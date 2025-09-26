De 11 beste kennisbanksoftware-tools voor 2026

Wat is de snelste manier om voortgang te vertragen? Teams dwingen om antwoorden te herontdekken die al bestaan.

ClickUp ontdekte dat 1 op de 5 professionals dagelijks meer dan 3 uur besteedt aan het zoeken naar bestanden, berichten of aanvullende context over hun taken. Dat is bijna 40% van een volledige werkweek verspild aan iets dat slechts enkele seconden zou moeten duren!

Naarmate organisaties groeien, wordt niet-gedocumenteerde kennis een stille rem op de productiviteit: het kost tijd, verdubbelt het werk en tast de consistentie aan.

Een robuuste kennisbank is niet langer optioneel; het is operationele infrastructuur.

In deze blogpost analyseren we de meest effectieve kennisbanksoftware die is ontwikkeld om informatie te centraliseren, dubbel werk te voorkomen en teams te ondersteunen die nadenken voordat ze vragen stellen. 🧰

De beste kennisbanksoftware in één oogopslag

Laten we de beste opties voor kennisbanksoftware vergelijken.

Tool Het meest geschikt voor Beste functies Prijzen* ClickUp Teamgrootte: Ideaal voor teams van elke grootte die Bedrijfskennis centraliseren naast projecten en deze ophalen met contextuele AI Ideaal voor teams van elke grootte die werkversnippering willen verminderen ClickUp Brain en Brain MAX, ClickUp Docs, Enterprise AI Search, AI Knowledge Manager, Free Forever; aanpassingen beschikbaar voor ondernemingen Guru Geverifieerde informatie direct in werkstroomen weergevenGrootte van het team: Ideaal voor teams van ondernemingen die behoefte hebben aan governance Chrome-extensiekaarten, verificatieherinneringen, analyses, ChatGPT-integratie Free; betaalde abonnementen vanaf $ 25 per maand Slab Interne documenten voor samenwerking met AI-ondersteunde bewerkingTeamgrootte: Ideaal voor multifunctionele teams van elke omvang AI-autofix, Predict & Ask, gedetailleerde toestemmingen, uitgebreide zoekfunctie Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 8 per maand Helpjuice Het bouwen van gepolijste kennisportalen voor klantenTeamgrootte: Ideaal voor ondersteuningsteams van elke grootte met brandingbehoeften Aangepast portaalontwerp, analyses, ondersteuning voor meerdere talen, integratie met Slack/Zendesk Gratis proefversie; betaalde abonnementen vanaf $ 249/maand Nuclino Verbanden tussen wikipagina's en onderwerpen visualiserenTeamgrootte: Ideaal voor teams van elke omvang die mindmaps en documenten gebruiken Grafische weergave, gelijktijdige bewerking, structuur met slepen en neerzetten Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 8 per maand Bloomfire Content ontdekken via AI en leertrajecten opzetten Teamgrootte: Ideaal voor middelgrote tot grote leer- en ontwikkelingsteams AI-aanbevelingen, Q&A-threads, indexering van content, gebruiksanalyses Aangepaste prijzen Document360 Content structureren in geneste categorieën met controleTeamgrootte: Ideaal voor middelgrote tot grote tech- en compliance-teams Versiebeheer, Markdown/WYSIWYG-editor, gedetailleerde toegangsrechten, zoekfilters Aangepaste prijzen ProProfs Knowledge Base Snelle implementatie met kant-en-klare sjablonen Teamgrootte: Ideaal voor kleine ondersteuningsteams Meer dan 40 sjablonen, slepen en neerzetten, meertalige ondersteuning, AI-werkstroomen Gratis voor één auteur; betaalde abonnementen vanaf $ 79/maand Tettra Vind antwoorden in Slack-werkstroomgesprekken Teamgrootte: Ideaal voor bedrijven van elke omvang die Slack als belangrijkste communicatiemiddel gebruiken AI-zoekfunctie, content-analyse, vraag- en antwoordthreads Gratis proefversie; betaalde abonnementen vanaf $ 5 per gebruiker per maand (min. 10) HelpCrunch Een combinatie van helpdesk en kenniscontentTeamgrootte: Ideaal voor kleine ondersteuningsteams Geïntegreerd chatten + KB, SEO-instellingen, openbare/privéartikelen, voorbeeldmodus Gratis proefversie; betaalde abonnementen vanaf $ 15 per maand per gebruiker BookStack Volledige controle met zelfgehoste documentatie Teamgrootte: Ideaal voor kleine, privacybewuste teams Planken-/boekstructuur, diagramondersteuning, exportopties, gedetailleerde toestemmingen Free

Waar moet je op letten bij kennisbanksoftware?

Een goede interne kennisbanktool moet aanvoelen als een extensie van het denken van je team: georganiseerd, snel en gebouwd voor verandering.

Hier zijn enkele essentiële functies die je kennisbanktool moet hebben:

Zoeknauwkeurigheid: toont de juiste content op basis van context en structuur, niet alleen op basis van trefwoorden

Toegangscontrole: Hiermee kunt u bepalen wie wat ziet, zonder dat er knelpunten ontstaan bij het toekennen van toestemming

Gestructureerd schrijven: Biedt auteurs de tools om consistente, gelaagde content te creëren die duidelijk blijft, ook als deze wordt opgeschaald

AI-ondersteuning: Markeert relevante invoeren Markeert relevante invoeren met behulp van AI om silo's te doorbreken op basis van gebruikssignalen en intentie, in plaats van willekeurige tags

Uniform toegangsmodel: Ondersteunt interne documentatie en externe kennisbanken vanaf één plek

Contentanalyse: laat zien welke documenten werken, welke niet, en waar updates achterstallig zijn

Overzichtelijke interface: maakt het hele systeem gemakkelijk te navigeren, zelfs voor iemand die het voor het eerst gebruikt

🔍 Wist je dat? Bijna de helft van de werknemers zegt dat de digitale organisatie van hun bedrijf een puinhoop is, en 30% van de Gen Z-werknemers heeft erover nagedacht om hierdoor te stoppen. Slechte mappenstructuren, verwarrende bestandsnamen en verspreide documenten zijn killers van de productiviteit.

De beste kennisbanksoftware

Dit zijn onze aanbevelingen voor de juiste kennisbanksoftware voor uw werkstroom voor informatie- en documentbeheer. ⚒️

1. ClickUp (Het meest geschikt voor teams die een centrale werkruimte nodig hebben voor projecten en het delen van kennis)

Effectief kennisbeheer begint met ClickUp Centraliseer procesdocumenten met ClickUp Knowledge Management

Je maakt de documentatie en deelt de link. Vervolgens stuurt iemand je een bericht met de vraag om informatie die je al in de documentatie hebt opgeschreven. Vermenigvuldig dat met elk team, elk project en elke herhaalde vraag, en de hiaten worden zichtbaar.

Het probleem is niet dat je team geen informatie heeft. Het is dat niemand weet waar die te vinden is, of dat die überhaupt nog actueel is.

Uit ons onderzoek blijkt dat meer dan de helft van alle werknemers (57%) tijd verspilt met het doorzoeken van interne documenten of de kennisbank van het bedrijf om werkgerelateerde informatie te vinden. En als ze die niet kunnen vinden? Eén op de zes neemt dan zijn toevlucht tot persoonlijke noodoplossingen: het doorzoeken van oude e-mails, aantekeningen of schermafbeeldingen om de puzzelstukjes bij elkaar te krijgen.

ClickUp lost dit bij de bron op als 's werelds eerste Converged AI-werkruimte.

We beginnen met ClickUp Knowledge Management, waarmee je procesdocumenten, beleidsregels, teamrichtlijnen en doorlopende updates binnen je werkruimte kunt centraliseren, en die zowel met trefwoorden als met AI-commando's in natuurlijke taal doorzoekbaar is.

Je kennis blijft altijd gekoppeld aan je ClickUp-taken en ClickUp-chatkanalen, en verdwijnt niet in afzonderlijke e-mailthreads waar niemand doorheen wil spitten. Je juridische team kan bijvoorbeeld een handleiding voor contractbeoordeling opstellen en deze als bijlage toevoegen aan elke taak voor het opstellen van leveranciersovereenkomsten. Iedereen die contracten beoordeelt, kan het document vanuit de taak openen, de checklist volgen en het werk voltooien zonder dat er verdere uitleg nodig is.

Naadloze documentatie met versies

Alles wordt gebouwd op basis van ClickUp-documenten.

Dit zijn collaboratieve, flexibele documenten die volledig zijn geïntegreerd met je projectborden en takenlijsten. Je kunt ze koppelen aan projectweergaven, ze vastzetten voor gemakkelijke toegang in de ClickUp Docs Hub, en gebruikmaken van uitgebreide opmaak, slash-commando's en realtime opmerkingen om effectief samen te werken.

En met versiegeschiedenis, toestemming en de mogelijkheid om extern te publiceren of te delen, werken Docs net zo goed voor interne planning als voor externe beoordelingen of afstemming met belanghebbenden.

AI-gestuurde ondersteuning

Naarmate je documentatie groeit, helpt ClickUp Brain je team om toegang te krijgen tot de juiste informatie zonder dat je tijd en energie kwijt bent aan handmatig zoeken.

Gebruik ClickUp Brain om relevante antwoorden uit je werkruimte te vinden

Stel dat je HR-manager het bijgewerkte beleid voor ouderschapsverlof nodig heeft. In plaats van oude mappen te doorzoeken, vraagt hij ClickUp Brain om het voor hem op te zoeken en te vinden, waarna het nieuwste document direct wordt weergegeven. Het antwoord verschijnt zonder vertraging in de juiste context, binnen de werkruimte. En Brain vermeldt zelfs de bronnen, zodat je de beknopte, nauwkeurige antwoorden kunt controleren!

Je kunt de AI ook gebruiken om documentatie veel sneller helemaal vanaf nul te maken, door de AI Writer te vragen om wiki's, SOP's, handleidingen en andere soorten content te genereren.

💡 Pro-tip: Ben je het beu om steeds dezelfde vragen te beantwoorden in de teamchat? Schakel dan de Auto-Answers Agent van ClickUp in je chatkanalen in. Deze luistert naar vragen, doorzoekt je documenten, taken en chats, en antwoordt automatisch met de juiste informatie – zodat jij tijd overhoudt voor zinvol werk. Beantwoord terugkerende vragen in ClickUp Chat-kanalen, automatiseer dag- en weekrapportage, triageer en wijs berichten toe, voeg herinneringen toe en meer met ClickUp Autopilot Agents

Zoeken in de werkruimte

Zoek direct in je werkruimte met de Enterprise AI Search van ClickUp

Als je niet alleen in je ClickUp-werkruimte wilt zoeken, maar ook in externe, gekoppelde apps zoals Google Drive, GitHub en andere, probeer dan ClickUp's Enterprise AI Search, dat alles scant: documenten, taken, opmerkingen en AI-reacties.

Als je onboarding-specialist 'installatie van IT-apparatuur' intypt, haalt ClickUp de SOP uit documenten op, opent helpdesktaken met betrekking tot provisioning en een eerder gesprek over toegang op afstand, zodat hij of zij het volledige plaatje op één plek te zien krijgt.

💡 Pro-tip: Wilt u tegelijkertijd zoeken in uw werkruimte, gekoppelde apps en het internet? Gebruik dan ClickUp Brain MAX, uw AI-assistent voor de desktop, die dit mogelijk maakt. Brain MAX fungeert als een universele zoekbalk, waarmee u vragen kunt stellen in gewone taal of via spraak (met behulp van Talk to Text ).

Ontvang een gratis sjabloon Bouw direct een geïntegreerd documentatiesysteem met behulp van de ClickUp-kennisbank-sjabloon

Om je snel op weg te helpen, bevat de ClickUp-kennisbank-sjabloon kant-en-klare pagina's voor teambeleid, onboarding-werkstroomen en interne gidsen. Een ondersteuningsteam kan deze vullen met escalatiestappen, productuitleg en standaardantwoorden. Elk document kan per categorie worden geordend en gekoppeld aan de ticketwerkstroom, zodat medewerkers altijd weten waar ze moeten zoeken.

De beste functies van ClickUp

Koppel externe tools: Importeer de documenten van je team vanuit tools van derden, zoals Notion of Confluence, zonder dat het format, de structuur of de context verloren gaan

Werk naadloos samen: tag teamgenoten op specifieke regels in documenten met tag teamgenoten op specifieke regels in documenten met ClickUp Assign Comments , zodat feedback en bewerkingen gericht blijven

Beheer interne communicatie: Gebruik Gebruik ClickUp Chat om documenten te bespreken, updates te delen en gesprekken te koppelen aan het werk om een verbinding met het werk te houden

Teken visuele werkstroomen: Breng processen in kaart, brainstorm over ideeën of maak diagrammen van systemen direct naast je documentatie met Breng processen in kaart, brainstorm over ideeën of maak diagrammen van systemen direct naast je documentatie met ClickUp Whiteboards

Limieten van ClickUp

Steile leercurve vanwege de uitgebreide functies en aangepaste aanpassingsmogelijkheden

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Hier volgt een eerste indruk van ClickUp als software voor kennisbeheer (uit een G2-recensie ):

ClickUp is het meest uitgebreide en tegelijkertijd meest flexibele platform dat ik ooit ben tegengekomen voor takenlijsten en samenwerking. Er zijn zoveel manieren om lijsten te maken en projecten bij te houden. Het heeft mijn team een eenvoudige manier gegeven om op de hoogte te blijven van al ons werk voor klanten, met elkaar te communiceren over specifieke taken en al onze gedeelde kennis en bronnen op te slaan. We hebben nog maar een fractie van de mogelijkheden benut, en toch heeft het ons enorm geholpen om georganiseerd te blijven en alles voor elkaar te krijgen.

📮ClickUp Insight: Een gemiddelde kenniswerker moet gemiddeld met 6 mensen contact onderhouden om zijn werk gedaan te krijgen. Dit betekent dat hij dagelijks contact moet opnemen met 6 belangrijke contactpersonen om essentiële context te verzamelen, prioriteiten af te stemmen en projecten vooruit te helpen. Het is een echte uitdaging: voortdurende follow-ups, verwarring over versies en gebrek aan zichtbaarheid ondermijnen de productiviteit van het team. Een gecentraliseerd platform zoals ClickUp, met Connected Search en AI Knowledge Manager, pakt dit aan door context direct binnen handbereik te brengen.

2. Guru (Het beste voor realtime verificatie van kennis)

via Guru

Uw team verdient kennis die zich aanpast aan hun werkstroom in plaats van deze te verstoren. De browserextensie van Guru herkent specifieke URL's en toont proactief relevante kenniskaarten precies wanneer dat nodig is.

De zoeksoftware voor ondernemingen wijst aan elke kaart verificateurs toe die automatische herinneringen ontvangen om de nauwkeurigheid van de content met vaste tussenpozen te controleren. Interne teams kunnen verouderde informatie markeren en rechtstreeks feedback achterlaten op kenniskaarten, waardoor een crowdsourced aanpak voor inhoudsonderhoud ontstaat.

De beste functies van Guru

Vind informatie met robuuste, fouttolerante, gefacetteerde en natuurlijke taalzoekfuncties

Analyseer het gebruik van content, de prestaties en de betrokkenheid van gebruikers om je kennisstrategie te optimaliseren

Maak een veilige verbinding tussen de kennisbanksoftware en ChatGPT voor het ophalen van kennis op basis van AI

Beperkingen van Guru

Het systeem voor verificatie van kaarten vereist consistente deelname van aangewezen verificateurs

De functionaliteit van de browserextensie is beperkt tot Chrome, Opera en Microsoft Edge.

Prijzen van Guru

Free

Alles-in-één: $ 25/maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Guru

G2: 4,7/5 (meer dan 2100 beoordelingen)

Capterra: 4,9/5 (meer dan 600 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Guru?

Zo beschreef een gebruiker zijn ervaring:

Guru maakt het supergemakkelijk om toegang te krijgen tot betrouwbare informatie zonder je werkstroom te onderbreken. De browserextensie is onmisbaar: hij toont antwoorden direct in tools zoals Gmail en Zendesk… Het kost moeite om alles georganiseerd te houden. Als je het eigendom en de verificatie van kaarten niet goed bijhoudt, kan het snel rommelig worden. Er is ook een kleine leercurve om het team er volledig mee te laten werken; je moet Guru onderdeel maken van je dagelijkse werkstroom, anders worden oude gewoontes zoals berichten sturen in Slack standaard gebruikt.

3. Slab (Het beste voor moderne gezamenlijke bewerking)

via Slab

Slab combineert een krachtige editor met snelle zoekmogelijkheden en biedt aanpasbare sjablonen om documentatieformaten te standaardiseren. Dit helpt je om sneller consistente content te creëren voor alle teams.

Gebruikers kunnen feedback geven en ontvangen via reacties en emoji-reacties op berichten, terwijl managers inzicht krijgen in trending content en engagementstatistieken. Je kunt ook bestanden en mappen ordenen met behulp van onderwerpen en collecties die logische informatiehiërarchieën creëren.

De beste functies van Slab

Beheer de toegang tot gevoelige informatie met gedetailleerde toestemmingen en op rollen gebaseerde toegangscontroles

Houd trending content en engagementpatronen in de gaten via analytische dashboards

Maak gebruik van AI-aangedreven tools zoals AI Autofix (voor foutcorrectie), AI Predict (voor slimme suggesties) en AI Ask (voor directe antwoorden uit je kennisbank)

Limieten van Slab

Een beperkt integratie-ecosysteem in vergelijking met kennisbanksoftware voor grote ondernemingen

Geavanceerde formaten zijn beperkt in vergelijking met volledige editors

Vaste prijzen

Free

Startup: $ 8 per maand per gebruiker

Business: $ 15 per maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (meer dan 285 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 35 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Slab?

Een G2-recensie verwoordt het als volgt:

Wat ik het leukste vind aan Slab is hoe gemakkelijk het kennisdeling en samenwerking maakt. Dankzij de overzichtelijke interface en krachtige zoekfunctie kunnen teams snel content vinden en bijdragen... Een minpuntje aan Slab is dat het voor nieuwe gebruikers wat overweldigend kan aanvoelen, vooral als het team al veel bestaande content heeft. Het kan even duren om aan de structuur en layout te wennen, en het vereist wellicht wat voorafgaande organisatie om alles overzichtelijk te houden. Maar als je het eenmaal onder de knie hebt, gaat het veel soepeler!

🔍 Wist je dat? 91% van de dataprofessionals zegt dat slechte data de bedrijfsprestaties schaadt, maar slechts 23% zegt dat hun bedrijf daadwerkelijk prioriteit geeft aan datakwaliteit. Dat is een grote kloof. Beter documentbeheer en slimmere samenwerkingstools kunnen helpen deze kloof te dichten door informatie accuraat, doorzoekbaar en up-to-date te houden.

4. Helpjuice (Het beste voor merkgebonden klantenportalen)

via Helpjuice

Kennisbanken voor klanten vereisen een verzorgde presentatie en krachtige aangepaste aanpassingsmogelijkheden. Helpjuice blinkt uit in het creëren van kennisportalen met huisstijl die visuele identiteitselementen naadloos integreren. Het biedt zelfs geavanceerde analyses die de prestaties van artikelen, gedragspatronen van gebruikers en statistieken over de effectiviteit van content weergeven.

Publiceer content in meer dan 300 talen en integreer met tools zoals Slack, Zendesk en Salesforce om je werkstroom te stroomlijnen. Je kunt je portaal zelfs volledig aanpassen met de kleuren, lettertypen, lay-outs en aangepaste CSS en HTML van je bedrijf.

De beste functies van Helpjuice

Leg leads vast via geïntegreerde contactformulieren en strategische CTA's

Filter zoekresultaten met behulp van geavanceerde taxonomieën en contentcategorieën

Analyseer het gedragspatroon van gebruikers aan de hand van gedetailleerde prestatiestatistieken om de klanttevredenheid te verbeteren

Limieten van Helpjuice

Beperkte interne samenwerkingstools voor het aanmaken van content in teamverband

De laadtijd van pagina's kan vertragen bij kennisbanken met veel content

Prijzen van Helpjuice

Gratis proefversie

Kennisbank: $ 249/maand

AI-Knowledge Base : $ 449/maand

Onbeperkte AI-kennisbank: $ 799/maand

Beoordelingen en recensies van Helpjuice

G2: 4,6/5 (meer dan 255 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 95 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Helpjuice?

Een kort fragment van een echte gebruiker:

Helpjuice biedt een reeks handige functies voor bedrijven van elke grootte die op zoek zijn naar kennisbanksoftware. Van ingebouwde AI-zoekfunctie, meertalige vertaling en ondersteuning tot een hele reeks aanpassingsopties… Het grootste nadeel dat ik tegenkwam, was dat er niet genoeg diverse en unieke startsjablonen waren, vooral niet met meer dynamische webelementen. Met Helpjuice kun je echter CSS tot op de regel aanpassen om precies de gewenste effecten te krijgen.

5. Nuclino (Het beste voor visuele kennis in kaart brengen)

via Nuclino

Informatieverbindingen zijn belangrijker dan losstaande artikelen. Nuclino helpt bij het creëren van wikistructuren met visuele grafische weergaven die kennisrelaties laten zien. Het platform combineert vertrouwde wiki-bewerking met een organisatie in mindmap-stijl, waardoor teams beter begrijpen hoe verschillende stukjes informatie met elkaar verbonden zijn.

Maak geneste pagina's ('items') georganiseerd in collecties, die rijke content ondersteunen, zoals tabellen, codeblokken, ingesloten media en eenvoudig linken met @vermeldingen. Meerdere gebruikers kunnen tegelijkertijd bewerken, met automatische opslag, versiegeschiedenis en opmerkingen.

De beste functies van Nuclino

Koppel gerelateerde documenten moeiteloos met snelle interne links en maak verbinding met kennis binnen je hele werkruimte

Visualiseer je kennisbank met de intuïtieve grafiekweergave, bordweergave en lijstweergave om te verkennen

Beheer taken en projecten rechtstreeks in documenten met behulp van Kanban-borden, lijsten met nog te doen taken en taaktoewijzingen

Limieten van Nuclino

Geen ingebouwde goedkeuringswerkstroom voor contentbeoordelingsprocessen

De rapportage- en analysefuncties moeten aanzienlijk worden verbeterd, zo blijkt uit beoordelingen van kennisbanksoftware

Prijzen van Nuclino

Free

Starter: $ 8 per maand per gebruiker

Business: $ 12 per maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Nuclino

G2: 4,7/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Nuclino?

Volgens een recensent op G2:

Zeer intuïtief, het is heel eenvoudig om pagina's aan elkaar te koppelen en groepen aan te maken, en er zijn meerdere goede interfaces om naadloos tussen groepen en pagina's te navigeren. Het maken van pagina's en het toevoegen van kopteksten, links, opsommingstekens enz. is allemaal heel eenvoudig. Wanneer je een verzameling aanmaakt, wordt er een pagina aangemaakt die je niet kunt bewerken, die alleen links naar en de namen van alle pagina's in de groep bevat, wat er als pagina niet erg goed uitziet. Het zou beter zijn als dat een pagina was die bewerkt kon worden om als startpagina van die verzameling te fungeren.

6. Bloomfire (Het beste voor AI-gestuurde kennisontdekking)

via Bloomfire

Bloomfire maakt gebruik van machine learning-algoritmen om relevante content te tonen op basis van gebruikersgedrag en contextuele behoeften. Het kennisbeheersysteem creëert sociale leeromgevingen waar teams vragen kunnen stellen en antwoorden kunnen krijgen van vakspecialisten uit de hele organisatie.

Automatische contenttagging vermindert handmatig categorisatiewerk en verbetert tegelijkertijd de vindbaarheid van content. Leertrajecten begeleiden gebruikers in gestructureerde stappen door complexe onderwerpen, waardoor versnipperde informatie wordt omgezet in samenhangende leerervaringen.

De beste functies van Bloomfire

Ontdek relevante content via aanbevelingsalgoritmen op basis van AI

Stel begeleide leertrajecten samen voor navigatie door complexe onderwerpen

Maak en beheer artikelen met automatische content-indexering, realtime transcriptie en functies voor het genereren van samenvattingen en belangrijke punten

Limieten van Bloomfire

De eerste configuratie van het platform vergt een aanzienlijke tijdsinvestering

Functies voor sociaal leren sluiten misschien niet aan bij alle bedrijfsculturen

Prijzen van Bloomfire

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Bloomfire

G2: 4,6/5 (meer dan 450 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 250 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Bloomfire?

Een recensie op Capterra deelde het volgende over de kennisbanksoftware:

Het zet video's om, biedt full-text zoeken, maakt het mogelijk om verschillende groepen aan te maken, en biedt gebruikersanalyse zodat we weten of we waar voor ons geld krijgen voor de tool… Ik zou willen dat ik documenten in de tool kon bewerken. Maar er zijn op dit moment maar weinig nadelen die we hebben gevonden…

🧠 Leuk weetje: WYSIWYG (uitgesproken als wiz-ee-wig) staat voor ‘What You See Is What You Get’, en dat is precies wat het is! In plaats van ruwe HTML of Markdown te bewerken, kun je met een WYSIWYG-editor content maken en formatteren net zoals je dat in een Word-document zou doen. Wat je tijdens de bewerking ziet – lettertypen, kleuren en lay-outs – is precies hoe het eruit zal zien wanneer het wordt gepubliceerd.

7. Document360 (Het beste voor hiërarchische organisatie van content)

via Document360

Document360 blinkt uit in het creëren van hiërarchische content-structuren met behulp van categorieën, subcategorieën en geneste artikelstructuren. U kunt categorieën herschikken of verbergen en de toegang voor gebruikers op elk niveau beheren, zodat relevante content gemakkelijk te vinden en goed van veiligheid voorzien is

De versiebeheerfunctie houdt wijzigingen in documenten automatisch bij en bewaart tegelijkertijd historische gegevens voor nalevingsdoeleinden. De software voor documentsamenwerking biedt ook zoekmogelijkheden, waaronder filteropties waarmee je resultaten kunt verfijnen op inhoudstype, categorie of publicatiedatum.

De beste functies van Document360

Maak aparte AI-kennisbanken voor verschillende doelgroepen en toegangsniveaus

Profiteer van een intuïtieve Markdown/WYSIWYG-editor met uitgebreide opmaakmogelijkheden, codeblokken, het insluiten van media, tabellen en automatisch opslaan

Krijg ondersteuning voor aangepaste branding, domeinen, SEO-instellingen en integraties met Slack, Zendesk, Microsoft Teams, Google Analytics en chatbot-tools

Beperkingen van Document360

Geavanceerde aangepaste functies vereisen technische expertise

Limiet aan brandingopties voor organisaties die een unieke visuele identiteit nodig hebben

Prijzen van Document360

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Document360

G2: 4,7/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Document360?

Lees wat deze G2-recensent te zeggen heeft:

Document360 heeft een aantrekkelijke gebruikersinterface, is eenvoudig te begrijpen en het is gemakkelijk om te leren navigeren en beheren... Het exporteren van documentatie uit Doc360 om te gebruiken in andere software, te verwijzen of elders te bewerken liet veel te wensen over, vooral bij gebruik van de Bulk-exporter die de bestanden voornamelijk als HTML-documenten uitvoerde. De editor heeft soms last van haperingen bij de bewerking van een groot document, maar verder heb ik geen klachten.

8. ProProfs Knowledge Base (Het beste voor snelle implementatie)

via ProProfs Knowledge Base

De tijd die nodig is om een kennisbank te lanceren is belangrijk wanneer teams online kennisbanken nodig hebben die onmiddellijk operationeel moeten zijn. ProProfs Knowledge Base vereenvoudigt deze installatie met meer dan 40 vooraf gebouwde, aanpasbare kennisbanksjablonen en een intuïtieve homepagebouwer met slepen en neerzetten.

Het importeren van content verloopt naadloos: importeer Word-documenten, PDF's, PowerPoint-presentaties of HTML-bestanden met behoud van format, en verfijn ze vervolgens met de WYSIWYG-editor of AI-verbeteringen voor snellere contentaanmaak.

De beste functies van ProProfs Knowledge Base

Plan de publicatie van content en updates via door AI geautomatiseerde werkstroomen

Ondersteuning voor meerdere talen voor internationale klantenbestanden

Publiceer en verdeel content in de vorm van openbare of interne kennisbanken, FAQ's, helpcentra, handleidingen en documentatie

Limieten van ProProfs Knowledge Base

Het integratie-ecosysteem is kleiner dan dat van gespecialiseerde tools voor kennisbeheer

Samenwerkingsfuncties zijn essentieel voor teams die complexe werkstroom-werkflows nodig hebben

Prijzen van ProProfs Knowledge Base

Gratis (één auteur, maximaal 25 pagina's)

Essentials: $ 79/maand per auteur

Business: $ 99/maand per auteur

Enterprise: Vanaf $ 199,99/maand (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van ProProfs Knowledge Base

G2: 4,6/5 (meer dan 25 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 25 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ProProfs Knowledge Base?

Lees wat deze G2-recensie zegt:

ProProfs vervangt een verouderde tool waarbij content eerst moet worden opgesteld en geïmplementeerd voordat wijzigingen zichtbaar zijn voor klanten… De ProProfs-kennisbank zou baat hebben bij extra controle over notificaties. Momenteel ontvangt alleen de eigenaar van het account notificaties over documenten die nog moeten worden gepubliceerd. Idealiter zou deze notificatie kunnen worden doorgestuurd naar verschillende editors op basis van hun vakkennis.

💡 Pro-tip: Stel een gestandaardiseerde naamgevingsconventie op voor alle documenten en zorg ervoor dat deze wordt nageleefd. Neem datumformaten, projectcodes en documenttypes op (bijv. ‘20XX_Q2_ProjectX_Requirements_Draft.docx’). Combineer dit met consistente metadatatagging, zoals afdeling, categorie of documentfase, om de doorzoekbaarheid en classificatie te verbeteren, vooral in grote opslagplaatsen.

9. Tettra (Het beste voor kennisbeheer binnen Slack)

via Tettra

Tettra verandert Slack-werkruimten in overzichtelijke kennisopslagplaatsen waar informatie toegankelijk blijft binnen bestaande werkstroomstroomen.

De AI-tool voor kennisbeheer legt waardevolle gesprekken automatisch vast en zet Slack-discussies om in permanente, doorzoekbare documentatie. Met kennisverzoeken kunnen teamleden rechtstreeks in kanalen vragen stellen, waardoor documenten worden aangemaakt zodra er antwoorden worden gegeven.

De beste functies van Tettra

Meet de gebruiksfrequentie van kennis door Slack te gebruiken om de frequentie te bijhouden

Integreer naadloos met Slack en Microsoft Teams om vragen in de chat te beantwoorden en teams op de hoogte te brengen van nieuwe of bijgewerkte pagina's

Doorzoek je kennisbank met AI-aangedreven semantische zoekfuncties en tagging die relevante resultaten opleveren

Limieten van Tettra

De kernfunctie heeft een sterke afhankelijkheid van het Slack-integratie-ecosysteem

De opties voor het formatten van content zijn beperkt in vergelijking met speciale wikiplatforms

Prijzen van Tettra

Gratis proefversie

Basic: $ 5 per maand per gebruiker (minimaal 10 gebruikers)

Schaalbaarheid: $ 10/maand per gebruiker (minimaal 10 gebruikers)

Professional: $ 7.200/jaar (inclusief de eerste 50 gebruikers)

Beoordelingen en recensies van Tettra

G2: 4,7/5 (meer dan 130 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Tettra?

Rechtstreeks uit een G2-recensie:

Tettra is geweldig voor het organiseren en doorzoeken van onze kennisbank. Het helpt teamleden om onze processen en procedures gemakkelijk te verkennen tijdens hun inwerkperiode… Ik ben dol op de voortdurende verbetering van de functies. Ik kijk ernaar uit dat er in de toekomst iets als Guidemaker wordt geïntegreerd, zodat het nog eenvoudiger wordt om kennisbankartikelen aan te maken.

💡 Pro-tip: Stel ClickUp-automatiseringen in voor het goedkeuren van documenten, versiebeheer, statusupdates en notificaties. Maak bijvoorbeeld aangepaste automatiseringen die automatisch een beoordelaar toewijzen wanneer een document ter goedkeuring wordt ingediend, of leden van het team waarschuwen wanneer een definitieve versie wordt gepubliceerd. Dit vermindert handmatige follow-ups en versnelt de contentcyclusen voor je hele kennisbank.

10. HelpCrunch (Het beste voor een uniforme klantervaring)

via HelpCrunch

Klantenservice en kennisbeheer werken vaak in afzonderlijke systemen, wat voor wrijving zorgt. HelpCrunch combineert helpdeskfunctionaliteit met kennisbankfuncties, waardoor uniforme werkstroommogelijkheden voor de klantervaring worden geboden.

Supportmedewerkers kunnen kennisartikelen rechtstreeks vanuit afgehandelde klantgesprekken aanmaken, waarbij ze oplossingen vastleggen terwijl ze problemen oplossen. Het platform leidt klanten automatisch naar relevante selfservice-content voordat ze supporttickets aanmaken.

De beste functies van HelpCrunch

Zorg voor een consistente huisstijl in alle ondersteuningskanalen en kennisbankinterfaces

Optimaliseer artikelen voor SEO en sociale media met speciale instellingen voor metadata en delen, zodat je content vindbaar en deelbaar is

Bekijk een voorbeeld van artikelen en beheer de publicatie ervan met opties voor concepten, voorbeelden en publiceren, zodat alleen gereedstaande content live gaat

Limieten van HelpCrunch

De kennisbankfunctionaliteit is ondergeschikt aan de functies voor klantenservice

Geavanceerde kennisbeheerfuncties ontbreken voor complexe organisatorische behoeften

Prijzen van HelpCrunch

Gratis proefversie

Basis: $ 15 per maand per gebruiker

Pro: $ 25 per maand per gebruiker

Onbeperkt: $ 620/maand

Beoordelingen en recensies van HelpCrunch

G2: 4,7/5 (meer dan 230 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 190 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over HelpCrunch?

Zo beschreef een G2-recensie deze kennisbanksoftware:

HelpCrunch heeft ons geholpen om alle communicatie met onze klanten op één plek te organiseren — live chat, e-mail en de kennisbank werken naadloos samen. De integratie met ons CRM verliep soepel en snel. Ik waardeer ook enorm hoe flexibel het systeem is — we konden het perfect aanpassen aan onze interne werkstroom…

11. BookStack (Het beste voor zelfgehoste controle)

via BookStack

BookStack biedt de flexibiliteit van open source dankzij zelfgehoste implementatieopties, waardoor je je geen zorgen hoeft te maken over vendor lock-in. Dat betekent dat je team volledige controle heeft over waar je gegevens worden opgeslagen en hoe ze worden beheerd, zonder enige beperking. Bovendien kun je de interface, functies en thema's aanpassen aan jouw specifieke behoeften.

Wat deze tool echt onderscheidt, is het eenvoudige format met hoofdstukken en pagina's. In plaats van gebruikers te overweldigen met mappen en menu's, voelt de tool aan alsof je door een goed georganiseerd digitaal leerboek bladert.

De beste functies van BookStack

Beheer toestemmingen voor gebruikers op gedetailleerd niveau om te voldoen aan voorschriften voor veiligheid

Exporteer kennisbankcontent in meerdere formaten voor back-up en migratie

Visualiseer en verbeter documentatie met ingebouwde diagrammen. Dankzij de integratie met draw.io kunt u diagrammen rechtstreeks in uw pagina's maken en insluiten

Limieten van BookStack

Ondersteuning door de community versus klantenserviceopties van commerciële platforms

De optimalisatie van de mobiele ervaring schiet tekort in vergelijking met moderne alternatieve platforms

Prijzen van BookStack

Free

Beoordelingen en recensies van BookStack

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over BookStack?

Een recensie van Capterra verwoordt het als volgt:

Eenvoudig te upgraden en te onderhouden dankzij regelmatige updates van de ontwikkelaar, maar het product is conceptueel beperkt door de wens van de ontwikkelaars om de structuur 'Planken > Boeken > Hoofdstukken > Pagina's' te behouden, in plaats van deze te abstraheren tot een standaard set die kan worden aangepast.

Vereenvoudig het delen van kennis met ClickUp

Elk groeiend team komt op een punt waarop de documentatie achteruitgaat. Bestanden raken zoek, procesdetails zitten alleen in iemands hoofd en mensen blijven dezelfde vragen stellen. Een solide selfservice-kennisbankplatform biedt je team een plek om softwaredocumentatie te vinden, updates te delen, klantenservice te verlenen en met vertrouwen te werken.

ClickUp helpt je die structuur in je dagelijkse werk te brengen met zijn projectmanagementtools. Je kunt levende documenten schrijven in ClickUp Docs, deze rechtstreeks aan projecten koppelen, direct antwoorden vinden via ClickUp Brain en alles terugvinden met Connected Search.

