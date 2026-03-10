Voorbeelden van AI Super Agent-werkstroomen: 12 praktische use cases in ClickUp

Het is gemakkelijk om enthousiast te worden over AI-agenten wanneer u gepolijste demo's en grote beloften ziet. Maar wanneer u er een gaat instellen voor uw eigen werk, komen de vragen vanzelf.

Waar past het? Wat moet het doen? Waar moet het zich niet mee bezighouden?

ClickUp AI Super Agents nemen de herhaalbare delen van uw werk over en leren uw werkruimte hoe deze consistent moeten worden afgehandeld. Als dit goed wordt gedaan, krijgt u een systeem dat samenwerkt met uw team, belangrijke zaken markeert en het werk vooruit helpt zonder dat er meer opruimwerk nodig is.

In deze gids vindt u 12 praktische voorbeelden van superagent-werkstroom-voorbeelden op basis van echt, dagelijks werk in ClickUp.

Laten we aan de slag gaan! 🤩

Wat is een superagent?

Een ClickUp Super Agent is een door AI aangestuurde teamgenoot die meerstapswerkstroomen kan plannen, beredeneren en uitvoeren met behulp van live context uit uw werkruimte. Versnel werkstroomen met Super Agents in ClickUp

In tegenstelling tot basisautomatisering van bedrijfsprocessen die op vaste triggers draait, passen deze agents zich aan aan wat er gebeurt in uw projecten, ClickUp-taken, documenten en chatthreads, en ondernemen ze vervolgens actie met de juiste tools en gegevens.

Dit is wat hen onderscheidt van andere AI-tools voor productiviteit:

Standaard contextbewust: haalt live context uit specifieke taken, documenten, opmerkingen en chatberichten om beslissingen te nemen.

Meerstapsontwerp: voert volledige werkstroommen van begin tot eind uit: leest een Taak, onderzoekt de context, werkt een document bij, stelt eigenaren op de hoogte en stelt een follow-up op.

Gebouwd voor samenwerking: Werkt als een teamgenoot in Werkt als een teamgenoot in ClickUp Chat en Taaken; u kunt het handmatig triggeren of instellen om automatisch volgens een schema te werken.

Configureerbaar en afgebakend: hiermee kunt u precies bepalen tot welke tools en databronnen toegang wordt verleend, inclusief de selectie van externe apps.

Human-in-the-loop door ontwerp: vereist menselijke goedkeuring voor kritieke acties, waarbij elke stap wordt geregistreerd voor zichtbaarheid.

Leert in de loop van de tijd: past zich aan op basis van feedback en eerdere resultaten naarmate werkstroom zich herhaalt

Configureer meerstapswerkstroomen met behulp van aanpasbare tools en databronnen met ClickUp Super Agents

Benieuwd hoe Super Agents eigenlijk werken? Bekijk deze korte uitleg voordat we ingaan op de voorbeelden die u direct kunt toepassen! 👇🏽

De anatomie van een geweldige superagent-werkstroom

Een superagent-werkstroom is een gedefinieerde reeks inputs, regels, tools en controles die ruwe signalen in uw werkruimte omzet in consistente, controleerbare resultaten. In plaats van alles te automatiseren, is het doel om de operationele efficiëntie te verhogen door één betrouwbaar pad te ontwerpen van signaal naar resultaat dat herhaaldelijk kan worden uitgevoerd zonder fouten te veroorzaken.

Elke sterke werkstroom volgt een vergelijkbare onderliggende structuur, zelfs als de use case verandert. Hieronder wordt uitgelegd wat elk onderdeel in de praktijk betekent en hoe ze samenwerken. 👇

Input

Alles begint met een signaal of een input. Dat signaal kan een taakupdate zijn, een nieuw document, een chatbericht, aantekeningen van een vergadering, een verzonden formulier of zelfs een statuswijziging.

Specifieke, stabiele inputs leiden tot voorspelbare resultaten, terwijl vage inputs onduidelijke resultaten opleveren. Elke werkstroom moet beginnen met een standaard inputtype, zodat de agent altijd weet waarop hij reageert.

📌 Voorbeeld: Om de anatomie beter te begrijpen, kijken we naar een Daily Client Prep Agent wiens taak het is om de kalender van een accountmanager te scannen op vergaderingen met klanten en hen te helpen zich contextueel voor te bereiden op elke vergadering. Zo ziet de input van de agent eruit: Het verzamelt zijn eigen input door relevante tools te scannen, zoals kalender, Gmail-threads, ClickUp-documenten en meer.

Trigger

Niets zou moeten worden uitgevoerd 'alleen omdat er iets is veranderd'. De trigger bepaalt wanneer de werkstroom mag worden gestart. Dit is het moment waarop de agent op de input kan reageren. Een trigger kan handmatig zijn, zoals het taggen van de agent, of automatisch, zoals een statuswijziging, planning of automatisering.

Triggers zijn bedoeld om onbedoelde uitvoeringen en dubbel werk te voorkomen. Als dit onderdeel slordig wordt uitgevoerd, kunnen werkstroomen snel rommelig worden.

📌 Voorbeeld: De Daily Client Prep Agent in ons voorbeeld is gepland om dagelijks om 8 uur 's ochtends te worden uitgevoerd. Daarnaast kan deze ook worden geactiveerd bij een vermelding van deze in de ClickUp-werkruimte, een direct bericht sturen in ClickUp Chat of een ClickUp-taak toewijzen.

🔍 Wist u dat? De term 'softwareagent' werd in de jaren 80 en 90 erg populair toen het onderzoek naar gedistribueerde kunstmatige intelligentie (DAI) en autonome, doelgerichte systemen in een stroomversnelling kwam. In die periode schakelden onderzoekers over van het bouwen van passieve, op regels gebaseerde programma's naar het creëren van actieve en steeds autonomere 'agenten' die in staat waren om namens gebruikers te handelen in complexe, dynamische omgevingen.

Beslissingsregels

Beslissingsregels bepalen de grenzen van de werkstroom. Ze verduidelijken waarop de agent moet reageren, wat hij moet negeren en wanneer hij moet stoppen en escaleren.

Hier staan vooraf gedefinieerde regels voor 'niets doen'. Voorbeelden uit de praktijk zijn het overslaan van items met een lage prioriteit, escaleren wanneer vereiste gegevens ontbreken of stoppen wanneer de context onvolledig is. Beslissingsregels zijn de belangrijkste controlegelaag die de agent binnen het bereik houdt en risicovolle automatisering voorkomt.

📌 Voorbeeld: Wat gebeurt er op een dag waarop er geen vergaderingen met klanten zijn gepland? De beslissingsregels helpen de Daily Client Prep Agent met instructies voor dergelijke specifieke situaties/randgevallen.

Zodra de agent weet dat hij moet handelen, bepaalt deze laag hoe hij mag handelen. Dat kan betekenen dat hij complexe taken moet aanmaken of bijwerken, gegevens uit Docs moet ophalen, berichten moet opstellen, context uit een kennisbron van het bedrijf moet halen of eigenaren op de hoogte moet stellen. Hoe strakker deze set is, hoe veiliger de werkstroom wordt.

Door limieten op tools en toestemmingen te stellen, worden neveneffecten verminderd en wordt het gemakkelijker om te voorspellen wat de agent wel en niet kan wijzigen.

📌 Voorbeeld: Om de toegewezen taken te kunnen uitvoeren, moet de Daily Client Prep Agent toegang hebben tot de kalender van de accountmanager, Gmail en ClickUp-documenten/werkruimtes. De vaardigheden (toegang tot tools), kennis en geheugen van de agent helpen hem bij het uitvoeren van zijn taken.

🔍 Wist u dat? Robotic process automation (RPA) begon begin jaren 2000 aan populariteit te winnen, vooral in het bank- en verzekeringswezen. Vroege RPA-tools bootsten menselijke handelingen na in de gebruikersinterface – op knoppen klikken, gegevens kopiëren en formulieren invullen – zonder dat er een diepgaande integratie met back-endsystemen nodig was.

Uitvoerformat

Uw definitie van 'Klaar' mag nooit dubbelzinnig zijn. Het uitvoerformat bepaalt elke keer opnieuw de vorm van het resultaat. Voorbeelden hiervan zijn een Taak die is aangemaakt met specifieke aangepaste velden die zijn ingevuld, een document dat is bijgewerkt met een vaste sectielayout of een bericht dat is opgesteld met een standaardonderwerp en een checklist met volgende stappen.

Gestructureerde outputs maken resultaten controleerbaar, auditbaar en gemakkelijk herbruikbaar. Vrije antwoorden zijn minder geschikt omdat ze moeilijker te valideren zijn en moeilijker te gebruiken zijn in latere fasen.

Menselijke controleposten

Niet alles hoeft zonder onderbreking van begin tot eind te verlopen. Checkpoints zijn momenten waarop de werkstroom wordt overgedragen aan een persoon voordat er iets belangrijks gebeurt. Dit is waar goedkeuringen, bevestigingen of bewerkingen plaatsvinden.

Het doel is om veilige overdrachten te creëren wanneer de resultaten van invloed zijn op klanten, geld of leveringsverplichtingen. Checkpoints maken van werkstroomautomatisering een gecontroleerd systeem in plaats van een black box.

Meting

Dit element bepaalt hoe u weet of de werkstroom daadwerkelijk werkt. Als u dit niet meet, kunt u niet zeggen of de werkstroom helpt of juist stilletjes problemen veroorzaakt.

De meetcriteria omvatten bespaarde tijd, verwerkt volume, foutpercentage, vermeden herbewerkingen en kwaliteit van het resultaat. Duidelijke meetcriteria maken het duidelijk wanneer beslissingsregels, inputs of outputs moeten worden aangepast.

Gebruik het volgende principe om werkstroomontwerpen te ontwerpen die in de praktijk standhouden:

Kies één herhaalbaar resultaat: Ontwerp werkstroomen op een manier dat ze één consistent resultaat opleveren. Proberen om meerdere resultaten in één werkstroom op te lossen leidt tot vertakkende logica, onduidelijke outputs en hogere faalpercentages.

Bepaal grenzen en 'doe niets/escaleren'-regels: Implementeer beslissingsregels om expliciet te beschrijven wanneer de agent moet stoppen, overslaan of escaleren. Dit soort Implementeerbeslissingsregels om expliciet te beschrijven wanneer de agent moet stoppen, overslaan of escaleren. Dit soort kennisbeheer voorkomt onbedoelde acties wanneer de context onvolledig is of buiten het bereik valt.

Gebruik minimale toestemmingen en gezaghebbende kennisbronnen: Verleen alleen toegang tot de Verleen alleen toegang tot de ClickUp-ruimtes , mappen, documenten en externe bronnen die nodig zijn om de werkstroom te voltooien. Beperkte toegang helpt bij risicobeheer en verbetert de kwaliteit van de output.

Vereis gestructureerde outputs: Definieer formaten die het team kan scannen, goedkeuren en hergebruiken. Standaardstructuren maken werkstroom voorspelbaar en veilig om op te schalen.

Test het eerst met een kleine groep voordat u het opschaalt: voer de werkstroom uit met een beperkt aantal gebruikers en echte input. Kijk waar beslissingsregels niet werken, outputs moeten worden aangescherpt en menselijke tussenkomst nodig is.

🚀 Voordeel van ClickUp: Als je naar het scherm van de installatie van Super Agent staart en denkt: 'Oké... wat moet ik dit ding nu eigenlijk vertellen om te doen?', dan is ClickUp Brain je snelkoppeling. ClickUp Brain is een ingebouwde contextuele AI die volledig zichtbaarheid heeft in uw taken, documenten, projecten, opmerkingen en kennis. U kunt het gebruiken als een denkpartner terwijl u uw Super Agent-werkstroomen ontwerpt en verbetert. In echte werkstroomen kunt u ClickUp Brain gebruiken om: Test extreme gevallen door te vragen wat er gebeurt als taken te laat, geblokkeerd of onvolledig zijn.

Verfijn triggers en acties zodat uw Agent op het juiste moment wordt uitgevoerd, en niet willekeurig.

Debug verwarrend gedrag door ClickUp Brain te vragen samen te vatten wat de agent heeft gedaan en waarom. Stel duidelijke Super Agent-instructies op door uw AI-werkstroom in eenvoudige taal te beschrijven met ClickUp Brain

12 voorbeelden van superagent-werkstroomen

Deze voorbeelden laten zien hoe Super Agents passen in het dagelijkse werk binnen ClickUp. Elke werkstroom is bedoeld om ideeën op te doen die u kunt overnemen en aanpassen om projecten op gang te houden of het heen en weer gepraat tussen teams te verminderen.

1. Statusrapporteur Super Agent

Zet recente werkactiviteiten om in duidelijke, overzichtelijke statusupdates met de ClickUp Status Reporter Agent

De Status Reporter Agent houdt altijd een actueel overzicht bij van hoe het werk daadwerkelijk vordert. Het leest taakstatuswijzigingen, deadlines, opmerkingen, blokkades en afhankelijkheden in geselecteerde ruimtes of mappen en zet dat om in een korte, leesbare voortgangsupdate. U kunt het volgens een schema uitvoeren of triggeren wanneer de projectstatus verandert.

📌 Voorbeeld: U voert een cross-functionele lancering uit met engineering, QA en marketing in verschillende ruimtes. Elke vrijdag scant deze superagent taken die zijn getagd met de mijlpaal 'lancering', markeert wat er deze week is verzonden, wat is uitgesteld en wat wordt geblokkeerd door goedkeuringen.

Het plaatst een overzichtelijke samenvatting in het projectkanaal en werkt een wekelijks statusdocument bij. Wanneer een kritieke afhankelijkheid te laat is, wordt dit duidelijk gemarkeerd in plaats van te verdwijnen in een lange lijst met taken.

💬 Evoorbeeldprompt:

Bekijk elke vrijdag om 16.00 uur alle taken die gekoppeld zijn aan de mijlpaal 'Launch Q2'. Vat het voltooide werk, geblokkeerde items en alles wat volgende week risico loopt samen. Plaats de update in het kanaal #launch-status en werk het wekelijkse statusdocument bij.

Als een taak met de status 'Kritiek' meer dan 24 uur te laat is, neem deze dan op in een apart gedeelte 'Aandacht nodig' en maak een vermelding van de eigenaar.

Negeer taken met de status 'Backlog'

🎯 Casestudy: AI-projectstatusupdates met ClickUp Super Agents Illia Shevchenko, oprichter van sProcess en een geverifieerde ClickUp Consultant, merkte een terugkerend probleem op bij een van zijn klanten. Leidinggevenden wilden snelle projectupdates. Ontwikkelaars moesten hun werk onderbreken om deze te schrijven. Daarom bouwde hij een kleine ClickUp Super Agent genaamd Website Project Status Sync Agent. In plaats van het team te vragen rapporten te schrijven, leest de agent de daadwerkelijke taakactiviteit in ClickUp en genereert automatisch projectupdates op managementniveau. Het leveringsteam blijft werken in hun normale taakweergaven, terwijl de agent de trackers synchroniseert. Het resultaat: het management krijgt direct een overzicht van de voortgang, wat vastloopt en waar aandacht nodig is – zonder vergaderingen, statusupdates of handmatige rapportages.

Als u onderzoekt hoe ClickUp Super Agents rapportage, coördinatie of projectupdates binnen uw organisatie kunnen automatiseren, kan het ClickUp-team u helpen bij het ontwerpen en implementeren ervan op grote schaal.

2. Prioriteitenbeheerder Super Agent

Monitor actief werk in de hele werkruimte en detecteer urgente taken met de ClickUp Priorities Manager

De Priority Manager Agent bekijkt uw deadlines, afhankelijkheden, SLA's en statuswijzigingen voor alle actieve werkzaamheden en past de prioriteit van taken aan wanneer voorwaarden veranderen. Wanneer werk stroomopwaarts vertraging oplopen, worden taken stroomafwaarts automatisch naar voren gehaald.

📌 Voorbeeld: Uw bezorgteam behandelt klantverzoeken met SLA-verplichtingen. Een taak die 'normaal' was, wordt plotseling urgent omdat een afhankelijkheid is weggevallen en de SLA-klok tikt door.

De agent detecteert het risico, verhoogt de prioriteit naar 'Hoog' en geeft in een opmerking bij de Taak uitleg waarom. Als de SLA niet langer in gevaar is, verlaagt hij de prioriteit en maakt hij een aantekening, zodat het team niet blijft blussen wat al geblust is.

💬 Evoorbeeldprompt:

Controleer taken in de map 'Clientverzoeken'. Als een taak binnen 48 uur voor de SLA-deadline moet worden voltooid, stel dan de prioriteit in op Hoog en voeg een opmerking toe waarin u het risico uitlegt.

Als een afhankelijkheid te laat is en een andere taak blokkeert, verhoog dan de prioriteit van de geblokkeerde taak met één niveau.

Wijzig geen prioriteiten voor taken die al als 'Kritiek' zijn gemarkeerd zonder dit te melden voor menselijke controle.

🧠 Leuk weetje: In het begin van de jaren 70 werd aan de Stanford University het MYCIN-systeem ontwikkeld om bacteriële infecties te diagnosticeren en antibiotica aan te bevelen. Het maakte gebruik van een op regels gebaseerde 'als dit, dan dat'-engine en presteerde in gecontroleerde tests op een niveau dat vergelijkbaar was met dat van specialisten op het gebied van infectieziekten.

3. Veld Filler Agent Super Agent

Bepaal en pas de prioriteit van taken aan op basis van urgentie, deadlines en trefwoorden met behulp van de ClickUp Field Filler Agent

Rommelige taakgegevens zijn meestal niemands schuld. Mensen werken snel, vergeten relevante context toe te voegen aan aangepaste velden en gaan ervan uit dat iemand anders het later wel zal opruimen. De ClickUp Field Filler Super Agent zorgt op de achtergrond voor die opruiming.

Wanneer nieuwe taken binnenkomen met ontbrekende of inconsistente velden, vult het de basisgegevens in met behulp van werkruimteregels, werkstroomsjablonen en patronen uit eerdere taken. Het haalt context uit titels, beschrijvingen, gekoppelde documenten en verzoekbronnen om uw werkruimte gestructureerd te houden.

📌 Voorbeeld: Uw operationele team plaatst snelle interne taken in ClickUp. De meeste daarvan hebben alleen een titel, zoals 'Fix billing export' (Factureringsexport repareren), en hebben geen eigenaar, team of prioriteit. De agent leest de taaknaam, koppelt deze aan het factureringsgebied, wijst deze toe aan de eigenaar van de financiële operaties, stelt de prioriteit in op basis van de trefwoorden 'facturering' en 'export' en past de juiste werkstroomstatus toe.

💬 Exemplaar van een prompt:

Wanneer een nieuwe taak wordt aangemaakt in 'Support Intake', worden categorie, eigenaar en SLA automatisch ingevuld op basis van trefwoorden in de beschrijving en het team van de aanvrager.

Als de prioriteit ontbreekt, leid deze dan af uit urgentie-termen zoals 'geblokkeerd', 'urgent' of 'productieprobleem'.

Als verplichte velden niet met zekerheid kunnen worden afgeleid, laat dan een opmerking achter waarin u de aanvrager om opheldering vraagt en wijs de Taak niet toe.

📮 ClickUp Insight: 25% van de mensen gelooft dat AI-agenten hen kunnen helpen om georganiseerd te blijven. En ze hebben gelijk. Gespecialiseerde AI-agenten kunnen u helpen georganiseerd te blijven door taken voort te stuwen, eigendommen toe te wijzen, deadlines in te stellen en routinematige follow-ups af te handelen die anders vertraging zouden oplopen. Dit werkt echter alleen als een agent binnen de juiste grenzen namens iemand anders actie kan ondernemen. Superagenten werken in een uniforme werkruimte waar taken, bestanden en eerdere interacties al met elkaar zijn verbonden en hebben dezelfde toestemmingen als de mensen die ze ondersteunen. Dat betekent dat ze actie kunnen ondernemen (taaken doorvoeren, statussen bijwerken of informatie op verantwoorde wijze doorgeven) zonder hun boekje te buiten te gaan of voortdurend toezicht nodig te hebben.

4. Werkverdelingsplanner Super Agent

Gebruik de Work Breakdown Planner om bovenliggende taken om te zetten in duidelijke, uitvoerbare subtaaken met toegewezen personen en deadlines

De Work Breakdown Planner zet vage bovenliggende taken om in een duidelijk, controleerbaar uitvoeringsplan, maar alleen als je deze expliciet @vermeldt in een taak of aan een taak toewijst.

Het leest de volledige taakcontext (beschrijving, opmerkingen, bestaande subtaken, deadlines en toegewezen personen), zoekt indien nodig naar vergelijkbaar werk in uw werkruimte en stelt een gestructureerde lijst op van 3-10 subtaken met voorgestelde eigenaren en tijdlijnen. U ziet een voorgestelde uitsplitsing in de taakopmerkingen, past deze indien nodig aan en keurt deze goed voordat er subtaken worden toegevoegd.

📌 Voorbeeld: Een teamleider @vermeldt de agent in een bovenliggende taak met de naam 'Factureringssysteem migreren naar nieuwe provider' en voegt het doel en de deadline toe in een opmerking.

De agent antwoordt met een conceptplan: ontdekking, datamapping, migratie-installatie, QA en cutover, elk met voorgestelde eigenaren en datums. De PM vraagt om twee stappen samen te voegen en één eigenaar te wijzigen. Na goedkeuring maakt de agent de definitieve subtaaken aan onder de bovenliggende taak.

💬 Voorbeelden van prompts:

@Work Breakdown Planner, verdeel deze bovenliggende taken in 5-8 subtaaken. Het doel is: ___. De deadline is: ___. Geef de voorkeur aan deze eigenaren/rollen: ___. Beperkingen: ___

@Work Breakdown Planner stelt een uitsplitsing voor deze Taak voor. Groepeer stappen per fase en stel deadlines voor. Maak niets aan totdat ik dit heb bevestigd.

@Work Breakdown Planner, stel een eenvoudige uitsplitsing op (max. 5 subtaaken). Als er details ontbreken, stel dan één verduidelijkende vraag voordat je het plan voorstelt.

5. Dagelijkse briefing over prioriteiten Super Agent

Breng belangrijk aankomend werk en verouderde/mogelijk vastgelopen taken naar voren met de Daily Priority Briefer Super Agent

De Daily Priority Briefer scant alle openstaande taken die aan u zijn toegewezen en zet een lange, rommelige lijst om in een kort, overzichtelijk plan voor de dag. Het markeert wat nu aandacht nodig heeft, brengt alles wat achterstallig is naar voren, geeft een preview van wat er de komende vijf werkdagen te gebeuren staat en wijst op taken die al te lang stil liggen.

📌 Voorbeeld: Om 9 uur 's ochtends op een doordeweekse dag ontvangt de projectmanager een DM met een kort overzicht: twee achterstallige follow-ups van leveranciers, drie 'Nog te doen'-items die verband houden met een aanstaande productlancering en één ontwerpbeoordeling die al een week stil ligt. Zo kunt u de lijst in minder dan een minuut doorlopen en beginnen met de achterstallige follow-up.

💬 Evoorbeeldprompt:

Samenvatting van mijn achterstallige taken, deadlines voor vandaag en nieuwe @vermeldingen. Stel de drie belangrijkste acties voor die als eerste moeten worden ondernomen.

Als een taak geblokkeerd is en aan mij is toegewezen, meld dit dan apart met vermelding van wie de taak blokkeert.

Voeg geen taken toe met de status 'Backlog' of 'Someday'.

🎯 Casestudy: AI-taakprioritering met ClickUp Super Agents Yvonne "Yvi" Heimann, een ClickUp Verified Consultant en coach op het gebied van bedrijfsefficiëntie, worstelde met een bekend probleem: te veel taken, te veel signalen en geen duidelijk antwoord op de vraag wat vandaag belangrijk is. Daarom bouwde ze een Daily Focus Super Agent in ClickUp. Elke werkdag om 8 uur 's ochtends scant de agent haar werkruimte – taken, deadlines, vermeldingen en activiteiten – en stuurt een bericht met de drie belangrijkste prioriteiten voor die dag, gelabeld als Doen, Beslissen of Delegeren. In plaats van dashboards en inboxen te doorzoeken, begint ze nu elke ochtend met een duidelijke, beslissingsgerichte focuslijst.

Wilt u ontdekken hoe ClickUp Super Agents kunnen helpen bij het coördineren van werk, het vaststellen van prioriteiten of de automatisering van besluitvorming binnen uw organisatie?

6. Goedkeuringsmanager Super Agent

Geef teamgenoten snel en betrouwbaar een overzicht van de goedkeuringsstatus wanneer ze daarom vragen met de Approval Manager Super Agent

Goedkeuringen lopen vaak vast wanneer de eigendom en timing niet duidelijk zijn. De Approval Manager voert uw goedkeuringswerkstroom uit in ClickUp door taken naar de juiste goedkeurder te sturen, contextbewuste reacties bij te houden en het goedkeuringsproces op één plek zichtbaar te houden. Het zorgt ervoor dat het werk pas verder gaat als de juiste persoon het heeft beoordeeld.

📌 Voorbeeld: Wanneer een taak naar 'Moet worden goedgekeurd' wordt verplaatst, stuurt de agent deze door naar de goedkeurder die in de taak wordt vermeld, plaatst een korte samenvatting van wat er is gewijzigd en wacht op een reactie voordat de status verder wordt gezet.

💬 Evoorbeeldprompt:

Wanneer een taak de status 'Moet worden goedgekeurd' krijgt, wijs deze dan toe aan de goedkeurder die in het veld 'Goedkeurder' staat vermeld en plaats een korte samenvatting van wat er is gewijzigd.

Als er binnen 48 uur geen reactie is, stuur dan een herinneringscommentaar en breng de goedkeurder op de hoogte door te chatten.

Verplaats taken niet naar Goedgekeurd zonder dat er expliciete goedkeuring is vastgelegd in opmerkingen.

7. Campagne-launchpad Super Agent

Overbrug automatisch de kloof tussen de voortgang van subtaaken en de status van de bovenliggende campagne met behulp van de Campaign Launchpad-agent

De Campaign Launchpad Agent houdt uw campagnebord voorspelbaar door elke keer dat er een nieuwe campagne wordt aangemaakt dezelfde kernwerkstroom in te stellen. Zodra een campagnetaak in uw werkruimte verschijnt, voegt deze een standaardset subtaaken toe voor complexe planning, creatie, lancering, optimalisatie en rapportage.

Naarmate het werk vordert, blijft de status van de hoofdcampagne synchroon lopen met wat er daadwerkelijk gebeurt in de subtaaken, zodat het bord de werkelijke voortgang weergeeft in plaats van wishful thinking.

📌 Voorbeeld: Wanneer een nieuwe taak met de naam 'April Webinar Campaign' aan de campagnelijst wordt toegevoegd, voegt de agent de zes standaard subtaken toe voor briefing, creatieve uitingen, installatie, lancering, optimalisatie en rapportage. Wanneer de subtaken voor de lancering zijn voltooid, wordt de bovenliggende campagne automatisch verplaatst naar 'Live', zodat het bord de werkelijkheid weergeeft zonder dat iemand hoeft te onthouden om het bij te werken.

💬 Evoorbeeldprompt:

Wanneer een nieuwe Taak wordt aangemaakt in Marketing Campaign Management, genereer dan de standaard 6 campagnesubtaken en voeg een korte opmerking toe waarin wordt uitgelegd wat er is aangemaakt.

Wanneer de subtaak 'Lancering' is voltooid, verplaats je de bovenliggende campagne naar 'Live'.

Als een campagnetaak een onduidelijke titel of tijdelijke titel heeft, vraag dan de maker om deze te hernoemen voordat je subtaaken aanmaakt.

8. Morning Coffee Assistant

Maak gebruik van de Morning Coffee Assistant om beknopte, besluitvaardige samenvattingen te genereren van dagelijkse urgente threads of taken

De ochtend verloopt niet soepel als u begint met een hoop ongefilterde gegevens. De Morning Coffee Agent verzamelt de activiteiten van de afgelopen nacht in een kort, duidelijk overzicht met urgente updates, berichten die moeten worden beantwoord en alles wat het werk van vandaag met prioriteit zou kunnen verstoren. Het voorkomt contextwisselingen en stelt snelle concepten op voor reacties, zodat u snel kunt handelen zonder tien threads tegelijk te openen.

📌 Voorbeeld: Een customer success lead logt om 9 uur 's ochtends in op ClickUp en ziet dat er al een kort document met 'Morning Brief' klaarstaat. Daarin staat:

Twee supportescalaties die 's nachts binnenkwamen

Een verlengingstaak die is geblokkeerd vanwege een prijsgoedkeuring

Opmerking van een teamgenoot die om een beslissing vraagt over een tijdelijke aangepaste oplossing voor een klant

Elk item bevat een samenvatting van één regel en een voorgesteld antwoord dat is ontleend aan de taakgeschiedenis en het laatste bericht in de thread. Zonder takenlijsten of chatthreads te openen, werken ze de urgente wachtrij in minder dan vijf minuten af en beginnen ze de dag met echt werk in plaats van het sorteren van hun inbox.

💬 Evoorbeeldprompt:

Elke weekdag 's ochtends vat ik urgente updates van mijn projecten met prioriteit samen en stel ik antwoorden op voor berichten die een reactie vereisen.

Markeer alles wat de levering deze week zou kunnen vertragen.

Sluit routinematige statusupdates uit, tenzij ze van invloed zijn op deadlines of goedkeuringen.

9. Deadline Guardian Super Agent

Geef aan welke items het meeste risico lopen op basis van deadlines en status met de Deadline Guardian Agent

De Deadline Guardian Agent houdt de deadlines in de werkruimte bij voor taken die aan u zijn toegewezen.

Wanneer iets vandaag moet worden afgerond of de deadline is verstreken, wordt er een korte herinnering direct bij de Taak geplaatst, zodat niets wat tijdgevoelig is, over het hoofd wordt gezien. Op verzoek geeft het ook een snel overzicht van wat er moet worden afgerond en wat er achterstallig is, zodat prioriteiten gemakkelijk kunnen worden bijgesteld zonder lange lijsten te hoeven doorlopen.

📌 Voorbeeld: Een content audittaken voor een SaaS-website moet vandaag worden afgerond, maar heeft nog steeds geen voortgang. De agent plaatst een korte herinnering bij de taak, waarin hij een aantekening plaatst dat deze vandaag moet worden afgerond. Later kunt u vragen wat er achterstallig is, en de agent antwoordt met een korte lijst met één gemiste interne beoordeling en één analyse-update die gisteren is blijven liggen.

💬 Exemplaar van een prompt:

Houd deadlines bij in de Delivery Space. Markeer taken die risico lopen als afhankelijkheden niet binnen 48 uur voor de deadline zijn voltooid.

Stuur een dagelijks overzicht van achterstallige taken naar de eigenaar van het project.

Geen meldingen voor taken met een deadline die meer dan zeven dagen in de toekomst ligt

10. PRD-documentgenerator

Verzamel en synthetiseer 'teaminput' uit epische taken, subtaaken en relevante aantekeningen van vergaderingen met de PRD Writer Agent

Uw PRD-documentgenerator verzamelt verspreide input uit tickets, opmerkingen en half geschreven aantekeningen en zet deze om in een compleet productvereistendocument binnen de documentbeheersoftware van ClickUp.

Het leest de epische, gerelateerde subtaaken en vergaderaantekeningen en synthetiseert vervolgens de intentie, doelstellingen, vereisten, risico's en open vragen in een overzichtelijk PRD waar teams daadwerkelijk mee aan de slag kunnen. Als er al een PRD bestaat voor dezelfde functie, wordt deze bijgewerkt en aangescherpt in plaats van duplicaten te maken.

📌 Voorbeeld: Een medewerker van de klantenservice signaleert een terugkerend probleem: buitendienstmedewerkers raken hun aantekeningen kwijt wanneer ze offline gaan. Ze @vermelden de agent in het epische verhaal 'Offline modus voor buitendienstapp'.

De agent haalt context uit supporttickets, een document met notities van de vergaderingen van het operationele team en backend-subtaken over lokale limieten voor opslagruimte. Hij maakt een PRD met duidelijke vereisten voor het offline maken van aantekeningen, het afhandelen van conflicten bij synchroniseren en het documenteren van processen.

💬 Evoorbeeldprompt:

Zet dit epos en de bijbehorende subtaaken om in een volledig PRD met behulp van de standaard PRD-opzet.

Werk de bestaande PRD voor deze functie bij met nieuwe beslissingen uit de laatste aantekeningen van de vergadering.

Als sleuteldetails ontbreken, stel dan maximaal drie gerichte vragen en ga verder met een zo goed mogelijk concept.

🎥 Bonus: Train uw PRD Document Generator Agent beter met deze handige tips voor het schrijven van geweldige PRD's:

11. Topic Intelligence Analyst Super Agent

Genereer inzichtrapporten die patronen, kansen, risico's en aanbevelingen aan het licht brengen met de Topic Intelligence Analyst Agent

De Topic Intelligence Analyst Agent is bedoeld voor contentteams die moeite hebben om te bepalen over welke onderwerpen ze content moeten maken.

Het geeft een duidelijk beeld van elk onderwerp door wat er al in uw ClickUp-werkruimte staat te combineren met nieuw webonderzoek. Vervolgens zet het die gecombineerde context om in bruikbare outputs, zoals briefings, overzichten, concepten of inzichtrapporten, afgestemd op het doel waar u naartoe werkt.

📌 Voorbeeld: Een contentstrateeg plant een bericht over 'AI in softwareontwikkeling voor niet-technische teams'. Ze vragen de agent om een document op te stellen en vooraf de basisprincipes te delen, zoals toon, doelgroep en SEO-behoeften.

De agent haalt eerdere blogontwerpen en campagne-aantekeningen uit de werkruimte, scant recente artikelen uit de branche op actuele voorbeelden en plaatst een beknopte samenvatting en een overzicht met vijf punten in de lijst voor marketingcampagnebeheer.

💬 Exemplaar van een prompt:

Onderzoek AI in softwareontwikkeling en geef me een beknopte samenvatting met belangrijke trends, risico's en invalshoeken voor een blogpost.

Combineer interne aantekeningen met onderzoek op internet en maak een schets van een lang artikel over dit onderwerp.

Als het onderwerp of doel onduidelijk is, stel dan één verduidelijkende vraag voordat u begint.

Dit is wat een gebruiker te zeggen had over ClickUp Super Agents:

Het is eigenlijk best leuk om met de AI te kunnen chatten alsof het een teamgenoot is. Dawn helpt me bijvoorbeeld bij het uitwerken van een project, van concept tot overdracht, en maakt de taken aan. Vervolgens kan ik Dawn vragen om Jess (een andere superagent die ik heb aangemaakt) te vragen om de e-mailsjablonen, ruwe documenten enz. aan te maken die betrekking hebben op dat project, me op een bepaalde datum en tijd een herinnering te sturen over iets dat ik nog moet doen, enz.

12. Process Automator Super Agent

Herken terugkerende taakpatronen en pas ze automatisch toe met behulp van de Task Pattern Automator Agent

De Process Automator Super Agent houdt in de gaten hoe werk door uw CRM- en marketinglijsten loopt, signaleert herhaalde manieren waarop taken worden afgehandeld en standaardiseert die handelingen voor u. In plaats van steeds weer dezelfde velden, eigenaren en follow-ups in te stellen, neemt het die gewoontes over en laat het een duidelijke aantekening achter wanneer het ingrijpt.

📌 Voorbeeld: Een growth lead merkt dat wanneer een nieuwe campagnetaak wordt getagd met 'Partner', het team een checklist toevoegt, een specifieke reviewer toewijst en de deadline met drie dagen verlengt. Nadat dit patroon een paar keer is opgedoken, begint de agent het toe te passen op nieuwe taken met de tag 'Partner'.

De volgende keer dat er een wordt aangemaakt, verschijnt de checklist, wordt de beoordelaar ingesteld en wordt in een korte opmerking uitgelegd welke regel is gevolgd.

💬 Evoorbeeldprompt:

Bekijk recente CRM-activiteiten en vertel me welke patronen je hebt ontdekt.

Welke automatische handelingen zouden op deze taak van toepassing zijn als ik deze naar de volgende status verplaats?

Leg uit waarom deze Taak is bijgewerkt en welke regel dit heeft triggerd.

📮 ClickUp Insight: 12% van de respondenten zegt dat AI-agents moeilijk in te stellen of te verbinden zijn met hun tools, en nog eens 13% zegt dat er te veel stappen nodig zijn om eenvoudige dingen met Agents gedaan te krijgen. Gegevens moeten handmatig worden ingevoerd, toestemmingen moeten opnieuw worden gedefinieerd en elke werkstroom is afhankelijk van een reeks integraties die na verloop van tijd kunnen worden onderbroken of afwijken. Goed nieuws? U hoeft de superagenten van ClickUp niet te 'verbinden' met uw taken, documenten, chats of vergaderingen. Ze zijn standaard ingebouwd in uw ClickUp-werkruimte en gebruiken dezelfde objecten, toestemmingen en werkstroom als elke andere menselijke collega. Omdat integraties, toegangscontroles en context standaard worden overgenomen uit de werkruimte, kunnen agenten onmiddellijk actie ondernemen in verschillende tools zonder dat er aangepaste configuraties nodig zijn. U hoeft agenten niet meer helemaal opnieuw te configureren!

Best practices voor het implementeren van superagent-werkstroomen

Superagenten werken het beste als je ze behandelt als teamgenoten die je aan het inwerken bent. Hier zijn enkele praktische gewoontes die hen helpen nuttig te blijven:

Definieer één duidelijk resultaat per agent: Bepaal precies welke taak u wilt laten uitvoeren (bijvoorbeeld het samenvatten van dagelijkse blokkades in ClickUp Chat), zodat de agent niet vijf problemen tegelijk probeert op te lossen.

Pas een vooraf gebouwde agent aan voordat u helemaal opnieuw begint: kies de meest geschikte agent uit de Super Agent-catalogus en pas de triggers, reikwijdte en outputs aan uw proces aan in plaats van veelvoorkomende werkstroomstroomen opnieuw uit te vinden.

Configureer geavanceerde logica alleen wanneer dat nodig is: voeg aangepaste instructies, tools, geheugen en triggers toe voor randgevallen of meerstapswerkstroomen, in plaats van eenvoudige taken te over-engineeren.

Beperk de toegang tot alleen wat nodig is: beperk toestemmingen en gekoppelde tools tot de minimale limiet die nodig is, zodat de agent veilig kan werken binnen de juiste ruimtes, lijsten en databronnen.

Documenteer wat elke agent onder zijn hoede heeft: Noteer het doel, de triggers en de limieten van de agent in een gedeeld document, zodat teamgenoten weten wanneer ze erop kunnen vertrouwen en wanneer ze handmatig moeten ingrijpen.

Verzamel feedback van echte gebruikers: vraag de gebruikers die met de agent werken wat nuttig, verwarrend of ontbrekend is, en verfijn vervolgens de installatie op basis van hoe deze in het dagelijkse werk presteren.

Ontdek hoe ClickUp Super Agents werken met context uit uw ClickUp-werkruimte:

Veelgemaakte fouten die u moet vermijden

Superagenten lopen vaak vast door kleine configuratiekeuzes die onopgemerkt blijven:

Fout Oplossing Een superagent behandelen als een eenmalige functie Plan regelmatige check-ins (eerst wekelijks, daarna maandelijks) en verfijn de triggers dienovereenkomstig. De prompts van de agent opbouwen rond één perfect geval, dat vervolgens faalt bij variaties Train met meerdere AI-agentvoorbeelden vóór activering, inclusief randgevallen en ambigue taken. De agent laten handelen bij taken waar automatisering niet moet worden toegepast (bijv. taken die zijn gemarkeerd voor handmatige controle) Definieer expliciete uitsluitingscriteria in triggers met specifieke tags, aangepaste veldwaarden of aangepaste statussen. Het toestaan van gegevens of tools die ver buiten het bereik van de werkstroom vallen, wat leidt tot onjuiste context of ongewenste acties Beperk de toegang tot een minimum, controleer regelmatig de toegekende toegangsrechten en beperk alles wat niet direct nodig is. Gebruik standaardtriggers en -acties zonder deze aan te passen aan het daadwerkelijke procesritme van uw team (bijv. weekends overslaan, niet-werkuren) Pas triggers en schema's aan op basis van echte werkpatronen, zodat de agent wordt uitgevoerd wanneer er werk wordt verricht. Proberen om zeer variabele, creatieve of beoordelingsintensieve taken te automatiseren Reserveer automatisering voor werk met veel patronen en houd flexibele taken handmatig. Als patronen inconsistent zijn, markeer dan de werkstroom en bekijk deze opnieuw via handmatige controle. Het creëren van overlappende gespecialiseerde agents met vergelijkbare triggers die conflicterende updates veroorzaken Consolideer vergelijkbare agentenvoorbeelden of verdeel hun verantwoordelijkheden duidelijk. Gebruik een centraal registerdocument om actieve agenten in kaart te brengen en overlappende taken te voorkomen.

Stapsgewijze handleiding: maak van elke werkstroom een superagent

Als een werkstroom repetitief, op regels gebaseerd of gemakkelijk te vergeten is, is deze zeer geschikt voor een Super Agent. Het doel is om iets wat u al doet in ClickUp door een agent te laten uitvoeren.

Hier is een eenvoudige, praktische manier om agenten in uw werkstroom te integreren:

Stap 1: Maak duidelijk welke werkstroom u wilt automatiseren

Voordat u ClickUp gaat gebruiken, moet u eerst precies bepalen welke werkstroom u wilt omzetten in een Super Agent. Schrijf op hoe het dagelijks in de praktijk verloopt: wat is de trigger, welke beslissingen worden er genomen, welke context wordt gecontroleerd en hoe moet het eindresultaat eruitzien?

Dit voorkomt dat u vage agents bouwt die 'soms helpen', maar in echte scenario's falen. In deze fase concentreren we ons op drie dingen:

Wat start de werkstroom?

Wat de agent moet doen, in een opeenvolgende volgorde

Hoe een succesvol resultaat eruitziet

💡 Pro-tip: Breng de werkstroom visueel in kaart in ClickUp Whiteboards voordat u deze automatiseert. U kunt: Voeg vormen, verbindingen en tekst toe om triggers, beslissingen, acties en resultaten in een overzichtelijke werkstroom in kaart te brengen.

Verander elke vorm of plakbriefje in een ClickUp-taak om ideeën te verbinden met uitvoering.

Werk in realtime samen met uw team, wat perfect is voor Ops-, PMO- of RevOps-teams die de logica controleren voordat de automatisering live gaat.

Voeg context rechtstreeks toe door documenten, taken, links of schermafbeeldingen rechtstreeks op het bord toe te voegen.

Zoom uit om afhankelijkheden, overdrachten en risicopunten te zien. Test edge cases visueel voordat u de logica van de automatisering binnen ClickUp Whiteboards bouwt

Stap 2: Bepaal hoe de werkstroom binnen ClickUp moet verlopen

Zodra u uw werkstroom in duidelijke taal in kaart hebt gebracht, is de volgende belangrijke beslissing hoe en wanneer uw Super Agent moet handelen. Deze triggers zijn de motor die zorgt voor een betrouwbare uitvoering.

Er zijn een aantal benaderingen waaruit u doorgaans kunt kiezen:

1. Trigger-on-gebeurtenis

Dit betekent dat de Super Agent wordt uitgevoerd wanneer een specifieke gebeurtenis plaatsvindt, zoals een wijziging in de status, een update van het veld of een wijziging in de toegewezen persoon. Deze zijn ideaal wanneer u wilt dat de Agent reageert naarmate het werk vordert, en niet volgens een schema. U kunt het gebruiken wanneer u een werkstroom hebt geïdentificeerd die altijd begint met een wijziging in een eigenschap van de Taak.

2. Triggers volgens schema

Gebruik dit wanneer uw werkstroom periodieke controles omvat, zoals dagelijkse stand-ups, wekelijkse samenvattingen, deadlines, achterstallige beoordelingen of huishoudelijke controles. Dit geeft u een voorspelbaar, systematisch en gemakkelijk af te stemmen teamritme.

3. Handmatige of on-demand triggers

Dit werkt wanneer u wilt dat mensen beslissen wanneer de Agent moet worden uitgevoerd, bijvoorbeeld om de laatste opmerkingen tijdens een vergadering samen te vatten of om op verzoek nieuwe document-inhoud te genereren. De werkstroom vereist menselijk oordeel voordat deze wordt uitgevoerd of resultaten voor discussie produceert.

💡 Pro-tip: Gebruik ClickUp Docs om op te schrijven hoe deze werkstroom verloopt. Documenteer alles, inclusief wat de werkstroom start, wat er moet gebeuren en de instructies voor de agent. Dit wordt uw referentie bij het configureren van triggers en helpt om het gedrag van de agent in lijn te houden naarmate de werkstroom zich ontwikkelt. Gebruik ClickUp Documents als gedeelde referentie voor iedereen die de agent beoordeelt of verfijnt, zodat wijzigingen niet afhankelijk zijn van tribale kennis

Stap 3: Maak van de werkstroom een superagent

Hier zet u uw werkstroom om in iets dat ClickUp kan uitvoeren. In plaats van te denken 'Ik maak een agent aan', denkt u 'Ik leer ClickUp hoe het mijn proces moet volgen'.

Er zijn drie praktische manieren om dit nog te doen. De juiste keuze hangt af van hoe goed uw werkstroom al is gedefinieerd en hoeveel controle u nodig hebt.

Methode #1: Gebruik de natuurlijke taalbouwer (het beste voor de meeste werkstroomen)

Bouw een superagent in natuurlijke taal door te beschrijven wat u wilt dat deze doet en de aanwijzingen te volgen

Dit is de snelste manier om een gedocumenteerde werkstroom om te zetten in een werkende Super Agent.

1. Open AI vanuit het algemene navigatiemenu aan de linkerkant.

2. Klik op Nieuwe superagent

3. Beschrijf uw werkstroom in eenvoudige taal

4. Wees specifiek over:

Wat moet de werkstroom triggeren (statuswijziging, verzending van formulieren, planning, handmatige uitvoering)?

Waar de agent op moet letten (ruimtes, lijsten, documenten, velden, Taak-content)

Wat het moet doen wanneer het wordt uitgevoerd (taaken aanmaken, velden bijwerken, samenvatten, melden, werk doorsturen)

ClickUp stelt vervolgvragen om het gedrag, de tools en de toegang van de agent vorm te geven. Wanneer de installatie is voltooid, krijgt u een volledig agentprofiel te zien.

🎥 Bekijk deze video voor een korte installatiehandleiding:

Methode #2: Begin bij de Super Agent-catalogus (het beste wanneer uw werkstroom gebruikelijk is)

Begin met een vooraf gebouwde agent en laat ClickUp AI u begeleiden bij het aangepaste ontwerp ervan via de natuurlijke taalbouwer

Als uw werkstroom lijkt op een veelvoorkomend gebruiksscenario (goedkeuringen, herinneringen, samenvattingen, overdrachten), biedt de catalogus een handige startstructuur.

Ga vanuit AI in de globale navigatie naar Alle superagenten. Blader door de catalogus en kies iets dat aansluit bij uw gebruikssituatie.

Maak uw Super Agent aangepast door duidelijke instructies en nauwkeurige triggers in te stellen

De fout die mensen hier maken, is dat ze catalogusagenten als kant-en-klare oplossingen beschouwen. U moet nog steeds triggers, reikwijdte en acties aanpassen, zodat de agent uw daadwerkelijke werkstroom weerspiegelt in plaats van uw werkstroom te forceren om in een sjabloon voor productiviteit te passen.

Teams die de grootste waarde uit Super Agents halen, passen deze meestal grondig aan. Heb je hulp nodig bij het ontwerpen van Super Agents rond de echte processen van je team?

Methode #3: Begin helemaal opnieuw (het beste voor complexe of gevoelige werkstroomen)

Kies een lege installatie om een Super Agent te ontwerpen die precies aansluit bij uw werkstroomregels

Als uw werkstroom meerdere stappen, randgevallen of strikte regels met betrekking tot toegang en gedrag bevat, geeft een volledig nieuwe start u volledige controle.

Klik in de zijbalk van de AI Hub op Alle superagenten en vervolgens op Helemaal opnieuw beginnen. Hier kunt u handmatig het volgende configureren:

Instructies (waar de agent verantwoordelijk voor is en wat hij nooit mag doen)

Triggers (wanneer het moet worden uitgevoerd en wanneer het stil moet blijven)

Tools (welke acties zijn toegestaan in ClickUp)

Geheugen (wat het na verloop van tijd moet onthouden)

Kennis (naar welke documenten, ruimtes of context kan worden verwezen)

Dit kost meer tijd, maar het is de meest overzichtelijke manier om genuanceerde werkstroommodellen te modelleren. Het dwingt je ook om nauwkeurig te zijn over grenzen.

💡 Pro-tip: Hier zijn een paar manieren om het beste uit uw nieuw gemaakte superagenten te halen: Stuur een direct bericht om met de agent te praten en te zien hoe deze zijn rol aan u uitlegt. Gebruik Run Agent om echte runs te simuleren, vooral als deze gepland zijn of worden triggerd door specifieke wijzigingen.

Stap 4: Test, activeer en verfijn uw agents

Voordat u de Agent activeert, voert u deze uit op echte Taaken of stuurt u een bericht met realistische invoer. Let op twee dingen: of deze werkt wanneer dat moet en of deze stil blijft wanneer dat niet moet.

Dit is het moment om instructies aan te scherpen, triggers aan te passen en blinde vlekken te verhelpen. Als de agent tijdens het testen veel handmatige correcties nodig heeft, is hij nog niet klaar voor echt werk.

📮 ClickUp Insight: Op de vraag wat AI-agenten echt nuttig zou maken, was het meest gegeven antwoord niet snelheid of kracht. Bijna 40% van de respondenten zei dat ze een agent nodig hebben die hun werkcontext perfect begrijpt. Dat is logisch, want de meeste AI-agenten falen wanneer ze niet begrijpen waarom beslissingen zijn genomen of hoe de werkstroom zou moeten verlopen. Omdat ClickUp Super Agents context behouden, eerdere beslissingen onthouden en continu werken, kunnen ze veel betrouwbaarder handelen dan prompt-gebaseerde agents. Ze werken vanuit een levende werkruimtegeschiedenis, blijven actief naarmate het werk evolueert en werken binnen duidelijke toestemmingsgrenzen en audittrails. Wanneer intelligentie het werk begrijpt en veilig uitvoert, krijgt u eindelijk het gevoel dat u samenwerkt met een virtuele collega waarop u echt kunt vertrouwen.

Bouw echte werkstroomen. Bespaar echt tijd.

Superagenten werken het beste wanneer u ze bouwt rond de onderdelen van uw werkstroom die alles stilletjes vertragen: overdrachten, ontbrekende context, follow-ups die afhankelijk zijn van het geheugen en beslissingen die in het ongewisse blijven. Het echte voordeel is het wegnemen van de wrijving die ervoor zorgt dat werk opnieuw moet worden gestart, vastloopt of verloren gaat tussen tools en mensen.

In vergelijking met standalone AI-agenten die in één tool werken, hebben ClickUp Super Agents het voordeel van echte context. Ze werken binnen het werk zelf, dus ze handelen op basis van dezelfde bron van waarheid die uw team al gebruikt. Dat is wat de wildgroei aan tools tegengaat. In plaats van tussen apps te schakelen om het werk vooruit te helpen, verloopt de werkstroom daar waar het werk al plaatsvindt.

Veelgestelde vragen (FAQ's)

Een Super Agent is een door AI aangestuurde virtuele assistent die in uw ClickUp-werkruimte aanwezig is en zich gedraagt als een autonome teamgenoot. Hij heeft een volledig overzicht van uw werk, inclusief uw taken, documenten, chats, schema's en gekoppelde tools, en kan meerstapswerkstroom-werkflows uitvoeren, gegevens analyseren en acties activeren op basis van gedefinieerde regels en triggers.

Traditionele automatisering volgt strikte, vooraf gedefinieerde regels (bijvoorbeeld: 'wanneer deze status verandert, voer dan die actie uit'). Een Super Agent-werkstroom maakt gebruik van AI-redenering, geheugen en context om doelen te interpreteren, meerstapsacties te plannen en in de loop van de tijd complexer werk uit te voeren.

Begin met werkstroomstromen die herhaalbaar zijn, veel context bevatten en veel tijd kosten als ze handmatig worden uitgevoerd. Goede kandidaten zijn onder meer dagelijkse of wekelijkse rapportages, het triëren van nieuwe werkitems, het opstellen van consistente content zoals follow-up-e-mails of briefings, het stellen van prioriteiten op basis van SLA-regels en het samenvatten van input uit vergaderingen.

Controle vindt plaats op twee niveaus: toestemming en kennisbronnen. U bepaalt welke ruimtes, lijsten, documenten en gekoppelde apps de superagent kan raadplegen. Selecteer welke tools hij kan gebruiken om acties uit te voeren. Werktoestemmingen volgen de rollen in de werkruimte en u kunt de toegang tot specifieke gegevens beperken of uitbreiden, zodat de agent alleen ziet wat nodig is voor zijn werkstroom.

Consistentie komt voort uit duidelijke instructies en hoogwaardige kennisbronnen. Definieer bij het opzetten van de agent de doelstellingen, grenzen en verwachte resultaten in gestructureerde natuurlijke taal. Koppel deze aan actuele documenten en de context van de werkruimte, zodat deze op basis van betrouwbare gegevens redeneert.

Gebruik na de implementatie de auditlogs en profielactiviteit van de agent om bij te houden wat deze heeft gedaan. Controleer op fouten of onverwachte resultaten en verfijn de instructies of kennisbronnen dienovereenkomstig. U kunt triggers, meerdere tools en geheugeninstellingen bewerken.