Productiviteit van ontwikkelaars meten: Verbeteringstips voor softwareontwikkelingsteams

Michael schrijft 100 regels code per dag, terwijl Dwight er 70 schrijft. Als je wordt gevraagd wie er productiever is, kies je waarschijnlijk voor Michael - hij schrijft immers 30 regels meer per dag en dat zijn meer dan 600 regels per maand! Er is echter een twist: Michael's code is vaak kapot en vereist uitgebreide revisies, terwijl Dwight consequent brandschone code aflevert. 🧑‍💻

Dit toont aan dat het meten van productiviteit van ontwikkelaars niet zo eenvoudig is als kijken wie er meer regels code heeft geschreven. Output is slechts één aspect waarmee rekening moet worden gehouden bij het beoordelen van de productiviteit van uw softwareontwikkelingsteam. Aangezien het meten van productiviteit cruciaal is voor het plannen van werklasten en het instellen van realistische doelen, moet u weten op welke factoren u moet letten.

In dit artikel verklappen we u de geheimen van het meten en productiviteit van ontwikkelaars te meten en /href/ om u te helpen begrijpen waar uw team staat en hoe u het in de juiste richting kunt leiden.

Wat is productiviteit voor ontwikkelaars?

De productiviteit van ontwikkelaars is een maatstaf voor de capaciteit van een softwareontwikkelingsteam om code van hoge kwaliteit te genereren en relevante taken binnen een bepaalde tijd te voltooien.

Hoewel het misschien zo klinkt, gaat productiviteit van ontwikkelaars niet alleen over de individuele prestaties van softwareontwikkelaars - de term verwijst meestal naar de efficiëntie, samenwerking en organisatie van een heel team.

Naast teamgerichte waarden, is een zorgvuldige evaluatie van de kwaliteit van code belangrijk,

tijdmanagement

, de toewijzing van middelen en andere factoren is van cruciaal belang om de productiviteit van softwareontwikkelaars op realistische wijze te meten.

Waarom zou u productiviteit van ontwikkelaars moeten meten?

Op de hoogte zijn van de productiviteit van uw ontwikkelteam is cruciaal voor het bereiken van doelen en het plannen van toekomstige inspanningen. Hier zijn enkele specifieke redenen waarom u de productiviteit van ontwikkelaars zou moeten meten. 👇

Juiste toewijzing van middelen

Als u de productiviteit van softwareontwikkelaars begrijpt, kunt u gemakkelijk gebieden identificeren die extra of minder middelen vereisen, en dit maakt uw werkstromen efficiënter.

Op basis van de productiviteit van ontwikkelaars moet u misschien meer mensen inhuren om een project te voltooien, de tijdlijnen van projecten aanpassen of meer geld investeren in tools die uw team helpen hun taken uit te voeren.

Het potentieel van het team maximaliseren

Sommige softwareontwikkelaars hebben een fantastische databasekennis, anderen kennen elke testprocedure uit het boekje en weer anderen hebben debugging-superkrachten - het is uw taak om hun sterke punten te achterhalen zodat u weloverwogen beslissingen kunt nemen over het toewijzen van taken en het volledige potentieel van het team kunt vrijmaken.

Hetzelfde geldt voor zwakke punten. Als je weet dat een lid van het team moeite heeft met een specifieke taak of project, kun je training en ondersteuning bieden om problemen te overwinnen en vaardigheden te verbeteren.

Kortom, door productiviteit te meten leer je je team beter kennen en kun je uitblinken als manager.

Doelen instellen

Je client vraagt je om een lucratief project binnen een maand te voltooien en jij zegt: natuurlijk, geen probleem. Je realiseert je al snel dat dat onmogelijk is, tenzij je teamleden zichzelf dupliceren en 24 uur per dag werken tot de deadline.

Het probleem hier is dat je de productiviteit van ontwikkelaars niet hebt gemeten. Als je de gemiddelde productiviteit van je team kent, kun je realistische doelen en deadlines instellen en schema's maken die op je capaciteiten zijn afgestemd.

Naast klanttevredenheid is deze realistische instelling van doelen van vitaal belang voor het welzijn van je team. Wanneer de werklast optimaal is, kunnen je medewerkers zich beter concentreren, hun creativiteit uiten en de juiste balans tussen werk en privé bereiken. Als je een bom van strakke deadlines, ontelbare vergaderingen en gekke planningen op je team gooit, zal het werkplezier kelderen en zullen ze zich opgebrand voelen.

Bijhouden van voortgang

Door de productiviteit van softwareontwikkelaars in de loop der tijd te meten en bij te houden, krijgt u gedetailleerd inzicht in trends en patronen. Deze gegevens tonen de algemene toestand van uw organisatie en geven gebieden aan die mogelijk verbetering behoeven.

Het meten van de productiviteit van softwareontwikkeling is ook belangrijk voor

uw belanghebbenden tevreden te houden

. Het presenteren van gegevens die de voortgang van een project laten zien, getuigt van je prestaties als manager en van de collectieve inspanningen van je team.

Hoe de productiviteit van ontwikkelaars meten

Het meten van productiviteit van softwareontwikkelaars wordt vaak gezien als het meten van output. Maar hoeveel werk een ontwikkelaar in een bepaalde tijd aankan, is niet de enige productiviteitsmaatstaf waarop u zich moet richten - voor nauwkeurige resultaten hebt u een combinatie van factoren nodig.

Om te voorkomen dat je je fixeert op de verkeerde maatstaven voor productiviteit van ontwikkelaars of ten prooi valt aan

analyseverlamming

kun je een van de twee populairste raamwerken gebruiken: DORA en SPACE.

DORA raamwerk

Het DevOps Research and Assessment (DORA)-raamwerk heeft zijn naam te danken aan het team van Google dat het raamwerk heeft ontwikkeld. Het meet de prestaties van teams aan de hand van vier metrieken en classificeert de leden op een vierpuntsschaal van slecht presterend tot elite. Het primaire doel van het raamwerk is om knelpunten te identificeren en voortdurende verbetering te vergemakkelijken.

De vier maatstaven voor productiviteit van ontwikkelaars waar het DORA framework zich op richt zijn:

Deployment frequentie: Laat zien hoe vaak je team code uitrolt of eindgebruikers vrijgeeft Lead time voor wijzigingen: Meet de tijd tussen het ontvangen van een verzoek tot codewijziging en de implementatie in productie. Deze metriek helpt je om realistische schema's te maken en te plannen Faalpercentage wijzigingen: Geeft het percentage wijzigingen weer dat productiefouten veroorzaakt, zoals downtime, negatieve gevolgen voor gebruikers of fouten Tijd om service te herstellen: Geeft weer hoe lang het duurt om de service te herstellen na een productiestoring

SPACE-raamwerk

De DORA statistieken bepalen nauwkeurig de collectieve en individuele productiviteit van ontwikkelaars, maar een dergelijk raamwerk heeft een belangrijke tekortkoming: het houdt geen rekening met welzijn. Het SPACE raamwerk is een soort antwoord op de DORA statistieken en biedt een multidimensionale benadering van productiviteit. SPACE is een acroniem voor vijf belangrijke productiviteitsmaatstaven:

Tevredenheid en welzijn: Geeft aan hoe tevreden softwareontwikkelaars zijn met hun werk en of ze hun team zouden aanbevelen aan anderen. Het laat ook zien hoe hun werk hun leven beïnvloedt. Deze metriek is gebaseerd op de aanname dat productiviteit en tevredenheid aan elkaar gerelateerd zijn Prestatie: Meet de resultaten van een ontwikkelaar (de kwaliteit van de code en de impact ervan) Activiteit: Meet de voltooide output over een specifieke periode. Deze metriek zou nooit alleen gebruikt moeten worden-zie het als een puzzelstukje dat past in het bredere plaatje van productiviteit 🧩 Communicatie en samenwerking: Toont de dynamiek van een team, de informatiestromen en de werkstroom probleemoplossing vaardigheden. Het kan ook een beeld geven van de inwerktijd van nieuwe werknemers, transparantie en bewustzijn van prioriteiten - dit zijn allemaal tekenen van een gezond, goed functionerend team Efficiëntie en werkstroom: Meet het vermogen van leden van softwareontwikkelingsteams om te werken en taken te voltooien zonder of met minimale onderbrekingen

Andere maatstaven voor productiviteit van softwareontwikkelaars

Er is geen wet die je dwingt om het DORA- of SPACE-raamwerk te gebruiken. Je kunt andere productiviteitsmaatstaven gebruiken of delen van beide raamwerken combineren - de keuze is aan jou. Wat je ook kiest, zorg ervoor dat de meetgegevens relevant en nauwkeurig zijn. Hier zijn enkele criteria voor het meten van productiviteit van ontwikkelaars:

Story-punten voor nauwkeurigheid van abonnementen

Deze metriek laat zien hoe vaardig u bent in het plannen van uw softwareontwikkelingsproces en helpt u dit te verbeteren. Het vergelijkt het totale aantal

verhaalpunten

je hebt gepland in een iteratie tegen de story points die je hebt Voltooid. Nauwkeurig plannen stelt je in staat om de capaciteiten van je team te begrijpen en goede voorspellingen te doen over hoeveel werk je in de toekomst aankunt.

Cyclustijd om productiviteit van teams te meten

Deze metriek komt uit lean manufacturing en geeft de tijd weer vanaf de eerste toewijzing van een deel code door een ontwikkelaar tot de deployment (productierelease). Eenvoudig gezegd,

cyclustijd

laat zien hoe lang het duurt voordat een ontwikkelaar werk voltooit vanaf het moment dat hij begint en is een belangrijke indicator voor zijn snelheid.

Je wilt dat de cyclustijd zo kort mogelijk is zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit.

Code churn voor het meten van resultaten

Code churn gaat hand in hand met de activiteit van een ontwikkelaar. Het toont het percentage code dat moet worden gewijzigd.

Een ontwikkelaar kan duizenden regels code schrijven, maar zo'n hoge output is waardeloos als het percentage code churn te hoog is. Dit leidt tot een hoge technische schuld, wat duur is voor elk bedrijf in de technologiesector.

Veelvoorkomende obstakels voor de productiviteit van ontwikkelaars en manieren om ze te overwinnen

Om een hoge productiviteit van ontwikkelaars te bereiken en te behouden, moet u begrijpen met welke typische uitdagingen ontwikkelaars te maken krijgen die hun harde werk en focus kunnen ondermijnen. Als manager moet u deze uitdagingen beperken en een ontwikkelomgeving creëren waarin uw team kan gedijen. 🌼

Hier volgen de meest voorkomende obstakels die productiviteit in de weg staan en de beste hulpmiddelen en praktijken om ze te overwinnen:

Geef prioriteit aan communicatie en samenwerking

Zonder

goede communicatie en samenwerking

wordt je software-ontwikkelingsteam vastgezogen in een zwart gat van misverstanden, inefficiënte werkstromen en vertragingen. Dit geldt vooral voor hybride of

teams op afstand

-Ze hebben niet het voorrecht om dezelfde fysieke ruimte met hun collega's te delen.

Een manier om deze uitdaging te verkleinen is om je team te voorzien van kwalitatieve

samenwerkingstools

om hen te helpen in realtime samen te werken en de laatste wijzigingen bij te houden.

Regelmatige vergaderingen

zijn ook van vitaal belang - ze houden iedereen op de hoogte en zijn fantastisch om lopende problemen te bespreken die de productiviteit kunnen belemmeren.

Het is de moeite waard om aan te tonen dat het gebruik van het beste samenwerkingsplatform en het houden van talloze vergaderingen je team niet kan instellen op succes als de

teamdynamiek

niet goed zijn. Moedig uw medewerkers aan om hun stem te laten horen en te delen wat ze denken - zij zijn tenslotte degenen die in de frontlinie staan en zouden een stem moeten hebben in beslissingen die hen aangaan.

Contextverandering voorkomen

Als uw ontwikkelaars voortdurend jongleren met meerdere Taken en projecten en springen tussen tientallen

apps om dingen Klaar te krijgen

zullen ze op een gegeven moment wel doorbranden.

Contextverandering

is de niet zo stille

moordenaar van productiviteit

en een enorme trigger voor stress.

U kunt uw ontwikkelaars helpen om zo min mogelijk van context te wisselen door gelijksoortige taken te groeperen, prioriteiten te stellen en schema's te maken waar ze niet gek van worden.

Adviseer ontwikkelaars om tijd vrij te maken om vragen van collega's te beantwoorden of vergaderingen bij te wonen. Op die manier kunnen ze zich op hun werk concentreren zonder voortdurend onderbroken te worden.

Vermijd het wisselen tussen tools en apps met een alles-in-één

platform voor projectmanagement

dekking

voortgang bijhouden

,

taakorganisatie

, samenwerking, communicatie en andere doeleinden die je team nodig kan hebben.

Efficiënt abonnement

Slecht

middelentoewijzing

ongedefinieerd project

doelen en objectieven

en onduidelijke rollen zijn allemaal ingrediënten voor een chaotische, onproductieve omgeving. Als u wilt dat uw ontwikkelaars uitblinken in hun werk, dan moet u hen instellen op succes met nauwgezette Taak- en

project planning

vaardigheden.

Definieer duidelijk elk element van een taak of project, wijs rollen en taken toe, stel prioriteiten en bewaak de voortgang. Nogmaals, de beste manier om dit te doen is een

krachtig hulpmiddel voor softwareontwikkeling

met meerdere weergaven, aangepaste velden en sjablonen die het plannen en inplannen tot een fluitje van een cent maken. Gelukkig laten we je kennismaken met een platform dat dit alles en nog veel meer biedt!

ClickUp gebruiken om de productiviteit van ontwikkelaars te meten en te verbeteren

Als hoog beoordeeld

project- en projectmanagement

platform,

ClickUp

biedt alles wat u nodig hebt om de productiviteit van ontwikkelaars te meten, te controleren en te verbeteren. De vele functies helpen u om veelvoorkomende obstakels te overwinnen en een samenwerkingsvriendelijke en transparante werkomgeving te creëren.

Laten we eens kijken naar enkele van de beste tools en functies van ClickUp en zien waarom ze een fantastische keuze zijn om uw productiviteit te verhogen

softwareontwikkeling

productiviteit:

ClickUp weergaven

ClickUp biedt aan

15+ weergaven van projecten

zo kunt u uw werk vanuit verschillende perspectieven benaderen en problemen in een vroege fase opsporen.

Gebruik de

Lijstweergave

taken toewijzen, organiseren en prioriteren. Profiteer van

ClickUp aangepaste velden

binnen deze weergave om details over elke Taak te geven. Voeg start- en deadlines voor projecten toe, upload bestanden, beoordeel taken en maak relaties tussen taken om je workflows efficiënt te houden. Gebruik het aangepaste veld Voortgang om de voortgang van subtaken, checklists of toegewezen opmerkingen te volgen. 💯

Ga naar de actiewerkbalk in de lijstweergave van ClickUp 3.0 om snel te schakelen tussen lijsten, documenten en meer

Een andere weergave die u zeker zal bevallen is de

ClickUp Werklastweergave

. Begrijp de capaciteit van uw team, maak realistische planningen en wijs de juiste resources toe om ervoor te zorgen dat uw ontwikkelaars niet overweldigd worden.

Met deze weergave kun je eenvoudig bepalen of je softwareontwikkelingsteam een nieuw lid nodig heeft en of je klaar bent voor een nieuw project. Naarmate je meer gegevens toevoegt aan de werklastweergave, krijg je een kristalhelder beeld van de productiviteit van je team. 🖼️

Bekijk de werklast van teams in één oogopslag om taken beter te delegeren of herverdelen en snel te begrijpen wie er onder of over capaciteit zit

Verwijder communicatiebarrières met de

ClickUp Weergave chatten

. Deze weergave tilt samenwerking naar een hoger niveau - met realtime berichten, tags, @mentions en opmerkingen kunt u de leden van uw softwareontwikkelingsteam op de hoogte houden van de meest recente wijzigingen en iedereen op dezelfde pagina houden. Omdat de weergave in ClickUp leeft, kunt u afscheid nemen van storende contextwisselingen. 👋

Voeg leden van een team toe aan discussies en werk samen met ClickUp Chat in één ruimte en voorkom dat u van de ene software naar de andere moet gaan

ClickUp Dashboards

Stel uw missiecontrolecentrum in en zorg ervoor dat er geen informatie door de mazen van het net glipt met

ClickUp Dashboards

.

Deze functie is ideaal voor

het bijhouden van Sprints voor ontwikkeling

-Gebruik het om story points en werklasten bij te houden, problemen te identificeren en gedetailleerd inzicht te krijgen in de productiviteit van je team.

Dashboards kunnen u helpen bij het visualiseren van resources om verspilling te elimineren en ervoor te zorgen dat uw werkstromen functioneren als een Zwitsers horloge. ⌚

De schoonheid van ClickUp Dashboards ligt in hun aanpasbaarheid - kies uit 50+ kaarten en personaliseer grafieken om in te zoomen op een specifiek gebied en de productiviteit van ontwikkelaars te meten.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Dashboard-Bugs-per-view-and-tasks-per-status.png ClickUp 3.0 Dashboards Bugs per weergave en Taken per status /%img/

Maak gedetailleerde dashboards en voeg eenvoudig kaarten toe om de voortgang van Sprintpunten, taken per status en bugs per weergave weer te geven

ClickUp sjablonen

Met ClickUp kunt u hele werkstromen en projecten vanaf de grond opbouwen. Maar het biedt ook een handige snelkoppeling voor diegenen die geen tijd hebben om alles vanaf nul te beginnen - ClickUp sjablonen.

De bibliotheek van ClickUp biedt het volgende 1.000+ sjablonen voor verschillende doeleinden, van marketingplannen naar projectmanagement en menselijke hulpbronnen .

Als u de productiviteit van ontwikkelaars wilt bijhouden en meten, bevelen wij de ClickUp sjabloon voor het bijhouden van KPI's voor ontwikkelaars . Gebruik het om de

KPI's aan te passen die u wilt bijhouden

en bewaak de prestaties van teams en individuen om er zeker van te zijn dat alles volgens abonnement verloopt. De rijke inzichten van het sjabloon helpen u inefficiënties te ontdekken en uw middelen te maximaliseren om kwaliteit te leveren en doelen te bereiken. 🎯

Pas de KPI's aan die u wilt bijhouden en houd de productiviteit van ontwikkelaars in de gaten met het ClickUp Developers KPI Tracking Template

Een ander sjabloon dat het bekijken waard is, is de

ClickUp sjabloon voor softwareontwikkeling

. Met dit multifunctionele sjabloon kunt u

roadmaps voor producten maken

lijsten voor het uitvoeren van taken en backlogs. Gebruik het om verschillende scenario's te testen,

bugs bij te houden en te rapporteren

en Sprints gemakkelijk beheren.

Gebruik het ClickUp sjabloon voor softwareontwikkeling om Sprints bij te houden en te beheren en productroadmaps en backlogs te bouwen

ClickUp Whiteboards

ClickUp weet dat samenwerking de sleutel is tot een functionele werkomgeving en een hoge productiviteit, en een van de beste manieren om dit te stimuleren is met

ClickUp Whiteboards

.

Whiteboards zijn digitale canvassen waarmee u en uw team in een paar klikken kunnen brainstormen, strategieën uitzetten, communiceren en ideeën omzetten in realiteit. Je kunt schrijven, tekenen, afbeeldingen en koppelingen toevoegen, verbindingen tussen objecten maken en plakbriefjes toevoegen om je gedachten over te brengen.

Het drag-and-drop ontwerp maakt ClickUp Whiteboards gemakkelijk te gebruiken, en omdat elke verandering in realtime gebeurt, kunt u er 100% op vertrouwen dat u niets zult missen.

Whiteboards kunnen wisselen tussen contexten tot een minimum beperken: maak taken direct vanaf uw Whiteboard en zorg voor meer context door koppelingen met documenten en bestanden, zodat uw werk op één plaats blijft. ✅

Visueel samenwerken met teamleden binnen de ClickUp Whiteboards om te brainstormen en ideeën om te zetten in bruikbare items

ClickUp Automatiseringen

Verspilt uw software-engineeringteam tijd aan repetitieve Taken die hun energie wegzuigen, hun productiviteit verminderen en gaten in uw budget boren?

Met

ClickUp Automatiseringen

kunt u afscheid nemen van verspilling van middelen en uw team in staat stellen zich te concentreren op taken die de meeste waarde opleveren.

ClickUp biedt 100+ vooraf gebouwde automatiseringen voor verschillende doeleinden, waaronder het wijzigen van statussen, het toewijzen van taken, het toewijzen van teamgenoten en het plaatsen van opmerkingen.

U kunt ook uw eigen automatiseringen bouwen door deze aan te passen:

Triggers : Gebeurtenissen die je automatisering starten

: Gebeurtenissen die je automatisering starten Voorwaarden : Criteria waaraan moet worden voldaan om de automatisering te laten plaatsvinden

: Criteria waaraan moet worden voldaan om de automatisering te laten plaatsvinden Acties: Gebeurtenissen die plaatsvinden wanneer de automatisering in gang wordt gezet

Als je een automatisering wilt gebruiken die in verbinding staat met een andere app, zul je blij zijn om te weten dat ClickUp integratie-automatiseringen biedt. Het platform ondersteunt automatiseringen van apps zoals Calendly, GitHub, HubSpot en Twilio.

Snel weergave en beheer van actieve en inactieve automatiseringen in ruimtes met updates en beschrijvingen van gebruikers

Hogere productiviteit voor ontwikkelaars met ClickUp

Het meten en verbeteren van de productiviteit van ontwikkelaars vereist een multidimensionale aanpak, omdat u verschillende statistieken moet analyseren en obstakels moet verwijderen die de werkstromen belasten.

Met ClickUp kunt u de prestaties van uw ontwikkelaars vanuit verschillende invalshoeken bekijken en visuele weergaven krijgen van de collectieve en individuele productiviteit van ontwikkelaars. Het platform voorziet u ook van tools om belemmeringen weg te nemen en een stress- en afleidingsvrije omgeving te creëren waarin ontwikkelaars hun vaardigheden kunnen laten zien. 💪

