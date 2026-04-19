Claude Code versus Copilot: welke past bij uw werkstroom?

De keuze tussen Claude Code en Copilot is een van de belangrijkste beslissingen die uw team dit jaar zal nemen. Onderzoek toont aan dat elke toename van 25% in AI-gebruik gekoppeld is aan een afname van 7,2% in de stabiliteit van de oplevering, wat teams bij elke Sprint uren kost.

In dit overzicht wordt beschreven hoe elke tool presteert in echte werkstroomen, zodat je de juiste keuze voor je team kunt maken. Daarnaast bekijken we hoe ClickUp de contextkloof overbrugt bij het gebruik van dit soort AI-tools. 🪄

Claude Code versus GitHub Copilot in één oogopslag

Claude Code is de terminalgebaseerde codeeragent van Anthropic. U beschrijft een taak in gewoon Engels, waarna het uw volledige codebase doorneemt, een plan opstelt en codeaanpassingen levert die direct kunnen worden samengevoegd.

GitHub Copilot is de AI-programmeerpartner van GitHub die in je code-editor is geïntegreerd en regels voorstelt en functies voltooit terwijl je typt.

Het belangrijkste verschil komt neer op drie dingen: waar ze draaien, hoe ze werken en waar ze het beste in zijn. 👀

Functie Claude Code GitHub Copilot Hoofdinterface Terminal CLI Geïntegreerd in IDE (VS Code, JetBrains, Neovim) Contextvenster Tot 1 miljoen tokens met volledige repo-indexering 32.000–128.000 tokens (afhankelijk van het model) Inline autocomplete Nee Ja Agent-modus Terminalgebaseerde, autonome uitvoering in meerdere stappen VS Code-agentmodus met zelfherstellende loops Wijzigingen in meerdere bestanden Plan en voer uit in de volledige opslagplaats Door de ontwikkelaar aangestuurd via de agentmodus GitHub-integratie Git-commando's via de terminal Native PR's, problemen, acties, codeeragent MCP-ondersteuning Meer dan 300 integraties Extensies voor het GitHub-ecosysteem Het meest geschikt voor Complexe autonome taak, grote refactoren Dagelijkse codeersnelheid, editorgerichte teams

🧠 Leuk weetje: AI-coderen is al de norm, niet de uitzondering. Ongeveer 84% van de ontwikkelaars gebruikt AI-tools in hun werkstroom of is van plan dit te gaan doen, wat aantoont dat AI-coderen niet langer experimenteel is, maar mainstream.

Wat is Claude Code?

via Anthropic

Claude Code is de agentische codeertool van Anthropic die in je terminal draait. Je vertelt het in natuurlijke taal wat het moet doen, en het leest je opslagplaats, analyseert de architectuur en voert zelfstandig meerstapswijzigingen uit. Het vraagt je goedkeuring voordat het iets vastlegt.

Voordelen

Agentic execution: Je delegeert een volledige taak. Claude Code leest de opslagplaats, stelt een plan op, brengt wijzigingen aan in de bestanden en levert diffs aan die je kunt goedkeuren

Contextvenster van 1 miljoen tokens: Het kan uw volledige authenticatielaag, API-gateway, databaseschema en testsuite in één sessie bevatten zonder dat u bijhoudt hoe deze met elkaar verbonden zijn

Agententeams: U kunt parallelle subagenten starten met speciale contextvensters om tegelijkertijd aan verschillende onderdelen van een migratie te werken

SWE-bench-prestaties: Het scoort Het scoort 80,86% op SWE-bench , geverifieerd met Opus 4.6, dat het vermogen meet om zelfstandig echte GitHub-problemen op te lossen

MCP-ondersteuning: Dankzij meer dan 300 Dankzij meer dan 300 Model Context Protocol-integraties kan het tijdens de uitvoering live gegevens ophalen uit Slack, Sentry, Linear, PostgreSQL en andere tools

Nadelen

Geen inline autocomplete: Er zijn geen realtime codesuggesties in je editor

Steilere leercurve: Je gaat van 'code schrijven met hulp van AI' naar 'een taak delegeren aan een Je gaat van 'code schrijven met hulp van AI' naar 'een taak delegeren aan een AI-codeeragent '.

Limieten op lagere niveaus: Zware agentgebaseerde werkstroomen vereisen abonnementen op een hoger niveau

Alleen Claude-modellen: Je kunt niet schakelen tussen ChatGPT, Gemini of andere modellen Je kunt niet schakelen tussen ChatGPT, Gemini of andere modellen

🔍 Wist je dat? Uit een open-sourceonderzoek bleek dat de productiviteit van individuele ontwikkelaars slechts met 5,5% toenam, wat aantoont dat dagelijks coderen complexer is dan Taaken in een lab.

Wat is GitHub Copilot?

via GitHub

GitHub Copilot is de AI-codeerassistent van GitHub die in je code-editor is geïntegreerd. Het doet suggesties terwijl je typt, ondersteunt meerdere AI-modellen en sluit direct aan op het GitHub-ecosysteem voor PR-beoordelingen en achtergrondwerk.

Voordelen

Inline autocomplete: realtime suggesties terwijl je typt, die leren van je huidige bestand en codeerpatronen

Ondersteuning voor meerdere modellen: schakel per taak tussen 21 chatmodellen, waaronder Claude Opus, ChatGPT en Gemini, zonder je editor te verlaten

Agentmodus en gespecialiseerde agents: Vier speciaal ontwikkelde agents (Explore, Taak, Code Review, Plan) plus een agent voor coderen op de achtergrond waaraan je problemen kunt toewijzen

Integratie met het GitHub-ecosysteem: native PR-beoordeling, beschrijvingen bij toewijzingen, Code Scanning Autofix en integratie met Actions

Brede IDE-ondersteuning: werkt in VS Code, Visual Studio, JetBrains, Neovim en GitHub Mobile

Nadelen

Kleinere effectieve context: De meeste installaties werken met 32.000 tot 128.000 tokens, wat een limiet is voor het redeneren in grote monorepos

Op ontwikkelaars gericht voor complexe taken: In de agentmodus moet u bij het uitvoeren van werk met meerdere bestanden nog steeds elke cyclus zelf aansturen

Geen afzonderlijke SWE-bench-score: prestatiestatistieken richten zich op snelheid, niet op het zelfstandig voltooien van taken

Limieten voor premiumverzoeken: De agentmodus en functies voor code-review verbruiken premiumverzoeken die worden opgeteld

Vergelijking van functies tussen Claude Code en GitHub Copilot

Nu je weet wat elke tool doet, is de volgende vraag waar de verschillen daadwerkelijk van belang zijn voor je dagelijkse werk. Hier zie je hoe ze zich verhouden op zes vlakken. 🛠️

Functie #1: AI en agentische mogelijkheden

Claude Code

Claude Code maakt gebruik van agentic reasoning om je opslagplaats te lezen, een uitvoeringsplan op te stellen en diffs te genereren, waarna het wacht op je goedkeuring voordat het wordt vastgelegd. Met de functie Agent Teams kun je tegelijkertijd parallelle subagenten uitvoeren op verschillende delen van een grote Taak.

GitHub Copilot

De agentmodus van Copilot in VS Code verwerkt wijzigingen in meerdere bestanden, voert terminalcommando's uit en herstelt zichzelf wanneer tests mislukken.

De ontwikkelaar blijft op de hoogte en begeleidt elke cyclus. Aan de achtergrond-codeeragent kan een GitHub-probleem worden toegewezen en deze werkt asynchroon, waarbij een PR wordt aangemaakt wanneer het klaar is.

🏆 Het oordeel: Claude Code blinkt uit in het autonoom voltooien van taken, waarbij je het werk kunt overdragen en weg kunt lopen. Copilot blinkt uit in interactieve ondersteuning waarbij de ontwikkelaar betrokken blijft en je zelf de touwtjes in handen houdt.

Functie #2: Contextvenster en codebase-herkenning

Claude Code

Dankzij het venster van 1 miljoen tokens kan Claude Code uw volledige codebase samen met ontwerpdocumenten en foutlogboeken in één sessie verwerken. Het maakt gebruik van contextcompressie, d.w.z. het samenvatten van oudere context om ruimte te maken voor nieuwe informatie, om langdurige sessies te beheren zonder de thread kwijt te raken.

GitHub Copilot

Het bereik van 32k-128k van Copilot werkt goed voor coderen op bestands- en functieniveau. Het schrijven van een nieuwe functie, het verhelpen van een bug in een enkel bestand of het genereren van tests voor een module past prima binnen dat bereik.

🏆 Het oordeel: Claude Code heeft een structureel voordeel voor grote monorepos en het opsporen van fouten in meerdere services. Copilot is geschikt voor de meeste dagelijkse code-opdrachten waarbij je in één of twee bestanden werkt.

Functie #3: Wijzigingen in meerdere bestanden en op schaal van de opslagplaats

Claude Code

Claude Code identificeert elk bestand dat moet worden gewijzigd, stelt een plan op dat rekening houdt met afhankelijkheden en past de wijzigingen in de juiste volgorde toe. Teams hebben parallelle agents gebruikt om verschillende onderdelen van een frameworkmigratie tegelijkertijd aan te pakken.

GitHub Copilot

De agentmodus van Copilot doorloopt bestanden en voert tests uit, maar u bepaalt doorgaans de reikwijdte van de taak en controleert elke cyclus. De codeeragent voert specifiekere taken uit wanneer er een probleem aan wordt toegewezen.

🏆 Het oordeel: Claude Code is speciaal ontwikkeld voor wijzigingen op schaal van opslagplaatsen die een volledig begrip van de architectuur vereisen. Copilot kan werk met meerdere bestanden aan, maar vereist meer sturing door de ontwikkelaar.

Functie #4: IDE-integratie en ontwikkelaarservaring

Claude Code

Bij Claude Code moet je een terminal openen en Taaken in natuurlijke taal beschrijven. Voor ontwikkelaars die al git, Docker en make vanaf de opdrachtregel gebruiken, voelt dit natuurlijk aan.

De VS Code-extensie voegt enkele functies toe aan de editor, maar de kernkracht blijft in de CLI.

GitHub Copilot

Copilot is standaard geïntegreerd in VS Code, Visual Studio, JetBrains, Neovim en GitHub Mobile, waardoor het onopvallend in bestaande werkstroomen past. Je installeert de extensie en krijgt meteen suggesties. Je hoeft niet van editor te wisselen.

🏆 Het oordeel: Copilot wint op het gebied van soepele IDE-implementatie. Claude Code is een logische keuze voor backend- en terminal-native ontwikkelaars die denken in termen van taakdelegatie.

Klantverhaal: Atrato AI-codeertools kunnen de implementatie versnellen, maar de oplevering hangt nog steeds af van hoe goed uw team omgaat met vereisten, overdrachten en zichtbaarheid rond de code. Atrato gebruikte ClickUp om de productontwikkeling te centraliseren, de cross-functionele samenwerking te verbeteren en een betrouwbaarder leveringsproces te creëren. Het resultaat: een toename van 30% in de snelheid van productontwikkeling, een afname van 20% in de werkdruk van ontwikkelaars en een verkorting van 24 uur in de MTTR van tickets. ClickUp stelt me niet alleen in staat om projecten op koers te houden en risico's vroegtijdig te signaleren, maar helpt me als individuele bijdrager ook bij mijn dagelijkse taken. ClickUp stelt me niet alleen in staat om projecten op koers te houden en risico's vroegtijdig te signaleren, maar helpt me als individuele bijdrager ook bij mijn dagelijkse taken.

Hoe ClickUp de contextkloof voor AI-codeeragenten overbrugt

Uw AI-codeertool kan geweldige code schrijven. Maar als het niet weet waarom een wijziging belangrijk is – de acceptatiecriteria, de gekoppelde specificatie, de feedback van belanghebbenden die de scope hebben veranderd – werkt het op goed geluk.

De kloof tussen codeertools en de projectcontext is Context Sprawl, en hier verliezen teams tijd met het omzetten van tickets in prompts.

ClickUp brengt je documentatie, taken en ontwikkelingswerkstroomen samen in één werkruimte. Je technische context staat naast je code-werk, zodat updates direct worden weergegeven naarmate projecten zich ontwikkelen.

Laten we nu eens bekijken hoe ClickUp for Software Teams echte codeerwerkstroomen ondersteunt. 👇

Vraag AI alles over je werk

Vraag ClickUp Brain naar de huidige processen binnen uw afdeling

ClickUp Brain is de contextuele AI-laag van je werkruimte en is overal aanwezig. Het verbindt je taken, documenten, chat, vergaderingen en apps van derden zoals GitHub, zodat je vragen in gewone taal kunt stellen en onderbouwde antwoorden krijgt op basis van je daadwerkelijke werkruimtegegevens.

Stel dat een ontwikkelaar halverwege een Sprint aan een project toetreedt.

In plaats van vijf discussiethreads af te speuren om het huidige implementatieproces te begrijpen, typen ze ‘@Brain, wat is ons implementatieproces voor mobiele apps?’ en krijgen ze binnen enkele seconden een antwoord op basis van je documenten, eerdere taakcommentaren en teamdiscussies.

ClickUp Brain neemt ook veel van de operationele rompslomp uit handen die niemand handmatig wil doen:

Genereert AI-stand-ups met een samenvatting van je taken en obstakels van die dag wanneer je inlogt

Wijs taken automatisch toe op basis van werklast, vaardigheden en eerdere projecthistorie

Hiermee kunt u schakelen tussen ChatGPT, Claude Opus, Gemini en meer, afhankelijk van wat de Taak vereist

Schrijft code wanneer daarom wordt gevraagd, op basis van de context van de werkruimte

Vraag ClickUp Brain om code te schrijven voor je projecten

Automatiseer pull-aanvragen met agents

Wijs softwareontwikkelingstaken rechtstreeks toe aan de ClickUp Codegen Agent

Brain geeft antwoorden. Codegen voert ze uit. De Codegen Agent van ClickUp is een AI-ontwikkelaar die in je werkruimte zit. Wijs hem een taak toe of @vermeld hem in een opmerking, en hij leest alles over die taak. Dat omvat de beschrijving, gekoppelde documenten en eerdere opmerkingen, voordat hij ook maar één regel code schrijft. Vervolgens opent hij een productieklaar PR en houdt hij het team op de hoogte.

Dat is het echte verschil met op zichzelf staande AI-codeertools. Tools zoals Claude Code of Copilot beginnen bij nul. Codegen beschikt al over de vereisten, omdat deze deel uitmaken van dezelfde Taak waaraan het is toegewezen.

Stel bijvoorbeeld dat een QA-engineer een bug meldt over een mislukte checkout op mobiel. Ze wijzen deze toe aan de Codegen Agent, die de gekoppelde technische specificatie leest, het probleem traceert, de oplossing schrijft en een PR opent, zonder dat een engineer de context hoeft te kopiëren en te plakken in een aparte tool.

Houd je specificaties up-to-date

Codeeragenten doen beter werk wanneer uw documentatie actueel is en verbonden is aan de taken die ze uitvoeren.

Beheer productdocumentatie in ClickUp Docs

ClickUp Docs is de plek waar je PRD's, technische specificaties, API-referenties en architectuurnotities worden bewaard. Deze zijn rechtstreeks gekoppeld aan de taken en Sprints die ze ondersteunen. Dus wanneer een specificatie verandert, verandert deze in de juiste context. Codegen pikt het op. Ontwikkelaars vinden het. Niemand werkt nog met een PDF die drie weken geleden per e-mail is verstuurd.

Een paar zaken die specifiek voor ontwikkelteams van belang zijn:

Inline-opmerkingen die met één klik worden omgezet in bijgehouden taken

Codeblokken, tabellen, geneste subpagina's en ingesloten media worden allemaal ondersteund

Geïntegreerde ClickUp Brain om documentatie te schrijven, samen te vatten of vragen erover te beantwoorden

Dit is wat een echte gebruiker heeft gedeeld over het gebruik van ClickUp:

Ik vind ClickUp ongelooflijk waardevol omdat het functies samenbrengt op één platform, waardoor al het werk en de communicatie op één plek worden verzameld en ik 100% context krijg. Deze integratie vereenvoudigt het projectmanagement voor mij en verhoogt de efficiëntie en duidelijkheid. Ik ben vooral te spreken over de Brain AI-functie, omdat deze fungeert als een AI-agent die mijn commando's uitvoert en effectief taken voor mij afhandelt. Dit aspect van automatisering is erg nuttig omdat het mijn werkstroom stroomlijnt en handmatig werk vermindert. Bovendien was de eerste installatie van ClickUp heel eenvoudig, waardoor de overstap van andere tools naadloos verliep. Ik waardeer ook dat ClickUp kan worden geïntegreerd met andere tools die ik gebruik, zoals Slack, Open AI en GitHub, waardoor een samenhangende werkomgeving ontstaat. Al met al zou ik ClickUp om deze redenen van harte aan anderen aanbevelen.

Koppel je PR's aan projectmanagement

De GitHub-integratie van ClickUp maakt verbinding met je GitHub-repositories, zodat commits, branches en pull-aanvragen automatisch aan taken worden gekoppeld wanneer je een ClickUp-Taak-ID opneemt in een branchnaam, commitbericht of pull-aanvraag-beschrijving.

Vanaf dat moment ziet je team de PR-status, toewijzingen aan reviewers, wijzigingen in de code en de status bij het samenvoegen direct binnen de Taak, zonder dat er context hoeft te worden gewisseld.

Bekijk de status van GitHub PR's en details over reviewers binnen een gekoppelde ClickUp-taak

Je kunt hier ook ClickUp-automatiseringen op bouwen, bijvoorbeeld als voorbeeld:

Verplaats een taak naar 'In Review' zodra er een PR voor wordt geopend

Markeer het automatisch als 'Klaar' wanneer de PR wordt samengevoegd met de hoofdbranc

Maak een GitHub-probleem aan op basis van een verzonden ClickUp-bugformulier

En aangezien ClickUp Brain inzicht heeft in je GitHub-activiteit, kun je het vragen stellen als 'welke commits zijn aan deze Taak gekoppeld?' en krijg je een concreet antwoord.

Welke AI-codeertool moet u kiezen?

Als je een complexe taak wilt uitbesteden en terug wilt komen bij een diff die klaar is om te worden beoordeeld, dan is Claude Code de juiste keuze.

Als je daarentegen AI-suggesties in je editor wilt integreren zonder iets aan je werkstroom te veranderen, wint GitHub Copilot op het gebied van gebruiksgemak en acceptatie.

Maar welke tool je ook kiest, de code is slechts zo goed als de context erachter. ClickUp biedt je AI-agenten alles wat ze missen: de specificaties, de vereisten, de beslissingen en de volledige projectgeschiedenis, allemaal op één plek.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Kun je Claude Code binnen GitHub Copilot gebruiken?

Ja. Claude Code is beschikbaar als een externe agent binnen de Copilot Pro+ en Enterprise-abonnementen, hoewel veel teams ook alternatieven voor Claude Code verkennen voor verschillende werkstroomen.

Hoe verhoudt Cursor zich tot Claude Code en GitHub Copilot?

Cursor is een AI-native code-editor (een fork van VS Code) die inline-aanvullingen combineert met agentische bewerking van meerdere bestanden, en zich bevindt tussen de IDE-integratie van Copilot en de autonome diepgang van Claude Code.

Welk Copilot-model is het meest geschikt voor programmeertaakken?

Voor complexe redeneringen biedt Claude Opus binnen Copilot sterke prestaties; voor snelle inline-aanvullingen zijn op GPT gebaseerde modellen doorgaans sneller, en met Copilot kunt u per taak van model wisselen.

Ja, Copilot draait in de IDE voor dagelijkse codeerwerkzaamheden, terwijl Claude Code complexe terminaltaken afhandelt, en het toewijzen van werk via ClickUp’s Codegen Agent geeft beide tools automatisch de volledige projectcontext.