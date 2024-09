LLM vs. Generatieve AI: een gedetailleerde gids

Kunstmatige intelligentie (AI) verandert de manier waarop bedrijven projectmanagement en het aanmaken van content aanpakken. Termen als 'generatieve AI' en 'grote taalmodellen' (LLM's) zijn populair geworden, en het is cruciaal om het verschil hiertussen te leren.

Generatieve AI verwijst naar systemen die originele content creëren door patronen in grote datasets te analyseren. Ze genereren tekst, afbeeldingen, video's en muziek en bieden bedrijven innovatieve methoden om taken te automatiseren.

Generatieve AI-systemen maken onderscheidende content voor projectmanagement, zoals marketingvisuals en projectvoorstellen.

Grote taalmodellen (LLM's) richten zich op het verwerken en genereren van taal die lijkt op menselijke communicatie. Ze zijn ontworpen om taal te begrijpen en te ontwikkelen die het menselijk denken nabootst.

LLM's zijn vooral waardevol voor het stroomlijnen van alledaagse taken waarbij taal moet worden begrepen en gegenereerd, zoals het opstellen van e-mails en het samenvatten van rapportages.

Laten we eens kijken naar de mogelijkheden van een LLM versus Generative AI om je te helpen bepalen welke het beste jouw behoeften op het gebied van projectmanagement en het aanmaken van content ondersteunt.

Korte historische achtergrond van generatieve AI en LLM's

In de afgelopen decennia heeft de evolutie van AI-systemen opmerkelijke vooruitgang geboekt.

Generatieve AI vindt zijn oorsprong in vroegere generatieve modellen, zoals generatieve adversariële netwerken (GAN's), die realistische afbeeldingen en audio genereren. Generatieve AI steeg in populariteit samen met de opkomst van neurale netwerken en deep learning, en vertakte zich uiteindelijk in tools voor het genereren van tekst .

Omgekeerd hebben grote taalmodellen zich ontwikkeld door de vooruitgang in Natural Language Processing (NLP). In eerste instantie hadden taalmodellen beperkingen, maar de opkomst van transformers-een specifieke deep learning architectuur stuwde LLM's in de schijnwerpers.

Nu kunnen ze complexe Taken aan zoals het vertalen van talen, het beantwoorden van vragen en het samenvatten van tekst.

Generatieve AI vs. LLM's

Zowel generatieve AI als grote taalmodellen hebben een enorm potentieel. Elk heeft unieke voordelen en het is cruciaal om te begrijpen wanneer je de ene moet kiezen boven de andere of hoe je ze kunt combineren om werkstromen te verbeteren.

Generatieve AI

Generatieve AI is een waardevol hulpmiddel voor het automatiseren van creatieve taken, terwijl LLM's zouden kunnen uitblinken in taalgestuurde processen zoals documentatie, samenvattingen en rapportages.

Generatieve AI werkt door uitgebreide trainingsgegevens te onderzoeken en hun fundamentele patronen bloot te leggen om originele datasets van hoge kwaliteit te produceren. Met behulp van neurale netwerken, vooral generatieve modellen zoals GAN's (Generative Adversarial Networks), leert het hoe het outputs kan maken die lijken op de originele dataset, maar er toch voltooiing van verschillen.

Generatieve AI onderscheidt zich van traditionele AI door niet alleen gegevens te analyseren en voorspellingen te doen, maar door originele en betekenisvolle resultaten te creëren, zoals een nieuwe melodie, een unieke afbeelding of boeiende geschreven content.

Binnen projectmanagement kan generatieve AI helpen bij het automatiseren van creatieve taken, zoals het genereren van visuals en video's voor presentaties, het opstellen van voorstellen of het brainstormen over nieuwe productideeën.

Toepassingen van generatieve AI

Generatieve AI opent een wereld van mogelijkheden, vooral op gebieden waar creativiteit en innovatie gedijen:

Contentgeneratie: Generative AI stroomlijnt de productie van blogposts, social media content en nieuwsbrieven, waardoor teams consistent een stroom van nieuw materiaal kunnen leveren zonder de noodzaak van voortdurende handmatige inspanning

Voor teams die productontwerpen maken, creëert Generative AI snel visuele kunst of ontwerpopties die zijn afgestemd op specifieke vereisten, waardoor het ontwerpproces wordt versneld

Marketingmateriaal: Generative AI kan ook onderscheidende advertentieteksten maken, gepersonaliseerde e-mailcampagnes op maat maken en verschillende marketingmaterialen produceren, waardoor marketingteams minder worden belast

Creatieve flexibiliteit in Generative AI

Generative AI evolueert en produceert een indrukwekkende verscheidenheid aan outputs in verschillende media.

Of het doel nu is om mensachtige tekst, afbeeldingen of video content te creëren, generatieve AI biedt ongeëvenaarde creatieve vrijheid. Deze flexibiliteit is vooral nuttig in dynamische instellingen die een grote behoefte hebben aan gevarieerde content van hoge kwaliteit.

LLMs

Dieplerende algoritmen voeden grote taalmodellen, waarbij transformers de meest voorkomende architectuur zijn. Met transformers kunnen LLM's efficiënter omgaan met uitgebreide tekstgegevens door rekening te houden met de verbindingen tussen woorden, zinnen en zinnen

Met deze architectuur kunnen LLM's uitgebreide datasets beheren en leren van de input om de nauwkeurigheid en relevantie van de taal die ze produceren te verbeteren.

Dankzij het aandachtsmechanisme kunnen LLM's zich concentreren op de relevante delen van de ingevoerde tekst en afhankelijkheid op lange termijn begrijpen die andere AI-modellen over het hoofd zouden kunnen zien. LLM's blinken uit in taken die contextueel taalbegrip vereisen, zoals het beantwoorden van vragen, het genereren van samenvattingen en het vertalen van talen.

Toepassingen van LLM's

LLM's zijn essentieel geworden voor verschillende functies in de business, zoals:

Klantenservice : Talloze bedrijven maken gebruik van chatbots die worden aangestuurd door LLM's om vragen van klanten te beheren, zodat ondersteuningsteams zich kunnen richten op diepere problemen

Contentmarketing: Bedrijven gebruiken LLM's om marketingrapporten te maken, e-mails voor klanten op te stellen en aantekeningen voor vergaderingen te maken, waardoor administratieve taken efficiënter worden

Bedrijven gebruiken LLM's om marketingrapporten te maken, e-mails voor klanten op te stellen en aantekeningen voor vergaderingen te maken, waardoor administratieve taken efficiënter worden Kennismanagement: Grote taalmodellen comprimeren uitgebreide documenten, markeren essentiële informatie en ondersteunen onderzoeksinspanningen door gedetailleerde samenvattingen te maken van enorme datasets

Voor projectmanagers kunnen grote taalmodellen de last van documentatie (met AI) ) door samenhangende samenvattingen te maken, content op te stellen en documenten te vertalen.

Geheugen en retentie in LLM's

Een veelbesproken limiet van grote taalmodellen is hun afwezigheid van langetermijngeheugen. Ze houden de context van een gesprek bij tijdens korte interacties, maar kunnen daarbuiten geen informatie ophalen tenzij ze er specifiek voor worden bijgeschoold.

De afwezigheid van een langetermijngeheugen werpt hindernissen op voor langetermijnprojecten die afhankelijk zijn van historische gegevens.

**Wat is het verschil tussen LLM's en generatieve AI?

Inzicht in het verschil tussen LLM's en Generative AI is essentieel voor het kiezen van het beste hulpmiddel voor uw projectmanagement.

Hier zijn de belangrijkste verschillen:

Focusgebied: LLM's concentreren zich op taalgebaseerde Taken zoals tekstbegrip, samenvatten en vertalen. Generatieve AI omvat een breed bereik aan mogelijkheden, van tekst en afbeeldingen tot video's

Output: LLM's produceren voornamelijk op taal gebaseerde output, terwijl Generatieve AI een gevarieerde array aan content samenstelt, waaronder kunst, muziek en video

Toepassingen: LLM's blinken uit in Taken die om taalbegrip vragen, waardoor ze ideaal zijn voor communicatie, rapportage en documentatie. Generatieve AI is ideaal voor creatieve processen, zoals het aanmaken van content, ontwerpprototypes en ideeën

Het belangrijkste verschil zit hem echter in de manier waarop je deze modellen gebruikt om zakelijke uitdagingen aan te gaan.

Hoe gebruik je LLM's en generatieve AI samen?

In plaats van vast te houden aan één kant van het debat over LLM vs. Generatieve AI, moeten we de sterke punten van LLM's en generatieve AI-modellen samenvoegen om een allesomvattende AI-strategie te ontwikkelen. Als deze tools samenkomen, pakken ze de creatieve en analytische kanten van projectmanagement aan.

Met ClickUp Brein , een persoonlijke AI-assistent, helpt LLM's bij het automatiseren van statusupdates, het genereren van rapportages en het beantwoorden van query's. Tegelijkertijd helpt de generatieve AI van Brain bij het maken van marketingmateriaal, het ontwerpen van productprototypes of het brainstormen over nieuwe projectideeën.

Samen, deze modellen de productiviteit verhogen en zorgen voor een efficiënt beheer van creatieve en taalgerelateerde Taken.

LLM's voor taalgestuurde taken

clickUp Brain gebruiken om snel content te maken_

Bijvoorbeeld, de ClickUp AI kennismanager maakt gebruik van grote taalmodellen om complexe vragen te beantwoorden. De Knowledge Manager begint met het verzamelen van gegevens uit verschillende bronnen binnen uw werkruimte, zoals taken, documenten en dashboards.

Het maakt gebruik van natuurlijke taalverwerking (NLP) om gedetailleerde en contextuele antwoorden te geven, zodat je inzichten krijgt zonder door talloze bestanden te hoeven zoeken.

Heb je vragen over tijdlijnen van projecten of specifieke documenten? De AI Knowledge Manager verzamelt ook snel de benodigde informatie, zodat teams op één lijn zitten en op de hoogte blijven.

Generatieve AI voor creatieve automatisering

Genereer projectbeschrijvingen in enkele seconden met ClickUp Brain

De ClickUp AI projectmanager maakt gebruik van generatieve AI om routinetaken te stroomlijnen, waaronder het maken van voortgangsrapporten, het samenvatten van stand-ups en het produceren van teamupdates. Het onderzoekt huidige taken en produceert samenvattingen die essentiële informatie benadrukken, waardoor de efficiëntie van dagelijkse updates wordt verbeterd.

De generatieve AI-modellen zorgen ervoor dat deze output uniek is en voldoet aan de specifieke behoeften van uw project, omdat ze real-time gegevens gebruiken om momentopnamen van de voortgang te maken.

ClickUp Brain integreert deze twee modellen naadloos met elkaar AI-technologieën in een samenhangend platform, waardoor projectmanagers de kracht van grote taalmodellen kunnen benutten en tegelijkertijd gebruik kunnen maken van de verbeeldingskracht van generatieve AI.

LLM en generatieve AI-tools

Business en projectmanagers kunnen nu gebruikmaken van innovatieve oplossingen die grote taalmodellen (LLM's) samenvoegen met generatieve AI, wat de productiviteit verhoogt en creativiteit stimuleert.

Laten we eens kijken naar de beste tools op dit gebied:

1. ClickUp

ClickUp Brain is een innovatieve AI-oplossing die naadloos is geïntegreerd in het ClickUp platform. Het doel is om uw werkstromen te verbeteren door uw taken, documenten, mensen en organisatorische kennis te koppelen.

Gebruik ClickUp om gemakkelijk een casestudy te schrijven

Sleutel functies

AI Knowledge Manager: Met deze functie kunnen gebruikers vragen stellen over taken, documenten of projectmanagement en onmiddellijk relevante antwoorden krijgen. Het onthult belangrijke inzichten uit bedrijfswiki's, waardoor de besluitvorming wordt verbeterd en de tijd die wordt besteed aan het zoeken naar informatie wordt geminimaliseerd

Met deze functie kunnen gebruikers vragen stellen over taken, documenten of projectmanagement en onmiddellijk relevante antwoorden krijgen. Het onthult belangrijke inzichten uit bedrijfswiki's, waardoor de besluitvorming wordt verbeterd en de tijd die wordt besteed aan het zoeken naar informatie wordt geminimaliseerd AI Project Manager: Het stroomlijnt routinematige projectmanagement taken zoals het genereren van voortgangsrapportages, het uitvoeren van stand-ups en het geven van team updates, waardoor projectmanagers zich kunnen richten op meer strategische activiteiten

Het stroomlijnt routinematige projectmanagement taken zoals het genereren van voortgangsrapportages, het uitvoeren van stand-ups en het geven van team updates, waardoor projectmanagers zich kunnen richten op meer strategische activiteiten AI Writer for Work: Een geavanceerde content generator, die gebruik maakt van de context van uw werkruimte om content te creëren, verfijnen en samen te vatten, specifiek ontworpen voor uw rol

ClickUp Brain's talent voor het samenvatten van taken, het genereren van stand-up updates en het creëren van subtaken met natuurlijke taal verandert het in een essentieel hulpmiddel voor het effectief managen van complexe projecten.

Het combineert moeiteloos LLM-gestuurd taalbegrip met de verbeeldingskracht van Generative AI om de productiviteit te verbeteren.

Prijzen ClickUp

Free Forever

Onbeperkt: $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker Business: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker ClickUp Breinprijs: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

2. Jasper AI

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Jasper-AI-1.png Jasper AI Dashboard: LLM vs Generatieve AI /$$$img/

via jasper AI_ Jasper AI is een veelgebruikte generatieve AI-tool op maat gemaakt om workflows voor het aanmaken van content voor bedrijven te verbeteren. Het werkt goed voor het maken van marketingteksten, blogberichten, e-mails en content voor sociale media.

Jasper AI maakt gebruik van geavanceerde natuurlijke taalverwerking (NLP) om op maat gemaakte content van hoge kwaliteit te maken die reageert op technische aanwijzingen .

Sleutel functies

Content genereren : Produceert blogberichten, advertentieteksten, e-mails en meer op basis van uw invoer, waardoor content sneller wordt aangemaakt

: Produceert blogberichten, advertentieteksten, e-mails en meer op basis van uw invoer, waardoor content sneller wordt aangemaakt Aanpassing toon : Jasper stelt u in staat de toon van uw content aan te passen aan verschillende doelgroepen of merkpersoonlijkheden

: Jasper stelt u in staat de toon van uw content aan te passen aan verschillende doelgroepen of merkpersoonlijkheden Sjablonen: Sjablonen helpen u uw content efficiënter te maken, zoals productomschrijvingen, SEO-metabeschrijvingen en koppen

Prijzen voor Jasper AI

Maker: $49/maand per gebruiker

$49/maand per gebruiker Pro: 59/maand per gebruiker

59/maand per gebruiker Business: Aangepaste prijzen

3. Claude 3

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Claude-3-1400x760.png Claude 3 startpagina: LLM vs Generatieve AI /$$$img/

via maak gebruik van_ Claude 3 is een innovatief groot taalmodel gemaakt door Anthropic. Het staat bekend om zijn capaciteit om diepgaande, genuanceerde gesprekken aan te gaan en biedt realtime ondersteuning bij taalgerelateerde Taken.

Claude kan gemakkelijk context begrijpen en reageren op ingewikkelde prompts, waardoor het perfect is voor het automatiseren van customer service query's en het samenvatten van documenten.

Ke functies

Breed contextvenster: Excelleert in het beheren van complexe, meerstemmige gesprekken, waardoor het uitgebreide invoergegevens effectief kan samenvatten

Excelleert in het beheren van complexe, meerstemmige gesprekken, waardoor het uitgebreide invoergegevens effectief kan samenvatten Veiligheidsfuncties: Ontworpen met een sterke toewijding aan ethische AI, geeft Claude prioriteit aan het leveren van veilige en betrouwbare output en minimaliseert vooroordelen in de antwoorden

Ontworpen met een sterke toewijding aan ethische AI, geeft Claude prioriteit aan het leveren van veilige en betrouwbare output en minimaliseert vooroordelen in de antwoorden Document samenvatten: Zet moeiteloos uitgebreide documenten, zoals project rapportages en vergaderingen, om in beknopte samenvattingen voor een snelle besluitvorming

Klarude 3 prijzen

Gratis

Pro: $20/maand per gebruiker

$20/maand per gebruiker Teams: $25/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

$25/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd) Enterprise: Aangepaste prijzen

4. Startbaan ML

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Runway-ML-1400x775.png Startbaan ML werkruimte: LLM vs Generatieve AI /$$$img/

via The Verge Runway ML is een generatief AI-platform dat uitblinkt in het creëren van multimedia content, zoals het genereren van video en afbeeldingen. Op maat gemaakt voor creatieve professionals, biedt het nuttige AI-tools die ingewikkelde creatieve processen zoals video bewerking, motion bijhouden en beeldsynthese stroomlijnen.

Sleutel functies

Videobewerking: Biedt een bereik aan tools voor taken als rotoscoping, achtergrondverwijdering en bewerking op een groen scherm

Biedt een bereik aan tools voor taken als rotoscoping, achtergrondverwijdering en bewerking op een groen scherm Multimodale mogelijkheden: Beheert verschillende mediatypen, waardoor een soepele integratie van tekst, video en afbeeldingen mogelijk is om goed afgeronde projecten te maken

Beheert verschillende mediatypen, waardoor een soepele integratie van tekst, video en afbeeldingen mogelijk is om goed afgeronde projecten te maken Samenwerkingstools: Runway ML stelt teams in staat om in realtime samen te werken aan video- en beeldprojecten, waardoor content naadloos kan worden aangemaakt door verschillende afdelingen

Runway ML-prijzen

Basic: Free

Free Standaard: $15/maand per gebruiker

$15/maand per gebruiker Pro: $35/maand per gebruiker

$35/maand per gebruiker Unlimited: $95/maand per gebruiker

$95/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Revolutioneer projectmanagement met behulp van AI met ClickUp AI

LLM's blinken uit in taalverwerkingstaken, waardoor bedrijven documentatie, communicatie en rapportage kunnen stroomlijnen.

Generatieve AI-modellen bieden interessante mogelijkheden voor creatieve automatisering, waardoor teams kunnen innoveren en snel unieke content kunnen genereren.

Door beide technologieën te combineren met platforms zoals ClickUp, kunnen bedrijven hun projectmanagement workflows verbeteren, hun productiviteit verhogen en voorop blijven lopen in de dynamische markt van vandaag.

Als je op zoek bent naar een allesomvattende oplossing die deze indrukwekkende functies van ClickUp AI samenvoegt, dan is ClickUp Brain een fantastische optie. Het vat taken samen, automatiseert updates en genereert content, allemaal bedoeld om de productiviteit van projectmanagers en hun teams te verhogen.

