Gids voor Cohortenanalyse – Hoe het verloop verminderen

U hebt net een nieuwe functie op uw platform gelanceerd en gebruikers melden zich in golven aan. Maar na een paar weken merkt u iets verontrustends: sommige gebruikers blijven, maar veel gebruikers haken af.

Hoe kom je erachter wat er mis gaat? Door middel van cohortanalyse. Door gebruikers te groeperen op basis van gemeenschappelijke kenmerken zoals aankoopdatum of gedrag, helpt cohortanalyse je bij het identificeren van patronen in gebruikersbetrokkenheid en retentie.

Uit een onderzoek van Deloitte blijkt dat 88% van de bedrijven geeft de klantervaring nu weer als hun grootste concurrentievoordeel. Dit cijfer benadrukt hoe cruciaal het is om te begrijpen wat gebruikers betrokken houdt.

Cohortanalyse is niet slechts een eenmalige taak; het is een doorlopende taak client retentie strategie om churn te verminderen, het productgebruik te verbeteren en uw klantervaring te verfijnen.

Of u nu een product optimaliseert of uw marketingcampagnes verfijnt, cohortanalyse geeft u de bruikbare inzichten die u nodig hebt om uw gebruikers te begrijpen en ervoor te zorgen dat ze terugkomen.

Wat is cohortanalyse?

Een cohort is een groep gebruikers die binnen een bepaald tijdsbestek een gemeenschappelijke gebeurtenis hebben meegemaakt. Cohortanalyse onderzoekt de activiteiten van die gebruikersgroep, zelfs als die activiteiten buiten de aangewezen analyseperiode plaatsvonden.

U hebt in januari een nieuwe app gelanceerd en gebruikers bijgehouden die zich die maand hebben aangemeld. Je januari-cohort omvat iedereen die zich in die periode heeft geregistreerd.

Wanneer je een klantcohortanalyse uitvoert, kun je observeren hoe deze groep in de daaropvolgende maanden met de app omging. Bijvoorbeeld, terwijl de meeste gebruikers zich in januari intensief bezighielden met de app, daalde hun activiteit in maart.

Met dit inzicht kun je mogelijke problemen met het behouden van gebruikers identificeren en strategieën ontwikkelen, zoals het verzamelen van feedback via klantonderzoeken. Deze strategieën kunnen de betrokkenheid in de toekomst stimuleren.

Voordelen van cohortanalyse

Cohortanalyse groepeert gebruikers op basis van gedeelde kenmerken, zoals aanmeldingsdatum of eerste aankoop, om inzicht te krijgen in klantgedrag en retentietrends in de loop der tijd. Dit is hoe het uw strategie ten goede komt:

Wijst acties of functies aan die gebruikers betrokken houden

Laat zien welke updates topgebruikers langer vasthouden

Bepaalt welke kanalen loyale klanten aantrekken

Geeft aan waar je moet investeren om de waarde van de klantlevenscyclus te maximaliseren

Stemt berichten af op basis van inzichten in cohortgedrag

Houdt verschuivingen in gedrag binnen elke klantengroep bij

Informeert beslissingen op lange termijn met gedetailleerde gegevens van gebruikers

Nu we weten wat cohortanalyse is, laten we eens kijken welke formulieren het kan aannemen.

Soorten cohortanalyse

Twee hoofdtypen cohortanalyse bieden unieke inzichten in het gedrag en de retentie van gebruikers. Met elk type kun je gebruikersgroepen op een andere manier bijhouden en patronen ontdekken die je kunnen helpen om je strategieën te verfijnen.

Gedragscohorten

Analyse van gedragscohorten groepeert gebruikers gebaseerd op specifieke acties of gedragingen binnen een bepaald tijdsbestek.

U kunt bijvoorbeeld gedragscohorten maken van gebruikers die een aankoop voltooiden, zich inschreven voor een nieuwsbrief of een bepaalde functie van uw app gebruikten. Je kunt deze acties bijhouden om te zien hoe de betrokkenheid van gebruikers evolueert en gedragingen identificeren die leiden tot retentie of churn.

Dit type analyse helpt je het "waarom" achter de acties van gebruikers te begrijpen. Het helpt je uit te zoeken welk gedrag betrokkenheid en retentie stimuleert. Het geeft aan welk gedrag kan leiden tot een afname in activiteit van een gebruiker of de reden waarom gebruikers afhaken.

Met andere woorden, het is een hulpmiddel om het gebruikerstraject te optimaliseren en de waarde van de klantlevenscyclus te verbeteren.

Acquisitie cohorten

Acquisitiecohorten, daarentegen, groeperen gebruikers op basis van wanneer ze zich voor het eerst bij uw platform hebben aangesloten - of dat nu op aanmeldingsdatum is, de maand waarin ze hun eerste aankoop hebben gedaan of het moment waarop ze voor het eerst interactie hadden met uw product.

Deze analyse richt zich op de "wie" en "wanneer", waarbij gebruikers worden bijgehouden vanaf het moment dat ze zijn aangenomen en wordt bijgehouden hoe hun gedrag in de loop van de tijd verandert. Het kan worden gebruikt om onboarding-, productadoptie- en vroege retentietrends te identificeren.

Als gebruikers die in het eerste kwartaal van het afgelopen jaar zijn aangenomen bijvoorbeeld een hogere betrokkenheid vertonen dan gebruikers die in het tweede kwartaal zijn aangenomen, kunt u onderzoeken welke veranderingen of strategieën deze verschuiving hebben beïnvloed.

Marktsegmentatie en target doelgroep

Zowel gedrags- als acquisitiecohorten spelen een cruciale rol bij marktsegmentatie, een strategie die uw bredere klantenbestand verdeelt in kleinere, meer gedefinieerde groepen op basis van gedeelde kenmerken.

Door marktsegmentatie kunt u de behoeften en het gedrag van elke groep beter begrijpen, waardoor u marketingcampagnes op maat kunt maken, de gebruikerservaring kunt personaliseren en uiteindelijk de klanttevredenheid en -retentie kunt verbeteren.

Marktsegmentatie kan gebaseerd zijn op verschillende factoren, zoals:

Demografie : Leeftijd, geslacht, inkomen, opleidingsniveau

: Leeftijd, geslacht, inkomen, opleidingsniveau Geografie*: Locatie, regio, klimaat

Psychografie : Levensstijl, waarden, interesses

: Levensstijl, waarden, interesses Gedragsgegevens: Aankoopgeschiedenis, website-interacties, productgebruik Tools voor klantsegmentatie breiden dit concept uit door gegevensanalyse te gebruiken om gebruikers automatisch te groeperen op basis van specifieke criteria. Deze tools bieden een fijnmazige weergave van uw klantenbestand en helpen u om verschillende gebruikersgroepen effectiever te targeten.

Door cohortanalyse te combineren met tools voor klantsegmentatie kunt u een zeer gerichte strategie creëren die zich richt op de unieke behoeften van elke gebruikersgroep.

Cohortanalyse voor verlaging van churnpercentage

Het opzegpercentage is een van de meest kritieke statistieken voor elk bedrijf, vooral voor SaaS-bedrijven. Het vertegenwoordigt het percentage klanten dat na verloop van tijd stopt met het gebruik van uw product of service.

Een hoog opzegpercentage duidt op ontevredenheid of problemen met het product het terugdringen van churn met slechts 5% kan de winst verhogen met 25% tot 95% .

Om churn te evalueren en te verminderen, moet u eerst begrijpen wanneer en waarom gebruikers vertrekken.

Technieken voor het evalueren van churn

Onderzoek het gedrag van gebruikers : Houd sleutelacties bij, zoals aanmeldingen, functiegebruik of interactiefrequentie, om te begrijpen hoe gebruikers omgaan met uw product

: Houd sleutelacties bij, zoals aanmeldingen, functiegebruik of interactiefrequentie, om te begrijpen hoe gebruikers omgaan met uw product Identificeer patronen : Zoek naar gemeenschappelijk gedrag of timing die churn kunnen voorspellen, zoals gebruikers die afhaken na onboarding of nieuwe functies niet accepteren

: Zoek naar gemeenschappelijk gedrag of timing die churn kunnen voorspellen, zoals gebruikers die afhaken na onboarding of nieuwe functies niet accepteren Segmenteer de fasen van de levenscyclus van gebruikers : Verdeel de levenscyclus van de klant in fasen: onboarding, productadoptie, contactmomenten na aankoop en interactie om het gedrag van gebruikers in elke fase te volgen

: Verdeel de levenscyclus van de klant in fasen: onboarding, productadoptie, contactmomenten na aankoop en interactie om het gedrag van gebruikers in elke fase te volgen Monitor sleutel churn-momenten: Let op momenten die vaak leiden tot churn, zoals direct na onboarding of na een periode van inactiviteit

Pas op basis van geïdentificeerde patronen target strategieën toe, zoals gepersonaliseerde follow-ups voor gebruikers die de onboarding nog moeten voltooien of incentives voor gebruikers die een nieuwe functie nog niet hebben gebruikt.

Het terugdringen van churn is cruciaal voor het verhogen van Customer Lifetime Value (CLV)-de totale inkomsten die een bedrijf kan verwachten van één klant gedurende zijn relatie met het bedrijf. Als het aantal opzeggingen afneemt, stijgt de CLV, wat een sterkere klantloyaliteit en duurzamere groei weerspiegelt.

Een andere waardevolle metriek in productanalyse is de Net Promoter Score (NPS), die de tevredenheid van klanten meet en hun waarschijnlijkheid om uw product aan anderen aan te bevelen. Een hoge NPS wijst op betrokken, loyale gebruikers, terwijl een lage NPS kan wijzen op ontevredenheid en potentiële opzeggingen.

Door je verschillende cohortanalyses te combineren met deze statistieken kun je de financiële gevolgen van churn bijhouden.

wist u dat?

Het gemiddelde jaarlijkse opzegpercentage bij SaaS-bedrijven kan wel oplopen tot 32-50% .

Cohortanalyse ondersteunt SaaS-bedrijven bij het stimuleren van klantenbinding omdat het:

Speurt trends in verloop van tijd: Observeer gebruikersgroepen om opkomende patronen in verloop van tijd te ontdekken

Observeer gebruikersgroepen om opkomende patronen in verloop van tijd te ontdekken Gemeenschappelijk gedrag identificeert: Gedeelde gedragingen en kenmerken onder minder betrokken gebruikerssegmenten herkent

Gedeelde gedragingen en kenmerken onder minder betrokken gebruikerssegmenten herkent Retentieverhogende functies onder de aandacht brengt: Productfuncties ontdekt die bijdragen aan een betere retentie van gebruikers

Cohortanalyse implementeren om churn te verminderen

Gartner rapporteert dat slechts 20% van de analytische inzichten leidde tot bedrijfsresultaten in 2022.

Daarom moet uw cohortanalyse niet alleen gaan over het verzamelen van gegevens. Het gaat om het structureren van je aanpak om churn effectief te begrijpen en te verminderen.

Hier volgt een stap-voor-stap handleiding voor het implementeren van cohortanalyse om ervoor te zorgen dat u de juiste informatie bijhoudt en weloverwogen beslissingen neemt.

Instelling van doelen

Voordat u zich op gegevens stort, is de instelling van duidelijke, meetbare doelen essentieel.

Wat wilt u bereiken met uw cohortanalyse?

Wil je churn verminderen, de betrokkenheid van gebruikers vergroten of de toepassing van functies verbeteren?

Welke kPI's voor klantervaring target u met deze analyse?

Het vooraf definiëren van uw doelstellingen zal u helpen om gefocust te blijven en ervoor te zorgen dat de inzichten die u verkrijgt bruikbaar zijn.

Metriek definiëren

Als je doelen er eenmaal zijn, is de volgende stap om te bepalen welke meetgegevens je moet bijhouden. Deze meetgegevens kunnen zijn:

Churnpercentage

Klant levensduur waarde (CLV)

Betrokkenheid van gebruikers

Gebruik van functies

Kies meetgegevens die aansluiten bij je doelen en die de gegevens leveren die je nodig hebt om succes te meten. Je kunt ook je customer lifecycle marketingstrategie ontwikkelen rond uw gerichte statistieken.

Cohorten selecteren

Zodra u uw doelen en meetgegevens hebt ingesteld, is het tijd om de specifieke cohorten te definiëren die u gaat analyseren. Cohorten kunnen worden gegroepeerd op:

Kenmerken van de gebruiker (zoals maand van aanmelding, locatie of type abonnement) of

Gedragskenmerken (zoals genomen acties tijdens onboarding, tijd besteed aan bepaalde functies of aankoopfrequentie)

Door relevante cohorten te selecteren die zijn afgestemd op uw doelen, kunt u precies vaststellen welke gebruikerssegmenten het meest bijdragen aan retentie en groei, zodat u zich kunt concentreren op gebieden met een grote impact.

Gegevens analyseren

Zodra uw cohorten zijn gedefinieerd en uw gegevens zijn verzameld, is het tijd om in de analyse te duiken. Hier gaat u op zoek naar patronen, trends en correlaties.

Bijvoorbeeld, is de kans groter dat gebruikers die zich in een bepaalde periode hebben aangemeld, na hun eerste maand afhaken? Of is het waarschijnlijker dat gebruikers die vaak met een bepaalde functie werken, trouw blijven?

Tools zoals ClickUp kunnen uw cohortanalyseproces vergemakkelijken. ClickUp is een alles-in-één platform voor projectmanagement dat teams helpt bij het organiseren, bijhouden en optimaliseren van workflows met aanpasbare tools en inzicht in gegevens.

Het kan uw cohortanalyse verfijnen door u statistieken te laten bijhouden zoals churn, betrokkenheid en functieadoptie via de aangepaste dashboards voor productbeheer velden en functies voor het bijhouden van doelen. U kunt de dashboards en functies voor rapportage ook gebruiken om uw grafiek voor cohortanalyse te maken.

Houd specifieke gegevenspunten bij die relevant zijn voor uw cohorten, zoals aanmeldingsdatums, functiegebruik of aankoopgeschiedenis, met ClickUp aangepaste velden . Met aangepaste velden kunt u de informatie vastleggen en organiseren die het belangrijkst is voor uw analyse, zodat u over de inzichten beschikt die nodig zijn om weloverwogen beslissingen te nemen

Gebruik de aangepaste velden van ClickUp om gegevens effectief te categoriseren en filteren voor nauwkeurige en gegevensgestuurde beslissingen

Verzamel systematisch gegevens van gebruikers met ClickUp Formulieren . Deze functie zorgt ervoor dat u alle benodigde informatie voor uw analyse op een gestructureerde manier vastlegt, waardoor het gemakkelijker wordt om het gedrag en de kenmerken van gebruikers in verschillende cohorten te analyseren

Gebruik ClickUp Forms om gebruikers te enquêteren, functievoorkeuren te verzamelen en gegevens op één centrale locatie te verzamelen voor een uitgebreide weergave van uw cohorten

ClickUp's suite bevat ook krachtige sjablonen om uw inspanningen te stroomlijnen, vooral wanneer u nieuwe implementatiestrategieën onderzoekt. Het ClickUp sjabloon voor klantbehoeftenanalyse helpt u bij het systematisch identificeren en analyseren van de wensen van uw klanten.

Dit is hoe het uw aanpak kan verbeteren:

Klantenbehoeften in kaart brengen : Visualiseer en prioriteer klantbehoeften om ervoor te zorgen dat uw marketinginspanningen aanslaan bij uw publiek

: Visualiseer en prioriteer klantbehoeften om ervoor te zorgen dat uw marketinginspanningen aanslaan bij uw publiek Samenwerking tussen teams : Stimuleer input van verschillende teams, zoals marketing en product, om een uitgebreide weergave van klantvoorkeuren te verzamelen

: Stimuleer input van verschillende teams, zoals marketing en product, om een uitgebreide weergave van klantvoorkeuren te verzamelen Integratie van feedback : Verzamel feedback van klanten rechtstreeks in het sjabloon om uw analyse en strategieën voortdurend te verfijnen

: Verzamel feedback van klanten rechtstreeks in het sjabloon om uw analyse en strategieën voortdurend te verfijnen Dynamische aanpassingen : Houd uw analyse flexibel en up-to-date met realtime aanpassingen terwijl u nieuwe inzichten verzamelt

: Houd uw analyse flexibel en up-to-date met realtime aanpassingen terwijl u nieuwe inzichten verzamelt Aangepaste statussen : Houd de status bij van projecten voor het analyseren van klantbehoeften met maximaal 15 aangepaste statussen : Houd de status bij van projecten voor het analyseren van klantbehoeften met maximaal 15 aangepaste statussen : Houd de status bij van projecten voor het analyseren van klantbehoeften met maximaal 15 aangepaste statussenAangepaste statussen in ClickUp die u helpen de voortgang efficiënt te beheren

: Houd de status bij van projecten voor het analyseren van klantbehoeften met maximaal 15 aangepaste statussen : Houd de status bij van projecten voor het analyseren van klantbehoeften met maximaal 15 aangepaste statussenAangepaste statussen in ClickUp die u helpen de voortgang efficiënt te beheren Aangepaste velden: Gebruik aangepaste velden om essentiële kenmerken vast te leggen, zoals demografische gegevens en pijnpunten van klanten, voor een grondiger begrip van uw target doelgroep

Bent u benieuwd wat uw klanten van uw product vinden? ClickUp's sjabloon voor klanttevredenheidsonderzoek is uw bron voor het verzamelen van waardevolle feedback die verbeteringen mogelijk maakt.

Lees hier hoe het uw proces kan verbeteren:

Inzichten verzamelen: Ontwerp en verdeel enquêtes om feedback, voorkeuren en suggesties van gebruikers vast te leggen

Ontwerp en verdeel enquêtes om feedback, voorkeuren en suggesties van gebruikers vast te leggen Tevredenheidsmetingen analyseren: Gebruik ingebouwde analyses om klanttevredenheidsscores te beoordelen en verbeterpunten te identificeren

Gebruik ingebouwde analyses om klanttevredenheidsscores te beoordelen en verbeterpunten te identificeren Klanten betrekken: Zorg voor een gemeenschapsgevoel door actieve gebruikers uit te nodigen om hun gedachten en ervaringen te delen

Zorg voor een gemeenschapsgevoel door actieve gebruikers uit te nodigen om hun gedachten en ervaringen te delen Strategieën aanpassen: Pas uw marketingstrategieën snel aan op basis van real-time feedback om beter tegemoet te komen aan de behoeften van de klant

Pas uw marketingstrategieën snel aan op basis van real-time feedback om beter tegemoet te komen aan de behoeften van de klant Aangepaste velden voor enquêtes: Pas uw enquêtes aan met aangepaste velden om specifieke gegevens te verzamelen die relevant zijn voor uw analyse, waardoor uw inzichten dieper worden

Hypothese testen

Hypothese testen is een statistische methode om te bepalen of een steekproef voldoende bewijs heeft om een specifieke veronderstelling over een parameter van de populatie te ondersteunen of te verwerpen.

Als je bijvoorbeeld merkt dat een bepaalde cohort een hoger opzegpercentage heeft, kun je een hypothese ontwikkelen over waarom dit gebeurt. Misschien is het te wijten aan een gebrekkige onboarding of een slecht beheer van klantcommunicatie .

Door uw aannames te testen, kunt u wijzigingen doorvoeren en observeren hoe deze aanpassingen toekomstige cohorten beïnvloeden.

A/B-testen en datawetenschap in cohortanalyse

A/B-tests kunnen ongelooflijk nuttig zijn voor het verfijnen van strategieën. Deze techniek vergelijkt twee versies van een variabele om te bepalen welke beter presteert en helpt bedrijven om datagestuurde beslissingen te nemen om hun strategieën te optimaliseren.

Stel dat je verschillende retentiestrategieën wilt testen op twee verschillende cohorten, zoals het sturen van gepersonaliseerde e-mails naar de ene groep en in-app notificaties naar de andere.

Door de resultaten van elke strategie te vergelijken, kun je bepalen welke aanpak effectiever is om churn te verminderen.

Om een effectieve analyse van de retentie van cohorten uit te voeren, hebt u de juiste hulpmiddelen nodig om uw gegevens bij te houden, te visualiseren en te interpreteren. Dit kunnen verschillende tools voor klantenbinding . Hier zijn enkele soorten tools om te overwegen:

Gegevensanalyseplatforms om het gedrag van gebruikers te analyseren en trends binnen verschillende cohorten te identificeren

om het gedrag van gebruikers te analyseren en trends binnen verschillende cohorten te identificeren CRM-tools (Customer Relationship Management) om interacties tussen gebruikers bij te houden en gebruikers effectief te segmenteren

om interacties tussen gebruikers bij te houden en gebruikers effectief te segmenteren Enquêtetools voor het verzamelen van feedback en inzichten van specifieke groepen om hun behoeften en voorkeuren te begrijpen

voor het verzamelen van feedback en inzichten van specifieke groepen om hun behoeften en voorkeuren te begrijpen Visualisatietools om grafieken en grafieken te maken die de prestaties en retentiecijfers van cohorten duidelijk illustreren

ClickUp voldoet aan al deze eisen en biedt een uitgebreide oplossing voor effectieve cohortanalyse.

Hier zijn enkele sleutel functies van ClickUp die uw cohortanalyse ondersteunen:

Visualiseer uw gegevens ClickUp Dashboards laat u krachtige visuele weergaven maken van uw cohortgegevens. Met widgets zoals grafieken en tabellen kunt u gemakkelijk sleutelgegevens bijhouden zoals retentiepercentages, gebruikersgedrag of churn.

Stel prioriteiten in uw werk en verbeter de productprestaties via volledig aanpasbare ClickUp Dashboards

Breng het klanttraject in kaart ClickUp Gantt grafieken bieden een tijdlijnweergave om gebruikerstrajecten of productinteracties in kaart te brengen, zodat u trends en betrokkenheid in de loop van de tijd kunt visualiseren.

Met deze tool kunt u:

Fases visualiseren : Het klanttraject opdelen in duidelijke fasen (bijv. bewustwording, overweging, aankoop, onboarding, loyaliteit) en deze mijlpalen op een tijdlijn plaatsen

: Het klanttraject opdelen in duidelijke fasen (bijv. bewustwording, overweging, aankoop, onboarding, loyaliteit) en deze mijlpalen op een tijdlijn plaatsen Afhankelijkheid bijhouden : Laat zien hoe verschillende contactmomenten - zoals e-mailcampagnes, productdemo's of interacties met klantenservice - met elkaar verbonden zijn, zodat de voortgang tussen de fasen soepel verloopt

: Laat zien hoe verschillende contactmomenten - zoals e-mailcampagnes, productdemo's of interacties met klantenservice - met elkaar verbonden zijn, zodat de voortgang tussen de fasen soepel verloopt Bewaak de voortgang : Gebruik statussen van taken en voortgangsindicatoren om te zien welke onderdelen van het traject soepel verlopen en waar er knelpunten kunnen zijn

: Gebruik statussen van taken en voortgangsindicatoren om te zien welke onderdelen van het traject soepel verlopen en waar er knelpunten kunnen zijn Samenwerken in context: Houd alle belanghebbenden op dezelfde pagina met opmerkingen, bijlagen en updates die direct gekoppeld zijn aan specifieke fasen van het traject

Blijf georganiseerd en concentreer u op wat belangrijk is met meerdere flexibele weergaven en snel sorteren in ClickUp Gantt-diagrammen

De naadloze integratie van ClickUp met verschillende gegevensanalysetools verbetert uw cohortanalyse nog verder. Door deze tools met elkaar te verbinden, kunt u meer gedetailleerde rapporten opstellen en geavanceerde statistieken bijhouden met behulp van ClickUp integraties .

Verbind gratis meer dan 1000 tools met ClickUp met ClickUp Integrations

Analyseer klantgedrag ClickUp CRM stroomlijnt het beheer van klantrelaties door teams leads te laten bijhouden, verkooppijplijnen te beheren en klantinteracties te organiseren in één platform. De aanpasbare dashboards bieden realtime inzicht in klantgegevens, waardoor geïnformeerde besluitvorming mogelijk is.

Bovendien, ClickUp's Klantenservice Platform vergemakkelijkt naadloze communicatie door middel van taaktoewijzingen, opmerkingen en notificaties voor uw team, zodat u tijdig kunt reageren op vragen van klanten. Deze tools werken samen om de klanttevredenheid te verhogen en de algehele efficiëntie van het team te verbeteren.

Geef uw strategie voor terugloop een boost!

Een sleutel teken van een gezond bedrijf is stijgende inkomsten, zelfs zonder nieuwe klanten te werven.

Volgens Jonathan Parisot , medeoprichter en CEO van Actiondesk, cohortanalyse "kan helpen identificeren welke klantgroepen het meest bijdragen aan de omzet," waardoor gerichte upselling van aanvullende producten of diensten mogelijk wordt.

Bovendien kan het terugdringen van churn een spannende reis zijn! Wanneer u cohortanalyse gebruikt, kijkt u niet alleen naar nummers; u begrijpt precies waarom gebruikers blijven of vertrekken, wat u kan helpen bij het verbeteren van klantbehoud.

Met tools zoals ClickUp kunt u uw analyse gemakkelijker maken, essentiële trends ontdekken en inzichten op één plaats verzamelen. Begin vandaag nog met ClickUp!