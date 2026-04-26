10 sjablonen voor het bijhouden van inkomsten uit abonnementen die daadwerkelijk signalen van klantverloop aan het licht brengen

Als uw bedrijf met abonnementscontracten inkomsten misloopt, zit het lek bijna nooit in uw acquisitiefunnel. Het zit in de kloof tussen uw factureringsplatform, uw CRM en de spreadsheet die iemand in 2022 heeft gemaakt en die nog steeds de MRR afstemt. Tegen de tijd dat de maandafsluiting plaatsvindt, is het verloop dat zes weken geleden begon al vastgelegd.

Deze gids neemt je mee langs 10 sjablonen voor het bijhouden van inkomsten uit abonnementen, legt uit waarvoor ze het meest geschikt zijn en wijst op de zwakke punten van elk sjabloon. Als je er maar één wilt kiezen, ga dan direct naar de vergelijkingstabel hieronder.

Snelle vergelijking: 10 sjablonen voor het bijhouden van inkomsten uit abonnementen

Wat is een sjabloon voor het bijhouden van inkomsten uit abonnementen?

Een sjabloon voor het bijhouden van abonnementsinkomsten is een kant-en-klaar raamwerk voor het monitoren van terugkerende inkomsten — MRR, ARR, churn, uitbreiding en verlengingsdata — in één centraal overzicht. Het vervangt de versnipperde combinatie van facturatie-exports, CRM-rapporten en financiële spreadsheets waar de meeste abonnementsbedrijven na twee jaar mee te maken krijgen.

Waarom dit belangrijk is: omzetgegevens staan vaak verspreid over drie of vier systemen die niet met elkaar communiceren. Handmatige afstemming kost elke maand uren, fouten stapelen zich op en de vroege signalen van churn gaan verloren in de ruis.

ClickUp Insight: 47% van de respondenten in onze enquête vertrouwt op draaitabellen, dashboards en grafieken in spreadsheets om inzicht te krijgen in hun werk. Het probleem is dat een verschoven kolom, een hernoemd blad of een extra rij stilletjes formules, bereiken of visualisaties kan verstoren — en het rapport blijft nummers weergeven die er goed uitzien, maar dat niet zijn. Een op sjablonen gebaseerde werkruimte met live gegevens voorkomt dit probleem van stille verstoringen.

Wist u dat? Uit gegevens van Recurly voor 2025 blijkt dat 25% van de abonnees ervoor koos om hun abonnement te pauzeren in plaats van op te zeggen wanneer ze die optie kregen, wat meer dan $ 200 miljoen aan reactiveringsinkomsten opleverde. Dat zijn inkomsten die de meeste bedrijven nooit zien omdat ze de fasen in de levenscyclus van abonnees niet bijhouden.

Waarom een trackersjabloon gebruiken in plaats van helemaal zelf te bouwen?

Als je helemaal zelf een tracker bouwt, ontbreekt er meestal een van de volgende drie dingen: consistente definities, automatisering of de mogelijkheid om risicovolle accounts te markeren voordat ze opzeggen. Een kant-en-klare sjabloon biedt je alle drie vanaf dag één.

De specifieke voordelen:

Snellere afsluiting van de maand. Geautomatiseerde berekeningen maken een einde aan de handmatige afstemming, waardoor de afsluiting geen meerdaags project meer is

Prognoses op basis van gegevens, niet op gevoel. Met gestandaardiseerde historische gegevens kunt u de komende twee kwartalen projecteren aan de hand van referentiepunten in plaats van op basis van een gevoel

Vroegtijdige detectie van churn. Een tracker die afnemend gebruik, downgrades of gemiste betalingen signaleert, geeft je de kans om in te grijpen voordat het account wordt opgezegd

Teamafstemming. Wanneer sales, succes en finance naar dezelfde nummers kijken, hoef je niet meer te discussiëren over wiens definitie van MRR de juiste is

Eén werkruimte in plaats van vijf. Door omzetgegevens samen met klantaantekeningen, verlengingstaken en rapportages in één tool te bewaren, hoeft u niet meer voortdurend tussen tabbladen te schakelen.

Wat moet een sjabloon voor het bijhouden van inkomsten uit abonnementen bevatten?

Een handige tracker registreert zowel financiële statistieken als operationele signalen — dat laatste maakt het verschil tussen een systeem voor administratie en een systeem dat de omzet beschermt. Let op deze acht onderdelen:

MRR- en ARR-velden per klant. Topcijfers, met een duidelijk onderscheid tussen nieuwe klanten, uitbreiding, inkrimping en churn-MRR

Indicatoren voor de klantstatus. Kleurgecodeerde statussen voor actief, proefversie, risicovol en verlies — in één oogopslag zichtbaar

Verlengingsdata. Breng aankomende verlengingen in beeld, zodat succesvolle teams 60 tot 90 dagen voor de datum actie kunnen ondernemen

Betalingsgeschiedenis. Logboek van transacties met tijdstip en bedrag, voor afstemming en het opzoeken van geschillen

Registratie van de reden voor churn. Datum en reden bij elke churn — zonder deze gegevens is patroonherkenning niet mogelijk

Omzetsegmentatie. De mogelijkheid om te segmenteren op niveau, abonnement of cohort. Geaggregeerde MRR verbergt het segment dat daadwerkelijk verlies lijdt

Geautomatiseerde meldingen. Wordt geactiveerd wanneer de status verandert, een betaling mislukt of een verlengingsdatum nadert

Integratiepunten. Verbinding met uw factureringsplatform, CRM en boekhoudprogramma, zodat de tracker niet handmatig hoeft te worden bijgewerkt

De 10 beste sjablonen voor het bijhouden van inkomsten uit abonnementen

Deze sjablonen behandelen verschillende aspecten van het beheer van inkomsten uit abonnementen, van het bijhouden van algemene KPI's tot gedetailleerde registratie van transacties.

1. ClickUp-sjabloon voor verkoop-KPI's

Verkoopstatistieken die geen verbinding hebben met uw daadwerkelijke inkomsten uit abonnementscontracten zorgen voor blinde vlekken voor het management. U kunt niet zien welke verkopers de meeste terugkerende inkomsten genereren of waar uw conversietrechter vastloopt. Dit maakt het voor het management onmogelijk om realtime zichtbaarheid te krijgen op de gezondheid van uw abonnementen zonder voortdurend om handmatige rapporten te moeten vragen.

De Sales KPI-sjabloon van ClickUp lost dit op door de statistieken die het belangrijkst zijn voor abonnementsinkomsten – conversiepercentages, gemiddelde dealgrootte en omzet per vertegenwoordiger – op één plek bij te houden. Je krijgt kant-en-klare KPI-dashboards die trends in nieuwe abonnementen, upgrades en downgrades in één oogopslag weergeven.

Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden

Ingebouwde doelvolging: Wijs KPI's toe als taken met de statussen 'Open' en 'Voltooid', zodat elke vertegenwoordiger precies weet waar hij of zij naartoe werkt

Wekelijkse en maandelijkse weergaven: schakel tussen gedetailleerde wekelijkse prestaties en bredere maandelijkse trends

15 vooraf gedefinieerde aangepaste velden: Houd statistieken bij zoals upsellingpogingen, omzet uit herhalingsaankopen en de waarde van offertes, zonder dat u uw trackingsysteem helemaal zelf hoeft op te zetten

Omzetbord per maand: Visualiseer de maandelijkse omzet op een bord in Kanban-stijl voor een snel en overzichtelijk overzicht

Ideaal voor: Verkoopmanagers en financiële leidinggevenden die een realtime weergave nodig hebben van abonnementskPI's per vertegenwoordiger. Gebruik de sjabloon om dalingen in conversie vroegtijdig op te sporen.

2. ClickUp Sjabloon voor maandelijks verkooprapport

Het maken van maandelijkse omzetrapporten verandert soms in een handmatige kopieer-en-plakmarathon. Tegen de tijd dat je klaar bent, zijn de gegevens verouderd en werken belanghebbenden met inconsistente cijfers.

De sjabloon voor het maandelijkse verkooprapport van ClickUp standaardiseert het proces door inkomsten, uitgaven en winst/verlies op één plek vast te leggen.

Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Ingebouwde datavisualisatie: Bekijk omzettrends in grafieken en grafieken zonder deze naar een aparte tool te exporteren

Flexibele weergaven: Stel je werkstroom samen met de weergaven lijst, gantt, werklast en kalender

Samenwerken aan rapportage: Gebruik Gebruik ClickUp Docs om samen met je team in realtime aan de rapportage te werken en het te delen met belanghebbenden zonder volledige toegang tot de werkruimte te verlenen

Doelstellingen bijhouden: Stel maandelijkse prestatiedoelen vast en houd de voortgang rechtstreeks in de sjabloon bij

Ideaal voor: Verkoopmanagers en revenue ops-teams die behoefte hebben aan een herhaalbaar, gestructureerd format voor maandelijkse rapportage. Het framework helpt hen de afhandelingstijd te verkorten en elke maand nauwkeurige nummers aan belanghebbenden te presenteren.

Pro-tip: Zodra je maandrapport klaar is, begint het echte werk: uitzoeken wat de cijfers je vertellen. Daar komt ClickUp Brain om de hoek kijken. ClickUp is een geconvergeerde AI-werkruimte, dus Brain heeft volledige context over al je taken, documenten en gegevens. Vraag het waarom de MRR vorige maand daalde, welke accounts bijna verlengd moeten worden of waar je pijplijn vastloopt, en het haalt direct antwoorden uit je werkruimte.

3. ClickUp Sjabloon voor verkooprapport

Wanneer het management vraagt naar de omzet uit een specifieke regio of voor een bepaald type dienst, zou je team niet twee dagen nodig moeten hebben om het antwoord te vinden. De sjabloon voor verkooprapporten van ClickUp houdt je gegevens georganiseerd in 10 vooraf gedefinieerde aangepaste velden en vijf speciale weergaven. Zo is het antwoord op elke vraag die zich voordoet al binnen handbereik.

Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Vijf kant-en-klare weergaven: Schakel tussen de weergaven Jaarlijks verkooprapport, Kwartaalrapport, Maandelijks verkooprapport en Verkoop per servicetype zonder iets opnieuw te hoeven opbouwen

10 vooraf ingestelde aangepaste velden in ClickUp: Houd direct de verkoopregio, het verkoopkwartaal, het verkoopjaar en de verkoopresultaten bij

Tabel- en bordweergaven: Gebruik de ClickUp-tabelweergave om de nummers te analyseren en de Gebruik de ClickUp-tabelweergave om de nummers te analyseren en de ClickUp-bordweergave om de prestaties in één oogopslag te visualiseren

Ingebouwde doelstelling: Stel doelen vast op basis van rapportbevindingen en maak terugkerende taken aan om de voortgang bij te houden

Ideaal voor: Verkoopteams die regelmatig ad-hocrapportages moeten opstellen. Het is handig om gegevens te ordenen op regio, kwartaal en type dienst.

4. ClickUp Sjabloon voor verkoopregistratie

Weten dat je team het nummer heeft gehaald, is nuttig. Maar weten welke producten hieraan hebben bijgedragen, waar de marges op peil bleven en welke verkopers op schema liggen, is wat je daadwerkelijk helpt bij het nemen van beslissingen. Nu kun je die gedetailleerde weergave krijgen met de Sales Tracker-sjabloon van ClickUp.

Het houdt de verkoop van bestelling tot resultaat bij, met 12 aangepaste velden voor eenheidskosten, verzendkosten, winstdoelen en retouren, zodat er niets verloren gaat tussen de verkoop en het overzicht.

Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Vijf aangepaste taakstatussen in ClickUp : Markeer de voortgang als Niet gestart, Lopend, Doel bereikt, Doel niet bereikt of Voltooid om de pijplijnstatus van elke vertegenwoordiger in één oogopslag zichtbaar te houden Markeer de voortgang als Niet gestart, Lopend, Doel bereikt, Doel niet bereikt of Voltooid om de pijplijnstatus van elke vertegenwoordiger in één oogopslag zichtbaar te houden

Weergave 'Verkoopvolume per maand': Bekijk hoe de prestaties zich in de loop van de tijd ontwikkelen zonder een apart rapport te hoeven maken

Weergave 'Verkoopstatus per product': Zie snel welke producten de targets halen en welke aandacht nodig hebben

12 vooraf gedefinieerde aangepaste velden: Houd naast de belangrijkste verkoopgegevens ook de kosten per eenheid, winstdoelstellingen, verzendkosten en retouren bij

Ideaal voor: Verkoopmanagers die de prestaties en winstmarges op productniveau bijhouden en die de voortgang van individuen en teams willen volgen.

5. ClickUp Sjabloon voor verkooppijplijn

Een pijplijn die alleen in iemands hoofd bestaat, of erger nog, in een gedeelde spreadsheet, is niet echt een pijplijn. Het is gewoon een lijst met dingen die mis kunnen gaan. Gebruik de Sales Pipeline-sjabloon van ClickUp om je hele verkooptrechter één centrale plek te geven.

Volg elke lead vanaf het eerste contact tot aan de gesloten deal, met 30 aangepaste statussen die precies weergeven waar elke deal zich bevindt, waaronder Churned, Up For Renewal, Attention Needed en Qualified Prospect.

Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

30 aangepaste statussen: Dek elke fase van je pijplijn af zonder deals in generieke categorieën te proppen die niet bij je proces passen

Ingebouwde automatiseringen: Drie vooraf geconfigureerde automatiseringen verminderen handmatige statusupdates en houden je pijplijn in beweging zonder rompslomp voor beheerders

Drag-and-drop-weergave van de borden: Gebruik Gebruik het Kanban-bord van ClickUp om deals visueel door de fasen te leiden en knelpunten in één oogopslag te herkennen

Weergave van de verkoop-SOP: Zorg dat je team op één lijn zit met een speciale weergave van de standaardwerkwijze die rechtstreeks in de sjabloon is ingebouwd

Ideaal voor: Verkoopteams die een groot aantal leads in verschillende fasen beheren, kunnen het framework gebruiken om de zichtbaarheid van de pijplijn te verbeteren.

6. ClickUp Sales CRM-sjabloon

Je CRM is alleen nuttig als je team het ook daadwerkelijk gebruikt. Als het verborgen zit in een aparte tool die niemand opent tenzij het echt moet, raken klantgegevens verouderd, worden follow-ups gemist en lopen deals mis.

Wat is dan de oplossing? Probeer de Sales CRM-sjabloon van ClickUp en houd het klantrelatiebeheer binnen dezelfde werkruimte waar je team al werkt. Volg elk gesprek, houd de voortgang van leads bij via 20 aangepaste statussen en krijg een realtime weergave van je hele verkoopproces zonder ClickUp te verlaten.

Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

20 aangepaste statussen: Leid klanten door fasen zoals Actief, In gesprek, Onboarding en Inactief met duidelijke zichtbaarheid bij elke stap

Weergave voor segmentatie: Visualiseer klantsegmenten en beheer je verkoopproces op een interactief Kanban-bord

Ingebouwde automatiseringen: Twee vooraf geconfigureerde automatiseringen zorgen voor routinematige updates, zodat uw team zich kan concentreren op de daadwerkelijke verkoop

Overzichts- en lijstweergaven: Schakel tussen een algemeen overzicht van de pijplijn en een gedetailleerde uitsplitsing op taakniveau zonder iets opnieuw te hoeven opbouwen

Ideaal voor: Verkoopteams die CRM-functionaliteit willen zonder voor een aparte tool te betalen. Het framework is handig om klantgegevens, communicatie en de voortgang van deals op één plek te bewaren die je team ook daadwerkelijk bekijkt.

De gemiddelde professional besteedt meer dan 30 minuten per dag aan het zoeken naar werkgerelateerde informatie – dat is meer dan 120 uur per jaar die verloren gaat aan het doorzoeken van e-mails, Slack-threads en verspreide bestanden. Een intelligente AI-assistent die in uw ClickUp-werkruimte is geïntegreerd, kan daar verandering in brengen. Echte resultaten: Teams zoals QubicaAMF hebben met ClickUp meer dan 5 uur per week teruggewonnen – dat is meer dan 250 uur per jaar per persoon – door verouderde kennisbeheerprocessen te elimineren.

7. ClickUp Sjabloon voor formulier voor abonnement

De sjabloon voor abonnementsformulieren van ClickUp biedt je een gestructureerd registratiesysteem voor het verzamelen en ordenen van abonneegegevens vanaf het moment dat iemand zich aanmeldt. Aangepaste velden voor het e-mailadres, de interesses, het updateschema en de duur van het abonnement van de abonnee zorgen ervoor dat je altijd de gegevens kunt vastleggen die je daadwerkelijk nodig hebt.

Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

4 abonneestatusen: Houd elk contact bij als Actief, Nieuwe abonnee, Gedeactiveerd of Afgemeld, zodat je lijst altijd de werkelijkheid weerspiegelt

Speciale weergave voor abonnementsformulieren: Ontwerp en pas uw aanmeldingsformulier rechtstreeks in de sjabloon aan

Weergave van abonneestatus: Krijg in één oogopslag een beeld van de gezondheid van uw abonneebestand zonder dat u door individuele records hoeft te spitten

Ideaal voor: Marketing- en operationele teams die een groeiende abonneelijst beheren. Zij kunnen de sjabloon gebruiken om het intake-proces te standaardiseren en abonneegegevens vanaf dag één accuraat te houden.

Pro-tip: Gebruik je tracker voor abonnementscontracten om maandelijks een analyse van het verloop uit te voeren, niet alleen een rapportage over omzet. De accounts die je vorige maand bent kwijtgeraakt, zijn de meest bruikbare gegevens die je hebt om de accounts die je nog hebt te behouden.

8. ClickUp Sjabloon voor financieel beheer

Abonnementsinkomsten staan niet op zichzelf. Ze beïnvloeden de cashflow, de budgettoewijzing en de winstgevendheid, maar veel teams houden ze nog steeds apart bij. Tegen de tijd dat je de verbanden probeert te leggen, werk je met cijfers die niet met elkaar overeenkomen.

De Finance Management-sjabloon van ClickUp biedt je financiële team één werkruimte om budgetten, uitgaven en financiële voortgang bij te houden. Met 28 aangepaste statussen, 4 automatiseringen en ingebouwde visuele analyses is deze sjabloon ontworpen voor teams die financieel overzicht nodig hebben zonder een wildgroei aan tools.

Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

28 aangepaste statussen: Blijf bij elke financiële taak, van 'Nog te doen' tot 'Goedgekeurd', 'Ondertekend' en 'Voltooid', zonder dat er iets verloren gaat bij de overdracht

4 ingebouwde automatiseringen: Stel herinneringen voor facturen en triggers voor budgetbeoordelingen in, zodat u geen belangrijke details mist tussen factureringscycli

Kalenderweergave: Plan en plan financiële taken op basis van de deadline om deadlines voor te blijven in plaats van erop te reageren

Zichtbaarheid van de cashflow: Houd bij hoe het geld elke maand binnenkomt en uitgaat en pas uw uitgavenbeslissingen aan voordat de maand gesloten wordt

Ideaal voor: Financiële teams en accountants die behoefte hebben aan een centrale werkruimte voor budgettering, onkostenbijhouden en financieel projectmanagement.

Leuk weetje: Uit onderzoek van McKinsey naar B2B-groei in 2025 blijkt dat bestaande klanten gemiddeld 10% meer omzet genereren dan nieuwe klanten.

9. ClickUp Sjabloon voor dagboek en grootboek

De Journal and Ledger-sjabloon van ClickUp centraliseert alle financiële transacties in één map, zodat er aan het einde van de maand niets meer uit het hoofd hoeft te worden gereconstrueerd.

Je kunt inkomsten, uitgaven en overboekingen bijhouden met behulp van de ingebouwde velden voor kredieten en debiteringen, en alles importeren in ClickUp-dashboards voor analyse zonder je werkruimte te verlaten.

Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Lijstweergave Transacties: Sla elke financiële transactie op en bekijk deze in één overzichtelijke lijst, zonder dat u in meerdere systemen hoeft te zoeken

Aangepaste velden voor krediet en debet: Registreer transactiegegevens met ingebouwde velden die zijn ontworpen voor standaard dubbele boekhouding

Geneste subtaaken en prioriteitslabels: Splits complexe transacties op en markeer alles wat voor de maandafsluiting moet worden gecontroleerd

Dashboardanalyse: Gebruik Gebruik ClickUp-dashboards om financiële activiteiten te monitoren en afwijkingen op te sporen voordat ze uitgroeien tot grotere problemen

Ideaal voor: Accountants en boekhouders die behoefte hebben aan een overzichtelijk, georganiseerd systeem voor het registreren van transacties en het voorbereid zijn op audits.

10. Sjabloon.net Abonnementuitgaven-tracker

Het over het hoofd zien van abonnementskosten is een van de gemakkelijkste manieren waarop kleine kosten stilletjes kunnen oplopen. Tussen proefversies van software, streamingtools, cloudopslagruimte, ontwerpapps en verlengingen die niemand zich kan herinneren goedgekeurd te hebben, kunnen terugkerende uitgaven al snel een rommeltje worden.

Houd bij wat uw bedrijf uitgeeft aan abonnementen met de Template.net Subscription Expense Tracker. In tegenstelling tot de andere sjablonen in deze lijst, houdt deze de terugkerende kosten bij die uw bedrijf of team betaalt, niet de abonnementsinkomsten die klanten aan u betalen. Het biedt u een eenvoudig documentformaat om maandelijkse en jaarlijkse abonnementskosten op één plek bij te houden.

Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Maandelijkse uitgaven bijhouden: Maak een lijst van elk abonnement, de kosten, de factureringscyclus en de volgende betalingsdatum, zodat u snel kunt zien wat er wanneer moet worden betaald

Overzicht van jaarlijkse kosten: Bereken de totale jaarlijkse uitgaven voor elk abonnement om dure tools, dubbele apps of verlengingen te identificeren die het overwegen waard zijn

Handmatig inzicht in uitgaven: Gebruik het statische Word-, Google Documenten- of PDF-format om terugkerende kosten vast te leggen zonder dat je een dashboard of installatie van software hoeft uit te voeren

Eenvoudige opzeggingscontrole: Spoor ongebruikte of vergeten abonnementen op voordat ze worden verlengd, van SaaS-tools tot cloudopslagruimte en accounts voor teamsoftware

Ideaal voor: Het bijhouden van wat u aan abonnementen uitgeeft, niet wat uw klanten u betalen.

Als je abonnementsinkomsten wilt bijhouden, gebruik dan in plaats daarvan een van de op inkomsten gerichte sjablonen in deze lijst. Zodra je financiële werkstroom vernieuwingsmeldingen, goedkeuringen of terugkerende follow-ups nodig heeft, stap je over naar de ClickUp-sjabloon voor financieel beheer en combineer je deze met <46>ClickUp-automatiseringen .

Waar te beginnen

Een sjabloon voor inkomsten uit abonnementen helpt teams om terugkerende inkomsten, churn, verlengingen, uitbreidingsmogelijkheden en de klantgezondheid op één plek bij te houden. Met duidelijkere abonnementsstatistieken kunnen teams retentierisico's eerder signaleren en sneller beslissingen nemen over groei.

Veelgestelde vragen

Wekelijkse updates werken het beste voor snel veranderende statistieken zoals MRR en churn. Verlengingsdata en de status van klanten moeten in realtime worden bijgewerkt zodra er wijzigingen plaatsvinden. Maandelijkse afstemming vangt alles op wat er tussendoor is geglipt.

Kan ik een sjabloon voor het bijhouden van inkomsten uit abonnementen gebruiken als ik meerdere prijsniveaus heb?

Ja. De meeste sjablonen ondersteunen inkomstensegmentatie via aangepaste velden. Maak een veld aan voor het abonnementsniveau en filter je weergaven hierop. Zo kun je MRR-, churn- en verlengingspercentages tussen verschillende abonnementen vergelijken zonder aparte trackers te hoeven bouwen.

Wat is het verschil tussen een tool voor het bijhouden van inkomsten uit abonnementen en een CRM?

Een CRM houdt relaties en communicatiegeschiedenis bij. Een tracker voor inkomsten uit abonnementen richt zich op financiële statistieken: MRR, churn, verlengingsdata en betalingsstatus. Deze twee werken het beste samen, en daarom zijn sjablonen zoals de Sales CRM-sjabloon van ClickUp zo handig: ze brengen klantgegevens en het bijhouden van inkomsten samen in één werkruimte.