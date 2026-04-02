Het rendement van het samenvoegen van meer dan 20 apps in één platform

Raad eens hoeveel SaaS-apps een bedrijf als het uwe tegenwoordig gebruikt?

Eerlijke waarschuwing: het nummer lijkt misschien te hoog om waar te zijn.

Het zijn er geen 10, 30 of zelfs 50. Maar maar liefst 106 apps gemiddeld.

De meeste teams die meer dan 20 losstaande apps gebruiken, betalen onbewust een verborgen belasting die zich dagelijks opstapelt. Deze belasting vertaalt zich direct in verspilde abonnementskosten of schaduw-IT – momenteel gemiddeld $ 4.830 per werknemer per jaar.

Maar er zijn ook veel grotere impliciete kosten. Verloren uren, gefragmenteerde context en beslissingen die worden vertraagd door versnipperde gegevens. Iets wat we bij ClickUp 'Work Sprawl' noemen. En dat komt neer op 2,5 biljoen dollar aan verloren productiviteit – wereldwijd, elk jaar opnieuw.

De oplossing is eenvoudig in theorie, maar moeilijk in de praktijk. Consolideer uw tools met een platform dat al uw werk – taken, documenten, projecten, chat en zelfs AI – onder één dak brengt.

En dat is precies waarom we deze gids hebben geschreven: om de implementatie te vergemakkelijken.

Het is de AI-suite op ondernemingsniveau met alles wat uw afdeling nodig heeft: een uniforme werkruimte, de beste AI-tools in hun klasse en een door experts begeleide installatie met doorlopende ondersteuning.

Wat is toolversnippering en waarom gaat dit ten koste van de productiviteit?

Toolsprawl ontstaat zelden met opzet. Het begint wanneer je productteam voor Jira kiest, de ontwerpafdeling voor Figma en marketing voor Asana. Elke keuze is op zichzelf logisch, maar in combinatie chaotisch. Omdat de tools niet met elkaar communiceren, leidt dit uiteindelijk tot dubbel werk voor jou.

Bedrijfsbeheer is verspreid over meerdere tools

De gevolgen zijn meer dan alleen maar ongemak; ze veroorzaken drie verschillende en schadelijke problemen.

Work Sprawl: Uw projecten en taken zijn verspreid over meerdere platforms, waardoor het onmogelijk is om alles op één plek te zien. Work Sprawl heeft als resultaat dat teams kostbare tijd verspillen aan het schakelen tussen apps en het bestrijden van informatiesilo's

Contextversnippering: Cruciale informatie en gesprekken zitten vast in app-silo's, waardoor uw team voortdurend op zoek is naar context in plaats van het werk te doen. Een enkele medewerker schakelt nu meer dan 3.600 keer per dag tussen verschillende tools en vensters!

AI-versnippering: U beschikt over meerdere, losstaande AI-tools die geen informatie kunnen delen. Geen van deze tools heeft het volledige overzicht om echt nuttige ondersteuning te bieden

U zit vast in het handmatig afstemmen van gegevens, alleen maar om het werk op gang te houden. U bent wel bezig, maar dat 'werk' brengt u niet echt dichter bij uw grote, ambitieuze en gedurfde doelen!

📮ClickUp Insight: Slecht presterende teams gebruiken 4 keer vaker meer dan 15 tools, terwijl goed presterende teams efficiënt blijven door hun toolkit te beperken tot 9 of minder platforms. Maar wat dacht je ervan om één platform te gebruiken? Als de alles-in-één-app voor werk brengt ClickUp uw taken, projecten, documenten, wiki's, chat en gesprekken samen op één platform, vol met AI-aangedreven werkstroom. Klaar om slimmer te werken? ClickUp werkt voor elk team, maakt werk zichtbaar en stelt u in staat om u te concentreren op wat belangrijk is, terwijl AI de rest afhandelt.

De werkelijke kosten van het gebruik van meer dan 20 losstaande apps

U betaalt waarschijnlijk veel meer voor uw losstaande tools dan u denkt, en de abonnementskosten zijn slechts het topje van deze enorme ijsberg. De werkelijke kosten van het gebruik van meer dan 20 apps zijn een verborgen belasting op de productiviteit, het moreel en de snelheid van uw team. Dit uit zich in verloren tijd, dubbel werk, tragere besluitvorming en een constant gevoel van frustratie dat uw bedrijfsresultaten ondermijnt.

Deze verborgen kosten zijn niet statisch; ze stapelen zich in de loop van de tijd op en nemen toe naarmate de grootte van uw team toeneemt. Elke nieuwe medewerker erft de volledige last van deze complexiteit, en elke nieuwe tool die u toevoegt, maakt het probleem alleen maar erger. Laten we de vier gebieden eens bekijken waar deze onzichtbare last het hardst toeslaat.

Oplopende SaaS-uitgaven en wildgroei aan licenties

Heeft u het gevoel dat uw maandelijkse softwarekosten uit zichzelf stijgen zonder duidelijke reden? Dat is 'SaaS-spend creep', en het is een direct resultaat van licentieversnippering. De kosten lopen stilletjes op door overlappende functies in verschillende tools, vergeten licenties van voormalige medewerkers en automatisch verlengende contracten met ingebouwde prijsverhogingen.

Organisaties verspillen momenteel jaarlijks 21 miljoen dollar aan ongebruikte SaaS-licenties alleen al. 🤯

Dit zorgt voor een nachtmerrie voor uw financiële en SaaS-inkoopteams, die zelden volledig zichtbaarheid hebben in wat er daadwerkelijk wordt gebruikt versus wat er alleen maar wordt betaald.

ClickUp brengt uw projectmanagement, documentatie en teamcommunicatie samen op één platform met een Converged AI Workspace — in combinatie met contextuele AI. In plaats van heen en weer te schakelen tussen verschillende tools om werk te plannen, te bespreken, te documenteren en te doen aan rapportage, bevindt alles zich in één verbonden ruimte. Ga van werkversnippering naar convergentie met ClickUp

De transformatie is onmiddellijk: u stapt over van een tiental onvoorspelbare softwarefacturen naar één duidelijke, beheersbare kostenpost. Bovendien krijgt uw management echt zichtbaarheid op uw software-uitgaven.

Contextwisselingen en verloren uren met lage productiviteit

Wist u dat een kenniswerker zoals u en ik tijdens het werk elke twee minuten wordt gestoord? En dat elk van deze onderbrekingen ons 20 minuten kost?

Elke keer dat we overschakelen van onze app om te chatten naar ons projectbord en vervolgens naar onze document-editor, betaalt ons brein daar een prijs voor. Het gaat niet alleen om de paar seconden die het kost om van context te wisselen; het is de zware cognitieve belasting die gepaard gaat met het loslaten van de ene Taak en het heroriënteren op een nieuwe.

Deze voortdurende versnippering van de aandacht maakt diepgaand, zinvol werk bijna onmogelijk. Wanneer uw team met meer dan 20 apps jongleert, kan elk lid gedwongen worden om tientallen keren per dag van context te wisselen, wat elke week tot uren aan verloren tijd voor productiviteit leidt.

Dubbel werk en overheadkosten voor rapportage

“Ik zal de spreadsheet bijwerken en de samenvatting na deze vergadering delen.”

Hoe vaak heeft uw team dat al gezegd?

Wanneer uw tools niet met elkaar zijn verbonden, wordt dit soort handmatig, dubbel werk de norm. Uw team wordt gedwongen om informatie tussen systemen te kopiëren en te plakken, dubbele records aan te maken en rapporten op te stellen door moeizaam gegevens uit meerdere databronnen te verzamelen. Dit 'werk om het werk' is niet alleen vervelend; het is een recept voor rampspoed.

Wanneer hetzelfde project in drie verschillende tools bestaat, moet iemand elke update handmatig synchroniseren – of, erger nog, tegenstrijdige versies zorgen voor wijdverbreide verwarring en fouten. Rapportage wordt een zware, tijdrovende klus.

💡 Pro-tip: Voer gegevens één keer in en laat ze via krachtige ClickUp Super Agents door een werkstroom naar overal stromen waar ze nodig zijn, zodat u informatie nooit meer handmatig hoeft te synchroniseren. Dat is wat Illia Shevchenko – oprichter van sProcess en een ClickUp Verified Consultant – heeft gedaan. Hij zag steeds hetzelfde probleem bij de verschillende teams van het bureau: Het management wilde een eenvoudig overzicht van de status van onze projecten

Het antwoord vereiste het achtervolgen van ontwikkelaars (en het verstoren van hun werk) voor updates Dus bouwde hij een kleine ClickUp Super Agent, genaamd de Website Project Status Sync Agent. In plaats van het team te vragen rapporten te schrijven, leest de AI-agent de daadwerkelijke taakactiviteit in ClickUp en genereert automatisch projectupdates op managementniveau. Versnel repetitieve werkstroomen met Super Agents in ClickUp

Tragere besluitvorming door gefragmenteerde gegevens

Volgens ons onderzoek vertrouwt bijna 88% van de leidinggevenden nog steeds op handmatige check-ins, dashboards of vergaderingen om updates te krijgen. De kosten? Versnipperde gegevens leiden direct tot tragere, minder weloverwogen beslissingen. Hoe meer energie je besteedt aan het zoeken naar updates in Slack, Gmail en je geavanceerde analyse-app, hoe minder je overhoudt om er daadwerkelijk iets mee te doen.

Realtime zichtbaarheid is simpelweg onmogelijk wanneer elke tool slechts één stukje van de puzzel bevat.

💡 Pro-tip: Wanneer al uw werk zich in een geconsolideerde werkruimte zoals ClickUp bevindt, is het eenvoudig om op verzoek realtime inzichten te verkrijgen. De ingebouwde ClickUp-dashboards worden live bijgewerkt en maken snellere, zelfverzekerde beslissingen mogelijk. En ClickUp Brain, de contextbewuste AI-laag van ClickUp, biedt u de analyse binnen handbereik – in begrijpelijke taal. Communiceer met uw ClickUp-dashboards door ClickUp Brain in natuurlijke taal aan te spreken

Hoe app-consolidatie de ROI-vergelijking verandert

Als je nadenkt over app-consolidatie, kan het voelen alsof je dingen moet opgeven. Maar wat als het juist gaat om sterkere mogelijkheden terwijl je aan minder tools uitgeeft?

Het rendement op de investering van app-consolidatie komt voort uit drie sleutelgebieden:

Directe kostenbesparing door minder abonnementen

Enorme tijdwinst door minder contextwisselingen en handmatig werk, en

Aanzienlijke snelheidswinst door snellere beslissingen en uitvoering

Laten we eens kijken hoe dit werkt.

Gecentraliseerde werkstroomen gedeelde context

Wanneer uw productteam, ontwerpteam en engineeringteam allemaal in verschillende systemen werken, zijn overdrachten gedoemd te mislukken. Iemand vraagt onvermijdelijk: "Waar zijn de nieuwste specificaties?" of "Is dit de definitieve versie?" Deze wrijving is een direct resultaat van een gebrek aan gedeelde context. Geïntegreerde werkstroomen lossen dit op door elk team in dezelfde omgeving met dezelfde gegevens samen te brengen.

Deze gedeelde context is ook wat AI echt nuttig maakt en een echte convergentie in AI mogelijk maakt. Een AI-agent kan je niet helpen als hij slechts een fractie van je werk kan zien. Maar zodra je je projectmanagement, documenten en teamcommunicatie samenbrengt, beschikken zowel je team als je AI-agenten over de volledige context die nodig is om effectief samen te werken.

De toekomst van werk is convergentie + AI

Snellere uitvoering en minder fouten bij de overdracht

Losstaande tools zorgen niet alleen voor verwarring; ze creëren ook hiaten in de overdracht, waardoor werk verloren gaat bij het verschuiven tussen platforms. Een taak kan in de ene tool als 'Klaar' worden gemarkeerd, maar het volgende team in de werkstroom heeft geen idee dat het hun beurt is om deze over te nemen.

Wanneer u alles consolideert in één platform, vinden overdrachten plaats binnen hetzelfde systeem, waarbij de volledige geschiedenis en context intact blijven. U kunt de wrijving van "ik kijk even in de andere tool" of "ik werk dat bij in het andere systeem" elimineren.

💡 Pro-tip: Stel regels op die deze overdrachten automatisch beheren met ClickUp-automatiseringen. Wanneer de status van een taak bijvoorbeeld verandert in 'Klaar voor beoordeling', kan deze automatisch worden toegewezen aan de juiste persoon, zodat er nooit iets tussen wal en schip valt. Bouw aangepaste ClickUp-automatiseringen met een no-code builder

Realtime zichtbaarheid in teams en projecten

Als leidinggevende zou u niet achter vijf verschillende mensen aan moeten jagen en drie verschillende dashboards moeten controleren om te weten of een project op schema ligt. Wanneer uw gegevens verspreid zijn, stuurt u altijd achteraf, en reageert u op problemen in plaats van ze te voorkomen. Consolidatie zorgt voor direct, realtime zichtbaarheid in al uw teams en projecten.

Hierdoor kunt u overschakelen van reactief naar proactief management. U kunt obstakels opsporen voordat ze een project doen ontsporen en zien waar middelen overbelast zijn. Dit niveau van transparantie verbetert ook de verantwoordelijkheid en afstemming. Iedereen in het team kan zien hoe zijn of haar individuele werk de verbinding vormt met de bredere strategische doelen van het bedrijf.

Hoe ClickUp Accelerator een meetbare ROI oplevert

Misschien denkt u: "We hebben al eens geprobeerd om tools te consolideren, en dat was een ramp."

Dit is een veelvoorkomende angst. En we nemen het u niet kwalijk.

We hebben genoeg Instances gezien waarbij een nieuwe tool werd geïntroduceerd met weinig ondersteuning, wat leidde tot een lage acceptatiegraad en een mislukt initiatief.

Dit is precies waarom ClickUp Accelerator bestaat. Het is meer dan alleen een platform; het is ROI-versnelling door middel van implementatie onder begeleiding van experts.

Zie binnen enkele weken, in plaats van jaren, rendement op uw investering door ClickUp's Converged AI-werkruimte te combineren met de toegewijde expertise van ons implementatieteam. Accelerator is ontworpen als de snelste en meest effectieve weg van gefragmenteerde tools naar uniforme productiviteit.

Volgens het rapport '2025 Total Economic Impact™ of ClickUp' van Forrester Group bespaart ClickUp het gemiddelde bedrijf meer dan 30.000 uur per jaar en levert het een toonaangevende ROI op.

Dit zijn de belangrijkste factoren die de ROI van het samenvoegen van meer dan 20 apps in ClickUp Accelerator bepalen:

Meer dan 20 werkapps en AI samengevoegd in één geconvergeerde AI-werkruimte

U kunt uw projectmanagementtool, uw documentplatform, uw teamchat-app, uw apps om gegevens te bijhouden en uw losstaande AI-tools vervangen door ClickUp. Het brengt al uw werkapps, gegevens en werkstroom samen en biedt u bovendien de nieuwste AI-modellen voor de prijs van één.

AI-agenten die handmatige coördinatie overbodig maken

👀 Wist u dat? 24% van de mensen die we hebben ondervraagd, zegt dat ze AI-agenten vooral willen om saaie taken te automatiseren. De verwachting is hier verlichting van werk met een lage toegevoegde waarde, zoals het achterhalen van statusupdates, het schrijven van voortgangsoverzichten en het sturen van herinneringen aan mensen over deadlines.

Dat is precies waar Super Agents voor zijn gemaakt. Ze werken continu op de achtergrond, bijwerken taken, stellen documenten op en brengen het werk vooruit met dezelfde tools die uw team al gebruikt.

Je kunt ze een DM sturen voor eenmalige hulp, en ze zelfs een vermelding geven in een document om een brainstorm om te zetten in een duidelijk plan! Je kunt ze zo instellen dat ze complexe werkstroomstroomen van begin tot eind afhandelen, en waar nodig mensen erbij betrekken.

En het beste? Omdat deze agents omgevingsbewust zijn en volledige context hebben over al uw projecten, documenten en gesprekken, is hun output gebaseerd op de realiteit.

Met ClickUp Accelerator krijgt u 10 vooraf gebouwde Super Agents, elk voor:

Marketing: Zet campagneverzoeken om in voltooid, merkgericht werk (bekijk de video om het in actie te zien)

Product & Engineering : Ga sneller van verzoeken om functies naar releases

Diensten : Voer automatisering uit van follow-ups en breng risico's aan het licht om de klantbetrokkenheid op koers te houden

Projectmanagement : Voer automatisering uit voor routinematige taken zoals statusupdates en het bijhouden van de voortgang om projecten op gang te houden

HR & People Ops: Beheer onboarding, offboarding en alles daartussenin om een naadloze werknemerservaring te creëren

Ontvang kant-en-klare Super Agents voor meer dan 50 use cases met ClickUp Accelerator

Ingebouwde dashboards om snel het rendement te zien

Hoe bewijst u aan uw leidinggevenden dat het samenvoegen van uw tech stack de juiste stap was? Gebruik ClickUp dashboards om automatisch gegevens uit uw hele werkruimte te verzamelen en belangrijke prestatie-indicatoren te visualiseren die direct aansluiten bij uw bedrijfsdoelstellingen.

Tijdwinst: Houd bij hoeveel tijd er wordt bespaard door contextwisselingen te verminderen en handmatige taken te automatiseren

Voltooide projecten: Houd de projectsnelheid bij en zie hoeveel sneller uw team werk oplevert

Toewijzing van middelen: Krijg een duidelijk beeld van de capaciteit van uw team en zorg ervoor dat u middelen effectief inzet

Bouw aangepaste ClickUp-dashboards om KPI's voor uw bedrijf te berekenen

U kunt aangepaste weergaven maken voor verschillende belanghebbenden, van overzichten op hoog niveau tot gedetailleerde rapporten over de projectstatus, en dat alles zonder handmatig rapporten te hoeven opstellen.

Installatie en training onder leiding van experts om ervoor te zorgen dat iedereen het vanaf dag één gebruikt

Een krachtig platform heeft geen zin als uw team niet weet hoe het te gebruiken. Dit is de belangrijkste reden waarom zoveel pogingen tot toolconsolidatie mislukken. Krijg toegewijde implementatieondersteuning van ons team van experts via het ClickUp Accelerator-programma.

Dit zijn niet zomaar een paar helpartikelen; het is een eersteklas service die is ontworpen om uw succes te garanderen.

Configuratie van de werkruimte: Onze experts werken met u samen om uw Onze experts werken met u samen om uw ClickUp-werkruimte zo in te richten dat deze aansluit bij de unieke werkstroom van uw team

Gegevensmigratie: Wij helpen u uw bestaande gegevens van uw oude tools naar ClickUp te verplaatsen, zodat u geen historische context kwijtraakt

Trainingsprogramma: Wij bieden uitgebreide training voor uw hele team, zodat iedereen zich vanaf dag één zelfverzekerd en met hoge productiviteit voelt

Met onze deskundige begeleiding kunt u binnen de kortste keren aan de slag met ClickUp!

💰 4 op de 10 klanten die zijn overgestapt naar ClickUp hebben het gebruikt om 3 of meer tools te vervangen. 6 op de 10 hebben als resultaat meer dan 3 uur per week bespaard.

En dit is nog maar het begin.

Het rendement is over de hele linie zichtbaar: van kostenbesparingen tot verbeteringen op het gebied van efficiëntie en samenwerking.

👉🏼 Neem bijvoorbeeld Trinetix. Hun team biedt volledige ontwerp- en ontwikkelingsoplossingen voor grote ondernemingen, waaronder Coca-Cola, McDonald’s en Procter & Gamble. Om sneller te kunnen werken, hadden ze één platform nodig om hun ontwerpactiviteiten en projectuitvoering op te schalen. Toen ze ClickUp evalueerden, leek het vanaf het begin een perfecte match.

Het centraliseren van projectdocumentatie met ClickUp gaf hen de springplank om op te schalen – het kost slechts 15 seconden om een nieuw sjabloon te maken met behulp van de single source of truth. ClickUp hielp hen ook om vergaderingen met 50% te verminderen en de tevredenheid van het ontwerpteam met 20% te verbeteren.

En het is niet alleen Trinetix dat heeft geprofiteerd van het samenvoegen van meerdere tools in ClickUp.

👉🏼 admiral.digital heeft een soortgelijk verhaal te vertellen:

Begin met het vergroten van de ROI van consolidatie met ClickUp

Het is duidelijk dat teams met een uniforme, AI-aangedreven werkruimte zoals ClickUp minder tijd besteden aan het bijhouden van updates en meer tijd aan het uitvoeren van hun werk. Beslissingen worden sneller genomen, de samenwerking wordt hechter en uw ROI wordt zichtbaar – snel en consistent.

En dit is geen eenmalig voordeel. Naarmate AI-mogelijkheden zich verder ontwikkelen, neemt de waarde van deze consolidatie alleen maar toe.