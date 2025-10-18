Top 8 CRM- en facturatiesoftware voor 2025

Wanneer u snel groeit, is het laatste wat u nodig hebt een CRM-systeem (Customer Relationship Management) dat niet communiceert met uw factureringssysteem.

Losstaande tools leiden tot tragere verkoopcycli, versnipperde klantgegevens en factureringsfouten die geld en vertrouwen kosten.

In deze blogpost worden acht CRM- en facturatiesoftwaretools besproken die zijn ontwikkeld om mee te groeien met uw bedrijf.

Laten we de juiste tool voor u vinden! 🧾

De beste CRM- en facturatiesoftware in één oogopslag

Hier is een tabel waarin alle CRM- en facturatiesoftware wordt vergeleken. 📊

Tool Beste functies Het beste voor Prijzen ClickUp Gecombineerd taak- en clientbeheer, AI-aangedreven documenten en automatisering, aangepaste factuurwerkstroom Teamgrootte: Ideaal voor individuen, kleine bedrijven, middelgrote bedrijven en ondernemingen Alles-in-één werkruimte voor projecten, CRM en facturering met geïntegreerde AI-ondersteuning Voor altijd gratis; aangepaste opties beschikbaar voor ondernemingen Zoho CRM en Zoho Invoice CRM-geïntegreerde facturering, betalingsherinneringen, klantenportalsTeamgrootte: Ideaal voor kleine en middelgrote dienstverlenende bedrijven Automatisering van client-client-relaties met ingebouwde facturering Gratis proefversie; vanaf $ 20 per maand per gebruiker Flowlu Klantrelatiebeheer met ingebouwde facturatie- en offerteprogramma's, automatisering voor terugkerende betalingenTeamgrootte: Ideaal voor particulieren en kleine bedrijven Taakplanning, verkoopbeheer en betalingsbijhouden Gratis abonnement beschikbaar; vanaf $ 49 per maand per gebruiker Pipedrive Deal-gedreven CRM, slimme factuuraanmaken op basis van deals, integratiemogelijkheden met factureringsplatforms Teamgrootte: Ideaal voor kleine bedrijven Pijplijnbeheer, clientopvolging en factureringsmogelijkheden Gratis proefversie; vanaf $ 24 per maand per gebruiker FreshBooks Eenvoudig factureren met tijdsregistratie, onkostenregistratie en automatisering van late betalingskostenTeamgrootte: Ideaal voor particulieren en kleine bedrijven Tijdsregistratie, onkostendeclaraties en facturering Gratis proefversie; vanaf $ 21 per maand per gebruiker HubSpot Slim contactbeheer, tools voor offerte-tot-betaling en Stripe/QuickBooks-integraties voor betaalde abonnementen Teamgrootte: Ideaal voor kleine en middelgrote bedrijven CRM-automatisering, offertecreatie en omzetrapportage Gratis abonnement beschikbaar; vanaf $ 15 per maand per gebruiker Bitrix24 CRM-software met opties voor taakbijhouden, clientportaal, telefonie en elektronische handtekeningTeamgrootte: Ideaal voor kleine en middelgrote bedrijven Teamsamenwerking, verkoopbijhouden en incasso Gratis abonnement, vanaf $ 124/maand voor 50 gebruikers Odoo CRM Modulaire CRM met facturatie-/offerte-apps, pijplijnautomatisering, leadtracking Teamgrootte: Ideaal voor middelgrote bedrijven en groeiende ondernemingen Werkstroom aangepast en klantbeheer Gratis abonnement beschikbaar; vanaf $ 31,10 per maand per gebruiker

Waar moet u op letten bij CRM- en facturatiesoftware?

Vraagt u zich af hoe u een CRM- en facturatiesoftware moet kiezen?

Begin met het identificeren van de zwakke punten in uw huidige verkoopproces, of het nu gaat om versnipperde client-gegevens, gemiste follow-ups of vertraagde betalingen. Hier zijn enkele extra functies die u prioriteit kunt geven:

aanpasbare pijplijnen en statussen: *Zoek naar CRM-oplossingen waarmee u verkoopfases, deal statussen en lead werkstroom kunt aanpassen aan uw bedrijfsprocessen

Geautomatiseerde facturering en herinneringen: Kies tools die terugkerende facturering, geautomatiseerde factuurgeneratie en betalingsherinneringen ondersteunen om handmatig werk te verminderen

Gecentraliseerde klantcommunicatie: Zoek naar platforms die kunnen worden geïntegreerd met e-mail of chat, zodat alle client-gesprekken worden opgeslagen en doorzoekbaar zijn binnen uw werkruimte

realtime rapportage en dashboards: *Overweeg systemen die visuele dashboards bieden om in één oogopslag de omzet, betalingsstatus en verkoopprestaties bij te houden

Integratie met financiële tools: Zorg ervoor dat de software eenvoudig verbinding kan maken met apps zoals QuickBooks, Stripe of Harvest om financiële activiteiten te stroomlijnen

De beste CRM- en facturatiesoftware

Dit zijn onze keuzes voor de beste CRM- en facturatiesoftware. 👇

1. ClickUp (het beste voor alles-in-één projectmanagement, CRM en facturering)

Beheer CRM-processen in ClickUp Zoom in op deals, taken van de voortgang van clients met behulp van de Board View in ClickUp's CRM

ClickUp biedt u één verbonden werkruimte om leads te beheren, client-werk bij te houden en betalingen te beheren.

Bouw uw pijplijn met ClickUp CRM

Begin met ClickUp CRM, dat het bijhouden van clients omzet in iets dat echt bij uw proces past. U kunt elke aanvraag of deal registreren met ClickUp-taak, vervolgens gerelateerde bestanden als bijlage toevoegen, teamgenoten taggen en sleutel updates als aantekening noteren naarmate het gesprek vordert.

Stel dat u een verzoek krijgt van een retailclient voor een volledige rebranding. U maakt een taak aan, voegt de aantekeningen van het kennismakingsgesprek toe, tag uw hoofdontwerper en voegt het eerste moodboard toe – allemaal op dezelfde plek.

Blijf de voortgang van leads bij in ClickUp-taak

Naarmate de voortgang vordert, werkt u de fase bij met behulp van ClickUp aangepaste taakstatus, zoals 'Offerte verzonden', 'Wachten op revisies' of 'Factuur in behandeling', zodat het altijd duidelijk is wat er gaande is en wat een duwtje in de rug nodig heeft.

Voeg vervolgens ClickUp aangepaste velden toe om projectdetails zoals betalingsvoorwaarden, e-mail van de client of geschatte waarde op te slaan. Op die manier hebt u alle informatie bij de hand wanneer u belangrijke klanten wilt sorteren of wilt controleren wie er nog moet betalen.

Meer informatie over projectuitvoering in ClickUp:

Gebruik een kant-en-klaar CRM-systeem

U kunt ook de installatie overslaan.

Gratis sjabloon downloaden Beheer uw customer journey met de ClickUp CRM-sjabloon

De CRM-sjabloon van ClickUp helpt bij het segmenteren van leads op basis van de verkoopfase met behulp van aangepaste statussen, zoals Goedkeuring nodig, Gekwalificeerd of Gepland. Met de ingebouwde aangepaste velden, zoals CRM-itemtype, Sector, Contactnaam of Functietitel, kunt u profielen met veel context opstellen.

Hier helpt de lijstweergave van ClickUp om leads te sorteren op waarde, deadline of contractstatus.

Automatiseer repetitieve client-overdrachten

Trigger facturering en onboarding stappen met ClickUp automatisering

Om geen tijd te verliezen aan repetitieve follow-ups, kunt u ClickUp automatisering instellen of een AI Agent configureren in ClickUp. Wanneer u, als voorbeeld, een client markeert als 'Klaar om te factureren', kan ClickUp automatisch een factureringstaak aanmaken, uw financiële tool taggen en een deadline instellen. U hoeft uzelf er niet aan te herinneren om dit later te doen.

Gebruik ClickUp AI Agents om taken te automatiseren, vragen te beantwoorden en meer gedaan te krijgen

Betalingen en clientgezondheid monitoren

Visualiseer verkopen, inkomsten en budgetten in ClickUp Dashboard

Wanneer u klaar bent om te factureren, helpt de financiële software van ClickUp u om betalingen, budgetten en projectwinstgevendheid binnen dezelfde werkruimte bij te houden.

Stel dat u drie clients hebt op het gebied van branding, sociale media en consulting. In ClickUp Dashboard kunt u zien wie er betaald heeft, wie er achterstallig is en wat elk project waard is.

Het is ook eenvoudig om klantbeheerstatistieken bij te houden, zoals de gemiddelde transactiegrootte, het sluitingspercentage, de klantgezondheidsscore of de prestaties van verkoopmedewerkers, met behulp van meer dan 50 kaarten, waaronder grafieken, rekenkaarten en tijdsregistratieblokken.

Krijg direct inzicht in facturen

Genereer aangepaste factuurformaten met ClickUp Brain

ClickUp Brain voegt een intelligente laag toe aan uw CRM- en financiële werkstroom door sleutelinzichten naar voren te brengen, facturen vanaf nul aan te maken en nog veel meer, precies wanneer u dat nodig hebt.

Als u bijvoorbeeld een nieuwe factuur opstelt voor een terugkerende client, kunt u ClickUp Brain eenvoudig vragen om een aangepast factuurformat te genereren op basis van uw eerdere invoer. Het bekijkt uw bestaande sjablonen, klantvoorkeuren en betalingsgegevens om een kant-en-klare layout te creëren die past bij uw projecttype en factureringscyclus.

Vereenvoudig uw factureringsproces

ClickUp kan ook worden gekoppeld aan tools zoals QuickBooks en Harvest via ClickUp Integrations, zodat u al uw projectgegevens rechtstreeks kunt importeren wanneer het tijd is om een factuur te versturen.

Je kunt ook alles binnen ClickUp houden. Gebruik de ClickUp-factuursjabloon om voor elke factuur een taak aan te maken, deadlines in te stellen, de betalingsstatus bij te houden en alles te koppelen aan de oorspronkelijke client-taak. Dit werkt uitstekend als je het simpel wilt houden en een betrouwbaar systeem nodig hebt om alles op orde te houden.

Als u meerdere betalingen van verschillende clients bijhoudt, helpt de ClickUp-sjabloon voor factuurregistratie u deze te registreren en te filteren. En als u vaak offertes verstuurt, helpt de sjabloon voor offerteaanvragen van ClickUp u om dat sneller en consistenter te doen.

De beste functies van ClickUp

Organiseer client kennis: Koppel onboardingplannen, serviceoverzichten of SOW's die in Koppel onboardingplannen, serviceoverzichten of SOW's die in ClickUp Docs zijn gemaakt rechtstreeks aan uw taken, zodat u nooit belangrijke informatie uit het oog verliest

*verzamel client-gegevens: Maak ClickUp-formulieren om offerteaanvragen te verzamelen en deze direct om te zetten in traceerbare taken in uw werkstroom

Snel toegang tot werkruimtegegevens: Stel ClickUp Brain vragen zoals 'toon me de openstaande facturen voor client X' of 'wat is de verlengingsdatum voor dat voorschot?' en krijg direct antwoord

bereken moeiteloos nummers: *Gebruik dynamische formulevelden in ClickUp om automatisch de grootte van een deal, de kosten om deze af te sluiten of de verwachte omzet te berekenen

werk samen met clients en verkoopprofessionals: *Stuur berichten binnen uw ClickUp -werkruimte met ClickUp Chat en houd SyncUp-gesprekken met door AI gegenereerde samenvattingen

automatiseer follow-ups en factureringsherinneringen: *Activeer ClickUp Autopilot Agents in uw chats, lijsten of ruimtes om wekelijkse updates te plaatsen en vragen van client te beantwoorden

Limieten van ClickUp

Vanwege de uitgebreide functie kan ClickUp een leercurve hebben voor nieuwe gebruikers, omdat ze vertrouwd moeten raken met de diepgang en flexibiliteit van het platform

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Deze G2-recensie zegt eigenlijk alles:

2. Zoho CRM met Zoho Invoice (het beste voor automatisering van client-relaties met ingebouwde facturering)

via Zoho CRM

Zoho CRM en Zoho Invoice werken nauw samen om financiële en CRM-werkstroom te beheren.

Wanneer de verkoopafdeling een deal sluit nadat een offerte is goedgekeurd, worden er automatisch facturen gegenereerd, waardoor u de handmatige stap van het opnieuw invoeren van klantgegevens in uw factureringssysteem overbodig maakt. Wanneer een contactpersoon wordt toegevoegd in Zoho CRM, maakt de werkstroom een kopie van de gegevens in Zoho Invoice, zodat u sneller facturen en offertes kunt maken.

De CRM-software heeft ook de functie van Zia, een AI-aangedreven assistent die repetitieve verkoopstaken uitvoert, prestatie-inzichten biedt en zelfs volgende stappen voorstelt op basis van klantgedrag.

De beste functies van Zoho CRM en Zoho Invoice

Beoordeel en sorteer leads met het intelligente leadscoresysteem van Zoho CRM, waarmee u in één oogopslag potentiële klanten met een hoge koopintentie kunt identificeren

Creëer gestructureerde verkoopwerkstroom met behulp van de Blueprint-functie om dealfasen, follow-ups en goedkeuringen in kaart te brengen

Wijs leads automatisch toe met toewijzingsregels die prospects routeren op basis van locatie, kanaal of betrokkenheid

Ontwerp en verstuur snel offertes met commerciële factuursjablonen en directe conversie van offerte naar factuur

Limiet van Zoho CRM en Zoho Invoice

Ontbrekende of beperkte factureringsfuncties in goedkopere abonnementen, waaronder gebruikslimieten en opslagruimte-limieten

Complexe CRM-rapportage over meerdere modules heen, waardoor het moeilijk is om cross-functionele inzichten te verkrijgen

Prijzen van Zoho CRM en Zoho Invoice

Zoho CRM

Gratis proefversie

Gratis (voor drie gebruikers)

Standaard: $ 20/maand per gebruiker

Professional: $35/maand per gebruiker

onderneming: *$ 50/maand per gebruiker

Ultimate: $ 65/maand per gebruiker

Zoho Invoice: Gratis

Beoordelingen en recensies van Zoho CRM en Zoho Invoice

G2: 4,4/5 (meer dan 50.000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 800 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Zoho CRM en Zoho Invoice?

Bekijk deze G2-recensie voor de CRM- en facturatiesoftware:

🔍 Wist u dat? Franklin D. Roosevelt had wat sommigen 's werelds eerste CRM-systeem noemen: het Farley File. Zijn campagneleider, James Farley, hield gedetailleerde aantekeningen bij van iedereen die FDR ontmoette. FDR bracht deze details terloops ter sprake tijdens latere vergaderingen, waardoor mensen ervan overtuigd raakten dat hij een fotografisch geheugen had. In werkelijkheid had hij gewoon een uitstekend dossierbeheer.

3. Flowlu (het beste voor taakplanning, verkoopbeheer en financiële bijhouden)

via Flowlu

Flowlu werkt goed wanneer uw facturering rechtstreeks gekoppeld is aan projectresultaten.

Het platform maakt gebruik van een cloudgebaseerd systeem om vanaf elke locatie facturen te genereren en clients wereldwijd te factureren, waarbij klantgegevens automatisch uit uw klantendatabasesoftware worden gehaald. U kunt de automatisering van het genereren van terugkerende facturen voor doorlopende diensten opzetten, zodat u niet elke maand handmatig dezelfde facturen hoeft aan te maken.

Flowlu heeft een klantenportaal waar klanten in één speciale ruimte toegang hebben tot projectupdates, facturen en bestanden, en waar ze via de ingebouwde messenger met uw team kunnen chatten. Het systeem verzorgt de verzend- en belastingberekeningen voor alle regio's, wat vooral handig is bij het werk met internationale klanten.

De beste functies van Flowlu

Bouw meerdere verkooppijplijnen op maat, zodat dealstromen afgestemd kunnen worden op verschillende markten, producten of aangepaste klanttypes

Leg automatisch leads vast uit e-mails met behulp van speciale inboxen die verkoopmails direct omzetten in CRM-invoeren

Word sneller online betaald met behulp van populaire betalingsgateways en registreer inkomende betalingen automatisch voor nauwkeurige bijhouden

Zet offertes direct na goedkeuring om in facturen, zodat er geen vertraging meer ontstaat tussen het opstellen van de offerte en de facturering

Limieten van Flowlu

Kernfuncties zoals offertes of terugkerende betalingen ontbreken

Standaard terug naar Kanban-weergave, waarbij de voorkeursinstellingen van de gebruiker verloren gaan

Prijzen van Flowlu

Free

Essentieel: $ 12/maand per gebruiker

Geavanceerd: $ 22/maand per gebruiker

Ultimate: Aangepaste prijzen

Flowlu-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Flowlu?

Een G2-recensent vatte het als volgt samen:

💡 Pro-tip: Het sluiten van een deal is slechts het begin – echte groei zit hem in retentie. Ontdek software voor klantretentie om werkstroom te bouwen die klanten betrokken houdt en ervoor zorgt dat ze terugkomen.

4. Pipedrive (het beste voor pijplijnbeheer, clientopvolging en facturatie)

via Pipedrive

Pipedrive is een verkoopgericht CRM-platform dat is ontwikkeld om u te helpen sneller deals te sluiten.

De ingebouwde AI Sales Assistant biedt realtime suggesties voor deals met hoge prioriteit en de beste vervolgacties. U kunt facturen rechtstreeks vanuit de weergave van de deal aanmaken. Als u de productcatalogus hebt ingeschakeld, worden uw facturen automatisch ingevuld met productgegevens die al aan de deal zijn toegevoegd.

Bovendien helpt het u bij het monitoren van uw CRM-proces, het stellen van financiële doelen en de automatisering van rapportage met de functie Insights . Omdat dealspecifieke inzichten en financiële overzichten in uw werkstroom zijn geïntegreerd, hoeft u niet tussen verschillende tools te schakelen om op de hoogte te blijven van uw omzetprestaties.

De beste functies van Pipedrive

Stel outreach-e-mails op en personaliseer ze met de AI-e-mailgenerator, afgestemd op het gedrag en de context van elke lead

Houd de status van facturen in realtime bij via de QuickBooks-integratie, die betalingsinformatie in uw CRM bijwerkt

Vat client-e-mails direct samen met behulp van AI om de leestijd te verkorten en sneller te reageren

Houd de financiële prestaties bij met dealspecifieke waardevelden en visuele bijhouden van verkoopdoelen

Limieten van Pipedrive

Geen native e-mailmarketing, nieuwsbriefanalyses of formulieren voor het vastleggen van leads

Geavanceerde analyses, prognoses en automatisering vereisen vaak upgrades

Prijzen van Pipedrive

Gratis proefversie

Essentieel: $ 19/maand per gebruiker

Geavanceerd: $34/maand per gebruiker

Premium: $ 64 per maand per gebruiker

Ultimate: $ 89/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Pipedrive

G2: 4,3/5 (meer dan 2500 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 3000 beoordelingen)

📮 ClickUp Insight: Meer dan de helft van de werknemers heeft moeite om de informatie te vinden die ze nodig hebben op het werk. Slechts 27% zegt dat het gemakkelijk is, de rest ondervindt enige moeilijkheden, waarbij 23% het erg moeilijk vindt. Wanneer kennis verspreid is over e-mails, chats en tools, loopt de verspilde tijd snel op. Met ClickUp kunt u e-mails omzetten in traceerbare taken, chats koppelen aan taken, antwoorden krijgen van AI en nog veel meer, allemaal binnen één werkruimte. echte resultaten: *Teams kunnen met ClickUp meer dan 5 uur per week terugwinnen – dat is meer dan 250 uur per jaar per persoon – door verouderde kennisbeheerprocessen te elimineren. Stel je eens voor wat je team zou kunnen bereiken met een extra week productiviteit per kwartaal!

5. FreshBooks (het beste voor tijdsregistratie, onkostendeclaraties en facturering)

via FreshBooks

FreshBooks wordt geleverd met aanpasbare CRM-sjablonen, fiscaal vriendelijke onkosten categorieën en een eenvoudige retainer-installatie. Bovendien kunt u gedetailleerde client-rapportage genereren met de nadruk op Omzet per client, Ontvangen betalingen en Retainer-overzichten voor volledige zichtbaarheid.

Met de mobiele app en Chrome Timer-extensie kunt u elk factureerbaar uur registreren, of u nu achter uw bureau werkt of onderweg bent.

FreshBooks is niet alleen software voor tijdregistratie, maar fungeert ook als een lichtgewicht klantbeheersysteem. Het vervult de functie van een betere samenwerking met klantenportalen, projectopmerkingen en het delen van bestanden.

De mobiele app biedt ook realtime updates over uitgaven, tijdregistraties en betalingen, zodat u altijd met een paar tikken kunt zien hoe uw bedrijf ervoor staat.

De beste functies van FreshBooks

Koppel uw bank of kredietkaart om zakelijke uitgaven automatisch te importeren, categoriseren en bijwerken

Gebruik automatische bonnen scannen om fysieke en digitale bonnen direct te registreren en gegevens van verkopers vast te leggen

Breng clients kosten in rekening door deze als factureerbaar te markeren en ze rechtstreeks op facturen te zetten met optionele opslag

Houd client kredieten en vooruitbetalingen bij via de functie Credits en pas deze automatisch toe op toekomstige facturen

Limieten van FreshBooks

Het ontbreekt aan een duidelijke interface in grootboekstijl, waardoor afstemming voor sommige gebruikers minder intuïtief is

Sommige gebruikers rapporteren problemen met synchroniseren, dubbele invoeren of verwarring bij het beheer van feeds

Prijzen van FreshBooks

Gratis proefversie

Lite: $10,50/maand per gebruiker

Plus: $19/maand per gebruiker

Premium: $32,50/maand per gebruiker

Selecteer: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van FreshBooks

G2: 4,5/5 (meer dan 900 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 4500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over FreshBooks?

Een kort fragment over deze CRM- en facturatiesoftware van een gebruiker:

FreshBooks biedt een breed bereik aan online boekhoudtools die tijd besparen en leiden tot een hoge productiviteit. Facturering, boekhouding en grootboek zijn enkele van de tools die ik het leukst vind aan FreshBooks.

FreshBooks biedt een breed bereik aan online boekhoudtools die tijd besparen en leiden tot een hoge productiviteit. Facturering, boekhouding en grootboek zijn enkele van de tools die ik het leukst vind aan FreshBooks.

💡 Pro-tip: Gebruik freelancersjablonen in ClickUp om direct en zonder vertraging projectvoorstellen, facturen en onboarding-taken voor clients te genereren.

6. HubSpot (het beste voor CRM-automatisering, offertes aanmaken en omzetrapportage)

via HubSpot

HubSpot maakt verbinding tussen facturering en marketing- en verkoopactiviteiten, wat handig is als u facturering wilt integreren in uw bredere klanttraject. Gebruik het om betalingen te vragen met digitale facturen met uw merknaam, rechtstreeks via Stripe of HubSpot Payments.

Dankzij de automatisering kunt u werkstroom-instellingen instellen die follow-up-e-mails versturen voor achterstallige facturen, zonder dat u daarvoor handmatig hoeft in te grijpen. Door QuickBooks te integreren, kunt u factuur- en betalingsgegevens tussen HubSpot en uw boekhoudsysteem synchroniseren.

Met HubSpot kunt u ook rechtstreeks vanuit deals of offertes facturen aanmaken, betalingslinks insluiten en automatisch bijhouden wat er is betaald of wat er achterstallig is.

De beste functies van HubSpot

Houd onbetaalde facturen bij en trigger herinneringen met behulp van automatisering die is gekoppeld aan uw pijplijn

Vraag Breeze Copilot om records samen te vatten, telefoongesprekken voor te bereiden en bedrijven in enkele seconden te onderzoeken

Maak gedeelde factuursjablonen op basis van AI om uw team te helpen sneller en consistenter te reageren

Limieten van HubSpot

Interface-elementen zoals de layout of het ontwerp van de pijplijn kunnen niet grondig worden aangepast zonder workarounds

Er is geen speciaal intern onboardingteam; voor de installatie is vaak ondersteuning van derden nodig

Prijzen van HubSpot

Gratis tools

Starter Customer Platform: $15/maand per gebruiker

Smart CRM Professional: $ 1450/maand voor 6 gebruikers

Smart CRM onderneming: $ 4.700/maand voor 8 gebruikers

HubSpot-beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 (meer dan 29.000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

🧠 Leuk weetje: In de jaren 50 begon het CRM-concept met fysieke Rolodexen. Deze roterende kaartbakken, in 1956 uitgevonden door de Deense ingenieur Hildaur Neilsen, waren ooit het ultieme symbool van het netwerk van een verkoper.

7. Bitrix24 (het beste voor het bijhouden van verkopen en het innen van betalingen)

via Bitrix24

Bitrix24 is ontworpen om teams te helpen bij het stroomlijnen van communicatie, projectmanagement, CRM en bedrijfsvoering.

Als u verplichte velden, betalingssystemen en client types in uw facturen moet configureren, is deze tool bijzonder handig. Bovendien kunt u sjablonen in verschillende talen maken voor klanten uit verschillende landen. Het facturatiesysteem verwerkt automatisch meerdere valuta's, belastingen en kortingen op basis van de locatie van de klant.

U kunt integreren met PayPal voor betalingsverwerking en Xero voor account synchronisatie. Zodra klanten offertes hebben goedgekeurd, kunt u deze met één klik omzetten in facturen.

De beste functies van Bitrix24

Houd verkoopstatistieken en prestaties bij via BI-rapportage, trechteranalyses en CRM-dashboards

Stel offertes op, transcribeer gesprekken en factureer clients in een intuïtieve interface voor gebruikers met de AI-assistent

Zet elk bericht om in een lead via e-mail, chatten, telefoon of sociale media via het omnichannel contactcenter

Beheer productcatalogi en belastingen met ingebouwde ondersteuning om meerdere valuta's en lokale belastingvoorschriften te ondersteunen

Limieten van Bitrix24

Alleen de superbeheerder kan sleutel-instellingen wijzigen, waardoor de flexibiliteit van de werkstroom voor algemene gebruikers een limiet wordt opgelegd

Veel basisfuncties, zoals in- en uitklokken en geavanceerde Taak-tools, zijn alleen beschikbaar in duurdere abonnementen

Prijzen van Bitrix24

Free

Standaard: $ 124/maand (inclusief 50 gebruikers)

Professional: $ 249/maand (inclusief 100 gebruikers)

oNDERNEMING: *$499/maand (inclusief 250 gebruikers)

Beoordelingen en recensies van Bitrix24

G2: 4,1/5 (meer dan 500 beoordelingen)

Capterra: 4,2/5 (meer dan 900 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Bitrix24?

Dit is hoe een gebruiker zijn klantervaring beschreef:

🚀 Het voordeel van ClickUp: Vraag ClickUp Brain om taken aan te maken voor elke lead die in een ClickUp Chat-thread wordt vermeld. Het analyseert het gesprek en stelt nieuwe taken voor, die u met één klik aan uw werkruimte kunt toevoegen. Stel gedetailleerde taakbeschrijvingen op en stel direct slimme prioriteiten in met ClickUp Brain

8. Odoo CRM (het beste voor aangepaste werkstroom en klantbeheer)

via Odoo CRM

Odoo is een voorbeeld van CRM-software die het leadbeheer vereenvoudigt en de facturering versnelt met een modulaire installatie die is gebouwd voor flexibiliteit.

U kunt het gebruiken om direct omzetprognoses bij te houden, follow-ups in te plannen en verkoopactiviteiten te automatiseren op basis van vooraf gedefinieerde scripts. Het platform maakt automatisch alle onderliggende journaalinvoer voor boekhoudkundige transacties, zoals klantfacturen, leveranciersfacturen en onkosten.

De facturatie-app is ideaal voor basisfacturatie, maar u kunt ook de volledige boekhoud-app toevoegen voor uitgebreide financiële rapportage, bankafstemming en activabeheer. Het systeem omvat factuurdigitalisering met behulp van OCR- en AI-technologieën om papieren facturen automatisch om te zetten in digitale formulieren.

Odoo werkt goed wanneer u facturering wilt integreren met voorraadbeheer, productie of andere bedrijfsactiviteiten.

De beste functies van Odoo CRM

Creëer gepersonaliseerde verkooppijplijnen met Kanban-achtige weergaven die de waarde van deals, contactinformatie en de fase op één plek weergeven

Plan automatisch volgende stappen zoals telefoontjes, e-mail of vergaderingen op basis van uw salesplaybook met automatisering

Beheer abonnementen en terugkerende facturen naadloos met behulp van ingebouwde frequentie-instellingen en automatische verlengingen

Limieten van Odoo CRM

Complexe installatie voor kleine teams; te veel gedetailleerde configuraties voor verschillende domeinen kunnen overweldigend en overbodig aanvoelen

Sommige werkstroom van gebruikers zijn niet eenvoudig te bewerken of flexibel zonder hulp van een ontwikkelaar

Prijzen van Odoo CRM

Free

Standaard: $31,10 per maand per gebruiker

Aangepast: $ 46,80/maand per gebruiker

Odoo CRM-beoordelingen en recensies

G2: 4,1/5 (meer dan 140 beoordelingen)

Capterra: 4,2/5 (meer dan 1200 beoordelingen)

🔍 Wist u dat? In zijn verhandeling uit 1494 introduceerde Luca Pacioli het dubbel boekhouden, waarbij debet en credit in de facturering werden opgenomen. Dit vormt nog steeds de basis van hoe facturen vandaag de dag werk.

