureerde projectgegevens goed bijhouden, maar teams hebben vaak behoefte aan een meer geïntegreerd systeem wanneer werklasten dagelijks verschuiven, mensen hun tijd over verschillende projecten verdelen of managers de geplande capaciteit met het werkelijke werk moeten vergelijken.

Elke tool beweert dé oplossing te zijn die je nodig hebt, wat het kiezen moeilijker maakt dan het zou moeten zijn. Dit zijn de must-haves waar je op moet letten:

Real-time zichtbaarheid van de werklast: Je hebt een tool nodig die automatisch wordt bijgewerkt als tijdlijnen verschuiven, zodat je direct kunt zien wie overboekt is en wie op dit moment nog capaciteit heeft

Scenarioplanning: Met een goede tool kunt u 'wat-als'-scenario's modelleren voordat u een beslissing neemt, zodat u precies kunt zien hoe een nieuw project de werklast van uw team zou beïnvloeden

Gebruiksregistratie: Houd factureerbare versus niet-factureerbare tijd bij om overbezetting op te sporen voordat dit een probleem wordt

Toewijzing op basis van vaardigheden: De betere tools kunnen aanbevelen wie een taak moet uitvoeren op basis van eerder werk, rol en beschikbaarheid. De meeste managers kiezen standaard voor 'wie het dichtst in de buurt is', omdat ze deze gegevens niet voorhanden hebben

Integratie met bestaande tools: Capaciteitsgegevens zijn slechts zo nauwkeurig als de werkgegevens waarop ze zijn gebaseerd. Zoek naar een tool die kan worden geïntegreerd met uw kalenders, systemen voor tijdsregistratie en systemen voor projectmanagement

1. ClickUp

Hoe ClickUp werklastweergaven gebruikt om de teamcapaciteit in evenwicht te brengen

Het voordeel van ClickUp op het gebied van capaciteitsplanning is structureel: De werklastweergave maakt gebruik van live taakgegevens, waardoor de capaciteit verandert wanneer taken worden verplaatst. Dat maakt de handmatige stap om te synchroniseren overbodig die bij de meeste op spreadsheets gebaseerde planningen een knelpunt vormt.

Werklastweergave brengt de opdrachten van elke persoon in kaart ten opzichte van een gedefinieerde capaciteit, uitgedrukt in uren, aantal taken of aangepaste velden zoals story points. Je kunt taken rechtstreeks vanuit de weergave tussen personen of tijdsvakken verslepen, en de werklastbalken worden opnieuw berekend terwijl je ze verplaatst. Het werkt als een planningsoppervlak, niet alleen als een rapport.

Dashboards halen gegevens uit tijdsregistratie, taakvoortgang en aangepaste velden die al in de werkruimte aanwezig zijn. U kunt de geplande capaciteit vergelijken met de geregistreerde inspanning, de verdeling over teams bekijken en een live weergave delen met belanghebbenden zonder iets te hoeven exporteren.

ClickUp Brain werkt met taken, documenten en dashboards. Het kan de voortgang van projecten samenvatten, patronen in de werklast blootleggen en taken voorstellen op basis van eerdere werkzaamheden en de huidige werklast.

Laat ClickUp Brain de werklast van je team monitoren en je waarschuwen voor belangrijke trends

Voor capaciteitsplanning doet AI Assign aanbevelingen voor eigenaren van taken op basis van beschikbaarheid, werklast en de context van de taak.

Eerlijke mening: ClickUp biedt veel mogelijkheden, maar die breedte heeft een prijs. Teams die alleen gedeelde beschikbaarheid nodig hebben en de bredere werkruimte niet willen leren kennen, zullen lichtere tools zoals Resource Guru of Float sneller kunnen instellen. De mobiele werklastweergave is ook beperkter dan de desktop-versie.

De beste functies van ClickUp

Stel doelen in met ClickUp Goals en koppel ze aan taken om bij te houden hoe geplande capaciteit zich vertaalt naar daadwerkelijke output

Breng taakafhankelijkheden in kaart en gebruik de Gantt-grafiekweergave van ClickUp om te begrijpen hoe vertragingen van invloed zijn op tijdlijnen en de werkbelasting van het team

Bepaal de inspanning met behulp van aangepaste velden die aansluiten bij de manier waarop uw team het werk plant

Met de ingebouwde tijdsregistratie van ClickUp kunt u tijdsinschattingen vergelijken met geregistreerde tijd om toekomstige capaciteitsplanning te verbeteren

Plan werk over verschillende tijdlijnen met meer dan 15 flexibele ClickUp-weergaven die laten zien hoe de capaciteit in de loop van de tijd verandert

Gebruik automatiseringen om taken toe te wijzen en werkstroom-updates te verwerken naarmate het werk vordert

Voordelen en nadelen van ClickUp

Voordelen:

Een uniforme werkruimte maakt een einde aan contextversnippering. Met gegevens over capaciteit, taken en communicatie op één plek geeft uw zichtbaarheid op de werklast de werkelijkheid weer zonder handmatige synchronisatie

Door AI aangestuurde inzichten brengen verborgen patronen aan het licht. ClickUp Brain helpt je om de overstap te maken van reactief brandjes blussen naar proactieve optimalisatie door taken aan te bevelen en risico's te signaleren

Flexibele capaciteitseenheden passen bij elke werkstroom. Of je nu uren, story points of het aantal taken gebruikt, de werklastweergave past zich aan de manier aan waarop jouw team werkt

Nadelen:

De diepgang van de functies is een echte leercurve voor teams die nog niet bekend zijn met alles-in-één-platforms

De mobiele werklastweergave vereist minder interacties dan de desktopversie

De eerste installatie duurt langer dan bij speciale planningsprogramma's zoals Float

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een G2-gebruiker meldt:

Ik vind het fijn dat alles in ClickUp geïntegreerd is, waardoor ik goed kan zien hoe het werk wordt gedaan en waar iedereen elke week mee bezig is. Zichtbaarheid op capaciteit en documenten is echt essentieel, vooral voor projectmanagement in een bureau als het onze. Ik waardeer het dat we niets missen doordat alles in ClickUp staat. Ook vond ik de eerste installatie heel eenvoudig.

Een andere TrustRadius-gebruiker deelt:

Ik heb Trello, Jira, Smartsheet, monday.com en Basecamp gebruikt en verschillende andere bekeken, maar alleen ClickUp biedt de combinatie van flexibiliteit en structuur waarmee ik mijn eigen werk kan beheren in dezelfde tool als meerdere teams die sommige, maar niet alle taken delen.

Monday.com is een sterk alternatief voor Smartsheet voor teams die visuele werklast-tracking willen zonder een interface die primair op spreadsheets is gebaseerd. De visuele borden maken de verdeling van de werklast in één oogopslag begrijpelijk, met kleurgecodeerde balken die aangeven wie binnen, onder of boven de capaciteit zit over de tijdlijnen heen.

Het herverdelen van werk is ook heel eenvoudig. Managers kunnen taken rechtstreeks vanuit de werklast-widget verslepen.

Je kunt ook de automatiseringsrecepten van monday.com gebruiken om problemen proactief aan te pakken. Je kunt bijvoorbeeld een automatisering instellen die een notificatie activeert wanneer de werklast van een lid van het team een drempel overschrijdt, zodat je kunt ingrijpen voordat ze overbelast raken.

Eerlijke mening: De prijzen van Monday.com zijn gestructureerd in gebruikerspakketten (3, 5, 10), wat al snel duur wordt voor teams die niet precies in die pakketten passen. De handigste functies voor werklast zitten in het Pro-abonnement.

De beste functies van Monday.com

Werklastwidget: Geeft de teamcapaciteit weer met visuele balken, waarbij kleurcodering wordt gebruikt om leden met een te hoge werklast direct te markeren

Tijdlijn- en Gantt-weergaven: Helpt u projectplanningen af te stemmen op de beschikbaarheid van het team om mogelijke conflicten met betrekking tot middelen te identificeren voordat deze zich voordoen

Integraties: kan worden gekoppeld aan tools zoals Slack, Google Agenda en Zoom

Voor- en nadelen van Monday.com

Voordelen:

Zeer visuele interface, korte leercurve

Flexibele bordstructuren passen zich aan vele werkstroomen aan

Krachtige automatisering voor waarschuwingen over capaciteit

Nadelen:

Prijzen op basis van gebruikersaantal benadeelen teams tussen de verschillende niveaus

Geavanceerde functies voor capaciteit zijn alleen beschikbaar in duurdere abonnementen

Complexe werkstroom voor het bijhouden vereist voorafgaande aanpassing

Prijzen van Monday.com

Free

Basis: $ 9 per gebruiker per maand

Standaard: $ 12 per gebruiker per maand

Pro: $19 per gebruiker per maand

Enterprise: Neem contact op met de verkoopafdeling

Beoordelingen en recensies van Monday.com

G2: 4,7/5 (meer dan 15.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 5.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Monday.com?

Een G2-gebruiker vertelt:

Wat ik het leukste vind aan Monday Work Management is hoe gemakkelijk het is om projecten te organiseren en taken bij te houden, allemaal op één plek. De interface is zeer visueel en intuïtief, waardoor het voor het hele team eenvoudig is om in één oogopslag de voortgang, deadlines en verantwoordelijkheden te zien. Ik waardeer ook de functies voor automatisering en integraties, omdat ze handmatig werk verminderen en helpen om iedereen op één lijn te houden. Over het algemeen maakt het de samenwerking soepeler en het bijhouden van projecten veel efficiënter.

3. Wrike

via Wrike

Wrike is ontwikkeld voor grote organisaties waar de toewijzing van middelen echt complex is. Het onderscheidende kenmerk is planning op basis van inspanning: managers wijzen teamleden toe op basis van een percentage van de tijd in plaats van het aantal taken, wat een eerlijker beeld geeft van de capaciteit wanneer mensen over meerdere projecten zijn verdeeld.

Dankzij de geïntegreerde tijdsregistratie kunt u de geplande inspanning vergelijken met de daadwerkelijk bestede tijd, zodat toekomstige ramingen van de capaciteit met elke cyclus nauwkeuriger worden.

Eerlijke mening: Het platform heeft een steile leercurve. De volledige suite voor resourcebeheer is pas beschikbaar vanaf het Business-abonnement. Sommige gebruikers vinden de interface rommelig.

De beste functies van Wrike

Module voor resourcebeheer: Ondersteunt op rollen gebaseerde toegangscontroles, zodat de juiste mensen de juiste resources beheren binnen alle teams

Werklastgrafieken: Filter toewijzingsweergaven op project, team of persoon om precies aan te geven waar knelpunten ontstaan, voordat deze de oplevering beïnvloeden

Rapportage en analyse: Gedetailleerde rapportage over de bezettingsgraad binnen alle afdelingen helpt het management om inefficiënties op te sporen en datagestuurde beslissingen te nemen over personeelsbezetting

Voordelen en nadelen van Wrike

Voordelen:

Automatische taaktimers registreren uren zonder handmatige invoer

Met Resource Planner kunnen managers planningsscenario's testen voordat ze werk toewijzen

Verzoeken om middelen worden doorgestuurd via gestructureerde werkstroom-werkflows

Nadelen:

Steile leercurve voor teams die nog niet bekend zijn met werkbeheer op niveau van de onderneming

Volledige resourcefuncties alleen beschikbaar in het Business-abonnement en hoger

De interface kan rommelig aanvoelen

Prijzen van Wrike

Free

Team: $10 per gebruiker per maand

Business: $ 25 per gebruiker per maand

Enterprise: Neem contact op met de verkoopafdeling

Pinnacle: Neem contact op met de verkoopafdeling

Beoordelingen en recensies van Wrike

G2: 4,2/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 2.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Wrike?

Een G2-gebruiker vertelt:

Je hoeft niet alle geavanceerde functies te gebruiken om Wrike optimaal te benutten. Je kunt het minimaal gebruiken als een tool voor het bijhouden van deadlines en de toegewezen personen, en langzaam meer trackingfunctionaliteit toevoegen naarmate je de software leert gebruiken. Het is echt prachtig ontworpen, zodat je het in lagen kunt gebruiken en gaandeweg kunt uitbreiden.

4. Asana

via Asana

Wanneer je meerdere projecten beheert, verlies je gemakkelijk het totaalbeeld uit het oog en overbelast je uiteindelijk je team. De werklastweergave van Asana helpt je taken over hele portfolio's te verdelen, waardoor je burn-out gemakkelijker kunt voorkomen en ervoor kunt zorgen dat je belangrijkste initiatieven over voldoende middelen beschikken.

Je krijgt een visueel overzicht van de capaciteit op basis van de inspanningsschattingen die je voor taken hebt ingesteld. Daar zit hem de kneep: als je team niet gedisciplineerd omgaat met inspanningsschattingen, toont de werklastweergave je een fictief beeld.

Eerlijke mening: De functies op portfolio-niveau van Asana zijn alleen beschikbaar in het Business-pakket en hoger, en daar wordt de prijs oncomfortabel. Capaciteitseenheden hebben een limiet van uren of punten, met weinig flexibiliteit daarbuiten.

De beste functies van Asana

Rapportage-dashboards: Breng realtime statistieken zoals capaciteitsgebruik, geregistreerde uren en trends in de werklast in kaart om datagestuurde beslissingen te nemen

Portfolios: Houd de capaciteit van meerdere projecten tegelijkertijd in de gaten, zodat u strategische beslissingen over middelen kunt nemen

Tijdlijnweergave: Breng projectplanningen in kaart ten opzichte van de beschikbaarheid van het team om conflicten in de inzet van middelen op te sporen voordat deze vertragingen veroorzaken

Voordelen en nadelen van Asana

Voordelen:

Capaciteitsplanning ondersteunt tegelijkertijd zowel weergaven op afdelings- als teamniveau

Kan worden gekoppeld aan meer dan 200 tools

Capaciteitsplannen worden automatisch gesynchroniseerd met werklasten en portfolio's

Nadelen:

Capaciteitsplanning is afhankelijk van consistente schattingen van de benodigde inspanning

Voor geavanceerde functies voor werklast en portfolio's zijn duurdere abonnementen vereist

Minder flexibel voor gedetailleerde resourceprognoses dan gespecialiseerde tools zoals Runn of Float

Prijzen van Asana

Persoonlijk: Gratis

Starter: $ 13,49/gebruiker/maand

Geavanceerd: $ 30,49/gebruiker/maand

Enterprise: Neem contact op met de verkoopafdeling

Beoordelingen en recensies van Asana

G2: 4,4/5 (meer dan 13.000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 13.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Asana?

Een G2-gebruiker meldt:

De AI-functies die op portfolioniveau zijn toegevoegd, bieden interessante inzichten in grote projecten. De eerste tests lijken veelbelovend als manier om de rapportage over het portfolio te standaardiseren.

Leuk weetje: Bijenkorven houden een reservebestand aan bijen aan die ogenschijnlijk niets doen. Onderzoek heeft aangetoond dat deze bijen in feite een on-demand capaciteitsbuffer vormen, die wordt geactiveerd wanneer de vraag naar voedsel plotseling piekt of een werkgroep verliezen lijdt. De natuur heeft het concept van stand-by-resourcepools zelfstandig uitgevonden!

5. Float

via Float

Als je grootste frustratie alleen maar is om uit te zoeken wie er beschikbaar is om aan wat te werken, kan een volwaardig platform voor projectmanagement overbodig aanvoelen.

Float is in de eerste plaats ontwikkeld als tool voor het plannen van middelen, en die focus is duidelijk merkbaar. De visuele planner geeft beschikbaarheid en toewijzingen weer op een overzichtelijke tijdlijn. Met slepen en neerzetten wijs je mensen toe aan projecten en zie je direct het effect op ieders werklast. Capaciteitsrapporten omvatten bezettingsgraden, prognoses voor middelen en de verdeling van de werklast. De geïntegreerde registratie van vrije dagen houdt automatisch rekening met vakanties en feestdagen in de capaciteit, zodat je niet per ongeluk werk inplant voor iemand die afwezig is.

Eerlijke mening: De functies voor projectmanagement zijn beperkt. Je zult Float waarschijnlijk combineren met een aparte tool voor taken. De rapportage is ook minder uitgebreid dan bij alles-in-één-platforms, en de mobiele ervaring blijft achter bij de webapp.

De beste functies van Float

Filteren op vaardigheden en rollen: Standaardiseer rollen met standaardkosten en factureringstarieven, en voeg aangepaste tags toe voor locatie, vaardigheden, anciënniteit en meer – zodat de juiste persoon voor de klus slechts een filter verwijderd is

Visuele resourceplanner: Een overzichtelijke tijdlijninterface waarmee je eenvoudig de beschikbaarheid van je team kunt zien en mensen aan projecten kunt toewijzen

Capaciteitsrapporten: Genereer rapporten over bezettingsgraden en beschikbaarheidsprognoses om u te helpen bij het plannen van toekomstige vraag

Voordelen en nadelen van Float

Voordelen:

Maakt schattingen van projecten op basis van werkelijke kosten en factureringstarieven, en houdt vervolgens de winstgevendheid in realtime bij naarmate plannen veranderen

De live-weergave van de bezettingsgraad toont zowel overcapaciteit als margerisico's

Integreert met ClickUp, NetSuite, Jira, Asana, monday.com, Wrike, Slack, Google Agenda en Outlook

Nadelen:

Beperkte functies voor projectmanagement

Minder uitgebreide rapportage dan bij alles-in-één-platforms

Mobiele gebruikerservaring achter de webversie

Prijzen van Float

Starter: $ 8,50 per gebruiker per maand

Pro: $ 14 per gebruiker per maand

Enterprise: Neem contact op met de verkoopafdeling

Beoordelingen en recensies van Float

G2: 4,3/5 (meer dan 2.000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 1.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Float?

Een G2-gebruiker meldt:

Ik ben dol op dit platform vanwege de mogelijkheid om de tijdlijn van een project te plannen en in te roosteren. Dit platform verhoogt de efficiëntie en stelt teams in staat om beter samen te werken om het project binnen de gestelde termijn af te ronden. Wat ik het leukste vind aan dit platform, zijn de rapportages die betere en weloverwogen besluitvorming mogelijk maken, wat cruciaal is voor de organisatie. Dit platform heeft een minder complexe gebruikersinterface, wat prettig is voor gebruikers. Daarnaast kan de afhandeling van de projectlevenscyclus zeer efficiënt worden gevolgd en beheerd met dit platform.

6. Resource Guru

via Resource Guru

Resource Guru vereenvoudigt de teamplanning met een interface die gericht is op beschikbaarheid. De opvallende functie is de beschikbaarheidsbalk, die in één oogopslag de geboekte versus beschikbare tijd van elk teamlid laat zien. Het conflictbeheer markeert automatisch dubbele boekingen voordat je ze toewijst.

Verlofbeheer is geïntegreerd in dezelfde weergave van de planning, zodat vakanties, ziektedagen en afwezigheden naast projecttoewijzingen worden weergegeven.

Eerlijke mening: Resource Guru is een planner, geen projectmanagementplatform. De rapportage is beperkt, de lijst met integraties is korter dan die van grotere concurrenten en je hebt een aparte tool nodig voor het daadwerkelijke werk.

De beste functies van Resource Guru

Voorlopige boekingen: Teams kunnen voorlopige boekingen voor nog niet bevestigd werk aan de planning toevoegen, waardoor ze vooruit kunnen plannen voordat het werk officieel wordt toegewezen

Tijdsregistratie: Teams kunnen tijd bijhouden met behulp van snel voltooide urenregistraties, de voorspelde uren vergelijken met de werkelijke uren en urenregistratiegegevens exporteren voor een grondigere analyse

Reservering van apparatuur en vergaderruimtes: Met Resource Guru kunt u niet alleen mensen, maar ook apparatuur en vergaderruimtes beheren binnen dezelfde planningsinterface

Voor- en nadelen van Resource Guru

Voordelen:

Gebruikt in overheidsinstanties, adviesbureaus, de bouw, engineering en IT

Ondersteunt organisatihiërarchieën met op goedkeurders gebaseerde boekingen

Snelle onboarding

Nadelen:

Beperkte functies voor projectmanagement

Basisrapportage

Minder integraties dan grotere concurrenten

Prijzen van Resource Guru

Grasshopper: $ 5 per gebruiker per maand

Blackbelt: $ 8 per gebruiker per maand

Master: $12 per gebruiker per maand

Beoordelingen en recensies van Resource Guru

G2: 4,6/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Resource Guru?

Een G2-gebruiker vertelt:

Ik vind het fijn dat ik eenvoudig kan inloggen op Resource Guru om te zien waar ik ben, wat me helpt mijn agenda en jaarkalender van tevoren te plannen. Het is nuttig voor onze organisatie om structuur aan te brengen en te weten waar we op een bepaald moment moeten zijn. Ik vind het ook heel eenvoudig om in te stellen en te gebruiken. De bijgeleverde video sprak voor zich, waardoor het voor mij persoonlijk eenvoudig was om aan de slag te gaan.

Leuk weetje: De technici van Netflix hebben 'chaos engineering' mede populair gemaakt als een soort test voor de capaciteit: ze lieten systemen in de productie opzettelijk crashen om verborgen limieten voor de capaciteit te ontdekken voordat het echte verkeer dat deed.

7. Runn

via Runn

Als je je vastlegt op nieuwe projecten zonder te weten wat de impact op je team is, lopen opleveringsdata drie maanden uit. Runn pakt dit aan met realtime prognoses over capaciteit en scenarioplanning, zodat je de benodigde middelen kunt modelleren voordat je iets ondertekent.

De capaciteitsgrafieken van Runn tonen de bezettingsgraad en beschikbaarheid van het team in de loop van de tijd en worden live bijgewerkt naarmate projectplannen veranderen. De krachtigste functie is scenarioplanning, waarmee je kunt modelleren “wat er gebeurt als we dit project erbij nemen bovenop wat we al hebben”.

Een serviceteam kan bijvoorbeeld modelleren of een nieuw client-project in juni een overbelasting voor ontwerpers zou betekenen, in juli tot onderbenutting van engineers zou leiden, of dat er een aannemer nodig is, voordat de overeenkomst wordt getekend.

Eerlijke mening: De gebruikersgemeenschap van Runn is klein, wat betekent dat er minder sjablonen en gedeelde werkstroomen zijn. Net als bij Float en Resource Guru zijn de functies voor projectmanagement beperkt, dus je zult het waarschijnlijk combineren met een andere tool. Ook de integratiemogelijkheden zijn beperkter dan bij de gevestigde platforms.

De beste functies van Runn

Realtime prognoses over capaciteit: Runn biedt realtime prognoses over capaciteit die als leidraad dienen voor beslissingen over aanwervingen, herverdelingen en de pijplijn, om de bezettingsgraad in evenwicht te houden

Voorlopige projecten: Teams kunnen voorlopige projecten modelleren om inzicht te krijgen in hoe aankomend werk van invloed is op de capaciteit, tijdlijnen en opleveringsrisico's

Projectfasen en mijlpalen: Plannen kunnen worden opgesteld met behulp van taken, projectfasen, mijlpalen en vrije dagen, waarbij je kunt schakelen tussen verschillende tijdshorizonten

Voor- en nadelen van Runn

Voordelen:

Plan medewerkers in op basis van procentuele toewijzingen aan taken

Eenvoudig in te stellen en uit te rollen binnen teams

Aangepaste tags filteren mensen op vaardigheden, rollen of locaties

Nadelen:

Beperkte functies voor projectmanagement

Kleinere gemeenschap van gebruikers, minder sjablonen

Minder integraties dan gevestigde concurrenten

Prijzen van Runn

Lite: $9 per gebruiker per maand

Standaard: $ 13 per gebruiker per maand

Geavanceerd: Neem contact op met de verkoopafdeling

Beoordelingen en recensies van Runn

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,8/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Runn?

Een Capterra-gebruiker meldt:

Over het algemeen een positieve ervaring, wat betreft het gebruik van het product, het gebruiksgemak, de interacties met het personeel/de helpdesk/de bot, en de bereidheid om een non-profitorganisatie te ondersteunen bij onze planning. Zeer tevreden.

Wist u dat? Henry Gantt vond rond 1910-1915 het Gantt-diagram uit als een visueel hulpmiddel voor het plannen van werklasten in de tijd, waarbij taakvolgordes werden afgestemd op de beschikbare machine- en arbeidscapaciteit. Het blijft een van de meest gebruikte planningstools ter wereld, in concept vrijwel onveranderd.

8. Productief

via Productive

Productive combineert resourceplanning met budgettering en winstgevendheidsbijhouding, waardoor je op één plek zowel financieel als operationeel inzicht hebt. Planningstools tonen de beschikbaarheid van teamleden naast projectbudgetten, zodat je je meest waardevolle medewerkers kunt inzetten voor je meest winstgevende werk.

Productive is ontwikkeld voor bureaus waar medewerkers hun tijd verdelen over meerdere client-projecten en waar marges afhankelijk zijn van de nauwkeurigheid van de bezettingsgraad. Bezettingsrapporten houden de factureerbare versus niet-factureerbare tijd bij, en de bureauspecifieke functies beheren vaste vergoedingen en projectmarges.

Eerlijke mening: De focus op bureaus is zowel het sterke punt als de beperking. Als je geen dienstverlenend bedrijf runt, is veel van wat Productive doet overbodig. Geavanceerde rapportage is bovendien alleen beschikbaar in duurdere abonnementen.

De beste functies voor productiviteit

Prognoses voor bezettingsgraad: Productive stelt teams in staat om bezettingsgraden te visualiseren en te voorspellen, en ondersteunt beslissingen over het al dan niet aannemen van nieuwe projecten

Tijdsregistratie en werkelijke cijfers: Wanneer iemand tijd registreert in Productive, worden de budgetverbruik, bezettingsgraad en voorspelde marges automatisch bijgewerkt

Project- en taakbeheer: Productive combineert taakbeheer, toewijzing van middelen, tijdsregistratie, verlofaanvraagbeheer, budgettering en CRM

Voordelen en nadelen van productiviteit

Voordelen:

Voorlopige boekingen voor nog niet bevestigde projecten, omzetbaar naar bevestigde boekingen

Planning kan worden geïntegreerd met verlof- en vakantieaanvragen

Kan worden gekoppeld aan Slack, Google Agenda, Outlook, Xero, QuickBooks, BambooHR en Breathe

Nadelen:

De focus op agentschappen is overdreven voor bedrijven die geen diensten leveren

Leercurve voor teams die nog niet bekend zijn met geïntegreerd resource- en financieel beheer

Geavanceerde rapportage is alleen beschikbaar in duurdere abonnementen

Productieve prijzen

Essential: $10 per gebruiker per maand

Professional: $ 25 per gebruiker per maand

Ultimate: Neem contact op met de verkoopafdeling

Beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 50 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 80 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Productive?

Een G2-gebruiker meldt:

Ik vind de interface geweldig omdat hij zo intuïtief en gebruiksvriendelijk is – dat maakte de onboarding snel en moeiteloos. Bovendien zijn de samenwerkingstools fantastisch: ze zorgen ervoor dat mijn team verbonden en op één lijn blijft, zelfs over verschillende tijdzones heen.

Welke moet je nu eigenlijk kiezen?

Pure planner, zonder projectmanagement-ballast: Float of Resource Guru. Sneller te implementeren, goedkoper per gebruiker, en je kunt je bestaande Taak-tool behouden.

Bureau van dienstverlenend bedrijf: Productief als u per uur factureert en belang hecht aan de marges per project. Kies Float als u een lichtere aanpak wilt.

Middelgrote bedrijven met complexe resourceberekeningen: Wrike voor toewijzing op basis van percentages over verschillende portfolio's. Runn als scenarioplanning het grootste struikelblok is.

Gebruikt u al Asana of monday.com: Gebruik wat u al hebt. Beide tools gaan goed genoeg om met capaciteit, zodat het alleen hiervoor meestal niet de moeite waard is om over te stappen.

Wilt u dat capaciteitsplanning naadloos aansluit op het daadwerkelijke werk: ClickUp. Het voordeel is structureel — de werklastweergave wordt automatisch bijgewerkt als taken verschuiven, omdat het om dezelfde gegevens gaat — en de keerzijde is de steilere leercurve.

Het patroon dat bij alle acht terugkomt: planners zoals Float en Resource Guru zijn handig als je alleen maar beschikbaarheid nodig hebt, maar het plan staat los van het werk. Het plan en het werk lopen uit elkaar, tenzij iemand ze handmatig synchroniseert. Dat is de kloof die een geïntegreerde werkruimte zoals ClickUp door zijn ontwerp dicht.

Veelgestelde vragen (FAQ's)

Wat is het verschil tussen capaciteitsplanning en resourceplanning?

Capaciteitsplanning gaat over inzicht in de totale hoeveelheid werk die uw team aankan, terwijl resourceplanning gaat over het toewijzen van specifieke mensen aan specifieke taken. Capaciteitsplanning beantwoordt de vraag: "Hebben we genoeg bandbreedte?", en resourceplanning beantwoordt de vraag: "Wie moet dit werk doen?"

Ja, er zijn tools voor teams van elke grootte. Kleinere teams kunnen beginnen met een eenvoudige planner, terwijl grotere organisaties vaak een uitgebreid platform nodig hebben dat capaciteitsplanning combineert met projectmanagement en rapportage.

AI-aangedreven tools voor capaciteitsplanning analyseren realtime werklastgegevens, bevelen eigenaars van taken aan, signaleren knelpunten en vatten capaciteitsrisico's samen. Planning op basis van spreadsheets is afhankelijk van handmatige updates, waardoor deze verouderd raakt wanneer deadlines, toewijzingen of beschikbaarheid veranderen.

Veel speciale tools voor capaciteitsplanning bieden integraties. Een alles-in-één-oplossing zoals ClickUp, die capaciteitsplanning combineert met taakbeheer, maakt integraties echter overbodig. Het voorkomt ook de problemen met gegevenssynchronisatie die kunnen ontstaan bij het gebruik van afzonderlijke tools.