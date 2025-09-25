Nog niet zo lang geleden had je het volgende nodig om een virtuele persoonlijke assistent te bouwen:

Een aangepast model voor natuurlijke taalverwerking (NLP) dat is getraind op domeinspecifieke gegevens

Backend-infrastructuur voor het verwerken van gesprekken, intenties en entiteiten

Meerdere integraties van derden om spraak, logica en Taakverwerking mogelijk te maken

DevOps-ondersteuning om deze op verschillende platforms te implementeren en te schalen

Denk aan Siri of Alexa. Enorme systemen die in de loop van jaren zijn gebouwd door teams van onderzoekers, ingenieurs en datawetenschappers.

Vandaag de dag ziet de situatie er heel anders uit. Dit is allemaal te danken aan AI-technologie.

Met tools zoals ChatGPT hoeft u voor het maken van een virtuele assistent niet langer duizenden regels code te schrijven of transformatiemodellen te begrijpen. U kunt:

Ontwerp gesprekken met natuurlijke taalprompts

Integreer je assistent in apps, websites of werkstroom met behulp van gebruiksvriendelijke API's

Maak het aangepaste gedrag aan met eenvoudige instructies

Als je je eigen virtuele persoonlijke assistent wilt bouwen met ChatGPT, hebben we het voorbereidende werk al voor je gedaan. Hier is een stapsgewijze handleiding om je daarbij te helpen. Implementeer je assistent, aangepast aan jouw gebruikssituatie. En dat ook nog eens binnen enkele uren, in plaats van maanden.

Hoe maak je een virtuele assistent met ChatGPT?

Hier zijn drie eenvoudige manieren om een virtuele persoonlijke assistent te maken met ChatGPT:

1. Praat met ChatGPT als uw assistent

Als je niet wilt rommelen met vooraf ingestelde instellingen of iets geheel nieuws wilt creëren, kun je ChatGPT eenvoudig instrueren of trainen om je assistent te worden. Dat is alles.

Zo is ChatGPT’s werk:

Om toegang te krijgen tot ChatGPT, gaat u naar chat.openai.com en begint u te chatten met een eenvoudige instructie

Schrijf een eenvoudig, direct bericht waarin je aangeeft wat je wilt dat de assistent nog te doen heeft

En de tool zal zich gaan gedragen als uw assistent

Laten we dit aan de hand van een voorbeeld bekijken. Stel dat u ChatGPT het volgende vraagt:

via ChatGPT

ChatGPT zal reageren met iets als:

En zo heb je ineens een virtuele assistent tot je beschikking.

Je kunt het gebruiken om:

Herinneringen instellen: 'Herinner me eraan om morgen om 14.00 uur een teamgesprek in te plannen' (koppel ChatGPT aan je agenda-app om ervoor te zorgen dat het triggerd!)

Beantwoord vragen: ‘Wat is de beste manier om mijn inbox te organiseren?’, of

E-mails schrijven: 'Stel een samenvattende e-mail op voor een client'

ChatGPT kan ook antwoorden genereren op klantquery, veelgestelde vragen of instructies voor nieuwe medewerkers. U kunt het zelfs trainen om specifieke taken uit te voeren, zoals het opstellen van statusupdates, het genereren van facturen of het instellen van agenda-sjablonen.

Geef gewoon de juiste context en vereisten op, en ChatGPT past zich aan uw wensen aan.

🤝 Vriendelijke herinnering: deze methode werkt zelfs met de gratis versie van ChatGPT. U hoeft zich niet te abonneren, tenzij u geavanceerde functies of toegang tot aangepaste GPT's wilt.

2. Vind een kant-en-klare assistent in 'Explore GPT'

Je kunt ook kiezen uit een groep vooraf gebouwde virtuele persoonlijke assistenten die zijn gemaakt door OpenAI en anderen. Dit is een handige optie als je niet helemaal vanaf nul wilt beginnen, maar toch een aangepaste, goed getrainde persoonlijke assistent wilt.

Zo doe je dat:

Open ChatGPT (hiervoor heb je ChatGPT Plus nodig)

Klik op 'GPT's verkennen' in de linkerzijbalk

Zodra u klaar bent, opent ChatGPT Plus een map met assistenten, zoals hieronder te zien is:

Klik op de assistent van uw keuze en begin met chatten. Als u niet kunt vinden wat u zoekt, typ dan de vereiste, zoals 'coding helper', 'fitness coach' of 'travel planner', in de balk 'Search GPTs' en u krijgt een schat aan voorbeelden van persoonlijke assistenten van ChatGPT te zien

Het mooie van deze virtuele AI-assistenten is dat ze zijn getraind en getest om een bepaalde taak uit te voeren. Stel dat u een virtuele assistent nodig hebt die code kan schrijven. Als u zoekt op 'virtuele assistent code', geeft ChatGPT het volgende weer:

Stel dat u 'PyCharm Expert' selecteert, dan verschijnt er een venster dat lijkt op de afbeelding hieronder. U kunt direct de beoordelingen, beschrijving, categorie en meer van de GPT zien.

U hoeft nog te doen niets te doen, behalve op 'Start Chat' te klikken. En een codeerassistent die gebruikmaakt van ChatGPT staat klaar om u te helpen met uw taak.

3. Bouw je aangepaste assistent

Waarom zou je je virtuele persoonlijke assistent bouwen met ChatGPT?

Om te beginnen is het een tool die past bij uw werkstroom, geen generieke chatbot. Door ChatGPT te integreren met uw tools of API's, kunt u aangepast instellen hoe het spreekt, uit welke kennis het put en welke taken het uitvoert, of het nu gaat om het beantwoorden van veelgestelde vragen, het samenvatten van aantekeningen of het opstellen van reacties.

Omdat deze je voorkeuren en eerdere interacties onthoudt, hoef je jezelf niet steeds te herhalen.

Hier volgt een stapsgewijze uitleg voor het bouwen van uw aangepaste assistent met ChatGPT:

Log in op ChatGPT Plus en ga naar 'Explore GPTs' (GPT's verkennen)

Klik op 'Create' in de rechterbovenhoek, zoals hieronder weergegeven:

Wanneer je op 'Create' klikt, wordt ChatGPT Plus in een nieuw venster geopend

In de ruimte 'Create' (Maken) voert u uw behoeften en vereisten in. Dit helpt u bij het maken van precies de virtuele assistent die u zoekt

Stel dat u een virtuele assistent wilt maken die krachtige, to-the-point Twitter-threads schrijft voor Web3-merken. U moet beginnen met het definiëren van de basisprincipes.

Het eerste wat je nodig hebt voor je virtuele assistent is een naam. Brainstorm dus eerst over ideeën. Omdat we threads schrijven, noemen we de assistent 'Thread Alchemist'

Nu gaan we verder met de beschrijving. Hier moet je 'beschrijven' wat je wilt dat hij nog te doen heeft. Dit kan bijvoorbeeld een korte en bondige beschrijving zijn voor 'Thread Alchemist': 'Helpt Twitter/X-makers, solopreneurs en bureaus om ideeën om te zetten in virale threads met scherpe hooks, storytelling en platform-savvy schrijven. '

Vervolgens moet je alle instructies, do's en don'ts opschrijven die je wilt dat de virtuele assistent (in dit geval 'Thread Alchemist') volgt

Om onze 'Thread Alchemist' af te stemmen, voegen we een reeks instructies toe die de kunstmatige intelligentie-bot moet volgen. Wilt u, als voorbeeld, dat hij helpt bij het genereren van ideeën? Voeg dat dan toe aan uw instructies: 'Genereer 3 invalshoeken voor een tweet over DeFi-risico's'

💡 Pro-tip: Geef niet alleen aan wat je assistent nog te doen heeft. Voeg ook toe wat hij niet moet doen. Als je bijvoorbeeld niet wilt dat hij grappen maakt of emoji's gebruikt, zorg er dan voor dat je dat in je prompt aangeeft.

Zodra dit is gebeurd, ga je naar 'Conversation Starter', een vooraf gedefinieerde prompt of voorbeeld die aan de gebruiker wordt getoond wanneer deze de assistent opent

Laten we voor ons voorbeeld aannemen dat we de volgende prompts gebruiken: Zet deze blog om in een Twitter-thread voor mijn Web3-merk Schrijf 3 pakkende ideeën voor een thread over het voorkomen van fintech-fraude Zet deze statistieken om in een tweetstorm

Zet deze blog om in een Twitter-thread voor mijn Web3-merk

Schrijf 3 pakkende ideeën voor een thread over fraudepreventie in fintech

Zet deze statistieken om in een tweetstorm

Zet deze blog om in een Twitter-thread voor mijn Web3-merk

Schrijf 3 pakkende ideeën voor een thread over fraudepreventie in fintech

Zet deze statistieken om in een tweetstorm

Daarna volgt het gedeelte 'Kennis'. Hier kunt u bestanden, documenten of referenties uploaden die u door de assistent wilt laten volgen. Hoogbeoordeelde Web3-artikelen en referenties zouden 'Thread Alchemist' verfijnen om vergelijkbare content te produceren

In het volgende gedeelte, 'Capabilities' (Mogelijkheden), kunt u de vaardigheden selecteren die u de virtuele assistent wilt geven. Deze kunnen van scrapen van het web tot het genereren van afbeeldingen reiken. Dit is een belangrijk gedeelte, omdat hier wordt bepaald wat de assistent wel en niet kan doen

Ten slotte bepaal je hoe je assistent verbinding maakt met andere tools om de werking te stroomlijnen. Kies eerst de juiste verificatie (zoals API-sleutel of login). Upload of plak vervolgens het API-schema zodat ChatGPT weet hoe het moet worden gebruikt. Voeg voorbeeldprompts toe en koppel indien nodig een privacybeleid

Nadat je alle secties hebt ingevuld, klik je op 'Opnieuw aanmaken' en verschijnt er een venster zoals dit:

Klik op 'Opslaan' en de virtuele assistent (in dit geval 'Thread Alchemist') is nu live!

Als je op 'GPT weergave' klikt, verschijnt er een venster zoals dit:

Je kunt je AI-virtuele assistent privé houden of delen met je team, clients en andere ChatGPT-gebruikers om toegang te krijgen tot

🧠 Leuk weetje: In de eerste twee maanden na de lancering van aangepaste GPT's zijn er tot januari 2024 meer dan 3 miljoen aangepaste versies van ChatGPT gemaakt.

Limiet van het maken van een virtuele assistent met ChatGPT

ChatGPT is ongetwijfeld een betrouwbare virtuele assistent, maar er zijn bepaalde limieten waar u rekening mee moet houden:

kan niet helpen met projectmanagement:* Het kan niet op de achtergrond draaien of u op de hoogte brengen van aankomende vergaderingen, deadlines, enz., tenzij het daarvoor is geprogrammeerd via externe logica of een planner

Geen samenwerkingsmogelijkheden: ChatGPT-sessies zijn meestal interacties tussen één gebruiker en een afzonderlijke silo. ChatGPT kan ook documenten genereren of bewerken, maar slechts voor één gebruiker tegelijk

Geen uitvoering van taken of tracking van werkstroom: ChatGPT kan actiestappen voorstellen, maar kan niet bijhouden of deze zijn uitgevoerd. Hiervoor moet je ChatGPT kan actiestappen voorstellen, maar kan niet bijhouden of deze zijn uitgevoerd. Hiervoor moet je een virtuele assistent inhuren of een projectmanagementtool gebruiken

Geen gecentraliseerde kennishub: ChatGPT kan informatie weergeven, maar slaat geen kennis of SOP's op en kan slechts één taal tegelijk verwerken

Geen terugkerende werkstroom of automatisering: ChatGPT onthoudt geen routines en trigger geen herhaalde acties

Geen spraakassistent of sensorinput (tenzij apart toegevoegd): ChatGPT verwerkt standaard geen spraak-, camera- of locatiegegevens. Je hebt extra tools nodig (zoals Whisper voor spraakinvoer of externe API's voor GPS) om die ervaringen te simuleren

👀 Wist je dat? Het doorgeven van gevoelige gegevens aan ChatGPT is riskant. Het ontbreekt aan native encryptie, wat betekent dat informatie gemakkelijk kan lekken, misbruikt kan worden of niet voldoet aan regelgevende controles, tenzij je het model in een veilige, conforme backend hebt verpakt. ChatGPT voldoet niet automatisch aan regelgeving zoals GDPR, SOC-2, HIPAA en PCI DSS. Als je de API van OpenAI (of een andere gehoste modelprovider) gebruikt, worden je gegevens naar externe servers verzonden en daar verwerkt. Wat is nog te doen? Als uw assistent gevoelige gegevens verwerkt: Vermijd waar mogelijk het gebruik van gevoelige gegevens in prompts. Gebruik symbolische ID's of tags en los deze met veiligheid op in uw backend

Versleutel gegevens in rust en tijdens het transport in uw eigen infrastructuur

Gebruik een proxy met veiligheid of tussenlaag die de invoer/uitvoer naar het model zuivert

Voeg toegangsbeheer en logboekregistratie toe om bij te houden wie de assistent gebruikt en wanneer

Gebruik tools zoals Azure OpenAI of volledig zelfgehoste LLM's wanneer je met beschermde gegevens werkt en aan regelgeving moet voldoen

Factoren waarmee u rekening moet houden bij het zoeken naar een virtuele assistent: Compatibiliteit: Kan het worden geïntegreerd met uw bestaande apparaten en technologie?

Gebruiker-interface: Zoek een gebruiksvriendelijke interface om de cognitieve belasting bij het gebruik van een nieuwe tool te verminderen

veiligheid: *Voldoet het aan de lokale en branchespecifieke regelgeving?

Kosten: Bent u op zoek naar een gratis tool of een tool die vooraf kosten met zich meebrengt, maar u helpt uw productiviteit te verhogen?

📚 Lees ook: AI op de werkplek om de productiviteit te verbeteren

Maak een virtuele assistent met ClickUp: een slimmer alternatief voor ChatGPT

Als je de uitdagingen van het gebruik van ChatGPT voor het bouwen van je virtuele assistent (zoals hierboven beschreven) wilt vermijden, hebben we een alternatieve oplossing voor je.

ClickUp, 's werelds eerste geconvergeerde AI-werkruimte, biedt je een vlotter traject. Met de gecombineerde kracht van Autopilot Agents en ClickUp Brain krijg je AI die niet alleen reageert, maar ook handelt. Hoewel we je aanraden om ze zelf uit te proberen, volgt hier een inleiding over het gebruik van vooraf gebouwde en aangepaste virtuele assistenten in ClickUp!

ClickUp Autopilot Agents: uw AI-teamgenoten die werk voor u uitvoeren

Autopilot Agents zijn AI-entiteiten die binnen uw ClickUp-werkruimte zijn gebouwd en zich aanpassen aan veranderingen, redeneren op basis van context en namens u daadwerkelijke actie ondernemen, zodat u dat niet hoeft te doen.

Ontdek ClickUp Autopilot Agents om nog te doen werk automatisch te laten uitvoeren

Ze kunnen:

Blijf de activiteiten in de werkruimte bijhouden en trigger werkstroom wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan

Maak taken aan, plaats updates, verstuur rapporten en beantwoord vragen

Werk binnen uw ClickUp-chatten, -ruimtes, -mappen of -lijsten, zodat u altijd hulp bij de hand hebt terwijl u werkt

U kunt beginnen met kant-en-klare agents voor veelvoorkomende taken (zoals dagelijkse of wekelijkse rapportage of het beantwoorden van veelgestelde vragen) of aangepaste agents maken voor uw unieke werkstroom met behulp van een eenvoudige dropdown-builder.

Kant-en-klare Autopilot Agents zijn kant-en-klare agents die u kunt schakelen. Ze reageren op specifieke triggers met gegevens uit uw ClickUp-taken, documenten of chats. Met aangepaste Autopilot Agents kunt u uw eigen triggers, voorwaarden en instructies definiëren en deze zelfs koppelen aan uw werkruimtekennis, zodat ze in de juiste context handelen.

📌 Stel je voor dat je 'Weekly Update Agent' fungeert als een virtuele assistent. Elke vrijdag scant hij de voltooide taken van je team, haalt hij de hoogtepunten uit Docs en plaatst hij een gepolijste samenvatting in je project chat – zonder dat je daar iets voor hoeft te doen. In plaats van updates na te jagen, levert je agent ze proactief, net zoals een echte assistent dat zou doen.

Hier vindt u video-instructies voor de instelling van uw eerste agent in ClickUp!

💡 Pro-tip: Omdat Autopilot Agents kunnen redeneren (in plaats van alleen maar rigide regels te volgen), zijn ze ideaal wanneer je AI nodig hebt om ambiguïteit te behandelen, content te genereren of tussen opties te kiezen.

ClickUp Brain: uw krachtige virtuele assistent die u begeleidt

ClickUp Brain is de ingebouwde AI-assistent van ClickUp, oftewel 's werelds meest voltooide en contextuele AI- assistent voor werk. Het begrijpt uw projecten en taken, wat betekent dat het contextuele antwoorden kan geven met betrekking tot uw ClickUp-projecten en Connected Apps die u hebt geïntegreerd met uw ClickUp-werkruimte.

Gebruik ClickUp Brain om gegevens uit je ClickUp-taak, documenten, chats en meer samen te vatten

Van het genereren van projectsamenvattingen (zoals hierboven) tot het extraheren van sleutel taken en deze toewijzen aan de betreffende team leden, de krachtige AI van ClickUp kan het allemaal.

Je kunt het gebruiken om je vergaderingen en chatthreads samen te vatten en zelfs je opgenomen ClickUp Clips te transcriberen.

Als kant-en-klare virtuele assistent heeft Brain een AI CatchUp-functie die updates uit je ClickUp Chat-threads haalt wanneer dat nodig is, bijvoorbeeld uit specifieke periodes wanneer je afwezig bent.

Blijf op de hoogte van gemiste gesprekken in uw chatten-kanalen met ClickUp Brain

Je kunt de AI ook vragen om andere updates uit je werkruimte samen te vatten: wat er is gebeurd, welke taken zijn voltooid, hoeveel je teamleden hebben gedaan en welke documenten zijn aangemaakt of bijgewerkt tijdens je afwezigheid.

🧠 Leuk weetje: ClickUp Brain kan je zelfs helpen bij het bouwen van aangepaste Autopilot-agenten door je natuurlijke taalinstructies om te zetten in gestructureerde logica. In het gedeelte Instructies van de Agent Builder kun je op 'Ask Brain for help' klikken en het gesprek herhalen totdat de prompt is verfijnd en klaar is voor gebruik. Brain is de assistent waarmee je praat, terwijl Autopilot Agents de assistenten zijn die voor je handelen. Hoe dan ook, je kunt je eigen AI-assistent maken in ClickUp!

clickUp Brain versus ChatGPT als virtuele assistent: in één oogopslag *

Functies en mogelijkheden ChatGPT ClickUp Projectmanagement ❌ ✅ Samenwerking ❌ ✅ Uitvoering van Taak en werkstroom bijhouden ❌ ✅ Gecentraliseerde kennishub ❌ ✅ Automatisering ❌ ✅ Werk met uw stem uit ❌ ✅

📮 ClickUp Insight: 32% van de werknemers denkt dat automatisering slechts een paar minuten per keer zou besparen, maar 19% zegt dat het 3 tot 5 uur per week zou kunnen opleveren. De realiteit is dat zelfs de kleinste tijdwinst op de lange termijn opstapelt. Als u bijvoorbeeld slechts 5 minuten per dag bespaart op repetitieve taken, kan dat per kwartaal meer dan 20 uur opleveren, tijd die u kunt besteden aan waardevoller, strategisch werk. Met ClickUp kost het automatiseren van kleine taken, zoals het toewijzen van deadlines of het taggen van teamgenoten, minder dan een minuut. Je beschikt over ingebouwde AI-agents voor automatische samenvattingen en rapporten, terwijl aangepaste agents specifieke werkstroom afhandelen. Neem je tijd terug!💫 Echte resultaten: STANLEY Security heeft de tijd die wordt besteed aan het opstellen van rapporten met 50% of meer verminderd dankzij de aanpasbare rapportagetools van ClickUp—gratis, waardoor hun teams zich minder hoeven te concentreren op format en meer op prognoses.

Voordelen van ClickUp Brain

*verbeterde productiviteit: Dankzij de integratie met uw projecten, taken, documenten, whiteboards, takenlijsten enz. hoeft u niet meer te schakelen tussen tools of werkstroom wanneer u AI gebruikt voor productiviteit . Dit vermindert het wisselen van context en temt de AI-wildgroei die ervoor zorgt dat teams stoppen met het gebruik van of investeren in AI-tools

eenvoudige installatie: *Het enige wat u nog te doen heeft, is u aanmelden bij ClickUp, en u kunt Brain meteen als uw virtuele assistent gaan gebruiken. U hoeft geen extra stappen te ondernemen om uw assistent te bouwen

veiligheid op ondernemingsniveau: *Uw gegevens voldoen aan veiligheidnormen zoals GDPR, HIPAA en AICPA SOC 2

ClickUp Brain MAX: uw desktop AI Super App

Als je de virtuele assistentie van Brain op je desktop wilt gebruiken, download dan ClickUp Brain MAX!

Beheer uw werkruimte met ClickUp Brain Max: gebruik tekst of uw stem om taken te creëren, samen te vatten en te beheren

Het biedt u voice-first productiviteit: Talk to Text zet uw gesproken ideeën om in gepolijste berichten, beschrijvingen van taken of prompts – typen is niet nodig

Het ondersteunt meerdere grote taalmodellen (LLM's) in één interface: met Brain MAX kunt u schakelen tussen ClickUp Brain, GPT, Claude, Gemini en andere modellen, terwijl de context van uw ClickUp-werkruimte behouden blijft

Omdat Brain MAX diep verbonden is met uw werkruimte en externe apps, is het niet alleen een chatruimte, maar ook een slimme assistent die uw opdrachten uitvoert. Zoek in uw tools, breng context naar voren, genereer content of maak taken aan – allemaal met uw stem of tekst

Laten we ook eens kijken naar de andere functies van ClickUp die je productiviteit verhogen op je werk.

ClickUp Docs: samenwerken aan documenten

Terwijl Brain direct samenvattingen, updates en taakinzichten biedt, zorgt ClickUp Document ervoor dat de kennis van je team georganiseerd, toegankelijk en voor bewerking geschikt blijft – allemaal op één plek.

Of je nu aantekeningen van vergaderingen opstelt, content creëert, waaronder SOP's, of projectbriefings schrijft, Docs in ClickUp is standaard geschikt voor samenwerking. Je kunt in realtime samen bewerken, opmerkingen achterlaten en actiepunten toewijzen, rechtstreeks vanuit elk document. Zonder dat je van tool hoeft te wisselen.

Genereer nieuwe content of voer bewerkingsopdrachten uit voor bestaande content met ClickUp Brain in ClickUp Documenten

ClickUp Brain werkt ook binnen Docs. Je kunt het gebruiken om:

Maak direct een samenvatting van lange documenten

Genereer ideeën voor blogposts en andere middelen voor uw digitale marketingcampagnes

Stel bewerkingen voor of verbeter de duidelijkheid bij het aanmaken van content en het beheren van e-mails

Haal de sleutel actiepunten eruit en zet ze om in taken

Voer taalvertalingen uit voor verschillende marketingmaterialen

In plaats van ChatGPT te gebruiken om content te genereren en deze vervolgens handmatig naar een andere tool te verplaatsen, kunt u binnen ClickUp Documenten creëren, bewerken, samenvatten en actie ondernemen.

ClickUp voor het uitvoeren van taken en het bijhouden van werkstroom

ChatGPT kan als virtuele assistent act-stappen voorstellen, maar met ClickUp-taak kunt u deze omzetten in gestructureerd, traceerbaar werk.

Met de taakbeheerfuncties van ClickUp kunt u projecten opsplitsen in behapbare stappen, eigenaren toewijzen, deadlines instellen en de voortgang volgen.

Aangezien Brain binnen ClickUp-taak werkt, kunt u het volgende doen:

Maak nieuwe taken rechtstreeks vanuit documenten, opmerkingen of samenvattingen van chatten

Vul automatisch taaknamen, beschrijvingen, deadlines en toegewezen personen in

Stel subtaken of checklistitems voor op basis van de projectcontext

Breng blokkades en achterstallige taken aan het licht, zodat er niets door de mazen van het net glipt

Maak alles, van eenvoudige nog te doen-lijstjes tot complexe werkstroom met geneste subtaaken, checklist, prioriteit, afhankelijkheden en meer.

Enterprise AI Search: gecentraliseerde kennisbank

Elk team heeft wel 'dat document'. Het document met verouderde informatie, begraven onder vier mappen, en onmogelijk te vinden wanneer je het het hardst nodig hebt.

ClickUp lost dat probleem op met een verbonden kennishub die niet alleen uw SOP's, aantekeningen en handleidingen opslaat, maar deze ook rechtstreeks aan uw werk verbindt.

Met Enterprise AI Search van ClickUp kunt u alles doorzoeken – documenten, taken, opmerkingen, zelfs aangepaste velden – en direct precies vinden wat u nodig hebt.

Maak de collectieve kennis van uw team doorzoekbaar, gestructureerd en schaalbaar met de AI-kennisbeheerfuncties van ClickUp

Wanneer je dat combineert met ClickUp Brain, ben je niet alleen aan het zoeken, maar stel je ook vragen en krijg je AI-aangedreven antwoorden op basis van de daadwerkelijke kennis van je team.

Vraag: "Wat is ons restitutiebeleid?" → Brain zoekt het juiste document en vat het samen

Voer een ruwe projectbeschrijving in → Brain maakt deze schoon en suggereert ontbrekende stappen

Wilt u zien hoe een eerdere campagne is geëindigd? → Zoek en bekijk de volledige thread met alle taken + documenten

Wat u ook moet weten, is dat Enterprise AI Search slimmer wordt naarmate u het vaker gebruikt.

Creëren, aangepast en commando: bouw uw assistent binnen ClickUp

U zult het ongetwijfeld met ons eens zijn dat het gebruik van de AI-assistentie van ClickUp – met Brain en Autopilot Agents – veel eenvoudiger is dan het helemaal zelf bouwen van uw virtuele assistent.

Je hoeft geen programmeur te zijn. Het enige wat je nog te doen hebt is je aanmelden bij ClickUp, ClickUp-gebruiker worden en voilà. Je krijgt je eigen virtuele persoonlijke assistent die in je projectmanagementtool werkt.

Meld u gratis aan bij ClickUp en bespaar elke week meer dan een dag tijd!