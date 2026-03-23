Heb je ooit een prompt gemaakt die perfect werkte... om vervolgens te zien dat deze niet meer werkte zodra iemand anders hem hergebruikte?

Want het moeilijkste is niet het schrijven van een goede prompt. Het is ervoor zorgen dat de prompt correct blijft wanneer de context verandert, versies verschillen of modellen zich anders gedragen. Prompts beginnen als experimenten, maar teams hebben ze nodig om te functioneren als bedrijfsmiddelen: beoordeeld, herbruikbaar en veilig om in dagelijkse werkstroomimplementaties te implementeren.

Maak kennis met PromptOps-sjablonen. Ze bieden je een herhaalbare structuur voor het maken, testen, documenteren, goedkeuren en verbeteren van prompts in de loop van de tijd.

In deze blogpost laten we je 10 ClickUp PromptOps-sjablonen voor AI-werkstroomen zien die je kunt kopiëren, aanpassen en hergebruiken.

PromptOps-sjablonen in één oogopslag

Hier volgt een kort overzicht van de PromptOps-sjablonen die in deze gids aan bod komen en het deel van de prompt-levenscyclus dat elk sjabloon helpt standaardiseren.

Wat is PromptOps?

PromptOps (afkorting van Prompt Operations) is de praktijk waarbij technische en operationele nauwkeurigheid wordt toegepast op de levenscyclus van prompts die worden gebruikt met grote taalmodellen (LLM's). Het is als het ware 'DevOps voor prompts' en zorgt voor systematische processen voor het schrijven, testen, versiebeheer, implementeren en monitoren van prompts.

PromptOps omvat doorgaans:

Versiebeheer en bijhouden van wijzigingen voor prompts

Testen en evalueren aan de hand van steekproefinvoer

Vergelijking van promptvarianten

Implementatie en terugdraaien

Monitoring van output in productie

Governance, goedkeuringen en nalevingsdocumentatie

✨ Bonus: Hier is een voorproefje van een PromptOps-werkstroom 👇 Maken: Een Een prompt-engineer stelt een nieuwe prompt op of werkt een bestaande prompt bij in een ontwikkelomgeving

Versie en beoordeling: De prompt wordt opgeslagen in De prompt wordt opgeslagen in versiebeheer , beoordeeld door teamgenoten en gedocumenteerd voor traceerbaarheid

Testen en evalueren: geautomatiseerde controles beoordelen de kwaliteit, consistentie, veiligheid en kosten van de respons vóór de release

Release: Een implementatiewerkstroom stuurt de goedgekeurde prompt naar de staging- of productieomgeving

Monitor: Teams houden de kwaliteit, betrouwbaarheid en het gebruik van de output bij om problemen vroegtijdig op te sporen

Verfijnen: Inzichten uit evaluaties, feedback van gebruikers en productieprestaties vormen de leidraad voor de volgende reeks verbeteringen

🧠 Leuk weetje: Alan Turing schetste het kernidee achter machine-intelligentie nog voordat AI zelfs maar een naam had. In 1950 stelde hij het 'imitatie-spel' voor, en in latere aantekeningen op dat artikel merkt hij op dat hij dacht dat machines rond het jaar 2000 menselijke juryleden in ongeveer 30% van de gevallen zouden kunnen misleiden na vijf minuten ondervragen.

10 ClickUp PromptOps-sjablonen voor AI-werkstroomen

Het beheren van prompts in een aparte spreadsheet of een speciale tool dwingt je team om voortdurend van tabblad te wisselen. Deze wrijving verstoort de focus en zorgt ervoor dat mensen uiteindelijk helemaal stoppen met het gebruik van de promptbibliotheek.

Houd je prompts precies daar waar je werk plaatsvindt met ClickUp. Voer prompts rechtstreeks vanuit je werkruimte uit en zet natuurlijke taal om in een actieve werkstroom zonder het platform ooit te verlaten. Je team neemt AI naadloos over omdat de sjablonen direct in hun dagelijkse taken en AI-werkstroom zijn geïntegreerd.

Laten we dus eens kijken naar de beste sjablonen om je te helpen bij het standaardiseren van AI-werkstroomen. 👇

1. ChatGPT-prompts voor projectmanagement-sjabloon van ClickUp

Projectmanagers zouden niet elke week opnieuw dezelfde update, briefing of vergaderverslag moeten hoeven opstellen. Maar wanneer nuttige prompts verspreid staan in willekeurige aantekeningen of iemands browserbladwijzers, moet het team uiteindelijk werk opnieuw doen in plaats van het te standaardiseren.

De ChatGPT Prompts voor projectmanagement-sjabloon van ClickUp biedt projectteams een gedeelde promptbibliotheek binnen ClickUp Docs. Dat betekent dat je meest bruikbare prompts voor terugkerende projectwerkzaamheden gedocumenteerd, herbruikbaar en gemakkelijk toegankelijk blijven in de werkstroom, in plaats van verloren te raken tussen tabbladen en tools.

Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Standaardiseer terugkerend PM-werk: Gebruik meer dan 190 vooraf opgestelde prompts voor veelvoorkomende deliverables zoals projectbriefings, updates voor belanghebbenden en retrospectieven

Houd prompts in de juiste context: Sla je promptbibliotheek op in ClickUp Docs, samen met de rest van je projectkennis, zodat teams weten waar ze deze kunnen vinden en hergebruiken

Risicoregisterbouwer: Beschrijf de Beschrijf de omvang van het project om een formatte risicotabel te ontvangen met waarschijnlijkheids- en impactbeoordelingen

✅ Ideaal voor: Projectmanagers en PMO-leiders die herhaalbare, door AI ondersteunde werkstroomen opzetten.

Wilt u zien hoe sjablonen de werkstroom van de projectplanning in ClickUp stroomlijnen? We hebben een uitleg voor u:

2. ChatGPT-prompts voor productmanagement-sjabloon van ClickUp

Maak herbruikbare productprompts die zijn gekoppeld aan de context van functies met de ChatGPT Prompts for Product Management-sjabloon van ClickUp

Prompts voor productmanagement werken het beste wanneer ze het volledige plaatje weergeven, inclusief gebruikersprofielen, bedrijfsdoelen en technische beperkingen. Zonder die context kan zelfs een krachtige prompt output genereren die te algemeen lijkt om bruikbaar te zijn.

De ChatGPT Prompts for Product Management-sjabloon van ClickUp helpt teams prompts op één plek te organiseren, waardoor ze gemakkelijker kunnen worden hergebruikt, verfijnd en toegepast op daadwerkelijk productwerk.

Je kunt de sjabloon koppelen aan relevante ClickUp-taken en ondersteunende documenten voor een specifieke functie, epic of initiatief. Op die manier heeft je team één centrale plek om vanuit te werken bij het gebruik van AI voor terugkerende producttaken, waarbij de relevante projectcontext gemakkelijk toegankelijk is.

Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Centraliseer prompts: Bewaar meer dan 130 prompts voor productmanagement in één ClickUp-document in plaats van ze verspreid te hebben over aantekeningen, chats en tabbladen

Vind prompts sneller: Groepeer prompts op basis van producttoepassingen, zodat je team snel naar prompts voor ontwerp, planning, onderzoek en documentatie kan gaan

Standaardiseer AI-werkstroomen: Maak van eenmalige prompts een herhaalbaar systeem dat je team in de loop van de tijd kan hergebruiken, verfijnen en verbeteren

✅ Ideaal voor: Productmanagers en productops-specialisten die herbruikbare AI-werkstroomen bouwen voor PRD's, onderzoek, releaseplanning en documentatie voor functies.

🚀 Het voordeel van ClickUp: Heb je ooit meegemaakt dat een 'perfecte' productprompt na een paar Sprints plotseling generieke output begon te produceren? Dat is prompt drift – en dat is precies wat PromptOps moet voorkomen. Voeg een ClickUp Super Agent toe aan je promptbibliotheek, zodat elke run de nieuwste context (PRD's, gekoppelde taken, beslissingen, beperkingen) ophaalt, controleert op hiaten en snel een consistent concept produceert. Je kunt de Agent ook direct bijwerken naarmate je werkstroom evolueert. Dat betekent dat je de instructies kunt aanpassen, kunt wijzigen wat er wordt gemonitord of nieuwe triggers kunt toevoegen. Zo blijft je prompt-werkstroom nauwkeurig, herhaalbaar en klaar voor verandering. Over convergentie gesproken! 🤝 Versnel werkstroomen met Super Agents in ClickUp

3. ChatGPT-prompts voor engineering-sjabloon van ClickUp

Leg herbruikbare engineering-prompts vast voor debugging en documentatie met de ChatGPT Prompts for Engineering-sjabloon van ClickUp

Een sterke engineering-prompt kan tijd besparen bij het opsporen van fouten, de documentatie versnellen en ontwikkelaars helpen om repetitief technisch werk sneller af te ronden.

De ChatGPT Prompts for Engineering-sjabloon van ClickUp biedt teams een prompt-opslagplaats die is georganiseerd op basis van alle engineering-use cases, met meer dan 200 prompts. In plaats van dat teams moeten onthouden wat werkte, krijg je een gedeeld systeem voor het verzamelen, hergebruiken en verbeteren van prompts voor code-werk, bugrapporten en andere werkstroomen.

Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Leg beproefde prompts vast: Sla waardevolle prompts voor codering, foutopsporing en technische rapportages op voordat ze verdwijnen in chats of persoonlijke documenten

Gebruik testen en visualiseren: Gebruik Gebruik ClickUp dashboards om bij te houden hoe prompts worden gebruikt in engineering-werkstroomen en te ontdekken welke benaderingen het waard zijn om te standaardiseren

Automatiseer terugkerende taken: Gebruik Gebruik ClickUp-automatiseringen om promptgestuurde taken te koppelen aan terugkerende engineering-werkstroomen en handmatige overdrachten te verminderen

✅ Ideaal voor: Engineeringteams en senior ontwikkelaars die herhaalbare AI-werkstroomen creëren voor debugging, het genereren van code en het delen van technische kennis.

✨ Bonus: Wanneer een van je engineering-prompts een echte oplossing oplevert, stuur deze dan direct door naar ClickUp Codegen. Maak een vermelding van @codegen (of wijs Codegen toe aan de Taak), en het kan de context gebruiken om de code te genereren, vragen te beantwoorden en zelfs een PR aan te maken. Zet beproefde engineering-prompts om in code en PR's met ClickUp Codegen

📮 ClickUp Insight: 62% van de respondenten zegt regelmatig betrokken te raken bij incidenten of escalaties. Wanneer er geen escalatiepaden zijn gedefinieerd, komen urgente problemen vaak bij dezelfde paar mensen terecht. Na verloop van tijd worden zij het onofficiële vangnet voor alles wat misgaat. Gestructureerde escalatieregels zorgen voor de verdeling van de belasting. ClickUp-automatiseringen kunnen incidenten doorsturen op basis van prioriteit of statuswijzigingen, terwijl Super Agents routinematige follow-ups of taken met een lage ernstgraad afhandelen.

4. ChatGPT-prompts voor HR-sjabloon van ClickUp

Beveilig gevoelige HR-prompts en stel een limiet voor toegang in met de ChatGPT Prompts for HR-sjabloon van ClickUp

HR-werkstroomen bevatten zeer gevoelige, persoonsgerelateerde informatie die nooit in persoonlijke AI-accounts mag worden geplakt.

Bewaar deze vertrouwelijke gegevens veilig in de ChatGPT Prompts for HR-sjabloon van ClickUp.

U kunt bovendien ClickUp-toestemmingen gebruiken om de weergave- en bewerkingsrechten te beperken, zodat gevoelige prompts veilig binnen de werkruimte blijven. Op deze manier kan uw HR-team de volledige kracht van AI-operaties benutten zonder de privacy van medewerkers in gevaar te brengen.

Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Organiseer prompts per werkstroom: Gebruik Gebruik ClickUp-weergaven om HR-prompts te structureren op basis van categorieën zoals onboarding, updates van het werknemershandboek, loopbaanontwikkeling en gedragsgerelateerde werkstroomen

Set met interviewvragen: Voer de rol en de competenties in om gerichte gedragsgerichte vragen te ontvangen

Checklistbouwer voor onboarding: Voeg de afdeling en startdatum toe om een week-voor-weekplan voor nieuwe medewerkers te krijgen

✅ Ideaal voor: HR-managers, People Ops-specialisten en interne talentteams die zich bezighouden met herhaalbare, gevoelige AI-ondersteunde werkstroomen.

🧠 Leuk weetje: Het is niet nieuw dat AI mensen verrast met een onverwachte zet. DeepMind zegt dat de legendarische zet 37 van AlphaGo slechts een kans van 1 op 10.000 had om door een mens te worden gespeeld, en het werd een van de meest iconische momenten in de geschiedenis van AI.

5. ChatGPT-prompts voor schrijfsjabloon door ClickUp

Verfijn samen de prompts voor de merkstem met de ChatGPT Prompts for Writing-sjabloon van ClickUp

Generieke AI-prompts voor het aanmaken van content produceren generieke, robotachtige teksten die de unieke stem van je merk volledig missen.

Sla je richtlijnen voor de merkstem samen met ondersteunde prompts op in de ChatGPT Prompts for Writing-sjabloon van ClickUp. En het beste? Je kunt ze samen in realtime verfijnen. Dit betekent dat al je schrijvers en editors tegelijkertijd toonbeschrijvingen en voorbeeldzinnen kunnen bijwerken. Wijzigingen worden in realtime weergegeven, zodat je team altijd met de meest recente versie van de prompt werkt.

Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Blog-opzetgenerator: Voer het target-zoekwoord en de doelgroep in om met ClickUp Brain een opzet te krijgen met suggesties voor specifieke invalshoeken

Organiseer prompts op format: Groepeer schrijfopdrachten voor blogs, biografieën, boeken, argumenten en meer in één doorzoekbaar document

Verfijn prompts samen: Gebruik ClickUp-documenten om richtlijnen voor de toon, voorbeelden en de formulering van prompts gezamenlijk en in realtime bij te werken

✅ Ideaal voor: Contentleads, merkteams en redactiemanagers die AI-werkstroomen opzetten voor het aanmaken van merkconforme content.

💡 Pro-tip: Gebruik de ClickUp AI-balk om precies de context op te halen die een schrijver nodig heeft: je nieuwste wiki met merkstem, het goedgekeurde 'schrijfprompt'-document en de gekoppelde campagnetaken. Start deze in ClickUp met Cmd + K / Ctrl + K. In de desktop-app kun je ook Cmd + J / Ctrl + J gebruiken om te zoeken en AI vragen vanaf elke plek op je computer. Haal goedgekeurde schrijfcontext sneller op met de ClickUp AI-opdrachtbalk

6. ChatGPT-prompts voor financiën-sjabloon van ClickUp

Volg beoordeelde financiële prompts door de goedkeuringsfasen met de ChatGPT Prompts for Finance-sjabloon van ClickUp

Wanneer je team AI gebruikt voor budgetaantekeningen, commentaar op afwijkingen of rapportages, komt de uitdaging neer op het identificeren van beoordeelde prompts, actuele versies en veilige hergebruiksmogelijkheden.

De ChatGPT Prompts for Finance-sjabloon van ClickUp helpt je die promptbibliotheek binnen een documentframework te beheren. Je kunt financiële prompts groeperen op basis van use cases, ze in de loop van de tijd verfijnen en een beter beheersbaar systeem creëren voor herhaalbaar AI-werk.

Combineer dit met ClickUp aangepaste statussen om prompts door fasen te leiden zoals Concept, In behandeling, Goedgekeurd of Afgewezen.

Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Generator voor kwartaalverslagen: Voer belangrijke statistieken in om een voor het management geschikte samenvatting te krijgen waarin aannames expliciet worden aangegeven

Uitleg over variantieanalyse: Voeg de items en werkelijke cijfers toe om uitleg in natuurlijke taal te krijgen over budgetafwijkingen

Ondersteuning voor financiële werkstroom: Met Met ClickUp for Finance Teams kunt u uw promptbibliotheek koppelen aan rapportage-cycli, goedkeuringsprocessen en dashboards die worden gebruikt bij budgettering en financiële activiteiten

✅ Ideaal voor: FP&A-managers, boekhoudteams en leidinggevenden op het gebied van financiële operaties die gecontroleerde AI-werkstroomen opzetten voor rapportage en analyse.

🎥 AI verandert vandaag de dag het hele boekhoudtraject voor financiële teams. Van voorspellende analyses tot audits, het is overal aanwezig en zorgt ervoor dat werkstroomsoepeler verloopt met behoud van nauwkeurigheid. Wilt u het in actie zien? Bekijk deze video:

7. Gemini Prompts-sjabloon van ClickUp

Standaardiseer het gebruik van Gemini-prompts binnen teams met de Gemini Prompts-sjabloon van ClickUp

Verschillende AI-modellen reageren verschillend op exact dezelfde prompt, wat betekent dat een geweldige ChatGPT-prompt volledig kan mislukken in Google's Gemini.

Daarom is er de Gemini Prompts-sjabloon van ClickUp. Het is een gecategoriseerde hub voor prompts, ingedeeld in aanklikbare subpagina's (Strategie & Planning, Marketing & Verkoop, HR, Juridisch, Tech en meer). Dit helpt teams om prompts per functie te doorzoeken, te hergebruiken en te verfijnen. Het is voor teams het beste om het gebruik van Gemini binnen afdelingen te standaardiseren, zonder dat het delen van prompts een nevenproject wordt.

Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Spreadsheet-analysator: upload een schermafbeelding of bestand om een overzicht in gewone taal te krijgen van trends en uitschieters

Houd prompts actueel: werk de bewoordingen, voorbeelden en richtlijnen bij in één document en gebruik vervolgens de versiegeschiedenis om wijzigingen in de loop van de tijd bij te houden

Blader per afdeling: Prompts staan op speciale subpagina's zoals Financiën, Operations en Klantenservice, waardoor je met één klik de juiste prompt kunt vinden

✅ Ideaal voor: Ops-leiders of enablement-teams die richtlijnen voor het gebruik van Gemini in meerdere functies implementeren.

8. Sjabloon voor AI-prompts en handleidingen voor blogposts van ClickUp

Standaardiseer de fasen van het schrijven van blogposts met de sjabloon 'AI Prompt and Guide for Blog Posts' van ClickUp

Contentteams hebben vaak moeite om de onderzoeks-, schrijf- en bewerkingsfasen van een blogpost te integreren in één samenhangende AI-werkstroom.

Je kunt dit hele proces standaardiseren met behulp van de AI Prompt and Guide for Blog Posts-sjabloon van ClickUp. Wanneer een schrijver aan een nieuw bericht begint, genereert het toepassen van de sjabloon automatisch de benodigde ClickUp-subtaaken voor het maken van een opzet, het schrijven van een concept en de bewerking.

Subtaaken voegen een extra organisatieniveau toe aan je hiërarchie, waarbij het grotere stuk content wordt opgesplitst in beheersbare stappen met de exacte prompts die aan elke stap zijn gekoppeld.

Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Generator voor onderwerpclusters: Voer een startwoord in om een clusterkaart te krijgen met ideeën voor artikelen die ondersteunend zijn

Opsteller van de sectie: Voeg de koptekst van de opzet en het target voor het aantal woorden toe om een concept te ontvangen dat overeenkomt met uw instructies voor de toon.

Suggesties voor interne links: Beschrijf uw bestaande contentbibliotheek om zeer contextuele aanbevelingen voor links te ontvangen

✅ Ideaal voor: Contentleads en blogmanagers die een herhaalbare, AI-ondersteunde werkstroom willen voor het opstellen, bewerken en controleren van blogposts op SEO.

💡 Pro-tip: Gebruik ClickUp Brain binnen elke subtaak van je blog (opzet → concept → bewerking), zodat elke stap consistent blijft. Brain kan teksten opstellen en verfijnen aan de hand van de context in je ClickUp-werkruimte, zodat je instructies niet elke keer opnieuw hoeft te plakken. Stel uw tekst op en verbeter deze met ClickUp Brain Als de invalshoek halverwege het schrijven verandert, vraag je Brain gewoon om alleen dat gedeelte (intro, een enkele H2, FAQ's) bij te werken in plaats van het hele bericht opnieuw te beginnen. Nog beter: als je helemaal klaar bent, vraag je Brain om het stuk aan de uitgever toe te wijzen. Eén werkstroom om alles te regelen!

9. Sjabloon voor standaardwerkprocedures van ClickUp

Standaardiseer de stappen voor het aanmaken van blogs met de sjabloon 'AI Prompt and Guide for Blog Posts' van ClickUp

Iemand past een prompt aan, slaat de evaluatie over, zet hem toch live – en twee weken later kan niemand uitleggen waarom de kwaliteit is gedaald of welke versie live is gegaan.

De sjabloon voor standaardwerkprocedures van ClickUp is een op documenten gebaseerd draaiboek voor teams die prompts als productiemiddelen gebruiken. Hier legt u uw prompt-werkstroom vast – ontwerpregels, beoordelingsfasen, evaluatiestappen, implementatiecontroles en monitoring – en houdt u deze up-to-date naarmate het systeem zich ontwikkelt.

Bouw het op als een geneste SOP-wiki: één pagina per werkstroom (nieuwe prompt, prompt bewerking, prompt terugdraaien), plus subpagina's voor standaarden zoals toon, veiligheid, format en testverwachtingen.

Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Beoordelingscriteria: Geef aan op basis waarvan een prompt wordt goedgekeurd, rekening houdend met de kwaliteit van de output en de consistentie van het format

Regels voor versiebeheer: Stel duidelijke regels op voor wanneer een nieuwe versie moet worden aangemaakt en wanneer een bestaande prompt ter plekke moet worden onderworpen aan bewerking

Verouderingsproces: Geef een overzicht van de exacte stappen om verouderde prompts die geen goede resultaten meer opleveren te markeren en te verwijderen

✅ Ideaal voor: Prompt-engineers en AI-teams die wijzigingen, beoordelingen en evaluaties van prompts standaardiseren.

🧠 Leuk weetje: ELIZA, de eerste beroemde chatbot, was zo overtuigend dat zelfs de maker ervan, Joseph Weizenbaum, verontrust raakte door hoe snel mensen er begrip in zagen. Die reactie werd bekend als het ELIZA-effect.

10. Implementatiehandleiding-sjabloon van ClickUp

Gebruik de Implementation Playbook-sjabloon van ClickUp voor het plannen van implementaties, het afstemmen van teams en het bijhouden van acceptatiestatistieken

De uitrol van een nieuwe AI-strategie binnen een hele organisatie mislukt vaak omdat het management geen zichtbaarheid heeft op de daadwerkelijke acceptatiegraad. Hou het succes van je promptbibliotheek en de uitrol van je implementatiehandleiding bij met behulp van de Implementation Playbook-sjabloon van ClickUp.

U kunt zelfs ClickUp-dashboards koppelen om een visueel overzicht op hoog niveau van uw werkruimtegegevens te krijgen. Dit werkt fantastisch bij het monitoren van het aantal toegevoegde prompts, wekelijkse gebruikspercentages en afdelingen die actief deelnemen. Dit zorgt ervoor dat uw PromptOps-strategie daadwerkelijk waarde oplevert in plaats van ongebruikt te blijven.

Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

AI-gebruiksanalyse: Breng in kaart wie momenteel welke AI-tools gebruikt en waar hun prompts zich momenteel bevinden

Proefplan: Selecteer één afdeling om hun eerste bibliotheek op te bouwen en duidelijke criteria voor succes te definiëren

Implementatietracker: Meet het aantal toegevoegde prompts en de gemiddelde beoordelingen van de outputkwaliteit om te controleren of het systeem daadwerkelijk werkt

✅ Ideaal voor: AI-programmamanagers die PromptOps implementeren en de acceptatie ervan binnen verschillende afdelingen bijhouden.

Bouw een herhaalbaar PromptOps-systeem met ClickUp

De grootste belemmering voor de invoering van AI is altijd operationele chaos. Prompts staan verspreid in willekeurige documenten, goedkeuringen vinden plaats tijdens het chatten, de context is versnipperd en niemand weet zeker welke versie veilig is om te hergebruiken.

PromptOps-sjablonen lossen het structuurprobleem op. En ClickUp helpt je die structuur in stand te houden.

Wanneer je promptbibliotheek, governanceprocedures en het werk dat hierdoor wordt aangestuurd in één geconvergeerde werkruimte zijn ondergebracht, worden prompts eenvoudiger te onderhouden, betrouwbaarder en beter schaalbaar tussen teams. En de teams die dit nu in gebruik nemen, zullen hun voorsprong vergroten naarmate modellen blijven verbeteren.

Veelgestelde vragen

Een prompt-sjabloon is een herbruikbare, invulbare structuur die is ontworpen voor een specifieke Taak, terwijl prompt engineering de bredere vaardigheid is om vanaf nul effectieve prompts te maken. Zie prompt engineering als het technische vakmanschap en prompt-sjablonen als het eindproduct dat iedereen in het team gemakkelijk kan gebruiken.

Sla prompt-sjablonen op in een gedeelde, doorzoekbare locatie die je hele team al gebruikt voor dagelijks werk, in plaats van ze verspreid op te slaan in persoonlijke aantekeningen. Tag elk sjabloon met metadata voor de afdeling en het gebruiksscenario, zodat teamgenoten binnen enkele seconden kunnen filteren en de juiste instructies kunnen vinden.

De basisstructuur van een prompt-sjabloon is voor alle modellen hetzelfde, maar de uiteindelijke resultaten zullen variëren omdat elk model instructies anders interpreteert. Test elk sjabloon op elk model dat u gebruikt en noteer welk sjabloon het beste presteert voor die specifieke taak.