Forrester-onderzoek: ClickUp levert 384% ROI en 92.400 uur besparing op jaar 3

In de snelle digitale wereld van vandaag is Work Sprawl de stille moordenaar van productiviteit. Niet-gekoppelde tools, gescheiden informatie en handmatige processen kosten teams overal tijd en energie.

Maar wat als u die uren zou kunnen terugwinnen, uw omzet zou kunnen verhogen en uw mensen zou kunnen empoweren – allemaal op één plek?

Dat is precies wat het nieuwste Forrester Total Economic Impact™ (TEI)-onderzoek over ClickUp onthult. Dit onafhankelijke onderzoek, uitgevoerd in opdracht van ClickUp en uitgevoerd door Forrester Research, kwantificeert de werkelijke impact van het consolideren van werk in een geconvergeerde AI-werkruimte.

De nummers: een ROI die voor zich spreekt

Uit de grondige analyse van Forrester bleek dat een samengestelde organisatie* die ClickUp gebruikte, in drie jaar tijd het volgende bereikte:

384% rendement op investering (ROI)

92.400 productieve uren bespaard in jaar 3 door automatisering en AI

3,9 miljoen dollar aan extra omzet dankzij ClickUp

terugverdientijd van minder dan 6 maanden*

De rode draad in wat we doen is werkstroombeheer... Zonder ClickUp hadden we deze resultaten niet kunnen behalen.

*Een samengestelde organisatie is een Amerikaans bedrijf met een jaaromzet van 150 miljoen dollar en 1000 werknemers. Het is representatief voor de geïnterviewde klanten en wordt gebruikt om de geaggregeerde financiële analyse te presenteren.

Hier volgt een visuele weergave van wat deze nummers voor u betekenen:

Hoe ClickUp resultaten boekt: AI, automatisering en convergentie

Voordelen voor ClickUp-gebruikers over een periode van drie jaar. Bron: Forrester TEI-onderzoek

1. Productiviteit verhogen door automatisering en AI

Teams die ClickUp gebruiken, besparen gemiddeld 12 uur per werknemer per maand in het derde jaar. AI-aangedreven functies zoals automatische stand-up-samenvattingen, Enterprise AI Search en workflowautomatisering elimineren repetitieve taken en contextwisselingen, waardoor teams zich kunnen concentreren op werk met een grote impact.

Ik ben dol op AI. Ik ben dol op AskAI. Het is zeer effectief. Ik heb een reeks dashboards – elke dag word ik wakker en bekijk ik [deze] als een krant om te begrijpen hoe de projecten zijn gevorderd.

2. Omzetgroei stimuleren zonder het personeelsbestand uit te breiden

Door de bespaarde tijd te herbestemmen voor waarde-drivende projecten, zagen organisaties in sommige afdelingen een 7-voudige toename in output en genereerden ze $ 3,9 miljoen aan nieuwe omzet over een periode van drie jaar. Dankzij de gecentraliseerde werkruimte van ClickUp kunnen teams meer clients aannemen, meer campagnes lanceren en meer producten leveren, zonder dat er extra personeel nodig is.

We beheren nu ongeveer 500 marketing-taak per maand... Zonder ClickUp zouden we slechts ongeveer de helft van die werklast aankunnen.

ClickUp vervangt gefragmenteerde oplossingen voor projectmanagement, waardoor de kosten voor verouderde software in het derde jaar met 60% worden verlaagd en IT-beheerders tijd besparen. Dat levert een kostenbesparing van $ 114.000 op voor de samengestelde organisatie, plus het immateriële voordeel dat alles op één plek staat.

Al deze microcommunicatie... wordt onmiddellijk verwijderd als u het goed doet, en dat is uiterst waardevol.

4. Levert niet-kwantificeerbare voordelen op voor tevredenere clients en teams

verbeterde klanttevredenheid: *dankzij snellere responstijden en betere probleemopvolging steeg de CSAT-score tot boven de 90

Verbeterde werknemerservaring: Gecentraliseerde taken en communicatie verminderden stress en gaven teams meer mogelijkheden

Eén enkele bron van waarheid: dankzij realtime updates en dankzij realtime updates en kennisbeheer bleef iedereen op één lijn

Een jaar later, nadat we ClickUp hadden geïmplementeerd, kon ze haar vader tijdens het belastingseizoen meenemen naar Disney World. Dat is het verschil dat ClickUp heeft gemaakt: van tranen in de badkamer naar glimlachen in Disney.

Waarom dit belangrijk is

Het Forrester TEI-onderzoek bevestigt wat ClickUp-klanten al weten: het consolideren van werk in één enkel, door AI aangestuurd platform is niet alleen een boost aan productiviteit, maar ook een strategisch voordeel. Of u nu uw bedrijf wilt opschalen, uw omzet wilt verhogen of gewoon uw team meer tijd wilt geven, ClickUp levert meetbare resultaten.

Van het rendement op projectmanagement tot de kracht van een geconvergeerde AI-werkruimte: de gegevens zijn duidelijk. Minder tools, meer context en slimmere automatisering creëren ruimte voor teams om optimaal te presteren.

