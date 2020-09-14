Hoe we vertrouwen opbouwen door naleving van SOC 2

Veiligheid en privacy voor al onze gebruikers hebben bij ClickUp onze hoogste prioriteit.

We willen u niet alleen helpen om uw productiviteit te verhogen, maar zetten ons er ook voor in dat u erop kunt vertrouwen dat het werk dat u op ons platform verricht altijd veilig en met voldoende veiligheid is .

Daarom zijn we ontzettend verheugd te kunnen melden dat we onze toonaangevende auditverklaring hebben behaald voor de SOC 2 Trust Services Principles, gericht op veiligheid.

Oké, maar wat betekent dat allemaal voor jou?

Dit is wat SOC 2-compliance inhoudt, hoe we dit hebben bereikt en wat we doen om het hoogste niveau van vertrouwen en veiligheid te bieden aan de meest productieve mensen ter wereld: jullie!

Wat is SOC 2?

In feite is het een van de meest begeerde prestaties op het gebied van veiligheid in de softwarewereld. Het is het resultaat van een niet-aflatende inzet om ervoor te zorgen dat onze systemen, servers en producten toonaangevend zijn op het gebied van veiligheid en naleving.

Service Organization Controls (SOC 2) is een audit en verklaring voor de veiligheid die speciaal is ontwikkeld voor SaaS-bedrijven die klantgegevens beheren.

Organisaties en gebruikers moeten erop kunnen vertrouwen dat hun gegevens bij een SaaS-provider in veilige handen zijn. Daarom werken we nauw samen met Schellman, een toonaangevende provider van attestatie- en compliance-diensten, om onze organisatorische en technologische controles onafhankelijk te laten controleren en verifiëren. De controle door Schellman vindt plaats volgens het SOC 2-compliancekader van het American Institute of Certified Public Accountants ( AICPA ).

Hoe heeft ClickUp SOC 2 Type 1 behaald?

SOC 2 is een van de toonaangevende normen op het gebied van SaaS-veiligheid. Deze verklaring wordt pas afgegeven na een grondig en regelmatig auditproces dat betrekking heeft op de vijf vertrouwens- en integriteitsprincipes van de AICPA:

Veiligheid : bescherming tegen ongeoorloofde toegang

Beschikbaarheid : ervoor zorgen dat het systeem beschikbaar is voor gebruik

Verwerkingsintegriteit: de systeemverwerking is voltooid, nauwkeurig, tijdig en geautoriseerd

Vertrouwelijkheid : informatie die als vertrouwelijk is aangemerkt, wordt beschermd zoals toegezegd of overeengekomen

Privacy: persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt, bewaard, openbaar gemaakt en vernietigd in overeenstemming met de toezeggingen in de privacyverklaring van de organisatie en met de criteria die zijn vastgelegd in de algemeen aanvaarde privacybeginselen van de AICPA en de CICA (Canadian Institute of Chartered Accountants)

Het kader voor de controle en het verkrijgen van de SOC 2-verklaring is zo uitgebreid dat veel financiële, overheids- en medische instellingen uitsluitend samenwerken met providers die onder deze verklaring vallen.

SOC 2 Type 1 versus SOC 2 Type 2

Het is belangrijk om te weten dat SOC 2-rapporten in twee verschillende varianten bestaan: Type 1 en Type 2.

Onze SOC 2-verklaring valt onder de eerste categorie (Type 1), wat betekent dat uit SOC 2-rapporten blijkt dat ons platform op de juiste wijze is ontworpen om uw gegevens te beveiligen. ClickUp werkt momenteel aan SOC 2 Type 2 en zal in het nieuwe jaar meer nieuws hierover delen.

Dit betekent dat we de strengste maatregelen voor veiligheid hanteren om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig, vertrouwelijk, accuraat en altijd privé blijven — en dat deze veiligheid bovendien door een onafhankelijke derde partij wordt gecontroleerd en geverifieerd.

Onze voortdurende toewijding aan uw veiligheid

Als je ClickUp gebruikt, weten we dat je ons je vertrouwen schenkt. Daarom is jouw veiligheid voor ons de hoogste prioriteit.

We blijven ons inzetten om uw vertrouwen te winnen door:

Onze SOC 2-verklaring is slechts de nieuwste mijlpaal in het nakomen van onze belofte. Want uiteindelijk hebben we ClickUp ontwikkeld om u in staat te stellen meer gedaan te krijgen — zonder dat u zich ooit zorgen hoeft te maken dat uw gegevens of informatie worden misbruikt.

