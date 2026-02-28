10 gratis sjablonen voor AI-gebruiksbeleid-werkstroom

Uw team is enthousiast over generatieve AI, maar iedereen gebruikt verschillende tools zonder enig toezicht. Zonder duidelijke richtlijnen stelt u uw bedrijf bloot aan AI-wildgroei: de ongeplande verspreiding van AI-tools, -modellen en -platforms zonder toezicht, strategie of controle.

Dit leidt tot risico's voor de gegevensprivacy, inconsistente werkkwaliteit en grote complianceproblemen, omdat werknemers onbewust vertrouwelijke informatie invoeren in openbare AI-modellen.

Het resultaat van de hiaten in de verantwoordingsplicht is moeilijk en tijdrovend om op te lossen, waarbij 69% van de ondernemingen vermoedt of bewijs heeft dat werknemers verboden AI-tools gebruiken.

Dit artikel leidt u door 10 gratis AI-gebruiksbeleid werkstroom-sjablonen die uw schriftelijke richtlijnen omzetten in afdwingbare, traceerbare processen.

10 gratis AI-gebruiksbeleid werkstroom-sjablonen in één oogopslag

Wat is een AI-gebruiksbeleid?

Een AI-gebruiksbeleid is een formeel document dat een einde maakt aan de chaos. Het is een enkele bron van waarheid die precies beschrijft hoe werknemers AI-tools wel en niet mogen gebruiken in hun werk. Dit is niet zomaar een informele richtlijn, maar een gedocumenteerde, afdwingbare norm die uw organisatie beschermt.

Een effectief AI-beleid voor bedrijven behandelt doorgaans:

Goedgekeurde AI-tools: een duidelijke lijst van platforms die zijn goedgekeurd voor gebruik

Verboden gebruik: expliciet verboden activiteiten, zoals het invoeren van gevoelige klantgegevens in een openbare chatbot

Gegevensverwerking: regels voor welke soorten informatie kunnen worden gedeeld met AI-systemen

Outputbeoordeling: vereisten voor menselijk toezicht voordat AI-gegenereerde content wordt gebruikt

Verantwoordelijkheid: een duidelijke commandostructuur voor wie verantwoordelijk is voor de handhaving van het beleid en het afhandelen van verzoeken

📮ClickUp Insight: 88% van de respondenten van onze enquête gebruikt AI voor persoonlijke taken, maar meer dan 50% schuwt het gebruik ervan op het werk. De drie belangrijkste belemmeringen? Gebrek aan naadloze integratie, kennislacunes of bezorgdheid over de veiligheid. Maar wat als AI in uw werkruimte is ingebouwd en al veilig is? ClickUp Brain, de ingebouwde AI-assistent van ClickUp, maakt dit mogelijk. Het begrijpt prompts in gewone taal en lost alle drie de zorgen over AI-implementatie op, terwijl het uw chat, taken, documenten en kennis in de hele werkruimte met elkaar verbindt. Vind antwoorden en inzichten met één enkele klik!

Waarom uw team een werkstroom voor AI-gebruiksbeleid nodig heeft

U hebt dus een beleid voor aanvaardbaar AI-gebruik opgesteld. Het probleem is dat dit beleid nu op een gedeelde schijf staat en digitaal stof verzamelt. Een beleid dat niemand leest, is hetzelfde als helemaal geen beleid hebben. Het creëert een vals gevoel van veiligheid, terwijl risicovol gedrag ongecontroleerd doorgaat.

In plaats van te hopen dat mensen de regels onthouden, moet u naleving rechtstreeks in hun dagelijkse werkzaamheden integreren. Dit is de sleutel tot effectieve handhaving van het AI-beleid.

Een werkstroomsjabloon transformeert uw beleid van een passief document naar een actief, geautomatiseerd proces met duidelijke voordelen:

Consistentie: elk teamlid volgt exact dezelfde stappen voor AI-toolaanvragen, goedkeuringen en incidenten

Zichtbaarheid: het management krijgt een realtime, het management krijgt een realtime, controleerbaar overzicht van hoe AI wordt gebruikt, door wie en voor welk doel.

Aanpasbaarheid: als de AI-regelgeving verandert, kunt u de werkstroom één keer bijwerken en wordt het nieuwe proces onmiddellijk voor iedereen geïmplementeerd, zonder dat er een bedrijfsbrede hertraining nodig is.

Verantwoordelijkheid: met duidelijke eigendommen voor taakbeoordelingen, uitzonderingsafhandeling en nalevingsaudits valt er niets meer tussen wal en schip.

💡 Pro-tip: ClickUp centraliseert het aanmaken van beleid, het bijhouden van voortgang en samenwerking naast AI-werkstroomen, waardoor versnippering van tools wordt verminderd en governance wordt verbeterd.

Wat moet een AI-gebruiksbeleid bevatten?

Voordat u een sjabloon kiest, moet u weten hoe een goed sjabloon eruitziet. Uw team kan in de verleiding komen om snel een paar regels op te stellen, maar een zwak beleid biedt net zo weinig bescherming als helemaal geen beleid. Een uitgebreid AI-beleid op de werkplek is uw eerste verdedigingslinie tegen AI-wildgroei en nalevingsrisico's.

Gebruik deze lijst om ervoor te zorgen dat uw beleid alle cruciale gebieden omvat.

Toepassingsgebied en toepasselijkheid: Geef duidelijk aan op welke werknemers, contractanten en afdelingen het beleid van toepassing is.

Lijst met goedgekeurde tools: Houd een dynamische lijst bij van goedgekeurde AI-platforms en het proces voor het aanvragen en beoordelen van nieuwe platforms.

Verboden activiteiten: Definieer duidelijke grenzen, zoals het niet invoeren van persoonlijk identificeerbare informatie (PII) of vertrouwelijke clientgegevens in openbare AI-tools.

Gegevensclassificatie: Biedt een eenvoudig Biedt een eenvoudig kader voor werknemers om te bepalen welke informatie veilig kan worden gebruikt met AI-systemen op basis van de gevoeligheid ervan.

Vereisten voor menselijk toezicht: Geef aan wanneer door AI gegenereerde outputs Geef aan wanneer door AI gegenereerde outputs door een mens moeten worden gecontroleerd en geverifieerd voordat ze worden gebruikt.

Incidentrapportage: creëer een eenvoudig proces waarmee medewerkers creëer een eenvoudig proces waarmee medewerkers beleidsschendingen of mogelijke AI-gerelateerde risico's op gebied van veiligheid kunnen melden

Training en bevestiging: Documenteer hoe werknemers worden getraind in het beleid en hoe ze bevestigen dat ze het hebben gelezen en begrepen.

Frequentie van herziening: Bepaal hoe vaak het beleid wordt herzien en bijgewerkt om gelijke tred te houden met nieuwe technologieën en regelgeving.

📮ClickUp Insight: Hoewel 34% van de gebruikers volledig vertrouwen heeft in AI-systemen, hanteert een iets grotere groep (38%) een 'vertrouwen maar controleren'-benadering. Een op zichzelf staande tool die niet bekend is met uw werkcontext brengt vaak een hoger risico met zich mee dat er onnauwkeurige of onbevredigende reacties worden gegenereerd. Daarom hebben we ClickUp Brain ontwikkeld, de AI die uw projectmanagement, kennisbeheer en samenwerking binnen uw werkruimte en geïntegreerde tools van derden met elkaar verbindt. Krijg contextuele reacties zonder het schakelen en ervaar een 2-3x hogere werkefficiëntie, net als onze klanten bij Seequent.

10 gratis sjablonen voor AI-gebruiksbeleid-werkstroom

Het opzetten van uw AI-governance vanaf een leeg blad kost veel tijd en moeite. U blijft achter met de vraag wat u moet opnemen, hoe u het moet structureren en hoe u het afdwingbaar kunt maken. Dit leidt tot vertragingen die de blootstelling van uw bedrijf aan risico's verlengen.

Deze AI-gebruiksbeleid werkstroom-sjablonen bieden de structuur die u nodig hebt om snel een uitgebreid governancekader op te zetten. In plaats van helemaal opnieuw te beginnen, kunt u deze sjablonen aanpassen aan de specifieke behoeften van uw organisatie, of u nu een start-up bent of een grote onderneming.

1. Sjabloon voor werknemershandboeken, beleidsregels en procedures van ClickUp™

Ontvang een gratis sjabloon Stel duidelijke verwachtingen en begeleid werknemers bij het uitvoeren van hun taken met de sjabloon voor werknemershandboeken, beleid en procedures van ClickUp.

De sjabloon voor werknemershandboeken, beleidsregels en procedures van ClickUp is een uitgebreid raamwerk voor het documenteren van alle bedrijfsbeleidsregels, inclusief uw nieuwe richtlijnen voor AI-gebruik, op één centrale en gemakkelijk toegankelijke locatie.

Ze zijn perfect voor organisaties die hun eerste formele AI-beleid opstellen of verspreide richtlijnen willen samenvoegen tot één gezaghebbend handboek.

Waarom u deze sjabloon zult waarderen:

Vooraf opgestelde beleidsonderdelen: begin met 12 kant-en-klare beleidsclausules over gegevensclassificatie, goedgekeurde tool-lijsten en incidenten-rapportage. Pas de taal aan uw branche aan.

Versiebeheer: houd automatisch elke update van uw AI-beleid bij met de ingebouwde revisiegeschiedenis, zodat u altijd een duidelijk overzicht hebt van wat er is gewijzigd en wanneer.

Bevestiging bijhouden: u hoeft niet langer handtekeningen na te jagen, omdat u rechtstreeks in het systeem kunt controleren welke medewerkers het beleid hebben bekeken en geaccepteerd.

ClickUp aangepaste velden: Organiseer uw beleid door het te taggen op afdeling, risiconiveau of volgende beoordelingsdatum, zodat u het gemakkelijk kunt filteren en voor rapportage kunt gebruiken. Organiseer uw beleid door het te taggen op afdeling, risiconiveau of volgende beoordelingsdatum, zodat u het gemakkelijk kunt filteren en voor rapportage kunt gebruiken.

2. Sjabloon voor bedrijfsbeleid van ClickUp

Ontvang een gratis sjabloon Gebruik de sjabloon voor bedrijfsbeleid van ClickUp om uw bedrijfsbeleid op één eenvoudige en toegankelijke locatie te creëren en bij te houden.

Gebruik het sjabloon voor bedrijfsbeleid van ClickUp om een gericht, individueel document voor AI-gebruiksbeleid te maken met een duidelijke structuur en ingebouwde werkstroom.

Het is ideaal voor teams die een specifiek beleid voor aanvaardbaar AI-gebruik nodig hebben, zonder de complexiteit van het beheren van een volledig werknemershandboek.

Waarom u deze sjabloon zult waarderen:

Overzicht van het beleid: definieer het doel, de reikwijdte en de toepasselijkheid van het beleid bovenaan, zodat lezers meteen begrijpen wat er onder valt.

Goedkeuringswerkstroom: Maak een einde aan het heen-en-weer-e-mailen met ingebouwde Maak een einde aan het heen-en-weer-e-mailen met ingebouwde ClickUp-taaken die het beleid automatisch doorsturen naar de juridische afdeling, HR en het management voor goedkeuring.

Effectieve datumregistratie: gebruik gebruik ClickUp aangepaste velden om bij te houden wanneer een beleid van kracht wordt en stel automatische herinneringen in voor wanneer het tijd is voor de volgende herziening.

Gekoppelde bronnen: Houd alles bij elkaar door trainingsmateriaal, veelgestelde vragen of externe nalevingsdocumenten als bijlagen aan het beleid toe te voegen.

3. Sjabloon voor governanceplan van ClickUp

Ontvang een gratis sjabloon Maak een referentie voor het beleid en de procedures van het bedrijf bij het gebruik van IT-middelen met behulp van het Governance Plan sjabloon van ClickUp.

De Governance Plan Template van ClickUp is een strategische planningssjabloon die u helpt bij het opzetten van het voltooide organisatorische kader dat nodig is om uw AI-beleid te creëren, te handhaven en in de loop van de tijd bij te werken.

Ze zijn het meest geschikt voor organisaties die formeel AI-beheer implementeren met gedefinieerde rollen, verantwoordelijkheden en besluitvormingsprocessen.

Waarom u deze sjabloon zult waarderen:

Governancestructuur in kaart brengen: definieer visueel wie verantwoordelijk is voor beslissingen over het AI-beleid, van uitvoerende sponsors tot leidinggevenden op afdelingsniveau

Risicobeoordelingssecties: Creëer een centrale opslagplaats om Creëer een centrale opslagplaats om potentiële AI-risico's en de mitigatiestrategieën die u gaat gebruiken om deze aan te pakken, te documenteren.

Vergadering cadence tracker: Plan en beheer terugkerende vergaderingen van het governancecomité om consistent toezicht te garanderen

Beslissingslogboek: Houd een controleerbaar overzicht bij van belangrijke bestuursbeslissingen, inclusief de redenen en resultaten, zodat u deze later kunt raadplegen.

💡 Pro-tip: Geef gebruikers de mogelijkheid om zelfstandig te werken en het beleid in ClickUp te begrijpen. Breng al uw beleid samen in één hub met ClickUpDocs en markeer de belangrijkste beleidsregels als wiki's. Enterprise Search in ClickUp zorgt ervoor dat gebruikers snel antwoorden en AI-samenvattingen kunnen vinden wanneer dat nodig is. Docs Hub met kennisbeheer De onderstaande video laat zien hoe u AI kunt gebruiken als interne zoekfunctie.

4. IT-veiligheidssjabloon van ClickUp

Ontvang een gratis sjabloon Visualiseer en beheer al uw protocollen voor IT-veiligheid met de ClickUp IT-veiligheidssjabloon

Pak de technische basis van uw AI-governance aan door toegangscontroles, gegevensbeschermingsmaatregelen en protocollen voor veiligheid van leveranciers te documenteren. De IT-veiligheidssjabloon van ClickUp is ontworpen voor IT- en veiligheidsteams die prioriteit geven aan de technische aspecten van AI-gebruik, zoals beperkingen voor gegevensinvoer en het controleren van tools.

Waarom u deze sjabloon zult waarderen:

Documentatie over toegangscontrole: Bepaal precies wie welke AI-tools mag gebruiken en op welke niveaus van toestemming, om Bepaal precies wie welke AI-tools mag gebruiken en op welke niveaus van toestemming, om op rollen gebaseerde toegang af te dwingen.

Gegevensclassificatiematrix: breng gegevensgevoeligheidsniveaus in kaart met specifieke AI-toestemmingen, zodat werknemers duidelijke richtlijnen krijgen over wat veilig is om te delen

Procedures voor incidentrespons: documenteer proactief de stapsgewijze procedures voor documenteer proactief de stapsgewijze procedures voor het afhandelen van een AI-gerelateerde inbreuk op de veiligheid voordat deze zich voordoet

Checklist voor leveranciersbeoordeling: Standaardiseer de manier waarop u nieuwe providers van AI-tools beoordeelt aan de hand van de vereisten voor veiligheid van uw bedrijf

5. Proces- en proceduresjabloon van ClickUp

Ontvang een gratis sjabloon Documenteer stapsgewijze processen op een duidelijke manier met behulp van deze ClickUp-sjabloon voor processen en procedures.

Zet uw beleidsverklaringen op hoog niveau om in concrete, herhaalbare procedures die werknemers zonder giswerk kunnen volgen. De sjabloon voor processen en procedures van ClickUp is perfect voor teams die werknemers precies moeten laten zien hoe ze AI-tools kunnen aanvragen, gebruiken en voor rapportage gebruiken in hun dagelijkse werk.

Waarom u deze sjabloon zult waarderen:

Stapsgewijze taakverdeling: definieer elke fase van de werkstroom voor het gebruik van AI-tools, van het eerste verzoek tot de uiteindelijke beoordeling van de output.

Roltoewijzingen: Maak duidelijk wie verantwoordelijk is voor elke stap in de procedure om verwarring te voorkomen en verantwoordelijkheid te waarborgen.

ClickUp-checklists: integreer compliancecontrolepunten rechtstreeks in uw procedures met behulp van geneste checklists die in elke fase moeten worden voltooid integreer compliancecontrolepunten rechtstreeks in uw procedures met behulp van geneste checklists die in elke fase moeten worden voltooid

Visualisatie van werkstroomen: breng uw procedures visueel in kaart met behulp van diagrammen, zodat iedereen ze in één oogopslag kan begrijpen

6. Implementatiebeheerssjabloon van ClickUp

Ontvang een gratis sjabloon De implementatiebeheersjabloon van ClickUp is ontworpen om u te helpen de implementatie van uw AI-services op één plek te beheren.

Behandel de implementatie van uw AI-beleid als een formeel project met duidelijke mijlpalen, taken en deadlines om ervoor te zorgen dat er tijdens de uitrol niets over het hoofd wordt gezien. Het implementatiebeheersjabloon van ClickUp is ontwikkeld voor teams die een nieuw AI-beleid op de werkplek introduceren en alle onderdelen moeten beheren, van het opstellen van het beleid tot training en acceptatie.

Waarom u deze sjabloon zult waarderen:

Tijdlijn voor uitrol: Plan de lancering van uw beleid in fasen, met afhankelijkheden en deadlines duidelijk zichtbaar in een Plan de lancering van uw beleid in fasen, met afhankelijkheden en deadlines duidelijk zichtbaar in een ClickUp Gantt-grafiek.

Communicatietracker voor belanghebbenden: registreer alle contacten met verschillende afdelingen en houd hun status bij op één plek

Beheer van trainingstaken: wijs AI-beleidssessies toe aan alle relevante medewerkers en houd toezicht op het voltooien ervan

Adoptiecijfers: gebruik ClickUp aangepaste velden om na de lancering het bewustzijn van het beleid en de nalevingspercentages binnen de organisatie bij te houden.

💡 Pro-tip: Ambient Answers, een vooraf gebouwde Autopilot Agent die beschikbaar is in Chat Channels, biedt gedetailleerde, nauwkeurige en contextbewuste antwoorden op de vragen van uw team. Krijg snel antwoord op queries met AI Answers in ClickUp

7. Sjabloon voor interne auditchecklist door ClickUp

Ontvang een gratis sjabloon Verbeter de bescherming van werknemers en klanten door kwaliteitsnormen te waarborgen met behulp van ClickUp's sjabloon voor interne auditchecklists.

Voer periodieke beoordelingen uit van het AI-gebruik van uw bedrijf aan de hand van uw vastgestelde beleid met de sjabloon voor interne auditchecklists van ClickUp. Deze is ontworpen voor compliance-, risico- en interne auditteams die regelmatig AI-beleidaudits moeten uitvoeren.

Waarom u deze sjabloon zult waarderen:

Checklist met auditcriteria: bespaar tijd met vooraf gedefinieerde items die tijdens elke AI-beleidsaudit moeten worden gecontroleerd, zodat de consistentie tussen beoordelingen wordt gewaarborgd

Bewijs verzamelen: voeg ondersteunende documentatie, schermafbeeldingen of logboeken rechtstreeks toe aan elk audititem om een volledig en verdedigbaar dossier te creëren

Categorisering vinden: tag problemen op basis van ernst (bijv. hoog, gemiddeld, laag) en vereiste actie om prioriteit te geven aan herstelmaatregelen

Bijhouden van herstelmaatregelen: wijs corrigerende maatregelen toe voor alle auditbevindingen en monitor de status ervan totdat ze volledig zijn opgelost

8. Sjabloon voor interne controlechecklist door ClickUp

Ontvang een gratis sjabloon Versterk compliance en risicobeheer met deze ClickUp-sjabloon voor interne controlechecklists

Schakel over van reactieve audits naar proactieve controle door regelmatig te controleren of uw AI-beveiligingen naar behoren functioneren. Met de checklist voor interne controle van ClickUp kunnen teams schendingen van het AI-beleid voorkomen voordat ze plaatsvinden, in plaats van ze achteraf alleen maar op te sporen.

Waarom u deze sjabloon zult waarderen:

Controle doelstellingen: Definieer duidelijk wat elke interne controle moet voorkomen of detecteren (bijvoorbeeld: "Voorkom dat PII wordt ingevoerd in openbare AI-tools").

Testprocedures: Documenteer de exacte stappen die nodig zijn om te controleren of elke controle correct werkt.

Controleer de toewijzing van verantwoordelijkheden: maak de verantwoordelijkheden duidelijk door elke beveiligingsmaatregel toe te wijzen aan een specifieke persoon of een specifiek team in verschillende afdelingen.

Uitzonderingsregistratie: creëer een formeel proces om Instances te bijhouden waarin controles werden omzeild en documenteer de zakelijke rechtvaardiging.

9. Auditbeleidssjabloon van ClickUp

Ontvang een gratis sjabloon Met het auditleidingssjabloon van ClickUp kunt u eenvoudig een effectief, uniform auditleidingsbeleid opstellen dat is afgestemd op de unieke vereisten van uw organisatie.

Creëer de meta-laag van uw governanceprogramma door te formaliseren hoe, wanneer en door wie uw AI-beleidsaudits worden uitgevoerd. De auditsjabloon van ClickUp is bedoeld voor organisaties die klaar zijn om hun aanpak van nalevingsbeoordelingen te standaardiseren met gedocumenteerde normen en schema's.

Waarom u deze sjabloon zult waarderen:

Definitie van de reikwijdte van de audit: Geef aan welke AI-activiteiten, tools en teams onder de reikwijdte van uw auditrevisies vallen.

Auditfrequentie: Stel een duidelijk beoordelingsschema op, of dit nu per kwartaal, per jaar of naar aanleiding van specifieke gebeurtenissen is, zoals de invoering van een nieuwe tool.

Kwalificaties van auditors: definieer de criteria en training die vereist zijn voor personen die bevoegd zijn om AI-beleidsaudits uit te voeren

Rapportagevereisten: Standaardiseer het format voor het documenteren en communiceren van auditresultaten aan het management en andere belanghebbenden.

💡 Pro-tip: Hulp nodig bij het aanpassen van bestaande AI-beleidsregels op uw werkplek? De generatieve AI van ClickUp Brain kan u helpen. Geef gewoon een opdracht en het past de tekst aan zoals u dat wilt. Gebruik ClickUp Brain als uw schrijfassistent

10. AI-gebruiksbeleidssjabloon van HubSpot voor start-ups

via HubSpot

Krijg snel een AI-beleid zonder dit helemaal zelf te hoeven opstellen met de AI-gebruiksbeleidssjabloon van HubSpot for Startups, een kant-en-klaar document dat is ontworpen voor kleinere teams en startups. Het is een uitstekende keuze voor startende bedrijven die nu governance moeten instellen, maar mogelijk geen speciale juridische of compliance-medewerkers hebben.

Waarom u deze sjabloon zult waarderen:

Startup-vriendelijke taal: Het beleid is opgesteld met het oog op teams zonder gespecialiseerde compliance-expertise

Belangrijkste beleidsonderdelen: Het omvat de essentiële zaken, waaronder aanvaardbaar gebruik, gegevensbeperkingen en openbaarmakingsvereisten.

Aanpassingsrichtlijnen: De sjabloon bevat handige aantekeningen over hoe u verschillende secties kunt aanpassen aan specifieke sectoren of bedrijfsmodellen.

Snelle implementatie: Ze zijn ontworpen voor snelle implementatie, zodat u met minimale aanpassingen een basisbeleid kunt opstellen.

Hier volgt een kort overzicht van alle manieren waarop AI in ClickUp u helpt meer productief te zijn op het werk:

Bouw effectieve AI-governanceprocessen met ClickUp

AI-governance vereist meer dan een statisch document: er zijn werkstroom nodig die het beleid integreren in de dagelijkse activiteiten, duidelijke eigendommen en regelmatige evaluaties. Teams die AI implementeren zonder gestructureerd beleid, krijgen te maken met AI-wildgroei, nalevingsrisico's en inconsistente praktijken.

AI-werkstroom-sjablonen bieden een raamwerk om het gebruik van AI te reguleren zonder helemaal vanaf nul te hoeven beginnen. Naarmate de mogelijkheden van AI toenemen en de regelgeving strenger wordt, zullen organisaties met gedocumenteerd, afdwingbaar beleid zich sneller aanpassen dan organisaties die zich haasten om hun achterstand in te halen.

Ga gratis aan de slag met ClickUp en bouw vandaag nog uw werkstroom voor AI-gebruiksbeleid.

Veelgestelde vragen

Een AI-gebruiksbeleid definieert de dagelijkse regels voor werknemers, terwijl een AI-governancebeleid het algemene kader vormt voor hoe uw organisatie AI-risico's en -strategieën beheert. Beschouw gebruik als het 'wat' en governance als het 'hoe en waarom'.

Werkstroomsjablonen zetten uw beleid om in een interactief proces. Ze integreren nalevingscontroles en goedkeuringen rechtstreeks in dagelijkse taken, waardoor een automatisch controlespoor wordt gecreëerd en regels worden nageleefd zonder dat men op het geheugen hoeft te vertrouwen.

Een bedrijfsbeleid voor AI-gebruik moet gelden voor alle werknemers, aannemers en externe leveranciers die toegang hebben tot bedrijfssystemen of -gegevens. In principe moet iedereen die AI-tools gebruikt in het kader van zijn of haar werk voor de organisatie hieronder vallen.

De meeste organisaties herzien hun AI-gebruiksbeleid elk kwartaal of wanneer zich een belangrijke verandering voordoet, zoals de invoering van een nieuwe AI-tool, een belangrijke wijziging in de regelgeving of een incident van veiligheid. Uw beleid moet een vastgestelde herzieningsfrequentie bevatten om te voorkomen dat het verouderd raakt.