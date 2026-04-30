Aangepaste velden per taaktype in ClickUp: hoe ik een hub voor klantleveringen heb gebouwd die een einde maakt aan de speurtocht

Meer werk binnenhalen zou spannend moeten zijn. Maar als je ooit een droomclient hebt binnengehaald, een paar extra projecten hebt toegevoegd en meteen een knoop in je maag voelde, weet je al wat er daarna gebeurt.

Leveringen aan klanten lopen al snel in de war.

Het team is getalenteerd. De service is uitstekend. De omzet groeit. Maar achter de schermen voelt het werk zwaarder dan het zou moeten zijn. Projectdetails staan verspreid over tekstthreads. Documenten liggen verstopt op verschillende schijven en in inboxen. Er is altijd wel iemand op zoek naar een update in Slack. Niemand heeft er volledig vertrouwen in dat de tool die ze bekijken de werkelijkheid weergeeft.

Ik hoor voortdurend verschillende versies van dezelfde frustratie van oprichters en operationele leiders:

Projectkennis zit in de hoofden van mensen

Er is technisch gezien wel communicatie, maar niemand weet waar

De werkruimte wordt een rommelplaats in plaats van een systeem

Teams vertrouwen niet meer op wat ze zien omdat de informatie onvolledig of verouderd is

Leidinggevenden besteden te veel tijd aan het zoeken naar updates die gemakkelijk te vinden zouden moeten zijn

Bijna elk gesprek begint op dezelfde manier:

“We hebben je nodig om onze ClickUp te repareren.”

Maar dit is wat ik heb geleerd na jarenlang implementatiewerk: ClickUp is bijna nooit het probleem. Het probleem is meestal dat er geen duidelijke regels zijn voor hoe diensten worden geleverd, dus iedereen verzint maar wat gaandeweg.

Dat is de verandering waarvoor deze werkstroom is ontworpen.

In dit artikel laat ik je zien hoe ik aangepaste velden per taaktype in ClickUp gebruik om de context op projectniveau te scheiden van de actie op taakniveau, de levering aan klanten overzichtelijk te houden en een dashboard te bouwen waar ik echt op kan vertrouwen.

Wanneer groei de levering aan clients zwaarder maakt

Groei legt zwakke leveringssystemen bloot.

Een oprichter vertelde me dit onlangs op een manier die me niet meer loslaat:

“Ik moet dit bureau zo ver krijgen dat we op verantwoorde wijze kunnen groeien van 30 naar 40 of 50 clients zonder dat alles in het honderd loopt.”

Dat is het echte doel.

Geen mooiere werkruimte. Geen extra statussen. Geen extra dashboards omwille van de dashboards.

Het doel is verantwoorde groei.

Maar veel dienstverlenende bedrijven lopen tegen dezelfde muur aan:

Clientgegevens staan in oude berichten

De scope staat in een offerte die niemand kan vinden

Projectdocumenten staan in Google Drive, Dropbox of iemands inbox

Dealgegevens staan in HubSpot

Leveringstaken staan in ClickUp

Updates vinden plaats in Slack

Belangrijke beslissingen blijven in iemands geheugen hangen

Dit zorgt voor een speurtocht.

Als iemand vraagt: "Waar is het contract?", "Valt dit binnen de scope?" of "Waar moet ik deze week aan werken?", dan zou het antwoord niet vijf tools, drie Slack-threads en een kleine existentiële crisis moeten vereisen.

De oplossing begint met een duidelijke structuur.

Over mij: Operations Architect en nerd op gebied van productiviteit

Ik ben Jacqui Myslinski, een Operations Architect die oprichters van B2B-dienstverleners helpt te achterhalen waarom het leveren van diensten aan klanten moeilijker lijkt dan het zou moeten zijn.

Ik heb vier jaar lang ClickUp geïmplementeerd voordat ik een belangrijk 'aha'-moment had: voor elk bedrijf dat zegt dat ClickUp moet worden aangepast, zijn er meestal eerst diepere operationele problemen die aan het licht moeten komen.

Dat besef heeft mijn manier van werken volledig veranderd.

Tegenwoordig help ik gevestigde dienstverlenende bedrijven te achterhalen wat er misgaat in de levering aan klanten, de regels te definiëren voor hoe het werk moet verlopen, en systemen te ontwerpen die groei ondersteunen zonder dat het systeem instort.

Ik ben ook een herstellende perfectionist, procesverslaafde en nerd op gebied van productiviteit. Dus ja, ik ben dol op een goed dashboard. Maar alleen als de onderliggende gegevens ook echt nuttig zijn.

Waarom 'Fix Our ClickUp' meestal de verkeerde diagnose is

Wanneer de levering aan clients rommelig begint te worden, geven teams vaak de tool de schuld.

Ik snap het. Als je taken verouderd zijn, dashboards niet kloppen en niemand de werkruimte vertrouwt, is het verleidelijk om te zeggen dat de tool niet werkt.

Maar in de meeste gevallen wijst de tool je op het echte probleem: de manier waarop het werk verloopt, is niet duidelijk genoeg gedefinieerd.

Als er geen regels zijn voor de manier waarop diensten worden geleverd, vult iedereen de leemtes op zijn eigen manier in. Dat betekent:

Eén persoon slaat context op in Taak-opmerkingen

Een ander houdt het in Slack

Iemand anders zet het in Google Drive

Een manager houdt details bij in een spreadsheet

De oprichter heeft de echte versie nog steeds in zijn hoofd

Op dat moment is ClickUp niet het probleem. ClickUp is slechts de plek waar het gebrek aan werkregels zichtbaar wordt.

Daarom begin ik niet met het toevoegen van meer functies. Ik begin met het scheiden van wat op projectniveau thuishoort en wat op taakniveau thuishoort.

Ben je nog niet bekend met aangepaste velden per taaktype in ClickUp?

Met ClickUp-aangepaste velden kun je gestructureerde informatie toevoegen aan taken, lijsten, mappen en ruimtes. Je kunt details bijhouden zoals servicetype, contactpersoon van de klant, projectfase, tech stack, geschatte uren, contractlink of werkcategorie.

Met ClickUp-taaktypen kunt u verschillende soorten werk binnen uw werkruimte definiëren. Dat is belangrijk omdat niet elke taak dezelfde informatie nodig heeft.

Een client-project heeft context nodig om het totaalbeeld te zien. Een client-taak heeft uitvoeringsdetails nodig.

Door aangepaste velden te combineren met taaktypen kun je de juiste informatie op het juiste werkniveau weergeven. Zo blijft je werkruimte overzichtelijker en weet het team gemakkelijker wat waar thuishoort.

Voor mijn werkstroom voor clientleveringen gebruik ik twee belangrijke Taak-typen:

Klantproject: De taak op engagementniveau waarin context, gekoppelde links, scope, rollen en klantinformatie worden opgeslagen

Klanttaak: De taak op uitvoeringsniveau die het werk bijhoudt dat nog te doen is

De scheiding is wat het hele systeem doet werken.

Het slechte voorbeeld: wanneer elke Taak elk veld bevat

Voordat ik je mijn werkstroom laat zien, gaan we het eerst hebben over wat er meestal misgaat.

Stel je een werkruimte voor waarin de bovenliggende taak een volledig project is. Deze bevat handige velden zoals budget, kosten, verschil, deadline, fase en eigenaar. Tot zover gaat het goed.

Maar als je vervolgens een subtaak opent, zoals 'Het veiligheidsbeheerplan beoordelen', staan al diezelfde velden er nog steeds.

Nu moet degene die het werk doet even stoppen en nadenken:

Moet ik deze budgetvelden invullen?

Zijn deze velden correct voor deze subtaaken?

Moet ik ze negeren?

Heeft iemand anders ze al bijgewerkt?

Waarom bekijk ik gegevens op projectniveau bij een actie op taakniveau?

Zo raken werkruimten rommelig.

Mensen vertrouwen het systeem niet omdat het systeem hen om informatie vraagt die daar niet thuishoort.

Dit is waarom ik aangepaste velden per taaktype zo waardeer. Het doel is simpel: mensen laten zien wat ze nodig hebben, wanneer ze het nodig hebben en waar ze het nodig hebben.

De efficiëntie zit in de eenvoud.

Slecht voorbeeld: irrelevante aangepaste velden verschijnen bij een taak waar ze niet thuishoren, waardoor het onduidelijk is wat het team moet bijwerken

Mijn oplossing: scheid klantprojecten van klanttaken

De grootste verbetering in mijn werkstroom was het scheiden van de projectcontext van acties op taakniveau.

Een project en een taak hebben verschillende functies.

Een project moet antwoord geven op de overkoepelende vragen. Een Taak moet iemand vertellen wat hij of zij vervolgens nog moet doen.

Dat klinkt voor de hand liggend, maar in de meeste rommelige werkruimten wordt dit genegeerd.

Mijn leveringswerkstroom maakt gebruik van twee taaktypen:

Client project voor context op engagementniveau

Client Taak voor werk op uitvoeringsniveau

Dat ene verschil verandert de ervaring voor iedereen.

Het project bevat de context. De taak bevat de actie.

Wat hoort thuis in een client-project

Een client-project moet in één oogopslag antwoord geven op de vragen die ik nodig heb.

Voor mijn daadwerkelijke werkstroom voor klantleveringen bevat de taak op projectniveau velden zoals:

Servicetype

Project hours

Projectfase

Hoofdcontactpersoon bij de client

Werkruimte-ID van de client

Technologiestack van de client

Google Drive-map

HubSpot-deal

URL van roadmap, offerte of contract

Projectleider

Accountmanager

Technisch leider

Verantwoordelijke voor procesmapping

Verantwoordelijke voor verandermanagement

Dit is de informatie die ik als projectmanager nodig heb.

Als ik bijvoorbeeld een bedrijf help bij de implementatie van ClickUp, is ClickUp zelden de enige tool die ze gebruiken. Ik moet weten of ze Google Workspace, Microsoft-producten, Dropbox, Salesforce, HubSpot, Teams of Outlook gebruiken.

Vroeger vergat ik het steeds en moest ik het opnieuw vragen. Dat voelde belachelijk. Dus nu houd ik de tech stack op projectniveau bij.

Hetzelfde geldt voor de scope.

Als een client om iets extra's vraagt en ik niet meer weet of het inbegrepen is, ga ik niet in e-mails zoeken. Ik open het project, klik op de roadmap of contract-URL en heb binnen enkele seconden het antwoord.

Dat ene veld bespaart me een hele zoektocht.

Installatie op projectniveau met weergave van tech stack, Google Drive-map, HubSpot-deal, roadmap/contract-URL en rolveld

Wat hoort thuis in een client-taak

Taaken moeten gericht zijn op uitvoering.

Een client-taak moet mij het volgende vertellen:

Wat er moet gebeuren

Wie is de eigenaar?

Wanneer is de deadline?

Of het nu klaar is om aan het werk te gaan

Tot welke categorie behoort dit werk?

Hoeveel tijd is er nog over?

Welke client of welk project het ondersteunt

Dat is waar ClickUp-taken, aangepaste velden en taaktypen samenwerken.

In plaats van elk item te overladen met alle mogelijke velden, stem ik de velden af op het soort werk dat wordt gedaan.

Dit zorgt voor een overzichtelijkere werkervaring voor het team. Het maakt de werkruimte ook veel gemakkelijker te onderhouden naarmate het aantal klanten toeneemt.

Hoe ClickUp de index werd voor mijn werk op het gebied van klantleveringen

De echte waarde van deze installatie is dat ClickUp de index wordt voor de rest van het werk.

Veel operationele chaos komt voort uit één simpel probleem: de informatie is wel aanwezig, maar verspreid over te veel tools.

Misschien staat het contract in een offerteprogramma. Misschien staan ondersteunende documenten in Google Drive. Misschien staan de dealgegevens in HubSpot. Misschien zit de context verborgen in een berichtthread die niemand nog eens wil bekijken.

In plaats van te doen alsof die tools niet bestaan, maak ik een verbinding met het project in ClickUp.

Op die manier wordt ClickUp de plek waar ik begin.

Dit zijn de voordelen:

Ik kan direct vanuit het project naar de gedeelde documentmap gaan

Ik kan het contract als bron van waarheid openen zonder iemand te vragen het opnieuw te sturen

Ik kan de context van een deal snel bevestigen wanneer er vragen over de scope opkomen

Ik hoef mijn teamgenoten niet meer te onderbreken met berichten als "Waar staat dit ook alweer?"

Ik kan de projectcontext zichtbaar houden zonder alles handmatig te kopiëren

ClickUp is de hub. Het is de index voor alles wat er rondom het werk gebeurt.

Dat is het verschil tussen het hebben van tools en het hebben van een besturingssysteem. Wanneer de koppelingen, velden en standaarden doelgericht zijn opgebouwd, concurreert ClickUp niet met de rest van uw stack. Het organiseert deze.

Een hub voor klantleveringen werkt het beste wanneer mensen routinematige vragen kunnen beantwoorden zonder rond te hoeven vragen.

Voor mij betekent dat dat rollen, tags en links zichtbaar moeten zijn op de plek waar het werk gebeurt.

Op projectniveau wil ik het leveringsteam direct kunnen zien:

Projectleider

Accountmanager

Technisch leider

Verantwoordelijke voor het in kaart brengen van bedrijfsprocessen

Verantwoordelijke voor verandermanagement

Dit helpt me te begrijpen wie er aan de opdracht werkt zonder dat ik vijf subtaaken hoef te openen.

Het ondersteunt later ook automatiseringen en agents. Als de rollen op projectniveau duidelijk zijn, kunnen subtaaken gemakkelijker worden toegewezen op basis van het soort werk.

Tags helpen me bij het organiseren van mijn eigen uitvoeringswerk.

Mijn persoonlijke werkstroom omvat een tag die ik toevoeg zodra een taak echt klaar is om aan te werken. Die tag categoriseert ook het soort werk.

Bijvoorbeeld:

Configuratie-opbouw

Opvolging van klanten

Voorbereiding van vergaderingen

Procesmapping

Vragen die beantwoord moeten worden

Als ik vier configuraties nog moet doen, kan ik die groeperen. Als ik me moet voorbereiden op vergaderingen of vragen van klanten moet beantwoorden, kan ik dat werk ook in batches verwerken.

Dat vermindert het schakelen tussen verschillende taken en helpt me om mijn focus te behouden, in plaats van de hele dag heen en weer te springen tussen taken die niets met elkaar te maken hebben.

Jacqui groepeert klanttaken op actietag in ClickUp, zodat vergelijkbare werkzaamheden zoals configuratiebouw, follow-ups en voorbereiding voor een vergadering bij elkaar kunnen worden gebundeld

Pro-tip: Zorg eerst voor duidelijkheid over de rollen voordat je taken automatiseert. Als het systeem niet weet wie verantwoordelijk is voor welk deel van het werk, zullen automatiseringen de verwarring alleen maar vergroten.

Hoe mijn dashboard laat zien wat deze week aandacht nodig heeft

Een goed dashboard moet er niet alleen indrukwekkend uitzien. Het moet je helpen beslissen waar je vervolgens aan gaat werken.

Zodra de structuur overzichtelijk is, worden ClickUp-dashboards veel nuttiger omdat de onderliggende gegevens consistent zijn.

Dat is waar deze werkstroom voor mij echt zijn vruchten begint af te werpen.

De vraag die ik altijd probeer te beantwoorden, is simpel:

Waar moet ik deze week eigenlijk aan werken?

Om dat te beantwoorden: ik gebruik filters voor taaktypes, tags en op tijd gebaseerde weergaven om actief werk te sorteren op een manier die aansluit bij hoe ik daadwerkelijk werk.

De dashboardweergaven waar ik het meest op vertrouw

De weergaven die ik het meest gebruik, zijn onder andere:

Een weergave gegroepeerd per client, zodat ik het werk in context kan zien

Een weergave gegroepeerd op actietag, zodat ik soortgelijk werk kan bundelen

Open taakoverzicht dat wordt bijgehouden om alleen client-taken weer te geven

Achterstallig werk, zodat ik risico's kan signaleren voordat het een crisis wordt

Aankomende werkzaamheden voor de komende twee weken, zodat ik vooruit kan plannen

Voltooid werk van de huidige week, zodat ik de voortgang kan zien

De vragen die ik met deze installatie kan beantwoorden

Mijn dashboard helpt me bij het beantwoorden van:

Wat staat er momenteel open?

Hoeveel werktijd moet ik deze week nog reserveren?

Wat moet er nog gebeuren voor mijn volgende vergadering met mijn clients?

Wat moet er de komende twee weken gebeuren?

Wat is er recentelijk gedaan?

Welke client heeft als eerste aandacht nodig?

Dat laatste is belangrijker dan mensen denken.

Een handig dashboard laat niet alleen zien wat er vertraging heeft opgelopen. Het toont ook voltooid werk, waardoor iedereen een duidelijker beeld krijgt van de voortgang.

Hoe ik formulevelden gebruik om de week te plannen

Een van mijn favoriete dashboardkaarten maakt gebruik van een formule met het taaktype 'Clienttaak'.

Zo zie ik hoeveel openstaande taken er nog zijn, gegroepeerd per client.

Dat is belangrijk omdat ik mijn week plan op basis van daadwerkelijke tijd, niet op basis van gevoel.

Als ik zie dat een client meerdere openstaande taken heeft met nog anderhalf uur werk, kan ik die tijd blokkeren voor mijn volgende vergadering. Als er iets achterstallig is, weet ik waar ik me eerst op moet richten.

Hierdoor wordt het dashboard een planningstool, en niet alleen een tool voor rapportage.

Een dashboard moet geen verzameling grafieken zijn. Het moet je helpen om actie te ondernemen.

Jacqui's ClickUp-dashboard toont openstaande taken, resterende tijd, achterstallig werk en eigendom van de taak op één plek, wat de wekelijkse planning vergemakkelijkt

Pro-tip: Maak dashboardkaarten op basis van de vragen die je daadwerkelijk elke week stelt. Als een kaart je niet helpt te beslissen wat je vervolgens moet doen, hoort deze waarschijnlijk ergens anders thuis.

Waarom deze eenvoudige installatie beter werkt dan een ingewikkelde

De efficiëntie van deze werkstroom komt voort uit eenvoud, niet uit het toevoegen van allerlei toeters en bellen.

Ik ben dol op een gedetailleerd systeem. Ik kan dingen absoluut te ingewikkeld maken. Maar terwijl ik deze werkstroom voorbereidde, bleef ik maar denken: "Is dit te simpel?"

Toen besefte ik dat eenvoud de kern is.

De verleiding is groot om steeds meer velden, statussen, uitzonderingen en speciale regels toe te voegen. Maar hoe ingewikkelder het systeem wordt, hoe moeilijker het voor een team is om dit consequent te volgen.

Deze installatie houdt de focus op wat belangrijk is:

Projectvelden staan in projecten

Taakvelden staan bij taken

Links verwijzen naar ondersteunende systemen

Rollen en eigendom zijn in één oogopslag zichtbaar

Dashboards bieden rapportage over overzichtelijke, doelgerichte gegevens

Tags helpen bij het in batches uitvoeren van werk op basis van actietype

Formulevelden ondersteunen wekelijkse planning

Als je team weet wat waar thuishoort, hoeft het niet meer te gissen.

En als ze niet meer hoeven te gissen, verloopt het werk sneller en met veel minder wrijving.

Belangrijkste les: Het systeem werkt omdat het eenvoudig genoeg is om te vertrouwen. Een ingewikkelde werkruimte ziet er misschien indrukwekkend uit, maar een overzichtelijke werkruimte wordt ook daadwerkelijk gebruikt.

Hoe u uw eigen hub voor klantleveringen in ClickUp kunt bouwen

Als je team de fase van 'stuur me gewoon een berichtje als je iets nodig hebt' ontgroeid is, is dit de verandering die ik als eerste zou aanraden:

Bepaal wat op projectniveau thuishoort. Bepaal wat op taakniveau thuishoort. Gebruik vervolgens ClickUp als de hub die de hele werkstroom met elkaar verbindt.

Hier kunt u beginnen:

Kies één werkstroom voor clientleveringenKies de werkstroom die de meeste verwarring, vragen of statuscontroles veroorzaakt. Maak aparte Taaksoorten aan voor de projectcontext en het werkGebruik één Taaksoort voor clientprojecten en een andere voor clienttaken. Velden op projectniveau definiërenVoeg in één oogopslag de context toe die je nodig hebt, zoals dienst, fase, belangrijkste contactpersoon bij de client, tech stack, werkruimte-ID, contractlink, gedeelde map en rol-eigendom. Velden op taakniveau definiërenZorg ervoor dat uitvoeringstaken gericht blijven op wat er moet gebeuren, wie de verantwoordelijke is, wanneer de deadline is en hoeveel werk er nog over is. Voeg directe links toe naar betrouwbare bronnenKoppel Google Drive-mappen, HubSpot-deals, contracten, offertes en roadmaps vanuit de projecttaak. Gebruik tags om werk per actietype te groeperenGroepeer vergelijkbaar werk zodat je je focus kunt behouden. Maak één dashboardkaart die een echte vraag over de weekplanning beantwoordtBegin met een eenvoudige vraag, zoals: "Waar moet ik deze week aan werken?" Pas aan nadat het team ermee aan de slag is gegaanMaak niet alle velden aan die je ooit misschien nodig zou kunnen hebben. Maak alleen de velden die je huidige werkstroom daadwerkelijk gebruikt.

Je hebt geen ingewikkeldere installatie nodig. Je hebt een duidelijkere installatie nodig.

En zodra de speurtocht voorbij is, wordt opschalen een stuk eenvoudiger.

Klaar om een einde te maken aan de zoektocht naar clientleveringen?

Een overzichtelijk systeem voor clientleveringen biedt meer dan alleen een opgeruimde werkruimte. Het biedt je team een systeem waarop ze kunnen vertrouwen.

In plaats van achter updates aan te jagen, naar links te zoeken en te twijfelen over de scope, kun je ClickUp openen en direct zien wat je nodig hebt, waar je het nodig hebt en wanneer je het nodig hebt.

Dat is wat aangepaste velden per taaktype mogelijk maken.

Ze helpen je de juiste informatie op het juiste werkniveau te plaatsen, zodat je projecten de context behouden en je taken gericht blijven op de uitvoering.

Als je één ding uit deze werkstroom onthoudt, laat het dan dit zijn:

Uw tools zijn niet het probleem. Hoe u werkt, is wat u eerst moet aanpakken.

Zodra je de regels hebt gedefinieerd, wordt ClickUp veel gemakkelijker te vertrouwen, te gebruiken en op te schalen.

En als je klaar bent om een leveringssysteem voor klanten te bouwen waar je team echt op kan vertrouwen, begin dan met ClickUp.