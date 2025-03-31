Hoe AI te gebruiken in marketing: 10 effectieve voorbeelden

Oké, tijd voor een bekentenis. Ik was vroeger de ultieme 'vertrouw op je gevoel'-marketeer. Mijn ritueel? Late avonden doorbrengen met het analyseren van A/B-testresultaten, spreadsheets die mijn ogen deden kruisen en peptalks over hoe mijn marketinginstinct de dag zou redden.

Toen zag ik de nummers: 60% van de marketeers gebruikte al AI om hun doelen te bereiken, terwijl 74% gelooft dat het in 2030 net zo vanzelfsprekend zal zijn als het hebben van een CRM. Ik was totaal verbaasd.

Sinds ik me zelf in AI-marketing heb verdiept, heb ik campagnes zien veranderen van giswerk naar pure wetenschap. Ik laat u 10 voorbeelden zien die u zullen doen afvragen hoe we ooit zonder generatieve AI aan marketing hebben gedaan.

⏰ Samenvatting van 60 seconden AI transformeert marketing door aangepaste klantervaringen te personaliseren, trends te voorspellen en content-aanmaak te automatiseren

Merken als Nike, Starbucks en Volkswagen gebruiken AI voor het aanmaken van video, gepersonaliseerde berichten en voorspellende analyses

AI-tools helpen bij het verbeteren van aangepaste targeting, content-generatie en taakbeheer, waardoor tijd wordt bespaard en de effectiviteit van marketing wordt vergroot

Uitdagingen op het gebied van AI-marketing zijn onder meer vooringenomenheid, nauwkeurigheid van gegevens, ethiek en kwesties rond veiligheid

ClickUp biedt een alles-in-één AI-oplossing om marketingstrategieën te stroomlijnen en de efficiëntie te verbeteren

Inzicht in AI in marketingcampagnes

Heb je je ooit afgevraagd hoe die LinkedIn-advertentie voor een webinar over socialemediamanagement je precies op het juiste moment weet te vinden? Of hoe Instagram overspoeld lijkt te worden met advertenties voor forse kortingen op precies dat gadget waar je al zo lang naar op zoek bent?

Dit zijn enkele van de meest voorkomende AI-marketing-voorbeelden, waarbij geavanceerde machine learning-algoritmen voorspellen wat op het juiste moment aan de juiste doelgroep moet worden aangeboden.

Wat is AI en hoe wordt het toegepast in marketing?

In essentie gaat AI over het leren van machines om te denken, zich aan te passen en te leren, zoals een hypernerdy student die nooit een les overslaat. Het maakt gebruik van technologieën zoals machine learning en Natural Language Processing (NLP) – mooie termen die betekenen dat het steeds beter wordt in het uitzoeken van dingen op basis van data.

Het is meer als de Sherlock Holmes van de technologie: patronen analyseren, voorspellen wat er gaat gebeuren en beslissingen nemen die griezelig menselijk aanvoelen.

In marketing wordt AI gebruikt om: 🔮 Voorspel klantgedrag en toekomstige trends 📱 Maak advertenties die op het perfecte moment verschijnen 🎯 Segmenteer doelgroepen voor gepersonaliseerde campagnes 📝 Genereer content voor blogposts, sociale media en e-mails, waardoor de productie wordt versneld en de klantbetrokkenheid wordt verbeterd 📧 Personaliseer e-mailmarketing door de content en verzendtijden aan te passen 💬 Monitor sociale media om het sentiment en de trends rond uw merk bij te houden

Het resultaat? Slimmere, meer target marketing die op een natuurlijke en relevante manier een verbinding maakt met mensen.

De rol van AI bij het verbeteren van de klantervaring en het stimuleren van bedrijfsgroei

Dit is hoe AI in marketing het spel verandert voor zowel bedrijven als consumenten:

🛍️ Gepersonaliseerde shoppingtrips : AI gebruikt uw voorkeuren en eerdere aankopen om precies datgene aan te bevelen wat u leuk zult vinden – eindeloos scrollen is verleden tijd

💬 Altijd beschikbare klantenservice : AI-chatbots zijn als de snelste klantenservice, die de klok rond werken om problemen razendsnel op te lossen.

📈 De toekomst voorspellen : AI kan trends signaleren voordat ze zich voordoen, waardoor bedrijven voorop kunnen blijven lopen met producten en diensten waarvan klanten nog niet eens wisten dat ze die nodig hadden.

🛠️ Magie achter de schermen: AI stroomlijnt bedrijfsactiviteiten, of het nu gaat om het voorspellen van voorraadbehoeften of het aanpassen van prijsstrategieën.

Benieuwd hoe u AI kunt gebruiken om uw campagnes te verbeteren? Bekijk deze video voor onze drie beste tips voor AI-marketing:

10 voorbeelden van AI in marketing

Nu u op de hoogte bent van AI-marketing, gaan we eens kijken naar een paar voorbeelden van merken die AI gebruiken om hun marketingstrategieën naar een hoger niveau te tillen.

1. Nike

Type bedrijf: Sport

Gebruiksscenario: AI-video aanmaken

Nike's 'Never Done Evolving'-campagne met Serena Williams als functie

Nike's campagne Never Done Evolving uit 2023 toonde AI-innovatie door een virtuele tenniswedstrijd te creëren tussen Serena Williams uit 1999 en haar versie uit 2017. De technologie analyseerde de evolutie van haar speelstijl – van slagselectie tot bewegingen op de baan – gedurende bijna twee decennia.

Het middelpunt van de campagne was een YouTube-wedstrijdsimulatie, die werd ondersteund door target socialemediamarketing die de betrokkenheid van fans stimuleerde.

🎯Het resultaat: De virtuele wedstrijd boekte weergaven van 1,69 miljoen YouTube-abonnees. Bovendien scoorde hij hoog in Cannes, waar hij de Grand Prix voor Digital Craft won.

2. Starbucks

Type bedrijf: Voeding en dranken

Gebruiksscenario: Gepersonaliseerde berichten

De AI van Starbucks, Deep Brew, is als de ultieme barista met een talent voor data. Het neemt niet alleen uw bestelling op, maar bestudeert ook uw gewoontes: wat u bestelt, wanneer u langskomt en zelfs trends in het algemene klantgedrag.

Met behulp van deze informatie initieert het marketingcommunicatie die zo persoonlijk is dat het aanvoelt alsof het speciaal voor jou is samengesteld, waardoor app-gebruikers worden aangemoedigd om deel te nemen aan het beloningsprogramma met aanbiedingen die te verleidelijk zijn om te negeren.

🎯Het resultaat: Dit slimme gebruik van AI wierp zijn vruchten af. Starbucks zag meer dan 4 miljoen nieuwe lidmaatschappen zich aanmelden.

3. Volkswagen

Type industrie: Automobiel

Gebruiksscenario: Voorspellende analyse

Volkswagen, al een expert op het gebied van automatisering, besloot AI het roer over te laten nemen bij beslissingen over het inkopen van advertenties. In plaats van te vertrouwen op het onderbuikgevoel van hun reclamebureau, dat vaak botste met de gegevens voor hun digitale marketinginspanningen, richtte Volkswagen zich op het gebruik van AI voor het uitvoeren van complexe taken.

🎯Het resultaat: Volkswagen schafte de verborgen kosten af die het mediabureau in rekening bracht en nam beter geïnformeerde beslissingen. Dit leidde tot een stijging van 14% in de verkoop bij dealers.

4. Virgin Voyages

Type bedrijf: Reizen

Gebruiksscenario: Personalisatie

De 'Jen AI'-campagne van Virgin Voyages met Jennifer Lopez als functie

Virgin Voyages maakte furore met hun brutale Jen AI-campagne. Op het eerste gezicht speelde Jennifer Lopez de hoofdrol, althans dat dacht iedereen. De twist? De J. Lo op het scherm was eigenlijk een AI-versie, hilarisch ingesproken door een man genaamd Kyle.

De grote onthulling zorgde voor veel opwinding, maar Virgin Voyages liet het daar niet bij zitten.

Ze gingen nog een stap verder en nodigden fans uit om gepersonaliseerde reisuitnodigingen te maken met behulp van de Jen AI-tool op hun website. Deze speelse, interactieve twist zorgde niet alleen voor veel gelach, maar verhoogde ook de klantbetrokkenheid, waardoor Virgin Voyages het gesprek van de dag werd.

🎯Het resultaat: Jen AI ging viraal met meer dan twee miljard impressies, wat leidde tot enorm veel webverkeer, meer dan 25.000 gepersonaliseerde uitnodigingen en een grote stijging in het aantal boekingen.

5. Heinz

Type bedrijf: Voeding en dranken

Gebruiksscenario: Versterking van het merk

Heinz bewees dat ze de koning van de ketchup zijn met hun 2022 A.I. Ketchup-campagne. Ze teamden met DALL-E 2, de tekst-naar-beeld-AI, en vroegen deze om zich 'ketchup' voor te stellen.

Ongeacht de prompt – denk aan 'Renaissance-ketchupfles' of 'ketchup-tarotkaart' – bleef de AI Heinz-achtige flessen produceren.

De conclusie? Heinz is niet zomaar ketchup, het is dé ketchup. Ze gingen nog een stap verder door fans op sociale media uit te nodigen om hun eigen AI-ketchupkunst te maken, wat een virale trend ontketende. Zelfs grote namen als Ducati en Sportsnet deden mee, waardoor Heinz het gesprek van de dag werd op internet.

🎯Het resultaat: De campagne kreeg wereldwijd 1,15 miljard impressies en genereerde meer dan 2500% meer exposure dan de media-investering. Bovendien steeg de betrokkenheid op sociale media met 38% ten opzichte van eerdere campagnes.

6. Wowcher

Type bedrijf: e-commerce

Gebruiksscenario: Adverteren op sociale media

AI in reclame draait om het maken van advertenties die aanvoelen als aangepast, en Wowcher slaagt daar uitstekend in. In samenwerking met de AI-copywritingtechnologie van Phrasee hebben ze hun posts op sociale media en advertenties omgezet in gepersonaliseerde ervaringen voor hun target.

Als u dus iemand bent die op advertenties voor vakantieaanbiedingen klikt, merkt de AI dat op en overspoelt uw feed met onweerstaanbare reisaanbiedingen. Het is alsof u een personal shopper heeft voor uw droomvakanties.

Hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen? Wowcher heeft AI letterlijk op de proef gesteld. Ze hebben een A/B-test uitgevoerd, waarbij vier door AI gegenereerde advertenties werden vergeleken met één door mensen geschreven advertentie. De AI-advertenties scoorden consequent een relevantie van 9 of 10 op een schaal van 10, wat bewijst dat ze de juiste aantekening raakten bij hun publiek.

🎯Het resultaat: Deze AI-gedreven strategie leidde tot een daling van 31% in de kosten per lead.

7. Mastercard

Type bedrijf: Financiële dienstverlening

Gebruiksscenario: Concurrentieanalyse

Toen de pandemie alles op zijn kop zette, kreeg Mastercard Payment Gateway Services (MPGS) te maken met een snel veranderende markt. Om hun voorsprong te behouden, vertrouwden ze op Crayon, een AI-platform dat hun competitieve kompas werd.

Met behulp van Crayon haalde Mastercard datagestuurde inzichten uit wat concurrenten deden en signaleerde het potentiële bedreigingen voordat deze tot problemen leidden.

🎯Het resultaat: Crayon heeft wonderen werk verricht voor MPGS. Mike Wienke, directeur Global Product Marketing and Sales Enablement, zegt: Crayon geeft deelnemers een duidelijk beeld van hoe elke concurrent de markt benadert, waardoor het gemakkelijker wordt om Mastercard vanuit een extern perspectief te bekijken. Dit maakt de oefening niet alleen veel effectiever, maar stelt ons ook in staat om mensen uit de hele organisatie bij elkaar te brengen en een dialoog op gang te brengen waarin iedereen waardevolle ideeën kan aandragen. Crayon geeft deelnemers een duidelijk beeld van hoe elke concurrent de markt benadert, waardoor het gemakkelijker wordt om Mastercard vanuit een extern perspectief te bekijken. Dit maakt de oefening niet alleen veel effectiever, maar stelt ons ook in staat om mensen uit de hele organisatie bij elkaar te brengen en een dialoog op gang te brengen waarin iedereen waardevolle ideeën kan aandragen.

8. Nutella

Type bedrijf: Voeding en dranken

Gebruiksscenario: Ontwerp

Nutella Unica-campagne met 7 miljoen ontwerpen voor potlabel

Nutella ging volledig voor AI voor hun Nutella Unica -campagne en creëerde 7 miljoen unieke pot-labels. Elk label was ontworpen om exclusief aan te voelen en speelde in op de liefde van fans voor gepersonaliseerde producten.

Maar hoe uniek het ontwerp ook was, het iconische logo van Nutella zorgde ervoor dat elke pot direct herkenbaar was. De campagne werd gelanceerd in Italië en maakte veel indruk met een mix van online- en tv-advertenties waar iedereen het over had.

🎯Het resultaat: Binnen slechts een maand waren alle 7 miljoen door AI gegenereerde potten uitverkocht.

9. Kasasa

Type bedrijf: Financiële dienstverlening

Gebruiksscenario: Contentaanmaken

Kasasa laat zien hoe AI contentmarketing kan transformeren.

Kasasa had moeite met contentplanning in de snel veranderende financiële sector. Hoewel ze een redactionele kalender voor een heel jaar hadden, hadden ze een manier nodig om het proces te stroomlijnen, ideeën te valideren en dingen te versnellen. In samenwerking met MarketMuse gebruikten ze AI-gestuurde contentbriefs om hoogwaardige, boeiende content te creëren die aansloeg bij hun publiek en de autoriteit van hun website versterkte.

Het resultaat: een stijging van 92% in organisch verkeer op jaarbasis, een stijging van 83% in zoekwoordrangschikkingen en 28% meer tijd besteed aan hun pagina's.

10. The Economist

Type bedrijf: Media en uitgeverij

Gebruiksscenario: AI-gestuurde programmatische reclame

In 2017 had The Economist te kampen met een dalend lezerspubliek, totdat ze iets slims probeerden: ze lieten AI hun advertenties target. De AI verdiepte zich in alles, van webgedrag tot abonneegegevens, waardoor ze beter begrepen wie hun lezers werkelijk waren en soortgelijke mensen konden vinden die ook van hun content zouden houden. Een behoorlijk knappe ommekeer!

🎯Het resultaat: The Economist wist 3,6 miljoen nieuwe lezers aan te trekken en behaalde een fantastisch rendement van 10:1 op hun target campagnes. Tussen 2020 en 2021 zagen ze ook een toename van 9% in het aantal trouwe abonnees.

AI voor het verbeteren van digitale marketingstrategieën

Het opzetten van een AI-marketingstrategie is geen sinecure. Er zijn de juiste AI-tools en een grondige verdieping in verschillende AI-toepassingen voor nodig om alles tot werk te laten komen.

Laten we dit aan de hand van een voorbeeld bekijken.

Sarah, marketingmanager bij een e-commerce start-up, had moeite om de werkstroom van haar team te stroomlijnen, ondanks haar uitmuntende creatieve vaardigheden. Hoewel ze uitblonk in het ontwikkelen van campagnes, leidden uitdagingen op het gebied van projectmanagement tot chaos.

Haar zoektocht naar een oplossing leidde haar naar ClickUp, de alles-in-één app voor werk. Met mogelijkheden voor document-, kennis- en projectmanagement in één krachtig, door AI ondersteund platform, hielp ClickUp haar team om de versnipperde werkstroom te consolideren in één systeem.

Net als Sarah kan ClickUp's Marketing Projectmanagement Software u ook helpen bij de automatisering van werkstroom, het naadloos organiseren van projecten en het verkrijgen van realtime inzichten in teamprestaties en campagnevoortgang. Bovendien kan de AI-assistent u uren handmatig werk besparen.

1. Klantgerichtheid en segmentatie

Sarah dacht dat ze haar klanten vrij goed kende, totdat ze zich realiseerde dat haar boodschappen niet de juiste snaar raakten. Toen besloot ze AI-marketingtools in te zetten om diep in de aangepaste klantgegevens te duiken en patronen te ontdekken die ze zelf nooit zou hebben opgemerkt.

Plotseling kon ze precies zien hoe haar publiek zich gedroeg, wat ze leuk vonden en zelfs de kleine eigenaardigheden die hen onderscheidden.

ClickUp Brain bracht alles naar een hoger niveau. In plaats van zelf door gegevens te spitten, kon Sarah gewoon relevante vragen stellen over aangepaste klantsegmenten of specifieke demografische gegevens.

📌 Voorbeeldvraag: Hoe gedragen mijn terugkerende klanten zich die de afgelopen 30 dagen niets hebben gekocht?

Sorteer en filter aangepaste klantgegevens uit uw apps met verbinding eenvoudig met ClickUp Brain.

Bovendien zou ze met de aangepaste velden van ClickUp alle soorten klantgegevens kunnen vastleggen, zoals demografische gegevens, aankoopgeschiedenis en hoe ze op eerdere campagnes hebben gereageerd. Bovendien zou ze specifieke segmenten kunnen creëren, zoals 'trouwe klanten die al een tijdje niets hebben gekocht' of 'nieuwe kopers die op zoek zijn naar kortingen'.

Sorteer, organiseer en beheer klant- en marketingcampagnegegevens met ClickUp aangepaste velden.

2. Markt- en concurrentieanalyse

AI maakt marktonderzoek in een mum van tijd van overweldigend naar moeiteloos.

Wanneer Sarah wil weten hoe klanten denken over de lancering van een nieuw product, gebruikt ze ClickUp Brain om sleutelinzichten uit recensies, gegevens van concurrenten en vermeldingen op sociale media te analyseren en samen te vatten.

Hoe het werkt voor Sarah:

Data-analyse: Sarah kan enquêtes, feedback of beoordelingen uploaden, waarna ClickUp Brain trends en bruikbare inzichten identificeert.

Concurrentieonderzoek: ClickUp Brain haalt gegevens uit openbare bronnen om aanbiedingen, prijzen en strategieën te vergelijken en levert snelle rapportage.

Trends in de sector: Het scant ook artikelen, nieuwsberichten en sociale media om actuele markttrends en consumentenvoorkeuren te bieden.

📌 Voorbeelden van prompts: Analyseer de huidige markttrends in de B2B SaaS-sector. Identificeer sleutelconcurrenten, marktgroeiprognoses en nieuwe kansen voor innovatie

Geef een concurrentieanalyse van toonaangevende B2B-bedrijven die projectmanagementsoftware aanbieden. Vergelijk functies, prijzen en klantbeoordelingen

Probeer ClickUp Brain Het antwoord van ClickUp Brain op een vraag over de huidige markttrends in de B2B SaaS-sector

3. Contentaanmaken

Sarah heeft vaak last van het gevreesde writer's blok of de druk om nieuwe ideeën te bedenken.

ClickUp Brain kan haar uren aan brainstormen en content-aanmaken besparen, zodat ze zich kan concentreren op de leuke kanten van marketing, namelijk het bedenken van strategieën en het vertellen van verhalen.

Als Sarah, als voorbeeld, een blogpost nodig heeft voor een aanstaande kerstuitverkoop, typt ze gewoon haar idee in. ClickUp Brain genereert een pakkende opzet, stelt boeiende titels voor, biedt een content-structuur en geeft zelfs suggesties voor zoekwoorden voor SEO.

Sarah heeft nog te doen om de toon aan te passen en de stem van haar merk toe te voegen.

📌 Voorbeelden van prompts: Schrijf een boeiende blogpost over kerstverkopen voor e-commercebedrijven

Suggesties voor SEO-zoekwoorden voor een blogpost over nieuwjaarsaanbiedingen

Schrijf een Facebook-advertentie voor een 24-uurs flash sale van schoenen

Genereer onderwerpen voor een e-mailcampagne waarin een zomerkorting op zwemkleding wordt gepromoot

Suggestie voor advertentietekst voor een Google-advertentie over gratis verzending voor alle bestellingen

Schrijf een overtuigende e-mail om onze nieuwste productlancering te promoten

Genereer een koptekst voor een landingspagina voor een 'koop één, krijg één gratis'-promotie

Schrijf en bewerking eersteklas marketingcontent met ClickUp Brain.

4. Taakbeheer

Niet alle marketingtaken hebben dezelfde urgentie. ClickUp Brain scant uw projectgeschiedenis en de werklast van uw team en geeft u vervolgens advies op maat over wat u het beste als eerste kunt prioriteren.

Als een project achterloopt op schema, identificeert het bovendien de bottleneck en stelt het team hiervan op de hoogte. Dit helpt bij het prioriteren van taken, zodat Sarah's marketingteam zich snel kan concentreren op wat urgent is, zoals het bijwerken van een campagneadvertentie of het voltooien van een conceptblogpost.

Als ze aan twee vergelijkbare concepten voor marketingcampagnes werkt, merkt ClickUp Brain dat op en stelt het voor om taken samen te voegen of te dupliceren om alles soepel te laten verlopen.

Vind dubbele of taken voor samenvoegen in marketing met ClickUp Brain

5. Marketingautomatisering

De automatisering van uw marketingwerkstroom met AI biedt eindeloze mogelijkheden.

Zo kan ClickUp Brain die eindeloze marketing-taken op de automatische piloot zetten:

Follow-ups van leads: Creëer automatisch taken en stel herinneringen in om gepersonaliseerde welkomst-e-mails en follow-upberichten te versturen.

E-mailcampagnes: Trigger geautomatiseerde, gepersonaliseerde e-mails op basis van klantacties, zoals aanbiedingen na aankoop.

Voortgangrapportage van campagnes: ontvang automatische updates over campagnecijfers, met waarschuwingen bij eventuele problemen.

Taakherinneringen en deadlines: Stel automatische herinneringen en deadlines in voor elke marketingtaak om op schema te blijven.

Uitdagingen en overwegingen bij AI-marketing

Er waren slechts een paar virale, gebruiksvriendelijke AI-marketingtools nodig om experts op de AI-trein te laten springen en hun campagnes te verbeteren. AI-marketing is echter niet altijd even eenvoudig.

Dit is waar u op moet letten:

Vooringenomenheid: AI leert van gegevens, en gegevens zijn niet altijd onbevooroordeeld. Pas op voor vooringenomenheid op basis van ras, geslacht, cultuur of sociaaleconomische status die in uw marketingstrategieën kan sluipen

Onnauwkeurigheid: Slechte gegevens leiden tot slechte resultaten. Onnauwkeurige klantinformatie kan ertoe leiden dat u sneeuwlaarzen target aan mensen in Miami. Controleer uw gegevens goed om AI op koers te houden

Ethiek: Overmatige personalisatie kan als opdringerig worden ervaren, zoals hypergerichte advertenties of het gebruik van gegevens zonder toestemming. Zorg voor een evenwicht tussen privacy en personalisatie om te voorkomen dat u uw publiek afschrikt

gegevensgevoeligheid en veiligheid: *AI is afhankelijk van gevoelige gegevens, waardoor robuuste veiligheid essentieel is. Zwakke veiligheid brengt het risico van inbreuken op de privacy en nalevingsproblemen met zich mee

Transparantie: Nu AI-content een hoge vlucht neemt, moet u duidelijk zijn over het gebruik ervan en krediet verlenen waar het toe komt om bezorgdheid over auteurschap en intellectueel eigendom weg te nemen

Tips om AI in marketing succesvol toe te passen: 🔍Testen en aanpassen: Blijf campagnes verfijnen – AI gedijt op data-optimalisatie ❤️Blijf menselijk: Laat AI creativiteit stimuleren, niet vervangen. Een menselijke touch maakt het verschil 🦸‍♂️AI als sidekick: Gebruik AI om uw team te ondersteunen, niet om het te vervangen. Combineer efficiëntie met menselijk inzicht 📚Train uw personeel: Zorg ervoor dat iedereen weet hoe AI-tools effectief kunnen worden ingezet

Toekomstige trends in AI-marketing

De markt voor AI in marketing was in 2021 15,84 miljard dollar waard en zal tegen 2028 met meer dan 107,5 miljard dollar stijgen. Deze plotselinge investeringsgolf verandert nu al de manier waarop bedrijven AI in hun strategieën gebruiken.

Hier zijn een paar sleuteltrends die de toekomst van AI-marketing vormen:

1. Emotie-AI

AI leert emoties te lezen aan de hand van gezichtsuitdrukkingen, stemgeluid of gedrag, waardoor aangepaste klantinteracties empathischer worden.

📌 voorbeeld: Een servicebot detecteert frustratie en reageert met een rustgevende toon of snellere oplossingen. Merken kunnen ook emotionele reacties op advertenties, logo's of producten analyseren en gepersonaliseerde marketingberichten versturen.

2. AI-gestuurde augmented reality (AR) en virtual reality (VR)

AI maakt AR en VR persoonlijker en praktischer, waardoor meeslepende ervaringen worden gecreëerd die zich in realtime aanpassen.

📌 Voorbeeld: Met AI-aangedreven AR-apps kunnen gebruikers meubels in hun ruimte visualiseren, terwijl VR-winkelrondleidingen boeiende, interactieve winkelervaringen bieden.

3. Integratie van AI en blockchain

Door AI te combineren met blockchain worden de veiligheid, authenticiteit en personalisatie van marketingcampagnes verbeterd.

📌 Voorbeeld: AI analyseert door blockchain geverifieerde aankoopgeschiedenissen voor nauwkeurige targeting, terwijl blockchain ervoor zorgt dat samenwerkingen met influencers geloofwaardig zijn.

Behaal een hoger rendement op uw digitale marketingstrategie met ClickUp

Marketeers over de hele wereld gebruiken AI-tools voor alles, van het aanmaken van content tot het verzamelen van klantinzichten. De echte uitdaging is echter om uit te zoeken welke tools betrouwbaar zijn.

Daar komt ClickUp Brain om de hoek kijken. Het is een alles-in-één assistent die verschillende marketinginspanningen beheert, of het nu gaat om het genereren van marketingcontent, het analyseren van concurrenten of het voorstellen van strategische verbeteringen.

En het beste? ClickUp Brain automatiseert de vervelende marketingtaken die u steeds uitstelt, zoals het opvolgen van leads of het versturen van gepersonaliseerde e-mails. Zo houdt u meer tijd over om u te concentreren op strategie, creativiteit en de groei van uw bedrijf.

