De 10 beste softwareprogramma's voor het beheer van de levenscyclus van abonnementen in [jaar]

Terugkerende inkomsten klinken als een droom, totdat je beseft hoe complex het is om honderden abonnementen te beheren zonder het juiste systeem. Het nummer van softwarebedrijven dat werkt op basis van verbruik is sinds 2015 meer dan verdubbeld, wat de facturering complexer maakt dan waar eenvoudigere tools voor zijn ontworpen.

Deze gids geeft een overzicht van de beste softwareopties voor het beheer van de cyclus van abonnementen en waar je op moet letten voordat je een keuze maakt. Ook laat het zien hoe tools zoals ClickUp werkstroomverbindingen met het bredere klanttraject koppelen, zodat je elke verlengingskans benut. 👀

Software voor het beheer van de levenscyclus van abonnementen in één oogopslag

Naam van de tool Het meest geschikt voor Beste functies Prijzen ClickUp Teams van elke grootte die activiteiten met betrekking tot abonnementen en klantwerkstroom beheren ClickUp Dashboards voor het bijhouden van verlengingsstatistieken, ClickUp Automatiseringen voor levenscyclus-triggers, ClickUp Brain voor AI-gestuurde inzichten Free Forever; aanpassingen beschikbaar voor ondernemingen Chargebee Grote B2B-SaaS-bedrijven met complexe factureringsbehoeften Omzetverantwoording, aanmaningsbeheer, analyse van abonnementen Begin gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 7188/jaar Stripe Billing Enterprise-teams die ontwikkelaars centraal stellen en behoefte hebben aan flexibele API's Slimme herhalingspogingen, factureringsportaal, facturering op basis van gebruik Aangepaste prijzen Zuora Enterprise-abonnementsbedrijven Automatisering van offerte tot betaling, ondersteuning voor meerdere entiteiten, CPQ-integratie Aangepaste prijzen Maxio Middelgrote tot grote B2B-SaaS-bedrijven van middelgrote tot grote grootte die hun financiële activiteiten op elkaar willen afstemmen SaaS-statistieken, naleving van ASC 606, automatisering van facturering Aangepaste prijzen Recurly Middelgrote tot grote bedrijven voor abonnementsdiensten die zich richten op het terugdringen van het verloop Intelligente herhalingslogica, abonneebeheer, analyses Aangepaste prijzen Zoho Billing Kleine bedrijven in het Zoho-ecosysteem Ondersteuning voor meerdere valuta's, integratie van betalingsgateways, klantenportaal Betaalde abonnementen beginnen bij $ 29 per organisatie per maand Paddle Kleine tot middelgrote SaaS-bedrijven van verschillende groottes die op zoek zijn naar Merchant of Record-diensten Naleving van belastingwetgeving, optimalisatie van het afrekenproces, beheer van abonnementen Pay-as-you-go-prijzen Agentforce Revenue Management Grote ondernemingen met bestaande investeringen in Salesforce CPQ, facturering, beheer van de omzetcyclus Betaalde abonnementen beginnen bij $ 150 per gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd) FastSpring Wereldwijde softwarebedrijven die digitale producten verkopen Volledige e-commerce, belastingafhandeling, gelokaliseerde afrekenprocedure Aangepaste prijzen

Wat is software voor het beheer van de levenscyclus van abonnementen?

Software voor het beheer van het abonnementstraject is een categorie tools die bedrijven helpt bij het beheren van elke fase van het abonnementstraject van een klant – van de eerste aanmelding en onboarding tot verlengingen, upgrades, downgrades en uiteindelijk opzegging of terugwinning.

Het is de operationele ruggengraat voor elk bedrijf met terugkerende inkomsten. Of u nu een SaaS-product, een lidmaatschapsdienst of een B2B-platform met jaarcontracten beheert, op een gegeven moment zult u deze software nodig hebben.

Zonder speciaal abonnementenbeheer moeten teams vaak jongleren met spreadsheets, losstaande factureringssystemen en handmatige bijhouding van verlengingen. Dit leidt tot silo's van gefragmenteerde klantgegevens.

U kunt geen risico's op klantverloop of upsellingkansen signaleren als verlengingsdata in de ene spreadsheet staan, de factuurgeschiedenis in een andere en klantantekeningen in iemands inbox.

📮ClickUp Insight: 92% van de kenniswerkers loopt het risico belangrijke beslissingen kwijt te raken die verspreid zijn over chat, e-mail en spreadsheets. Zonder een uniform systeem voor het vastleggen en bijhouden van beslissingen gaan cruciale zakelijke inzichten verloren in de digitale ruis.

Waar u op moet letten bij software voor het beheer van de levenscyclus van abonnementen

De meeste teams kiezen abonnementfactureringssoftware uitsluitend op basis van betalingsfuncties en krijgen daar later spijt van. Het juiste platform voor abonnementsbeheer biedt zichtbaarheid in het volledige klanttraject – niet alleen in de facturering.

Uw platform moet ook kunnen koppelen met uw CRM, boekhoudsoftware en de tools die uw customer success-team al gebruikt. Als deze systemen niet met elkaar communiceren, moet iemand uiteindelijk handmatig gegevens afstemmen. Dat is waar fouten en gemiste verlengingen de kop opsteken.

Dit zijn de sleutelfuncties om te beoordelen:

Geautomatiseerde facturering: Verwerkt pro rata-berekeningen (aanpassing van kosten bij wijzigingen halverwege de cyclus van het abonnement) en Verwerkt pro rata-berekeningen (aanpassing van kosten bij wijzigingen halverwege de cyclus van het abonnement) en complexe prijsmodellen zonder handmatig werk

Aanmaningsbeheer: Biedt slimme herhalingslogica die mislukte betalingen recupereert voordat ze tot Biedt slimme herhalingslogica die mislukte betalingen recupereert voordat ze tot verloren klanten leiden

Naleving van regels voor omzetverantwoording: Ondersteunt de boekhoudnormen ASC 606 en IFRS 15, wat vooral belangrijk is voor B2B SaaS

Abonnementanalyses: Biedt realtime weergave van MRR, churnpercentage, lifetime value en Biedt realtime weergave van MRR, churnpercentage, lifetime value en cohortanalyse

Zelfbedieningsportalen voor klanten: Hiermee kunnen klanten zelf wijzigingen in hun abonnement en betaalmethoden beheren, waardoor de druk op de klantenservice wordt verlicht

Werkstroomautomatisering: trigger herinneringen voor verlenging , prompts voor upgrades of waarschuwingen voor risicovolle accounts op basis van levenscyclusgebeurtenissen

📮ClickUp Insight: 21% van de mensen zegt dat meer dan 80% van hun werkdag wordt besteed aan repetitieve taken. En nog eens 20% zegt dat repetitieve taken minstens 40% van hun dag in beslag nemen. Dat is bijna de helft van de werkweek (41%) gewijd aan taken die niet veel strategisch denken of creativiteit vereisen (zoals follow-up-e-mails 👀).

Top 10 software voor het beheer van de levenscyclus van abonnementen

1. ClickUp

Breng uw projecten, taken, documentatie en communicatie samen in de geconvergeerde AI-werkruimte van ClickUp

Het beheren van de levenscyclus van abonnementen gaat niet alleen over facturering. Het gaat ook om het coördineren van de werkstroom, overdrachten en contactmomenten met klanten die bepalen of iemand verlengt of opzegt.

Met ClickUp kunnen abonnementsteams elke klant volgen door alle fasen van de levenscyclus, verlengingswerkstroomen automatiseren en de volledige context van elk account bijhouden – zonder te hoeven schakelen tussen losstaande tools.

Volg elke fase van de levenscyclus met realtime gegevens

Houd abonnementsstatistieken bij met ClickUp-dashboards

Creëer realtime weergaven van verlengingspijplijnen, risicovolle accounts en omzetstatistieken met ClickUp dashboards.

Ze halen hun gegevens uit dezelfde werkruimte waar klanttaken en communicatie worden beheerd. Dit voorkomt de versnippering van context die ontstaat wanneer factuurgegevens in het ene systeem staan, klantantekeningen in een ander en verlengingstaken ergens in een spreadsheet.

Met behulp van aanpasbare kaarten kunt u uw totale terugkerende inkomsten, aankomende verlengingsdata en het risico op klantverloop bijhouden. Of u nu een cirkeldiagram nodig hebt om verlengingen per regio uit te splitsen of een 'Calculation Card' om de jaarlijkse waarde van het contract (ACV) bij te houden, dashboards zetten ruwe data om in een visueel overzicht.

Haal inzichten uit uw hele werkruimte met AI

Maak je hele werkruimte doorzoekbaar met ClickUp Brain

Identificeer patronen in klantgedrag die kunnen wijzen op het risico op klantverloop of kansen voor uitbreiding met de AI-aangedreven intelligentie van ClickUp Brain.

ClickUp Brain beschikt over de context van uw abonnementsgegevens, evenals transcripties van vergaderingen met klanten en andere tools die in uw werkruimte zijn geïntegreerd. Het kan direct complexe contractvoorwaarden samenvatten, vastgelopen verlengingstaken identificeren en voorspellende inzichten bieden.

Vragen als "Welke verlengingen staan er volgende maand op de planning?" of "Geef een overzicht van de onderhandelingsgeschiedenis met klant A" besparen uren aan handmatig speurwerk.

Ga nog een stap verder met ClickUp Super Agents, AI-aangedreven teamgenoten die niet alleen inzichten naar boven halen, maar er ook naar handelen. In tegenstelling tot statische automatiseringen redeneren Super Agents door middel van meerstapswerkstroomen met behulp van live werkruimtecontext, zodat ze zich aanpassen naarmate je abonnementsgegevens veranderen.

Bouw een Super Agent die zelfstandig:

Houdt dagelijks uw verlengingspijplijn in de gaten

Markeer accounts die tekenen van klantverloop vertonen

Stel gepersonaliseerde communicatie op voor uw accountmanagers

🦸🏻‍♀️ Start de Subscription Management Agent, die gebeurtenissen die van invloed zijn op de omzet in realtime registreert en de juiste reactie triggert. Blijf bij de volledige levenscyclus van elk abonnement met de Subscription Management Agent

Verminder handmatige taken die de bandbreedte van het team opslokken

Ontlast je team van repetitief werk met ClickUp-automatiseringen

Voer repetitieve taken voor levenscyclusbeheer uit met ClickUp-automatiseringen. Met behulp van 'if this, then that'-werkstroomen kunt u het volgende automatiseren:

Verlengingstaken aanmaken 90 dagen voor het einde van het contract

Accountmanagers op de hoogte stellen wanneer het gebruik daalt

Accounts door de fasen van de pijplijn leiden op basis van factureringsgebeurtenissen op geïntegreerde platforms

Wanneer een klant een bepaalde fase bereikt, kunnen automatiseringen follow-up-taken aanmaken, notificaties sturen naar de juiste teamleden, ClickUp-aangepaste velden bijwerken of items door je pijplijn verplaatsen.

De beste functies van ClickUp

ClickUp-dashboards: Houd abonnementsstatistieken bij naast operationele gegevens met aangepaste dashboards. In tegenstelling tot op zichzelf staande analysetools bevinden deze dashboards zich daar waar uw team de werkstroom van klanten al beheert

ClickUp Automatiseringen: Voer door de levenscyclus geactiveerde werkstroom-automatiseringen uit zonder handmatige tussenkomst. Zo blijven uw activiteiten met betrekking tot abonnementscontracten soepel verlopen, zelfs als uw klantenbestand groeit

ClickUp Brain: Stel vragen over klantaccounts, bekijk overzichten van recente activiteiten of stel verlengingsberichten op basis van de accountgeschiedenis met AI-ondersteuning die de context van uw werkruimte begrijpt

Aangepaste velden in ClickUp: Leg abonnementsspecifieke gegevens vast, zoals contractwaarde, verlengingsdatum, abonnementsniveau en factureringsfrequentie, rechtstreeks in taken en klantdossiers. Filter en sorteer weergaven op deze velden om uw klantenbestand snel te segmenteren

ClickUp-formulieren: Stroomlijn klantverzoeken, feedback en problemen met aangepaste Stroomlijn klantverzoeken, feedback en problemen met aangepaste ClickUp-formulieren . Formulieren maken automatisch taken aan met de juiste toegewezen personen en gegevens uit aangepaste velden, zodat er niets over het hoofd wordt gezien

Voor- en nadelen van ClickUp

Voordelen:

Een uniforme werkruimte voorkomt versnippering: in plaats van heen en weer te schakelen tussen een factureringsplatform, CRM, projectmanagementtool en spreadsheets, kunnen teams alle abonnementen op één plek beheren

Zeer aanpasbaar voor werkstroom voor abonnementen: Dankzij de combinatie van ClickUp aangepaste velden, weergaven en ClickUp automatiseringen kunnen teams abonnementsbeheerprocessen opzetten die aansluiten bij hoe ze daadwerkelijk werken – en niet bij hoe een star factureringsplatform denkt dat ze zouden moeten werken

AI-mogelijkheden die uw bedrijfscontext begrijpen: Haal inzichten uit uw hele ClickUp-werkruimte met ClickUp Brain voor snelle antwoorden en Super Agents voor autonome, meerstapswerkstroomprocessen die verlengingsprocessen op de achtergrond laten draaien. Dit is echt nuttig voor abonnementsteams die snelle antwoorden nodig hebben over klantaccounts of hulp bij het opstellen van communicatie

Nadelen:

Leercurve voor teams die nog niet bekend zijn met aanpasbare werkplatforms

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 11.400 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.400 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een G2-gebruiker maakt een aantekening:

Ik gebruik ClickUp nu al een tijdje en vind het erg handig. Het heeft veel nuttige functies en het is gemakkelijk om toegewezen taken bij te houden. Ik vind het prettig dat alles, zoals taken, updates en chat, op één plek beschikbaar is, zodat ik niet tussen tools hoef te schakelen. Het maakt het beheren van werk veel eenvoudiger en overzichtelijker. Over het algemeen is het gebruiksvriendelijk en werkt het goed voor het bijhouden van dagelijkse taken.

2. Chargebee

via Chargebee

Chargebee is een platform voor abonnementsbeheer voor B2B-SaaS-bedrijven met complexe factureringsbehoeften.

Het platform beheert de volledige 'quote-to-cash'-cyclus, van de initiële prijsbepaling en offerte tot facturering, opbrengstverantwoording en verlengingsbeheer. Het kan de complexiteit van facturering aan, waaronder op gebruik gebaseerde prijzen, hybride modellen, facturering in meerdere valuta's en complexe pro-rata-scenario's.

Het aanmaningssysteem van Chargebee maakt gebruik van machine learning om het tijdstip van herhalingspogingen bij mislukte betalingen te optimaliseren, waardoor inkomsten worden teruggewonnen die anders verloren zouden gaan. Het biedt ook analyses voor abonnementscontracten die verder gaan dan het bijhouden van de basis-MRR.

De beste functies van Chargebee

Automatisering van omzetverantwoording: Zorg automatisch voor naleving van ASC 606 en IFRS 15 door de journaalboekingen en rapporten te genereren die financiële teams nodig hebben voor een nauwkeurige omzetrapportage

Aanmaningsbeheer met slimme herhalingspogingen: Gebruik machine learning-algoritmen om patronen van mislukte betalingen te analyseren en het tijdstip van herhalingspogingen te optimaliseren om de terugvorderingspercentages te maximaliseren

Abonnementsanalyses en rapportages: Hou MRR, ARR, klantverloop, lifetime value en andere belangrijke abonnementsstatistieken bij. Cohortanalyse helpt teams inzicht te krijgen in hoe verschillende klantsegmenten in de loop van de tijd presteren

Voor- en nadelen van Chargebee

Voordelen:

Kan complexe B2B-factureringsscenario's goed aan

Krachtige mogelijkheden voor omzetverantwoording

Uitgebreid integratie-ecosysteem

Nadelen:

De implementatie kan complex zijn voor bedrijven met specifieke factureringsvereisten

Aangepaste rapportages kennen limieten voor sommige geavanceerde gebruikssituaties

De reactietijden van de klantenservice kunnen variëren

Prijzen van Chargebee

Starter: Gratis

Prestaties: Vanaf $ 7188/jaar

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Chargebee

G2: 4,4/5 (meer dan 700 beoordelingen)

Capterra: 4,2/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Chargebee?

Een G2-gebruiker maakt een aantekening: Wat ik het leukste vind aan Chargebee is dat het de facturering van abonnementen en het klantenbeheer veel eenvoudiger maakt. Het helpt om alles op één plek georganiseerd te houden, bespaart tijd en vermindert handmatig werk. Het platform is ook gebruiksvriendelijk, waardoor het gemakkelijker is om betalingen, facturen en wijzigingen in abonnementen bij te houden zonder al te veel verwarring.

3. Stripe Billing

via Stripe

Stripe Billing breidt de betalingsinfrastructuur van Stripe uit naar abonnementsbeheer en biedt een ontwikkelaarsgerichte aanpak voor terugkerende inkomsten. De API's kunnen vrijwel elk factureringsscenario aan, van eenvoudige maandelijkse abonnementen tot complexe modellen op basis van gemeten verbruik.

De slimme herhalingsfunctie van het platform maakt gebruik van machine learning, getraind op de enorme betalingsdataset van Stripe, om het tijdstip van herhalingspogingen bij mislukte betalingen te optimaliseren. Via het factureringsportaal voor klanten kunnen abonnees hun eigen betaalmethoden beheren, facturen bekijken en abonnementen bijwerken zonder dat er ondersteuning nodig is.

Stripe Billing is het meest geschikt voor bedrijven die Stripe al gebruiken voor betalingen of die beschikken over ontwikkelteams die aangepaste integraties kunnen bouwen.

De beste functies van Stripe Billing

Slimme herhalingspogingen op basis van netwerkinformatie: De herhalingslogica van Stripe leert van betalingspatronen in het hele netwerk en optimaliseert de timing om het succes van betalingsherstel te maximaliseren. Deze machine learning-aanpak past zich automatisch aan zonder handmatige configuratie

Flexibele facturering op basis van gebruik: Meet het gebruik van klanten en factureer dienovereenkomstig met API's die complexe prijsmodellen ondersteunen. Of u nu per API-aanroep, per zetel of per gigabyte factureert, Stripe Billing kan de berekening en facturering voor u verzorgen

Factureringsportaal voor klanten: Een gehost portaal waar klanten hun betaalmethoden kunnen bijwerken, hun factuurgeschiedenis kunnen bekijken en hun abonnementen kunnen beheren. Deze selfservicefunctie vermindert het aantal supporttickets en verbetert de klantervaring

Voor- en nadelen van Stripe Billing

Voordelen:

Ongeëvenaarde API-flexibiliteit voor ontwikkelaars

Netwerkgestuurde incasso

Naadloze integratie met Stripe-betalingen

Nadelen:

Vereist ontwikkelingsmiddelen voor implementatie en aangepaste aanpassingen

Minder geschikt voor niet-technische teams die kant-en-klare functies nodig hebben

Voor omzetverantwoording en geavanceerde analyses zijn aanvullende tools nodig

Prijzen van Stripe Billing

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Stripe Billing

G2: 4,4/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Stripe Billing?

Een G2-gebruiker maakt opmerkingen: Wat ik het leukste vind aan Stripe Billing is de naadloze automatisering van terugkerende betalingen en hoe gemakkelijk het kan worden geïntegreerd met andere platforms, waardoor handmatig werk wordt verminderd

🚀 Installeer de Brain MAX Chrome-extensie om je werkruimte-informatie buiten ClickUp te gebruiken. Bekijk je de factureringspagina van een klant in Stripe? Brain MAX kan hun verlengingsgeschiedenis ophalen, recente accountaantekeningen samenvatten en openstaande taken voor dat account weergeven, allemaal met een sneltoets zonder van tabblad te wisselen. Het is alsof je abonnementscontext je overal volgt, in elke tool.

4. Zuora

via Zuora

Zuora biedt ondernemingen met een abonnementsmodel een uitgebreide suite die de volledige levenscyclus van offerte tot omzet bestrijkt.

Het platform verwerkt complexe scenario's, zoals facturering aan meerdere entiteiten binnen dochterondernemingen, complexe contractwijzigingen en omzetverantwoording volgens meerdere boekhoudnormen tegelijk.

Voor grote organisaties met gevestigde abonnementsbedrijven biedt Zuora de governance, audittrails en compliance-mogelijkheden die financiële en juridische teams nodig hebben. De CPQ-functie (configure-price-quote) van het platform kan worden geïntegreerd met Salesforce en andere CRM-systemen, waardoor verkoopteams complexe offertes kunnen opstellen die direct in de facturering worden opgenomen zonder handmatige overdrachten.

De analysemogelijkheden van Zuora omvatten dashboards met statistieken over abonnementen, cohortanalyse en voorspellende modellen voor klantverloop.

De beste functies van Zuora

Ondersteuning voor meerdere entiteiten en valuta's: Beheer abonnementen bij wereldwijde dochterondernemingen met verschillende valuta's, belastingvereisten en boekhoudnormen. Dankzij deze enterprise-functionaliteit zijn afzonderlijke factureringssystemen per regio niet langer nodig

Automatisering van offerte tot betaling: Offertes worden direct verwerkt in de facturering en omzetverantwoording, zonder handmatige gegevensinvoer. Contractwijzigingen, verlengingen en upgrades worden systematisch afgehandeld in plaats van via tijdrovende spreadsheets.

Geavanceerde omzetverantwoording: Zuora Revenue (apart product) biedt volledige naleving van ASC 606 en IFRS 15 met geautomatiseerde journaalinvoeren en rapportages die klaar zijn voor audits

Voordelen en nadelen van Zuora

Voordelen:

Ontworpen voor de complexiteit van grote ondernemingen

Sterke Salesforce-integratie

Uitgebreide audittrails

Nadelen:

De tijdlijnen voor de implementatie kunnen oplopen tot enkele maanden

De totale kosten van het eigendom zijn aanzienlijk

De interface voelt verouderd aan in vergelijking met nieuwere platforms

Prijzen van Zuora

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Zuora

G2: 3,9/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Capterra: 3,9/5 (meer dan 50 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Zuora?

Een G2-gebruiker maakt opmerkingen: Zuora biedt veel flexibiliteit bij het beheren van abonnementsfacturering en omzetverantwoording. De functies voor automatisering verminderen handmatig werk en het platform schaalt goed mee naarmate het bedrijf groeit. Ik vind het vooral prettig hoe eenvoudig verschillende prijsmodellen kunnen worden geconfigureerd, wat helpt bij het aanpassen aan veranderende klantbehoeften. De rapportages en dashboards bieden ook goede zichtbaarheid in de financiële prestaties.

5. Maxio

via Maxio

Maxio, ontstaan uit de fusie van Chargify en SaaSOptics, biedt B2B-SaaS-bedrijven facturering voor abonnementen met financiële operationele mogelijkheden.

Voor SaaS-financiële teams biedt Maxio de analyses van abonnementsgegevens die ertoe doen: ontwikkelingen van de maandelijkse recurrente inkomsten (MRR), cohortretentie, omzetgroei en -krimp, en de waarde van de klant. Deze statistieken worden automatisch berekend op basis van factureringsgegevens, waardoor handmatige analyse in spreadsheets overbodig wordt.

De ASC 606-conformiteitsfuncties van het platform bieden een oplossing voor de complexiteit van omzetverantwoording waarmee abonnementsbedrijven te maken hebben.

De factureringsmogelijkheden van Maxio ondersteunen de prijsmodellen die gebruikelijk zijn in B2B SaaS: op basis van het aantal licenties, op basis van gebruik, gelaagde modellen en hybride benaderingen.

De beste functies van Maxio

Inbouw-SaaS-statistieken: MRR, ARR, klantverloop, omzet uit uitbreidingen en andere belangrijke statistieken worden automatisch berekend op basis van uw factureringsgegevens. Financiële teams krijgen nauwkeurige cijfers zonder dat ze aparte spreadsheetmodellen hoeven bij te houden

ASC 606-opbrengstverantwoording: automatisering van naleving van boekhoudnormen, inclusief de afhandeling van contractwijzigingen en variabele vergoedingen

Flexibiliteit bij de facturering van abonnementen: Ondersteunt op het aantal licenties, op gebruik en hybride prijsmodellen die veel voorkomen in B2B SaaS

Voor- en nadelen van Maxio

Voordelen:

Speciaal ontwikkeld voor B2B SaaS

Krachtige statistieken en analyses voor financiële teams

Solide mogelijkheden voor omzetverantwoording

Nadelen:

De interface kan wat onsamenhangend aanvoelen door de samenvoeging van twee producten

Voor sommige functies moet u tussen verschillende modules schakelen

Kleiner bedrijf in vergelijking met sommige concurrenten

Prijzen van Maxio

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Maxio

G2: 4,3/5 (meer dan 800 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 250 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Maxio?

Een G2-gebruiker maakt een aantekening: Ik gebruik Maxio om alle facturen en gegevens over abonnementscontracten van mijn klanten bij te houden. Wat ik het leukste vind aan Maxio is dat ik heel gemakkelijk een factuur of abonnement kan opzoeken terwijl ik met een client aan de telefoon ben. Ik kan een factuur snel bekijken, binnen ongeveer twee minuten, en gemakkelijk contactgegevens opzoeken. Het platform is heel gebruiksvriendelijk. De eerste installatie was voor mij heel eenvoudig en ik had vanaf de eerste dag toegang tot Maxio om abonnementen en facturen te bekijken.

🎥 Voor effectief beheer van de klantlevenscyclus is een up-to-date kennisbank onmisbaar. Ontdek hoe AI u kan helpen bij het opzetten en onderhouden ervan!

6. Recurly

via Recurly

Recurly richt zich sterk op het behoud van abonnees en neemt een positie in met betrekking tot het terugdringen van zowel vrijwillig als onvrijwillig verloop.

De intelligente herhalingslogica en functies voor afwijzingsbeheer van het platform herstellen mislukte betalingen voordat deze leiden tot verlies van klanten. Voor bedrijven met abonnementsvormen waar zelfs kleine verbeteringen in retentie een aanzienlijke impact hebben op de omzet, is deze focus op het terugdringen van klantverloop zeer aantrekkelijk.

Recurly kan standaard factureringsscenario's voor abonnementen goed aan: terugkerende kosten, eenmalige kosten, op gebruik gebaseerde componenten en wijzigingen in abonnementen. De interface voor abonneebeheer biedt teams zichtbaarheid in individuele klantaccounts, inclusief factureringsgeschiedenis, wijzigingen in abonnementen en communicatielogboeken.

De software kan worden geïntegreerd met de belangrijkste betalingsgateways en biedt een gehoste betaalpagina voor bedrijven die niet zelf PCI-compliance willen regelen.

De beste functies van Recurly

Intelligente herhalingslogica: Machine learning optimaliseert het tijdstip en de aanpak voor het opnieuw proberen van mislukte betalingen, waardoor de terugvorderingspercentages worden gemaximaliseerd. Het systeem past zich aan op basis van betalingspatronen en redenen voor afwijzing

Weigeringbeheer: Naast herhalingspogingen biedt Recurly tools voor het bijwerken van verlopen kaarten, het afhandelen van tijdelijke weigeringen en het communiceren met klanten over betalingsproblemen

Abonneebeheer: Een uniforme weergave van de abonnementsgeschiedenis, facturering en communicatie van elke klant. Ondersteuningsteams kunnen snel de status van het account inzien en actie ondernemen

Voor- en nadelen van Recurly

Voordelen:

Sterke focus op klantenbinding en incasso

Goede balans tussen functies en gebruiksvriendelijkheid

Uitstekende integratiemogelijkheden met de belangrijkste betalingsgateways

Nadelen:

Geavanceerde analyses en rapportages hebben hun beperkingen

Voor sommige aangepaste delen is de hulp van een ontwikkelaar nodig

Voor enterprise-functies zijn mogelijk duurdere abonnementen vereist

Prijzen van Recurly

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Recurly

G2: 4,0/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 50 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Recurly?

Een G2-gebruiker maakt een aantekening: Ik waardeer het dat Recurly één centrale bron biedt voor het beheer van abonnementen, wat ongelooflijk nuttig is voor onze bedrijfsvoering. Ik vind het geweldig dat je met minimale inspanning elke provider kunt aansluiten, wat veel zegt over de flexibiliteit van het systeem.

7. Zoho Billing

via Zoho

Zoho Billing, voorheen Zoho Subscriptions, biedt abonnementsbeheer als onderdeel van het bredere Zoho-ecosysteem. Voor bedrijven die al gebruikmaken van Zoho CRM, Zoho Books of andere Zoho-applicaties, zorgt de native integratie voor een uniforme ervaring.

Het platform ondersteunt standaard scenario's voor abonnementsfacturering: terugkerende facturen, meerdere factureringscyclusen en basisheffingen op basis van gebruik. Via het klantenportaal van Zoho Billing kunnen klanten facturen bekijken, betaalmethoden bijwerken en hun abonnementen beheren. Dankzij ondersteuning voor meerdere valuta's is het platform geschikt voor bedrijven met internationale klanten.

Zoho Billing is zeer geschikt voor kleine tot middelgrote bedrijven met eenvoudige abonnementsmodellen.

De beste functies van Zoho Billing

Native integratie met het Zoho-ecosysteem: Naadloze verbinding met Zoho CRM, Zoho Books en andere Zoho-applicaties. Klantgegevens, facturen en boekhoudkundige invoeren worden automatisch synchroniseerd

Facturering in meerdere valuta's: Ondersteuning voor het factureren van klanten in hun lokale valuta met automatische wisselkoersverwerking

Zelfbedieningsportaal voor klanten: Klanten kunnen facturen bekijken, betalingsgegevens bijwerken en abonnementen beheren zonder contact op te nemen met de klantenservice

Voordelen en nadelen van Zoho Billing

Voordelen:

Uitstekende waarde voor bestaande Zoho-gebruikers

Eenvoudig voor standaardfactureringsscenario's

Betaalbare prijzen in vergelijking met stand-alone platforms

Nadelen:

Limiet voor mogelijkheden voor complexe facturering

Basisfuncties voor omzetverantwoording

Voor geavanceerde functies zijn mogelijk Zoho-abonnementen van een hoger niveau vereist

Prijzen van Zoho Billing

Standaard: $ 29 per organisatie/maand

Premium: $ 69 per organisatie/maand

Onderneming: aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Zoho Billing

G2: 4,4/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Zoho Billing?

Een G2-gebruiker maakt opmerkingen: Het maakt het voor mij gemakkelijk om betalingen van potentiële klanten te innen. Ik vind de geschiedenis die je op het tabblad van elke gebruiker kunt bekijken erg handig, en ook de aangepaste aanpassingsmogelijkheden.

8. Paddle

via Paddle

Paddle fungeert als merchant of record, wat betekent dat zij namens softwarebedrijven de betalingsverwerking, belastingnaleving en fraudebescherming verzorgen. Voor SaaS-bedrijven die wereldwijd verkopen, neemt dit model de complexiteit weg van het beheren van omzetbelasting, btw en andere belastingverplichtingen in verschillende rechtsgebieden.

Het platform combineert afrekenen, facturering en beheer van abonnementscontracten in één geïntegreerd systeem. De afrekenervaring is geoptimaliseerd voor conversie, met functies zoals intelligente betalingsroutering en gelokaliseerde betalingsopties.

Paddle regelt gelokaliseerde prijzen, valutaconversie en voorkeuren voor betaalmethoden voor verschillende regio's. De functies voor beheer van abonnementen omvatten beheer van abonnementen, verwerking van pro rata-berekeningen en basisanalyses.

De beste functies van Paddle

Merchant of Record-model: Paddle zorgt voor belastingnaleving, fraudebescherming en betalingsverwerking. Uw bedrijf hoeft zich niet in meerdere landen voor de btw te registreren of de complexiteit van omzetbelasting te beheren

Lokale betaalervaring: automatische valutaconversie, lokale betaalmethoden en lokale prijzen helpen de conversiepercentages voor internationale klanten te maximaliseren

Geïntegreerd abonnementsbeheer: het aanmaken van abonnementen, upgrades, downgrades en opzeggingen worden binnen hetzelfde platform afgehandeld als betalingen

Voor- en nadelen van Paddle

Voordelen:

Maakt een einde aan de lasten van belastingnaleving voor wereldwijde verkopen

Geoptimaliseerd voor conversie met gelokaliseerde afrekenprocedure

Vereenvoudigde bedrijfsvoering met één platform voor betalingen, abonnementen en belastingen

Nadelen:

Minder controle over de factureringsrelatie met de klant

Prijzen op basis van het deel van de omzet kunnen op grote schaal duurder uitvallen

De functies voor beheer van abonnementen zijn minder geavanceerd dan die van gespecialiseerde platforms

Prijzen van Paddle

Pay-as-you-go: 5% + $0,50 per transactie

Aangepaste prijzen beschikbaar voor grotere volumes

Beoordelingen en recensies van Paddle

G2: 4,5/5 (meer dan 230 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Paddle?

Een G2-gebruiker maakt een aantekening: Ik gebruik Paddle om betalingen en abonnementen voor mijn softwareproduct te beheren. Het regelt de facturering en belastingaangifte voor klanten in verschillende landen, wat internationaal verkopen veel gemakkelijker maakt zonder dat we zelf met lokale belastingregels te maken hebben. Paddle lost verschillende betalings- en rapportageproblemen op waar ik bij andere providers mee te maken had. Met Paddle zijn uitbetalingen consistenter, is de rapportage eenvoudiger en overzichtelijker, en zijn kosten, belastingen en eindbedragen gemakkelijker te begrijpen, wat het heen-en-weer-gepraat en fouten op het platform vermindert.

9. Agentforce Revenue Management

via Salesforce

Agentforce Revenue Management (voorheen Salesforce Revenue Cloud) integreert abonnementsbeheer in het Salesforce-ecosysteem en combineert CPQ, facturering en het beheer van de omzetcyclus. Voor ondernemingen die al in Salesforce hebben geïnvesteerd, biedt het een native oplossing die klant-, verkoop- en factureringsgegevens binnen één platform samenbrengt.

Dankzij de CPQ-mogelijkheden van het platform kunnen verkoopteams complexe offertes opstellen met abonnementsproducten, op gebruik gebaseerde componenten en eenmalige kosten. Deze offertes worden direct doorgegeven aan de facturering zonder handmatige overdracht, waardoor fouten worden verminderd en de cyclus van offerte tot betaling wordt versneld.

Het beheert ook contractwijzigingen, verlengingen en de gevolgen van wijzigingen aan het abonnement voor de opbrengstverantwoording.

De beste functies van Agentforce Revenue Management

Native Salesforce-integratie: Klantgegevens, salesopportunities, offertes en facturering worden allemaal in Salesforce beheerd. Verkoop- en financiële teams werken vanuit één centrale bron van waarheid

CPQ voor complexe deals: Stel offertes op met meerdere abonnementsproducten, gebruikscomponenten en aangepaste prijzen. Werkstroom-processen zorgen voor prijsbeheer

Beheer van de omzetcyclus: Blijf bij de omzet vanaf de eerste offerte tot en met facturering en opname, met zichtbaarheid in de volledige omzetrelatie met de klant

Voor- en nadelen van Agentforce Revenue Management

Voordelen:

Geïntegreerd met Salesforce CRM, waardoor datasilo's worden geëlimineerd

Beheert de complexiteit van grote ondernemingen, zoals meerjarige contracten en wijzigingen

Sterke governance- en auditmogelijkheden

Nadelen:

Vereist aanzienlijke investeringen voor de implementatie

Alleen zinvol voor organisaties die al met Salesforce werken

De complexiteit kan overweldigend zijn voor kleinere bedrijven

Prijzen voor Agentforce Revenue Management

Growth: $ 150 per gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd)

Geavanceerd: $ 200 per gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van Agentforce Revenue Management

G2: 4,2/5 (meer dan 1400 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 80 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Agentforce Revenue Management?

Een G2-gebruiker maakt een aantekening: Salesforce Revenue Cloud is de marktleider op het gebied van AI-gestuurd omzetbeheer – van onderdelen- en offertebeheer tot facturering. Het is veruit de krachtigste tool op de markt die dit doet. Combineer dat met Agentforce en je krijgt een eersteklas oplossing die alles aankan.

💡 Pro-tip: Gebruik de Salesforce Connected Search-integratie om Salesforce-records te zoeken en te bekijken in ClickUp! Zoek records, bekijk gedetailleerde Salesforce-linkvoorbeelden in taken en maak nieuwe Salesforce-taken en leads aan vanuit de AI-opdrachtbalk zonder ClickUp te verlaten. ClickUp kan native worden geïntegreerd met Salesforce

10. FastSpring

via FastSpring

FastSpring biedt full-service e-commerce voor bedrijven in software en digitale producten en treedt op als merchant of record.

Het platform verzorgt wereldwijde betalingen, naleving van belastingwetgeving en beheer van abonnementen, waardoor softwarebedrijven internationaal kunnen verkopen zonder zelf een betalingsinfrastructuur op te zetten. De kracht van het platform ligt in de optimalisatie van het afrekenproces en de mogelijkheden voor wereldwijde betalingen.

FastSpring ondersteunt gelokaliseerde prijzen, meerdere valuta's en regiospecifieke betaalmethoden. Hun abonnementsbeheer regelt terugkerende facturering, wijzigingen in abonnementen en communicatie met klanten, hoewel de functies minder uitgebreid zijn dan die van gespecialiseerde abonnementsplatforms.

De beste functies van FastSpring

Full-service e-commerce: FastSpring regelt het afrekenen, de betalingen, de naleving van belastingregels en het beheer van abonnementen op één platform. Softwarebedrijven kunnen zich richten op productontwikkeling in plaats van op de betalingsinfrastructuur

Wereldwijde betalingsoptimalisatie: Ondersteuning voor lokale betaalmethoden, valuta's en prijzen in verschillende regio's. Het platform optimaliseert de conversie op basis van de locatie van de klant

Afhandeling van belastingen en compliance: Als merchant of record beheert FastSpring wereldwijd btw, omzetbelasting en andere belastingverplichtingen

Voor- en nadelen van FastSpring

Voordelen:

Vereenvoudigt wereldwijde softwareverkoop

Een geoptimaliseerde afrekenervaring verbetert de conversiepercentages

Vermindert de nalevingslast door belastingen af te handelen

Nadelen:

De functies voor beheer van abonnementen zijn minder geavanceerd dan die van gespecialiseerde platforms

Een model op basis van het deel van de omzet kan bij grotere volumes duur zijn

Minder controle over de factureringsrelatie met de klant

Prijzen van FastSpring

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van FastSpring

G2: 4,5/5 (meer dan 180 beoordelingen)

Capterra: 4,2/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over FastSpring?

Een G2-gebruiker maakt een aantekening: Ik vind FastSpring prettig omdat het verschillende betaalmethoden biedt, waardoor online transacties flexibel zijn. De veiligheid is voor mij een groot pluspunt bij het afhandelen van betalingen. Ook waardeer ik de eenvoud, omdat het dingen gemakkelijker te beheren maakt.

⭐️ Verminder het klantverloop door uw klantenservice-teams de kracht van AI te geven. In deze video ziet u hoe dat werkt!

Beheer de levenscyclus van je abonnementen met ClickUp

Bij het kiezen van software voor het beheer van de abonnementscyclus komt het erop neer dat u de complexiteit van uw bedrijfsvoering afstemt op het juiste niveau van platformfunctionaliteit. Eenvoudige abonnementsbedrijven kunnen beginnen met eenvoudige factureringstools, terwijl bedrijven met op gebruik gebaseerde prijzen, ondernemingscontracten of wereldwijde klanten platforms nodig hebben die zijn gebouwd voor die complexiteit.

Het belangrijkste is niet het aantal functies, maar of het platform aansluit bij de manier waarop uw team daadwerkelijk werkt. Factureringsgegevens die los staan van de werkstroom voor klanttevredenheid zorgen voor een versnipperde context, wat leidt tot gemiste verlengingen en vermijdbaar verloop.

Beheer abonnementsactiviteiten naast bredere werkstroomen, stel aangepaste levenscyclusregistratie in, automatiseer verlengingsprocessen en behoud het volledige overzicht over elk account dankzij de flexibiliteit van ClickUp. Ga vandaag nog gratis aan de slag met ClickUp.

Veelgestelde vragen over software voor beheer van abonnementen

Wat is het verschil tussen software voor het beheer van de levenscyclus van abonnementen en software voor terugkerende facturering?

Software voor terugkerende facturering richt zich voornamelijk op het verwerken van betalingen en het genereren van facturen volgens een schema. Beheer van abonnementscontracten omvat het volledige klanttraject – onboarding, betrokkenheid, verlenging, uitbreiding en retentie – waarbij facturering slechts één onderdeel is van een breder operationeel systeem.

Projectmanagementplatforms zoals ClickUp creëren werkstroomprocessen die klanten door de verschillende fasen van de levenscyclus volgen, herinneringen voor verlenging automatiseren en de context van elk account bijhouden. ClickUp-dashboards kunnen verlengingspijplijnen visualiseren, terwijl ClickUp-automatiseringen routinematige follow-ups afhandelen.

Welke functies onderscheiden abonnementsbeheerplatforms voor grote ondernemingen van oplossingen voor kleine bedrijven?

Enterprise-platforms ondersteunen doorgaans meerdere entiteiten, naleving van complexe regels voor omzetverantwoording (ASC 606/IFRS 15), geavanceerde CPQ-mogelijkheden, gedetailleerde toestemmingen voor gebruikers en uitgebreide audittrails. Oplossingen voor kleine bedrijven geven voorrang aan gebruiksgemak en snellere implementatie boven configureerbaarheid.

Is speciale software voor beheer van abonnementen noodzakelijk voor SaaS-bedrijven?

Dat hangt af van de complexiteit. Startende bedrijven in de eerste fase met een eenvoudige prijsstelling kunnen vaak volstaan met basisfactureringstools. Naarmate prijsmodellen complexer worden – op gebruik gebaseerde componenten, ondernemingscontracten, meerdere producten – wordt gespecialiseerd abonnementsbeheer essentieel voor nauwkeurigheid en operationele efficiëntie.