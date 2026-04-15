Maak kennis met de 15 beste GPT's voor SEO in [jaar]

Zoals u weet, draait zoekmachineoptimalisatie tegenwoordig niet meer alleen om de blauwe links. Het is een complexe dans tussen AI-Overzichten, LLM-citaten en hypergepersonaliseerde resultaten.

Het handmatig samenstellen van trefwoordclusters of het raden naar de zoekintentie werkt niet meer. U hebt tools nodig die een deel van het zware werk kunnen doen. ChatGPT is handig, maar het is een beetje algemeen. Aangepaste GPT's, die specifiek zijn getraind voor bepaalde taken, zijn de ideale keuze.

De uitdaging? De beste GPT's voor deze taak vinden.

In deze blogpost hebben we een lijst samengesteld met de beste GPT's voor SEO om u te helpen tijd te besparen en uw efficiëntie te verhogen. Dit zijn aangepaste GPT's die uw API-credits echt waard zijn voor technische audits, thematische autoriteit en ranking. 🎯

Naam van de tool Meest geschikt voor Belangrijkste functies Prijzen SEO-gids voor kwaliteitsbeoordelaars Content afstemmen op de E-E-A-T-normen van Google E-E-A-T-evaluatie, uitleg van de richtlijnen voor kwaliteitsbeoordelaars, gestructureerde auditfeedback Aangepaste prijzen SEO Linkbuilding GPT Schaalbare automatisering van backlink-prospectie en outreach Identificatie van linkkansen, concepten voor outreach, analyse van backlink-tekorten Aangepaste prijzen Julian Goldie GPT Beproefde strategieën voor linkbuilding en AI-aangedreven SEO-handleidingen Geavanceerde frameworks voor linkbuilding, zoekwoordoptimalisatie, schaalbare outreach-prompts Aangepaste prijzen Is het een GPT-rankingfactor? Een duidelijk beeld van echte Google-rankingfactoren versus SEO-mythes Evaluatie van rankingfactoren, analyse van SEO-updates, prioritering van optimalisatie Aangepaste prijzen Query-analysator De intentie van SERP's en patronen in rangschikkingen van pagina's ontcijferen Uitsplitsing van pagina-typen in de ranglijst, identificatie van intenties, analyse van structurele patronen Aangepaste prijzen Tool voor het optimaliseren van zoekintenties De intentie van de content afstemmen op de kwaliteitseisen van Google Identificatie van primaire/secundaire intenties, analyse van de kloof tussen concept en SERP, afstemming op kwaliteit Aangepaste prijzen Scatterplot van veranderingen in GSC-zoekwoordposities De impact van algoritme-updates op de prestaties van zoekwoorden visualiseren Vergelijking van posities voor en na, visualisatie met een spreidingsdiagram, detectie van uitschieters Aangepaste prijzen GRATIS maker van een inhoudsopgave voor SEO-blogposts Snel SERP-gerichte blogstructuren opzetten Op SEO gerichte overzichten, kopstructuren op basis van rankingpatronen, suggesties voor thematische verdieping Aangepaste prijzen SEO Topical Map Maker Bouw gestructureerde thematische autoriteit op binnen uw niche Het in kaart brengen van thematische kaarten, TOFU/MOFU/BOFU-clustering, ondersteuning voor interne links Aangepaste prijzen Tool voor het clusteren van zoekwoorden Het voorkomen van keyword-cannibalisatie op grote schaal Semantische groepering van zoekwoorden, vermindering van duplicatie, versterking van thematische autoriteit Aangepaste prijzen GA4-implementatieassistent Rommelige GA4-installaties en hiaten bij het bijhouden van de tracking verhelpen Diagnose van de GA4-installatie, aanbevelingen voor de structuur van gebeurtenissen, duidelijkheid over attributie Aangepaste prijzen Post Cheetah SEO Directe analyse van SEO-prestaties op pagina-niveau Evaluatie van zoekwoordafstemming, hiaten in on-page SEO, beoordeling van de kwaliteit van de content Aangepaste prijzen She Knows Alt Text Schaalbare, toegankelijkheidsgerichte beeldoptimalisatie Contextgevoelige generatie van alt-tekst, toegankelijkheid + evenwicht tussen trefwoorden, batchoptimalisatie Aangepaste prijzen Web Performance Engineer Verbetering van Core Web Vitals en technische prestaties Diagnose van Core Web Vitals, aanbevelingen voor het optimaliseren van assets, op UX gerichte oplossingen Aangepaste prijzen Schema Advisor GPT Het implementeren van nauwkeurige, impactgerichte schema-markup Op maat gemaakte Schema.org-aanbevelingen, geschiktheid voor rich results, afstemming van gestructureerde gegevens Aangepaste prijzen

Hoe we software beoordelen bij ClickUp Ons redactieteam hanteert een transparant, op onderzoek gebaseerd en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen zijn gebaseerd op de werkelijke productwaarde. Hier volgt een gedetailleerd overzicht van hoe we software beoordelen bij ClickUp.

Hoe GPT's in SEO-werkstroomen passen

Een aangepaste GPT is een gepersonaliseerde AI-assistent die is gebaseerd op ChatGPT van OpenAI en is ontworpen om specifieke taken uit te voeren. Deze bestaat uit drie kernonderdelen:

Functie Wat het doet Instructies Een vaste set 'regels' die de AI vertellen hoe hij moet handelen, welke toon hij moet gebruiken en welke stappen hij moet volgen (zodat u uw prompts niet elke keer hoeft te herhalen) Kennis U kunt uw eigen bestanden (PDF's, spreadsheets, documenten) uploaden, waaraan de GPT voorrang zal geven boven de algemene trainingsgegevens. Mogelijkheden U kunt specifieke functies in- of uitschakelen, zoals Web Browsing, DALL-E (beeldgeneratie) of Code Interpreter (gegevensanalyse).

Voor SEO zijn GPT's essentiële tools voor het optimaliseren van content, het creëren van teksten met veel zoekwoorden en het vergroten van de betrokkenheid van gebruikers met inzichtelijke, contextueel relevante inhoudssuggesties.

Als extra voordeel kunt u uw merkrichtlijnen, trefwoordenlijsten en voorbeelden van de content die u verkiest uploaden. De aangepaste GPT genereert vervolgens resultaten die voldoen aan uw merk- en SEO-normen, zonder dat u alles opnieuw hoeft uit te leggen.

Wat maakt een GPT geschikt voor SEO?

Een hoogwaardige SEO-GPT schrijft niet zomaar tekst; hij volgt een specifieke strategische logica. Hij produceert consequent zoekgerichte, intentiebewuste en structureel degelijke output die daadwerkelijk scoort en verkeer genereert.

De best presterende modellen produceren contextueel relevante content, genereren metabeschrijvingen en helpen bij schema-markup en gestructureerde data.

Belangrijke sleutels die een GPT-model uitstekend maken voor SEO zijn onder andere:

Contentgeneratie en -optimalisatie : het produceert SEO-vriendelijke blogposts, : het produceert SEO-vriendelijke blogposts, productbeschrijvingen en artikelen die zowel gebruikers als zoekmachines aanspreken

Zoekwoordonderzoek en -strategie : identificeert relevante zoekwoorden, waaronder long-tail-zoektermen, en analyseert de content van concurrenten om doelgerichte strategieën te bepalen

On-page SEO-ondersteuning : het genereert metatags en koppen en doet suggesties voor verbeteringen om de leesbaarheid en de E-E-A-T-scores (Experience, Expertise, Authoritativeness en Trustworthiness) te verbeteren

Technische SEO-ondersteuning: Het kan gestructureerde gegevens of schema-markup genereren, codefragmenten schrijven voor webontwikkelaars en de websitestructuur verbeteren voor eenvoudiger crawlen

Efficiëntie en schaalbaarheid: het bespaart tijd door routinematige SEO-taken te automatiseren, zoals het genereren van metadata of het analyseren van content om verbeteringen aan te brengen

Belangrijke overwegingen:

Beperkingen: GPT-modellen beschikken niet over gedetailleerde statistieken zoals zoekvolume en zoekwoordmoeilijkheidsgraad, waardoor het gebruik van speciale tools naast deze modellen noodzakelijk is

Menselijk toezicht: De beste resultaten worden behaald door AI te gebruiken voor onderzoek en het opstellen van teksten, gevolgd door handmatige bewerking om de kwaliteit, de merkstem en de nauwkeurigheid te waarborgen.

15 beste GPT's voor SEO (AI-assistenten om je positie te verbeteren)

Niet alle GPT's zijn de moeite waard voor SEO. Dit zijn de GPT's die het goed doen.

Aantekening: De prijzen voor op GPT gebaseerde SEO-tools worden doorgaans aangepast en zijn afhankelijk van het gebruik, de functies en de schaal.

1. Quality Raters SEO-gids (het meest geschikt om content af te stemmen op de E-E-A-T-normen van Google)

via ChatGPT

Om hoog te scoren in competitieve niches moet je voldoen aan de kwaliteitsnormen van Google. Deze GPT helpt je om te denken als een kwaliteitsbeoordelaar, niet alleen als een content schrijver.

Het beoordeelt uw content aan de hand van de E-E-A-T-principes en geeft aan wat er ontbreekt. Het resultaat? Sterkere, geloofwaardigere pagina's die zijn gebouwd om hoog te scoren.

De beste functies van de Quality Raters SEO-gids

De richtlijnen van Google voor kwaliteitsbeoordelaars worden opgesplitst in bruikbare criteria die je kunt toepassen op blogartikelen, productpagina's en landingspagina's

Beoordeelt content aan de hand van de E-E-A-T-principes (ervaring, expertise, autoriteit en betrouwbaarheid) en wijst op hiaten

Helpt u bij het verfijnen van uw contentstrategie voor gereguleerde of gevoelige sectoren met behulp van duidelijke contextuele feedback

Genereert gestructureerde feedback die u kunt gebruiken in SEO-audits, client-rapporten en interne evaluaties voor bureaus

Beperkingen van de Quality Raters SEO-gids

Is geen provider van realtime statistieken zoals zoekvolume, moeilijkheidsgraad van zoekwoorden of Google Analytics-gegevens

Werkt het beste als een kwalitatieve beoordelingslaag, dus je hebt nog steeds specifieke tools voor zoekwoordonderzoek en technische SEO nodig

Prijzen van de Quality Raters SEO-gids

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Quality Raters SEO Guide

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

💡 Pro-tip: Schrijf moeiteloos met ClickUp Brain MAX. Je kunt de content dicteren in Talk to Text, in plaats van alles handmatig te typen. Brain MAX: Transcribeert het en corrigeert automatisch stopwoorden

Vereenvoudigt complexe en omslachtige zinnen voor een betere leesbaarheid

Past de toon en stijl aan – of je nu een academische stijl nodig hebt voor een onderzoeksartikel, een informele stijl voor een discussiebericht of een beknopte stijl voor studieaantekeningen

2. SEO Link Building GPT (Het beste voor schaalbare prospectie van backlinks en automatisering van outreach)

via ChatGPT

Backlinks zijn nog steeds belangrijk, maar handmatig contact leggen is niet schaalbaar. Deze GPT helpt je om linkbuilding om te zetten in een herhaalbaar proces.

Het vindt kansen, structureert lijsten met potentiële klanten en stelt outreach-berichten op. Dat betekent snellere uitvoering zonder de koers uit het oog te verliezen.

De beste functies van de SEO Link Building GPT

Identificeert linkmogelijkheden op basis van niche- en zoekwoordonderzoek

Genereert outreach-ontwerpen die aansluiten bij uw merk en campagnedoelen

Stelt prospectlijsten samen voor bureaus met een groot volume

Helpt u bij het analyseren van hiaten in backlinks en gegevens van concurrenten

Beperkingen van SEO Link Building GPT

Vervangt geen speciale backlink-crawlers of complete SEO-pakketten voor diepgaande analyses

Outreach vereist nog steeds menselijk toezicht om de kwaliteit te waarborgen en spamsignalen te voorkomen

Prijzen voor SEO Link Building GPT

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van SEO Link Building GPT

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

📮 ClickUp Insight: 88% van de mensen maakt tegenwoordig op de een of andere manier gebruik van AI, waarbij maar liefst 55% het meerdere keren per dag gebruikt. Naarmate AI een dagelijks hulpmiddel voor professionals wordt, blijft de rol ervan bij onderzoek, taakbeheer en besluitvorming groeien. ClickUp versterkt deze AI-gestuurde werkstroom door intelligentie rechtstreeks in je werkruimte te integreren. Het haalt belangrijke inzichten uit omvangrijke documenten, verzamelt realtime projectupdates en zet discussies om in uitvoerbare taken. Het stroomlijnt complexe processen, zodat je je kunt concentreren op werk met grote impact.

3. Julian Goldie GPT (Het beste voor beproefde strategieën voor linkbuilding en AI-aangedreven SEO-handleidingen)

via ChatGPT

Als u op zoek bent naar bewezen SEO-strategieën, dan is deze GPT precies wat u zoekt. Hij is gebaseerd op praktische frameworks en handleidingen voor linkbuilding, zoals het Link Building Mastery Ebook.

U krijgt gestructureerde begeleiding, geen oppervlakkige tips. Dat maakt het makkelijker om te plannen, uit te voeren en op te schalen wat echt werkt.

Julian Goldie De beste functies van GPT

Geeft een overzicht van geavanceerde frameworks voor linkbuilding voor bureaus

Helpt u bij het verfijnen van strategieën voor zoekwoordoptimalisatie en het opbouwen van autoriteit

Biedt kant-en-klare ideeën voor prompts om het aanmaken van content en uw bereik op te schalen

Koppelt tactische linkbuilding aan een bredere contentstrategie en rankingdoelen

Julian Goldie Limieten van GPT

De focus ligt sterk op het verkrijgen van links, dus je hebt nog steeds aparte tools nodig voor diepgaande analyses en technische audits

Werkt het beste in combinatie met uw eigen prestatiegegevens en nichecontext

Julian Goldie GPT-prijzen

Aangepaste prijzen

Julian Goldie GPT-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

4. Is het een rankingfactor-GPT (ideaal om echte Google-rankingfactoren te onderscheiden van SEO-mythes)

via ChatGPT

Er zijn veel meningen over SEO. Deze GPT helpt je om feiten van ruis te onderscheiden.

Hierin wordt uitgelegd wat daadwerkelijk invloed heeft op de rankings en wat niet. Zo kunt u uw inspanningen richten op wat er echt toe doet.

Is het een rankingfactor? De beste functies van GPT

Beoordeelt of specifieke elementen van invloed zijn op de Google-posities

SEO-updates worden opgesplitst in praktische inzichten

Helpt u bij het prioriteren van optimalisatie-inspanningen rond bewezen rankingfactoren

Ondersteunt strategische planning voor contentcreatie en technische SEO

Is het een rankingfactor? Limieten van GPT's

Dit is geen vervanging voor volledige auditplatforms of praktische analysetools

Gericht op het valideren van rankings, niet op breder zoekwoordonderzoek of het verkrijgen van links

Is het een rankingfactor? Prijzen van GPT

Aangepaste prijzen

Is het een rankingfactor? GPT-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🤝 Vriendelijke herinnering: AI leert van bestaande gegevens, wat betekent dat het vooroordelen kan overnemen. Analyseer resultaten altijd kritisch en wees je bewust van mogelijke onnauwkeurigheden, vooral bij gevoelige onderwerpen.

5. SEO: Search Query Analyzer (Het beste voor het ontcijferen van SERP-intenties en patronen in rangschikkingen van pagina's)

via ChatGPT

Voordat je content maakt, moet je de SERP begrijpen. Deze GPT analyseert wat er al hoog scoort en waarom.

Het toont intenties, formaten en patronen in de topresultaten. Dat betekent dat u content kunt maken die aansluit bij wat Google beloont.

De beste functies van Search Query Analyzer

Geeft een overzicht van de soorten pagina's die voor specifieke queries goed scoren

Identificeert commerciële, informatieve of transactie-intenties

Benadrukt veelvoorkomende structurele patronen in topresulten

Ondersteunt slimmere contentaanmaak die is afgestemd op rankingfactoren

Beperkingen van Search Query Analyzer

Gericht op SERP-analyse, niet op volledige website-analyses of audits

Vervangt geen tools voor diepgaand zoekwoordonderzoek

Prijzen voor Search Query Analyzer

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Search Query Analyzer

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

6. GPT voor zoekintentie-optimalisatie (het beste voor het afstemmen van de intentie van uw content op de kwaliteitseisen van Google)

via ChatGPT

Goede SEO begint met het afstemmen op de intentie. Deze GPT helpt je om je content af te stemmen op wat gebruikers daadwerkelijk willen.

Het gaat verder dan oppervlakkige zoekwoordoptimalisatie en brengt hiaten tussen uw concept en de SERP aan het licht. Hierdoor voelen uw pagina's relevanter aan en presteren ze beter.

De beste functies voor zoekintentie-optimalisatie

Identificeert de primaire en secundaire zoekintentie achter target-zoekwoorden

Stemt de content af op de kwaliteits- en evaluatienormen van Google

Brengt hiaten tussen uw concept en SERP-verwachtingen aan het licht

Versterkt de strategische planning voor het schrijven van blogartikelen, landingspagina's en commerciële content

Limieten van zoekintentie-optimalisatie

Vervangt geen diepgaande analyseplatforms of volledige SERP-crawlers

Gericht op het afstemmen op de intentie in plaats van op het ontdekken van brede zoekwoorden

Prijzen voor GPT's voor zoekintentie-optimalisatie

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van GPT's voor zoekintentie-optimalisatie

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🤝 Vriendelijke herinnering: GPT's kunnen overtuigende maar niet-bestaande academische bronnen genereren. Controleer AI-gegenereerde bronnen altijd grondig op juistheid voordat u ze in onderzoek citeert.

via ChatGPT

Wanneer het verkeer verandert, heb je snel duidelijkheid nodig. Deze GPT zet je Search Console-gegevens om in duidelijke grafieken.

U kunt snel stijgingen, dalingen en uitschieters herkennen. Dat maakt het makkelijker om met vertrouwen te reageren op algoritme-updates.

GSC-zoekwoordrangschikkingswijzigingen: de beste functies van de spreidingsgrafiek

Vergelijkt de posities van zoekwoorden voor en na Google-updates

Visualiseert de volatiliteit van de positie met behulp van een spreidingsdiagramanalyse

Benadrukt uitschieters die nader onderzoek vereisen

Ondersteunt impactanalyses van updates voor meerdere websites

Limieten van de scatterplot voor veranderingen in de zoekwoordposities in GSC

Vereist schone en nauwkeurige gegevensexporten uit Search Console

Gericht op veranderingen in de ranglijst, niet op volledige technische of content-analyse

Prijzen voor GSC-scatterplot van veranderingen in zoekwoordposities

Aangepaste prijzen

GSC-zoekwoordrangschikkingswijzigingen: spreidingsdiagram met beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

8. GRATIS SEO Blog Content Outline Maker (Het beste om snel SERP-georiënteerde blogstructuren op te zetten)

via ChatGPT

Deze GPT helpt je om binnen enkele minuten van trefwoord naar opzet te gaan. Geen angst meer voor de lege pagina.

Het bouwt gestructureerde, SEO-vriendelijke frameworks op basis van wat er momenteel hoog scoort. Zo kunt u sneller schrijven zonder sleutelonderdelen over te slaan.

De beste functies van de maker van SEO Blog Content Outline

Genereert SEO-gerichte blogopzetjes rond target-zoekwoorden

Structureert koppen op basis van rankingpatronen en SEO-strategieën

Biedt suggesties om de thematische diepgang en autoriteit te versterken

Ondersteunt schaalbare werkstroomen voor bureaus die meerdere websites beheren

Beperkingen van de SEO Blog Content Outline Maker

Dit is geen vervanging voor een grondige analyse van de concurrentie of volledige analysetools

Vereist menselijke verfijning op het gebied van toon, expertise en positie van het merk

Prijzen voor SEO Blog Content Maker

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van de maker van SEO Blog Content Outline Creator

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

9. SEO Topical Map Maker (Het beste voor het opbouwen van gestructureerde thematische autoriteit binnen uw niche)

via ChatGPT

SEO draait niet alleen om individuele posts. Deze GPT helpt je bij het plannen van complete topic clusters, zodat je zichtbaarheid opbouwt die in de loop van de tijd steeds groter wordt.

Het werkt als een generator van thematische autoriteit, waarbij uw contentstrategie rond een centrale pijler wordt in kaart gebracht. Dit zorgt ervoor dat uw websites duidelijke relevantiesignalen naar zoekmachines sturen.

De beste functies van SEO Topical Map Maker

Bouwt gestructureerde thematische kaarten rond kernzoekwoorden

Organiseert TOFU-, MOFU- en BOFU-content in logische clusters

Versterkt interne links en thematische diepgang

Ondersteunt langetermijnstrategieën voor SEO-optimalisatie gericht op het vergroten van autoriteit

Beperkingen van SEO Topical Map Maker

Vervangt geen technische audits of prestatieanalyses

Vereist handmatige prioritering op basis van bedrijfsdoelen en middelen

Prijzen voor SEO Topical Map Maker

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van SEO Topical Map Maker

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

10. Keyword Clustering Tool (Het beste om grootschalige keyword-cannibalisatie te voorkomen)

via ChatGPT

Meer content is niet altijd beter. Als pagina's elkaar overlappen, concurreren ze met elkaar.

Deze GPT groepeert gerelateerde zoekwoorden in duidelijke clusters. Zo blijft uw content gericht en overzichtelijk, en is deze gemakkelijker te begrijpen voor zoekmachines.

De beste functies van de Keyword Clustering Tool

Groepeer semantisch vergelijkbare zoekwoorden in duidelijke clusters

Vermindert dubbel werk en interne concurrentie tussen websites

Ondersteunt slimmere planning van contentstrategieën

Versterkt de thematische autoriteit binnen bredere SEO-strategieën

Limieten van de tool voor het clusteren van zoekwoorden

Vervangt geavanceerde tools voor zoekwoordvolume- of trendonderzoek niet

Vereist menselijke beoordeling voor afstemming op het Business-bedrijf en nuances in de zoekintentie

Prijzen voor de Keyword Clustering Tool

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van de Keyword Clustering Tool

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

11. GA4 Implementation Assistant (Het beste voor het oplossen van rommelige GA4-installaties en tekortkomingen bij het bijhouden van gegevens)

via ChatGPT

De meeste teams installeren GA4. Maar slechts weinigen configureren het correct. Deze GPT helpt je om van je Google Analytics-installatie een betrouwbare bron van inzichten voor besluitvorming te maken.

Het identificeert hiaten en stelt betere structuren voor voor gebeurtenissen, zodat je daadwerkelijk op je data kunt vertrouwen.

De beste functies van de GA4-implementatie-assistent

Diagnose van onvolledige of verkeerd geconfigureerde GA4-installaties

Beveelt overzichtelijkere structuren voor gebeurtenissen aan die zijn afgestemd op de bedrijfsdoelen

Helpt bij het afstemmen van het bijhouden op conversiegerichte SEO-strategieën

Verbetert de duidelijkheid van attributie over meerdere kanalen

Beperkingen van de GA4-implementatieassistent

Dit is geen vervanging voor hands-on debugging in Tag Manager of code

Vereist toegang tot nauwkeurige implementatiedetails en websitegegevens

Prijzen voor de GA4-implementatieassistent

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van de GA4-implementatie-assistent

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

12. Post Cheetah SEO (Het beste voor directe SEO-prestatieanalyse op pagina-niveau)

via ChatGPT

Soms is een snelle, praktische diagnose alles wat je nodig hebt. Deze GPT biedt je een snelle, praktische SEO-check voor elke pagina.

Het geeft een overzicht van hoe een pagina aansluit bij target-zoekwoorden, zoekintentie en on-page SEO-signalen. Zo kunt u prioriteiten stellen voor verbeteringen zonder een volledige technische audit uit te voeren.

De beste functies van Post Cheetah SEO

Evalueert de afstemming van zoekwoorden en de intentie

Identificeert hiaten in on-page SEO-strategieën voor pagina's

Benadrukt de kwaliteit van de content en mogelijkheden voor optimalisatie

Ondersteunt snellere iteratie voor bureaus die meerdere websites beheren

Limieten van Post Cheetah SEO

Gericht op SEO-analyse op pagina-niveau, niet op diepgaande technische crawls

Vervangt geen enterprise-grade analytics of backlinktools

Prijzen van Post Cheetah SEO

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Post Cheetah SEO

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

13. She Knows Alt Text (Het beste voor schaalbare, toegankelijkheidsgerichte optimalisatie van afbeeldingen)

via ChatGPT

Alt-tekst wordt vaak pas achteraf toegevoegd. Deze GPT helpt je om het elke keer weer goed te doen.

Het genereert duidelijke, contextgevoelige beschrijvingen voor uw afbeeldingen om de toegankelijkheid en SEO te verbeteren. Dit versterkt de manier waarop uw website communiceert met gebruikers en zoekmachines.

De beste functies van She Knows Alt Text

Genereert beschrijvende alt-tekst die aansluit bij de context van de pagina

Zorgt voor een evenwicht tussen toegankelijkheidsnormen en slimme zoekwoordoptimalisatie

Versnelt de beeldoptimalisatie op blogs en sociale media

Ondersteunt consistente werkstroomen voor het aanmaken van content voor bureaus

Ze kent de limieten van alt-tekst

Vereist handmatige controle op merktoon en nuances

Vervangt geen bredere on-page SEO-strategieën voor pagina's

Prijzen voor She Knows Alt Text

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van She Knows Alt Text

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

14. Web Performance Engineer (Het meest geschikt voor het verbeteren van Core Web Vitals en technische prestaties)

via ChatGPT

De snelheid van uw website heeft direct invloed op hoe gebruikers uw website ervaren en hoe zoekmachines deze beoordelen. Deze GPT helpt u te achterhalen wat de boel vertraagt.

Het analyseert prestatieproblemen en stelt oplossingen voor om laadtijden, responsiviteit enz. te verbeteren. Zodat uw site sneller laadt, soepeler draait en over het algemeen beter presteert.

De beste functies van Web Performance Engineer

Diagnose van problemen met de prestatie die van invloed zijn op Core Web Vitals

Geeft een overzicht van optimalisatiemogelijkheden voor afbeeldingen, scripts en assets

Stemt technische aanpassingen af op echte rankingfactoren

Ondersteunt een betere gebruikerservaring en conversiegerichte SEO-strategieën

Limieten van Web Performance Engineers

Vereist toegang tot echte rapporten over prestaties en gegevens op siteniveau

Gericht op performance engineering, niet op een volledige contentstrategie

Prijzen voor Web Performance Engineer

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Web Performance Engineers

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

15. Schema Advisor GPT (Het beste voor het implementeren van nauwkeurige, impactgerichte schema-markup)

via ChatGPT

Voor bureaus en technische marketingprofessionals vormt deze GPT een strategische laag binnen uw AI-toolset. Het helpt u gestructureerde data toe te voegen die de zichtbaarheid in zoekresultaten verbetert – zonder onnodige markup op te stapelen.

Het geeft u ook advies over welk schema u moet gebruiken en hoe u dit moet toepassen. Alles is afgestemd op uw bedrijfsmodel, content en SEO-doelstellingen. Het resultaat? Zoekmachines begrijpen uw site beter en uw pagina's presteren waarschijnlijk beter.

De beste functies van Schema Advisor GPT

Beveelt op maat gemaakte Schema.org-markup aan voor specifieke pagina-typen

Stemt gestructureerde gegevens af op zoekintentie en content-structuur

Ondersteunt een betere zichtbaarheid door in aanmerking te komen voor rich results

Versterkt de technische basis van SEO met een strakke implementatielogica

Beperkingen van Schema Advisor GPT

Dit is geen vervanging voor volledige technische audits of validatietesttools

Vereist nauwkeurige context voor de pagina en details over de positie van het bedrijf

Prijzen van Schema Advisor GPT

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Schema Advisor GPT

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Er zijn tientallen GPT-tools voor afzonderlijke SEO-taken. De Keyword Clustering Tool heeft bijvoorbeeld een ander doel dan Schema Advisor GPT. Maar als je te veel tools toevoegt, kom je terecht in de vervelende cyclus van AI-wildgroei.

Dat is waar een compleet platform voor werkstroombeheer zoals ClickUp uitblinkt. In plaats van AI te behandelen als een verzameling losse tools, maakt ClickUp er een geïntegreerd systeem van.

De geïntegreerde AI-werkruimte van ClickUp houdt taken, discussies, zoekwoordonderzoek, analyses en het bijhouden van leveringen met elkaar verbonden. In plaats van heen en weer te schakelen tussen GPT's, documenten en spreadsheets, kunt u alles op één plek beheren – van onderzoek tot uitvoering.

Zo werkt het werk.

Organiseer uw zoekwoordonderzoek met ClickUp Brain

Begin bij het begin met ClickUp Brain, de AI die in ClickUp is geïntegreerd. Vraag het om trends, gegevens van concurrenten en zoekintenties te analyseren en een lijst met krachtige zoekwoorden voor uw niche te genereren.

In tegenstelling tot GPT-tools en hun beperkte aanpak, bundelt ClickUp Brain inzichten in zoekwoorden. Dit helpt je te bepalen welke termen prioriteit moeten krijgen, hoe je ze binnen de content moet structureren en waar ze passen in je algehele SEO-strategie.

Het antwoord van ClickUp Brain op het diepgaande zoekwoordonderzoek voor deze blogpost

🦸🏻‍♀️ Probeer de Keyword Research Automator Agent in ClickUp. Geef de agent een onderwerp, een URL van een concurrent of een reeks startzoekwoorden, en hij levert een gestructureerd, gescoord en geclusterd zoekwoordplan op waarvoor anders een fulltime analist dagenlang zou moeten werken. Versnel uw SEO-proces met de Keyword Research Automator Agent voor automatisering

Schrijf beter met ClickUp Brain

Van schrijven en bewerking tot het oppoetsen met SEO-elementen: ClickUp Brain is een krachtige, op AI gebaseerde creatieve partner.

Schrijf beter met de AI Writer van ClickUp Brain

De AI-schrijfassistent kan je helpen bij het opstellen van je eerste concept. De spellingcontrole kan je typefouten op een vriendelijke manier corrigeren. Brain kan je ook helpen bij het maken van metabeschrijvingen, koppen, interne links en het verbeteren van de leesbaarheid.

En het beste? Omdat het de context van uw werk kent, leert het van uw eerdere SEO-prestaties. De aanbevelingen zijn afgestemd op uw SEO-doelen en -doelstellingen, waardoor optimalisaties strategischer zijn.

💡 Pro-tip: Gebruik ClickUp Super Agents om taken consequent op te volgen. Super Agents zijn de AI-aangedreven teamgenoten van ClickUp, ontworpen om meerstapswerkstroomen uit te voeren op basis van de context van je werkruimte. Het zijn ambient agents die continu kunnen werken terwijl de toegang gecontroleerd blijft. Je kunt ze @vermelden, taken toewijzen en ze rechtstreeks berichten sturen. Stel een team van agents samen om elke stap van uw werkstroom te beheren, van zoekwoordonderzoek en het aanmaken van een briefing tot SERP-analyse, het schrijven van content en het genereren van metabeschrijvingen.

Ontdek hoe een Super Agent de Taak van het genereren van SEO-vriendelijke blogtitels op grote schaal kan overnemen!

Super Agents kunnen keyword gap-analyses uitvoeren, elementen op pagina’s controleren, backlinkprofielen monitoren en geprioriteerde optimalisatieaanbevelingen genereren. Bekijk ons volledige aanbod van kant-en-klare SEO Super Agents!

Centraliseer verspreide SEO-werkzaamheden in deelbare ClickUp-documenten

Het meeste SEO-werk blijft versnipperd: lijstjes met trefwoorden in spreadsheets, overzichten in documenten, feedback in reacties en definitieve versies ergens anders.

Breng je briefings, onderzoek en content samen op één plek met ClickUp Docs

ClickUp Docs brengt dat allemaal samen. Je kunt op één plek briefings opstellen, content opstellen, onderzoek integreren en samenwerken met je team. Alles blijft gekoppeld aan ClickUp-taken, zodat de uitvoering niet afwijkt van de planning.

Het maakt iteratie ook eenvoudiger. U kunt content bijwerken, wijzigingen bijhouden en uw SEO-materiaal actueel houden zonder door meerdere tools te hoeven spitten.

Houd je gegevens op één plek bij met ClickUp Dashboards

SEO-gegevens zijn vaak verspreid: posities in de ene tool, verkeer in een andere, Taaken weer ergens anders. Daardoor is het moeilijk om het volledige plaatje te zien.

Bekijk wat wel (en wat niet) werkt met realtime ClickUp-dashboards

ClickUp-dashboards brengen alles samen. U kunt de voortgang van content bijhouden, belangrijke SEO-statistieken monitoren en prestaties op één plek visualiseren.

Dit maakt rapportage sneller en besluitvorming duidelijker. In plaats van naar updates te moeten zoeken, kunt u direct zien wat aandacht nodig heeft en waar u zich vervolgens op moet richten.

ClickUp's sjabloon voor SEO-onderzoek en -beheer

Goede SEO vereist de juiste mix van onderzoek, planning en uitvoering, maar zonder de juiste tools kan dit lastig zijn.

Daarom is de SEO Research & Management-sjabloon van ClickUp zo'n waardevolle hulpbron. Deze biedt alles wat je nodig hebt om je SEO-inspanningen te monitoren en te beheren, waaronder:

Mogelijkheden voor zoekwoordonderzoek

Tools voor concurrentieanalyse

Flexibele functies voor taakbeheer

Vereenvoudig zoekmachineoptimalisatie met ClickUp

Zoekmachineoptimalisatie wordt tegenwoordig niet meer beperkt door tools. Zoals je hebt gezien, kunnen AI-tools je helpen bij het onderzoeken van zoekwoorden, het analyseren van SERP's en het optimaliseren van teksten in slechts enkele minuten.

De echte kloof zit hem in de uitvoering. Wanneer u met meerdere losstaande tools werkt, gaat de context verloren en gaan inzichten verloren.

GPT's helpen je om specifieke SEO-taken beter uit te voeren. ClickUp helpt je om die taken te integreren in een systeem dat daadwerkelijk resultaten oplevert. Het brengt je onderzoek, content, taken en beslissingen samen op één plek, zodat je SEO-werk daadwerkelijk vooruitgang boekt.

Waar wacht je nog op? Probeer ClickUp vandaag nog gratis!

Veelgestelde vragen over GPT's voor SEO

Wat is de beste GPT voor SEO?

Er is niet één 'beste' GPT voor SEO. De juiste keuze hangt af van uw werkstroom: of u nu zoekwoordonderzoek, contentstructurering, technische audits of schema's nodig hebt. De meeste bureaus combineren gespecialiseerde GPT's om verschillende onderdelen van hun SEO-strategieën te ondersteunen.

Nee. GPT's vormen een aanvulling op tools zoals Ahrefs en SEMrush, maar vervangen deze niet. Traditionele platforms bieden eigen gegevens, backlink-indexen en statistieken over zoekvolumes. GPT's helpen bij het interpreteren van die gegevens, het genereren van inzichten en het stroomlijnen van werkstroomen voor het aanmaken van content

Hoe nauwkeurig zijn door AI gegenereerde SEO-aanbevelingen?

Door AI gegenereerde aanbevelingen kunnen zeer nuttig zijn voor het bedenken van ideeën en het opzetten van een structuur, met name op het gebied van zoekwoorden en on-page SEO. De nauwkeurigheid hangt echter af van de context en de kwaliteit van de input. Menselijke validatie en echte prestatieanalyses blijven essentieel voor strategische beslissingen.

Hoe passen GPT's in een langetermijnstrategie voor SEO?

GPT's fungeren als versnellingslagen binnen langetermijn-SEO-strategieën. Ze ondersteunen onderzoek, optimalisatie en de ontwikkeling van contentstrategieën, maar duurzame posities zijn nog steeds afhankelijk van sterke fundamenten: technische gezondheid, het opbouwen van autoriteit en consistente, datagestuurde uitvoering.