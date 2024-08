10 Beste offertebeheersoftware om deals te sluiten in 2024

Is jouw verkoopteam afhankelijk van het handmatig maken van offertes?

Zijn ze uren bezig met het ontwerpen van voorstellen en offertes en het verkrijgen van goedkeuring van de leiding in plaats van te verkopen en query's van klanten op te lossen?

Als u beide vragen met ja hebt beantwoord, luister dan goed.

Offertesoftware helpt bij het maximaliseren van elke kans door je team in staat te stellen binnen enkele minuten professionele offertes te maken en meerdere deals tegelijk na te streven.

U hoeft zich niet langer bezig te houden met de alledaagse problemen die traditionele offertes met zich meebrengen. Wegversperringen zoals het configureren van producten en diensten, fouten in de prijsstelling, buitensporige kortingen, trage reactietijden of een slechte gebruikerservaring behoren tot het verleden.

Het automatiseren van offertes en voorstellen is de eerste stap naar een snelle verkoopcyclus. Nog te doen is de deur openhouden voor potentiële clients om naar buiten te lopen.

Laten we eens met u kijken naar de functies die u moet zoeken in offertesoftware en de beste offertebeheersoftware die beschikbaar is, met hun functies, limieten en prijzen.

Wat is offertesoftware?

Offerte management software is een automatiseringstool voor het stroomlijnen van het offertegeneratieproces. Elimineer langdurige processen voor verkoopoffertes met ingebouwde sjablonen die verkoopteams kunnen aanpassen aan hun eisen en naar klanten kunnen sturen.

Met andere woorden, Offertesoftware is de troef voor uw verkoopteam

Zie uw offertebeheersoftware als een opslagplaats die uw team voorziet van product- en prijsinformatie. Het team verzamelt de relevante gegevens, voegt ze toe aan het verkoopvoorstel en deelt ze met de klant. Bijhouden van de voortgang van de voorstellen en offertes, inclusief of de klant ze heeft bekeken.

Uw voorstellen zien er professioneler uit omdat elk sjabloon voor verkoopoffertes een gestandaardiseerd format en richtlijnen volgt.

Uw hele verkoopcyclus wordt naadloos dankzij real-time samenwerking en integratie met uw CRM-systeem.

Dankzij de functie voor samenwerking kunnen andere teams hun gedachten delen en CRM-integratie zorgt voor een naadloze werkstroom tussen het offerteproces en de verkoopactiviteiten.

**Wat moet u zoeken in offertebeheersoftware?

Dit zijn de sleutel functies die u moet zoeken in uw offerte management software.

Integratie met CRM en andere tools : Zoek naar software voor verkoopoffertes die integreert met CRM en andere tools software voor projectmanagement. Uw verkoopteam moet toegang hebben tot de voortgang van de prospect in de cyclus. Bovendien kunt u in een uniform platform de communicatie bijhouden van andere groepen, zoals demand generation. Het wordt gemakkelijk voor uw team om een soepele werkstroom op te zetten in plaats van heen en weer te gaan via onsamenhangende systemen

: Zoek naar software voor verkoopoffertes die integreert met CRM en andere tools software voor projectmanagement. Uw verkoopteam moet toegang hebben tot de voortgang van de prospect in de cyclus. Bovendien kunt u in een uniform platform de communicatie bijhouden van andere groepen, zoals demand generation. Het wordt gemakkelijk voor uw team om een soepele werkstroom op te zetten in plaats van heen en weer te gaan via onsamenhangende systemen Gebruiksvriendelijke interface: Met een mobiel-vriendelijke interface zal uw verkoop zich comfortabel voelen bij het navigeren door de tool om zelfstandig offertes en voorstellen te maken

Met een mobiel-vriendelijke interface zal uw verkoop zich comfortabel voelen bij het navigeren door de tool om zelfstandig offertes en voorstellen te maken Aanpassingsopties: Kies een cloudgebaseerde offerteoplossing waarmee u offertes kunt personaliseren. Voeg uw logo, merkkleuren en lettertype toe om voor elke klant dezelfde professionele standaard te behouden

Kies een cloudgebaseerde offerteoplossing waarmee u offertes kunt personaliseren. Voeg uw logo, merkkleuren en lettertype toe om voor elke klant dezelfde professionele standaard te behouden Werkstromen voor het goedkeuren van offertes: Werkstromen zorgen voor een standaardproces voor het goedkeuren van offertes en zorgen voor consistentie en naleving van het bedrijfsbeleid. Zoek naar online offertesoftware die automatisch notificaties stuurt naar supervisors en goedkeurders om de offerte te controleren voordat deze naar klanten wordt gestuurd

Werkstromen zorgen voor een standaardproces voor het goedkeuren van offertes en zorgen voor consistentie en naleving van het bedrijfsbeleid. Zoek naar online offertesoftware die automatisch notificaties stuurt naar supervisors en goedkeurders om de offerte te controleren voordat deze naar klanten wordt gestuurd Functies voor samenwerking: Samenwerking en teamwerk vormen de basis voor alle belanghebbenden om hun ideeën en feedback te delen en op dezelfde pagina te zitten tijdens het aanmaken van de offerte. De offertesoftware voor automatisering moet de deelnemers in staat stellen om opmerkingen, aantekeningen, video's en emoji's te delen, zodat er een duidelijke communicatie is tussen iedereen die bij het project betrokken is

Samenwerking en teamwerk vormen de basis voor alle belanghebbenden om hun ideeën en feedback te delen en op dezelfde pagina te zitten tijdens het aanmaken van de offerte. De offertesoftware voor automatisering moet de deelnemers in staat stellen om opmerkingen, aantekeningen, video's en emoji's te delen, zodat er een duidelijke communicatie is tussen iedereen die bij het project betrokken is Kosten en ROI: Analyseer de totale prijs die u betaalt voor het gebruik van de softwareoplossing, inclusief abonnementskosten, onderhoudskosten en eventuele andere terugkerende kosten. Vergelijk de totale kosten met de toename van het aantal gesloten deals. Er is sprake van een positieve ROI als de verkoopcijfers stijgen

De 10 beste offertebeheersoftware voor gebruik in 2024

Het kennen van de sleutel functies is cruciaal bij het kiezen van de juiste offerteoplossing. Met zoveel opties is het analyseren van alle beschikbare offertebeheersoftware vervelend.

Wij hebben het werk voor u vereenvoudigd. Hier is onze lijst met de 10 beste offertebeheersoftware die u in 2024 moet bekijken.

1. ClickUp

Maak binnen enkele minuten offertes met ClickUp's offertebeheersoftware en ClickUp AI

ClickUp is een alles-in-één tool voor offertebeheer, die uw hele verkoopproces centraliseert.

Wanneer uw verkoopteam ClickUp gebruikt, hoeven ze niet te jongleren met verschillende tools om offertes te maken, informatie over de prospect op te vragen via een CRM of het traject door de verkooppijplijn te documenteren via een tool voor projectmanagement.

ClickUp is volledig aanpasbaar sjablonen voor offertes stellen hen in staat om consistente en nauwkeurige prijzen te handhaven voor verschillende klanten.

Of u nu een servicebedrijf of een softwareproduct hebt, met ClickUp kunt u aanpasbare facturen en een gedetailleerde offerte met een duidelijk overzicht van het product of de service verzenden.

Verstuur online offertes op meerdere kanalen of het kanaal van de voorkeur van de klant in verschillende bestandsformaten. ClickUp's offertesjablonen hebben aangepaste statuten om de voortgang bij te houden en aangepaste velden, tags en waarschuwingen voor afhankelijkheid.

ClickUp is een uitgebreide offerte- en projectmanagementoplossing waarmee u offertes kunt verzenden en de voortgang ervan kunt beheren binnen hetzelfde platform.

ClickUp beste functies

Organiseer en visualiseer klantgegevens met responsieve en intuïtieve tabellen. Teken relaties tussen taken door klanten te verbinden met verkoopoffertes en bestellingen

Visualiseer uw volledigeverkoop pijplijn op één plek, van lead bijhouden tot onboarding van klanten en samenwerking bij deals. Taken automatisch toewijzen aan teamleden voor individuele offertes en voorstellen, statusupdates triggeren en prioriteit geven aan hot leads

Verkoopvoorstellen en overeenkomsten maken metClickUp Documenten. Verbind ze met uw werkstromen, werk in realtime samen met teamgenoten en deel ze veilig met uw klanten

Documenten eenvoudig formatteren en eraan samenwerken met het team zonder overlap in ClickUp

ClickUp AI genereert content voor uw offertes en verkoopdocumenten op basis van de context van de Taak

Gebruik dehulpmiddelen kalender om vast te stellen hoeveel uur je teamleden hebben om een project in een bepaalde tijd te voltooien en deadlines met vertrouwen met je clients te delen

Maak checklists binnen taken om ervoor te zorgen dat je team alle stappen volgt tijdens het voorbereiden van een voorstel en prijsfouten elimineert

Herinneringen instellen om te voorkomen dat deadlines voor het indienen van voorstellen of het opvolgen van klanten worden gemist

ClickUp limieten

ClickUp heeft beperkte offline mogelijkheden

Alleen basisanalyses zijn beschikbaar in het gratis abonnement

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5 per lid per maand.

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9000+ beoordelingen)

4.7/5 (9000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3800+ beoordelingen)

2. Salesforce Inkomstenbeheer

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/SF-Report-Dashboard-1400x641.webp Dashboard van Salesforce /%img/

via Salesforce Salesforce revenue lifecycle management brengt uw verkoopgerelateerde activiteiten onder één dak om het inkomstenpotentieel te maximaliseren. Ingebouwde controles helpen u fouten in offertes te voorkomen.

De offertesoftware beveelt compatibele add-on's en upgrades aan die de grootte van de deal kunnen vergroten. De uniforme productcatalogus maakt het gemakkelijk voor je go-to-market team en partners om voorstellen en offertes op één plek te bekijken.

Inkomstenlekkage is een veelvoorkomende uitdaging in het verkoopproces. Stel drempelprijzen in met slechts een paar klikken om buitensporige kortingen te voorkomen.

Wanneer het verkoopteam te maken heeft met internationale klanten, maakt de ondersteuning van meerdere valuta de prijsbepaling van producten in elke valuta eenvoudiger voor eenmalige betalingen, abonnementen of gebruiksmodellen.

Salesforce beste functies

Verlenging van offertes en notificaties over tussentijdse wijzigingen verminderen churn

Teams voor verkoop, financiën en juridische zaken samenvoegen om de verkoopcyclus te beheren

Juridische teams maken sjablonen en beheren de clausulebibliotheek voor verkopers om contracten snel te vernieuwen of te upgraden

Ondersteuning van meerdere valuta via verschillende betalingsgateways

Salesforce beperkingen

Implementatie is een uitdaging als u geen ervaring hebt

De factureringsfunctie ziet er glansloos uit

Geen gratis versie

Heeft betere ingebouwde werkstromen nodig voor het proces van offerte tot betaling

Salesforce revenue lifecycle management prijzen

Starter: $25/gebruiker/maand

$25/gebruiker/maand Professioneel: $80/gebruiker/maand

$80/gebruiker/maand Enterprise: $ 165/gebruiker/maand

$ 165/gebruiker/maand Unlimited: $ 330/gebruiker/maand

$ 330/gebruiker/maand Unlimited +: $500/gebruiker/maand

Salesforce revenue lifecycle management beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (1224 beoordelingen)

4.2/5 (1224 beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

3. QuoteWerks

via QuoteWerks QuoteWerks is een gebruiksvriendelijke, cloudgebaseerde offertesoftware voor kleine bedrijven om in enkele minuten professioneel ogende offertes en voorstellen te maken. Voeg transparantie toe aan de verkooppijplijn door het aanmaken, afleveren en de voortgang van offertes bij te houden.

Met het vastleggen van elektronische handtekeningen kunnen uw clients binnen enkele seconden offertes accepteren. Ze hoeven niet langer de PDF te downloaden, een afdruk te maken, het document fysiek te ondertekenen, het in te scannen en de kopie te e-mailen. Zodra de deal definitief is, kunt u de volledige of gedeeltelijke betaling innen via een van de 80 betalingsgateways waarmee QuoteWerks integreert.

Quotewerks beste functie

Ontvang een melding wanneer klanten uw offertes weergeven

Sla al uw documenten op in een centrale bibliotheek zodat u ze kunt openen wanneer u ze nodig hebt. Voeg filters toe zoals datum, bedrijfsnaam en client informatie voor verkopers om snel op te halen wat je zoekt

Maak item lijsten en bundels om een gestandaardiseerd productaanbod te hebben

Goedkeuringsworkflows verminderen fouten in voorstellen bij het maken van verkoopoffertes

QuoteWerks limieten

Geen gratis versie

Het instellen van aangepaste formulieren kost soms meer tijd

De gebruikersinterface ziet er verouderd uit

QuoteWerks prijzen

Standaard: $15/gebruiker/maand

$15/gebruiker/maand Professioneel: $21/gebruiker/maand

$21/gebruiker/maand Zakelijk: $30/gebruiker/maand

QuoteWerks beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (181 beoordelingen)

4.3/5 (181 beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (169 beoordelingen)

4. HubSpot Offerte Software

via HubSpot Citaat De HubSpot offerte software helpt je met automatisering als je verkoopteam handmatig offertes maakt. Met de native HubSpot CRM integratie genereert de beginnersvriendelijke offertesoftware in enkele seconden merkoffertes omdat de meeste details, inclusief klant- en productinformatie, automatisch worden ingevuld.

Zodra je de gegevens van je klant hebt ontvangen Offerteaanvraag (RFQ) deel direct de kant-en-klare sjablonen met hen met minimale handmatige tussenkomst.

HubSpot Quote beste functies

Aangepaste branding om prachtige offertes te sturen die passen bij de look & feel van je merk

Koppelingen naar betalingen opnemen in offertes om betalingen te ontvangen

Verzamel elektronische handtekeningen door het toewijzen van ondertekenaars en medeondertekenaars

HubSpot Quote limieten

Beperkte ontwerp functies

Gebrek aan analyses en klantinzichten

HubSpot Quote prijzen

Professioneel: $450/maand

$450/maand Enterprise: $1.500/maand

HubSpot Quote beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (10.880 beoordelingen)

4.4/5 (10.880 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (349 beoordelingen)

5. Responsive.io (Voorheen RFPIO)

Via Responsief Drie woorden vatten Responsive.io-informatie, samenwerking en automatisering samen. In tegenstelling tot HubSpot kan deze uitgebreide software voor werkbeheer meer aan dan RFP-aanvragen.

De tool voor strategisch antwoordbeheer is gebouwd voor verschillende informatieverzoeken zoals RFI, DSG, EEQ, veiligheidsvragenlijsten en meer.

Het verbetert de samenwerking door alle missiekritische content en documenten te centraliseren. Zodra een RFP in het systeem is geïmporteerd, vat de AI de RFP samen, zodat je team gemakkelijk kan beslissen of ze verder willen gaan.

Met behulp van de contentbibliotheek stelt de softwareoplossing antwoorden voor op complexe vragen en gerelateerde gegevens, samen met materiedeskundigen die beschikbaar zijn voor samenwerking. De ingebouwde vertaler en meertalige interface zorgen ervoor dat taal geen barrière vormt.

Responsive.io beste functies

De AI-gestuurde functie reageert met de beste content voor verzoeken, waardoor er snel kan worden gereageerd

Taken toewijzen en verkoop automatiseren werkstromen om alle projecten bij te houden

Geef toegang aan uw hele team van verkoop- ofproductiviteit zoals Slack, Salesforce, Teams en meer

Neem intelligentere en meer datagestuurde beslissingen met analyses en aangepaste rapportages

Responsive.io limieten

De interface is niet gebruikersvriendelijk en heeft een leercurve

In de contentbibliotheek ontbreekt een sorteerfunctie

Prijzen van Responsive.io

Aangepaste prijzen

Responsive.io beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (632 beoordelingen)

4.6/5 (632 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (120 beoordelingen)

6. MonetizeNow

via MonetizeNow MonetizeNow integreert offertes, facturering en gebruik voor B2B SaaS ondernemingen. Met de offertebeheersoftware voor B2B SaaS kunnen verkopers complexe deals, wijzigingen en vernieuwingen afhandelen.

Goedkeuringen in meerdere stappen en op basis van teams zorgen voor consistentie in beslissingen, vooral omdat financiële en juridische teams betrokken zijn bij de cyclus van de verkoop van ondernemingen. Stakeholders keuren de offerte goed vanaf het gecentraliseerde dashboard en kunnen snel aan de slag.

Een interessante functie is de SaaS billing engine die het hele proces van offerte tot facturatie automatiseert. De real-time prijsupdates van de productcatalogus en prijsregels zorgen ervoor dat verkopers over de meest actuele prijsinformatie beschikken.

MonetizeNow beste functies

Experimenteer met prijzen en verpakkingen in real-time

Krediet aantekeningen maken, terugbetalingen verwerken en complexe factuuroperaties afhandelen

Wijzigingen in offertes plannen om zelfs tussentijds aanpassingen aan te bieden

MonetizeNow limieten

Geen kennisbank voor nieuwe gebruikers

Ontbrekende integratie met DocuSign en Stripe voor online handtekeningen en innen van betalingen

MonetizeNow prijzen

Aangepaste prijzen

MonetizeNow beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

7. PandaDoc

Via PandaDoc PandaDoc stroomlijnt uw documentbeheer proces, of het nu gaat om een offerte, voorstel, contract of formulier. Maak binnen enkele minuten gepersonaliseerde voorstellen voor je clients met behulp van de bibliotheek met content die je kunt slepen en neerzetten, vooraf gemaakte sjablonen en gegevens uit CRM.

Online handtekeningen in de voorstel software zorg voor een probleemloos ondertekeningsproces voor uw clients, vooral wanneer u een nieuw bedrijf bent met beperkte mankracht.

Krijg een gedetailleerde weergave van uw offertepijplijn. Weet wanneer het voorstel werd geopend, weergegeven en ondertekend. Als uw prospect onzeker is over het product en de hoeveelheid, kan hij opmerkingen toevoegen aan de offerte en het voorstel, waardoor fouten in de heen-en-weer communicatie worden geëlimineerd.

PandaDoc beste functies

Automatiseer het opstellen en bewerken van contracten en de samenwerking om aangepaste, foutloze contracten te maken

Een momentopname van alle contracten met details en documentanalyses op één plek zonder ze allemaal te hoeven openen

ESIGN, UETA en HIPAA compliance en SOC 2 Type II gecertificeerd voor veiligheid van de onderneming

PandaDoc beperkingen

Geen bewerkingsopties voor afbeeldingen in documenten

Geen gratis proefversie

Geen goede technische ondersteuning en geen e-mail updates tijdens technische problemen

PandaDoc prijzen

Essentials: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Business: $49/maand per gebruiker

$49/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

PandaDoc beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (2.261 beoordelingen)

4.7/5 (2.261 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (1.066 beoordelingen)

8. Scoro

via Scoro Scoro is een uitgebreide software voor projectmanagement, ontworpen voor adviesbureaus en professionele dienstverleners om de zichtbaarheid van hun projecten te vergroten en hun inkomsten te maximaliseren.

Schat de omvang van het werk resultaten bijhouden, facturen uitgeven en uw verkoop en financiën combineren om een real-time prestatieoverzicht te krijgen.

Optimaliseer de toewijzing van resources door de beschikbaarheid te controleren en taken toe te wijzen voor een tijdige oplevering van het project. Visualiseer de projectoplevering met behulp van Gantt grafieken en deel ze met belanghebbenden om duidelijke verwachtingen in te stellen.

Scoro beste functies

Analyseren van resultaten over het hele portfolio van projecten en beslissen welke diensten moeten worden verbeterd voor een nauwkeurige scoping

Bevestigde offertes omzetten in facturen en aanpasbare facturen toestaan

Urenregistraties vooraf vullen met individuele lijsten om het hele team op één lijn te krijgen met de deliverables

Scoro limieten

Beperkte aangepaste PDF sjablonen voor offertes, bestellingen en facturen

Gebrek aan flexibiliteit in prijzen voor kleine bedrijven

Scoro prijzen

Essential: $26/gebruiker/maand

$26/gebruiker/maand Standaard: $37/gebruiker/maand

$37/gebruiker/maand Pro: $63/gebruiker/maand

$63/gebruiker/maand Ultimate: Aangepaste prijzen

Scoro beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (391 beoordelingen)

4.5/5 (391 beoordelingen) Capterra: 4.6 (230 beoordelingen)

9. Voorstellen

via Quoter Quoter is een online, cloudgebaseerde en mobielvriendelijke offertesoftware die het offerte-naar-kasproces voor IT-verkoopteams optimaliseert. Het ConnectWise Sell alternatief heeft een intuïtieve installatie en wordt geleverd met intelligente sjablonen die het verkoopteam kan hergebruiken om in slechts enkele seconden offertes te maken.

De productconfigurator voldoet aan de CPQ-vereisten (Configure, Price, Quote) door verkoopteams in staat te stellen configureerbare producten te maken en prijsberekeningen te automatiseren op basis van individuele klantbehoeften.

Quoter beste functies

Groepeer producten, diensten en arbeid en gebruik de functie voor slepen en neerzetten om ze opnieuw te rangschikken

Combineer meerdere producten en diensten in bundels en voeg ze eenvoudig toe aan je sjablonen en offertes

Voeg producten toe aan offertes rechtstreeks vanuit je CRM of boekhoudsoftware om duplicatie en fouten in gegevens te voorkomen

Quoter limieten

Beperkte brandingopties

Sjablonen voor e-mail niet beschikbaar

Quoter prijzen

Basis: $99/maand

$99/maand Standaard: $199/maand

$199/maand Pro: $299/maand

$299/maand Enterprise: $399/maand

Quoter beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (43 beoordelingen)

4.7/5 (43 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (52 beoordelingen)

Alle instellingen om te beginnen met offertebeheersoftware? 🏋️

Offertesoftware is cruciaal voor vooruitstrevende teams om meer deals te sluiten en targets voor de omzet te halen.

Het kiezen van de juiste oplossing is ontmoedigend; kies een offerte software die je team snel en gemakkelijk op weg helpt met het maken van offertes. Besteed minder tijd aan sjablonen en meer tijd aan het sluiten van deals en het opbouwen van relaties met klanten.

ClickUp voor offertebeheer is de beste keuze voor kleine bedrijven, professionele dienstverlenende organisaties en ondernemingen. Een intuïtieve interface, beginnersvriendelijke en geavanceerde functies, mobielvriendelijke webpagina's en de mogelijkheid om secties in het voorstel te slepen en neer te zetten, maken het tot de meest geschikte softwareoplossing voor offertes. Probeer ClickUp gratis uit om razendsnel de beste offertes in zijn klasse te verzenden en meer deals te sluiten.